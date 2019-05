Álvaro Bautista: "¿Si volvería a Moto GP? En las mismas condiciones no, con una moto oficial sí"

Voz 1 00:00 Larguero Yago de Vega

Voz 0865 00:07 vamos con las motos este fin de semana tenemos Mundial de Superbikes llegamos a Italia a Imola Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 3 00:13 las tengo muy buenas cómo estamos

Voz 0865 00:16 de sigue dominando Álvaro Bautista aunque hoy ha finalizado cuarto pero desde luego desde el arranque del del Mundial es una barbaridad lo que está haciendo

Voz 3 00:25 que hoy se ha demostrado en Ímola la verdad que bautiza su Manolo Katy no es tan buena

Voz 1104 00:30 ha sido cuarto a siete décimas de Jonathan Rea Johnny Ray el de Kawasaki el que viniera dando los últimos Mundiales Inarro de Bautista de antes once de once victorias posibles será cuestión de suerte estaba clarísimo hoy hemos visto la realidad de Bautista solamente cuarto a siete décimas la cabeza objeto lo explíqueme porque yo las como te lo dice

Voz 1991 00:47 le toca pelotas Álvaro Bautista qué tal muy buenas

Voz 4 00:51 hola muy buenas qué razón tienen Mela es que

Voz 5 00:54 todo lo demás todo lo que hemos ganado que ha sido todos

Voz 1104 00:57 era era suerte pues todo el viene muy bien es hubieran esto Yago vienen muy bien para los bocata te dicen que Bautista gana sólo porque tiene la mejor moto y tal sabes

Voz 6 01:06 eh bueno Luna en una pista que no he estado nunca

Voz 1104 01:08 tienen es que de que la cuarto

Voz 6 01:11 que tienes razón pero cuando quieras te dejó la Panigale a ver

Voz 1104 01:17 Zapatero sabe es que sabes que es pura ironía que los vocales que es la mejor moto de que te quieren quitar mérito a tu pilotaje y hasta de todos te digo una cosa eh mañana a las doce del doce a pesar de decir siete décimas va a ser interesantísimas le está dando emoción al fin de semana italiano

Voz 6 01:36 no bueno yo creo que aquí

Voz 4 01:38 muy poquito a poquito no porque bueno como

Voz 6 01:41 he dicho antes no no nunca había estado dando aquí bueno hace dos semanas hizo una equipos medio botes no porque hicimos pudimos dar una vueltas pero más que nada para para saber si la curva izquierda o la derecha pero no trabajan yo hubiera sido prácticamente el primer día bueno cogiendo buenas sensaciones poquito a poco voy pero sí que es verdad que a lo mejor de esta pista he nuestra moto es una pista muy retirada ahí les cuesta un poquito más que que a lo mejor en otras fascistas

Voz 1991 02:10 bueno te llamamos al inicio de la temporada cuando ibas a disputar el primer gran premio del Mundial de Superbikes para para para ver qué tal estabas para darte suerte de cara a la temporada te imaginabas a estar a estas alturas con los resultados que ha conseguido Álvaro

Voz 4 02:25 pues ni mucho menos belgas que yo no me lo esperaba pero el primero no porque venir a un campeonato nuevo con tres carreras por fin de ser

Voz 5 02:34 el voto que no conocí a un equipo que tampoco conocía neumáticos todo todo todo distinto

Voz 4 02:41 sinceramente yo me esperaba

Voz 7 02:43 pues deja luchando por ganar pero ni mucho menos ganar todas las carreras de la manera que lo hemos hecho que ha sido con

Voz 1991 02:51 lo que te dicen en el equipo y que te dicen también la gente del entorno del Mundial de Superbike porque desde luego eres la gran sensación este año sin duda

Voz 4 03:01 la verdad es que el equipo pues imagínate

Voz 1104 03:03 súper contento no porque todo son increíbles

Voz 4 03:08 la gente de aquí dentro pues también en parte se alegra de que haya tiene la oportunidad de Hervías trepado porque dice que

Voz 7 03:16 que estamos subiendo el nivel de Superbike tanto en pista como prueba de Pisa porque supe cuenta él no amo yo tampoco es que antes a lo mejor me fijaba mucho en cuanto se hablaba de Superbikes Últimamente se está hablando casi en los niveles de MotoGP o una cosa por otra que si la política de la foto o que el piloto que entonces está hablando mucho más ahí la verdad que orgulloso de de igualmente del boom que hemos hecho campeonato

Voz 1991 03:41 mira lo hemos comentado precisamente me leyó alguna vez eso el el hecho de no sólo al Mundial de motociclismo sino que hablemos ahora del Mundial de Superbikes pero esto Álvaro es evidente evidentemente únicamente culpa tuya

Voz 1104 03:56 sí sí sí yo sé que hemos revolucionado

Voz 6 04:00 pero tanto dentro de la pista porque estamos rodando rapidísimo y de todos los tiempos de los últimos años pero también fuera de la pista no se está hablando de a todas horas ahí la verdad es que que muy contento y orgulloso de lo que estoy haciendo no Melendi ciento como en aquella época cuando cuando Valentino he hizo un volumen mundial pues entiendo yo toco no

Voz 1991 04:24 eh que te dice Jonathan Rea que es tu principal rival el que era el gran favorito hasta hasta tu llegada no se hablas con él tienes buen rollo

Voz 4 04:33 sí la verdad que sí que hay buen rollo no y bueno

Voz 1991 04:36 lo que te dice puñetero ya te podías quedar haber quedado mundial de motociclismo no

Voz 8 04:41 eso no me lo pero seguro que lo

Voz 6 04:46 no decía hay buen rollo después de la carrera y eso sí que hablamos no era moderno bueno eso y de momento todo bien

Voz 1991 04:54 te iba a decir que es lo que más echas de menos del Mundial de motociclismo pero te lo cambio hechas algo de menos del Mundial de Motociclismo

Voz 4 05:01 pues mira sinceramente

Voz 6 05:04 aparte de dame la ahí cuando extradiciones si no me dejaba respirar inhiben Villaverde mantener revistas designados pero a veces sinceramente situación que tenía antes en Moto GP de esta en un equipo satélite luchando a Iker

Voz 7 05:17 somos muchos

Voz 6 05:18 muchos podía aspirar a hacerse esto pues sinceramente no lo echo de menos aquí estoy muy a gusto porque me siento muy cómodo el equipo con la moto con genio genial y la verdad es que aquí también estoy ganando entonces la verdad es que que no echo mucho de menos aquello no sinceramente el mejor ahora mismo tú me dices oye volvería a Moto GP en las condiciones que antes no

Voz 8 05:42 hasta que te a hacer a bueno comida

Voz 6 05:46 fue pues eso no volvería sólo si tuviera pues es una muy una moto oficial que es armas para poder demostrar su potencial

Voz 1991 05:55 Alvarado al margen damos Onda al margen del talento al margen de tener un equipo que trabaja al margen de tener una moto que funciona cuánto han tenido de importante el estar picado en tu orgullo el hecho de decir voy a decir entre comillas me ha echado el Mundial de motociclismo pero os voy a demostrar qué tipo de pilotos hoy

Voz 6 06:12 hombre pues bastante bastante porque pues eso lo mejor es nuestra convicción pues a lo mejor en en algunas carreras de esas de que mujer metió pinches segundo pues hubiera o no pero es como diciendo no yo hubiera lo máximo que tengo para que no le ahí sea para quedarse con una buena moto el equipo puedo ir todavía más rápido no entonces no es que se de orgullo pero es como entonces aprovechando la situación y demostrando que es con una buena moto y un buen equipo puedo hacerlo muy bien

Voz 1991 06:50 cuánta gente crees que ese arrepentido de que no siguiese en el Mundial de Motociclismo

Voz 4 06:55 bueno no sé seguro que los pilotos no

Voz 1 06:59 es

Voz 6 07:01 pero sí seguro que alguno está diciendo y más si hubiéramos hubiéramos pero bueno las cosas vienen como vienen y ahí estoy muy contento de que por los motivos que que fueran pues tuviera que venirme a a este campeonato con Ducati porque estoy disfrutando mucho

Voz 1104 07:20 mira hay una cosa fundamental no dice no volvería a Moto GP sino sólo volvieron a Moto GP en el caso de que sin una moto oficial la pregunta es batir hay alguna posibilidad real de que te den una moto oficial de Trust si el nuevo compañero de Dovizioso en el equipo oficial Ducati sola firma por un año sus resultados no están siendo bueno esta temporada se acercaba al podio yo hago campaña deje me cruzo con Baby de tardó chicles el team manager de Ducati o palos Superbike

Voz 8 07:48 yo siempre hice vine aquí a hacer las últimas cinco seis vemos coge

Voz 1104 07:52 que se cogen de hombro me ponen sonrisa cómplice en ser realmente hay alguna posibilidad de que sigan hacia el Mundial de moto de Superbikes el año que viene este tengamos al lo hemos una Ducati oficial como compañero de Dovizioso

Voz 4 08:07 sinceramente no lo sé no lo sé si si fuera o no puede haber la oportunidad no yo lo único que puedo hacer es también manos es

Voz 6 08:17 estoy haciendo no intentar dar lo mejor en la pista intentar demostrar mi potencial mis ganas mi hambre y luego a partir de ahí pues yo no sé quiere tomar decisiones no es como Gabi de Paolo pues no es que no es que tomen decisiones no yo sólo puedo hablar en la pista Hay es lo que intento hacer ojalá hubiera posibilidades Álvaro

Voz 1991 08:41 podríamos decir que después de unos cuantos años de malos por fin estás disfrutando de nuevo el motociclismo

Voz 4 08:50 a ver eh

Voz 6 08:53 en Moto GP también disfrutaba no lo que pasa es que es de otra manera

Voz 1991 08:56 se disfruta más ganando no

Voz 6 08:57 hombre no te digo ya pero a veces claro porque hacen lo mismo pero última ganas entonces es como que la recompensa es asienten la recompensa no porque ahí en Moto GP cuando estaba si a final de año estábamos muy bien ahí luchando puede entrar entre todos se hizo otros cinco primero incluso con las motos satélites pero padece como que no estaba recompensado no aquí pues mira el mismo trabajo me empeñe lo mismo todos lo mejor de mí encima tengo una recompensa

Voz 1991 09:27 Figaro y la gente no lo de como que luego

Voz 6 09:29 valoro más lo fundamental

Voz 1991 09:32 qué es esto de irse con la conciencia tranquila de haberlo dado todo sea el campeonato que sea pero si encima uno se va con la conciencia tranquila con un trofeo cada fin de semana pues mucho más evidentemente Mela algo más para terminar

Voz 1104 09:43 sí ahora hablando completamente en serio

Voz 8 09:46 perdona de blanco a Sergio todo lo digo por mi parte no cuando

Voz 1104 09:50 ya que que era un bluff que solamente había sido cuarto en el día de hoy hablando realmente en serio vacío hay posibilidades de que le mete mano a la victoria mañana en el circuito de Ímola es un circuito de encierren has corrido por donde pasa las claves para intentar pelear por la victoria

Voz 6 10:03 sí se puede bueno yo sí yo de durante el día de hoy hemos ido mejoren mejoren ido las sensaciones y al final bueno FP P2 han montado a todos neumáticos nuevos no yo no montado yo he acabado con el neumático de con más de veinte vueltas la carrera son diecinueve no no usa esa carta por así decirlo no pero bueno nos hemos concentrado en mí sensaciones e intenta trabajar de cara a la carrera yo creo que que potencial potenciales más de de lo que de lo que se ve en los tiempos no

Voz 7 10:35 pero bueno los puntos en la carrera yo trabajo para para

Voz 6 10:38 eso sí que es verdad que a lo mejor pues estatista voy como más contrarreloj no porque tengo que aprender más cosas tenemos que poner la mucho más apunto entonces bueno no sinceramente no me preocupa no mañana espero poder dar otro pasito hacia adelante tanto con la moto como conmigo mismo

Voz 7 10:54 muy bueno luego pueden carrera ya sabe se lo intentaré a tope no pero veremos a ver porque yo creo que tengo todavía tengo margen de mejora

Voz 1991 11:02 joder como tenemos margen de mejora la cara un minuto acabar

Voz 9 11:05 a uno de los captores fíjate fíjate

Voz 8 11:08 que acaba mañana nos vale mañana los vale con ganar una décima bueno bueno sí

Voz 1991 11:13 esto esto iba a ganar yo no sé si alguien ha ganado todas las pruebas del Mundial de Superbikes porque no no controlo tanto pero Álvaro es posible el ganar todo porque de momento hasta ahora lleva once de once

Voz 6 11:25 no yo creo que en un campeonato en muchas circunstancias que que yo creo que es imposible ganar todas no porque siempre puede pasar algo no de momento lo hemos hecho el mejor arranque de todo esto ya de de Superbike hemos igualado la mejor racha de victorias consecutivas de de de eso de Superbike sí bueno he intentado

Voz 10 11:47 Bono lo conseguirlo lo mejor

Voz 6 11:49 damos siempre no pero yo creo que gana todas las carreras en The Times en Andy encima aquí son fines de semana por tres carreras cada fin de semana son treinta y nueve carrera de vamos lo veo yo digo que es imposible eso

Voz 1991 12:04 veremos veremos de momento llevas once que como tú dices el mejor arranque de la historia el Mundial de Superbikes para llegar a ganar las dudas primero que ganar las once primeras y eso ya luego

Voz 8 12:13 tras en él

Voz 1991 12:14 en la en la mochila asignada Álvaro Bautista nos alegramos un montón que te vaya bien que te seguimos en la distancia con Mela además contándonos cosas de ti del Mundial de de Superbikes y que seguimos hablando durante la temporada vale

Voz 8 12:26 muy bien muchísimas gracias cuida de Álvaro un abrazo

Voz 1991 12:28 jo