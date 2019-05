Eduardo Zaplana: "Era un excelente negociador, muy discreto y cumplidor de su palabra"

o cuando le tocó la responsabilidad del Ministerio lo hizo la certificación del fin de ETA pero yo les puedo contar que siendo yo presidente de la Generalitat y el ya me llamaba con frecuencia esto puede ser más desconocido para enviar militantes socialistas que corrían peligro en el País Vasco para que pudiéramos acoger los en la Comunidad Valenciana ya teníamos un una fluidez en aquella época que luego se intensificó mucho no cuando los dos portavoces pero no él siempre se ha preocupado de del tema de ETA del tema terrorista después pues con algún sobresalto y alguna contra contrariedad que también tuvo en la época de es de dirigir el Ministerio del Interior tuvo la la la la suerte y el acierto de de certificar el fin de tasativamente

pues era muy duro sobre todo el mundo lo sabe todo el mundo destacado yo creo que con razón pues su brillantez parlamentaria su audacia su inteligencia y eso como como ya lo he dicho todo el mundo me gustaría más que era un una excelente negociador un hábil negociador que era muy discreto y lo que yo valoraba muchísimo del era cumplidor de la palabra dada se podía fiar de su palabra siempre y eso es algo pues que se agradecen muchísimo en la vida política

daros a esa gente que está hoy presuntamente acusada de ciento noventa y uno homicidios de más de mil quinientos homicidios frustrados dar pábulo a eso señor Zaplana permítame que le diga yo creo que es una inmoralidad traer ese debate aquí al Parlamento me parece que es una cuestión inmoral sólo quieren señorías tapar sus vergüenzas no pretenden llegar a la verdad sino tapar sus

Voz 0524

02:17

pues que teníamos ya les he dicho yo que teníamos unos debates se muy duros por por por ambas partes pero fíjate que en aquella época en esa misma que corresponde con la grabación que usted me acaba de poner pues al mismo tiempo las hemerotecas pueden dar cuenta de ello sino criticaba el el que hablábamos demasiado no que nos llevábamos bien a pesar de todas esas diferencias fíjese usted que me ha puesto un debate sobre sobre ETA y es una frase concreta suya pero nos tocó era la época del Pacto del Tinell era la época de la investigación del 11M era la época del plan Ibarretxe irá la época fíjese todo lo que nos tocó vivir la te del inicio de la reforma del Estatuto catalán de temas que