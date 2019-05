Feliciano López: "En el 2019 veré cómo van las cosas y decidiré mi futuro"

Voz 1991 00:00 a mí me parece una hora fantástica a las doce y cuarto para hablar con el director de este Mutua Madrid Open debutaba este año en la queda un torneo por lo menos hasta semifinales la quedado fantástico Feliciano López qué tal buenas noches qué tal las sensaciones bien no

Voz 1 00:14 pues bueno como no compañero no podemos tener torneo mejor no sabía es que esta sea viene todo increíble una estimado de unas dotado de célebres pero bueno así un partidazo dos bolas de partido han saludado para hacerse con la victoria manera yo creo que tenemos

Voz 2 00:34 dos partidazos de niebla continuo como el de disipar si Rafa no quedan muy muy fácil Juan

Voz 1991 00:43 eso te iba a preguntar te esperabas un Nadal tan superior a Wawrinka es que le ha pasado por encima una hora y ocho minutos ha durado el partido

Voz 2 00:50 sí ha sido un partido muy corto

Voz 1 00:53 la pesado un poco errático y ha

Voz 2 00:58 desde que empezar a jugar mejor cada visto ha visto la posibilidad alguna al también cuando juegas Cotino como Rafa de que está bueno ahí su superficie son aventajan como la de en él ve que inicia leído hoy ha sido una apisonadora

Voz 1991 01:19 les preguntaba al final del partido Corretja si era un partido perfecto hoy tú conoces bien a a Rafa no piensa que que la percepción no existe casi lo ha rozado oye

Voz 2 01:30 sí sí ha sido partido que a los mejores partidos que ha jugado aseguraba entonces que integra torneos quizás ha sido mejor partido al menos en el que ha sido más consiste te ha dejado un momento la fábrica partidos verdad que a veces la la beca por desacuerdos como Rafa enseguida no tuvieran mucha confianza y les hace jugar mucho más suelto está también y al final cuando cuando le Rafa con esa superioridad que tienen en esa superficie aéreas Taha ellas

Voz 1991 02:06 cuánto cambia la óptica de de tenista a director de torneo mucho nada que ver no

Voz 2 02:16 bueno todo el mundo me pregunta ahí estoy disfrutando mucho pero estas muy diferente a que estoy acostumbrado con los jugadores no tenemos no tenemos muchas preocupaciones normalmente osea más allá de cuidarte o los partidos etc pues tiene un equipo que te rodea pues que ese querer que todo estoy bien etcétera etcétera En cuanto tienes que aprender a la gente que estar pendiente de muchas cosas bueno poco más la vía real digamos por decirlo de alguna manera el haber estado en las diecisiete

Voz 1991 02:48 ediciones anteriores como jugador igual ayuda Un poquito o no a saber cómo funciona esto

Voz 2 02:53 sí es evidente que aquí pueden gente que son que son muy profesionales y que dice claramente que todo esté perfecto muchísimo en cualquier cosa que pueda suceder a muchos de ellos ya les conocía de toda época de estos diecisiete años que he podido jugar en Madrid la misma ayuda mucho el hecho de que yo no sea una persona de todo de todo y al final estoy rodeado de gente yo acabo llevar llegaba cuando el torneo ya estaba arriba está ya súper posicionado oí eso también es una ventaja cuál era encima de un equipo como el que hay que que es quizá lo que más me ha sorprendido de este nuevo no la profesionalidad del equipo que trabajan en el Mutua Madrid detectó el año para que todo salga pues cómo está saliendo

Voz 1991 03:42 qué duro es diferente la la la óptica de director que de de jugador pero vamos que no con con ganas de seguir muchos años no es para repetir

Voz 2 03:52 por supuesto no no asiste el feliz con Paul con todo el está yendo con esta oportunidad que andar o no pero que adiós algo muy distinto de lo que que un jugador de tenis se hizo del todo lo que cuenta de todo lo que hay detrás de un evento como éste no que es de AC torneo del hay mucho trabajo detrás cuando juegas al tenis pues para otro no te paras a pensar en todo todo ese esfuerzo que toda esta gente muy buena que cuando nosotros llevamos aquí a es perfecto

Voz 1991 04:25 de este torneo ha vivido ese momento especialísimo en el que yo creo que todos no somos pues seguro que emocionado viendo a a David Ferrer despidiéndose de esa forma con ese speech en en en en la tierra nada más terminar el partido la verdad es que fue un momentazo eh

Voz 2 04:41 sobre todo el mundo pero me da algo más porque es un momento muy especial

Voz 1 04:46 a él yo creo que ahí no

Voz 2 04:49 o no o no sabía lo que hizo no se hacía a la idea del cariño que le tiene la gente lo que ha sido no fue cuando estatista así despidiendo te yo creo que quizá en ese momento dicen algo algo bueno hacer para que toda esta gente es que aquí por mí despedirme y no y a vivir el otro día se quedó asombrado de la despedida que tuvo el cariño de la gente les dio hoy al final lo dijo no que que el cariño de la gente que los trofeos están en la vitrina espero que eso sin hay un son son y que el cariño que que la gente le dio ese día lo dijo al final del escuchas yo que se va a llevar me alegro un montón de haber podido acortar un poquito de Irán quedar a a que ese día fuera tampoco

Voz 3 05:41 es que Feliciano tú que lo sabes bien lo difícil que es llegar a triunfar en el mundo del tenis estar en el en la ATP no estar compitiendo en torneos el el pelear por títulos pero es que el el cumplió el sueño del niño de ser tenista profesional estar compitiendo a alto nivel llevan ganar títulos y es que además consiguió el final la retirada soñada por cualquier deportista

Voz 2 06:05 sí por supuesto y decidieron este ya el año pasado se sintió así sintió que no tenía el cuerpo preparado para hacer compitiendo al nivel que a él le gusta competir pues por problemas físicos me cuesta encadenar dos o tres partidos seguidos duros pues por problemas que tienen los tendones etcétera y al final decidió hacerlo así creo que fue acierto en agotada échale de feliz feliz y convencido de lo que está haciendo yo creo que se la verdad sobre todo cuando el respeto la admiración y el cariño de la gente del Teri estoy concentrado este mira con admiración sus compañeros todos nosotros debiéramos con respeto y era muy grande y eso al final yo creo que la gente Vermont la gente yo creo que yo no mire y te respete

Voz 1991 06:59 yo ese momento en el que coge la cinta la deja en la tierra bueno me pareció de de ponerse los pelos de punta pues fantástico esa me pareció un un un final de carrera buenísimo te lo debo preguntar Feliciano cuando ves a unos Alonso a los amigos que van tomando ese camino tú también tendrá tendrá que llegar el tuyo no también algún día

Voz 2 07:21 si soy o no que el otro día también lo pensaba al con cuando cuando no llegará mi momento si no no sé si tan bonito y tan espectacular porque porque es difícil hay vuelos de Navidad grandísimo jugador quizá ha sido ha sido lo más grande que hemos tenido no oí sin duda piensa que no no muy lejano me puede pasar esto mismo Senado también por eso aparte el despedirse la gente pensaría juegan también pensaba digo no no sé cuándo pero en algún momento ese claramente

Voz 1991 08:06 bueno ahora pensando en Ginebra Herrán Garro pero a ti que te quedan cuatro cinco años no por lo menos

Voz 1 08:10 no era un halal

Voz 1991 08:13 pero te has puesto te has puesto fecha o ni te has planteado todavía un día ni una sola jugadores

Voz 2 08:18 yo quería jugar este año y ver cómo van las cosas y a la idea que tenía

Voz 1991 08:25 esa que podríamos decir que cuando acabe el dos mil diecinueve te lo vas a pensar

Voz 2 08:29 exacto entonces decidiré cómo está como está de odiados grandes naves que tirados a lo mejor jugador años más ya me despido pero podrían ser un poco como en las cosas que hace

Voz 1991 08:45 pues nada no tengas prisa eh que ya vamos a echar de menos a David Ferrer si encima tú ahora llegas también hice lo vamos a quedar no vamos quedando ya ya poquitos así que Prisa e intenta compaginar el el Master mil de Madrid con cola carrera eh que tú puedes con todo sí sí pero Feliciano López enhorabuena por como está yendo este torneo a ver si acaba de la mejor manera para nosotros que es con la victoria por supuesto de de Rafa Nadal pero pase lo que pase desde luego está quedando un torneo espectacular mil hacia Feliciano un abrazo