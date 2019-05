Boamistura, artistas del cambio, presenta el movimiento "Piel de Atún"

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga a nuestros invitados de hoy les llaman los artistas del cambio social han recordado barrios de Madrid han adornado con poesía en los pasos de cebra pero también han pintado Paredes en China Grecia Chile Brasil Colombia EEUU en fin su última creación está inspirada en el vértigo

Voz 2 00:34 el mar el mar sólo la más porque me de padre a la ciudad porque me desenterrar este del mar en sueños la marejada me tira del corazón se lo quisiera llevar padre porque me traigáis que acá

Voz 1667 00:57 Pablo Burón buenos días hola buenos días qué tal miembro de Boa Mistura el colectivo que acaba de dar forma en Cádiz a esto que acabas de escuchar que os ha inspirado este poema de Rafael Alberti

Voz 3 01:08 hombre la verdad es que Albert inspira cualquier cosa no

Voz 4 01:11 ah bueno

Voz 3 01:13 eh nosotros cuando me Luis de piel de atún se pone en contacto con nosotros que que le gustaría que formamos parte de del festival y del movimiento bueno en general de piel de atún y sabíamos que el festival hacía en Cádiz nosotros empezamos a a buscar el vínculo el nexo entre entre la ciudad de Cádiz el mar y obviamente ahí aparece aparece los cruces Rafael Alberti obviamente in bueno este poema concretamente del mar la mar Nos parecía parecía muy evocador porque porque habla de la manera que se entiende el el mar y el océano desde dos puntos de vista no es Le los que lo vive no lo vivimos novio me me considero estas personas que lo viven desde tierra y que que apenas tenemos el placer de ir un par de veces al año los que tienen un vínculo muy directo con con la mar que es como ellos lo llaman no entonces nos parecía muy bonito este este juego de cómo referirse a a este Gran Azul que nos que luego en el fondo no nos cose a todos no tanto a los que lo vivimos desde fuera como los que los que tienen un vínculo muy directo no pescadores marineros etc entonces bueno menos pareció nos pareció el lugar óptimo para para trabajar con versos de Alberti no ahora

Voz 1667 02:27 ahora les contamos a los oyentes que es piel de atún pero vamos a describir les primero Pablo que es un mural de mil metros cuadrados en el pase de Santa Bárbara frente al mar como tú decías cuanto ha llevado a hacerlo porque hay porque me me contaban que tiene cierta un poquito de complejidad no en el mural este mural

Voz 3 02:45 sí sí sí tiene tiene complejidad no bueno la ejecución y al final han sido dos semanas y media más o menos tres semanas pero pero claro todo hay hay un proceso previo este de de investigación de buscar de rascar de de sumergir te en en la inspiración que bueno ese ese llevaba más tiempo no pero bueno la ejecución siquiera sí que era compleja porque bueno en el juego que hemos creado es es trabajar con el con el reflejo no emular en el el espejo que suponen Mar en el que se puede leer el mar escrito en la parte superior ir reflejado en lo que sería el agua es la mar pero claro esto pues tiene una interpretación geométrica que hace que sea un totalmente un un encaje de bolillos milimétrico no entonces era una pieza muy geométrica que tenía que encajara el céntimo otro así que bueno pues pues el proceso es mucho más lento y meticuloso también a trabajar en un suelo porque esto es es un suelo no es no es una pared es un suelo ir bueno pues los procesos de secado por la pintura de suelo que piensen más resistente lo complejización más yo creo de ser de las de las obras más complejas en ejecución a la que nos hemos

Voz 1667 03:56 enfrentado eso me habían comentado en litros de pintura muchos vamos a contar algo de vuestra historia por si hay alguien que que no sepa qué es todavía Mistura nuestros invitados han mostrado su obra en encuentros de Arte en Cali en La Habana en Milán en Venecia han expuesto en el Reina Sofía en el museo Maxi de Roma en Viena han trabajado con Naciones Unidas con Acción contra el Hambre con Cruz Roja y más cosas que no cuento porque no sabía faltan tres programas por lo géneros Pablo no está mal para apenas diez años que tenéis un poquito más

Voz 3 04:27 bueno la verdad que que si claras según lo lo es así de corrido dice José Si bueno diez años íbamos en realidad digamos trabajando de forma más profesional y juntos como colectivo empezamos a finales de los noventa en el juntábamos en nuestro barrio a a pintar grafitos es decir el el el núcleo duro lleva mucho tiempo unida llevaba mucho tiempo juntos haciendo cosas lo que ocurre que bueno pues fue cuando cuando terminamos nuestras formaciones académicas que fue hace diez años cuando decidimos todo eso que hayamos creado pues pues intentar hacer una vida de ello y bueno pues de momento de momento muy contentos porque porque bueno no es lo se nos está permitiendo

Voz 1667 05:10 los que conocen los que han visto vuestra obra saben que son pinturas llenas de color colores muy vivos con mensaje todo tiene que ver con Sao Paulo no he leído Pablo ahí empezó de verdad el vuestro proceso creativo no no empezó ahí pero sí que vuestra identidad no pues por así decirlo sí sí sí

Voz 3 05:26 quizás uno de Sao Paulo junto con Sudáfrica que son dos viajes lo hicimos muy consecutivos nada más digamos establecer el estudio así algo que no se ha marcado ya de por vida tanto artísticamente como humanamente no pues pues estuvimos viviendo durante dos semanas tres semanas dentro de una favela con una fe Emilia in bueno todo lo que todo lo que vivimos ahí fuera de nuestra zona de confort en un lugar tan estigmatizado en todo aquello que nos ocurrió oí que que fue tan positivo si ha marcado ha marcado nuestra trayectoria artística y por lo tanto la personal porque bueno al final cuando tu trabajo es tu pasión van de la mano siempre eh

Voz 1667 06:11 cómo es el proceso creativo vuestro cómo se elige el espacio en que os inspirador para llenarlo cómo se elige el mensaje que quiere transmitir

Voz 3 06:18 pues bueno muchas veces es el lugar el que no se elige a nosotros no a nosotros nos llegan propuestas pues como la de Luis en cada hizo o en su día bueno en Brasil eh nosotros llegamos a los sitios intentamos llegar lo más vacíos posibles porque consideramos que nuestro trabajo al están en la calle tiene que vivir en armonía con todo lo que va a ocurrir lo que va a convivir con la obra no entonces intentamos ir sin ningún tipo de prejuicio con la mente en blanco las libretas en blanco que sea el lugar el que nos va llenando de inspiración para traducirlo luego en el proyecto no sea las historias de la gente que está allí la cultura de los sitios la historia los colores entonces bueno pues por ejemplo en nosotros antes de de viajar a Latinoamérica empezar a trabajar en Latinoamérica no utilizábamos el color trabajamos únicamente con Blanco y Negro pues porque en el entorno en el que nosotros los vivíamos es lo que me inspiraba es Latinoamérica que en quién quién nos ha dado el el color igual que el mensaje fue Sudáfrica quién Nos quién nos dijo que teníamos una responsabilidad con con la calle al estar en el espacio público y que lo que hacíamos debía tener un un calado no en la gente que va a convivir con la obra es decir cada lugar nos va dando las claves de lo que hace

Voz 1667 07:34 hay un cambio de visión en los ayuntamientos respecto al arte urbano y más en concreto respecto al graffiti está ahora más reconocido

Voz 3 07:41 sí sí sí sí que claro echas la vista atrás de cuando nosotros hace veinte años empezábamos a pintar es es innegable que está que está habiendo un un cambio es un estamos a mitad de proceso todavía no se empieza a reconocer se empieza a tener conciencia del de la mejora de la implementación que supone para las ciudades el arte en el espacio público pero pero bueno yo creo que estamos todavía que hay margen de mejora pues en las condiciones en en muchas de las cosas que que nos atañen a los artistas urbanos

Voz 1667 08:15 vamos a viajar algunos de los lugares de del mundo que ya tienen el sello de Boa Mistura porque lo decíamos antes sus murales adornan ya ciudades de todo el planeta vamos a hacer ese viaje con la allí

Voz 0887 08:26 de de Javier Jiménez Bas para conocer la obra desde el grupo más nos vale tener miedo de Ramos los focos damos la vuelta al globo terráqueo nuestro dedo Se por Salazar en la India más concretamente a Delhi donde bebiendo de las fuentes del hinduismo vemos dibujados los tres Ojos de Shiva presente pasado y futuro coronados por una flor de loto símbolo de la pureza los bigotes que imitan a los de ghanés de la inteligencia y la sabiduría o el plumaje del pavo real dios de la guerra mucha simbología que nace de una frase de Gandhi vive como si fueras a morir mañana aprende como si fueras a vivir para siempre sin deshacer la maleta pero seguimos nuestro viaje cambia nuestra banda sonora tras hacer escala en Bogotá y en Barranquilla llegamos a la favela de Vila Brasil India de la periferia norte de Sao Paulo

Voz 5 09:20 hasta doce intervenciones

Voz 0887 09:22 es una en dos mil doce y otra en dos mil diecisiete calles anodinas que inundaron de color palabras como amor poesía pintadas claro está por Boa Mistura también por los propios vecinos el objetivo embellecer un lugar que nadie quería visitar además de hacer barrio moderada

Voz 6 09:40 sus habitantes Nicaragua Cuba Panamá Noruega o Francia nuestra cámaras encima de fotos en un periplo que nos lleva ahora hasta Sudáfrica

Voz 0887 09:49 un año después del Mundial los Boa Mistura desembarcaron en Ciudad del Cabo en el barrio de Woodstock Cambar industrial con humildes viviendas y naves industriales las que pintaron entre otras cosas un colorido corazón bajó él una frase en inglés que dice descubre el diamante sentí arte como potencial transformador de la sociedad de las ciudades que también podemos ver en España la Cañada Real La Palma Salamanca mismo metros en Madrid la estación de Chamartín sirvió de lienzo para que UA Mistura sesenta personas con discapacidad intelectual dieran vida o de doscientos metros nuevo mucho color y una frase que invita a la reflexión frase de Cortázar andábamos sin buscarnos sabiendo que andábamos para encontrarnos

Voz 8 10:38 sí sí

Voz 1667 10:52 Pablo el último es ese mural de Cádiz no del que no hablabas al comienzo el mar la mar

Voz 3 10:57 sí es esta está fresquito todavía la pintura no

Voz 1667 11:00 y hablabas de que la iniciativa parte de Luis Prieto es el impulsor del movimiento piel de atún también nos acompaña esta mañana Luis buenos días

Voz 9 11:08 buenos días Pablo explícame eso de

Voz 1667 11:11 que que la piel de atún es uno de los grandes indicadores de la salud de los océanos

Voz 1094 11:15 pues mira el atún es un pez que hace una travesía épica desde las hay diferentes tipos de atunes pero bueno entramos en el en el atún un poco que la atún rojo que va desde las aguas del Atlántico Norte hasta llegar a las aguas del Estrecho lo pasa por el Mediterráneo que Belgrano vuelvo Atlántico Norte son más de tres mil millas náuticas y atraviesan muchísimos dice diferentes mares océanos sueles profundidades y por tanto está en contacto con muchas es otras especies tanto depredadores como presas tiburones orcas anchoas caballas medusas entonces el atún es un pez muy longevo debe puede llegar a vivir cinco seis años no pesar grande es eh alcanza gran volumen entonces es un gran en todos los océanos

Voz 9 11:58 porque si hay mucho Mercurio mucho me

Voz 1094 12:01 cinco mucha porquería eh Si el agua no está en buenas condiciones el atún y su piel pues es como si nosotros respirar hacemos aire contaminado al final nuestra pide en nuestro interior va a estar en mal estado entonces quisimos llamar al movimiento piel de atún porque es una buena metáfora de lo que hace el ser humano afecta a los otros seres vivos muy bueno a todo el mar a los seres vivos después a nosotros también cuando nosotros a la vez no entonces es en interés de todos que el mar este los océanos estén bien estén limpios de Ponte me visual y emocional Jonathan por un tema de salud no el micro plástico ahora mismo no se sabe cómo está afectando a las especies submarinas y al ser humano pero bueno ya se dicen los científicos que afecta a la fertilidad que tienes más riesgo de cáncer entonces es un tema muy actual como sabes tenemos que ocuparnos

Voz 1667 12:48 que tuvo sí que llega hay que llega efectivamente al al pescador que nosotros consumimos conscientemente lo decía un un estudio del del CSIC sobre ese concepto Lewis sobre esa idea

Voz 10 12:58 qué quiere hacer como quiere

Voz 1667 13:01 facilitar ese cambio del que nos hablaba el movimiento piel de atún que es lo que queréis hacer esa tanta que tienes en la cabeza

Voz 9 13:06 pues mira la tener movimiento ciudadano integrador y aquí participan pues es de científicos artistas como Boa Mistura divulgadores el conocimiento inventores arquitectos y periodistas todo el mundo es bienvenido el objetivo de piel de atún es difundir el conocimiento que las personas todo todo todo ciudadano piense que con sus actos cotidianos de consumo pueden transformar la sociedad es decir que no es que haya alguien que esté contaminando sino que somos nosotros los que con nuestras acciones tomamos partido entonces Pele atún nace con esa intención con la intención de tener de que la gente pueda acceder al conocimiento sea capaz de comprender los problemas a los que Nos estamos enfrentando tiene un componente arte cultura importantísimo porque para nosotros la forma de transformar la sociedad siempre viene a través del arte la cultura entonces bueno ha sido aquí fundamental para poder llegar a enlazar con la sociedad y hacer de enlace entre los científicos entre los divulgadores

Voz 10 14:06 bueno pues un poco más y que tienen la la la

Voz 9 14:10 acción Illa gente no

Voz 10 14:13 bueno la obra de Alberti el mar las

Voz 9 14:15 el espacio donde han pintado donde han hecho la intervención sensacional yo que para mí es no es porque sea para PIL de atunes porque creo que es con la gente que pasea por allí se queda alucinada

Voz 1667 14:25 en este caso Boa Mistura o por lo menos cuentas Luisa cumplido ese papel de integrador no de de todas esas enfoques que que vosotros proponerse en piel de atún Pablo es que os presentan como los artistas del cambio social no sé si realmente es lo que vosotros perseguir os sentís cómodos con esa etiqueta

Voz 3 14:42 bueno la verdad no nos sentimos cómodos con ninguna etiqueta porque a nosotros lo que nos gusta es crear

Voz 10 14:48 bueno así que sí que es cierto que que

Voz 3 14:50 estando en la CAI trabajando en la calle tenemos una herramienta muy potente de comunicación de ir de llamar la atención entonces bueno nosotros con nuestro trabajo humildemente yo creo que que no hacemos una una transformación y muy muy muy muy potente lo que sí que hacemos es Le Pen John sobre ciertas cosas que que hace falta no es decir nosotros con nuestra obra no no hacemos que la gente que mejore la salud del mar pero sigue con sí que hacemos un llamamiento desde desde nuestro trabajo a que esto ocurra cuando trabajamos en un en un barrio degradado obviamente las personas que allí viven necesitan tienen otras necesidades de Massimo portantes pero pero bueno con nuestro trabajo muchas veces se llama la atención sobre lo que está ocurriendo en en los lugares no entonces creo que sí que tenemos ese altavoz trabajando en la calle y bueno Nos gusta utilizarlo pues para para causas con las que con las que conectamos como es esta

Voz 1667 15:50 Luis hablábamos con Boa Mistura de su origen brasileño sudafricano tu caso echa raíces en California sí

Voz 9 15:57 bueno yo soy madrileño

Voz 10 16:00 eh

Voz 9 16:01 hay cuando tenía treinta y uno treinta y dos años me fui a a vivir a Palo Alto primero y luego a San Francisco y allí pues sabes que la cultura y la cultura no solamente de los fondos de inversión sino también de llegar sobre el medio ambiente la sostenibilidad pues es es es muy cotidiano es cotidiana que volver a España Madrid dije oye pues igual puedo aportar yo a mi a mi país algo de lo que he aprendido allí y por eso nace hace que el atún

Voz 1667 16:29 poco a poco se están desarrollando modelos de negocio alternativo respetuosos con los objetivos de Naciones Unidas productos que en fin garantizan esa economía circular insostenible por la que apuesta nuestro movimiento pero cómo podrá ese modelo dar el salto definitivo y convertirse en el primero y casi único modelo de negocio y de consumo porque eso es lo complicado ahora mismo esas esas propuestas Luis bueno están están muy acotadas no hay no no llegan a toda la gente que está

Voz 9 16:58 claro son marginales estamos empezando el tema es que vamos un poco por detrás del problema los datos

Voz 1667 17:03 yo creo que es el momento

Voz 9 17:05 en el que la humanidad en general debe escuchar más a los científicos porque llevan mucho tiempo alertando unos de los problemas graves a las que nos enfrentamos tiene en cuenta que en el dos mil cincuenta habrá diez mil millones de personas que el ritmo de producción de extracción de recursos al que va eh bueno al que acababa la sociedad en diferentes territorios la tierra va a ser imposible que nos eh que no de comer a todos no el cambio climático es imparable ya puedes decir es por el hombre no es el hombre pero bueno el caso es que necesitamos modelos alternativos una economía circular de la economía alinear las normas que llegan de la Unión Europea pues va un poco por detrás de los problemas entonces hay mucha hay mucha gente startups emprendedores y grandes empresas también que están deseando pues que esto se haga cada vez más rápido pero la realidad es que la norma las normas tardan no ahora estábamos con el Ministerio ecológica se prohíben la los plásticos de único uso pero no todos entonces yo creo que es como se te dicen oye estás enfermo es dejar de fumar debes hacerlo o te mueres y en este caso te debes dejar de fumar pero bueno Súmate solamente diez y entonces hay que transformarlo radicalmente fíjate el movimiento de Greta de la niña de tres años es la primera vez en la historia que los niños salen en la calle a manifestarse porque piensan que el planeta está enfermo que no van a poder disfrutar bueno yo yo somos más sombras Dame una generación setenta y siete más al menos no

Voz 1667 18:31 a ochenta ochenta y lo mismo a estas alturas Espinete tiene

Voz 9 18:37 pasado que ibas a cuando te vas a los pueblos a de vacaciones siempre te han dicho oye pues esto estaba lleno de peces ese aquí había tortugas jerarquía esto era mucho más verde la degradación ese sí sí pero nosotros lo más a menos lo hemos visto pero es que las generaciones de dieciséis años no van a tener nada

Voz 10 18:55 es es eso es

Voz 9 18:57 claro he contra esa esa manifiestan entonces bueno pues nosotros debemos debemos hacerlo sea reparado de forma radical no vale con una cosa paulatina tienen que ser radical

Voz 1667 19:08 yo no quiero arruinar nada no quiero destripar ninguna ningún proyecto que estoy desarrollando pero cuéntame alguna experiencia alguna idea interesante de todas las personas que se han unido a piel de atún que te haya resultado interesante y sobre la que bueno en fin estéis trabajando la que se pueda contar en Luis nos que nada

Voz 9 19:25 una cosa interesante fíjate que es bonita además siendo españoles pues llenos había que teníamos o que se llamaban las orcas ibéricas como el lince ibérico pero casi ibéricas en el Estrecho tres familias de orcas que si genera una Maté arca que se llama o el han llamado Toñi vaya que si si es una historia impresionante y entonces hayan investigado por ejemplo antes pero español ya que se llama Raynaud que tiene fondos de la Fundación Biodiversidad y entonces las monitoriza de cómo interactúan las orcas con los pescadores porque sabes que las orcas son los animal son los animales más gente

Voz 10 20:01 gente arte con los delfines de

Voz 9 20:04 y entonces ellos han aprendido a robarle a los pescadores de las habas los atunes y a los que pescan cada cero también entonces bueno pues estudien la longevidad que las arcas cada cuatro años crían y tenemos orcas ibéricas es alucinante no me lo estoy notando para otro programa si tienes entre estará Reno es una cosa y entonces bueno pues estar allí son tres familias y van a a durante un año desaparecen luego vuelven aprenden a cazar saber la historia de las arcas de la península de Valdés en Argentina en la Patagonia que han aprendido a pararse en la en la Tierra vamos en la playa para coger a las focas los Pingüinos a los smartphones pues nosotros tenemos eso que está muchísimo menos documentado en España con y con los pescadores entonces claro tú imagínate los pescadores cuando le roban un atún de cuatrocientos o quinientos kilos que da de comer durante un par de semanas Familia porque puede valer seis mil euros pues cuando se te roba la horca se cabrea mogollón

Voz 1094 21:02 cerrado

Voz 9 21:03 entonces él está intentando que la orca del pescador convivan y que de alguna forma con era muy bonita a mi me encantaría que hubiese un documental sobre eso porque si no se va a perder nadie lo conoce entonces él nos contaba lo en la maravilla esa historia que también encontraba la gran frustración que tiene porque no tienen tantos fondos como el de gustaría tener para que se protejan entonces a mi me encantaría que Pell de atún sea SEAL plataforma en la que la inversión privada conozca a la investigación y de investigación y que sirva para algo no eso en países anglosajones se hace mucho en en España creo que deberíamos hacerlo también

Voz 1667 21:40 yo me lo ha notado para hablar de las orcas Ibérica siempre presente en los próximos en las próximas semanas ella celebrado un gran encuentro en Cádiz pronto segunda edición insular en este caso he visto en vuestra web bueno pues mira esta

Voz 9 21:50 vamos a viendo pensando hacer un examen me encuentro de las Islas Baleares no que trate de los problemas que tienen todas las islas en el mundo no solamente Baleares no pues que Australia Hawai porque todas tienen problemas de agua de residuos de abastecimiento sabes que en una isla como Ibiza por ejemplo en el noventa y ocho por ciento de los alimentos que llegan de fuera eso deja una cantidad de residuos de CO2 de huella de bueno entonces todas las Islas tienen las mismas problemas y sería muy buen hacer en España en Baleares que es un referente turístico a nivel mundial desde hace muchísimos años pues hacer un un encuentra allí para que todo bueno pues que saben de esos problemas que hay arte cultura también y que seamos un referente en España El objetivo de piel de Tunes convertir a España en el referente en cuanto a sostenibilidad energías limpias economía circular bueno mezclarlo con arte cultura porque sino no va a llegar a la gente no no les gusta nada leída de Congreso la idea de Congress está muy bien pero es para unas personas determinadas al conocimiento no tiene capitalidad que él de atún es democrático es la idea de Ágora de estar en la plaza de comentar las cosas arte sabes

Voz 1667 23:02 Pablo y vosotros se puede contar algo de lo que estáis haciendo y bueno sí que te estoy comprometiendo porque no

Voz 3 23:10 no no tanto porque mira ya estamos aquí estamos pues como como te comentaba antes estábamos la mitad del equipo esta en Akron Ohio haciendo un proyecto allí y la otra mitad estamos en Murcia donde vamos a arrancar un proyecto inmenso vas a pintar aquí en en un barrio que se llama Barriola paz y bueno una pila de metros cuadrados ya

Voz 1667 23:32 ya ya iremos muestra

Voz 3 23:34 sí sí seguro que es una maravilla de momento nuestros oyentes

Voz 1667 23:36 pueden ver vuestra creación en Cádiz el mar la mar en nuestra web en nuestras redes sociales también en Twitter y en Facebook hemos colgado y la fotografía para que todos lo podéis ver Pablo Burón muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 3 23:49 gracias a un saludo a todo el equipo

Voz 1667 23:52 a Luis Prieto muchísima suerte con todos esos proyectos que tenéis encima de la mesa