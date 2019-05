Jesús Eguiguren: "Con él aprendí a negociar. No tenía fin en su forma de hacerlo"

Voz 1 00:00 Jesús Eguiguren buenas noches bueno no se puede entender el fin de ETA sin la persona sin la participación de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 2 00:09 pues yo creo que no he hecho pues siendo el ministro del Interior cuando se acabó con ETA y además pidió muy acertada acertadas el periodo final del

Voz 1 00:26 usted negoció directamente para este final de ETA qué papel jugó Rubalcaba en la sombra en estas negociaciones

Voz 2 00:33 bueno Rubalcaba estaba constantemente detrás yo procuraba informarle del todo el todo porque se agarraba cualquier detalle y como una visión del hombre de Estado pues era muy estricto en algunas cuestiones no yo era más escéptico pero estuvo cosas entonces si yo me erróneos semanal el prácticamente desde que nos pusimos en contacto

Voz 1 01:04 él quería saberlo todo todo de esas conversaciones

Voz 2 01:08 él quería saberlo todo quería saber en qué habían puesto el acento como miraban en todos los detalles hasta el extremo de que yo aprendí mucho cuando el a negociar

Voz 1 01:24 por qué porque

Voz 2 01:26 pues porque porque no tenía fin es Suu formada que negociar no siempre tenía algo más siempre quería algo no va a sacar algo más utilizada para ello pues todo tipo de

Voz 1 01:47 era imposible esconder la información señor Eguiguren

Voz 2 01:51 no no era imposible sobre todo porque yo creo que lo depositó más enorme confianza en mi persona y cuestiona es que yo sabía que lo único que le iban a algo espero así ya mi inconvenientes pues no no es que las ocultara no me lo exaltado

Voz 1 02:18 qué supuso esa confianza que esté dice la confianza que depositó en mí qué supuso para usted esa confianza

Voz 2 02:23 sí

Voz 3 02:25 pues supuso

Voz 2 02:29 en primer lugar una enorme satisfacción porque era la primera vez que es posturas planteamientos pues eran de alguna forma no digo asumidos más pero sí respetados por un solo del interior luego supuso una enorme enorme de margen de maniobra para mí supuso un enorme como consecuencia de ello pues me también el respeto de la parte contraria porque comprobaron que no era ha desautorizado en ningún momento

Voz 1 03:16 por qué cree que él confió en usted en sus tesis

Voz 2 03:22 al principio era muy escéptico Emma de te mira mucho miedo a iniciar un diálogo porque pensaba que lo cortaría de inmediatamente el atentado pero bueno habíamos conseguido ya que hubiera no sé si tres o cuatro años sí atentados Sariegos concedido

Voz 4 03:43 pasar comer las fosas con Batasuna por tanto

Voz 2 03:47 también veía que no era su pasión más sino que esta vez sabido mucho más allá luego pues es porque depositada esa confianza me porque porque supongo que veía que madera un frívolo Unión aventureros sino que mira al problema vasco el País Vasco la cuestión de en la cabeza

Voz 1 04:22 esta tarde señor Eguiguren escuchaba declaraciones de algún dirigente del Partido Popular entre ellos de Jorge Fernández Díaz como reconocía

Voz 5 04:28 el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1 04:31 en el fin de ETA esto no pasó mientras Rubalcaba vivía el papel que jugó la oposición mientras ustedes estaban negociando y mientras Rubalcaba estaba al frente no físicamente pero sí estaba al frente de esa negociación

Voz 2 04:44 no he hecho no los factores que determinaron la el diálogo pues la actitud del Partido Popular no nosotros pensamos que a medida que avanzaban las cosas seguirán los resultados cambiarían de Rubalcaba yo creo que fue injustamente atacado lo mismo que ha sido lo o injustamente no reconocida su labor no

Voz 1 05:14 tampoco le gustaba colgarse la medalla daba esa sensación

Voz 2 05:18 yo creo que es por eso por resiste en parte no sale ha reconocido como el hombre de la paz porque él nunca quiso hacer alarde de su papel en el sistema

Voz 1 05:32 si tuviera que definir como persona por lo que usted le conoció por lo que usted convivió por lo que usted hablo con él como lo definiría

Voz 3 05:43 no es fans

Voz 2 05:45 a Rubalcaba porque era el nombre de pero cero

Voz 1 05:48 muchas aristas con muchas aristas digo

Voz 2 05:52 yo tengo todos temporadas en relación con él no es la política cuando estuvimos negociando hay hay me demostró saber una persona normalmente si ante no realmente inteligente cualquier cuestión del País Vasco que yo pensaba que sólo los vascos lo entendíamos elogió la primera si después he comprobado

Voz 4 06:19 que era una persona muy humana por qué hemos perdido la amistades amistades mostraban contar poco

Voz 2 06:26 en esos dos aspectos lo definitiva más un hombre inteligente del presidente de hombre de Estado

Voz 1 06:33 y con una gran capacidad de trabajo

Voz 2 06:35 sí una enorme capacidad de trabajo porque daba igual que a las cinco de la mañana que alguna vez le llame que cogía el teléfono estar