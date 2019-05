Elena Valenciano: "Nunca se daba por satisfecho. Siempre había que darle una vuelta a todo"

Voz 1 00:00 sí con Elena Valenciano buenas noches la vicesecretaria general del Partido Socialista en la Ejecutiva Alfredo Pérez Rubalcaba persona muy cercana que acaba de recibir el pésame de el ex presidente Rajoy

Voz 2 00:12 si el presidente Rajoy ha estado cariños y Ximo porque presidente Rajoy Rubalcaba tenían una muy buena relación a pesar de sus enormes diferencias políticas Elena buenas noches hola buenas noches allá hablábamos hace un ratito con

Voz 0194 00:25 es que no hablaba casi a diario con Rubalcaba cuántas veces hablaba Elena

Voz 2 00:29 Rubalcaba es mejor no decirlo porque no sé qué voy a hacer a partir de ahora porque era constante sí sí teníamos una relación la verdad que muy intensa era una persona muy intenso en general no para mí pues va a ser muy muy difícil muy difícil seguir sin él muy difícil para él fue imposible yo le preguntaba también antes a Susana Díaz es verdad que volvió a las clases volvió a la universidad pero eran animal político era un animal político pero fíjate mucha gente pensó cuando él se marchó dimitió hoy dio un paso atrás que no iba a poder con ellos no y sin embargo él disfrutaba muchísimo de sus clases le gustaba mucho la docencia era un grandísimo profesor tenía una relación magnífica con sus alumnos sus alumnas es decir que él se incorporó muy naturalmente a la universidad él seguía la política como si siguiera dentro pero estaba fuera yo era perfectamente consciente de eso

Voz 0194 01:22 vivió vivisteis en momentos muy convulsos en el Partido Socialista guardaba muchos rencores

Voz 2 01:30 no no no para nada para nada esa digamos que esa es una etapa que ha sido muy difícil efectivamente porque era un momento probablemente casi imposible no para hacerse cargo del PSOE pero todos sabemos que menos mal que estaba allí Rubalcaba no en ese momento probablemente era el único que podía sostener al al Partido Socialista y creo que eso ha sido reconocido por todos desde luego por sus compañeros lo ha sido por lo tanto él estaba completamente tranquilo no guardaba rencores estaba estaba un poco por encima de ese tipo de cosas han diciendo ahora que el último tintes Rubalcaba es precisamente despidiendo a Elena del Parlamento Europeo sí fíjate ayer arrancaba la campaña crean ayer quién nos iba a decir a Alfredo y a mí cuando yo era la cabeza de lista al Parlamento Europeo que cinco años después ese mismo día él ya no iba a estar es impresionante no es es es casi insoportable así que tal vez la lección es que a la gente que queremos hay que cuidarla tenerla cerca ocuparse de ella porque la gente se va a veces sin sin despeinarse

Voz 0194 02:34 alguien que ha pisado mucho Ferraz como José Luis Sastre que está que a mi lado me dice que la imagen de Ferraz era Elena Valenciano Kiki Rubalcaba hablando

Voz 2 02:43 todo el rato todo el rato y paseando por los pasillos es que nunca nunca se daba por satisfecha quiero decir siempre había que darle otra vuelta y cuando después de muchas horas de discusión con algunos de nosotros llegaremos a una conclusión al irnos por la puerta de decía oye pero no sé si no habría que darle otra vuelta eh para nuestra desesperación cuando tú creías que el tema ya se había tres ya estaba resuelto y que por fin tenía como son la solución no pero bueno es que era una persona muy rigurosa y muy muy profunda y muy exigente consigo mismo sobre todo se enfadaba mucho también sí sí sí yo tenía bastantes pero en él porque él era el era de una enorme generosidad pero él tenía muchísimo carácter mucha vida dentro mucha vida

Voz 0194 03:25 hemos escuchado a algunos miembros de la oposición del Partido Popular destacando el papel importantísimo trascendental que jugó en el fin de ETA que poco se les

Voz 2 03:36 yo no en vida muy poco y además él no quería tampoco que que los demás los que hayamos estado con él lo hiciéramos no era tenía un enorme pudor por ese tipo de cosas él creía que no podía de ninguna manera arrogarse ningún tipo de éxito con eso yo he escrito un artículo para el país y lo he dicho porque creo que sabemos todos los que sabemos un poco de esto que Alfredo jugó un papel decisivo y que a veces hay personas que están en el momento adecuado en el lugar adecuado y ese fue el caso Alfredo estuvo muchos años en la lucha contra el terrorismo pero era la persona adecuada para qué