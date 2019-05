Ángel Rodríguez: "¿Si firmaría un empate contra el Barcelona? Para empatar hay que salir a ganar"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches cómo va a los nervios en ese vestuario

Voz 1323 00:03 bien bien me la verdad que la verdad que bien que la gente está erosionada la gente tiene muchísimas ganas de competir de jugar el partido el domingo de que no sabe un buen partido oí con ganas de de conseguir el objetivo que en el mercado de la última jornada y esta temporada hombre lo habéis demostrado durante toda la

Voz 1991 00:22 bordadas que aguantar la presión de estar arriba no es que hayáis no es que acaba de llegar sino que habéis estado muchas jornadas en esa posición Ike sabéis aguantar la presión

Voz 1 00:31 sí la verdad que bueno llamo bastantes jornadas en el puesto número uno

Voz 1323 00:36 que al final eso puesto que muchos equipos le encantaría entrar cuando conviviendo con un equipo con con muchísimo presupuesto que nosotros equipos que siempre han estado a este tipo de de Valencia anotar todo lo que están

Voz 1 00:50 luchando contra con nosotros para poder entrar en llamen en la verdad que bueno de momento pues es que es verdad que la temporada ha sido magnífica pero queremos acabar la jornada

Voz 1323 00:59 pues sí ya sé que en El Vestuario tenéis una consigo

Voz 1991 01:02 el que lo marca Bordalás que es decir no se habla de la Champions hasta que no la tengamos en el bolsillo en el caso de que llegue nos habla de la Champions pero se puede contener a esa afición que está viviendo esta temporada histórica ahí están viendo al equipo cuarto

Voz 1323 01:15 bueno Bernanki lo que dije mi pues es normal no al final de nuestro fecundado no no agradece mucho es delante de la temporada que que soy el objetivo de principio de temporada era el de la permanencia es como como cualquier equipo Miley Si bueno poco a poco con de la jornada cuando cuando en esa zona en el que ahora puede viene a tenemos tantos obviamente te podía haber conseguido matemáticamente la Europa League pues uno quiere seguir aspirando si quiere seguir ilusionarse con no con otro no han objetivo que es la que la puesto de nuestro cuarto de la Champions Hay bueno quitar pelear hasta el final pero al final no se consigue no se puede mantener esa posición pues yo creo que las que hicieron mi el equipo el club está va a estar super orgulloso de la de la campaña que hemos hecho porque obviamente histórica

Voz 1991 02:09 no no eso es así osadas de matrícula de honor lo que habéis hecho este año pase lo que pase al final de temporada pero Ángel después de ya tenía asegurada la competición europea el año que viene Weisz estarán Europa sí O'Shea pero después de haber estado tantas jornadas en la cuarta

Voz 2 02:22 el de ser equipo Champions el no jugar la Champions que viene el año que viene sería como un sabor agridulce el decisivo si estamos en Europa pero se nos ha escapado la Champions

Voz 1323 02:34 bueno el pues se porque ahora mismo no tenemos pero es difícil está inmensamente que tengan depende de nosotros que tenemos que jugar contra un que es el mejor equipo en la Liga porque no ha demostrado porque es campeón tenemos nuevos Villareal en casa que es otro equipo que que se pueden estar jugando el descenso al día de hoy se lo está jugando en tu se ha estado pues tenemos dos partidos complicados sabemos que todo lo hacíamos con la temporada archivo magnífico sí el puede que con una inofensiva pero hay de todo el equipo desde mi compañero el club tenemos que sacar el posible de la mejor manera posible con la misma ilusión

Voz 1991 03:16 en cuanto lamentó la eliminación del Barça porque alguno dirá porque le pregunta eso porque os afecta directamente sea es decir no tiene nada que ver el equipo con el que va a salir Valverde este domingo con el que os habréis encontrado si el equipo se hubiese metido en la final

Voz 1323 03:31 bueno no no sabemos no sabemos la no no podemos pensar así el micro para el me va a doler dependerá aún no sé si tenemos que competir que de ganarle al final tienes grandes jugadores son son jugadores internacionales campeones muchos campeones del mundo muchos que que que bueno que tiene ganas de demostrar oí algunos tienen porque la jugada de los ficción después el MRTA el otro día en entonces

Voz 1 04:02 no tenemos que enfrentará esta Barcelona conecta

Voz 1323 04:06 en estas circunstancias oí tenemos que hacer un buen partido si queremos ir a vosotros no hay otra manera

Voz 1991 04:12 firmaría un empate el domingo

Voz 1323 04:15 yo creo que es que que tiene que salir a ganar final para salir a para para poder conseguir un empate no tienes que salir a intentar ganar el partido desde el minuto uno intentar superarlos va a ser muy complicado no es que te siempre ha salido ganar nunca he salido a empatar bueno después de la cuando empiece el partido y la de su las asistencia que se vayan andando oí cómo cuidar el partido igual cuando voy el partido pues bueno empatar que todavía sigo igual eterna nosotros no pero yo creo que en un principio la idea es salir a ganar y conseguir tres puntos que sería muy importante para nosotros y luego oye nada nunca que afinar cuando tenía el partido pues

Voz 1 04:53 dirigirá no mira que tiene pólvora

Voz 1991 04:56 equipo eh porque miramos los números de los tres delanteros que estáis arriba Jorge Molina y Jaime Mata catorce goles tú hiciste ocho en Liga cinco en en Copa desde luego que funciona así un tridente la delantera no es fácil

Voz 1 05:08 sí la verdad es que que bueno de lo cual los números dejó Jaime son son espectaculares yo también Arena durante toda la temporada ha hubiera que tiene mucho menos minutos pero tengo todos los compañeros los delanteros a mi lado

Voz 1323 05:22 que son espectaculares increíble la temporada sólo eh yendo al final toda toda la plantilla ha aportado muchísimo para para que esté que te hace algo una temporada espectacular para que cuarto oí dependemos de los jugadores así que obviamente si al final conseguimos el objetivo era catalán bastante recompensó

Voz 1991 05:44 como es de importante José Bordalás para para este equipo

Voz 3 05:47 en cómo ha influido

Voz 1991 05:49 para construir este Getafe ahora mismo de Champions

Voz 1323 05:53 bueno él es el referente el entrenador que que que para Getafe ha conseguido lo hicieron pues el descenso

Voz 1 06:03 no estoy metiendo verán en Basora siempre metiendo

Voz 1323 06:07 pues aquí me tiene que meter en Champions obviamente para para muchísima gente es pero es nuestro referente en el que no había oí obviamente que yo conozco mucho la verdad que lo poco muchísimo tengo ya cuatro temporadas Manel es un entrenador que te exige muchísimo que que quiere lo mejor de sí

Voz 4 06:29 si quiere lo mejor para el equipo

Voz 1323 06:31 pues la verdad es que que bueno cada temporada que ha cogido ha hecho una magnífica temporada estar con otros clubes mucho la verdad que lo casi no entonces sí

Voz 1991 06:41 tú tienes un año más de contrato hasta junio de dos mil veinte Se está hablando mucho del futuro de Bordalás que podría cambiar de aires la próxima temporada sería una pena no no estar cómodas de Europa lo que viene

Voz 1323 06:51 bueno él el míster cuando acaba la temporada que claro que lo que tengan que aquí estoy pues seguramente esto está obviamente porque como dijera entre sí sí bueno es seguramente el míster me encanta no sutura igual tiene jugadores para ganar en seguir un resultado que estás con estas marcharse no

Voz 1991 07:16 para conocer el futuro de Bordalás habrá que esperar a final de temporada lo que es seguro es que el Getafe estarán Europa veremos si está en Europa League o en Champions Ángel Rodríguez enhorabuena por este temporal que estéis haciendo mucha suerte en lo que resta vale vale