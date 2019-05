Punto de Fuga: "Boamistura, artistas del cambio" (10/05/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga

Voz 1667 00:16 a nuestros invitados de hoy les llaman los artistas del cambio social han recordado barrios de Madrid han adornado con poesía en los pasos de cebra pero también han pintado Paredes en China Grecia Chile Brasil Colombia EEUU en fin su última creación está inspirada en Alberti

Voz 2 00:36 el mar sólo la más porque metraje de padre a la ciudad porque me desenterrar este del mar en sueños la marejada me tira del corazón se lo quisiera llevar padre por queme trajín de acá

Voz 1667 00:57 Pablo Burón buenos días hola buenos días qué tal miembro de Boa Mistura el colectivo que acaba de dar forma en Cádiz a esto que acabas de escuchar que os ha inspirado este poema de Rafael Alberti

Voz 3 01:08 hombre la verdad que Alberti inspira cualquier cosa no y bueno nosotros de cuando me Luis de piel de atún se ponen en contacto con nosotros que que le gustaría que formamos parte de del festival y del movimiento bueno en general de piel de atún y sabíamos que el festival hacía en Cádiz nosotros empezamos a buscar el vínculo el nexo entre entre la ciudad de Cádiz y el mar y obviamente ahí aparece aparece sean los cruces Rafael Alberti obviamente in bueno este poema concretamente del mar la mar Nos parecía parecía muy evocador porque porque habla de la manera que se entiende el el mar y el océano desde dos puntos de vista no es Le los que lo vive no lo vivimos novio me me considero estas personas que lo viven desde tierra y que que apenas tenemos el placer de ir un par de veces al año los que tienen un vínculo muy directo con con la mar que es como ellos lo llaman no entonces nos parecía muy bonito este este juego de cómo referirse a a este Gran Azul que nos que luego en el fondo no nos cose a todos no tanto a los que lo vivimos desde fuera como los que los que tienen un vínculo muy directo no pescadores marineros etc entonces bueno menos pareció nos pareció un lugar óptimo para para trabajar con versos de Alberti no

Voz 1667 02:27 ahora ahora les contamos a los oyentes que es piel de atún pero vamos a describir les primero Pablo que es un mural de mil metros cuadrados en el paseo de Santa Bárbara frente al mar como tú decías de cuantos ha llevado a hacerlo porque me me contaban que tiene cierta un poquito de complejidad no en el mural este mural sí sí

Voz 3 02:45 si tiene tiene complejidad no bueno la ejecución y al final han sido dos semanas y media más o menos tres semanas pero pero claro todo hay hay un proceso previo este de de investigación de buscar de rascar de de sumergir ten en la inspiración que bueno ese ese llevaba más tiempo no pero bueno la ejecución si era si era compleja porque bueno en el juego que hemos creado es es trabajar con el con el reflejo no emular el el espejo que te supone el mar en el que se puede leer el mar escrito en la parte superior ir reflejado en lo que sería el agua es la mar pero claro esto pues tiene una interpretación geométrica que hace que sea un totalmente un un encaje de bolillos milimétrico francés era una pieza muy geométrica que tenía que encajara el centímetro así que bueno pues pues el proceso es mucho más lento y meticuloso también a trabajar en un suelo porque esto es es un suelo no es no es una pared es un suelo bueno por los procesos de secado por la pintura de suelo ser más resistente lo complejización más yo creo que puede ser de las de las obras más complejas en ejecución nada que no

Voz 1667 03:56 hemos enfrentado eso lo habían comentado litros de pintura muchos muchas letras depende bueno todo esto tiene que ver como siempre en las intervenciones de de Boa Mistura con un objetivo de cambio social del que hoy también os queremos hablar vamos con todo ello enseguida

Voz 4 04:21 Punto de fuga en la Cadena Ser con Pablo Morán

Voz 1667 04:45 un objetivo que como nos comentaba nuestro invitado tiene un nombre piel de atún vamos a hablar con el impulsor de ese proyecto que busca concienciar a la sociedad contra el cambio climático además hablaremos de Putin con aquellos que sufren las políticas de Putin

Voz 6 05:01 luz Dios unos ven a Putin como un símbolo de crecimiento de Rusia haciéndolo fuerte y grande pero ella dice que las países cuando se declara en grandes le le da mucho miedo porque eso significa que el Gobierno no se ocupa de los

Voz 7 05:19 Lemos maderos de su de su gente no le interesa demasiado la ley ninguna le y sobre todo ley internacional eso es peligroso porque Rafa Rusia es está alejando más I más D el Consejo Europeo por ejemplo de otros países de tres organizaciones internacionales

Voz 1667 05:39 la mujer que escucháis es Svetlana ganó esquina su trabajo durante décadas de ayuda a los migrantes y refugiados dentro y fuera de Rusia ha sido reconocido por uno de los llamados Premios Nobel Alternativos hemos hablado con ella en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo hemos hablado con ella sobre su trabajo y también sobre la Rusia de Putin vista desde dentro enseguida lo vais a poder escuchar y también volveremos a Argelia donde también se pelea por la libertad de prensa

Voz 8 06:05 esa con Juan siquiera a Giorgio ciencia

Voz 0019 06:09 hay que entender bien que las redes de Argelia es un territorio subordinado extraordinario para el Estado así quiero hacer una huelga una sentada como esta para reivindicar la censura no se había hecho jamás después los colegas a la televisión unos imitaron

Voz 0978 06:22 lo que empezó a extender ruso y emitir

Voz 0019 06:25 esas como hacer es uno de los temas que te

Voz 1667 06:27 bien ser reivindican en las protestas post Buteflika no es para menos Libia ocupa el puesto ciento cuarenta y uno ciento cuarenta y uno de ciento ochenta en el ránking de libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras nuestra corresponsal Sonia Moreno acaba de volver de Argelia con algunas de esas voces que reivindican más libertad de prensa en Argelia Nos vamos a sumar también al Día Internacional del Comercio Justo que se celebra este sábado un día para subrayar la necesidad de acabar con situaciones como esta

Voz 9 06:57 la guardería

Voz 0978 07:00 que India tiene muy buenas leyes laborales pero que éstas no simplemente

Voz 9 07:04 contrastan ellas eso

Voz 0978 07:07 ahora es cuando ocurre un accidente mortal el empleador evade sus responsabilidades paga una pequeña compensación a la familia tapa el asunto con la ayuda de las autoridades locales

Voz 1667 07:17 esto es lo que sigue pasando en India aunque lamentablemente sólo un ejemplo podríamos incluir muchos más países nuestro compañero allí en India Víctor Martín nos va a contar más detalles en unos minutos en Mundo Express buenas noticias la liberación de casi mil niños y niñas secuestrados en Nigeria

Voz 8 07:34 aunque quedan más lamentablemente los niños que son reeditados en estos grupos armados tienen muchas tareas que hacer muchos van a luchar al frente otros son portadores otros son cocineros y otros son mensajeros pero todos son víctimas de violencia de abusos

Voz 1667 07:53 todo esto y más desde ya por qué este mundo también importa bien venir

Voz 10 07:57 los este es nuestro pequeño escenario es nuestra obra de teatro

Voz 1667 08:04 otros sectores

Voz 11 08:09 representantes

Voz 13 08:23 todo todo los recuerdos todos los humanos todos estos vendrán todos sus pasajeros nuestras glorias nuestros todos los es que pedalea vinieron para rescatar no los impacientes los que se quedaron entre mi vientre civilizaciones tantos espectadores grandes y pequeños todo dolor nuestras emociones y una religiones minutos esto de sobrepoblación las estrellas

Voz 1667 10:09 esto estos lo nuevo de Macaco Blue se llama inspirado en la obra de Carl Sagan para que veamos lo pequeñitos que somos y lo pequeñita que es la tierra en medio de todo el espacio cuenta con la colaboración de Jorge Drexler Pablo no es eso lo habías escuchado

Voz 3 10:27 no es una maravilla es una maravilla

Voz 1667 10:29 vamos con Pablo Burón de Boa Mistura vamos a contar algo de vuestra historia por si hay alguien que no sepa qué es todavía Mistura nuestros invitados han mostrado su obra en encuentros de Arte en Cali en La Habana en Milán en Venecia han Expo esto en el Reina Sofía en el museo Maxi de Roma en Viena han trabajado con Naciones Unidas con Acción contra el Hambre con Cruz Roja y más cosas que no cuento porque no sabía faltan tres programas por lo menos Pablo no está mal para apenas diez años que tenéis un poquito más

Voz 3 10:57 bueno la verdad que que sí claras según lo lo le es así de corrido dice José sí bueno diez años llevamos en realidad digamos trabajando de forma más profesional y juntos como colectivo empezamos a finales de los noventa en el juntábamos en nuestro barrio a a pintar grafiti es decir el el el núcleo duro lleva mucho tiempo de llevan mucho tiempo juntos haciendo cosas lo que ocurre que bueno pues fue cuando cuando terminamos nuestras formaciones académicas que fue hace diez años cuando decidimos todo eso que hayamos creado pues pues intentar hacer una vida de ello y bueno pues de momento de momento muy contentas porque porque bueno no lo sé nos está permitiendo

Voz 1667 11:41 los que os conocen los que han visto vuestra obra saben que son pinturas llenas de color colores muy vivos con mensaje

Voz 3 11:47 todo tiene que ver con Sao Paulo no he leído

Voz 1667 11:49 sólo ahí empezó de verdad el vuestro proceso creativo no no empezó ahí pero sí que vuestra identidad no por por así decirlo sí sí

Voz 3 11:57 sí quizás uno de Sao Paulo junto con Sudáfrica que son dos viajes que hicimos muy consecutivos nada más digamos establecer el estudio ha sido algo que no ha marcado ya de por vida tanto artísticamente como humanamente no pues pues tumor viviendo durante dos semanas tres semanas dentro de una favela Emilia in bueno todo lo que todo lo que vivimos ahí fuera de nuestra zona de confort en un lugar tan estigmatizado en todo aquello que no ocurrió que fue tan positivo si ha marcado ha marcado nuestra trayectoria artística y por lo tanto la personal porque bueno al final cuando tu trabajo es tu pasión van de la mano siempre

Voz 1667 12:41 cómo es el proceso creativo vuestro cómo se elige el espacio en que os inspira para llenarlo cómo se elige el mensaje que queremos transmitir

Voz 3 12:49 pues bueno muchas veces es el lugar el que no se elige a nosotros no a nosotros no nos llegan propuestas pues Luis en cada hizo o en su día bueno en Brasil eh nosotros llegamos a los sitios intentamos llegar lo más vacíos posibles porque consideramos que nuestro trabajo al está en la calle tiene que vivir en armonía con todo lo que va a ocurrir lo que va a convivir con la obra no entonces intentamos ir sin ningún tipo de prejuicio con la mente en blanco y las libretas en blanco que sea el lugar el que nos va llenando de inspiración para traducirlo luego en el proyecto no sea las días de la gente que está allí en la cultura de los sitios la historia los colores entonces bueno pues por ejemplo nosotros antes de viajar a Latinoamérica empezar a trabajar en Latinoamérica no utilizábamos el color trabajamos únicamente con Blanco y Negro pues porque el entorno en el que nosotros vivíamos es lo que me inspiraba es Latinoamérica que en quién quién no ha dado el el color igual que el mensaje fue Sudáfrica quién Nos quién nos dijo que teníamos una responsabilidad con con la calle al estar en el espacio público y que lo que hacíamos debía a tener un un calado no en la gente que va a convivir con la obra es decir cada lugar nos va dando las claves de de lo que hacen

Voz 1667 14:05 hay un cambio de visión en los ayuntamientos respecto al arte urbano y más en concreto respecto al graffiti está ahora más reconocido

Voz 3 14:12 sí sí sí sí que claro echas la vista atrás de cuando nosotros hace veinte años empezábamos a pintar es es innegable que está que está viendo un un cambio es un estamos yo creo a mitad de proceso todavía no se empieza a reconocer empieza a tener conciencia del de la mejora de la implementación que supone para las ciudades el arte en el espacio público pero pero bueno yo creo que estamos todavía que hay margen de mejora pues en las condiciones en en muchas de las cosas que que nos atañen a los artistas urbanos

Voz 1667 14:46 vamos a viajar a algunos de los lugares de del mundo que ya tienen el sello de Boa Mistura porque lo decíamos antes sus murales adornan ya ciudades de todo el planeta vamos a hacer ese viaje con la ayuda de

Voz 0887 14:57 Javier Jiménez Bas para conocer la obra de este grupo más nos vale tener miedo Dios cerramos los ojos damos la vuelta al globo terráqueo nuestro dedo EPO Salazar en la India más concretamente a Delhi donde bebiendo de las fuentes del hinduismo vemos dibujados los tres Ojos de Shiva siente pasado y futuro coronados por una flor de loto símbolo de la pureza los bigotes que imitan a los de ghanés de la inteligencia y la sabiduría o el plumaje del pavo real dios de la guerra mucha simbología que nace de una frase de Gandhi vive como si fueras a morir mañana aprende como si fueras a vivir para siempre sin deshacer la maleta pero seguimos nuestro viaje y cambia nuestra banda sonora tras hacer escala en Bogotá y en Barranquilla llegamos a la favela de Vila Brasil India de la periferia norte de Sao Paulo dados y menciones una en dos mil doce y otra en dos mil diecisiete calles anodinas que inundaron de color palabras como amor poesía pintadas claro está por Boa Mistura también por los propios vecinos el objetivo embellecer un lugar que nadie quería visitar además de hacer barrio moderada sus habitantes Nicaragua Cuba Panamá Noruega o Francia

Voz 1667 16:16 cámaras se llena de fotos en un periplo que nos lleva

Voz 0887 16:18 da hasta Sudáfrica un año después del Mundial los Boa Mistura desembarcaron en Ciudad del Cabo en el barrio de Woodstock Cambar Industrial con menos viviendas y naves industriales las que pintaron entre otras cosas un colorido corazón bajó él una frase en inglés que dice descubre el diamante sentí arte como potencial transformador de la sociedad de las ciudades que también podemos ver en España la Cañada Real La Palma Salamanca mismo metros en Madrid la estación de Chamartín sirvió de lienzo para que UA Mistura sesenta personas con discapacidad intelectual dieran vida o muro de doscientos metros nuevo mucho color y una frase que invita a la reflexión frase de Cortázar andábamos sin buscarnos sabiendo que andábamos para encontrarnos

Voz 16 17:15 de hecho

Voz 1667 17:23 Pablo el último es ese mural de Cádiz no del que nos hablabas al comienzo el mar la mar

Voz 3 17:28 sí es está está fresquita todavía la pintura

Voz 1667 17:31 y hablabas de que la iniciativa parte de Luis Prieto es el impulsor del movimiento piel de atún también nos acompaña esta mañana Luis buenos días

Voz 17 17:39 buenos días Pablo explícame eso de

Voz 1667 17:41 que que la piel de atún es uno de los grandes indicadores de la salud de los océanos

Voz 1944 17:46 pues mira el atún es un pez que hacer una travesía épica desde las hay diferentes tipos de atunes pero bueno entramos en el en el ataque un poco que la atún rojo que va desde las aguas del Atlántico Norte hasta llegar a las aguas del Estrecho lo pasa por el Mediterráneo que Belgrano vuelve Atlántico Norte esos son más de tres mil millas náuticas que atraviesan muchísimos días diferentes mares océanos sueles profundidades y por tanto está en contacto con muchas otras especies tanto depredadores como presas tiburones orcas anchoas caballas medusas entonces el atún es un pez muy longevo de puede llegar a vivir cinco seis años no IPE salgan de es eh alcanza gran volumen entonces

Voz 17 18:27 es un grande de los océanos porque

Voz 1944 18:29 sea hay mucho Mercurio mucho me plástico mucha porquería eh Si el agua no está en buenas condiciones y el atún y su piel pues es como si nosotros respiramos aire contaminado está nuestra este a estar en mal estado entonces quisimos llamar al movimiento piel de atún porque es una buena metáfora de lo que hace el ser humano afecta a los otros seres vivos muy bueno a todo el mar a los seres vivos después a nosotros también cuando nosotros a la vez no entonces es en interés de todos que el mar este los océanos estén bien estén limpios de Ponte me visual emocionales Jonathan por un tema de salud no el micro plástico ahora mismo no se sabe cómo está afectando a las especies submarinas y al ser humano pero bueno ya se dicen los científicos que afecta a la fertilidad y que tienes más riesgo de cáncer entonces es un tema muy actual como sabes tenemos que ocuparnos de todo esto

Voz 1667 19:19 y que llega hay que llega efectivamente al al pescador que nosotros consumimos eso recientemente lo decía un un estudio del del CSIC sobre ese concepto Lewis sobre esa idea que quiere hacer como quiere facilitar ese cambio del que nos hablaba hablabas el movimiento piel de atún que es lo que queréis hacer esa planta que tienes en la cabeza

Voz 17 19:36 pues mira la tienes movimiento ciudadano integrador y aquí participan pues es de científicos artistas como Boa Mistura divulgadores el conocimiento inventores arquitectos y periodistas todo el mundo es bienvenido el objetivo de piel de atún es difundir el conocimiento y que las personas todo todo todo ciudadano piense que con sus actos cotidianos de consumo pueden transformar la sociedad es decir que no es que haya alguien que esté contaminando sino que somos a nosotros los que con nuestras acciones tomamos partido entonces Pele atún nace con esa intención con la intención de tener de que la gente pueda acceder al conocimiento sea capaz de comprender los problemas a los que Nos estamos enfrentando tiene un componente arte cultura importantísimo porque para nosotros la forma de transformar la sociedad siempre viene a través del arte y la cultura entonces ha sido aquí fundamental para poder llegar a enlazar con la sociedad la que hacer de enlace entre los cien típicos entre los divulgadores bueno pues un poco más y que tienen la la la investigación Illa gente no hay bueno la obra de Alberti el mar la mar el espacio donde han pintado donde han hecho la intervención sensacional yo que para mí es no es porque sea para el de atunes porque creo que con la gente que pasea por allí se queda alucinada

Voz 1667 20:55 en este caso Boa Mistura o por lo menos cuentas Luisa cumplido ese papel de integrador no de de todas esas enfoques que que vosotros proponerse en piel de atún Pablo es que os presentan como los artistas del cambio social no sé si realmente es lo que vosotros perseguirse os sentís cómodos con esa etiqueta

Voz 3 21:12 bueno la verdad no nos sentimos cómodos con ninguna etiqueta porque a nosotros lo que nos gusta es crear y bueno así que sí que es cierto que que estando en la CAI trabajando en la calle tenemos una herramienta muy potente de de comunicación de ideas más la atención entonces bueno a nosotros con nuestro trabajo humildemente yo creo que que no hacemos una una transformación y muy muy muy muy potente pero lo que sí que hacemos es llamar la atención sobre ciertas cosas que que hace falta no es decir nosotros con nuestra obra no no hacemos que la gente que mejore la salud del mar pero sigue con sí que hacemos un llamamiento desde desde nuestro trabajo a que esto ocurra cuando trabajamos en un en un barrio degradado obviamente de las personas que allí viven necesitan tienen otras necesidades de los más importantes pero pero bueno con nuestro trabajo muchas veces se llama la atención sobre lo que está ocurriendo en en los lugares no entonces creo que sí que tenemos ese altavoz trabajando en la calle y bueno Nos gusta utilizar lo pues para para causas con las que con las que conectamos como es esta

Voz 1667 22:21 Luis hablábamos con Boa Mistura de su origen brasileño sudafricano tu caso echa raíces en California sí

Voz 17 22:28 bueno yo soy madrileño es que hay cuando tenía treinta y uno treinta y dos años me fui a a vivir a Palo Alto primero y luego a San Francisco y allí pues sabes que la cultura eh la cultura no solamente de los fondos de inversión sino también de llegar sobre el medio ambiente la sostenibilidad pues es es es muy cotidiano es cotidiana que volver a España Madrid dije oye pues igual puedo aportar yo a mi a mi país algo de lo que de allí y por eso nace el atún

Voz 1667 23:00 poco a poco se están desarrollando modelos de negocio alternativo respetuosos con los objetivos de Naciones Unidas productos que en fin garantizan esa economía circular insostenible por la que apuesta vuestro movimiento pero común podrá ese modelo dar el salto definitivo y convertirse en el primero y casi único modelo de negocio y de consumo porque eso es lo complicado ahora mismo esas esas propuestas Luis bueno están están muy acotadas no hay no no llegan a toda la gente está claro son marginales estamos empezando el tema es que vamos un poco por detrás del problema los datos yo creo que es el momento

Voz 17 23:36 en el que la humanidad en general debe escuchar más a los científicos porque llevan mucho tiempo alertando unos de los problemas graves a las que nos enfrentamos tiene en cuenta que en el dos mil cincuenta habrá diez mil millones de personas que al ritmo de producción de extracción de recursos al que va eh bueno al que al que va de la sociedad en diferentes territorios la tierra va a ser imposible que nos que no se comerá todos no el cambio climático es imparable ya puedes decir es por el hombre no es el hombre pero bueno el caso es que necesitamos modelos alternativos una economía circular de la economía alinear las normas que llegan de la Unión Europea pues va un poco por detrás de los problemas entonces hay mucha hay mucha ente startups emprendedores y grandes empresas también que están deseando pues que esto se haga cada vez más rápido pero la realidad es que la norma las normas tardan no ahora estábamos con el Ministerio de transición ecológica se prohíben la los plásticos de único uso pero no todos entonces yo creo que es como se te dicen oye estás enfermo es dejar de fumar debes hacerlo o te mueres y en este caso te debes dejar de fumar pero bueno solamente diez y entonces hay que transformarlo radicalmente fíjate el movimiento de Greta de la niña de tres años es la primera vez en la historia que los niños salen en la calle manifestarse porque piensan que el planeta está enfermo que no van a poder disfrutar bueno yo yo somos más o menos la misma generación setenta y siete más al menos no

Voz 1667 25:02 venta ochenta lo mismo a estas alturas Espinete atina

Voz 17 25:08 te ha pasado que ibas a cuando te vas a los pueblos a de vacaciones siempre te han dicho oye pues esto estaba lleno de PC ese aquí había tortugas aquí esto era mucho más verde la degradación se sí sí pero nosotros lo más o menos lo hemos visto pero es que las generaciones de dieciséis años no van a tener nada es es eso es Icaria he contra esa esas manifiestan entonces bueno pues nosotros debemos debemos hacerlo sea pero de forma radical no vale con una cosa paulatina tienen que ser radical

Voz 1667 25:38 yo no quiero arruinar nada no quiero destripar ninguna ningún proyecto que estoy desarrollando pero cuéntame alguna experiencia alguna idea interesante de todas las personas que se han unido a piel de atún que te haya resultado interesante y sobre la que bueno en fin estéis trabajando la que se pueda contar en Luis arruinar nada

Voz 17 25:56 una cosa interesante fíjate que es bonita además siendo españoles pues llenos había que teníamos o que se llamaban las orcas ibéricas como el lince ibérico pero casi ibéricas en el Estrecho tres familias de orcas que se genera una Maté arca que se llama o el han llamado Toñi vaya que sí sí es una historia impresionante y entonces hayan investigado por ejemplo pero España ya que se llama Renaud y que tiene fondos de la Fundación Biodiversidad y entonces las monitoriza de cómo interactúan las orcas con los pescadores porque sabes que las orcas son los animales son los animales más dirigentes de con los delfines de del mar no entonces ellos han aprendido a robarle a los pescadores de las habas los atunes y a los que pescan que amenazó también entonces bueno pues en la longevidad las arcas cada cuatro años crían y tenemos orcas ibéricas es alucinante no me lo estoy notando para otro programa si tienes que entrevistar a Renault es una cosa así y entonces bueno pues estar allí son tres familias van a durante un año desaparecen luego vuelven aprenden a cazar sabes la historia de las orcas de la península de Valdés en Argentina en la Patagonia que han aprendido a pararse en la en la Tierra vamos en la playa para coger a las focas los Pingüinos a los bueno nosotros tenemos eso que está muchísimo menos documentado en España con las almadraba así con los pescadores entonces claro tú imagínate los pescadores cuando le roban un atún de cuatrocientos o quinientos kilos que da de comer durante un par de semanas Familia porque puede valer seis mil euros pues cuando se te roba la horca se cabrea mogollón

Voz 1667 27:32 claro claro

Voz 17 27:33 entonces él está intentando que la orca del pescador convivan y que de alguna forma con estaría muy bonita me encantaría que hubiese un documental sobre eso porque si no se va a perder nadie lo conoce entonces él nos contaba lo la maravilla esa historia también no encontraba la gran frustración que tiene porque no tienen tantos fondos como él le gustaría tener para que se protejan entonces a mi me encantaría que Pell de atún sea el plataforma en la que la inversión privada conozca a la la investigación y la investigación y que sirva para algo no eso en países anglosajones se hacen mucho en en España creo que deberíamos hacerlo también

Voz 1667 28:10 yo me lo ha notado para hablar de las orcas Ibérica siempre presente en los próximos en las próximas semanas haya celebrado un gran encuentro en Cádiz pronto segunda edición insular en este caso he visto en vuestra web bueno

Voz 17 28:21 pues mira estamos ahí viendo pensando hacer un ámbito me encuentro de las Islas Baleares no que trate de los problemas que tienen todas las islas en el mundo no solamente Baleares no pues que ha gustado a Hawai porque todos tienen problemas de agua de residuos de abastecimiento sabes que en una isla como Ibiza por ejemplo en el noventa y ocho por ciento de los alimentos que llegan de fuera eso deja una cantidad de residuos de arrastrar de CO2 de huella de bueno entonces todas las Islas tienen las mismas problemas y sería muy buen hacer en España en Baleares que es un referente turístico a nivel mundial desde hace muchísimos años pues hacer un un encuentra allí para que todo bueno pues que saben de esos problemas que hay arte cultura también y que seamos un referente en España el objetivo de piel de Tunes convertir a España en el referente en cuanto a sostenibilidad energías limpias economía circular sí bueno mezclarlo con arte cultura porque sino no va a llegar a la gente no nos gusta nada la idea de Congreso la idea del Congreso está muy bien pero es para unas un tipo de personas determinadas y el conocimiento no tiene capitalidad que él de atún es democrático es la idea de Ágora de estar en la plaza de comentar las cosas arte sabes

Voz 1667 29:33 Pablo y vosotros se puede contar algo de lo que estáis haciendo es bueno sí que te estoy comprometiendo pues no

Voz 3 29:41 no no tanta porque mira ya estamos aquí estamos pues como como te comentaba antes estábamos la mitad del equipo esta en Akron Ohio haciendo un proyecto allí y la otra mitad estamos en Murcia y a dónde vamos a arrancar un proyecto inmenso vas a pintar aquí en en un barrio Barriola paz y bueno una pila de metros cuadrados ya

Voz 1667 30:03 y seguiremos ya iremos mostrando así seguro que es una maravilla de momento nuestros oyentes pueden ver vuestra creación en Cádiz el mar la mar en nuestra web en nuestras redes sociales también en Twitter y en Facebook hemos colgado y la fotografía para que os lo podéis ver Pablo Burón muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 3 30:20 gracias a un saludo a todo el equipo

Voz 1667 30:23 a Luis Prieto muchísima suerte con todos esos proyectos que tenéis encima de la mesa

Voz 17 30:28 muchísimas gracias por atendernos Si suerte también un abrazo

Voz 18 30:33 abrazo

Voz 1667 30:49 seguimos y nos vamos a Argelia que sigue en pie de guerra reclamando soltar lastre de la era Buteflika ya abrir una nueva etapa en el país y algo no está empezando a ir del todo bien por qué lo hace Saura comienza a asomar en estas semanas convulsas nuestra compañera Sonia Moreno acaba de volver de allí de Argelia con todas estas voces Argelia ocupa el puesto ciento

Voz 19 31:11 treinta y uno de ciento ochenta países en el índice mundial de libertad de prensa de dos mil diecinueve de Reporteros sin Fronteras el puesto más bajo de los países vecinos sólo mejor que Libia un país acosado por la guerra y la inestabilidad además el países sitúa cinco puestos por debajo del año anterior esa censura sesenta al hablar con los periodistas argelinos que han exigido su derecho a cubrir libremente las noticias políticas de su país desde que el movimiento popular salió a la calle en febrero a protestar contra el Gobierno el canal tres de la radio argelina fue el primero en denunciar en las redes sociales el parón informativo sobre las manifestaciones miren si quiere u renunció a su puesto de jefa de redacción al día siguiente de la primera protesta contra Buteflika por la falta de cobertura Herrera amenazas él decidió cubrir por sí mismo

Voz 7 31:54 manifestación además salieron fuera del recinto

Voz 19 31:56 el trabajo a manifestarse se fue uniendo periodistas de la televisión el resto de medios argelinos como explica Reda al hacer en una entrevista en Argel murió al conflicto

Voz 8 32:05 a ciencia lituano

Voz 0019 32:07 entender bien que es un territorio subordinado extraordinario para el Estado así que hacer una huelga unas nada como esta para reivindicar la censura no había hecho jamás después los colegas a la televisión unos limitaron le empezó a extender

Voz 19 32:22 soy metí Isaac como Julio he todos modos la lucha de los periodistas contra la censura fue constante durante los veinte años de mandato de Buteflika

Voz 0019 32:31 da la impresión que los periodistas han estado dormidos en Argelia y que se han despertado el veintidós de febrero pero no es así del todo ha sido un combate diario que hubiera sido suspendido varias veces y algunos colegas también

Voz 19 32:42 cuchillo a Madrid

Voz 0978 32:45 bueno pero sí que es aprecia un antes y un después de

Voz 19 32:47 la dimisión de Buteflika este año dice al hacer la directora de un periódico árabe en Argelia Jada Jasen

Voz 20 32:53 ya quiso sumó el gasto como un pequeño cambio pero la libertad continúa siendo muy limitada hay un debate ahora en la televisión pública sobre el movimiento popular

Voz 21 33:04 sobre el futuro de Argelia justo

Voz 20 33:06 después de la salida de Buteflika se ha empezado a hablar seriamente cómo se móviles

Voz 19 33:11 esta información en Argelia ha sido altamente amenazada en dos mil dieciocho sufrió una ola de arrestos de periodistas por artículos considerados

Voz 13 33:19 a vosotros

Voz 1 33:22 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 33:32 seguimos este sábado se celebra el Día Internacional del Comercio Justo las organizaciones que lo defienden y que lo fomentan han organizado actos en más de setenta países en cincuenta localidades de nuestro país es un modelo de negocio que respeta los derechos de los trabajadores para evitar situaciones de explotación y esclavitud como le las que se siguen registrando especialmente en Asia en países como India donde esa explotación escucha bien acaba con la vida de ciento treinta personas al día ciento treinta personas al día ahí esa es una media oficial porque probablemente sea más escucha lo que nos cuenta desde allí Víctor Martín

Voz 7 34:11 carta o Jackie Chan quién Crime

Voz 0978 34:19 prácticamente a diario las televisiones indias informan sobre accidentes laborales en el país asiático cada año unas cuarenta y ocho mil personas pierden la vida en sus puestos de trabajo en este país eso se traduce en más de ciento treinta muertes al día muertes que aparecen en prensa como un goteo normalizado que sólo genera indignación cuando las cifras de víctimas mortales son demasiado altas

Voz 9 34:38 la guardería pisas negó porque tenía

Voz 0978 34:42 el profesor Komatsu en Irak ingeniero civil y experto en seguridad laboral explica que India tiene muy buenas leyes laborales pero que éstas no se implementan

Voz 9 34:50 contrasta ellas

Voz 0978 34:54 cuenta que cuando ocurre un accidente mortal el empleador evade sus responsabilidades paga una pequeña compensación a la familia tapa el asunto con la ayuda de las autoridades locales apuro Aibar dirigente del Sindicato Internacional Industria All asegura además que muchas muertes ni siquiera son registradas

Voz 22 35:11 aquí Chamberí Till de Cigales anexo el Melinda y un trabajador

Voz 0978 35:17 ha resulta herido en un accidente dice muere a los quince días en el hospital o en su casa se vuelve muy complicado burocrática mente relacionar esa muerte con su trabajo porque los registros aparece como herido de la misma manera que es difícil relacionar el trabajo con algunas enfermedades es el caso por ejemplo de las basureros de Bangalore que llevan años denunciando que como no tienen acceso a baños públicos durante su jornada recurren de forma compulsiva al tabaco de mascar que por un lado les quita la sed pero por otro agrava su salud el sector de la construcción es el más mortífero de la India con una media de XXXVIII accidentes mortales cada día uno de cada cuatro trabajadores indios fallece en una obra en un empleo con el que gana uno

Voz 22 36:03 seis euros al día voces luego tal ha

Voz 0978 36:09 la responsable de Industria All afirma que la mayoría de las personas que mueren en accidentes son trabajadores precarios que no pueden permitirse rechazar ese empleo un empleo

Voz 21 36:19 que en muchos casos está determinado por la casa

Voz 0978 36:22 por eso dice se necesitan mejores condiciones laborales más conciencia sobre la seguridad más capacitación y más inspecciones de trabajo no olvidemos que hablamos de un mercado laboral en el que se mueven quinientos millones de personas

Voz 23 36:56 la vida no

Voz 1667 36:57 no es fácil en Rusia para los defensores de los derechos humanos Nos desvelamos netamente nada hace ya tiempo que Vladimir Putin los criminalizado como espías extranjeros independientemente de lo que hicieran o a quién atendieran a quién ayudaran es el caso de Svetlana gano esquina una mujer que lleva décadas ayudando a refugiados e inmigrantes que llegan a Rusia hemos hablado con ella de su trabajo y también de la Rusia de Putin en el Congreso Mujeres que transforman el mundo de Segovia Svetlana buenos días

Voz 21 37:27 bueno si es

Voz 1667 37:29 usted lleva treinta años prestando ayuda a decenas de miles de refugiados y con esa perspectiva me gustaría saber qué opina usted de esta Europa incapaz de cumplir sus compromisos internacionales Si y ayudar como usted a los refugiados que no es tan complicado

Voz 21 37:51 usted cambio en su estatus

Voz 7 37:56 en cuanto a Rusia no cumplen nada de sus obligaciones a Secundaria pero Europa tampoco ahora está empeorando ha visto que en Alemania en Francia donde ella trabaja con ellos más y estando

Voz 21 38:12 siendo los errores de Rusia y eso es muy triste que Strand optaría a su que ir National cruceño idiota caños son incrusta Michal tóxicas Caca

Voz 7 38:26 los observadores en su país están observando que ahora es es como una lucha entre lo justo y lo que dice la política de cada país desgraciadamente el ganador sale la política lo que es útil para ellos no no lo justo no no nadie no interesa por hacer lo que es correcto

Voz 1667 38:46 pero hay algo más porque aquí en Europa parece que hay interés por infundir miedo contra el contra el refugiado porque cree que pasa eso

Voz 21 38:57 qué tal y eso es lo conveniente para los políticos por

Voz 7 39:01 cuando la gente empieza a ver lo que no están haciendo bien ellos para divertir la atención desviar la atención a otros temas si el refugiado es muy fácil

Voz 1667 39:15 buena niñita voy a

Voz 7 39:18 políticos llegan a decir mira estamos aquí para defender la ex Spice invadidos por esta gente nosotros estamos defendiendo nuestros intereses

Voz 21 39:28 una prueba en este plan es

Voz 7 39:31 muy preocupante es lo que está surgiendo en Alemania Austria los ultra derecha que están ganando fuerza en estos países si eso es da miedo

Voz 1667 39:41 lleva bueno en los años noventa empezó a a trabajar con desplazados internos de Rusia en pleno proceso de desintegración de la de la Unión Soviética quiénes necesitaban ayuda entonces a quien prestó ayuda entonces

Voz 21 39:58 toca estos serbios quizás yo tomo luz Quique

Voz 7 40:07 cuando la Unión soviético Vicente había mucha gente de otros regiones de la antigua Unión

Voz 21 40:16 truculencia hubo inmigración Schaller propia

Voz 7 40:20 que luego no se consideraban como ciudadanas de Rusia nos no podrían registrarse oficialmente hay entonces se veían como a extranjeros no tenían donde ir porque el el Gobierno no la bailaba pero lo hice formaban estos no estas organizaciones donde trabaja el comité de asistencia civil y también el memorial que existía antes para investigar los crímenes de Stalin eso también trabajaba en este plan para ayudar eso fue positivo porque empezaron a surgir ONGs como estos dos al principio va a ser de voluntarios pero luego tenían estatus oficial

Voz 21 41:10 pasillos que el el iguales

Voz 7 41:14 esta gente otros regiones de la Unión Soviética tenían mucho estaban muchos años como en nadie porque no tenían su su identidad republicana antes ir hasta dos mil dos no les dio

Voz 21 41:32 fueron cómo no les reconocían como ciudadanos rusas rusos tampoco entonces estaban en como

Voz 7 41:40 en nada de eso luz y ahí Henry haciéndole no tiene un pelo ha obligado en esta época y todavía no han solucionado su estatus

Voz 1667 41:49 me gustaría que nos contará cómo ven a su presidente dentro dentro de Rusia sabemos la cantidad de críticas que ahí fuera eh pero no no no sabemos muy bien cómo le ven desde dentro a Vladimir Putin

Voz 21 42:02 pero no hay diferencias de voto difíciles si León no propagandas Dios Virgili estos candidatos tallado en la línea que ya hay muchos de opiniones

Voz 7 42:19 frentes unos ven a Putin como símbolo de crecimiento de Rusia haciéndolo fuerte y grande pero ella dice que las países cuando se declaran grandes les les da mucho miedo porque eso significa que el Gobierno no se ocupa de los problemas verdaderos de su de su gente no se ocupa de educación salud nada solo

Voz 21 42:45 cómo divulgar esta imagen voy a poder catorce Puig

Voz 7 42:54 a la gente de su entorno por ejemplo lo ven de otra manera lo ven como un regreso al lo que había antes una prueba de eso es que a veces ves en instituciones retratos de Stalin al lado de Putin así en la pared esto

Voz 21 43:11 muchos no tutor egipcio ir a unas decir no fue

Voz 7 43:21 sin claro es es así no le interesa demasiado la ley ninguna leer y sobre todo ley internacional eso es peligroso porque rapto Rusia está alejando más y más de el Consejo Europeo por ejemplo de otros países de otros organizaciones internacionales es es como aislando

Voz 1667 43:42 escucha la crítica a Putin dentro de Rusia no

Voz 7 43:48 no me criticó no es sólo la persona de Puccini es que es un representa un sistema que que es algo que se puede criticar ir realmente Putin no es tan fuerte como él es muy inseguro dice que tiene miedo y por eso debe y nave este esta imagen pero realmente dentro del país más que crítica de Putin hay una como la falta de satisfacción con todo como es que las políticas de este Gobierno había una gran manifestación contra las políticas que existen ahora pero lacras lo que no estaban de acuerdo no era como joven pero algunos me contó anécdotas que dos hombres en esta manifestación estaban hablando uno dice de qué se trata dicen bueno que hay gente que no está satisfecho dice pero hay gente que está satisfecho en este puto Seeley Putin confunde la fuerza con la violación yo creo que lo que ha pasado en chechén en Ucrania la anexión de Crimea es estos son hechos chicos que dan mucha vergüenza histórica dice que va a ser muy difícil arreglar algo durante años y años ella está muy agradecida de que hay colegas en Ucrania que todavía no han roto relaciones con ella es muy noble de su parte dice después de lo que Rusia está haciendo en su país decir

Voz 21 45:40 vivo es de abono hechos hubo palitos exclusión Cueto

Voz 24 45:45 y ahora hay un gran número de

Voz 7 45:48 de personas encarceladas

Voz 21 45:51 a los políticos que no había hace desde hace mucho me imbricados Bichot piso que Honda no le es inmenso

Voz 7 46:02 que la organización Memorial tiene un listado de esta gente ya hay más de cien personas en esta lista

Voz 1667 46:10 eso iba porque Rusia según organizaciones como Amnistía Internacional como Human Right Watch en fin es uno de los agujeros oscuros del mundo respecto a a los derechos humanos de respecto al respeto a los derechos humanos claro trabajar en la defensa de esos derechos humanos en Rusia tiene que ser una actividad de Svetlana de un altísimo riesgo

Voz 21 46:36 es que yo estoy no ya no hay apenas fisco Aznar rastreo

Voz 7 46:46 ya dice que alguna gente sí que tiene miedo y hay riesgo claro ella personalmente no porque aún que estaba en una lista de gente a fusilar no le han fusilado entonces se les da igual no no tiene miedo pero hay gente que están en más peligro por ejemplo en los cautelosos los chechén que hay un señor que allí ya no hay sitios que ya nombrado que este martes le van a a poner sentencias está acusado de una cosa que es muy

Voz 21 47:24 a ver a ver

Voz 7 47:27 cosas para un musulmán sobre todo es tráfico de droga todo el mundo sabe que es inocente pero seguro que lo iban a condenar no es culpable perro así

Voz 25 47:39 unas Willis tú dársena sexo una más is Vietnam poco allí si son o si luego había

Voz 7 47:49 otros incidentes en Daguestán que han quemado un coche a un señor luego quemado una oficina han matado gente en en Moscú como sabes la periodista Anna Politkóvskaya que le han matado y bueno estas cosas pasan

Voz 1667 48:04 sobre Svetlana supere Mats Maxi poco

Voz 0978 48:11 no

Voz 26 48:14 hoy comenzamos con un

Voz 1667 48:16 grito que refleja la ilusión de quienes han recuperado la libertad por eso los gritos de los casi novecientos niños que han sido liberados en Nigeria niños como Gabo su familia no le veía desde que tenía trece años ahora tiene diecisiete estos pequeños ha sido liberados gracias a un proyecto de Unicef que consigue rescatar a estos pequeños de las garras de grupos armados que intentaban combatir a Boko Haram Lorena es experta de UNICEF en niños

Voz 0442 48:50 aún quedan muchos niños por liberar pero esto que han sido liberados ahora inician un proceso muy importante ahora empieza el proceso de reintegración primero se les hará unos análisis médicos y psicológicos para conocer su estado para atender las enfermedades que puedan si es que las cien hemos para darles apoyo psicológico después empezar a buscar a sus familias en los casos que sea posible para unirlas lo antes posible con sus familias en los casos que no se pueda se buscará una familia de acogida para que puedan estar en un entorno familiar lamentablemente los niños es que son reclutados en nuestros grupos armados tienen muchas tareas que hacer muchos van a luchar al frente otros son porteadores otro son cocineros otros son mensajeros pero todos son víctimas de violencia de abusos

Voz 1667 49:48 la ONU que también alerta de la situación en este caso límite a la que se están enfrentando muchos heridos de las manifestaciones junto a la frontera de Gaza con Israel desde que comenzaron hace un año la respuesta del Ejército hebreo ha dejado ojo mil setecientos heridos de bala cientos y cientos de heridos que ahora se enfrentan a amputaciones medidas drásticas porque no tienen acceso a un tratamiento médico adecuado vamos a conocer algo más con nuestra corresponsal en Jerusalén Beatriz le Verdi en el

Voz 1140 50:21 Timo año más de doscientos nazaríes han sufrido una amputación tras resultar heridos en las manifestaciones en la frontera con Israel entre los centenares de palestinos heridos en estas protestas hay otros mil setecientos que podrían perder una pierna en los próximos dos años debido a infecciones falta de rehabilitación o de pruebas adecuadas en el hueso según la ONU algunos de estos tratamientos requieren el traslado del paciente fuera de la franja el problema es que todos los habitantes de Gaza necesitan un permiso para salir e Israel los concede a cuentagotas

Voz 1667 50:58 Venezuela también continúa en una profunda crisis política y humanitaria bueno una situación que está disparando el número de personas que huyen buscando asilo por ejemplo aquí en España sólo en lo que llevamos de año se han registrado ya doce mil peticiones de venezolanos Nicolás Castellano cuenta

Voz 1620 51:16 nos desde el año dos mil dieciséis los venezolanos son la primera nacionalidad entre los solicitantes de asilo en España pero las cifras provisionales de este dos mil diecinueve están batiendo todos los récords doce mil ciento treinta y siete peticiones de protección hasta el quince de abril de este año frente a las cinco mil setecientas sesenta y cinco en los primeros cuatro meses del año pasado es decir

Voz 1667 51:35 con estos datos del Ministerio del Interior a las que ha tenido

Voz 1620 51:37 eso al hacer las peticiones de asilo de venezolanos en España se han duplicado con respecto al primer cuatrimestre de dos mil dieciocho esta joven

Voz 1667 51:45 ha llegado a Madrid hace sólo unos meses mi nombre es decir que mal

Voz 27 51:48 yo tengo dos hijas y motivo para venir a España economicistas eh veinte años luchando contra el Gobierno el régimen de Maduro luché marché firme reafirme este insecto defendí muchísimo los votos pero al ver que definitivamente es un narco régimen este mismo homicida

Voz 1620 52:07 en dos mil dieciocho más de veinte mil venezolanos pidieron asilo en España fuentes de Interior y de las ONG coinciden en que el acuerdo para conceder permiso de residencia por un año por motivos humanitarios a las venezolanas están llegando a España está influyendo en esta Aume

Voz 1667 52:24 yo con este dato casi once millones de personas pasarán hambre en la región subsahariana del Sahel este verano a pesar de las lluvias lo denuncie Acción contra el Hambre recuerda esta ONG que la violencia en las zonas fronterizas y la dificultad de la población para reponerse de la a última gran crisis agravarán la hambruna de hecho más de dos millones de personas necesita ahora mismo a ayuda humanitaria urgente por ejemplo sólo en Mali según los datos de la ONU tendrían falle es el jefe de misión de Acción contra el Hambre en Mali

Voz 28 52:58 la situación se conflicto entre el norte y en el centro de Madrid que está afectando agravando la vulnerabilidad de estas publicaciones comentando el hambre estas en está fondeado muy la afectadas por este conflicto