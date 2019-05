José Antonio Griñán: "Es un día negro y nefasto"

Voz 1017

01:10

mire en los momentos más difíciles de yo recuerdo siempre el congreso de Sevilla que desgraciadamente no viven ni Carmen ni él yo de bueno aquello fue un momento difícil yo procuré no apoyar a nadie pero todo el mundo sabía que mi preferencia era Carmen no al día siguiente al día siguiente me hizo presidente del partido pero al día siguiente éramos lo mismo que habíamos ido siempre personas amigas personas cordiales y sobretodo usted sabe que cuando tiene una amistad con una persona basta decir media frase para que sepas ya a lo que te está refiriendo no son valores entendidos esos guiños que tenemos con los amigos pues lo hemos mantenido siempre Bayo hace hace bien en una semana hablaba con él todavía no y bueno pues me me cuesta mucho trabajo hablar de él en pasado