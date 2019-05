Sánchez Mato cree que el Gobierno de Carmena se ha dejado seducir por el poder empresarial

Voz 2 00:00 entrevistas electorales en La Ventana de Madrid esta tarde Nos estrenamos con Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid en pie el Ayuntamiento qué tal muy buenas tardes bienvenidos

Voz 0867 00:12 Carlos buenas tardes Javier en un día duro para la familia socialista no sé si usted había tenido la oportunidad de conocer Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0362 00:20 sí lo he conocido evidentemente además de como como espectador de la de la la vida política pues como político en este caso que llevo siendo muchos años van a sus

Voz 0867 00:31 vender los actos usted dice campaña sí

Voz 0362 00:34 estamos a perfilando la la suspensión de los actos y la conversión si acaso para los vecinos y vecinas que se puedan acertar en un debate sosegado sobre el distrito evidentemente sin la estridencia de un acto electoral

Voz 0867 00:48 bueno vamos a charlar del Ayuntamiento de Madrid el plan y las propuestas que usted tiene para el Consistorio ya sé que que la encuesta válida esto es lo que me dicen todos los políticos siempre que es la del día de las urnas pero teme quedarse fuera de del Ayuntamiento de la capital de no lograr como dice el CIS entrar en la corporación municipal que debe salir de las urnas del próximo día veintiséis de mayo

Voz 0362 01:07 en primer lugar el el respeto absoluto al al Centro de Investigaciones Sociológicas organismo público yo no caer en en en descalificaciones de otros y otras que además se han visto rebatidas y posteriormente pero está claro que el trabajo de campo no incluía por la bueno pues la necesidad hace que hemos tenido hemos tardado en conformar esta candidatura pues bueno pues lógicamente no preguntaba ni por ella no en el CIS no esa por lo tanto creo que bueno pues esperamos que no se de la red no realmente no de esa ese esa fotografía que hizo el CIS que ya digo en este caso pues se queda bastar

Voz 0867 01:49 te atrasada usted mismo argumento que utilizó ayer Íñigo Errejón cuando conoció los datos decir

Voz 0362 01:53 bueno es que la marcan era los

Voz 0867 01:56 ciertamente conocida por el momento en el que se realizó la encuesta pues que ellos no salían bien retro

Voz 0362 02:00 dados creo que a diferencia es bastante evidente entre unos y otros también te digo me me gusta más esa encuesta de todos los días de la puede parecer broma pero yo acabo de entrar en vuestra casa y antes de llegar al ascensor ha habido gente que ha saludado de manera muy positiva no hemos traído aquí a tu casa hemos subido con más votos de los que entré

Voz 0867 02:24 un exceso de euforia que puede provocar la desmovilización del electorado básicamente lo que le quiero preguntar es si usted cree que éste es un buen CIS para la derecha

Voz 0362 02:33 yo creo que es muy adecuado a pesar de que en el momento yo es un muy buen CIS para quienes piensen que bueno pues tiene mucho que rascar en la campaña electoral y en este caso a mí me preocupan muchísimo que la derecha bueno pues use ese ese CIS y además lo haga por la puerta de atrás para conseguir buenos resultados me preocupa lo que me preocupa siempre cuando los barrios y obreros van a votar el resultado siempre nos favorece eh bueno pues está claro que que la desmovilización a quien más perjudica esa ley

Voz 0867 03:08 quiero que escuche conmigo a Manuela Carmena esta mañana

Voz 1410 03:11 de ha llamado usted temerario una cosa es la valentía yo tras la temeridad la valentía es llegar hasta al final todo el contenido positivo que puede tener una legislación nunca vulnerar las porque eso es temerario estuvimos en un Reese de tener algún problema por temeridad es decir valentía así temeridad nunca

Voz 0867 03:31 de forma una primera pregunta la primera si hubo temeridad en el pulso que usted lanzó al Gobierno central al ministro Montoro yo

Voz 0362 03:37 lo que la temeridad es no abordar a los gravísimos problemas que tenemos en la ciudad de Madrid en materia ahora mismo de emergencia habitacional de abordar el problema de la vivienda eso es temeridad yo en ningún momento en la en el mi responsabilidad del área de Economía Hacienda Bull seré la legislación hostil vigente a usted

Voz 0867 03:59 en ese momento Manuela Carmena o alguien

Voz 0362 04:02 le dijo que sus políticas

Voz 0867 04:04 económicas Se le hizo ver que no estaba haciendo las cosas bien

Voz 0362 04:08 yo creo que no no creo que sea cuestión de que de que revele lo que en ese momento en los años anteriores bueno pues pero

Voz 0867 04:18 López Puig preguntas de otra manera Manuela Carmena le hizo ver esto que ahora dice en público

Voz 0362 04:23 es evidente que no no le dijo absoluta

Voz 0867 04:25 gente nada no no no es eso y no voy a entrar en los

Voz 0362 04:28 detalles ya digo además porque yo creo que la lógica bueno pues en es lógico y respeto a las decisiones que se tomen a las deliberaciones de en este caso de la Junta de Gobierno me obliga a es decir que que no es así pero es suficiente también que gracias a que en ese momento tomamos decisiones muy audaces en este caso en absoluto temerarias bueno pues Manuela Carmena está pudiendo inaugural muchas cosas en estos dos últimos años

Voz 0867 05:03 en este tono de la campaña no sé si vamos a asistir durante las tres próximas semanas aún Piqué permanente ya una disputa por el votante de izquierdas es decir que usted va a tener que estar sometido a este ataque de Manuela Carmena y viceversa

Voz 0362 05:17 no por mi parte no en lo que haga Manuela hay más Madrid pues bueno pues está por vez no pero por mi parte poco los ataques va a saber desde el punto de vista o de la candidatura de Izquierda Unida Madrid

Voz 0867 05:30 me ha sorprendido este tono crítico intuyen plus un poco agresivo por parte de la alcaldesa de Madrid esta mañana

Voz 0362 05:35 no no no no había escuchado las declaraciones

Voz 0867 05:38 pues era si había alguna persona templada una persona que no suele arremeter contra nada

Voz 0362 05:42 en efecto pero bueno entiendo que hay determinado determina gente que el momento actual ya es muy consciente de dónde está el futuro es evidente que que bueno pues nosotros y nosotras queremos protagonizar no

Voz 0867 05:58 dejó Carmena si usted es alcalde va a seguir amortizando deuda

Voz 0362 06:02 pero es evidente que lo que los vencimientos de deuda que vayan cayendo tenemos perfecta capacidad económica de afrontarlos pero no se puede reducir ni un euro más el volumen de deuda con respecto a los ingresos y no tiene ningún sentido

Voz 0867 06:20 ha comenzado la campaña electoral vamos a recuperar grandes clásicos de siempre

Voz 3 06:27 desde no hace que este siete Olimpia hacen Tuenti situado a hubo pero sí a London

Voz 4 06:45 a usted ya te encuentras Tuenti a Agote tute City a Tokyo

Voz 5 06:56 esta mañana Carmina no ha cerrado la puerta al proyecto olímpico usted alcalde

Voz 0867 07:00 bueno intentar que Madrid fuera capital

Voz 5 07:03 pica tuvieron los judíos yo creo que

Voz 0362 07:05 esa etapa ya pasó ya es evidente que nos dejó una ciudad llena de elefantes blancos se suele comentar en ese en ese es con esos términos a esqueletos que nos han costado muchos millones de euros por cierto que nos ha costado alguno se algunas trabajar mucho para reducir esa deuda creo que caminar por esa vía sólo hace que se frota las manos de los de siempre

Voz 0867 07:32 a qué se debe ese giro porque ahora algunos candidatos vuelven a recuperar la esperanza olímpica

Voz 0362 07:36 bueno es es es bastante claro que el que haya unos Juegos Olímpicos en nuestra ciudad supone una alegría colectiva va a la gente de la ciudad de Madrid pues le encanta seguramente ver pues eso esa esa parte positiva que que va acompañando al espíritu olímpico pero detrás de eso hay otras muchas cosas en esas otras cosas nuestra candidatura es claramente bueno pues crítica y además hay que hacer replantear a la gente que los planteamientos y los trabajos realizados para la convertir la candidatura sólo la candidatura en una realidad han devenido en muchísima más desigualdad en la ciudad de Madrid ir a eso no se puede jugar

Voz 0867 08:22 no vamos a hacer una pausa los oyentes de las emisoras de la SER en Madrid iban a seguir escuchando a partir de ahora La Ventana de Madrid hasta las ocho en punto de la tarde y por ser más en el ciento cuatro punto tres continúa La Ventana con Carles Francino

Voz 6 08:47 yo también me venden en un punto en donde conviven en el mundo es un veinte por ciento hombre es muy buen donde convenía un bando en el que un hombre un buen donde ah bueno en por un euro en volumen dónde convenía un Bruno en dos mil dos yo tengo donde caben en el tiempo en el que inventen donde cumbre en en en el mundo que me den donde conviven en un Tube y donde viven en el mundo también en donde conviven en un me den donde cumbre en dos mil dos mil yo yo también me donde convendrá en que es un y tú donde convenía en un duelo donde en el mundo del vino de un punto de origen donde un hembra bueno es un buen donde conviven en el mundo es muy duro ver dónde envenenado bueno me también donde conviven en el mundo es un te viene siendo en El mundo hombre donde también se preguntan en donde viven en el mundo en un segundo también donde ambos bandos en un donde viven en un mundo que nunca hombre es un buen donde en dos mil dos un punto de venta donde viven en el mundo con un dos preguntas que son

Voz 0867 13:51 Carlos Sánchez Mato le pregunté el otro día en el debate de la serie El País pero quiero insistir en esta cuestión si dependiera de usted Madrid seguirá organizando el Madrid Open de Tenis

Voz 0362 14:00 es evidente que lo que no tiene mucho sentido es que tenga el coste absolutamente disparatado que tiene en la ciudad que una cosa es que nos pueda gustar a todos citadas el el deporte los deportes de élite el tenis de élite y otra cosa es que se lleve un porcentaje tan elevado de del presupuesto de la ciudad en Madrid cuesta pues una cantidad absolutamente a la legalidad en Roma no cuesta ni un euro

Voz 0867 14:30 su relación con Carmena tuvo hay otro bache no en el caso Madrid Open cuando usted y Celia Mayer como concejales denunciaron las presuntas irregularidades en los contratos usted imputado no por los no por los contratos sino por la contratación de aquellos informes que posibilitaron la denuncia

Voz 0362 14:43 bueno ya sabes que la figura no no existe como tal pero lo que sí que existe es una denuncia por parte del Partido Popular de Villarejo en qué punto está

Voz 0867 14:54 porque está atascada en los tribunales ese asunto gatas

Voz 0362 14:57 estado es que no tengo noticias es que es una cosa penosa es increíble haya pasado más de dos años desde esa denuncia bueno pues ahí en una absoluta vulneración de todas la legislación vigente en materia de de de bueno pues de de de querellas penales usted ese sin que en ese momento

Voz 0867 15:17 esto suficientemente respaldado por Manuela Carmena

Voz 0362 15:21 paso palabra no no tiene vamos no creo que es un tema sean tema de debe decido de revelar ya digo lo que pasó en ese momento yo creo que toca hablar de futuro de propuestas políticas de futuro y tenemos muchas lo que sí está claro es que bueno pues hay quién interesa mucho mirar hacia atrás y hay a mucha gente a la que nos interesa mirar hacia adelante

Voz 0867 15:44 miremos hacia adelante Carlos Sánchez Mato con los pisos turísticos existe un punto de equilibrio entre la prohibición y la liberalización completa del sector se lo digo porque nadie está contento ahora mismo a pesar de las restricciones ni los vecinos ni tampoco los que alquilan

Voz 0362 15:59 claro es que lo que está pasando en el momento actual es que tenemos un enorme riesgo de que el centro de la ciudad y los aledaños se conviertan en algo parecido a un parque temático es que es preciso es imprescindible yo venía andando hasta hacia nuestra emisora irá cada vez más Madrid se parece menos al Madrid que

Voz 0867 16:18 queremos insisto su política su propuesta cuáles hay que meter más controles más limitaciones hay que acabar con los apartamentos turísticos o se puede mantener digamos el negocio y la convivencia

Voz 0362 16:29 por supuesto que puede haber apartamentos turísticos no que no puede ser es que todo el centro de Madrid sean apartamentos turísticos porque eso va contra la convivencia contra la capacidad de bueno pues de que a otra mucha gente viva de manera permanente en en el centro y que además creo que supone además un problema irresoluble si no se actúa ya

Voz 0867 16:50 pero la última por ejemplo regulación del Ayuntamiento de Madrid limita bastante además los nuevos apartamentos turísticos en la ciudad a pesar de todo seguimos siendo una foto diaria de apartamentos que se abren que se cierran están fallando los controles

Voz 0362 17:03 por supuesto ya hay que ir más allá y de actuar contra los nuevos apartamentos turísticos hay que actuar tan bien contra lo que ya existe y contra lo que ha conseguido convertir lo que os comentaba antes la ciudad en algo muy muy muy muy parecido a una fiesta para los que vienen y una tortura para los que

Voz 0867 17:24 pero sin renunciar al turismo claro porque eso ver al Madrid no tiene un gran tejido industrial es decir el turismo es una fuente clave de ingreso

Voz 0362 17:31 es que hay que hay que trabajar por por el Turismo de Madrid pero el Turismo de Madrid no creo que vaya de la mano de esa liberalización salvaje que lo único que va en contra precisamente el Turín

Voz 0867 17:42 es la derivada o una de ellas al menos de la turística ciudad el problema serio que tenemos con la vivienda en el centro pero no sólo en el centro de Madrid quizá la peor pesadilla que sufren ahora mismo de hecho los madrileños en su día se mal vendieron pisos públicos ahora sí prometer la construcción de vivienda protegida vivienda pública el centro derecha está convencido qué liberando suelo y grandes operaciones urbanísticas bajarán los precios de la vivienda pero tenemos una experiencia previa al anterior burbuja inmobiliaria no pasó

Voz 0362 18:08 eso no pasó en efecto bien lo dices y además es que tenemos experiencia suficiente con el pasado muy reciente como para saber que ese tipo de estrategia está condenado al fracaso incluso antes de que se produzca y ahora mismo estamos bien como hay muchos metros cuadrados hectáreas de la ciudad de Madrid en los que se podría haber construido durante estos años no había que calificar de nuevo porque ya estaba calificado pero eso no ocurrió sí ha habido ya hay todavía desarrollos urbanísticos consolidados en los cuales se construye las administraciones públicas no hacen la parte que les toca es decir en la Cañaveral que depende del distrito de Vicálvaro que yo presido los vecinos y vecinas de ese barrio lo que están diciendo es donde está la Comunidad de Madrid donde está el propio Ayuntamiento de Madrid a la hora de ponernos las los los equipamientos públicos que tendríamos que haber puesto y claro eso no puede ir de la mano de que les contemos al mismo tiempo que hay otras muchas cosas en el futuro que vamos a hacer pero que de momento ellos no tienen cole ellos no tienen centro de salud ellos no tienen bibliotecas

Voz 0867 19:18 estamos en una especie de subasta electoral de de construcción de viviendas el otro día Carmena anunciaba tres mil viviendas el Partido Popular también ha hecho prácticamente lo mismo también ciudadanos ponían sobre la mesa un plan para mejorar las viviendas vivienda vivienda vivienda evidentemente es uno de los temas de la campaña electoral pero donde vamos con esta subasta evidentemente son proyectos que no van a estar hechos ni mañana ni pasado mañana

Voz 0362 19:42 es que hay que buscar una solución ya ustedes tienen

Voz 0867 19:44 el plan para que la vivienda baje en un tiempo razonable es decir que no tengamos que esperar cinco seis años

Voz 0362 19:50 Nos lo tenemos por descontado impuestos a subastar en lo digo me parece tristísimo que el tema sea quién ofrece más vivienda nosotras y nosotros decimos que cincuenta mil viviendas pero no por superar la cifra que plantean otros partidos políticos es por poner de manera clara y expresa a la gente delante un momento claro es que hay capacidad para poder tener vivienda pública que convierta las administraciones en operadores deban relevantes en el mercado de la vivienda en la ciudad de Madrid y en ese momento cuando seamos operador le relevantes cuando digamos que tenemos que que queremos tener ese papel el precio de la vivienda empezará a bajar el gobierno de Manuela

Voz 0867 20:33 Mena se ha dejado seducir por el poder empresarial usted sintió como miembro de esa junta de gobierno que es estaba traicionando en parte a aquellos que le votaron

Voz 0362 20:43 claramente cuando se plantea yo ahora mismo se está hablando de una Concejalía de Relaciones con las empresas pues la

Voz 0867 20:50 pregunta ser contra estas hola usted cree que si por tanto se lo digo de más por la Operación Chamartín que ahora llamada a Madrid nuevo norte que a usted se que no le gusta que a muchos de los que van en su lista tampoco con el difícil encaje de intereses que hay allí en esa zona de terrenos y de dinero intereses empresariales que proponen ustedes para coser esa zona de Madrid claro pero es que no no es difícil encaje fíjate Javier en esa

Voz 0362 21:14 zona precisamente Si algo es sencillo es que la inmensa mayoría del terreno es público no hay que hacer mucho encaje de bolillos hay que sentar fundamentalmente a la Administración central ya la autonómica pero es que quién tiene la llave es el ayuntamiento porque el Ayuntamiento es quién hace la planificación

Voz 0867 21:35 eh

Voz 0362 21:35 y por lo tanto es razonablemente sencillo en el momento actual con administración central y claramente cercana a la visión social de la vivienda para que podamos tener un Chamartín y bueno pues que beneficia a la mayoría social que ponga a la vivienda como elemento y eje central en bueno pues en en en la estrategia lo que no puede ser es que el ministro de Fomento el señor Ábalos con el que hemos pactado presupuestos que finalmente no se llevaron a término que pero que decían que la vivienda tenía que ser un elemento central en la actuación de las políticas públicas que luego cuando tenemos una operación como ésta al señor Alba se le olvidé no puedo

Voz 0867 22:21 ser hay una cuestión que también nos interesa mucho lo ha dicho el gobierno municipal de Carmena llegó al Palacio de Cibeles prometiendo re municipal Izar muchos servicios salvo la funeraria hay alguno más ahí siguen todos los contratos vigentes y no sé si es que no se puede o no se quiso por ejemplo resolver los contratos de de Ana Botella heredados de esa época del Partido Popular referentes a la limpieza y a la basura que que bueno nos han dado más de un quebradero de cabeza

Voz 0362 22:45 es que también en este caso hay que deja declara a la gente

Voz 0867 22:49 sí claro no se puede hacer claro que se puede hacer porque no sé

Voz 0362 22:52 qué se puede hacer pues se llama voluntad política en

Voz 0867 22:55 no estaba usted estaba en ese gobierno CSS

Voz 0362 22:57 ya hay hay contratos de muy compleja resolución en el caso de la limpieza es evidente que la complejidad de la resolución de manera anticipado era de anticipada era era un obstáculo difícilmente salvable pero el de recogida de residuos no había que resolverlo porque vencía Isère renovó está claro que hay que hacer una un planteamiento muy claro de que hay voluntad política nuestra candidatura la tiene y queremos recuperar los servicios prestados de manera directa no por capricho sino porque es más eficaz para la gente en este momento nuestro planteamiento dice que en dos mil veintiuno vencen los contratos de limpieza ya no hay excusa y nosotras y nosotros queremos no licitar unos nuevos queremos prestar los de manera directa y eso lo que permitirá es que por el mismo coste que el que actualmente tenemos haya dos mil personas más trabajando en la limpieza de la ciudad son números que hemos hecho de manera escrúpulos y y con mucho rigor creo que hemos demostrado en este caso ya ha demostrado que no me invento los datos

Voz 0867 24:02 oye en conversaciones informales el círculo próximo a Manuela Carmena dice cuando preguntamos por los concejales llamados críticos concreto porque usted por Pablo Carmona o por Romy Arce que ustedes no habían entendido que era ser oposición hiciera ser Gobierno están preparados para llegar al Gobierno central

Voz 0362 24:20 vamos hemos demostrado capacidad para llegar al Gobierno yo lo que quiero dejar muy claro es que soy perfectamente capaz de aceptar el resultado de un debate IU luego una votación pero tiene que haber el debate previamente ya soy mayorcito para tener que asumir hay cosas que no han sido debatidas de manera previa de obedecer no debe decir tiene una parte muy positiva pero claro creo que eso no es la

Voz 0867 24:48 yo voy a un ejemplo concreto que es el de su número dos en la lista por Madrid que no sé si tuvo el dedo demasiado rápido cuando otra con la Policía municipal durante la noche en la que murió un mantero en Lavapiés acusando al cuerpo municipal de de policía casi de acabar con su vida y de represión el tiempo demostró que que aquello no fue así usted cree que cayó fue un error

Voz 0362 25:08 es que si tules el tuit lo Olesa ahora Javier ese tuit yo creo que hasta título pondrías

Voz 0867 25:15 yo no lo pondría ya se lo digo ese tuit por ese tuit está imputada por injurias a la policía

Voz 0362 25:20 pues es que en ningún momento en ningún

Voz 0867 25:23 sí le digo es que no lo podría porque la primera regla de un periodista es primero veloz y confirmar los datos derecho del que está hablando

Voz 0362 25:31 claro pero es que si recuerdas también lo que ocurrió esa tarde es que las propias agencias de noticias hablo de F oficial de Europa Press hicieron referencia a una situación que luego fue desmentida posteriormente digo en ningún momento ha habido una un ataque unas injurias en ningún momento eso no aparecen en el tuit lo que se hace referencia es algo que sí que ocurre en nuestra ciudad es que todavía hay racismo en nuestra ciudad Javier todavía racismo también institucional y eso pero no por la Policía Municipal por la Policía Municipal por los concejales de gobierno y oposición por desgracia no tratamos a todo el mundo igual

Voz 0867 26:10 la Policía Municipal actúa como se debe para atajar el problema de la venta ilegal en la calle ha sido en ocasiones demasiado dura

Voz 0362 26:17 yo creo que lo que ha habido en ocasiones ha sido una una actuación insuficientemente diligente en general por parte de las administraciones públicas todas ellas ante una realidad que tenemos es que hay muchas personas viviendo en nuestra ciudad a las cuales no se les da la posibilidad de vivir o de trabajar de manera legal

Voz 0867 26:38 sí le escucha Vox diría que está haciendo usted un efecto llamada que los españoles I

Voz 0362 26:44 bueno yo soy de tender puentes sino de poner muros ya hay gente que se le da fenomenal bueno pues a actuar en contra de una realidad que es incuestionable es que hay migración por motivos económicos para mí la gente que viene a vivir a nuestra ciudad la no quiero recibir siempre con los brazos abiertos

Voz 0867 27:04 por tanto después de la tarjeta de vecindad que se ha puesto en marcha en esta legislatura usted cree que deberían llegar más cosas más derechos por supuesto pero póngame ejemplos concretos

Voz 0362 27:14 la ley de Extranjería es un verdadero disparate la capacidad que tiene que tiene que tener un Gobierno sensato y sensible con la realidad que tenemos a nivel global es muy diferente a la que el momento actual tenemos siguen existiendo pozos negros de derechos humanos en la ciudad de Madrid uno en concreto el Centro de Internamiento de Extranjeros gente que tiene faltas administrativas y a la que se le priva de libertad porque

Voz 0867 27:39 es imposible cerrar el CIE de Aluche con el PP ni con el PSOE pero no hay manera

Voz 0362 27:45 bueno ya digo es perfectamente posible es que es una necesidad es que yo creo que cuando pase el tiempo se verá la existencia de ese CIE de Aluche pues como hemos visto lo que suponía la cárcel de Carabanchel para los presos políticos y bueno pues cuando han pasado unos años yo además esté vivo enfrente me duele mucho muchísimo que cuando desapareció la cárcel de Carabanchel pues lo que nos encontráramos y de remate fuera un lugar de vulneración de derechos como el CIE

Voz 0867 28:17 Carlos Sánchez Mato en Madrid te sigue siendo escenario de agresiones homófobas de ataques verbales contra personas por su simple condición sexual también incidentes que no resultan difíciles de comprender en el año dos mil diecinueve e incluso en el siglo pasado usted quiere poner en marcha una concejalía específica pero una vez uno pone en marcha una concejalía tendrá que dotarla de políticas a veces estamos acostumbrados a gobiernos que ante un problema o ante una dificultad crea Ministerio una concejalía hay un plan serio para acabar con esto creo

Voz 0362 28:46 hay que ir muchísimo más allá de la creación que por supuesto es muy pertinente de organismo como indica lo que hay que hacer es poner en marcha claramente políticas muy y vamos allí absolutamente serias lo que tienen que estar dotadas presupuestariamente porque de poco vale la creación de áreas de gobierno que no tengan recursos detrás para hacer

Voz 0867 29:10 políticas transporte ustedes de los que apuesta por un carril bici en la Castellana no sé si más allá ir más allá y claro hemos hemos reunido con las asociaciones que trabajan es irse estamos francamente preocupados con con la politica de movilidad que se ha llevado a cabo ha hecho muchos kilómetros de carril bici pero no están de acuerdo con la modalidad o el tipo de carril que ha instaurado en Madrid

Voz 0362 29:31 bueno es que hay es verdad que hay debate hay debate en los en los diferentes segmentos de gente que trabaja en ese tema aquí hay quien quiere separar a los ciclistas del tráfico rodado habitual y hay quién prefiere que convivan yo estoy más por la línea mayoritaria que habla de la separación para proteger a los ciclistas estamos más en esa línea simplemente porque hay más ciclistas que prefieren ese tipo de opción en la ciudad de Madrid hay que ampliar Madrid

Voz 0867 30:01 era el más allá del centro

Voz 0362 30:03 lo que no podemos es consentir que la contaminación solamente sea el problema de algunas personas que son las que vienen el centro como bien sabemos no se le puede poner puertas al campo ni capacidad de separar la contaminación de unos lugares u otros lo que está claro es que en Madrid no caben tantos coches sí que hay que sí a bonificar la la la vida y eso pasa por la reducción de de del del vehículo privado no hay otra forma no hay otra forma qué establecer áreas de protección que reduzcan las emisiones y además no es un capricho solamente del Ayuntamiento de Madrid como pasa con otras cosas en Europa nos han adelantado no de Santa o claramente a la hora de imponer incluso sanciones a una ciudad un país que no cumplíamos los protocolos que firmaba vamos a nivel internacional y eso es muy poco serio una patata

Voz 0867 30:55 este señor Sánchez Mato taxi obedece

Voz 0362 30:58 bueno no hay patata caliente claramente hay que defender el sector del taxi es un eh estamos hablando un servicio público no tampoco de un de una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros a nosotros en nuestra candidatura defendemos el servicio público la súbete CES tienen un espacio que no es el del taxi evidentemente para eso tiene que haber una pre contratación y eso tiene que queda reflejado en la ordenanza que haremos y desde luego no nos conformamos con una ordenanza que no actúe en ese

Voz 0867 31:28 le ha faltado valentía por parte de las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

Voz 0362 31:33 claramente claramente ya

Voz 0867 31:36 me lo y usted ha terminado por por perjudicar a un sector de los dos al taxi al taxi claramente con qué presupuesto pone en marcha su campaña electoral cuánto cuánto queda en la caja se queda

Voz 0362 31:45 pero tenemos una pues años me acuerdo fíjate el el no me dedicaba el presupuesto pero no esta campaña es claramente la más a usted era la la que requiere incluso de que este que te habla tenga que cargar con determinados elementos para ponerlos a dice ya estoy con con muchos años como para para eso pero pero colaboramos con mucha claridad me parece estamos hablando de cuarenta y ocho mil euros

Voz 0867 32:08 cincuenta mil euros en este ejercicio de transparencia que que luego no vemos en los partidos ustedes van a publicar las cuentas de Madrid en pie de todos los ese van a gastar India donde sale el dinero de la campaña

Voz 0362 32:19 supuesto presupuesto decir que este es una de las preguntas que que

Voz 0867 32:21 Nos hacen muchos oyentes cuando cuando entramos políticos a la radio sobre todo en campaña electoral

Voz 0362 32:26 puesto en la pregunta del millón es como es empapelan las

Voz 0867 32:29 marquesinas las vallas los vídeos los actos como se hace todo eso y mucho más casi de la nada

Voz 0362 32:34 en nuestro caso además de pedir algo ni ningún crédito ni un préstamo bancario pedimos no queremos depender de las entidades bancarias y es que en este caso pues la las aportaciones de la militancia y de las organizaciones políticas que formamos parte de la coalición

Voz 0867 32:50 no les sale usted mucha marquesina

Voz 0362 32:53 entiendo con este presupuesto potente nos va bonito no ha contabilizado los actos que liquida

Voz 0867 32:58 por delante de aquí al final de la campaña

Voz 0362 33:00 es una pila Javier una pila pero también te digo una cosa tampoco me cambia mucho la vida en campaña electoral porque manera previa la vida era es más o menos igual de arrastrada que la que lleva ahora

Voz 0867 33:12 sé que madruga que sus jornadas de trabajo son largas Carlos Sánchez Mato le agradezco mucho que haya venido esta tarde a la radio y que haya arrancado con nosotros las entrevistas electorales de la Cadena Ser en Madrid sí se me abrazo

Voz 0362 33:25 nos marchamos el lunes

Voz 0867 33:26 estamos de vuelta en La Ventana de Madrid el lunes nuestra invitada en el programa será Begoña Villacís Cornellà conversaremos en directo desde las siete hasta las ocho de la tarde en ese esperamos hasta el lunes adiós