Entre Tiempos: Ya nadie canta 1-X-2 (12/05/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos el programa de hoy lo inspira a alguien que el domingo pasado me preguntó oye ya no Days los resultados de la quiniela en Carrusel bueno se encendió la bombilla de entre tiempos para dedicar esta edición a la huella que la quiniela ha dejado en la radio además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano que nos hablará del uso del jabón a lo largo de la historia junto a estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

cuánto tiempo hace que una ronda informativa en Carrusel no incluye los resultados de la quiniela

Voz 1704 01:13 la quiniela Escorial Casilla uno Eibar Real Madrid dos casi a dos Villarreal Espanyol uno casilla tres Barcelona Celta uno casi a cuatro Sporting Deportivo dos a cinco Atlético de Madrid Valencia uno Casillas seis Las Palmas Osasuna uno Casillas siete Athletic Málaga uno casilla ocho Girona Getafe uno casi nueve rayos X casi a diez Oviedo Cádiz uno casilla once UCAM Murcia Mallorca X casi ya doce Huesca Valladolid uno casilla trece Nástic Córdoba uno casilla catorce Zaragoza Numancia uno quince a la vez Sevilla pendiente de mañana

Voz 3 01:42 esta que acabamos de escuchar con Dani Garrido Jorge Escorial es de un domingo de marzo de dos mil diecisiete lo cierto es que la dispersión de partidos a lo largo del fin de semana las apuestas deportivas o las nuevas tecnologías para consultar los resultados al momento han hecho caer en el olvido este tradicional juego de azar que hace años tenía pendientes a los futboleros que soñaban con que un pleno del uno X dos les cambiará la vida

Voz 4 02:07 ahora mismo a verla

Voz 0142 02:14 esta simpática cancioncilla promocionaba la quiniela que nació el veintidós de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis los cupones esas el nombre que llevaban impreso entonces tenían siete apuestas con los siguientes partidos en aquella primera jornada Oviedo Real Madrid Atlético Aviación real Gijón Valencia Adell Barcelona Celta Athletic de Bilbao español Murcia Castellón y Coruña Sevilla en aquella primera jornada ya les digo se sellaron treinta y ocho mil trescientos cincuenta boletos dos máximos acertantes que cobraron nueve mil seiscientas tres pesetas cada uno por cierto acertantes que tuvieron que clavar los resultados porque la Fórmula uno X dos actual sobre catorce partidos no llegó hasta mil novecientos cuarenta y ocho pero demos un salto en el tiempo hasta mil novecientos setenta y cinco entonces para anunciar las quinielas se recurría al símil de un tren

Voz 0264 03:08 atención al uno X dos El tren Bonet

Voz 5 03:11 no a la suerte hará su entrada

Voz 0264 03:13 vía catorce horas

Voz 5 03:21 los creativos no se rompieron demasiado la cabeza diez años después porque volvieron al ataque con el día del crimen

Voz 1802 03:28 como siempre aquí las quinielas del uno X dos les rogamos que sigan haciendo nuestros boletos de la suerte los que cada jornada hacen millonarios rellenan sus boletos relleno verán qué suerte tienen felices uno X dos en su quinielas

Voz 0142 03:43 en aquel mil novecientos ochenta y cinco en noviembre dirigía Carrusel deportivo Joaquín Durán idea animador teníamos a Joaquín Prat que era el encargado de dar entre otros muchos datos la quiniela recuerda alguien quién patrocinaba aquella información

Voz 6 04:00 veteranos

Voz 7 04:02 pura casta informa sobre la vivienda para celebrar

Voz 6 04:04 los veteranos pura casta el toro

Voz 7 04:07 con tan sólo cuatro variantes tres x dos la Quiniela queda así atención Athletic va a Sevilla uno Osasuna Hércules uno Atlético de Madrid Barcelona uno Zaragoza Cádiz uno Racing Valladolid X Espanyol Real Madrid dos Valencia Celta uno Betis Sporting X Murcia Oviedo uno Castellón Coruña uno Málaga Rayo Vallecano uno Sestao Elche uno Mallorca Sabadell X logroñés Bilbao Athletic uno las variantes son cuatro las tres x en las casillas cinco Rácing de Santander Valladolid ocho Betis Sporting de Gijón tres

Voz 0264 04:43 este Mallorca sabe de esto de que si el único dos

Voz 7 04:45 Casillas seis Español Real Madrid dos el resto todo unos la quiniela con tan sólo cuatro variantes tres x y un dos la Quiniela y brandy veterano pura casta el toro he cometido una pequeña indiscreción he visto la gente de Joaquín para que había a nada menos que ciento ocho goles sí señor veinticinco goles marcados en primera división veintinueve en segunda entre partidos jugados ayer y hoy total cincuenta y cuatro entre Primera y Segunda División y en la Segunda División B en el Grupo I veinte goles en el grupo II treinta y cuatro sumadas todas estas cantidades ciento ocho goles si las matemáticas no fallan no creo que falla

Voz 0142 05:24 Plaza de España es el primer programa que presentó Manuel Martín Ferrand en la SER de la actualidad deportiva se encargaba José Joaquín Brotons que también daba esa sucesión de unos X y dos es que mantenían muy atentos a los oyentes premios en pesetas en aquella España de mil novecientos setenta y siete

Voz 8 05:45 mucha plaza

Voz 0142 05:49 aquí de Bilbao

Voz 9 05:50 en el otro día usted me dijo que en su banco tenía libretas de ahorro pero claro ustedes son Banco dígame sinceramente tienen muchos clientes de libretas de ahorro medio millón y medio como un millón y medio de un banco en qué quiere que le diga sí claro el deporte es además de salud para quien lo practica un apasionante argumento de la actualidad hija actualidad convertida en espectáculo nos la sirve ahora Brotons José Bodas bruto las quinielas el dinero de las quinielas el resulta ciento veintiuno acertantes de trece resultados que cobrarlo bajón de novecientas ochenta y seis mil ciento cincuenta y siete pesetas cuatro mil doscientos tres acertantes de doce a veintiocho mil trescientos noventa hice sentir dos mil ciento setenta de once a mil novecientos diecinueve piezas la recaudación total seiscientos cincuenta millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta

Voz 5 06:50 madre mía cómo tengo la voz y Marcos que medalla yo creo un poco afónica pero bueno de momento vamos con un Almudena Serrano

Voz 0142 07:00 directora del Archivo Histórico de Cuenca que hoy nos trae la historia del jabón en su arca de tres tiempos Ana Martínez

Voz 10 07:08 once Pilar cadenas

Voz 5 07:11 tres con Almudena Serrano

Voz 11 07:21 buenos días Almudena buenos días Almudena Serrano es la directora del Archivo Histórico de Cuenca y como cada dos semanas viene a contarnos

Voz 0142 07:30 historias basadas en los documentos que se conservan en su valioso archivo y en otros muchos archivos de nuestro país en el espacio de hoy vamos a hablar de la importancia de la higiene del uso del jabón en el siglo XVIII uno de los ministros del Rey Carlos III el marqués de Campomanes dijo que de casa hay que salir aseado Icon ropa limpia así que de tu mano vamos a hacer un poco de historia de este producto que tanto bienestar nos aporta tan fundamental ha sido

Voz 12 07:59 en la higiene y la sanidad

Voz 0142 08:02 a ver hasta dónde nos remontamos para hablar él

Voz 5 08:04 eso conocido del jabón bueno pues sobre el jabón hoy sabemos que hace cinco mil años las culturas primitivas usaban mezcla de grasas servidas con cenizas además el médico griego galeno da noticias de cómo se empleaba el jabón para lavar la ropa para la higiene personal como curación porque observó que era bueno para curar algunas enfermedades de la piel

Voz 0142 08:29 es uno de los ingredientes en su fabricación fue es actualmente el aceite de

Voz 13 08:35 sí en la historia de este producto que ya sabemos que es imprescindible para nuestra salud e higiene humanas debemos mencionar el uso del aceite de oliva que fue un elemento clave en la prosperidad de la industria del jabón en todo el Mediterráneo incluido por supuesto nuestro país

Voz 0142 08:54 y Almudena avanzando un poco en el tiempo qué tipos de jabones y usaron durante los siglos pasados que podemos contar a nuestros oyentes acerca de su utilización

Voz 13 09:03 pues sabemos que en el siglo XVI en Castilla el jabón era una pasta de aceite se hizo lejía de cenizas para limpiar la ropa Iker se vendía por libras y bueno los oyentes les puede sorprender

Voz 5 09:18 toda la variedad de jabones usados

Voz 13 09:20 para que se hagan una idea el jabón utilizado en muchos lugares de España era jabón blanco jabón de Chipre de Valencia de Flandes de ciervo jabón tierno y jabón de manos

Voz 12 09:32 de cierre

Voz 13 09:34 además subo jabón netas que eran pastillas de jabón automatizadas así en el año mil quinientos noventa y ocho se vendían a tres maravedíes cada una

Voz 0142 09:44 jabón se vendía como lo conocemos hoy

Voz 13 09:46 pues sí que jabón se vendía en forma de pelota allí en forma de pastillas y además como curiosidad para todas nuestras oyentes vamos a contar que en el tocador de las damas del siglo XVI no podía faltar el agua de rosas o a pagar aceite de enebro o Romero polvillo es de olor y claro jabón buen equipamiento Antonio claro claro había que estar guapas en fin lo que a una mujer le gusta sentirse bien no

Voz 5 10:17 bueno pues ICOM Hacienda ahora nos van

Voz 13 10:19 los a topar con Hacienda estaba presente en casi todo hay que mencionar que el jabón también estuvo gravado con un impuesto indirecto que se llamaba los millones de los que ya hablamos en un programa anterior que recordemos grababan el vino la carne el aceite el vinagre el jabón y las velas entre otros productos de uso y consumo que eran habituales no ay bueno vamos a ver algún ejemplo documentado de la necesidad del jabón y como se reclamaba para la mejor higiene de los soldados en el año mil ochocientos quince

Voz 0264 10:57 mi general esto va amistosamente venga aceite pues el pescado se come con sólo agua velas jabón acre y obliga me hace añadir Miguel el comandante accidental del Regimiento de la Unión en oficio de este día me dice lo que sigue no me queda duda alguna de que parte de las enfermedades que sufren en el primer batallón del Regimiento de Infantería de la Unión de mi interino cargo provienen de conservar encima la camisa sucia de una semana a otra sin más limpieza que un corto en Torío que la deja Master curtida que estaba al mojar la en este supuesto lo agua Vuestra Señoría presente para que ese sirva a acceder a la súplica que se eleva para que cada lunes se me Franken para la fuerza presente del citado batallón medio por plaza para jabón o bien su equivalente en especie pues de otro modo no se cortarán jamás las enfermedades antes bien irán cada vez más en un mes

Voz 5 11:53 y en otra carta Se piden diversas cosas necesarias para los soldados

Voz 0264 11:58 en este mismo momento que son como la una de la tarde acaban de llegar doce soldados procedentes de los hospitales que habiendo venido estos individuos sin ropa alguna Iker crecerse en este punto de un recurso tan necesario lo pongo en conocimiento de vuestra excelencia a fin de que no carezcan estos infelices de esos auxilios tanto por el bien de la humanidad como porel descanso de sus males es igualmente necesario jabón para las lavadoras de la ropa de los quince primeros pues seis reales que había en este pueblo se han consumido que no sea ya de todo lo pongo en consideración de Vuestra Excelencia para su debida determinación

Voz 13 12:35 y como respuesta a aquellas necesarias y urgentes peticiones Se respondió que se había dispuesto que sin vía se la ropa correspondiente a los doce soldados conducidos a este punto y que ese nombre el cabo que usted pide para encargarse de la policía y manejo interior de los nuevos hospitales habiendo pedido al comandante general de la escuadra el jabón necesario que remitirá usted luego que todo aquello había que transportarlo

Voz 0142 13:05 que se usarían animales de carga y carreta

Voz 13 13:08 para aquello verdad si el caso fue que se destinaron unos burros que han venido para conducir el jabón tabaco sin embargo se encontraron con la inconveniencia de que resultaron enteramente inútiles en la marcha que han de hacer a pesar de esto sea entregado los recibos correspondientes para la percepción de dichos efectos con lo que debieron a bañarse con ellos con aquellos animales puesto que en

Voz 5 13:35 no había otro modo de transportar jabón y claro que sabemos de aquellas fábricas donde se elaboraba el jabón abundaron en España hubo dificultades para establecer las porque no eran tiempos fáciles aquellos años tras la Guerra de la Independencia

Voz 13 13:51 claro pues a pesar de ello tenemos

Voz 5 13:53 es que contar que numerosas fábricas de jabón fueron estableciéndose por España durante aquellos siglos no unas venían de siglos atrás y otras

Voz 13 14:01 de de nueva creación por decirlo así Si sirvan desde luego como ejemplo las que existían como digo siglos atrás y que mencionamos a continuación además de otras que se erigieron fundamentalmente porque es que en España se prohibió importar jabón del extranjero anda entonces claro ya que Cuba ya que fabricarlo aquí

Voz 0142 14:20 de si algunas de aquellas fábricas de jabón que tenían varios siglos de existencia donde se encontraban cuéntanos Almudena

Voz 13 14:27 no pues en Jerez de la Frontera está documentada la fabricación de jabón desde los siglos de la Edad Media habiendo dado problemas la pertenencia de esta fábrica venta del jabón Prieto para el abasto de sus vecinos y tanto es así que hubo un pleito con el duque de

Voz 5 14:44 arcos todo este asunto en el año mil quinientos ochenta aislados en estos pleitos del pasado el que son muy interesantes estos pleitos se porque

Voz 13 14:52 ahí se ve bueno se ve el día a día cómo era cada uno tienen

Voz 5 14:56 muchísimo informa además con alguno que nos has traído alguna vez nos hemos quedado con la intriga el final algunos es que no no lo supimos nunca porque el asunto se zanjó ahí o no se plasmó pues crees claro bueno pues seguimos con otro ejemplo hemos dicho bien generando enteras

Voz 13 15:14 y ahora nos vamos a Córdoba a la villa de Luque e donde Antonio de Torres que era vecino de ese lugar aprovechando una Real resolución de veintisiete de junio de mil setecientos sesenta y cuatro en que se concedía franquicia por punto general de poder establecer fábricas monas de jabón blanco y aprovechando que sean establecido con efecto en muchos pueblos suplico a Vuestra Señoría que en su virtud se sirva conceder me la referida facultad y permiso para que pueda fabricar y vender por mayor y por menor jabón blando en dicha villa de Luque y otra cualquiera parte del Reino libremente y sin la menor restricción ni impedimento

Voz 0142 15:56 cosa que como hemos dicho al principio el jabón del que hemos hablado es el producto estrella de la higiene también hemos visto que su fabricación tiene una tradición secular en numerosos lugares de España

Voz 5 16:08 así es eso hemos aprendido hoy pues Almudena muchísimas gracias gracias a todos vamos además hay más limpito siguiendo mucho mejor todos como decía el marqués de Campomanes hay que salir limpio con aseado y con ropa limpia ropa limpia yo soy Almudena un saludo y muchísimas gracias gracias a todos hasta hasta mediados tiempos con Ana Martínez

Voz 14 16:38 me voy ya ves ahora viene Mariano Romero a Bettina no existe yo esté hace un lío que pero la semana pasada no trizas test de corte para empezar la boca Teka sí pero como he visto canasta tomada modelado pues íbamos a dejar a la que se recupere un poco la pobre hombre pues me he atrevido a utilizar otra vez pero prometo no repetir esta entrada

Voz 5 17:03 en un futuro cercano latía pero vamos a ir a lo importante que es la evoca Ateca la petición de hoy Nos llega a través de nuestro correo electrónico gracias a Charo Nos escribe esto soy una fiel oyente de vuestro programa todos los lunes lo escucho mientras desayuno que ellos y más devotas casa allí Daniel no hay que fomentarlos y obsesivo para ver si merezca Thais una sección que me gustaba muchísimo

Voz 15 17:33 en el Hoy por Hoy de Gemma Nierga en el que salía Carles Capdevila donde hablaba de la paternidad sin artificios ni historias sino tal como era y la verdad es que me dio mucha pena su fallecimiento era una maravilla escuchar lo primero muchas gracias Charo por la petición espero que te hayamos entretenido les

Voz 13 17:49 hay uno María

Voz 16 17:52 yo creo que la a la que se está refiriendo Charo es mía de padres sino recuerdo

Voz 17 17:57 un proverbio africano tique para criar a un niño hace falta

Voz 0264 18:00 dos Ribó en Hoy por hoy

Voz 16 18:04 eso es guía de padres era una sección que se emitirá todos los martes desde dos mil trece en el programa de hoy por hoy en la etapa de Gemma Nierga donde Carles Capdevila y Rocío Ramos Paúl intentaban resolver los problemas que surgen entre padres e hijos de una manera muy amena pues hemos rescatado este momento del día veinte de diciembre de dos mil dieciséis donde Carles Capdevila en días de padres hablaba del tema viaja con niños Capdevila siempre dices eso de tener niños

Voz 5 18:28 cambia la vida es evidente pero una de las cosas que más

Voz 0312 18:32 enviar es el destino de los viajes no es algo de viaje

Voz 5 18:35 pues con ellos totalmente yo estoy totalmente a favor

Voz 0312 18:38 cuestión de viajar viajar es una prueba de estrés en realidad pero acuerdo de joven viajes con un amigo y descubres realmente cómo es no porque porque hay nervios hay situaciones más complicadas con tu pareja igual sigo vídeos con con sólo como una pareja el primer viaje juntos así largo es la prueba de cómo es realmente aquella persona no y claro con niños tiene este ingrediente amplificado sí que pienso que con bebés hay que simplificar osea que yo creo

Voz 18 19:02 yo yo he dejado con bebés de tomada bien encogida aviones

Voz 0312 19:05 con bebés pero yo creo que a veces se abusa de complicarse la vida no porque porque hay una una teoría que que yo he comprobado que es que el equipaje es inversamente proporcional al tamaño del niño no debe pues necesita muchos más que necesitas de todo y además coges lo que coges siempre te olvidará algo que creo que es más recomendable un viaje probablemente en coche ITA yo creo que sí en el campo un cambio radical es una pareja busca playas desiertas aparece un bebé tiene que gustar playas

Voz 16 19:34 mucha gente ya saben que salimos atentas a peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis XXV cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 14 19:58 mi vida yo creo que además ya viene por ahí ya superado por entonces ya me quedo aquí hasta darla con la música

Voz 19 20:07 feliz pero

Voz 5 20:16 pero María que me trae para la sección canciones de series infantil

Voz 14 20:20 no te traigo canciones de temática futbolera porque hablando tú de quinielas pues no se me ocurría nada mejor y la verdad es que la banda sonora de Oliver y Benji pues fue la primera que me vino a la

Voz 5 20:29 cabeza Jo pues a mí me hubiera gustado

Voz 20 20:32 que fuese de series infantiles

Voz 5 20:34 además yo recuerdo haber visto Oliver y Benji después la mítica Juana Sergio una serie que todo el mundo conoce pero que dice que todo el mundo conoce claro que sí pero no te acuerdas era un calco a Oliver y Benji pero Juan y Sergio

Voz 14 20:52 jugaban al voleibol donde Marcos le hace un favor cito ponme el corte Fito este que tanto me gusta mi de cuando la gente se flipa

Voz 16 20:59 en hola escaso desde lo está inventando justo ese

Voz 14 21:03 usted pero que no me estoy inventando sí que vale que lo que tú digas que cambiemos de tiempo total no vamos a hablar de series infantiles ni de voleibol no me es más sino que cambió el fútbol Heras ya ya sé que habrá quien piense que vamos a poner temas tampoco radicados como la mano de Dios Del Potro Rodrigo o el me gusta el fútbol de melena

Voz 21 21:22 en verano porque a ver porqué porque me dan urticaria y me tengo que cuidar a mi ya los oyentes

Voz 22 21:43 vamos a hablar de fútbol cuesta fiero canciones Nozal machacadas y tanto que no es tan trillados no tengo ni idea de qué canción está sonando ahora pues ultimado del mítico Carlos Berlanga que se llama como el tema del que hablamos un gol pero tal

Voz 14 21:55 te suelen más una canción que no habla de este deporte exactamente pero entre esos versos más míticos cabe todo un golazo

Voz 3 22:17 desde aquí los planetas hacían repaso de Un buen día de Jota el cantante del grupo que bueno a lo mejor no era tan tan bueno porque hablaba de cómo las rupturas amorosas se llevan regular en el día a día anda fútbol y amores no me esperaba yo esta combinación cuando de abierto el programa hablando de quiniela si es que el amor sale a relucir en cualquier lugar mal que me pese a mí

Voz 14 22:39 veo fatal cursadas pero fíjate hasta los geniales No me pises que llevo chanclas le

Voz 5 22:44 Benita a una jugadora en su disco agro pop hoy no deja de sorprenderme vamos que sentimiento cantándole a la portera con lo que me gusta mí el fútbol sobretodo esta semana a convertir en una de mis favoritas con la mezcla de música hay valores

Voz 16 23:21 pues le digo una cosa yo nunca voy a ser capaz de entender esta locura por el fútbol esta pasión que desata chica yo soy un poco como la supremas de Móstoles que no sé que tiene

Voz 23 23:43 yo he madurado te que ya no soy tan tan foro

Voz 5 23:46 ah vale vale nada nada nada pero no lo entiendes porque no te gusta el fútbol que ni lo más mínimo que pero medalla con la emoción esas jugadas los jugadores estrella a los golazo las canciones que fíjate

Voz 24 24:02 si va a terminar hoy con el You'll Never Walk Alone de Gerry han de Page Maker ver como la cantó la afición del Liverpool el otro día la remontada que era justo lo que hablabas antes y un acuerdo pero como todavía está demasiado fresco el batacazo del Barça y no quiero hacer yo sangre con el tema mejor me quedan Klum grupo madrileño

Voz 5 24:21 que ahora mismo está triunfando a lo bestia con su primer disco hablando de pinchados futbolísticos sacaron un tema durante el Mundial de Rusia donde nuestra selección hizo un papelón para olvidar en el campo y fuera de este cagas pues eso

Voz 21 24:34 a gravísimos Carolina durante sacaron esta canción como respuesta que el tema en el que Sergio Ramos cantaba con De Marco flamenco como como mi pregunta es tú quédate mejor con este himno titular