Palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0093

00:58

a lo mejor no es listo pero maquiavélico todo deja deja deja que en política yo no lo creo pero en fin no no alguna vez lo dije todo lo que sabía no es verdad que a veces no lo que sabía cosas que me que me guardé pero no no mentimos cuando uno negocio lo más importante es saber margen de maniobra que tienen frente a quiénes acordar tienes que saber qué es lo que realmente quiere uno pide lo que quiere que demás pero tienes que adivinarlo salvo con Labordeta José Antonio Él se sentaba Iglesia lo que quería