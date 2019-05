Svetlana Ganuskina: "A Putin no le interesa ninguna ley. Se aleja más y más de organizaciones internacionales"

Voz 2 00:00 la vida no

Voz 4 00:25 ya tiempo que Vladimir Putin los criminal izó como espías extranjeros independientemente de lo que hicieran o a quién atendieran a quién ayudaran es el caso de Svetlana gano esquina una mujer que lleva décadas ayudando a refugiados e inmigrantes que llegan a Rusia hemos hablado con ella de su trabajo y también de la Rusia de Putin en el Congreso Mujeres que transforman el mundo de Segovia Svetlana buenos días

Voz 1667 00:52 usted lleva treinta años prestando ayuda a decenas de miles de refugiados y con esa perspectiva me gustaría saber qué opina usted de esta Europa incapaz de cumplir sus compromisos internacionales Si y ayudar como usted a los refugiados que no es tan complicado

Voz 5 01:13 ya UNED canadiense

Voz 6 01:19 en cuanto a Rusia no cumplen nada de sus obligaciones a Secundaria pero Europa tampoco ahorra está empeorando ha visto que en Alemania en Francia donde ella trabaje con ellos más no están dependiendo los errores de Rusia y eso es muy triste Strands optaría ir National Hussein es idiota años son incrusta Michal caca y los observadores en su país están observando que ahora es es como una lucha entre lo justo y lo que dice la política de cada país desgraciadamente al ganador sale la política lo que es útil para ellos no no lo justo no no nadie no interesa

Voz 1667 02:08 por hacer lo que es correcto pero hay algo más porque aquí en Europa parece que hay interés por infundir miedo contra el contra el refugiado porque cree que pasa eso

Voz 5 02:21 dicho eso es lo conveniente para los políticos porque

Voz 6 02:25 cuando la gente empieza a ver lo que no están haciendo bien ellos para divertir la atención y desviar la atención a otros temas y el refugiado es muy fácil

Voz 5 02:38 voto venda mi da buena siglos

Voz 6 02:41 políticos llegan a decir mira estamos aquí para defender la ex Spice

Voz 5 02:47 evadidos por esta gente nosotros estamos defendiendo nuestros intereses China accesos That's Prados en este plan es muy preocupante lo que está surgiendo en Alemania en Austria

Voz 7 02:59 en los ultraderecha que están ganando fuerza en estos países si eso es da miedo

Voz 1667 03:05 lleva bueno en los años noventa empezó a a trabajar con desplazados internos de Rusia en pleno proceso de desintegración de la de la Unión Soviética quiénes necesitaban ayuda entonces a quien prestó ayuda entonces

Voz 5 03:22 a España no estos serbios quizás yo tomo

Voz 6 03:30 que cuando la Unión ético y decente había mucha gente de otras regiones de la antigua Unión

Voz 5 03:40 seis hubo inmigración

Voz 6 03:43 pisos que luego no se consideraban como ciudadanas de Rusia nos no podrían registrarse oficialmente hay entonces se veían como a extranjeros no tenían donde ir porque el el Gobierno no Nabai daba pero hice formaban estos a estas organizaciones donde trabaja el comité de asistencia civil y también el memorial que existía antes para investigar los crímenes de Stalin eso también trabajaba en este plan para ayudar eso fue positivo porque empezaron a surgir ONGs como estos dos al principio base de voluntarios pero luego tenían estatus oficial

Voz 5 04:34 pasillos que sí les preocupa el espíritu y sabios cansados de aquí

Voz 6 04:38 la gente de otros regiones de la Unión Soviética tenían mucho estaban muchos años como en nadie porque no tenían su su identidad pero Derbez publicada antes hasta dos mil dos no les dio fueron cómo no les reconocían como ciudadanos rusas rusos tampoco entonces estaban en los como él no en nada músicos que Henry ahí que no tiene muchísimo pero es obligado en esta época y todavía no han solucionado sus pasos

Voz 1667 05:12 me gustaría que nos contará cómo ven a su presidente dentro dentro de Rusia sabemos la cantidad de críticas que ahí fuera pero no no no sabemos muy bien cómo le ven desde dentro a Vladimir Putin

Voz 5 05:26 mucho pero las no hay diferencias de voto disposiciones símbolo en Brasil escalera no propagandas Dios Virgili estos datos tallado en la línea hay muchas diferencias de opiniones diferentes

Voz 6 05:44 unos ven a Putin como símbolo de crecimiento de Rusia haciéndolo fuerte y grande pero ella dice que las países cuando se declaran grandes le les daba mucho miedo porque eso significa que el Gobierno no se ocupa de los problemas verdaderos de su de su gente no se ocupa de educación de salud nada

Voz 5 06:06 lo con divulgar esta imagen voy a poder

Voz 6 06:13 Luis XIV ni malos

Voz 5 06:15 pues sí a la gente

Voz 6 06:18 desde su entorno por ejemplo lo ven de otra manera lo ven como un regreso a lo que había antes y una prueba de eso es que a veces ves en instituciones retratos de Stalin al lado de Putin así en la pared España no esto

Voz 5 06:35 mucho mucho mérito que Egipto ir a unas decir no

Voz 6 06:45 tienen claro es es así no le interesa demasiado la ley ninguna ley y sobre todo ley internacional eso es peligroso porque Rusia es está alejando más I más D el Consejo Europeo por ejemplo de otros países de tres organizaciones internacionales es es como aislando a escuchar las críticas a Putin dentro

Voz 1667 07:07 lo de Rusia no

Voz 6 07:11 no me criticó no es sólo la persona de Putín es que es un representa un sistema que que es algo que se puede criticar ir realmente Putin no es tan fuerte como él es muy inseguro dice que tiene miedo y por eso debe y diseminar este esta imagen pero realmente dentro del país más que crítica de Putin hay una como la falta de satisfacción con todo como es que las políticas de este Gobierno había una gran manifestación contra las políticas que existen ahora pero lacras que no estaban de acuerdo no era como de sí pero algunos me contó anécdotas que dos hombres en esta manifestación estaban hablando uno dice de de que se trata dicen bueno adulta que hay gente que no está satisfecho él dice pero hay gente que está satisfecho en este puto sí hubo confunde la fuerza con la violación etarra yo creo que lo que ha pasado en Chechenia en Ucrania la anexión de Crimea es estos son hechos honoríficos que dan es vergüenza histórica dice que va a ser muy difícil arreglar algo durante años y años ella está muy agradecida de que hay colegas en Ucrania que todavía no han roto relaciones con ella es muy noble de su parte dice después de lo que Rusia está haciendo en su país decir pío

Voz 5 09:03 el virus de abono unos palitos cuando

Voz 6 09:08 y ahora hay un gran número de de personas encarceladas prisioneros políticos que no había hace desde hace mucho me imbricados Bichot piso que aguanta no

Voz 7 09:22 Prisa es

Voz 6 09:25 que la organización Memorial tiene un listado de esta gente ya hay más de cien personas en esta lista

Voz 1667 09:33 eso iba porque Rusia según organizaciones como Amnistía Internacional como Human Right Watch en fin es uno de los agujeros oscuros del mundo respecto a a los derechos humanos no respecto al respeto a los derechos humanos claro trabajar en la defensa de esos derechos humanos en Rusia tiene que ser una actividad Svetlana de un altísimo riesgo

Voz 5 10:00 es que al mundo yo estoy dice no ya no hay apenas fisco Aznar rastreo no mía

Voz 6 10:10 ya dice que alguna gente sí que tiene miedo y hay riesgo claro ella personalmente no porque aún que estaba en una lista de gente a fusilar no lean fusilado entonces se les da igual no no tiene miedo pero hay gente que están en más peligro por ejemplo en los cautelosos los chechén que hay un señor que allí ya no hay existir que ya nombrado que este martes le van a a poner sentencias está acusado de una cosa que es muy Roberto González vergonzosas para un musulmán sobre todo es tráfico de droga todo el mundo sabe que es inocente pero seguro que le van a condenar no es culpable perro así

Voz 5 11:03 unas Willis Larsen name is Vietnam sólo son Moncoutie luego había otros incidentes en Daguestán

Voz 6 11:15 han quemado un coche a un señor luego quemado una oficina han matado gente en en Moscú como sabes la periodista Anna Politkóvskaya que le han matado y bueno estas cosas pasan