Susana Díaz : "Tenía la suerte y el lujo de hablar prácticamente a diario con él"

sí estamos con Susana Díaz angels la ex presidenta de la Junta de Andalucía que no es decía buenas noches que había hablado con Alfredo Pérez Rubalcaba

que todo el mundo no lo tiene exhibirlo consejos palabras su ánimo era inteligente generoso y muy humano y eso se me va a quedar ahí este reconocimiento era

sí hay dos facetas de Alfredo la faceta de hombre de dechado de político de altura chepa ahí no será el mismo sin él porque a él le debemos la libertad el fin de ETA el relevo en la jefatura del echado y un hombre que hecho lo de interés el país al que amaba por encima de todo pues su amigo emo conoció a ese Rubalcaba más desconocido generoso divertido entregado que echaba a cualquier hora del día Iker a toda humanidad tú cuando lo veía el Parlamento debatir sí sacar el estilete frente al adversario no podían imaginar que dentro había una persona con tantísima ternura

de hecho te recuerda Daniel a mí me recuerda que también no fue Carmen Chacón y a mi se me han ido

Voz 2

01:40

no me creo que estuviera apartado de la política no es la política se nace y se muere con ella dentro la llevaba dentro hoy además de la manera más noble posible porque daba clase su tiempo de ocio el que le podía dedicar a Pilar a su amigo se lo dedicaba también al partido y a España y además ya la vivían esa etapa de tu vida que lo hace con una generosidad de una altura de mira fuera de la cuota interna hay sólo pensando en el bien de España y eso no tenía precio