Patxi López: "Sin Rubalcaba no se puede entender el fin de ETA"

no hay muchas cosas no porque fíjate él era cántabro era madrileño o madridista sin pero no sé pero nosotros le considerábamos un socialista vasco por todo lo que habíamos compartido por tantas lágrimas por algunas alegrías por tanta sufrimiento por tanto aguante habíamos compartido trinchera sabíamos tendido puentes y sobre todo habíamos conquistado la paz y la libertad ya buena parte de todo esto se lo debemos a él no por por lo tanto era y será siempre un socialista vasco para nosotros

Voz 1689

01:05

eh pues para nosotros entre otras cosas era la la seguridad de que no íbamos a parar hasta acabar con esto cuando él venía con su traje negro y corbata sabíamos que resistía hemos sabíamos que comentábamos que tiramos p'alante hasta hasta acabar con la lacra del del terrorismo pero fíjate me acuerdo de muchos funerales pero me acuerdo sobre todo un acto que hicimos en San Sebastián cuando ya había acabado ETA era un poco el reconocimiento a los socialistas resistentes durante todo este tiempo no me acuerdo de la Lloreda que cogimos los dos en aquel momento era unas lágrimas enormes pero de la alegría de haber conseguido definitivamente la la paz y la libertad y que toda esta gente que no estaba escuchando en aquel acto concejales que habían tenido que ir Media vida escoltados ya iban a poder vivir sin esa escolta ya poder vivir en libertad que como decía Jesús Eguiguren la libertad era eso eso las cosas más pequeñas es salir de casa decir lo que piensa sin miedo en no tener que mirar bajo el coche el coger un autobús público cosas que no habíamos podido hacer en Euskadi durante demasiado tiempo