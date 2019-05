El Larguero: Hablamos con Feliciano López y la previa de la Copa de la Reina (10/05/2019)

Voz 1 00:00 las once y media las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diez de mayo y en esta presentación nos vamos directamente a la Caja Mágica

Voz 2 00:52 porque ya sabes que se está disputando el Mutua

Voz 1991 00:55 a Open que hoy teníamos partidos de cuartos de final y hace unos minutos ha concluido el partido de Rafa Nadal Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 3 01:02 hola Yago qué tal buenas noches y ha pasado por encima

Voz 1991 01:04 de Wawrinka si otro partido excepcional que Rafita

Voz 3 01:07 al buen momento de forma de Rafael Nadal que es verdad que hace dos semanas tenía un bajón mental decía que no se encontraba con muchas ganas haya perdido parte la ilusión por los problemas de rodilla por las molestias físicas en diferentes en meses consecutivos pero en Madrid la recuperado de golpe vaya tres partidos lleva Rafael Nadal los tres sin ceder ni un solo set en los tres además está sólido con su servicio no ha cedido ni un solo saque en todo el Mutua Madrid Open de Tenis Joy partidazo ante Wawrinka para él era la prueba de fuego y ha superado con creces seis uno seis dos partido perfecto de Rafael Nadal ante un Wawrinka que es verdad que venía de unos años complicados que había bajado mucho el rendimiento pero aquí en Madrid precisamente estaba encontrando su mejor versión y Nadal ha sido una apisonadora en una en un escaparate magnífico como es esta central Manolo Santana con doce mil personas que se han volcado con el tenista español que ya está en semifinales que busca el sexto título en Madrid Iggy como te digo la mejor noticias que Nadal vuelve a ser el Nadal que nos tiene acostumbrados en la tierra batida esa es la mejor noticia a apenas tres semanas de que comience Roland Garros

Voz 1991 02:12 el rival va a ser si Tsipras el griego que se ha cargado a esbeltez en la otra semifinal vamos a tener a Novak Djokovic contra Dominic Thiem Pedro que se ha cargado a Fedra

Voz 3 02:21 eh sí ha sido una jornada pletórica de tenis ha empezado mal porque la gente que quería disfrutar de él Djokovic Zollitsch se ha quedado sin partido porque Zollitsch con unas molestias no ha podido participar así que ha quedado retirado de la competición y Djokovic ha pasado a semifinales y jugar por tanto una ventaja importante de cara a la jornada de mañana y el partidazo sin duda el día así veinte Roger Federer y Dominique Tim él el Team que ha sido además finalista en las dos últimas ediciones hace dos años le ganó Rafael Nadal el año pasado perdió con el Pérez yo había demostrado el por qué está a un gran nivel en tierra batida ha ganado a Roger Federer a pesar de perder el primer set ha remontado el partido ha levantado dos bolas de partido además ante Roger Federer será uno de los grandes partidos sin duda la jornada de mañana sí sí sepas quizás una de las grandes revelaciones de esta temporada que está haciendo un torneo maravilloso que hoy ha sorprendido al actual campeón al alemán Zverev al número tres del mundo y que ha hecho un partido prácticamente perfecto el griego y será un rival a tener en cuenta para la jornada de mañana también hay que tener en cuenta que tenemos la final femenina que se va a jugar mañana ante las semifinales entre Simona Halle la rumana Iquique así que una jornada magnífica de tenis el día de mañana aquí en Madrid

Voz 1991 03:33 esto decía Rafa Nadal hacen tan sólo unos minutos a Televisión Española con Alex Corretja

Voz 1774 03:37 la perfección existe que buena de los mejores partidos han en tiempo y diría que sigue así de este año mi mejor partido sobre sobre tierra ahí en la verdad que para mí pues significa mucho no en un momento importante para mí tener esa sensación en un momento yo creo que aquí es la entrada de la temporada de tierra enfrente de todo de vosotros para mí significa muchísimo que muchísimas gracias a todos por estar aquí por apoyarnos

Voz 1 04:04 buenísimas sensaciones de Rafa Nadal que como decimos ha pasado

Voz 1991 04:07 Emma de Wawrinka que en semifinales se medirá a Sisi pasa en un instante volvemos a ver si puede ser con protagonista en esa caja mágica gracias hasta ahora demás estamos a cuarenta y ocho horas a menos de cuarenta y ocho horas para que se dispute la penúltima jornada de Liga muchas cosas en juego con horario unificado para el domingo ya sabéis todos los partidos a las seis y media de la tarde hay que saber quién va a ser el equipo que ocupe la cuarta posición que da derecho a jugar la Liga de Campeones la temporada que viene el Getafe es el único que puede conseguirlo de forma matemática está jornada si le gana al Barça en el Camp Nou no ganan el Valencia el Sevilla ya será cuarto Issing empata el Valencia y el Sevilla pierde sus partidos también se asegurará de forma matemática la cuarta posición en la lucha por Europa el Athletic podría dar un paso casi definitivo sigan al Celta y a la espera de un tropiezo de los vascos están la Real el Espanyol y el Alavés los tres equipos están a tres puntos del Athletic en el drama el descenso el partido la jornada es sin lugar a dudas entre el Girona y el Levante separados por tres puntos y con otros tres equipos evidentemente muy atentos a ese encuentro el Celta el Valladolid y el Villarreal se podría resolver todo este fin de semana Si el Girona pierde qué supondría además la victoria del Levante también debe ganar el Valladolid puntuar el Villarreal y el Celta es decir que el Girona es el único equipo que de forma matemática puede bajar este fin de semana así que como veis todavía mucho por decidir entre hoy y mañana vamos a analizar cómo está la situación lo hablaremos con protagonistas tanto de la parte alta en la lucha por Europa como la parte baja en la lucha por la permanencia dos últimas jornadas en las que no va a estar con el Barcelona Luis Suárez el uruguayo se sometió anoche a una artroscopia para solucionar un problema en el menisco interno de su rodilla derecha por lo que va a estar entre seis y ocho semanas de baja por supuesto Suárez no va a estar en estas los más jornadas tampoco en la final de la Copa del Rey contra el Valencia el gran objetivo ahora para Suárez es intentar llegar en condiciones para disputar la Copa América que arranca a mediados de junio en Segunda División ha disputado un partido Granada dos Tenerife uno el conjunto andaluz se pone con setenta y un puntos en segunda posición la da el derecho al ascenso directo a Primera División el Tenerife se queda décimo sexto cuarenta y tres puntos con tres de ventaja ahora mismo sobre el descenso además Mañana se disputa la final de la Copa de la Reina entre la Real Sociedad el Atlético de Madrid es un partidazo a las ocho de la tarde en Granada en Los Cármenes quedan poquitas entradas así que vamos a ver si tenemos ambientazo para vivir esa final de la Copa de la Reina justo una semana antes de que el Barça además dispute la final de de la Champions baloncesto Pau Gasol a estar entorno a cuatro meses de baja tras ser operado por una fractura de estrés en el pie izquierdo esto significa que Gasol se pierde seguro lo que resta de temporada y es seria duda para estar con España en el Mundial de China que da comienzo a finales de agosto el último de agosto de hecho el XXXI en ciclismo mañana arranca de Italia con una crono ocho kilómetros por las calles de Bolonia en Fórmula uno se ha disputado la primera jornada entrenamientos libres del Gran Premio de España aquí en Montmeló mejor tiempo para los Mercedes de Vota Si Hamilton por delante de los Ferrari del Leclerc a Vettel Carlos Sainz acabó la jornada en novena posición la calificación mañana a las tres de la tarde así que las once y treinta y siete contado todo empezamos con otro

Voz 1 08:38 toda la jornada de liga el domingo en primera división me parece un día perfecto para empezar hablando de fútbol femenino y es que mañana a las ocho y media de la tarde en Los Cármenes en Granada tenemos la final de la Copa de la Reina entre la Real Sociedad el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que busca el doblete

Voz 1991 08:52 fin de semana pasado se proclamaba campeona de Liga precisamente ganando a la Real Sociedad pero vamos que estos otro partido que no tiene nada que ver eh se juegan un título íbamos a ver si el Atlético de Madrid que parte como favorita para este para esta final se lleva el título Si da la sorpresa la Real Sociedad lo primero conocemos la última hora de los equipos Marta Casas que también

Voz 2 09:12 buena habla Yago qué tal buenas noches como están las madrileñas

Voz 1509 09:14 pues que se suben por las paredes casi podríamos decir contando ya las horas para que llegue este partido que llevan esperando ya durante muchas semanas el Atlético de Madrid ha llegado este mediodía a Granada con la ilusión de completar la que sería una temporada para la historia hace menos de una semana como decías estaban celebrando su tercer título de Liga consecutiva precisamente ganando en Zubieta por un gol les contra la Real Sociedad mañana podrían conseguir el que sería el primer doblete de la historia del Atlético de Madrid un doblete que además suele ha venido resistiendo las últimas temporadas las rojiblancas asumen que son las favoritas pero eso sí no quieren ninguna confianza además saben que es una final en la que todo puede pasar y que la Real Sociedad lleva también semanas pensando en esta cita es la cuarta final consecutiva de Copa para la rojiblancas que buscan la que sería la segunda Copa de su historia tras la que conquistaron en el año dos mil dieciséis va a contar José Luis Sánchez Vera con su once de gala ha viajado con toda la plantilla al completo con las Ludmila Amanda Sampedro Silvia Meseguer oyen hermoso e innovan a estar solas además Yago porque seis mil aficionados rojiblancos van a estar en las gradas en Los Cármenes animando a su atleta

Voz 1991 10:15 va a haber ambientazo en Los Cármenes esto es buenísimo es una final de Copa de la Reina son dos de los mejores equipos de nuestro país un partido para disfrutar el horario fantástico el sábado a las ocho y media de la tarde Granada que que qué más quieres quiero decir

Voz 1509 10:30 plan es maravilloso hombre perfecto

Voz 1991 10:33 así que vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla esa final donde como digo son favoritas las rojiblancas en el capítulo declaraciones que han dicho Marta es sobre todo mandar S

Voz 1509 10:43 mensaje de que saben que puede ser un partido para la historia del Atlético de Madrid que están totalmente concienciadas de que él lo que ha pasado en los partidos de Liga en el partido de ida ganó el Atlético de Madrid por cinco goles a cero a la Real Sociedad en el último la semana pasada ganaron por tres goles a uno pues están muy concienciadas de que todo eso no sirve para nada y sobre todo sabiendo que están ante un partido que puede ser absolutamente histórico para el Atlético de Madrid en el que sería fíjate Yago el primer doblete de la historia de la Sección femenina pero sería el primer doblete en el Atlético de Madrid desde aquel de mil novecientos noventa y seis así que fíjate si ha llovido

Voz 2 11:16 el conjunto rojiblanco con la real

Voz 1991 11:19 sociedad ha viajado Roberto Ramajo hola Ramajo qué tal muy buen

Voz 3 11:22 más hola buenas qué tal el ambiente entre las donostiarras bueno pues la verdad es que ha sido un viaje de

Voz 1825 11:30 hasta Granada bastante raro e porque hemos hemos salido tarde del aeropuerto de Loiu al aterrizaje aquí en Granada ha sido con alguna turbulencia lo que ha provocado algún susto entre los jugadores de la Real Sociedad pero luego ya no ha recibido Granada con con buen tiempo con sol y la verdad es que se la cambia la jugada de la Real Sociedad que es verdad como dice Marta si quieren con el cartel de que no son favoritas se ponen esa piel de cordero de que igual no pero tienen más complicado pero debes hasta que que llevan mucho tiempo porque en Liga hace ya jornadas quién tienen pocas opciones están obsesionadas con esta final de la Copa de la Reina corazón Historia porque es el Atlético de Madrid busca hacer historia mañana aquí en Granada la Real Sociedad también es la primera final en su historia de la Copa de la Reina y también la gana sería la primera final la primera Copa el Herminia de su historia real no gana una Copa sea de chicos y chicas desde el año ochenta y siete con lo cual evidentemente aquí hay una sensación de de que Sí Se Puede que es muy complicado evidentemente pero de que si se puede en lo puramente deportivo hay una baja importante en el equipo de Gonzalo Arconada no va a estar la centrocampista Itxaso Uriarte es fija en el once del conjunto donostiarra es el pulmón del centro de campo no va a poder jugar porque precisamente se lesionó en la última jornada de Liga en el partido frente al Atlético de Madrid en un partido en el que reservó a unas flores no reservó a ella y acabó lesionado con una rotura de fibras es la única baja el resto con alguna duda quizá en ataque quizá veremos si Marta Cardona con alguna muy en este pero que está recuperada o quién ha Palace la mexicana o Carla Bautista que es cuadrar el Atlético de Madrid pero que va a jugar la final la porque la Real va a pagar al Atlético de Madrid la famosa cláusula de miedo para que pueda jugar esa esa final de mañana quién en Granada bueno pues en ninguna de las dos pero es verdad que salvo hinchas Uriarte el once de gala para jugar mañana frente al conjunto rojiblanco ya hacer historia con mil quinientos seguidores que esta noche ya desde las doce de la noche están saliendo desde San Sebastián para apoyar aquí a la Real Sociedad en una final que es histórica Ramajo Davis podido hablar con él

Voz 1991 13:32 Nador con alguna de las jugadoras no si en la

Voz 1825 13:34 la rueda de prensa oficial de la final de la Copa de la Reina hemos hablado hemos tenido oportunidad de charlar con el técnico de la Real Sociedad con Gonzalo Arconada que ha sido lo que espera mañana en el partido frente al Atlético de Madrid

Voz 7 13:48 sabemos que no que no va a ser fácil pero bueno confiamos también que han estado durante la semana celebrando la Liga

Voz 8 13:54 bueno esperemos a ver sí sí sí

Voz 9 13:58 digámoslo va con tanta intensidad alta

Voz 10 14:00 entre como como estuvieron el domingo pasado no

Voz 1825 14:04 no se fía Gonzalo Lago nada de lo que puede sacar mañana Sánchez Vera el técnico del Atlético de Madrid pero que puede plantear en el partido frente a la Real Sociedad decía antes Marta lo decía bien que el favorita las favoritas son las jugadoras del Atlético de Madrid que pueden hacer un doblete histórico que evidentemente son las campeones de liga que solventan perdido dos partidos en toda la temporada y que lógicamente ante una Real Sociedad ha terminado séptima clasificada a la que le ganó cinco cero uno tres en Zubieta pues evidentemente el cartel de favorito es claramente para ellas pero las jugar de de la Real Sociedad se visualizan a ellas mismas repitiendo hazañas como la que hemos visto entre semana del Liverpool la Champions o el Tottenham frente al Ajax ellas creen que sí se puede estas son Marta Cardona inherente Izaguirre

Voz 11 14:49 el que daría cualquier cosa por levantar esa copa es una máxima ilusión que tenemos desde que llegamos a la final desde que sabemos que que queremos jugar esta final que la queremos Panahi sería para toda su gran orgullo de Depor de levantarla por por todo el trabajo que hemos hecho hoy el temporada aunque hemos hecho

Voz 12 15:05 bueno yo he estado más de una semana la verdad yo creo que lo visualizó cada día cada noche que me meta la cama no al final creo que

Voz 11 15:13 estamos donde estamos y sabemos que esto pues por algo o no yo creo que es lógico que los visualice hemos levantando la Copa porque yo estoy muy segura que la vamos a ganar

Voz 1991 15:23 hay ilusión muchísima en la Real Sociedad el Atlético de Madrid podemos decir que está más acostumbrado a ganar títulos pero la Real Sociedad busca esta final de esta final no el título en la final de de la Copa del Rey y ahora lo lo comentaremos pero creo que el partido de la semana pasada Liga no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar mañana pero econó queremos conocer también cómo está el ambiente en Granada Luis Ruiz qué tal muy buenas noches

Voz 13 15:44 hola qué tal muy buenas noches como

Voz 1991 15:46 hemos está viviendo esta final en la ciudad

Voz 14 15:49 bueno pues hoy la final eso es todo ha ido in crescendo el ambiente en la ciudad en los últimos días sobre todo cuanto pues por ejemplo hoy ha estado expuesta a la Copa y la plaza del Carmen en el Ayuntamiento de Granada importan todos los aficionados que así lo han deseado han podido incluso tocarla hacerse una foto con la Copa de Su Majestad la Reina Letizia que una de las novedades de este de esta final y uno de los alicientes

Voz 0061 16:13 es que va a ser la primera vez que la propia

Voz 14 16:15 hay Letizia entregue la copa Alan ganadoras es decir hasta ahora no se había hecho así por tanto mañana los Cármenes es es uno de los alicientes una de las novedades importantes de este torneo en esta ocasión otras dos novedades que no dejan de

Voz 0061 16:29 es el tampoco importantes es que es el primer

Voz 14 16:31 partido de fútbol femenino que si va a jugar en el estadio de Los Cármenes se llenara hasta ahora sólo se ha visto fútbol masculino no se había jugado ningún partido oficial y tampoco se había jugado en este mismo escenario ningún una final oficial ha sido partidos de fútbol obviamente y algún torneo suelto pero en ningún caso una final como es el caso de la Copa de la Reina un estadio de Los Cármenes que además sí parece que no se van a llenar pero sin a rozar es bastante él no se van a aproximar a los dieciséis mil diecisiete mil espectadores aproximadamente entonces decían muy desde la organización las entradas han ido a buen ritmo durante toda la semana aficionados a la que quieren ver no quieren perderse esa final de mañana bueno pues habrá que ver en cada se encargar hecho para ese partido donde ha jugado la selección española de fútbol la absoluta también jugó hace poco también la selección sub veintiuno en marzo como decimos un estadio preparado para albergar pues ese tipo de torneos y que además fue creado por dos motivos uno para que y otro para la inauguración de los Juegos del los desde Ci U de mil novecientos noventa y seis en Sierra Nevada y por lo tanto como decimos es una cita importante que habrá que grabar a fuego este once de mayo mañana en el estadio de Los Cármenes donde por cierto nos encontramos ya estamos viendo cómo van preparando por ejemplo bancos están operarios de limpieza o limpiando todo porque hace un ratito que aquel denominado el partido del Granada ahí por tanto preparando para que mañana no falle nada presenciar ese partido

Voz 1991 17:58 pues ese es el ambientazo y la confirmación que va a estar la reina de España Letizia Ortiz en ese palco teniendo en cuenta que se llama Copa de la Reina llega cuatro años tarde hay que decir a Luis que los equipos no han podido entrenar al escenario el partido como es habitual la previa porque ella jugó al Granada precisamente los Cármenes no

Voz 14 18:14 sí efectivamente era uno de los aprietos que tenía el calendario picante que el acude fútbol sí pudo entrenarse el bien el jueves tiene previsto para preparar su partido tiene hoy frente al Tenerife pero el hecho de que la encuentro frente a los canarios se jugó hace precisamente a las nueve de la noche ha impedido que pues puestos jugar ese encuentro en el Coliseo el hay que decir que aunque el club que se tienen cerca el que se encarga del mantenimiento del estado del césped pues lo tiene muy bien conservado desde luego pues mejora hecho un estadio que tampoco debido sobre todo al frío decirme en determinados momentos con la noche aquí te ofrezca mucho no digo en ese ahora pero por el momento es el estadio sufre a veces y por tanto más de dos partidos sí de hecho trece tres sesiones enseguida en ese en ese XXXII horas pues es lo que iba a tener el estadio pronto pues no han podido entrenar como tú dices ninguno de los dos equipos en el coliseo en el escenario del partido de mañana en el colegio Roque

Voz 15 19:10 así pues esta es otra de las cosas que hay que corregir

Voz 1991 19:13 en la sede fantástica que es Los Cármenes pero no se puede permitir que si en el fútbol masculino los equipos están entrenando en el escenario del partido el día antes del partido con las chicas tiene que ser exactamente igual vamos poquito a poco vamos evolucionando pero extra que corregirlo de cara al año que viene los equipos tienen tendrán la previa en la sede donde se disputa el partido hoy ha tenido evidentemente ha habido un fallo de coordinación porque estaba programado el partido de Granada de haber cambiado de horario para que se pudiese y con esta premisa que se hace habitualmente pero bueno vamos poco a poco vamos despacito pero para el año que viene esperemos que puedan corregir esto Louis Malle ahora hablamos un abrazo

Voz 14 19:48 un abrazo no ya como Marta el Atlético

Voz 1991 19:51 Madrid busca como tú decías ese doblete lo que imagino que tienen muy claros que no va a tener nada que ver con ese último partido de Liga en el que las rojiblancas salían campeonas en el que la Real Sociedad no se jugaba nada vamos que no va a tener nada que ver

Voz 1509 20:02 no son plenamente conscientes al final en ese último partido de liga el Atlético de Madrid se estaba jugando todo el todo por el todo frente al equipo donostiarras estaban jugando el título de Liga con el Barcelona tenían que ganar de la manera que fuera prácticamente las jugadoras de José Luis Sánchez Vera lo hicieron y es verdad que la Real Sociedad como decía Ramajo antes llevaba ya muchas semanas pensando en esta final de la Copa de la Reina no han jugado nada en la recta final de la Liga Iberdrola el partido son conscientes de que va a ser muy diferente si bien es cierto que insistimos el cartel de favoritas es verdad que las tiene lo tiene el Atlético de Madrid que que parten con esa ventaja de haber ganado la Liga de haberse visto ya también en las últimas finales de la Copa de reina de la Reina el contar con esa experiencia

Voz 2 20:45 cómo son conscientes de que lo que ha pasado en la Liga

Voz 1509 20:48 atrás queda ya es la Liga hilo de mañana es una final con un título en juego y los dos equipos que quieren hacer historia

Voz 1991 20:53 Ramajo lo de mañanas otra historia eh espero un partido como el último de Liga que se olvide

Voz 1825 20:57 nada nada no va a tener nada que ver para empezar porque el planteamiento de Gonzalo Arconada va a ser muy diferente en ese partido frente al Atlético de Madrid reservó jugadoras por ejemplo la mexicana Elena Palacios

Voz 0298 21:06 ni jugó en hay Karel García el MoMA

Voz 1825 21:08 tener que hechas Uriarte se lesionó ya la quitó del campo porque se temió lo peor el técnico de la de la Real Sociedad mañana va a sacar un once de gala el técnico de la Real Sociedad yo no descarto que haga algo diferente a lo que venía haciendo en los últimos partidos que selló jugar con cinco defensas carril edad largas me en fin algo diferente pero es verdad que no va a tener nada que ver la forma de preparar el partido la Real Sociedad me refiero en este caso con lo que va a preparar para el partido de mañana mañana va a sacar a todo lo que tiene disponible le falta una jugadora pero el resto están todas disponibles para jugar un partido que es muy importante tiene quizá alguna duda en ataque pero no va a ser nada nada parecida a la Real Sociedad a la que se vio la última jornada de Liga y eso lo sabe Gonzalo de Canadá pero también lo sabe el técnico del Atlético de Madrid Sánchez Vera

Voz 1509 21:52 hoy por cierto ya en un partido que va a ser muy especial también para Jennifer hermoso termina contrato puede ser su último tiene pinta de que va a ser además

Voz 1825 21:59 eso sí el agua jugadora su último partido

Voz 1509 22:02 todo con la camiseta del Atlético de Madrid veinticuatro goles ha marcado esta temporada su futuro pinta blaugrana y como dice Ramajo cuidado con esos recortes

Voz 1991 22:10 con el Barça para ir a la Atleti ahora seriada camino de vuelta no

Voz 1509 22:13 pues también a Inglaterra estado jugando fuera volvió al Atlético de Madrid ha estado estas últimas temporadas veinticuatro goles ha marcado este año ahora pinta que se va a marchar al Barcelona y como decía Ramajo cuidado con eso porque el Atlético de Madrid se ha fijado como posible relevo en una jugadora precisamente de la Real Sociedad que no es otra que no Icaria

Voz 3 22:30 trabajo si no nada nada que aquí sinceramente Yago

Voz 1825 22:34 esto te acuerdas de la final de Copa del Rey que jugaron la Real Sociedad hacia el Barcelona Hace ya muchos años

Voz 3 22:41 sí que estaban Vaquero dividiría

Voz 1825 22:44 perdió y que decían que antes estaban fichados ya bueno pues sinceramente aquí damos por hecho que en I Karel García San marchar al Atlético de Madrid la próxima temporada hay que éste va a ser su último partido esperemos que no pase como entonces que ganó el Barça la Real

Voz 2 22:57 la verdad es que sea al revés

Voz 1825 22:58 pero pero vamos que el símil hemos encontrado porque es muy muy parecido y damos por hecho que que y lamentablemente a Marcial pero es que

Voz 0298 23:06 normal Yago es normal que se marcha

Voz 1825 23:09 a un club como el Atlético de Madrid porque Nike Ari es una jugadora que aquí en la Real en la Real Sociedad no podía vivir del fútbol es la triste realidad a día de hoy del fútbol femenino el tenemos que decirlo así ojalá algún día podamos decir que las jugadoras viven como los jugadores del fútbol

Voz 0298 23:23 si no es así en todos los casos Ina Icaria

Voz 1825 23:26 si quiere seguir evolucionando si quiere seguir buscando un futuro mejor en en en en el fue en el fútbol en general tiene que fichar o buscar por ejemplo en este caso el Atlético de Madrid una jugadora internacional bajo orden mundial en verano es decir es una jugadora que tiene

Voz 3 23:40 no es ganas de crecer tremendas de verdad es una pena pero es la realidad

Voz 1825 23:45 a día de hoy del fútbol femenino será su último partido con la Real Sociedad ojalá sea levantando la Copa porque encima es la capitana levantando la copa para que le entregue la la Reina Letizia pero lamentablemente pues todos asumimos que yo digo Madrid

Voz 0298 23:59 en atropello en coche rebajó bolivianos

Voz 1825 24:01 es se cartel

Voz 2 24:04 pero para que están pitando vivido todavía se llevan rebajó por delante en directo eso sí lo en la

Voz 3 24:10 por este viraje bendito Eugenia haré eso no

Voz 16 24:17 el pobre pelotazo que se llevó ayer Mònica Bernabé en la previa del partido de del Valencia el Arsenal entre lo que he visto del el tobogán este que han puesto donde ha sido el tobogán el señor estaban como Estepona eso en este daba tenido que cerrado cinco minutos con la gente remataba tremendo había una bueno todavía todavía está caminando por la carretera la tía del del

Voz 2 24:39 en fin trabajo por la sombra un abrazo un abrazo grande Marta hasta luego Palacio

Voz 1991 24:45 qué es lo que tienes que recomendar no sigo no voy a hacer una

Voz 2 24:48 la pregunta aunque yo sé la respuesta

Voz 1038 24:50 al menos la tuya eres el que más sabe de la UEFA Champions League por supuesto bueno yo creo que tus inseguro seguro

Voz 2 24:56 que algún oyente si así es que todos los oyentes

Voz 1038 24:58 que crean que son los que más saben de la UEFA Champions League os estamos buscando porque Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel deportivo estamos organizando el torneo definitivo tenéis que apuntaron centrar nuestra página web Cadena Ser punto com donde vamos a elegir dieciséis concursantes que serán enfrentando entre sí en directo los domingos en Carrusel deportivo hasta que sólo claro que de uno I ganador Baselitz que se va a llevar dos entradas para la gran

Voz 1 25:25 final del Wanda Metropolitano el día uno de junio ya sabemos esa final es el Liverpool Tottenham así que Si queréis llevar esa ADS

Voz 1038 25:34 dos entradas participar

Voz 1 25:36 y comenzar algo frailes gracias Palacio las once y cincuenta y seis hemos hablado esa final de la Copa de la Reina de mañana

Voz 1991 25:44 el domingo penúltima jornada de Liga en Primera División

Voz 2 29:16 puede quedar todos sentenciados es decir que

Voz 1 29:19 que se sepa ya que el tercer equipo va a descender a

Voz 5 29:21 segunda Isona lo único que tengo que de forma matemática

Voz 1 29:24 Girona podemos también saber si el Athletic definitivamente alcanza esa séptima posición si fallan los tres que le persigue

Voz 1991 29:31 quien gana su partido y también podemos

Voz 1 29:33 a ver si el Getafe es de forma matemática

Voz 1991 29:36 el equipo de Champions de cara a la próxima temporada pase lo que pase

Voz 1 29:39 evidentemente el partido el perdón la temporada de

Voz 1991 29:43 getafense histórico es de matrícula de uno hombre es espectacular lo que está haciendo Bordalás este equipo lo que pasa en el Camp Nou lo hace contra un Barça que viene muy tocado después de la eliminación de Champions después de ese cuatro cuatro cero en Anfield después del tres cero en la ida en el en el Camp Nou es decirle el día la marmota con respecto a a Roma e iba a salir con equipo muy difícil ante al que se podía haber encontrado el Getafe Si el Barça se hubiese metido en la final Santi Ovalle qué tal buenas noches Olaya

Voz 9 30:13 como muy buenas no va a estar Luis Suárez que esa operado pero Leko

Voz 1991 30:15 tipo me parece a mí que no va a tener nada que ver eh que si el equipo hubiese metido en la final no la verdad

Voz 9 30:21 que no Luis Suárez va estar entre cuatro y seis semanas de baja va a llegar justito para la Copa América que es lo que ha buscado al meterse a quirófano después de saber que quedaban eliminados

Voz 1991 30:32 pero habrá Copa América ya justito también eh justito

Voz 9 30:34 justito pero era la intención es la intención de Luis Suárez llegar a la Copa América una vez eliminado de la Champions League ha decidido pasar por quirófano para solucionar esas molestias de rodilla que es verdad que es el habían reproducido en la ida del partido del Liverpool habían incrementado y entonces una vez eliminado el Barça decidieron entre los servicios picos del Barça el doctor Cugat que fue el que le operó el propio Luis Suárez que lo mejor era intervenir cuanto antes para intentar llegar a esa Copa América así que no va a estar tampoco va a estar velé que es sí que apura para intentar llegar a la final de Copa del Rey que tiene el Barça ya el resto Yago todos así que es posible que vayan del filial Ricky Puig Isabel Ruiz que son los que han entrenado hoy ya es posible que entre en la convocatoria pero no se espera un once de circunstancias qué es lo que habría pasado si el equipo se hubiera clasificado para la final de la Champions que ahora estarían descansando no fue así y si mañana se espera un once como mínimo reconocible con varios de los responsables de la catástrofe de Anfi

Voz 1991 31:39 ahora sólo queda por delante la final de la Copa de el Rey evidentemente es un título el gran objetivo era el la Champions el lo que pasa es que Santi a estas alturas si teniendo en cuenta las expectativas que había en Champions no sé si el doblete OME evidentemente son dos títulos que eso no se le puede negar a nadie pero es que lo de la Champions sido duro otra vez de sí Club Iago te diría que está en estado catatónico es decir no se sabe mucho

Voz 9 32:07 no hay mucho que decir o qué hacer y cómo reaccionar porque en condiciones normales una temporada en la que ganas Liga y Copa es una gran temporada pero ha repetido a los fracasos del pasado porque no es sólo Roma también fue Turín fue París fueron las dos eliminatorias contra el Atlético de Madrid por lo tanto se repite muchos un patrón que se repite mucho fuera de casa el no competir contra rivales grandes en Europa fuera de casa si el club está un poco a la espera de ver qué pasa en la final de Copa de ver si tiene que tocar mucho poco acoso a tocar a final de temporada si ver deber si tiene que cambiar al entrenador no tiene que cambiarlo o de terminar quiénes son los responsables

Voz 1991 32:49 club son partidarios de no fijar rodó tampoco en la final

Voz 9 32:52 del entrenador que creen que los jugadores en gran parte son responsables si quieren repartir las culpas pero ya te digo yo noto un Barça que en cuanto club está

Voz 3 33:01 a la espera de ver lo que pasa en la final de Copa

Voz 9 33:03 cómo avanza la temporada la afición Yago la veo todavía muy quemada así que otro de los grandes puntos en lo que se refiere en el Camp Nou a ser ver el recibimiento que va a tener el estadio el feudo del Barça hacia sus socios un público benévolo y que perdona lo vean Anfield o si sigue como me temo enfadado con los jugadores y les recibe con una gran pitada

Voz 1991 33:26 hombre evidentemente aquí todos tienen parte de culpa entre ellos Valverde pero vamos como diría quién yo me es el cara a J que tenía la defensa en el cuarto gol eso es que que que que va a hacer Valverde osea quiero decir hay no tiene culpa y eso fue lo que supuso finalmente la eliminación del del Barça evidentemente todos tienen culpa

Voz 0298 33:44 sí

Voz 1991 33:44 pero pero vamos lo que en este caso son más culpable los jugadores que el entrenador al que acaban de renovar que la fantástico que era el proyecto de futuro ADN Barça y todo esto ahora de repente de la noche a la mañana no vale pues no se e imagino que el discurso no puede cambiar otra cosa es que esto haya sido lo suficientemente duro como para tomar decisiones drásticas pero desde luego para mí no sería justo que se carga será Ernesto Valverde pero bueno es decisión de del club algo más Ovalle atentos a recibimiento eh

Voz 9 34:12 esto del Camp Nou yo por los que percibo por las calles de Barcelona es un ambiente hostil

Voz 13 34:19 a la gente sigue quemada con

Voz 9 34:22 el equipo después de lo de Anfield gracias hasta mañana un abrazo

Voz 1991 34:25 delante del Barça en ese partido y claro aquí siempre se suele decir que cuando pasa algo esto el que paga los platos rotos ese ese y el siguiente rival pero es que el siguiente rival que llegas el Getafe y el Getafe se está jugando su clasificación para la Liga de Campeones tiene que defender la cuarta posición y es un Getafe que desde luego eh va a dar la cara va a dar la cara como lo lleva haciendo todo el año en esta temporada que ya pase lo que pase histórica Paco Hernández qué tal muy buenas

Voz 0298 34:48 qué tal buenas noches cómo está Getafe

Voz 0470 34:50 bueno pues el el Getafe saben que se van a encontrar un rival difícil lo comentabas tú el Barça viene de caer eliminado en el club azulón lo saben en el vestuario que se van a encontrar un Barça que va a apretar mucho que ante su público Baker hacer un buen papel un Getafe al que le valen cuatro puntos de los seis que quedan siempre que su rival en en todos los partidos llevan el esos cuatro puntos para clasificarse para la Champions y el objetivo es claro el equipo quiere ir a por eso cuatro puntos hemos escuchado durante toda la temporada siempre a Bordalás bastante comedido pero de aquí a final de temporada el Getafe va a pelear por entrar en puestos de Champions y mañana lo va a hacer en el Camp Nou el domingo lo va a hacer Can Nou con dos bajas importantes una en defensa que es la de Bruno y otra en ataque que es la de Jaime Mata el máximo goleador del equipo que se va a perder el encuentro y eso hace que sea una buena oportunidad para que Ángel Rodríguez titular en la delantera junto a Jorge Morán

Voz 13 35:43 Ángel Rodríguez qué tal buenas noches hola

Voz 24 35:45 buenas noches como balón nervios en ese vestuario bien bien es verdad que la verdad que bien que la gente está fuera de nada la gente tiene muchísimas ganas de competir de jugar el partido uno de de que era un buen partido con ganas de de conseguir el objetivo que no hemos marcado en la última jornada esa temporada hombre si algo ha demostrado durante

Voz 1991 36:07 la temporada es que aguantó la presión de estar arriba no es que haya o no es que acaba de llegar sino que había estado muchas jornadas en esa posición y que sabéis aguantar la presión

Voz 24 36:16 sí la verdad que bueno llevamos bastantes jornadas en este puesto no fueron casualidades Un puesto que muchos equipos le encantaría entrar cuando conviviendo con un equipo con con muchísimo más presupuesto que nosotros equipos que siempre han estado en este tipo de Valencia no todo lo que está en contra con nosotros para poder entrar en Jan bien la verdad que bueno de momento pues es verdad que la temporada ha sido un magnífica pero queremos posibles

Voz 1991 36:46 ya sé que en El Vestuario tenéis una consigna que lo marca Bordalás que es decir no se habla de la Champions hasta que no la tengamos en el bolsillo en el caso de que llegue nos habla de la Champions pero se puede contener a esa afición que está viviendo esta temporada histórica ahí está viendo al equipo cuarto

Voz 24 37:00 bueno aquí lo que dije míster pues es normal no al final de los feroces nada no no agradece mucho es delante de la temporada que que estamos estamos porque ese objetivo El objetivo de Getafe al principio de temporada era el

Voz 0103 37:18 ahora como como quiere equipo humilde muy bueno porque

Voz 24 37:22 con lo cual la jornada ponérmelo cuando cuando en esa zona en el que ahora tenemos tanto de lo que bueno obviamente te puede haber conseguido matemáticamente la Europa League pues uno quiere seguir aspirando que quiere exhibir ilusionan no con otro nuevo objetivo que la que la puesto puesto cuarto la Champions oí bueno quitar pelear hasta el final pero al final no sé con sí o no se puede mantener esa posición pues yo creo que a mí si el equipo el club estás va a estar super orgulloso de la de la campaña que Moraíto porque obviamente no

Voz 1991 37:55 no no eso es así osadas de matrícula de honor lo que habéis hecho este año pase lo que pase al final de temporada pero Ángel después de ya tenía asegurada la competición europea el año que viene Weisz estarán Europa si O'Shea pero después de haber estado tantas jornadas en la cuarta posición

Voz 0298 38:08 don de ser equipo Champions el no jugar la Champions que viene el año que viene sería como un sabor agridulce

Voz 1991 38:15 el decir si si estamos en Europa pero se nos ha escapado la Champions

Voz 24 38:19 bueno él puede ser que sea porque ahora mismo no tenemos cierta pero es difícil está independientemente de que tengan depende de nosotros tenemos que jugar contra lo que es el mejor equipo en la Liga porque no ha demostrado porque es campeón tenemos nuevos Villareal en casa que es otro equipo que que se pueden estar jugando el descenso a ya había hecho lo está jugando entonces ha estado pues tenemos dos partidos complicados sabemos que todo lo que llevamos de temporada archivo magnífico pues era puede que con conseguimos pero

Voz 0103 38:51 yo lo haya todo

Voz 24 38:54 el equipo mi compañero del club si tenemos que aclare de conducir de la mejor manera posible con la misma ilusión cuanto

Voz 1991 39:03 tentase la eliminación del Barça porque alguno dirá porque le pregunta eso porque os afecta directamente sea es decir no tiene nada que ver el equipo con el que va a salir Valverde este domingo con el que os habréis encontrado si el equipo se metió en la final

Voz 24 39:16 bueno no no sabemos no sabemos la no no podemos pensar así es mi pero no a enorme de ponderada no se tenemos que competir Pepe ganarle simplemente que incluía al final no tienes grandes jugadores son son jugadores internacionales pues tener muchos campeones de mundo muchos que

Voz 25 39:35 y es que bueno que tiene

Voz 24 39:39 entrar ahí algunos tienen ganas remontar porque juegan menos otros tiene que jugar porque está encontró escisión después el otro día en tu se nos tenemos que enfrentar a esta no

Voz 14 39:49 Ana conecta con Juanes

Voz 24 39:52 yo soy tenemos que hacer un buen partido si queremos ir a nosotros de otra manera

Voz 1991 39:57 firmaría un empate el domingo

Voz 24 40:00 yo creo que es que te tienen que salir a ganar final para salir a para para poder conseguir un empate rutas no tienes que salir a intentar ganar el partido desde el minuto uno intentar superarlos va a ser muy complicado no es que siempre ha salido ganando que ha salido a empatar y después en la cuando empiece el partido y las de su según asistencia que se andando oí cómo cuidar el partido pues igual cuando voy al partido pues bueno ambas empatar que todavía si dependa nosotros no pero yo creo que en principio la idea es salir a ganar y conseguir tres puntos que sería muy importante para nosotros y luego ya nunca a finales cuando tenía el partido pues dirá no

Voz 1991 40:40 mira que tiene pólvora este equipo eh porque miramos los números de los tres delanteros que estáis arriba Jorge Molina hay Jaime Mata catorce goles tú hiciste ocho en Liga la Hi5 en en Copa desde luego que funcionase un tridente la delantera no es fácil

Voz 24 40:54 sí la verdad que que bueno de los números Deporte Jaime son son espectaculares yo también también de arena durante toda la temporada Civera que he muchos menos minutos pero tengo todo compañero delanteros a mi lado que son espectacular increíble llena de la temporada sólo final todas a toda la plantilla y ha aportado muchísimo para para que esté que he hago una temporada espectacular para que siga cuarto oí dependemos de los jugadores así que obviamente si al final el concita el objetivo eran saldrán bastante recompensó

Voz 1991 41:29 como este importante José Bordalás para para este equipo en en cómo influido para construir este Getafe ahora mismo de Champions

Voz 24 41:38 bueno es el referente él es el que que que se ha conseguido lo abrió el descenso a nuestros metiendo el año pasado cuando metiendo sea aquí ha remitido un el pueden meter en Champions obviamente para muchísima gente Getafe que es nuestro referente en el que no había oí obviamente que yo conozco mucho la verdad que lo pongo muchísimo tengo ya tres cuatro temporadas con él es un entrenador que te exige muchísimo

Voz 25 42:11 y lo que quiere lo mejor de qué quiere

Voz 24 42:15 a lo mejor para el equipo y la verdad que que bueno cada temporada que ha cogido H pues magníficas temporadas no se lo etarras con otro club la verdad que lo tenemos bastante

Voz 1991 42:26 tú tienes un año más de contrato hasta junio de dos mil veinte se está hablando mucho del futuro de Bordalás que podría cambiar de aires la próxima temporada sería una pena no no estar cómodo de Europa el año que viene

Voz 24 42:36 bueno él míster cuando acaba la temporada ya lo que lo que tienen que aquí estoy pues seguramente todo el Getafe que obviamente porque como muy bueno el seguramente las no future igual que una postura de ninguno no tengo nada de conseguir un resultado que con estas marchas

Voz 1991 43:02 para conocer el futuro de Bordalás habrá que esperar a final de temporada lo que es seguro es que el Getafe estarán Europa veremos si está en Europa League o en Champions Ángel Rodríguez enhorabuena por este temporal que estéis haciendo mucha suerte en lo que restaba le

Voz 24 43:12 vale muchísimas gracias a ustedes una hora