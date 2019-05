Dos destinos: Argelia y su censura a la prensa e India y su explotación laboral

lo soltar lastre de la era Buteflika y abrir una nueva etapa en el país y algo no está empezando a ir del todo bien porque la censura comienza a asomar en estas semanas convulsas nuestra compañera Sonia Moreno acaba de volver de allí de Argelia con todas

hay que entender bien que las redes Angelina es un territorio subordinado extraordinario para el Estado así que hace una huelga una sentada como esta para reivindicar a la censura no se había hecho jamás de después los colegas a la televisión unos imitaron listo empezó a extender ruso

da la impresión que los periodistas han estado dormidos en Argelia y que sean despertado el veintidós de febrero pero no es así del todo ha sido un combate diario que había sido suspendido varias veces y algunos colegas también

no pudo

no Palma dando Kaká aquí mercantes no prácticamente a diario las televisiones indias informan sobre accidentes laborales en el país asiático cada año unas cuarenta y ocho mil personas pierden la vida en sus puestos de trabajo en este país eso se traduce en más de ciento treinta muertes al día muertes que aparecen en prensa como un goteo normalizado que sólo genera indignación cuando las cifras de víctimas mortales son demasiado altas árbol

lo que he tenido el profesor Komatsu en Irak

ingeniero civil y experto en seguridad laboral explica que India tiene muy buenas leyes laborales pero que éstas no se implementan con raza cuenta que cuando ocurre un accidente mortal el empleador evade sus responsabilidades paga una pequeña compensación a la familia tapa el asunto con la ayuda de las autoridades locales a Aibar dirigente del Sindicato Internacional Industria All asegura además que muchas muertes ni siquiera son registradas

resulta herido en un accidente dice muere a los quince días en el hospital o en su casa se vuelve muy complicado burocrática mente relacionar esta muerte con su trabajo porque los registros aparece como herido de la misma manera que es difícil relacionar el trabajo con algunas enfermedades es el caso por ejemplo de las basureros de Bangalore que llevan años denunciando que como no tienen acceso a baños públicos durante su jornada recurren de forma compulsiva al tabaco de mascar que por un lado les quita la sed pero por otro agrava su salud el sector de la construcción es el más mortífero de la India con una media de XXXVIII accidentes mortales cada día uno de cada cuatro trabajadores indios fallece en una obra en un empleo con el que gana

la responsable de Industria All afirma que la mayoría de las personas que mueren en accidentes son trabajadores precarios que no pueden permitirse rechazar ese empleo un empleo muchos casos está determinado por la casta por eso dice se necesitan mejores condiciones laborales más conciencia sobre la seguridad más capacitación y más inspecciones de trabajo no olvidemos que hablamos de un mercado laboral en el que se mueven quinientos millones de