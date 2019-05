Rafael Hernando: "Era un hombre de estado y un gran patriota"

Voz 1769

00:09

sí sí estaba estaba en ese pleno evidentemente yo no era el portavoz en aquel momento era Alfonso Alonso pero bueno pues fue desde luego un shock para para todos no porque la Cámara perdía una persona de una brillantez extraordinaria no a él ha sido un gran orador no un parlamentario duro correoso adversario sin duda alguna temible no oí yo ya se lo dice alguien que ha tenido sus más y sus menos dialécticas y con él no y esto ha sido pues pues porque porque era inesperado no yo estoy todavía es muy triste y consternado no porque creo que es una gran pérdida no sólo para la la la política para al Partido Socialista sino para toda España yo quiero lo ha dicho todo el mundo a mucha gente no yo creo que era un hombre de Estado y además un patriota