Mikel Landa: "Espero estar peleando el Giro la última semana"

Voz 0298 00:00 sintonía de ciclismo porque mañana arranca el Giro de Italia es la centésimo segunda edición Borja Cuadrado qué tal muy buenas Olalla Ágora noches todo preparado salís desde Bolonia no en Bolonia va a arrancar esta edición de de lo lo va a hacer con una crono de ocho kilómetros doscientos metros Bono con ese aliciente en las últimas horas de que la lluvia que está prevista para la hora de de la crono va a modificar el y lógicamente el orden de salida en todos los favoritos que suelen salir los últimos van a salir los primeros es decir que perfectamente Tom Mullen que puede ganar el Giro Italia será el que lo abra a las cuatro cincuenta luego saldrán también Zacarias Superman López Nibali Rowe Leach Mikel Landa en fin que la crono acabará eso de las ocho de la tarde pero a eso de las cinco y media más o menos ya tendremos resuelto o al menos sabremos cómo van las cosas entre los grandes favoritos mañana

Voz 0298 00:52 los favoritos Borja Bono pues hay un grupo de favoritos de los cuales habla todo el mundo entre los que estaba Simon James que perdió el Giro el año pasado a a dos jornadas en cuando lo tenía ganado con un desfallecimiento espectacular tras un gran ataque de Froome Nibali que ya ha ganado el Giro dos veces Rogue Leach el esloveno que a lo mejor no es un hombre que llaman mucho la atención al que no es aficionado al ciclismo pero que está haciendo una temporada espectacular y es un tío muy sólido disimulen que también ha ganado el giro ídolos nuestros sobre todo hay que destacar a Mikel Landa que llega con ganas que ya fue podio hace cuatro años quiero ver también a Jon Izaguirre si tiene algún hueco aunque en Astana trabajará para Superman el Open Mikel Nieve que trabajará para Lloyds pero que siempre que tiene su oportunidad la aprovecha en fin que llegó que puede ser un tiro bonito para los nuestros luego hablaremos de Mikel Landa con el que has estado

Voz 1991 01:36 las últimas horas pero Borja Ésta es un ediciones

Voz 0298 01:38 decía el para un ciclista que lleva unos cuantos añitos en esto eh pues que tiene treinta y nueve años lleva veinte grandes diez vueltas a España va a ser su sexto giro su cuarto corrió cuatro Tour de Francia sólo abandonado en dos es decir que ha acabado dieciocho que ha trabajado para los más grandes del mundo como Contador como Armstrong como Cancellara Ike bueno pues en la línea de salida de mañana de Bolonia con un poquito nostalgia seguramente afrontará su última grande es Markel Irizar hola qué tal buenas noches

Voz 1 02:05 buenas noches qué tal estás con con con qué sensaciones

Voz 2 02:10 bien bueno pues un poco con con con

Voz 3 02:12 corazón partío no tiene nada menos que bueno pues de forma parte con ganas de disfrutar y otros porque porque el último Guido y todo el tú más grande pero por otra parte pues con la permite a esa no que que es la última bueno acciones que que vídeos y hay darte también una vuelta al aludir al menos como teclista entonces pues bueno es un poco la sanción un poco extraña no

Voz 1991 02:41 treinta y nueve castañas es decir que ha abstenido una una carrera profesional larga las cosas como son además estando en la elite que no es nada fácil en lo tenías claro cuando tenías claro el lo dejamos ya

Voz 3 02:55 bueno pues es una decisión que buenos durante el invierno más o menos pues la Castilla tenía que ya no casi bueno al al acabar el año pasado el mono pues los dos años de contrato que tenía con nuca ahí hablamos de las opciones que había bueno pues él me comentó que ya tenía que bueno pues yo le dije que que me gustaría dejarlo durante esta temporada y bueno pues ahí mejor pues bueno pues decide dónde y luego ya porque andamos dando forma de bueno pues el equipo me ha dado todas las fáciles del mundo y bueno pues estuvimos barajando hacerlo la vuelta hacerlo hacerlo la Italia al final no se pues como bueno porque da la oportunidad de ir a casa poder disfrutar con todos mis amigos desde la infancia con mi club que de crío donde ahora están mis hijos sí bueno pues al final quiere decir que se muy lejos de casa pues bueno pues eso es lo que más gente que vivimos hacerlo extensible a a más gente y el funeral pese como que te iba a ser la clásica Donosti bueno pues lo anunciamos en febrero dos porque era un día especial en el cumpleaños de mis hijos que a poner sobre Ferrero lo hicimos público oí y nada pues ahora toca disfrutar de los Picos de quedan sí prepararnos también puedes para la vida que viene que está claro que haya pasado de no

Voz 2 04:16 ahora vamos con eso pero del ciclismo de

Voz 1991 04:19 el ciclismo profesional que es lo que crees que vas echar más de menos

Voz 2 04:25 pues bueno yo creo que no

Voz 3 04:29 igual lo que más o menos y a lo hecho en estos años no esté hayan pasado ya este año no él no Él no poder correr cerca de un corredor muy muy fuerte pues bueno pues por es esa Bernal ya que te dando pues cuando corríamos con Alberto con Fabian cuando estaba en la pomada ese ese subidón en pues pues es complicado tenerlo cuando no tienes esos pedazos corredores pero cuando eres hombre pues evidentemente esa tuvieras cuando pulir es uno de los grandes pues la verdad es que está ahí eso como deportista que te gusta no probablemente lo que más echa en falta así

Voz 2 05:03 bueno de de turismo

Voz 3 05:05 sería esas relaciones cosas bueno pues éstos no sé si es la tapa las estar con con el estar yo siempre he sido un corredor de estar mucho con el estarlo estímulo realmente se conectaría del ciclismo pero sé que haría falta eso es bueno pues afortunadamente no va a ser así yo creo que eso por lo menos no no lo echará en falta

Voz 2 05:28 pero la verdad

Voz 3 05:30 el año pasado diez años y la falta no eso que ese puntito de los contadores Cancellara pues que le ha hecho no son quince años de profesional

Voz 1991 05:41 de hecho fue en el dos mil cuatro cuando das el salto a Euskaltel Euskadi pero hay que decir que tú ya tuviste que luchar desde antes porque la época de amateur sufría un cáncer de testículo que gracias a Dios superasen

Voz 3 05:53 sí es que que no hacía todo de color de rosa no como dice es la ex compañero

Voz 2 06:00 qué es lo que tiene la verdad es que

Voz 3 06:04 que que bueno pues he tenido las pruebas que tienen las pruebas no y bueno yo siempre digo que el XXII primero pues bueno pues la vida habrá puesto a prueba ahí bueno pues parece ser que lo superado entonces ahora ya está dando golpes no entonces he sido afortunada de poder su tronco aunque ha sido una fortuna o que a perder Mi padre es bueno pues que qué instancias muy dramática estos que yo nos hace no es mi decir quitarse la vida ha sido afortunada porque lo llevaron pues bueno con cariño le tengo un recuerdo impresionante y cada día que pasa lo quiero más de echo más en falta pero al mismo me empuja a necesitar disfrutar todavía más con mis hijos son entonces pues bueno procuro creo que él no sé si lo consiguió pero sí sacar siempre lo bueno de las cosas malas y creo que me he ido mucho una vida del bueno también he tenido la suerte de tener la mejor compañera de viaje que podía tener que es que es mi mujer bueno nada mucha tranquilidad mucho se tenía en concreto cuando tuve cáncer bueno yo creo que eso ha hecho que tengamos una relación más fuerte y bueno pues es eso que ha hecho pues bueno yo creo que la otra desde otra perspectiva intentar ser feliz pese a que siempre todos no han sido de color rosa no

Voz 1991 07:24 hombre por lo que cuentas evidentemente has tenido que era un luchador no sólo en la en la carretera sino también en tu vida personal que al fin y al cabo es es lo más importante en lo que vive uno lo que le lleva a conseguir la felicidad que creo que es el objetivo de de todos pero en lo meramente deportivo Markel son diez vueltas va a ser el séptimo tiro cuatro Tours cuando miras para atrás Yves todo el camino camino que ha recorrido que piensas

Voz 3 07:50 bueno pues la verdad es que pienso que soy un afortunado y Teletodo quedar gracias a la vida no es ni ha sido ni soy un fenómeno conseguido mantenerme durante un montón de años haciendo lo que me gustaba no desde crío tenía muy claro que quería estar turismo está ahí y la verdad es que me este proceso es mucho desde que tenía catorce años cuando empecé con con esto y mimar me lo dice no a que tenía su claro que hay creo que tengo que ha agradecido que todo esto ha sido posible gracias a un montón de gente que me dio la oportunidad que ha confiado en mí

Voz 2 08:21 un ningún crack pues

Voz 3 08:25 poder disfrutar tanto élite pues está claro que que no es casualidad que no lo digo por mí sino porque la gente que a mí eso quiere decir que esta rueda a lo mejor tanto el mundo incidiendo en mente de eso yo creo que me doy cuenta de lo afortunados que que ha sido pues bueno pues porque se han dado un montón de carambolas para que yo pueda estar aquí para que pueda disfrutar haya podido hacer de mi afición Ny ni oficio no

Voz 1991 08:49 bueno lo dices tú pero ya lo digo yo porque aunque es un fenómeno estar quince años como profesional lo consiguen muy pocos para estar quince años como profesional hay que ser un fenómeno

Voz 4 08:57 y eso que vaya por delante y si miras a tu carrera

Voz 0298 09:02 por diva cuál sería tu mejor recuerdo

Voz 2 09:06 pues pero si te tienes que quedarte

Voz 3 09:10 particularmente en lo tengo clarísimo eso del Tour de Flandes desde dos mil trece Fabian que este año bueno ese año fue muy bueno para nuestro equipo lo mejor que es que digo yo como deportista pero Fabian ganó ahora que actualmente los ve en dos semanas nos jugamos un montón porque porque Reixa achacado hay tres que hemos dijo que si ganamos las chicas apostaría por por sacar un equipo son los y sino no y eso suponía que había un montón de familias que vivimos de esto no sólo por haber sido auxiliar es un montón de gente detrás y la responsabilidad era máxima teníamos mucha atención mucha presión pero salimos todos alguna Hay fue un subidón cuando Fabian consiguió ganar es como lo viví pues especial súper especial con los compañeros con el está sabíamos que habíamos salvado al que el proyecto y bueno pues luego vino la confirmación Rubén ganar diferente Flandes era muy diferente a lo que también fue una pasada pero Flandes fue todavía más ético no tiene una confirmación del equipo seguía hay como deportista del momento más mágico Ariel igual emoción Alvin súper bonita fue la vuelta de la última Alberto I pues son privilegiado por ser compañera de entrada corrobora así por por estar en su expediente pues por toda la gente de que vivimos entonces a nivel aquel grupo con pues bueno pues la verdad es que no seamos unas risas tremendas para cantar nadan va por ahí bueno pues eso un poco yo creo que refleja el cachondeo que teníamos en autobús a la mesa Hay y la verdad es que fuimos un grupo de amigos que que tenemos que par de máximo para para nuestro capitán y la verdad es que fue una pasada encima se consiguió ganar el penúltimo día ante esa madre y a nivel emocional que el dos mil siete fue la vuelta fue una faena

Voz 1991 10:58 ya sé que no es tu función y que bueno tu trabajos de gregario trabajar para otros como se suele decir pero te has imaginado que sería o como sería despedirte en tu último tiro de Italia logrando una victoria de etapa

Voz 2 11:11 bueno pues yo creo que cabreado no comparte una barra libre de disfrutar el momento y la verdad es que

Voz 3 11:24 yo sé que había pero claro hay que disfrutar del momento y mañana que sea la que año es complicado verdad es que no no lo he pensado muchas veces pero yo creo que el diario una una décima pero yo no sé si lo que complica el súper complicado pero yo he sido quimera de libertad intentará hacer y aunque sea casi imposible pues imagínate es todos los que estáis aquí los que están cubriendo la buena fiesta no lo haré cuando es preguntar a nosotros seguramente digo que en Sevilla donde como periodista no

Voz 1 12:08 como dirían mis amigos de We are standard que es un grupo de música de Bilbao diría una chufla gorda no la que ibas a sí sí sí sí

Voz 2 12:17 no falta de nada a ver yo en abonar Varga algo habrá Markel

Voz 0298 12:23 yo a Marc le quería preguntar decía ese factor emotivo de esa vuelta con con Contador ese año dos mil trece con Cancellara ha corrido con los mejores ciclistas algunos de ellos en tu equipo cuál ha sido el ciclista tiquete impactado más pero a nivel de personalidad fuera de la carretera

Voz 3 12:41 pues cada uno los vamos a decir de los rayos tiene un a nivel humano uno en los que más me impactó grandes Clegg por su cercanía porque eso me contaba cosas que que muy pocos amigos muy personales buen habrán encontrado

Voz 2 12:56 era un tío muy muy muy cerca no

Voz 3 12:59 el de Lance igual me sorprendió que aunque la gente los de I más ahora no porque yo lo conocía antes de que te que sucederse au salir a la luz todo todo lo que puedo escándalos sobre su historia y a lo comprometido que era un montón de gente ahí lo cercano que era como un montón de gente con muchas sensibilidades no pues sí era un poco que estás conmigo o contra mí no pero si estás con él estaba con la muerte y la verdad es que se volcaba con muy poca gente lo he visto

Voz 2 13:25 el de Fabian igual

Voz 3 13:28 a nivel deportivo es el color que te he visto hacer las cosas más increíbles ensaya dejarle nosotros casi más colgado que dice las chicas con todo el disco si él solo demuestra hacer cosas que que no le he visto atrás a otros corredores de Alberto destacaría nunca he visto un correo es cierto no me dudar nunca he visto transitar no no sé si voy bien pegarse un fuerte el llevarlo autobús si estar mirando Invitro cuando iba a poder recuperar el tiempo perdido entonces cada uno tenía soy bueno cosas muy muy diferente intentado aprender no ya para el ciclismo sino a nivel personal de cada uno seguro que que ellos me han aportado mucho y me va a ayudar no pues el futuro oí sobre todo pues bueno que cada personalidades Salgado y yo creo que ha sido tu perro enriquecedor picante no usar parte de de de los equipos de de sus grandes capos no

Voz 1991 14:30 Markel cuando hablas de estos líderes de de equipo veo que no no hace referencia a las nuestro por algo

Voz 3 14:38 no sé si no lanzo hecho el primero no que he dicho que lancen un bueno pues que decía anteriormente que lanza es igual seguramente muchas veces la la gente ha visto como como como un ogro pero pero Lance era de los que estaba con él lo contrario pero oxidadas con él

Voz 2 14:55 poca gente brava tan conformes Merkel fue duro

Voz 4 14:58 el asimilar todo lo después

Voz 3 15:01 sí evidentemente que estoy evidentemente que sí yo eso no lo voy a Navarro y siempre públicamente siempre he dicho que super agradecido al que una cosa no quitar a otro no logra años que que cuando una persona se ha portado bien conmigo y luego ha cometido errores muy fuertes que sea yo no voy a ser yo el que le eche más con entonces pues bueno yo yo no soy nadie para juzgar a nadie pero que si tengo que aquí conmigo se portó siempre muy bien independientemente de que haya muchas cosas que que que me hubiese gustado que no hubiesen sucedido pues yo tengo que decir que conmigo ha sido muy bueno ahí ha sido justo oí yo creo que critique decirlo no eso no quita que vaya justificar nunca cosas que no estado bien no

Voz 0298 15:47 es que Yago sobre el tema de de Lance Armstrong tienen una relación especial porque cuando se conoció el cáncer que tuvo que tuvo Armstrong Marqués le envió una carta luego años después cuando el propio Markel tuvo ese cáncer fue el propio Armstrong el que le mandó también una una carta dando apoyos a que de esa forma pues también pueden tener OME ese vínculo no que va más allá de del ciclismo en sí es saber lo que había sufrido marquen

Voz 3 16:11 sí la verdad es que nadie no veo lo ocupado que usted ahora y siempre me acuerdo de él me escribió una carta de su puño y letra nadie ha es cuando él estaba en la cresta al no lo no entonces bonos íbamos a hacer análisis cuántos deportistas cuántos sí es decir futbolistas Psicosis cuando el nombre de primera división del habían tiempo cartas a gente con el puño y letra pues probablemente no tanto no porque estaríamos tal con unos con los doce yo creo que ha llegado al César lo que es el horario ha hecho cosas que están muy mal no quita que haya estado otras cosas también que han estado muy bien y creo que no hay que darle más de lo que hasta hundido evidentemente lo comentado antes también hubiese cambiado un montón de cosas y me hubiese gustado que que que no hubieran sucedido así pero para para alguien que ha sufrido tanto que recibir una carta suya él es su último Tour todavía me mandó su de su libro de ruta el Francia escrito lo dedicó también bueno pues me dio la oportunidad de Estados Unidos a atacarme

Voz 2 17:23 pues la verdad es que yo sólo puedo tener palabras del racionamiento

Voz 3 17:27 así lo siento y así lo intentó transmitir no sé que mucha gente igual no lo voy a pero pero es lo que pienso y con Torres intentó transmitiera a la gente y espero que la gente es lo puede entenderlo

Voz 1991 17:39 es completamente comprensible ella te lo digo evidentemente las cosas buenas no tienen o las cosas malas no tienen que tapar las cosas buenas que que se han hecho y hay que calibrar cada una dentro de su contexto y de de su marco se han hecho cosas mal en este caso Lance Armstrong y ha hecho cosas muy buenas vamos a resaltar las buenas condenamos como hicimos en su momento las cosas malas las cosas tienen que decirse como son acabo Markel de cara al futuro que es decir cuando cuelgue la bicicleta a partir de ese momento que

Voz 3 18:07 bueno pues la verdad es que Sarre otro capítulo de mi vida es bueno pues en un negocio que

Voz 2 18:16 cargo en bonos

Voz 3 18:18 iré vinculado a que España como embajador de marca y luego seguiré vinculado a mi actual equipo atrás feo todavía quedan por definir algunos flecos pero bueno voy a seguir vinculado entonces un bueno seguiré vinculado a la familia detrae tanto como embajador de España como Alfredo luego bueno pues con mis cosas personales también no sé estoy deseando también disfrutar un poquito más en los chavales bueno tengo hobbies que dejar a un lado me gusta mucho la montaña la nieve y bueno pues no puede disfrutarla durante un montón de años que bueno pues yo creo que que también toca un poquito no disfrutar de la vida de otras cosas que hemos tenido que dejar de lado por ser deportista ahí yo creo que retomar en el futuro no

Voz 1991 19:00 pues nada el que disfrutes que disfrutes de lo que te queda hasta ese tres de agosto cuando te retires en la Clásica de San Sebastián que lo disfrutes que los sabores porque a partir de del de ese día tres lo que es estar y sufrió encima de la carretera pues ya no será será de de otra forma así que nada lo he dicho mil gracias por estar en El Larguero en la previa de el arranque de esta edición de y mucha suerte vale

Voz 2 19:24 vale muchas gracias a todos los hasta otra gracias Marck un abrazo Borja

Voz 0298 19:28 has estado también con Mikel Landa que es uno de los grandes favoritos de los españoles no sí que este año pues tiene como gran cita el Giro de Italia porque luego en el Tour de Francia va a trabajar seguramente junto Nairo Quintana habrá que ver quién es el mejor Icon la ausencia a última hora de Alejandro Valverde está claro que el corredor alavés es el jefe de filas que tuvo una lesión el año pasado con caída en el Tour de Francia y en San Sebastián que le lastraron pero que llega en buena forma y que Yoko que lo puede hacer muy bien y que seguramente es una carrera qué puede marcar también su futuro porque acaba contrato con Movistar este año estará la charla pones

Voz 5 19:59 así con Mikel Landa la gran baza del ciclismo español seguramente para el Giraud Italia y que le veíamos en estos últimos días con ganas de hacer algo seguramente de de brillar en la carrera qué tal Miquel muy buenas

Voz 0298 20:08 me buenas ya imagino que con ganas no de comenzar el tiro muchas gana no hubo un tiempo encontrando me bien cada vez estamos más cerca he bueno como las que tal vez el recorrido a así a primera vista bueno es un recorrido duro no un poco tradicional el Giro no con la montaña al final

Voz 6 20:27 quizás un poco pocos kilos

Voz 0298 20:30 metros demás no en contrarreloj pero bueno intentaremos los lo mejor posible y cuál es el objetivo de Mikel Landa en este Giro bueno me gustaría verme peleando no que me respeten las caídas lesiones y que que la última semana pues pueda estar disputando el Giro ya te ley que todavía de la de la caída del año pasado de del Tour y de ir de Donosti te duele todavía un poco el hombro jarro de la uña a la línea de salida llega al cien por cien chiíes llegó al cien por cien un poco pues lo de la uña mano estamos muy cerca de de giro estoy muy bien y bueno pues toda precaución con precauciones buena Hay bueno había que coger aire un poco en casa la participaciones de lujo Simon jets disimulen un montón de corredores Nibali no sé a priori como cómo lo ves tú lo veo una carrera muy muy abierta no con muchos favoritos es el top ten está caro oí bueno pues va a está va a ser una carrera muy peleada que tiene que no tengan otras carreras porque yo sé gatita gusta especialmente bueno pues las etapas de montaña que tiene no quizás no se encuentra en otra en otra grande es el público el ambiente no creo que bueno al el el el ambiente que se respira no el la presión y todo pues es diferente y bueno engancha y que pierda ya por último el Movistar Team sin Alejandro Valverde con esa baja a última hora cosa trastoca un poco los planes claro bueno era un hombre muy importante para nosotros y nuestro emite Nos trasmitía hongos mucha tranquilidad enchufado va siempre al equipo no porque cualquier día te puede disputar y bueno pues echaremos de menos en pero intentaremos pues hacer buen trabajo hoy no acordarnos mucho de su a allá por último tarimas a contar un podio buf complicado muy difícil año muy difícil pero a mí que podía no ojalá ojalá no sé en qué cajón pero pero ojalá éste

Voz 1991 22:14 pues nada muchas gracias y que vaya bien en el Giraud Miquel bueno pues esto arranca mañana a así que Borja vamos hablando unos vas contando cómo va la carrera vale