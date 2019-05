El Larguero: Segunda parte (10/05/2019)

Voz 1 00:00 el Yago de Vega

Voz 2 00:25 este domingo se disputa la penúltima jornada de Liga en Primera División y puede quedar todo sentenciado es decir que se sepa ya que tercer equipo va a descender a Segunda División el único que tienen opciones de forma matemática es el Girona podemos también saber si el Athletic definitivamente alcanza ese tema posición si fallan los tres que le persiguen gana su partido también podemos saber si el Getafe es de forma matemática equipo de Champions de cara a la próxima temporada pase lo que pase evidentemente el partido el perdón la temporada de

Voz 3 00:54 el Getafe es histórico es de matrícula

Voz 1991 00:57 no es espectacular lo que está haciendo Bordalás con este equipo lo que pasa es que en el Camp Nou lo hace contra un Barça que viene muy tocado después de la eliminación de Champions después de ese cuatro cuatro cero en Anfield después del tres cero en la ida en el en el Camp Nou es decir el día a la marmota con respecto a a Roma es un equipo muy diferente al que se podría haber encontrado el Getafe Si el Barça se hubiese metido en la final Santi Ovalle qué tal buenas noches

Voz 4 01:24 hola muy buena no va a estar Luis Suárez que esa operado

Voz 1991 01:26 pero el equipo me parece a mí que no va a tener nada que ver que si el equipo se metió en la final

Voz 4 01:31 no la verdad es que no Luis Suárez bastar entre cuatro y seis semanas de baja va a llegar justito para la Copa América que es lo que ha buscado al meterse a quirófano después de saber que quedaba eliminado

Voz 1991 01:43 pero habrá Copa América justito también eh justitos

Voz 4 01:45 justito pero era la intención es la intención de Luis Suárez llegar a la Copa América una vez eliminado de la Champions League ha decidido pasar por quirófano para solucionar esas molestias de rodilla que es verdad que es el habían reproducido en la ida del partido de Liverpool habían incrementado y entonces una vez eliminado el Barça decidieron entre los servicios médicos del Barça el ducto Cugat que fue el que le operó

Voz 5 02:09 si el propio Luis Suárez que lo mejor era interviene

Voz 4 02:12 cuanto antes para intentar llegar a esa Copa América así que no va a estar tampoco va a estar velé que es sí que apura para intentar llegar a la final de Copa del Rey que tiene el Barça y el resto Yago todos así que es posible que vayan del filial que Ricky Puig Isabel Ruiz que son los que han entrenado hoy y es posible que entre en la convocatoria pero no se espera un once circunstancias que es lo que habría pasado si el equipo se hubiera clasificado para la final de la Champions que ahora estarían descansando no fue así y si mañana se espera un once como mínimo reconocible con varios de los responsables de la catástrofe

Voz 1991 02:51 ahora sólo queda por delante la final de la Copa del Rey evidentemente es un título el gran objetivo era el la Champions es lo que pasa es que Santi a estas alturas si teniendo en cuenta las expectativas que había en Champions no sé si el doblete que evidentemente son dos títulos que sonó no se le puede de negar a nadie pero es que lo de la Champions y duro otra vez de si el club Iago te diría que está en estado catatónico

Voz 4 03:15 es decir no se sabe mucho no hay mucho que decir o qué hacer y cómo reaccionar porque en condiciones normales una temporada en la que ganas Liga y Copa es una gran temporada pero ha repetido a los fracasos del pasado porque no es sólo Roma también fue Turín fue París fueron las dos eliminatorias contra el Atlético de Madrid por lo tanto se repite muchos un patrón que se repite mucho fuera de casa el no competir contra rivales grandes en Europa fuera de casa y el club está un poco a la espera de ver qué pasa en la final de Copa de ver si tiene que tocar mucho poco acoso a tocar a final de temporada si ver de ver si tiene que cambiar al entrenador no tiene que cambiarlo o de terminar quiénes son los responsables del club son partidarios de no fijar rodó tampoco en la figura del entrenador que creen que los jugadores en gran parte son responsables si quieren reparto

Voz 1991 04:07 todas las culpas pero ya te digo yo noto un Barça

Voz 4 04:10 es que en cuanto club está a la espera de ver lo que pasa en la final de Copa y ver cómo avanza la temporada

Voz 6 04:16 en la ficción Yago la veo todo

Voz 4 04:19 la vía muy quemada así que otro de los grandes puntos en lo que a Barça se refiere en el Camp Nou el recibimiento que va a tener el estadio el feudo del Barça hacia sus socios público benévolo y que perdona lo de Anfield o si sigue como me temo enfadado con los jugadores y les recibe con una gran pitada

Voz 1991 04:37 hombre evidentemente aquí todos tienen parte de culpa entre ellos Valverde pero vamos como diría Quiñones el cara a JT que tenía la defensa en el cuarto gol eso es que en que que que va a hacer Valverde osea quiero decir no tiene culpa y eso fue lo que supuso finalmente la eliminación del del Barça evidentemente todos tienen cool pero pero vamos lo que en este caso son más culpable los jugadores que el entrenador al que acaban de renovar que era fantástico que era el proyecto de futuro ADN Barça y todo esto ahora de repente de la noche a la mañana en no vale pues no sé imagino que el discurso no puede cambiar otra cosa es que esto haya sido lo suficientemente duro como para tomar decisiones drásticas pero desde luego para mí no sería justo que se carga a Ernesto Valverde pero bueno seas decisión de del club algo más Ovalle atentos a rezar

Voz 4 05:23 pimiento e insisto del Camp Nou yo por lo que percibo por las calles de Barcelona es un ambiente hostil

Voz 1991 05:30 qué malo así aunque la gente sigue quemada

Voz 4 05:33 el equipo después de lo de ahora gracias Ovalle esta mañana un abrazo

Voz 1991 05:36 ir delante del Barça en ese partido claro aquí siempre suele decir que cuando pasa algo de esto el que paga los platos rotos ese sería el siguiente rival pero es que el siguiente rival que llegas el Getafe y el Getafe se está jugando su clasificación para la Liga de Campeones tiene que defender la cuarta posición su Getafe que desde luego eh va a dar la cara va a dar la cara como lo lleva haciendo todo el año en esta temporada que ya pase lo que pase histórica Paco Hernández qué tal muy buenas qué tal buenas noches cómo está al Getafe

Voz 0470 06:01 bueno pues el Getafe saben que se van a encontrar un rival difícil lo comentabas tú el Barça viene de caer eliminado en el club azulón saben en el vestuario que se van a encontrar un bar que va a apretar mucho que ante su público va a hacer un buen papel un Getafe al que le valen cuatro puntos de los seis que quedan siempre que sus rivales ganen todos los partidos llevan el esos cuatro puntos para clasificarse para la Champions y el objetivo es claro el equipo quiere ir a por eso cuatro puntos hemos escuchado durante toda la temporada siempre abordará bastante comedido pero de aquí a final de temporada el Getafe va a pelear por entrar en los puestos de Champions y mañana lo va a hacer en el Camp Nou el domingo lo va a hacer en el Camp Nou con dos bajas importantes una en defensa que es la de Bruno y otra en ataque que es la de Jaime Mata el máximo goleador del equipo que se va a perder el encuentro y eso hace que sea una buena oportunidad para que Ángel Rodríguez sea titular en la delantera junto a Jorge Molina

Voz 1991 06:54 Ángel Rodríguez qué tal buenas noches hola buenas noches como balón nervios en el vestuario

Voz 7 07:00 bien bien me la verdad que la verdad que bien que la gente está erosionada la gente tiene muchísimas ganas de competir de jugar el partido el domingo de que no salga un buen partido con ganas de de conseguir el objetivo que en el mercado de la última jornada y esta temporada hombre Davis demostró durante toda

Voz 1991 07:18 la temporada es que aguantó la presión de estar arriba no es que hayáis no es que acaba de llegar sino que habéis estado muchas jornadas en esa posición Ike sabéis aguantar la presión

Voz 7 07:27 sí la verdad que bueno llamo bastantes jornadas en este puesto número un cuerpo que al final eso puesto que muchos equipos se el intentarían entrar convenir un equipo con con muchísimo más presupuesto que nosotros equipos que siempre han estado en este tema este tipo de vida en Sevilla Valencia en otras todo lo que están yo contra con nosotros para poder entrar en la verdad que bueno momento pues es es verdad que la temporada ha sido magnífica pero esperemos acabarla en Homero ya aquí en El Vestuario tenéis una consola

Voz 1991 07:58 Ana que lo marca Bordalás que es decir no se habla de la Champions hasta que no la tengamos en el bolsillo en el caso de que llegue nos habla de la Champions pero se puede contener a esa afición que está viviendo esta temporada histórica ahí está viendo al equipo cuarto

Voz 7 08:11 bueno si es verdad lo que el míster pues es normal no al final de nuestros nada no no agradece mucho durante la temporada en el líquido que que el objetivo El objetivo de principio de temporada era el Elena permanencia no como como cualquier equipo Miley Si bueno poco a poco con de la jornada mundo cuando cuando en esa zona en el que ahora puede bien la tenemos tantos obviamente te podía haber conseguido matemáticamente la Europa League pues uno que sí seguir aspirando si quiere seguir ilusionarse con no con otro nuevo objetivo que es la que es la puesto en nuestro cuarto de la Champions oí bueno quitar pelear hasta el final pero al final no se consigue no se puede mantener esa posición pues yo creo que las que hicieron mi el equipo el club estás va a estar super orgulloso de la de la campaña que hemos porque obviamente es histórica

Voz 1991 09:06 no no eso es así lleváis de matrícula de honor lo que habéis hecho este año pase lo que pase al final de temporada pero Ángel después de ya tenía asegurada la competición europea el año que viene Weisz estarán Europa sí O'Shea pero después de haber estado tantas jornadas en la cuarta ha de ser equipo Champions el no jugar la Champions que viene el año que viene sería como sabor agridulce el decir si si estamos en Europa pero se nos ha escapado la Champions

Voz 7 09:31 bueno el pues no sé porque ahora mismo no tenemos cerca pero es difícil está independiente que tenga depende de nosotros tenemos que jugar contra un que es el mejor equipo en la Liga porque no ha demostrado porque es campeón tenemos luego el Villareal en casa que es otro tipo que que se pueden estar jugando el descenso cada día a día de hoy se lo está jugando entonces fin estado pues tenemos dos partidos complicados sabemos que todo lo que llevamos de temporada archivo magnífico pues era el puede que con pero yo ayer durante todo el equipo desde mi compañero el club tenemos que sacar el posible con la misma ilusión cuanto las

Voz 1991 10:14 tentase la eliminación del Barça porque alguno dirá porque le pregunta eso porque os afecta directamente o sea es decir no tiene nada que ver el equipo con el que va a salir Valverde este domingo con el que os habréis encontrado si el equipo se hubiese metido en la final

Voz 7 10:27 bueno no no sabemos no sabemos la no no podemos pensar así el micro para el me Valverde ponderada un once y tenemos que competir que tape ganarle al final tienes grandes jugadores son son jugadores internacionales campeones muchos campeones del mundo muchos que es que bueno que tiene ganas de demostrar oí algunos tienen ganas de montar porque la jugada de los ficción después el MRTA el otro día en se nos tenemos que enfrentar a esta Barcelona con esta en estas circunstancias oí tenemos que hacer un buen partido si queremos ir a vosotros no hay otra manera

Voz 1991 11:09 firmaría un empate el domingo

Voz 7 11:12 yo creo que es que te tiene que salir a ganar final para salir a para para poder conseguir un empate total no tienes que salir a intentar ganar el partido desde el minuto uno intentar superarlos va a ser muy complicado no es que siempre ha salido ganar nunca he salido a empatar y después en la cuando empiece el partido y las de surge una asistencia que se vayan andando voy como ver el partido igual cuando voy el partido pues bueno empatar que todavía se bueno dependa nosotros no pero yo creo que en un principio la idea es salir a ganar y conseguir tres puntos que sería muy importante para nosotros y luego ya nunca se afinar cuando tenía el partido pues dirá

Voz 1991 11:51 eh mira que tiene pólvora este equipo eh porque miramos los números de los tres delanteros que estáis arriba Jorge Molina hay Jaime Mata catorce goles tú hiciste ocho en Liga cinco en en Copa desde luego que funciona así un tridente la delantera no es fácil

Voz 7 12:05 sí la verdad que que bueno de los números de Jaime son suena espectacular yo también también la arena durante toda la temporada Civera que he tenido mucho menos minutos pero tengo todos los compañeros de los delanteros a mi lado que son espectacular increíble llena de la temporada sólo al final toda la toda la plantilla ha muchísimo para para que estén jetas que he hago una temporada espectacular para que decía cuarto dependemos todos los jugadores así que obviamente si al final el objetivo era saldrán bastante recompensó

Voz 1991 12:40 como es de importante José Bordalás para para este equipo en en cómo ha influido para construir este Getafe ahora mismo de Champions

Voz 7 12:50 bueno desde el referente el emperador que que para Getafe ha conseguido lo más adelante sea eso no estoy metiendo y metiendo a ahora tiene que meter en Champions obviamente y para para muchísima gente es un ídolo pero es nuestro referente en el que no había oí obviamente que yo conozco mucho la verdad que lo poco muchísimo tengo ya cuatro temporadas Manel es un entrenador que te exige muchísimo

Voz 8 13:23 y lo que quieren lo mejor de Pierce

Voz 7 13:26 quiere lo mejor para el equipo y la verdad que que bueno cada temporada que ha cogido Chipre magníficas temporadas no se estar con otro club la verdad que lo que no me parece bien

Voz 1991 13:37 tú tienes un año más de contrato hasta junio de dos mil veinte se está hablando mucho del futuro de Bordalás que podría cambiar de aires la próxima temporada sería una pena no no estar cómodo de Europa año que viene

Voz 7 13:47 bueno el míster cuando acaba la temporada ya lo que lo que tengan que aquí estoy pues seguramente todo el Getafe que obviamente porque como ante el gerente bueno él seguramente el míster me encanta no tour igual jugadores también para dar un resultado con estas marchas no

Voz 1991 14:13 para conocer el futuro de Bordalás habrá que esperar a final de temporada lo que es seguro es que el Getafe estarán Europa veremos si está en Europa League o en Champions Ángel Rodríguez enhorabuena por este temporal que estéis haciendo mucha suerte en lo que restaba

Voz 7 14:24 madre muchísimas gracias a ustedes en una hora

Voz 9 14:28 qué tal estás

Voz 2 15:23 el habríamos esté El Larguero hablando de tenis de ese partido de Rafa Nadal que ha pasado por encima Wawrinka Isaac metido en las semifinales donde le espera el griego si Chivas Fullana está quedando un torneo fantástico hay que decir que están tres de los cinco mejores del mundo

Voz 13 15:41 sí yo creo a nivel de resultados a nivel de competición esta aquí creando un torneo magnífico evidentemente la eliminación de Federer puede restar algo en cuanto al nombre del

Voz 14 15:51 el tenista que es y de lo que significa pero es evidente no que estamos viviendo un torneo maravilloso viendo como Djokovic está en semifinales como se ha metido Tim que ha ganado a a Federer pero es el quinto del mundo de ser uno de los mejores jugadores ahora mismo en tierra batida timo uno de los jóvenes junto a Zverev que está marcando la pauta que son los que van a dominar el tenis mundial a corto plazo son los dos únicos que han conseguido meterse en el triunvirato de los tres magníficos y además pues si si Page como te digo está haciendo un año y que se ha plantado en Madrid con un gran torneo y por supuesto el colofón de esta noche con Rafael Nadal que también está ya en esa magnífica semifinal de mañana

Voz 1991 16:27 me parece una hora fantástica a las doce y cuarto para hablar con el director de este Mutua Madrid Open debutaba este año en la queda un torneo por lo menos hasta semifinales la quedado fantástico Feliciano López qué tal buenas noches qué tal las sensaciones bien no

Voz 15 16:41 pues como no ha no podemos tener el torneo mejor no sabía es que esta sea todo increíble una estimable de una nota de Federer pero bueno así un partidazo

Voz 16 16:54 dos bolas de partido

Voz 15 16:56 al saludar para hacerse con la victoria y manera yo creo que tenemos dos partidazos de nieve

Voz 5 17:03 como si Rafa no quedará muy muy fácil jugando muy bien

Voz 1991 17:10 eso te iba a preguntar te esperabas un Nadal tan superior a Wawrinka es que le ha pasado por encima una hora y ocho minutos ha durado el partido

Voz 5 17:17 sí ha sido un partido muy corto duelo de Dorita

Voz 16 17:20 ha empezado un poco errático

Voz 5 17:25 desde que ha empezado a jugar mejor cada día fabrica todo visto ha visto la posibilidad gusta marcado hoy también Juan Escoto como Rafa que que es tan bueno ahí su superficie como la de él la del ve que inicia leído hoy ha sido una apisonadora

Voz 1991 17:46 le preguntaba al final del partido Corretja si era un partido perfecto hoy lo conoces bien a

Voz 2 17:51 va a Rafa no es cosa que que la profecía

Voz 1991 17:54 no existe casi lo ha rozado hoy

Voz 15 17:58 sí sí he sido muy bueno yo lo mejor los partidos

Voz 5 18:02 cajón aseguraba entonces que ha batido sin duda torneos quizá ha sido el mejor partido al menos en el que ha sido más consiste te ha dejado en ningún momento el partido es verdad que a veces la claro sobre todo Rafa la salida no tuvieran mucha confianza yo les hace jugar mucho más suelto está bien y al final cuando cuando jugador del de Rafa con esa superioridad que tienen en esa superficie

Voz 1991 18:33 cuánto cambia la óptica de de tenista a director de torneo mucho nada que ver no

Voz 15 18:43 bueno a ver si

Voz 5 18:45 todo el mundo me pregunta ahí estoy disfrutando lo mucho que lo está haciendo muy diferente diferencia que estoy acostumbrado no no tenemos no tenemos muchas preocupaciones normalmente osea más allá de cuidarte Joris partidos etc pues tiene seguidores pero de ahí pues que sacar querer que todo estoy bien etcétera etcétera y cuanto tienes que aprender a la gente que estar pendiente de muchas cosas bueno poco más la vía real digamos el haber estado

Voz 1991 19:14 en las diecisiete ediciones anteriores como jugador igual ayuda un poquito o no a saber cómo funciona esto

Voz 5 19:20 sí es evidente que aquí ponen gente que eso que soy muy profesional de que todo esto perfecto muchísimo en cualquier cosa que pueda suceder a muchos de ellos ya les conocía de toda época estos diecisiete años que he podido jugar allí esa misma ayuda mucho hecho de que sea una persona de todo de todo de confianza y al final estoy rodeado de gente yo acabo llevar llegar cuando torneo ya estaba arriba está ya supo posicionado oí eso también es una ventaja era encima de un equipo como el que hay que que es quizá lo que más me ha sorprendido de este nuevo la profesionalidad del equipo que trabajan en el Mutua Madrid de APEC todo el año para que todo salga pues cómo está saliendo

Voz 1991 20:10 qué duro es diferente la la la óptica de director que de de jugador pero vamos que no con con ganas de seguir muchos años no es repetirse

Voz 5 20:19 por supuesto no no no estoy feliz con con con todo el mundo está estoy en esta oportunidad que se me han dado no pero adiós algo muy distinto de lo que lo que un jugador de tenis y sobre todo darte cuenta de de todo lo que hay detrás de un evento como éste no que es pedazo de torneo de mucho trabajo detrás cuando juegas al tenis pues para otro no te paras a pensar en todo todo ese esfuerzo que toda esta gente muy buena que cuando nosotros llevamos aquí perfecto

Voz 1991 20:52 este torneo ha vivido ese momento especialísimo en el que yo creo que todos no somos pues seguro que emocionado viendo a a David Ferrer despidiéndose de esa forma con ese speech en en en en la tierra nada más terminar el partido la verdad es que fue un momentazo eh

Voz 5 21:08 sobre todo el mundo lo pero me da algo más porque soy consciente muy especial

Voz 15 21:13 a él yo creo que David no

Voz 5 21:16 o no o no sabía lo que hizo no a la idea del cariño que le tiene la gente y lo que ha sido no podía cuando artista así despidiendo te yo creo que quizá en ese momento dicen algo algo bueno hacer para que toda esta gente es que aquí por mí despedirme y no y eso es lo que le vivir el otro día perseguidos se quedó asombrado de la despedida que tuvo el cariño de la gente le oí al final lo dijo no que que el cariño de la gente que los trofeos están en la vitrina espero que eso

Voz 15 21:51 si no hay un solo

Voz 5 21:54 es metal de que el cariño que la gente le dio ese día lo dijo al final del escrito ha yo que se va a llevar me alegro un montón de haber podido acortar un poquito de Irán declaren a a que ese día ahora tampoco

Voz 1991 22:08 es que a Feliciano tú que lo sabes bien lo difícil que es llegar a triunfar en el mundo del tenis estar en en en la ATP no estar compitiendo en torneos el el pelear por títulos pero es que el el cumplió el sueño del niño de ser tenista profesional estar compitiendo a alto nivel llevó a ganar títulos y es que además consiguió el final la retirada soñada por cualquier deportista

Voz 5 22:32 sí por supuesto osada y decidieron esto ya el año pasado se sintió así sintió que no tenía el cuerpo preparado para hacer compitiendo al nivel que a él le gusta competir por problemas físicos me cuesta encadenar dos o tres partidos seguidos duros pues por problemas que tienen los tendones etcétera y al final decidí hacerlo así que los dos son hacer con agotada échale de feliz feliz y convencido de lo que está haciendo la verdad sobre todo cuando el respeto la admiración y el cariño de la gente Terence Davies con todo esto la gente lo mira con admiración sus compañeros todos nosotros debiéramos con respeto bien hace muy grande y eso al final yo creo que cualquier deportista de la gente la gente yo creo que yo no te mire y te respete

Voz 1991 23:26 yo ese momento en el que coge la cinta la deja en la tierra bueno a mí me pareció de de ponerse los pelos de punta fue fantástico me pareció un un un final de carrera buenísimo te lo debo preguntar Feliciano cuando ves a unos Alonso a los amigos que van tomando ese camino tú también tendrá tendrá que llegar el tuyo no también algún día

Voz 5 23:48 se decir sólo yo no es que el otro día lo pensaba buenos con cuando cuando no llegará mi momento sino no sé si tan bonito y tan espectacular porque porque es difícil no hay de Navidad grandísimo jugador ha sido ha sido lo más grande que hemos tenido no voy sin duda ese día un día no muy lejano me puede pasar esto mi emocionado también por eso aparte el despedirse de la gente y juegan al tenis camas también pensar no no sé cuándo pero no solamente

Voz 1991 24:33 bueno ahora pensando en Ginebra Herrán Garro pero a ti que te quedan cuatro cinco años no por lo menos

Voz 15 24:37 no no ojalá algo

Voz 1991 24:40 pero te has puesto te has puesto fecha o ni te has planteado todavía un día ni una temporada

Voz 5 24:45 igual este año ha jugado este año y como van las cosas será la idea que tenía que podríamos decir que cuando acabe el dos mil diecinueve

Voz 1991 24:55 te lo vas a pensar

Voz 5 24:56 exacto entonces decidiré cómo está cómo está la situación inicial de grandes nombres que tenemos a lo mejor jugando un año más investido despido pero podría ser un poco las cosas que hace

Voz 1991 25:12 pues nada no tengas prisa eh que ya vamos a echar de menos a David Ferrer si encima tú ahora llegas también hice no vamos a quedar nos vamos quedando ya ya poquitos así que prisa a compaginar el el Masters mil de Madrid con cola carrera eh que tú puedes con todo sí sí sí Feliciano López enhorabuena por como está yendo este torneo a ver si acaba de la mejor manera para nosotros que es con la victoria por supuesto de de Rafa Nadal pero pase lo que pase desde luego está quedando un torneo espectacular mira hacia Feliciano un abrazo

Voz 15 25:42 a vosotros buenas noches

Voz 1991 25:45 Fullana otro año de exitazo del Mutua Madrid Open Si gana Rafa será ponerle la guinda a un fantástico torneo

Voz 14 25:54 sí al mejor torneo que tenemos en este país que es quizás uno de los mejores Master mil que hay en el mundo por organización Paul capacidad del evento por estadio doce mil quinientos espectadores hoy doce mil para ver a Rafael Nadal por la noche pero prácticamente eran doce mil para ver el Federer Team han sido durante la semana doce mil para ver despedir a David Ferrer hay partidos de los más importantes así que es una cifra considerable de de público prácticamente no hay entradas para mañana no hay entradas por supuesto para la final del domingo así que el éxito otro año más ese rotundo veremos si termina en lo deportivo también con buenas noticias para el tenis español apunta T porque la jornada de mañana me parece fantástica tiene una semifinal maravilló esa a las cuatro a estar de la tarde entre Djokovic el número uno del mundo y Tim que es uno de los que mejor juega sobre tierra batida sí que va a ser más que disputa de esa primera semifinal luego tendrás la final femenina con Simona Halle Icon Kiki Bertans justo después a eso de las nueve de la noche un poquito más quizás Stefano así si pas contra Rafael Nadal así que una jornada otra épica de tenis en Madrid