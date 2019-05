Hora 25 Deportes: Federer tropieza en Madrid (10/05/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego

Voz 2 00:09 hacemos este paréntesis deportivo Gallego buenas tardes

Voz 0919 00:12 buenas tardes tal para los deportes además

Voz 2 00:14 tras una capilla ardiente de alguien a quién le gusta muchísimo el deporte se practicó el deporte

Voz 0919 00:19 a un gran madridista atletismo yo y me uno a al

Voz 3 00:23 al dolor de todos y quiero recordar alguna charla futbolera que tuvimos con Alfredo Pérez Rubalcaba en El Larguero cuando el ministro de la Presidencia y bueno la la dialéctica y la combinación con lo que con la que hablaba incluso de fútbol lo convincente que era una pérdida tremenda muy

Voz 0919 00:39 madridista quedó tengo guardados los mensajes

Voz 2 00:41 me mandaba cuando el Madrid ganaba el Barça perdía eso también lo recuerdo después a las nueve lo retomaremos retomaremos toda la información con esa capilla ardiente que insisto estará instalada esta noche estará abierta hasta las diez te dejo ahora con tenis

Voz 0919 00:52 con tenis porque estamos en el Master de Madrid y con una noticia esta tarde porque el suizo Roger Federer no va a estar en semifinales aunque ahí ha caído ante él austriaco Dominic Thiem hay que ver cómo está el nivel de este austriaco que recordemos derrotó a Nadal en el pasado Conde de Godó y que hoy ha echado a Roger Federer ya está Djokovic también en semifinales y esperamos a Nadal resumimos todo lo de esta tarde Iván Álvarez desde las pistas buenas tardes

Voz 1534 01:18 qué tal Gallego buenas tardes mira ahora mismo se está jugando en la pista número dos en Arantxa Sánchez Vicario el partido de cuartos de final entre sí sí pase Zverev con ventaja para el joven griego que manda seis cinco iba a servir para intentar ganar el primer set el que gane este partido se enfrentará al vencedor del Rafa Nadal contra Wawrinka que ese jugará en la pista central una vez termine la semifinal femenina entre Stephens Steffen Seibert quien se está ganando la holandesa Martens cuatro uno y Nadal no antes de las nueve y media jugará contra Wawrinka ese partido de cuartos de final

Voz 0919 01:48 sí que Djokovic y tiene en semifinales y vamos a ver quiénes se meten en la otra sabéis que no hay fútbol de viernes en primera división tampoco lo habrá el sábado a la jornada está unificada para el próximo domingo a las seis y media en juego una plaza para quedarse en Primera División mejor dicho una plaza para descender a Segunda División ya están allí el Huesca y el Rayo hoy hay unos cuantos equipos implicados y una plaza de Champions la cuarta plaza por la que pelear Getafe con el herencia el Sevilla que también tiene alguna opción si tenemos fútbol de Segunda enseguida a las nueve se jugará el Granada Tenerife con el equipo nazarí el Granada que tiene muchas opciones de estar en los play lo de ascenso a la Primera División todo ello empezamos ahora mismo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 4 02:35 buenas tardes Gallego vamos a ver si decimos toda la verdad del éxito de la Premier en Europa están desarrollando la atención sobre el verdadero líder de esa liga el que ha hecho resurgir a los ingleses y estar donde están en lo alto de todas las competiciones verdadero culpable esto Pep Guardiola desde que está allí CNN fíjate como está ahí cuando estuvo con Alemania Alemania campeón del Mundial osea que el grupo tú de las competiciones europeas y de los mundiales se han llevado Inglaterra a ver si viene aquí a entrenar al Betis estaba entre buscando entrenador ilegalizada toque toque toque pues mira ahí tiene un entrenador que le gusta coger equipo modestos y luego relanzar los a la élite a ver si si llegan a un acuerdo podemos estar en todas las finales europea venga un saludo

Voz 5 03:35 ha habido un momento que pensé que lo decía en serio pero cuando ha dicho que a Guardiola le gusta coger equipos modestos relanzar los a la élite estaba claro que todo era irónicamente dejado vuestros mensajes

Voz 6 03:49 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:03 sí sí caiga como dicen en mi pueblo igualito yo es que los monaguillos es porque está muy populares como era de Barcelona se ha metido con la jugada si tal mala no estés metiendo si llega el Madrid en la que se esposa entonces para que vean que ganar tres Copas de Europa seguida es muy muy bien

Voz 0919 04:25 el de Hora veinticinco Deportes

Voz 6 04:27 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 04:35 igualito Dios que lo monaguillos cómo mola la cultura popular de los oyentes de este programa empezar

Voz 0919 04:42 no si el fútbol británico domina las competiciones europeas un equipo británico ganará la Champions un equipo británico ganará la Europa League un equipo británico ganará la Supercopa de Europa y ninguno será City de Guardiola curiosa pero no tenemos equipos españoles que es lo que nos duele realmente el Valencia cayó ayer en la semifinal de la Europa League abrumado ante el Arsenal tuvo pocas opciones y eso que empezó muy bien pero el partido se complicó y además queremos ir a Valencia porque el día de pues hay una cierta polémica con algo que sucedió en la grada durante el partido algo que ha hecho que el Valencia emita un comunicado Iker presidente del del equipo además en sus redes sociales anuncie que algo va a cambiar en la grada de Mestalla el año que viene Ximo más mano cuenta no buenas tardes

Voz 8 05:43 hola qué tal muy buenas es una relación que está bastante deteriorada desde hace bastante tiempo entre la Curva Nord Mario Alberto Kempes que es la grada de animación de Mestalla el grupo animación de Mestalla y el propio presidente han Murcia el que últimamente pues han pedido su dimisión ya han pedido su cabeza desde esta curva Noor y además siempre que ha hecho una publicación porque es bastante activo en redes sociales en Instagram en Twitter siempre han aparecido los miembros de Curva Nord pidiéndole solución comentando le cada una de las publicaciones bien esto desembocó en que ayer en el partido según el Valencia en el partido ante el Arsenal es más coacción violencia en todas sus formas en el entorno del fútbol y en especial en los aledaños y en el interior de sus instalaciones es lo que denuncia el Valencia en el punto uno de un comunicado que ha hecho hoy muy duro hacia la curva norte hacia algunos sus miembros a los que acusan como digo de coaccionar o de cualquier otro tipo de violencia de hecho el Valencia Billy quita un canal para que esos aficionados que se sientan agredidos o coaccionados lo puedan hacer público el Valencia y el Valencia actúe retirando sus pases el Valencia ha emitido un comunicado y Anil Murci que ya anoche en Instagram puso que iba a acabar con estos idiotas textualmente literalmente te lo dijo en Instagram hoy en Twitter al hincado ha enlazado el comunicado del Valencia para darle mayor difusión en su Twitter personal ya dicho estamos hasta los huevos ya está bien vienen nuevos tiempos y cambia el fútbol así que eso es lo que ha dicho en su propio Twitter estamos hasta los huevos nueva era Fútbol para Todos ya enlazado con el comunicado oficial del club pidiendo que vaya a ver dentro de un futuro una nueva grada de animación acabando con la curva y otra que esté al servicio del propio club bueno

Voz 0919 07:40 más allá de la mención avícola de El señor Murphy que haya gente que vaya al fútbol a impedir que otros animen pero vamos a ver al fútbol se va si quieres animar sino quieres animar no animas Si quieres animar anima así que no quiero es animar no animas pero que haya cuatro mente gatos que se crean los dueños de una grada que mire al que anima o en caso contrario obliguen a animar al que no quiere animar que estamos todavía todavía en un mundo libre en el Food

Voz 1 08:10 por fuera a los ultras del fútbol una vez más

Voz 0919 08:13 ocho y treinta y nueve hora25 deportes en las

Voz 0919 09:08 hoy ha vuelto a los entrenamientos el Fútbol Club Barcelona tras la debacle de Liverpool el primer día que se veían las caras cambiaban en el vestuario que esa siguen a entrenar que recibían las órdenes de Ernesto Valverde con todo lo que sea dicho que sea rumoreado en Barcelona estas últimas horas como ha sido Santi Ovalle buenas tardes qué tal buenas tardes Gallego pues caras largas seriedad jugadores aún tocados que han vuelto hoy al trabajo como

Voz 0356 09:40 bien decías han entrenado con el primer equipo Ricky mucha agua que Isabel Ruiz que apuntan a una convocatoria aún que después del la debacle de Anfield Se espera un once bastante titular contra el Getafe en un partido que va a ser más significativo en lo emocional que la puntuación que el Barça no se juega nada va a ser la primera toma de contacto del público con los jugadores yo noto gallego en Barcelona la gente todavía muy

Voz 13 10:05 para nada no se le ha pasado el disgusto al socio del Barça

Voz 0356 10:08 tanto será interesante ver cómo recibe el Camp Nou a sus jugadores después del enésimo fin pinchazo europeo del Barça hoy caras serias el el el los jugadores del Barça todavía tocados después de esa debacle de Anfi

Voz 0919 10:23 en ese entrenamiento Luis Suárez que pasó por el quirófano situará otros copia y no va a estar en la final de la Copa del Rey donde ya veremos quién tiene que jugar en el Fútbol Club Barcelona gente en Barcelona qué hombre entiende que haya hecho esto Luis Suárez porque queda claro que Si el Barça estuviera en la final de la Champions no habría pasado por el quirófano pero la Copa del Rey no es la Champions el Barça que tendrá como rival en ese partido del Camp Nou al Getafe que se está jugando meterse casi asegurarse la cuarta plaza y clasificarse para la Champions más allá de cómo esté el Barça deprimido con el público frío el Getafe Paco Hernández a ganar ya pensar en la Champions buenas tardes

Voz 14 11:04 qué tal Gallego buenas tardes el Getafe necesita cuatro puntos para meterse en la Champions siempre que sus rivales ganen los dos partidos al Getafe le quedan también dos encuentros por lo tanto tendrá que puntuar en los dos mate Bruno van a ser baja por sanción y hoy en la Cadena Ser hemos podido hablar con Cabrera el central uruguayo lo tiene claro luchar por la Champions aunque el rival sea el más

Voz 15 11:24 Pizzi que no llegaron final si te voy a cualquier día que juegue contra contra un gran equipo como de Barcelona e lo hace debe complicado yo creo que conmigo para nada hace la excepción va a ser muy difíciles y luchar por lo nuestro ojalá que que se ideó no

Voz 0919 11:42 la cuarta plaza el Getafe cerquita del milagro también ha sido milagro lo del Leganés salvado ya en Primera división para el año que viene con un trabajo de Pellegrino impresionante hoy se ha hecho efectiva su renovación con el equipo pepineros Sue Caballero buenas tardes

Voz 1509 11:57 hola qué tal Gallego si el Leganés anunció la renovación del técnico firmo hasta el treinta de junio de dos mil veinte y ahora lo que está pensando es ya en la próxima campaña pero esta mañana ha dejado claro porque ha renovado con el Leganés

Voz 16 12:09 bueno a mí muy importantes es el tiempo hay algo que no hemos obtenido no tenemos los entrenadores tiempo no este club me ha dado tiempo normalmente tendría que haber estado fuera estoy acá hay veces que hay que cambiar hay veces que necesita tiempo creo que ningún club de Primera División tú hay que adaptarse a circunstancias tan difíciles como este año

Voz 1509 12:29 los pepineros enfrentarán al español todavía con mínimas opciones de clasificarse para Europa gallego necesita ganar sus dos partidos que el Athletic pierda su dos encuentros y esperar fallos de Real Sociedad el propio Español Alavés sí

Voz 0919 12:40 ya cumplido de sobra ya sabéis que en el otro gran punto de atención en la jornada estará en ver qué pasa en la zona de abajo donde hay unos cuantos equipos que todavía están luchando por mantenerse en Primera División agónico el partido que van a jugar el Girona Levante luego otros lo tienen algo mejor como en el Valladolid que juega en Vallecas con el Rayo descendido pero que está obligado a sacar algo positivo de ahí el Villarreal lo tiene su mano recibe al Eibar en el estadio de la cerámica o el Celta de Vigo que visita San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao pero repito el Girona Levante un partido dramático segunda división hoy se inicia la jornada en quince minutos con el partido que juegan Granada y Tenerife nos damos una vuelta por los Cármenes qué ambiente hay novedades Luis Ruíz buenas tardes

Voz 1704 13:29 hola buenas tardes pues bueno ver hoy en el coliseo rojiblanco para presenciar un partido que mide dos equipos totalmente antagonistas entre sí porque uno lucha por subir a Primera División el otro por no bajar a Segunda el Granada Club de Fútbol necesita ganar para seguir manteniendo esa distancia tres puntos respecto al Albacete el Tenerife necesita también ganar para mantener también a su vez tres puntos sobre el corte el descenso que lo marca el Lugo lo dos equipos ya sobre el terreno de juego poco a poco va cayendo la noche Granada en un estadio donde mañana se va a jugar la final de la Copa la reina todo preparado para que comience el partido hoy en Los Cármenes

Voz 0919 14:00 de este Granada Tenerife que arranca a las nueve y precisamente vamos a hablar de la previa de esa final de la Copa de la Reina mañana en ese estadio juega en el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el Atlético de Madrid que ya es campeón de Liga tercer año consecutivo y es claramente el favorito para ganar mañana también la final de esa Copa de la Reina cómo están las chicas del Atlético Pedro Fullana hola hola qué tal muy buenas pues

Voz 1284 14:23 el hacer historia porque sería la pena es que la sección

Voz 17 14:25 mira del Atlético de Madrid consigue el doblete lleva tres Ligas

Voz 1284 14:28 no se cultivarse en todas ellas ha intentado conseguir la Copa de la Reina pero no ha sido posible en las dos últimas temporadas la última se remonta ya hace tres años y ha viajado la plantilla este mediodía a Granada al completo va a poner José Luis Sánchez Vera el once de gala en el partido de mañana llamar va a estar el equipo muy arropado en la grada es seis mil aficionados del Atlético de Madrid van a estar en Granada para arropar a las rojiblancas y hoy que en ti Robles una de las piezas clave del sistema defensivo del equipo pasaba por Ser Deportivos para contarnos que recela hay mucho de la Real Sociedad

Voz 18 15:02 para nada fácil es más de yo en cuanto a Colbert yo creo que la Real no lo dio todo ese partido que se guardaba una bala también es verdad que hay que ver las elecciones y aguas desde ya no jugaba como es el caso de Palacios que yo creo que que maño estaba preparando de ellos muchísimo tiempo de partido y paz utiliza sus armas yo creo que mañana va a ser un partido muy complicado

Voz 0919 15:27 y la Real Sociedad Roberto Ramajo el aspirante que seguramente se ve con opciones también cómo llega al partido buenas tardes

Voz 1704 15:35 hola qué tal Gallego muy buenas la Real que ya está en Granada llegado a eso de las siete de la tarde ha llegado con retraso porque ha salido tarde del aeropuerto de Loiu ha llegado más tarde aquí a Granada con una con un aterrizaje que la verdad es que ha dado mucho susto a la jugadora de González donde también a muchos seguidores han acompañado al conjunto txuri urdin en el vuelo oficial de la Real socia la larguero que hagan con toda están todas convocadas las veinte de la plantilla pero con la baja segura de la centrocampista el pulmón del de la Real Sociedad como es Itxaso Uriarte aún así es verdad que se guardó el último partido alguna baza el técnico va a poner un once de gala para tratar de también hacer Historia porque la Real nunca ha jugado una final de Copa de la Reina hay por tanto nunca ha ganado la Copa de la Reina en la rueda de prensa oficial de esa final de Gonzalo Arconada hablaba de que espera un partido

Voz 13 16:22 con muchos goles lo que sí tengo claro es que para ganar tenemos que hacer es por lo que vamos a pelear mañana si queremos ganar tenemos que hacer

Voz 1534 16:31 me gusta nuestra atención mañana

Voz 0919 16:35 mañana ocho y media en Granada al final de la Copa de la Reina de fútbol Atlético de Madrid Real Sociedad lo contaremos por supuesto en las Edith fútbol internacional José Palacio buenas tardes muy buenas gallego oro hay gran gran la gran cita del fin de semana es la Premier para ver si el City de Guardiola finalmente gana su partido ese programa campeón no todos cerramos la agenda el domingo a las cuatro de la tarde jornada unificada en la última jornada de la Premier League en la que se la juegan tanto el Manchester City de Pep Guardiola como el Liverpool de Jürgen Klopp es verdad que tiene ventaja el conjunto Cities en que es está un puesto y un punto por encima del Liverpool exlíder líder ahora con noventa y cinco puntos es verdad que juega fuera de casa en el mix ante el Brighton que ya está salvado que no se juega nada el Liverpool juega en casa ante el Wolverhampton que es uno de los mejores equipos que no forma parte top six así que veremos qué tal sede da a Pep Guardiola que su equipo tiene que ganar para asegurarse el título sino si pincha de P

Voz 1709 17:26 venderá de lo que haga el Liverpool de Jurgen Klopp que eso sí va en una racha tremenda pueda haber eliminado al Barcelona de puede eliminar al Barça gana la Premier

Voz 0919 17:35 el próximo domingo tenemos poder

Voz 1709 17:37 no podemos tener el campeón bueno vamos a tenerlo seguro en Inglaterra hay podemos teniendo también en Alemania e porque la Bundesliga tiene en la penúltima jornada mañanas en horario

Voz 0919 17:45 Unificado sábado tres y media de la tarde quise juega les reveló Empire y el Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf el Bayern les saca cuatro puntos al Dortmund así que si gana a domicilio en conjunto de Niko Kovac ganarían la séptima Bundesliga consecutiva que es una auténtica barbaridad gracias Palacio once minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en

Voz 1 18:43 Jesús Gallego esas reformas

Voz 21 18:52 las ocho clásica en Canarias Veinticinco la actualidad de otra con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 0919 19:07 la última de fútbol caldear de fútbol la está encontrando nuestro compañeros del diario As en su edición digital noticia de nuestro compañero Luis de la Cruz

Voz 21 19:17 qué dice Rubiales

Voz 0919 19:19 el presidente de la Federación Española de Fútbol ofreció la camiseta de la selección española a Inditex según esta información rivales Rubiales quería que la camiseta de la selección cambiarse cada partido de de marca partido pues de la camiseta de Zara otro de enviar otro de Massimo Dutti marginados la de Ágatha Ruiz de la Prada

Voz 1 19:43 sí pero bueno que no haya no llegaron a acuerdo Economy

Voz 0919 19:58 vamos a tenis cómo estás el partido de cuartos de final entre es Beret sí sí sí pas Iván pues finalmente Sallés

Voz 1534 20:05 dado el Griego el primer set ganado por siete a cinco horas dando es Velez uno dos en el segundo set en la segunda manga dos jóvenes tenistas veinte años tiene el Griego XXII el alemán iraquí saldría el posible rival de Rafa Nadal en semifinales Rafa que no va a jugar antes de las nueve y media de la noche en la pista central en la Manolo Santana contra Wawrinka el número treinta y cuatro del mundo el suizo pero que ya sabe lo que es ganar a Rafa sobre la ardilla lo hizo en en Roma dos mil quince un Wawrinka que viene de menos a más ninguno de los dos ni Nadal ni Wawrinka ha cedido ni un solo set en todo el torneo se que llegan en buen estado de forma y también ahora en la pista central se está jugando la segunda semifinal femenina femeninas ha llevado el primer set la holandesa verter por seis a dos empate a uno en el segundo frente a Stephens y la ganadora se enfrentaría en la final a la rumana Simona Jaled van

Voz 0919 20:52 incesto una noticia de última hora que tiene que ver con la NBA y con Pau Gasol y es una mala noticia Marta Cáceres

Voz 1509 20:57 pues sí gallego muy buena es una muy mala noticia es que Pau Gasol no va a jugar más en lo que resta de temporada con los Bucks que esperan rival para la final de la Conferencia Este y ojo porque su presencia en el Mundial de China también peligra por culpa de una lesión ha sido intervenido hoy mismo con una fractura por estrés en el pie izquierdo iba a estar en torno a cuatro meses de baja el jugador español de treinta y ocho años cumplirá treinta y nueve en julio pone punto final así a una temporada la décimo octava de su carrera en la NBA que ha estado marcada por las lesiones los back sin Pau pero con Nikola Mirotic que esperan rival para una final de la Conferencia Este que va a salir del duelo entre Filadelfi Toronto gallego eliminatoria que más igualada tres tres la victoria de esta pasada jugada de los Sixers de la mano del renacido Ben Simmons que hasta ahora había pasado muy desapercibido y también de Unió al en Vic que esta vez sí fue capaz de sobreponerse a la defensa de Marc Gasol y de Serge Ibaka por el otro lado del cuadro está todo por decidir habrá séptimo partido entre Denver y Portland el domingo en una serie en la que todo puede pasar anoche McCalebb hilar pudieron con Djokovic y con Murray Ikeda la eliminatoria por excelencia a los vigentes campeones los Warriors contra los Rockets de James Harden unos barrios que de ganar hoy a partir de las tres de la mañana estarán en la final del Oeste para lo que tendrán eso sí que sobreponerse a la baja de uno de sus mejores jugadores como es Kevin Duran también a la de De Marcus Cousins y los Rockets con Harden a la cabeza prometen dar

Voz 0919 22:12 se partido bastar tremendo gracias Marta vamos al baloncesto ACB tenemos un partido en juego el que enfrenta a Manresa y Andorra como está Raúl González

Voz 22 22:21 qué tal Gallego muy buenas nueve minutos diecisiete segundos para que acabe el partido Manresa cuarenta y nueve Andorra cincuenta y seis partido clave en la lucha por el play off el Manresa es séptimo con dieciséis victorias y catorce derrotas Andorra X catorce victorias dieciséis derrotas es decir el equipo andorrano está obligado a ganar si quiere alargar la pelea para meterse en los play Ojeda nueve minutos para que acabe el encuentro baje Manresa cuarenta y nueve Mora Banc Andorra cincuenta y seis

Voz 0919 22:48 sabéis que después de esta quedarán solamente tres jornadas y hoy a las nueve y media juega el Barça con el Valencia en el Palau el Barça que está obligado a ganar para volver a ponerse primero de la Liga regular después de la victoria del Real Madrid ayer hay ambiente Xavi cesó para obra grana hola hola

Voz 1982 23:05 qué tal Gallego pues de momento poco a poco ambiente aquí en el Palau Blaugrana allí el Barça muy presionado porque efectivamente el Real Madrid ha dormido como líder después de su victoria ayer frente al Estudiantes y el Barça necesita ganar este encuentro para volver a situarse con las mismas victorias que el Real Madrid por el basket average colocarse líder no está todo dicho en el Barcelona no está mató más Abalde en el Valencia o Palencia que quiere pescar un poco en este Barça poso eliminación de la Euroliga como digo de momento floja entrada aquí en el Palau Blaugrana quedan XXXV minutos para que empiece el partido

Voz 0919 23:40 automovilismo Gran Premio de España de Fórmula uno Circuito de Montmeló esta mañana primeros entrenamientos cómo le ha ido a Carlos Sainz quién manda Ferrari o Mercedes vamos con Manuel Franco la mano buenas tardes

Voz 1385 23:54 hola buenas tardes bueno por el momento manta Mercedes y botas Luis Hamilton primero segundo amistoso Llibres el inicio del Gran Premio de España de Fórmula uno por detrás de Ferrari por delante de Sebastian Vettel después más Verstappen pero más lejos de lo que esperaban el piloto holandés en cuanto Carlos Sainz ha sido esto lo tenemos los entrenamientos aquí es noveno los dos segundos pero con buenas sensaciones el piloto madrileño íbamos a ver si como decíamos ayer es capaz de dar un paso más en este Gran Premio de España y acercarse quita a los cinco primeros en la lucha por la pole y después incluso quién sabe luchar soñar con el podio en la carrera

Voz 0919 24:30 ojalá lo contaremos mañana comienza el Giro de Italia a Borja Cuadrado con que buenas tardes

Voz 1385 24:35 queda ahora llego muy buenas bueno pues con una crono de ocho kilómetros en Bolonia con dos kilómetros duros al final por lo tanto Varona seguramente alguno de los favoritos para la general estarán ahí los a Mikel Landa vi Mulet Nibali por cierto van a salir los favoritos primero porque en el tramo final aquella lluvia así que a las cuatro y cincuenta saldrá ton divulguen y a las cinco euros Mikel Landa mejor baza española que está contento como siempre de colores

Voz 1 24:56 quizás una las malas eligiendo cesante luego nadie que poco más relajado más

Voz 0919 25:08 bueno aquí contaremos durante las próximas tres semanas seguido de Italia cerramos este viernes el programa como hemos hecho durante toda la semana con este grupo británico que se llama MR Toni López algún titular más del viernes que hoy empieza a nosotros

Voz 1284 25:32 el título de Liga

Voz 1534 25:35 es los cuartos de final con el primer partido en la pista del Perú

Voz 1284 25:38 las eficaz a las nueve empieza en Levante Barça mañana por la mañana filme darle al Pozo Murcia por la tarde por mucha el Movistar Inter y de mayor Osasuna ahí en balonmano se está jugando la antepenúltima jornada de Liga Asobal en juego está la de Benidorm once ha ganado el Barça en la cancha del Teucro que puedes vender este fin de semana

Voz 0919 25:54 si lo dejamos ahora Ángels Barceló sigue con Hora Veinticinco a las once y media Yago de Vega con el larguero todo el fin de semana Carrusel nosotros volvemos lunes ocho y media un saludo de Gallego buen fin de semana disfrutada Dios te malo ERE Gallego