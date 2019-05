El Larguero: Tercera parte (10/05/2019)

Voz 0717 00:00 sintonía de ciclismo porque mañana arranca el Giro de Italia es la centésimo segunda edición Borja Cuadrado qué tal muy buenas noches todo preparado salís desde Bolonia no Bolonia arrancar esta edición de de tiro lo va a hacer con una con uno de ocho kilómetros doscientos metros Bono con ese aliciente en las últimas horas de la lluvia que está prevista para la hora de de la crono va a modificar el lógicamente el orden

Voz 0298 00:32 de salida en todos los favoritos que suelen salir los últimos van a salir los primeros es decir que perfectamente Tom Di Mullen que puede ganar el Giro Italia será el que lo abra a las cuatro cincuenta luego saldrán también Zaha Karin Superman López Nibali Rowe Leach Mikel Landa en fin que la crono acabará eso de las ocho de la tarde pero a eso de las cinco y media más o menos ya tendremos resuelto o al menos sabremos cómo van las cosas entre los grandes

Voz 1991 00:54 favoritos mañana lo analizaremos más en profundidad pero de los nuestros y de los enemigos quiénes son los favoritos Borja

Voz 0298 00:59 bueno pues hay un grupo de favoritos de los cuales habla todo el mundo entre los que estaba Simon James que perdió el Giro el año pasado a a dos jornadas del final cuando lo tenía ganado con un desfallecimiento espectacular tras un gran ataque de Froome Nibali que ya ha ganado el cero dos veces Rogue Leach el esloveno que a lo mejor no es un hombre que llaman mucho la atención al que no es aficionado al ciclismo pero que está siendo una temporada espectacular y es un tío muy sólido disimulen que también ha ganado el Giro ídolos nuestro sobre todo hay que destacar a Mikel Landa que llega con ganas que ya fue podio hace cuatro años quiero ver también a Jon Izaguirre si tiene algún hueco aunque en Astana trabajara para Superman López Mikel Nieve que trabajará para James pero que siempre que tiene su oportunidad la aprovecha en fin que llegó que puede ser un tiro bonito para los nuestros luego

Voz 1991 01:39 el haremos de Mikel Landa con el que ha estado en las últimas horas pero Borja Ésta es una edición especial para un ciclista

Voz 0298 01:45 lleva unos cuantos añitos en esto eh pues que tiene treinta y nueve años y lleva veinte grandes diez vueltas a España va a ser su sexto giro su cuarto corrió cuatro Tour de Francia sólo abandonado en dos es decir que acabado dieciocho que ha trabajado para los más grandes del mundo como Contador como Armstrong como Cancellara Ike bueno pues en la línea de salida de mañana de Bolonia con un poquito de nostalgia seguramente afrontará su última grande es Markel Irizar hola qué tal buenas noches

Voz 2 02:11 buenas noches qué tal estás con con con

Voz 1991 02:14 sensaciones

Voz 2 02:16 bien bueno pues un poco con con con el corazón partío no menos que bueno pues de forma parte con ganas de disfrutar y bueno transporte porque el último giro y la última grande pero por otra parte pues con la penita esa no densa que que es la última ahí bueno pues que todas las acciones que que vídeos que hay también una vuelta grande que no ir al menos como ciclista entonces pues bueno es un poco la situación un poco extraña no

Voz 1991 02:47 treinta y nueve castañas es decir que ha tenido una una carrera profesional larga las cosas como son además estando en la elite que no es nada fácil en lo tenías claro cuando tenías claro el lo dejamos ya

Voz 2 03:01 bueno pues es una decisión que buenos durante el invierno más o menos pues la Castilla tenía que ya no casi bueno al acabar el año pasado el mono pues los dos años de contrato que tenía con nuca ahí hablamos de las opciones que había bueno pues él me comentó que ya tenía de bueno pues yo le dije que que me gustaría dejarlo durante esta temporada y bueno pues ahí mejor pues bueno pues decide dónde y luego ya porque damos lo mejor me bueno pues el equipo me ha dado todas las fáciles del mundo y bueno pues estuvimos barajando hacerlo la vuelta hacerlo Donostia hacerlo la Italia al final pues bueno porque al final bueno me da la oportunidad de ir a casa me puedo disfrutar con todos mis amigos desde la infancia con mi club que de crío donde ahora están mis hijos sí bueno pues al final quiere decir dice muy lejos de casa pues bueno pues eso es lo que más gente tiene que venir y bueno pues decidimos hacerlo extensible a a más gente y el pues acordamos que lo te iba a ser la clásica Donosti bueno pues lo anunciamos en febrero de dos porque era un día especial en el cumpleaños de mis hijos que

Voz 2 04:13 el único oí y nada pues ahora toca disfrutar de los Picos de ahí prepararnos también puedes para la vida que viene que está claro que las demás

Voz 1991 04:22 ahora vamos con eso pero del ciclismo de del del ciclismo profesional que es lo que crees que vas echar más de menos

Voz 2 04:31 pues bueno yo creo que echaría a lo que más o menos y ya lo he dicho lo explicando que otros años no esté hayan pasado ya este año no él no el no poder correr cerca de un corredor muy muy fuerte pues bueno pues por todos es Bernal ya que te no pues cuando corríamos con Alberto con Fabian cuando estaba en la pomada SAE Bernal nexos subieron un pues pues es complicado tenerlo cuando no tienes esos pedazos corredores pero cuando eres un gran hombre pues evidentemente esa tuvieras cuando pulir es uno de los grandes pues la verdad es que está suena como hay eso como deportista que te gusta no probablemente lo que más echa en falta así bueno de de singular estilismo sería esas relaciones esas bueno pues éstos no sé si después la tapa las cenas estar con con el estar

Voz 3 05:20 yo siempre he sido un corredor de estar mucho

Voz 2 05:22 yo cuando él estarlo realmente si es conectaría del ciclismo pero sé que haría falta eso es bueno pues afortunadamente no va a ser así yo creo que eso por lo menos no no lo echará en falta pero ya el año pasado diez años y la falta no eso que sea ese puntito de presión que te queda corren con los contadores Cancellara pues que me ha hecho no

Voz 1991 05:46 son quince años de profesional de hecho fue en el dos mil cuatro cuando das el salto a Euskaltel Euskadi pero hay que decir que tu ya tuviste que luchar desde antes porque la época de amateur sufría un cáncer de estipuló que gracias a Dios superasen

Voz 2 05:59 sí la verdad es que que no hacía todo de color de rosa no como es la ex compañero la crisis no es lo que tiene que que que bueno pues he tenido las pruebas que tienen las pruebas no y bueno yo siempre digo que el XXII tuvimos pues bueno pues la vida ha puesto a prueba ahí bueno pues parece ser que lo superado entonces ahora ya está dando golpes no entonces bueno he sido afortunada de poder superar nunca ha sido una fortuna aunque a perder Mi padre bueno pues que constantes muy dramática que suscita nos hace no y para decir quitársela había auditora he sido afortunada porque lo llevaron pues bueno con cariño Le Pen un recuerdo impresionante y cada día que pasa lo quiero más y de echo más en falta pero al mismo tiempo que somos me empuja a invitar disfrutar todavía más con mis hijos son entonces pues bueno procuro o creo que no sé si lo conseguido en Derry sacar siempre lo bueno de las cosas malas y creo que me ayudó mucho una vida que bueno también he tenido la suerte de tener la mejor compañera de viaje que podía tener que es que es mi mujer bueno nada mucha tranquilidad mucho se tenía un reto cuando tuvo cáncer inmune yo creo que eso ha hecho que tengamos una relación más fuerte y bueno pues eso que ha hecho pues bueno yo creo que ver pero desde otra perspectiva intentar ser feliz pese a que siempre ha sido de color rosa no

Voz 2 07:56 no pues la verdad es que pienso que soy un afortunado y Teletodo crear gracias a la vida no porque no he sido ni soy un fenómeno que consiguió mantenerme durante un montón de años haciendo lo que lo que me gustaba no desde crío tenía muy claro que quería estar trigo está ahí y la verdad es que me quedé mucho de sí yo creo que tenía catorce años cuando empecé con con esto y mimar me lo dice no es que tenía claro que el ciclista ahí creo que tengo que ha agradecido que todo esto ha sido posible gracias a un montón de gente que me ha dado la oportunidad que confió en mí y yo pues por disfrutar tanto cosas está claro que que no es casualidad no lo digo por mí diciendo dijo porque la gente que a mí eso quiere decir que esta rueda a lo mejor tanto en el mundo incidiendo en mente eso yo creo que me doy cuenta de lo afortunados que que ha sido pues bueno pues porque se han dado un montón de carambolas para que yo pueda estar aquí para que pueda disfrutar de haya podido hacer de Mi afición Ny ni oficio no

Voz 1991 08:55 bueno lo dices tú pero ya lo digo yo porque aunque es un fenómeno estar quince años como profesional lo consiguen muy pocos para estar quince años como profesional hay que ser un fenómeno eso que vaya por delante

Voz 1991 09:08 a tu carrera deportiva cuál sería tu mejor recuerdo

Voz 3 09:13 pues ya sé que habrá mejor que ver

Voz 1991 09:14 los si te tienes que quedar vino deportivamente otro

Voz 2 09:17 no clarísimo es el Tour de Flandes muy muy de Fabian que este año bueno este año fue muy bueno para nuestro equipo el mejor que que digo yo como deportista Pedro Fabian ganó ahora que actualmente los ve en dos semanas Nos jugamos un montón porque porque Reche achacado Hay cree que hemos dijo que si ganamos las clásicas apostaría por por sacar un equipo yo solo sino no eso suponía que había un montón de familias que vivimos de esto no son los jueves auxiliar es un montón de gente detrás y la responsabilidad era máxima teníamos mucha atención mucha presión pero salimos todos alguna Hay es un subidón cuando Fabiano consiguió ganar puedan ver cómo lo viví fue especial súper especial con los compañeros con el está sabíamos que habíamos salvado que el proyecto y bueno pues luego vino la confirmación Rubén ganar yo soy diferente Flandes será muy diferente a que también fue una pasada pero de todavía más ético no tiene una confirmación del equipo seguía hay como deportista próximamente más mágico a nivel igual emoción macarras súper bonita fue la vuelta de la última Alberto I pues son privilegiado por ser compañeras el corredor así por protestar pues por toda la gente que se acercaba el productor todo el ambiente que tuvimos entonces a nivel aquel grupo con pues bueno pues la verdad es que no se tenemos unas risas tremendas para cantar nada

Voz 1385 10:40 va por ahí bueno eso

Voz 2 10:43 poco yo creo que refleja el cachondeo que teníamos un autobús la mesa Hay y la verdad es que fuimos un grupo de amigos qué tenemos que pagar el máximo para para nuestro capitán y la verdad es que fue una pasada encima se consiguió ganar un Angliru el penúltimo día ante esa madre y a nivel emocionada que para el dos mil siete fue la vuelta fuera de España

Voz 1991 11:04 ya sé que no es tu función y que bueno tu trabajos de gregario trabajar para otros como se suele decir pero te has imaginado que sería o como sería despedirte en tu último tiro de Italia logrando una victoria de etapa

Voz 2 11:18 pues yo creo que cabreados no comparte una barra libre

Voz 3 11:22 la verdad que yo sé

Voz 1385 11:26 eso es de disfrutar el momento

Voz 2 11:29 la verdad es que pudo yo soy el que había dato que hay que disfrutar el momento y mañana que sea lo que año es complicado verdad es que no no lo he pensado muchas veces pero yo creo que el diario una una décima pero yo no sé si lo que compliquen súper complicado pero yo he sido quimera de libertad intentará hacer y aunque sea casi imposible pues imagínate es todos los que estáis aquí los que están cubriendo la carrera

Voz 3 12:06 una buena fiesta

Voz 2 12:07 no lo haré cuantas preguntas seguramente igual que en Sevilla de uno de los mejores momentos como periodista no

Voz 1991 12:15 como dirían mis amigos de We are standard que es un grupo de música de Bilbao diría una chufla gorda no a la que ibas a

Voz 3 12:22 sí sí sí sí sí que no faltó mar

Voz 2 12:26 darle una buena embarga algo

Voz 3 12:28 para Merkel

Voz 0298 12:29 yo a Marc le quería preguntar decía ese factor emotivo de esa vuelta con con Contador ese año dos mil trece con Cancellara has corrido con los mejores ciclistas algunos de ellos en tu equipo cuál ha sido el ciclista tiquete ha impactado más pero a nivel de personalidad fuera de la carretera

Voz 2 12:47 pues cada uno los vamos a decir de los rayos tiene un a nivel humano uno en los que más me impactó gran Clegg por su cercanía porque eso me contaba cosas que es que muy pocos amigos muy personales buen me habrán contado porque era un tío muy muy muy cercano eh el de Lance igual me sorprendió que aunque la gente los de I más ahora no porque yo lo conocía antes de que sucediese au salir a la luz todo todo lo que puedo escándalos obra de su historia y a lo comprometido que era con un montón de gente ahí lo cercano que era como un montón de gente con muchas sensibilidades no pues sí era un poco que estás conmigo o contra mí no pero si estás con él estaba con él la muerte y la verdad es que se volcaba con muy poca gente lo he visto el de Fabian sobre todo igual a nivel deportivo es el color que he visto hacer las cosas más increíbles ensaya dejarle nosotros casi más colgado que arreglar todo el disco si él solo qué le gusta hacer cosas que que no le he visto a ver atrás a otros corredores de Alberto destacaría nunca he visto un correo con esa confianza no me dudar nunca he visto pensar no no sé si voy bien pegarse un cálido súper fuerte ahí llevarlo autobús y que estar mirando el libro cuando iba a poder recuperar el tiempo perdido caída no entonces cada uno tenía sufí bueno cosas muy muy diferente Si intentado aprender no ya para el ciclismo sino a nivel personal de cada uno y seguro que que ellos me han aportado mucho y me ayudar no pues no pupilo soy sobre todo pues bueno que cada personalidades Salgado y yo creo que ha sido tu perro enriquecedor picante no parte de de de de los equipos de de sus grandes capos no

Voz 1991 14:36 y cuando hablas de estos líderes de de equipo veo que no no hace referencia a las nuestro

Voz 4 14:42 por algo

Voz 2 14:44 no sé si no lance dicho el primero no te he dicho que las tenía un pues bueno pues lo que decía anteriormente que Lance es igual seguramente en muchas veces la la gente ha visto como como como un ogro pero pero Lance era de los que estaba con él lo contrario oxidadas con él muy poca gente datan comprarme

Voz 1991 15:03 la nuestra fue duro e el asimilar todo lo después

Voz 4 15:07 sí

Voz 2 15:07 sí evidentemente que estoy evidentemente que sí yo eso no lo voy a negar siempre públicamente siempre he dicho que estoy superar racional que una cosa no quita la otra no los daños que que cuando una persona se ha portado bien conmigo y luego ha cometido errores muy fuertes que sea pues yo no voy a ser yo el que leche más entonces pues bueno yo no soy nadie para juzgar a nadie pero que si tengo que aquí conmigo se portó siempre muy bien independientemente de que haya muchas cosas que que que la hubiese gustado que no hubiesen suspendido

Voz 3 15:43 ah pues yo todos decir que conmigo ha sido muy

Voz 2 15:46 no no ahí ha sido justo oí yo creo que el crítico decirlo no eso no quita que vaya justificar nunca cosas que que no está bien no

Voz 0298 15:53 es que Yago sobre el tema de de Lance Armstrong tienen una relación especial porque cuando se conoció el el cáncer tuvo que tuvo Armstrong Marqués le envió una carta luego años después cuando el propio Markel tuvo ese cáncer fue el propio Armstrong el que le mandó también una una carta dando apoyos a que de esa forma pues también se pueden tener hombre clase vínculo no que va más allá de del ciclismo en sí

Voz 1991 16:15 es sabido que habéis sufrido Markel

Voz 2 16:17 sí la verdad es que nadie no veo lo ocupado que usted ahora y siempre me acuerdo de que él me escribió una carta de su puño letra nadie ideas cuando él estaba en la no lo no entonces bonos íbamos a hacer ese análisis cuántos deportistas cuántos sí es decir futbolistas Psicosis cuando su nombre esperado de primera división del habían tiempo cartas a gente con tal puño y letra pues probablemente no tanto no porque estaríamos tal con su historia con nuestra Instagram con nuestras que haces yo creo que al César lo que es el nadie ha hecho cosas que están muy mal no quita que haya estado otras cosas que han estado muy bien entonces yo creo que no hay que darle más de lo que hasta hundido evidentemente lo comentaban dos también hubiese cambiado un montón de cosas y me hubiese gustado que que es que no hubiesen sucedido así pero para para alguien que ha sufrido tantas que recibir una carta suya él es su último Tour todavía me mandó su de su libro de ruta el mapa de Francia sí pero lo dedicó también bueno pues me dio la oportunidad de Estados Unidos a atacarme porque la verdad es que yo sólo puede unas palabras de agradecimiento así lo siento y así lo intentó transmitir no sé que hay mucha gente igual no lo voy a entender pero pero es lo que pienso con todo respeté lo intentó transmitiera a la gente y espero que la gente es lo puedo entenderlo

Voz 1991 17:45 es completamente comprensible ella te lo digo evidentemente las cosas buenas no tienen o las cosas malas no tienen que tapar las cosas buenas que que se han hecho y hay que calibrar cada una dentro de su contexto y de su marco se han hecho cosas mal en este caso Lance Armstrong y ha hecho cosas muy buenas vamos a resaltar las buenas condenamos como hicimos en su momento las cosas malas las cosas tienen que decirse como son acabo Markel de cara al futuro que es decir cuando cuelgue la bicicleta a partir de ese momento que

Voz 2 18:13 bueno pues la verdad es que Sarre otro capítulo de Mi vida es bueno pues en un negocio que haría cargo he bueno seguiré vinculado a que España como embajador de marca luego seguiré vinculado a mi actual equipo atrás yo feo todavía quedan por definir algunos flecos pero bueno es un bueno seguiré vinculado a la familia detrae tanto como embajador de España como en entre y luego bueno pues con mis cosas personales también estoy deseando también de disfrutar un poquito más en los chavales bueno tengo hobbies que vejado de un lado me gusta mucho la Montaño la nieve y bueno pues no puede disfrutarla durante un montón de años y que bueno pues yo creo que que también toca un poquito no disfrutar de la vida de otras cosas que hemos tenido que dejar de lado por por ser deportista ahí yo creo que retomar en el futuro no

Voz 1991 19:06 pues nada marque el que disfrutes que disfrutes de lo que te queda hasta ese tres de agosto cuando te retires en la Clásica de San Sebastián que lo disfrutes que los sabores porque a partir de del de ese día tres lo que es estar y sufrió encima de la carretera pues ya no será así será de de otra forma así que nada lo he dicho mil gracias por estar en El Larguero en la previa del arranque de esta edición de y mucha suerte vale

Voz 3 19:30 vale muchas gracias a vosotros hasta otra gracias más

Voz 1991 19:32 que el un abrazo Borja has estado tan

Voz 0298 19:35 bien con Mikel Landa que es uno de los grandes Faure

Voz 1991 19:37 dos de los españoles no sí que éste

Voz 0298 19:40 el año pues tiene como gran cita el Giro de Italia porque luego en el Tour de Francia va a trabajar seguramente junto Nairo Quintana habrá que ver quién es el mejor Icon la ausencia a última hora de Alejandro Valverde está claro que el corredor alavés es el jefe de filas que tuvo una lesión el año pasado con caída en el Tour de Francia y en San Sebastián que le lastraron pero que llega en buena forma y que Yoko que lo puede hacer muy bien y que seguramente es una carrera que puede marcar también su futuro porque acaba contrato con Movistar este año

Voz 1991 20:04 estará en la charla bueno pues y con Mikel Landa

Voz 5 20:06 la gran baza del ciclismo español seguramente para el Giraud Italia y que leve

Voz 0298 20:10 ya hemos en estos últimos días con ganas de hacer algo

Voz 5 20:12 duramente de de brillar en la carrera qué tal Miquel muy buenas

Voz 0298 20:15 buenas ya imagino que con ganas de comenzar el tiro muchas gana no hubo un tiempo encontrando me viene cada vez estamos más cerca hay bueno más que tal vez el recorrido a así a primera vista bueno es un recorrido duro no en poco tradicional el Giro no con la montaña al final quizás un poco pocos kilómetros demás no encontrar veloz pero bueno intentaremos salvar los lo mejor posible y cuál es el objetivo de Mikel Landa en este Giraud bueno me gustaría verme peleando no que me respeten las caídas lesiones y que que esta última semana pues pueda estar disputando el Giro ya te leí que todavía de la de la caída del año pasado de del Tour y de y de Donosti te duele todavía un poco el hombro jarro de la uña a la línea de salida al al cien por cien si llego al cien por cien lo un poco pues lo de la uña una mano no estamos muy cerca de del giro estoy muy bien y bueno pues toda la precaución con precauciones buena Hay bueno había que coger aire un poco en casa y la participación es de lujo Simon jets disimulen un montón de corredores Nibali no sé a priori como cómo lo ves tú lo veo una carrera muy muy abierta no porque muchos favoritos el topten está caro oí bueno pues basta va a ser una carrera muy peleada que tiene Giraud que no tengan otras carreras gatita gusta especialmente bueno pues las etapas de montaña que tiene no quizás no se encuentren en otra en otra grande y el público el ambiente no creo que bueno al incluso el el ambiente que se respira no el la presión y todo pues es diferente y bueno engancha que ya por último el Movistar Tin sin Alejandro Valverde con esa baja a última hora que os ha trastocado un poco los planes claro bueno era un hombre muy importante para nosotros y nuestro emite Nos transmitía hongos mucha tranquilidad enchufado a siempre al equipo no porque cualquier día te puede disputar y bueno pues echaremos de menos en pero intentaremos pues hacer buen trabajo y no acordarnos mucho de su a medalla pero a contar un podio complicado muy difíciles ellos muy difícil pero estará Miquel en ese podía no ojalá ojalá no sé en qué cajón pero pero ojalá éste

Voz 1991 22:20 pues nada muchas gracias y que vaya bien en el Girona bueno pues esto arranca mañana a así que Borja vamos hablando unos vas contando cómo va la carrera vale pues ahí estaremos Yago un abrazo hasta mañana hasta mañana

Voz 8 22:57 nada puede compararse a lo que sientes Puerto equipo

Voz 1781 23:01 hasta que piensas en lo que se siente nunca soplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela es todo por el bote de un millón ochocientos mil euros que trae esta jornada perdona los porque sabe lo que hace la quiniela la apuesta deportiva que hace millonarios

Voz 8 23:19 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad sólo si eres mayor de edad nunca advierte

Voz 9 23:24 Yago de Vega Ana

Voz 10 23:54 sí más o menos como esperábamos también como vimos que íbamos también en invierno con los dos has bastante destacados por delante pero con muchas cosas por analizar muchas cosas por hacer para mañana así que nada los tres primeros el tocar de pasito importante y nosotros que tenemos que encontrar algo más

Voz 1991 24:17 este es Carlos Sainz después de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló que se celebra este fin de semana Manu Franco qué tal muy buenas

Voz 0103 24:26 qué tal muy buenas noches Yago como siempre fantástico

Voz 1991 24:28 ambiente en España la verdad es que es una pasada década vez que tanto los coches como las motos viene a nuestro país y cómo lo vive no la afición española

Voz 1385 24:37 sí es increíble cómo cómo se vive el motor en nuestro país el otro día hace una semana en el Gran Premio España de un espectáculo tremendo esta semana pues en Montmeló en Barcelona ya a toda la ciudad de Barcelona ya se vuelca con la con la Fórmula uno pero hay que decir que este año quizás echa de menos un poquitín a Fernando Alonso por qué montaba una ir sustituyendo el piloto asturiano está Don Carlos Sainz que está especialmente motivado para esta cita para este gran premio España que ha sido noveno en los entrenamientos y en los segundos porque los primeros había sido sexto no está con muchas ganas para para intentar acercar un poquito a Ferrari sobre todo es que hoy aunque se esperaba que Ferrari aquí estuviera Higuaín igualdad de condiciones que concede pero hemos visto cómo que de la estrella tanto mi familia como cuál te encuentras más rápido pues están parecido un pasito por delante que los demás

Voz 1991 25:39 para la calificación de mañana que esperamos algo parecido a lo de hoy

Voz 1385 25:43 yo creo que sí yo creo que a pesar de que de que Ferrari quizás pueda estar un poquito más cerca hoy una circunstancia que de que Ferrari en los dos primeros sectores era más rápido que Mercedes pero en el sector el doctor más revisado por los dos se ponían por delante aquí lo más lógico es que sí la sea la misma que veamos para la calificación lucha por la pole entre botas Lewis Hamilton no descartó de todos los Ferrari pero eso sería lo lógico y en cuanto a Carlos Sainz lo ideal sería que ocupar ese sexto séptimo puesto para intentar desde allí en la carrera hacia adelante

Voz 1991 26:15 Manuel lo llevamos comentando desde el inicio de temporada que puede ser la rebelión de los modestos entre comillas y me refiero a los segundos espadas de los equipos importantes es decir botas Leclerc que les están dándolo Morros una y otra vez a su jefe de filas entre comillas eh

Voz 1385 26:31 bueno lo de botas para mí es una gran sorpresa yo ya te he contado alguna alergia alguna entrevista que lo el tributan Él me decía que que confía en que en algún momento puede ser campeón del mundo ya que con unas pero estaba una típica de las piloto de esto da confianza ciega en cívico pero este año dos puntos líder del Mundial el Ana Ferrer que Hamilton ha hecho una la rápida más está está ahí para adelante sin duda el finlandés y en cuanto a Leclerc y Vettel pues yo creo que todo el mundo esperaba que el piloto monegasco que es una de las grandes futuras estaría desde el Mundial de Fórmula Uno pues estuvieran poniéndole las cosas muy difíciles a Sebastian Vettel pero quizá no hasta este punto que ha habido ha tenido que dar Ferrari órdenes de equipo más una carrera para pasar para evitar un poco no iría al ridículo pero pero casi de de Sebastian Vettel ante un chaval tan joven como como una Iker al que hoy por cierto le han preguntado por Fernando Alonso sabes que hay un rumor en la Fórmula uno que es bueno no estaría mal que se convirtió en realidad y es que sí este año Ferrari no gana el título con Sebastian Vettel pues podrían incluso tirar de Fernando Alonso para el próximo año claro es su hipotético regreso a la Fórmula uno Iberia vamos entonces es una lucha entre brete crearon soy Hicham de Claire porque de momento lo que está claro es que Leclerc es tal nivel de Vettel si no superior

Voz 1991 27:47 estoy leyendo también las declaraciones de Hamilton que dice con botas no se repetirá lo del Rosver en dos mil dieciséis Ahora hay respeto e indica mucho cuál es la situación eh

Voz 1385 27:58 bueno he antes desde la perdona me quiere que es que no termina lo que quería decir Lepper Ale

Voz 3 28:03 se han preguntado eso sí parece que Ferrari no

Voz 1385 28:05 me deja hablar sobre Fernando Alonso una cosa muy muy curiosa en cuanto lo que me dice es de de Vettel

Voz 3 28:13 déjame que te has visto notas vamos a ver

Voz 1385 28:15 que la lucha entre con con ese con Ros fue tremenda fue son dos chavales que desde pequeño eran amigos en el cartílago fueron rivales de hecho pues todo acabó como acabó con con el campeón del mundo Niko Rosver entonces fuera de la Fórmula uno ante la presión premisa a la que este año es cierto que botas tiene un carácter diferente más tranquilo mucho más templado estilo dormimos Raikkonen pero ella fue tan poquito menos la juerga digámoslo de esa si se lleva mejor con Hamilton pero la batalla está ahí estaba tendido está ahí ya veremos a ver qué sucede y que dice Luis pero si dentro de cinco seis carreras consigues tanto cuotas a nivel ya veremos a ver cómo cómo habla entonces es amigo Luis

Voz 1991 29:00 también me han gustado las declaraciones de Leclerc que hablan de si aceptaré órdenes pero hasta cierto punto es el Canela uno le voy a hacer

Voz 1385 29:08 claro claro es que al final bueno digo así como que le quitaban creo que llevaba como seis segundos de ventaja Sebastian Vettel no bueno pues tuvo esa pequeña avería Le Clézio yo lograr la victoria pero yo soy da está dando cuenta de que como mínimo lo que hablamos es tal nivel de Sebastian Vettel un Petra campeón del mundo y entonces pues evidentemente si él tiene coche que está a ese nivel pues no hay que ganar y no yo estuvo el Canedo no va a hacer pero debió un cierto respeto por el incierto buenos ojos

Voz 0103 29:43 es lógico el alguna manera Ferrari

Voz 1385 29:45 la todavía con pues Sebastian Vettel pero yo creo que Leclerc ni la propia escudería Ferrari tiene que que ir más allá y tiene que darse cuenta de que si el chaval están al nivel el tienen que dejarle correr

Voz 1991 29:55 hombre claro evidentemente lo que no vas a hacer es que cortara un piloto que está ganando en la pista además el poder pelear por más que haya unas órdenes al inicio de temporada diferentes pero vamos esto es hay que ganar

Voz 1385 30:08 no esto es como el fútbol no como la yo ya sé que ya tengo muchos recuerdos aquella época en la que que estaba por ahí tragedia sobre si hay un piloto que es joven y está al mismo nivel de el titular de tío que es cuatro veces campeón pues hay que hay que dejarles correr y además yo creo que es la esencia del del automovilismo y la esencia la jarreras El que más rápido ha eso no tiene que ganar

Voz 1991 30:32 en dos cosas más la primera es que el pasado uno de mayo se compre aniversario de la muerte de Senna en en Imola

Voz 0298 30:40 además ha puesto una escultura no en Barcelona unas

Voz 1991 30:43 Duran que se ve Ayrton Senna como si estuviese pilotando el el monoplaza una escultura color bronce no más o menos color dorado bronce

Voz 1385 30:52 sí sí eso no me hace que el circuito de Barcelona quería espera suena que tuvieron en su día y y bueno yo creo que todo el mundo de la Fórmula uno record uno la figura de piloto que todos consideran el mejor de la historia a pesar de no haber logrado tantos títulos como Michael Schumacher pero es un yo creo en el piso de de lo que quiero pensar que los años que han pasado desde el fallecimiento de concentra pues él si cada vez más vivo en todos los pilotos le idolatran todos absolutamente desde el Champions Luis Hamilton una hasta el propio Leclerc por supuesto Carlos Alonso no esté eran las son una ídolo ir yo creo que es muy bonito ese homenaje que han hecho en el circuito de Barcelona es era

Voz 0717 31:34 hay que recordar también que se cumplen veinticinco años de la muerte de

Voz 1991 31:38 dado Roland Berger que se mataban el mismo circuito el día antes Elías en los entrenamientos y que debido a lo mediático fue Senna quedó también un poco en el olvido rato en Berger

Voz 1385 31:50 si bueno fue el las dos últimas muertes que ha habido la forjar te hace ya todo tipo de de aquellos fallecimientos iraquí fue

Voz 2 31:59 Justo justo un día antes de es no se nazi es más S

Voz 1385 32:01 es semana no hubo otro muy bueno que teniendo mal por puro milagro que fue el que tuvo que también tremendo y de hecho cuenta la leyenda que el propio no quería correr no quería salir a la pista yo estuve durante toda la noche pensando reeditando oí y la manera de no correr porque el sentía algo algo especial algo extraño ya algo lo pudiera pasar porque durante todo el fin de semana cuál es percibida como señales de que algo su compatriota que lo es y finalmente por el graciosamente ocurrió lo que lo que ocurre es buena

Voz 1991 32:40 pues sí veinticinco años se cumplieron el pasado uno de mayo para terminar Manu qué pasa con Montmeló hay preocupación de que puedas

Voz 0717 32:46 el ideal del Mundial de Fórmula uno

Voz 1385 32:49 bueno pues lo que pasa como me lo es que evidentemente hay un circuito de lata que es el ciclo porque está claro que ahora hay una figura en el en la en la Fórmula uno que es la pena que es holandés Iker hablando aquí en un for Brown está dispuesto a pagar los veinticinco millones de euros que les hizo la Fórmula uno y es algo que lo pues hasta cierto punto no están dispuestos a gol sin ninguna duda es un gran ruido que genera muchísimo dinero para la ciudad de Barcelona es para toda la comarca ahí para toda Catalunya se habla incluso de noventa millones de euros de retorno pero por ejemplo el Gobierno de Ada Colau gobierno municipal no estaba dispuesto a dar ese ese millón y medio de euros creo recordar que es lo que lo quedar la Generalitat con todas las bueno todo la convulsión política que hay también al que es que más lo aporta pues también había hay un cierto Lido y vamos a ver qué pasa finalmente yo creo que sería una pena desde luego

Voz 3 33:44 en España perdiese su Gran Premio incluso se

Voz 1385 33:47 a la hora de que Jerez podría optar al en el caso de que no pudiera seguir Barcelona pero vamos a ver yo confió desde luego en las gestiones que hay gestiones todavía sobre la mesa no hay nada seguro y hay negociaciones entre la Fórmula uno y el circuito de Montmeló para para que si a Barcelona

Voz 12 34:08 hay se nos ha cortado mantengo rango pues ojalá

Voz 1991 34:11 ojalá se soluciona si ese solucione y siga teniendo España

Voz 8 34:14 qué gran premio el de Montmeló

Voz 1991 34:17 que es fantástico yo creo que aquí lo vivimos de forma fantástica al margen de lo de Montmeló Manu un día me apetece hablar de racha en Berger porque tiene una historia curiosa su carrera es muy breve pero es un tío que se lo curro mucho y que por desgracia acabó como acabó pero que que es una historia porque la adeptos en hayan los la conocemos todos pero no la de Ras emerjan me parece una historia que es interesante de vale

Voz 3 34:39 así lo haremos sin duda un abrazo muy grande uno

Voz 1991 34:43 pero minutos vamos a seguir con el motor tenemos que hablar del Mundial de Superbikes donde Álvaro Bautista está arrasando

Voz 0717 37:58 vamos con las motos este fin de semana tenemos Mundial de Superbikes llegamos a Italia a Imola Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 25 38:05 si Rafa tengo muy buenas cómo estamos

Voz 0717 38:07 de sigue dominando Álvaro Bautista aunque hoy ha finalizado cuarto pero desde luego desde el arranque del del Mundial es una barbaridad lo que está haciendo

Voz 25 38:17 hoy se ha demostrado en Ímola la verdad que bautista superó Katy no es tan buena

Voz 1104 38:21 ha sido cuarto a siete décimas de Jonathan Rea Johnny Ray el de Kawasaki el que venía dando los últimos Mundiales Inarro de bautista de antes once de once envía

Voz 2 38:29 pero ya es posible será cuestión de suerte estaba clarísimo

Voz 1104 38:32 hoy hemos visto la realidad de Bautista solamente cuarto a siete décimas la cabeza que te lo explique él mejor que yo las como te lo dice

Voz 1991 38:38 el Pelotas Álvaro Bautista qué tal muy buenas

Voz 26 38:42 hola muy buenas qué razón tienen Mela es que

Voz 1104 38:45 todo lo demás todo lo que hemos ganado ha sido todo era era suerte pues todo el viene muy bien esto hubiera habido esto ya hago viene muy bien para los bocazas te dicen que bautista gana sólo porque tiene la mejor moto y tal sabes

Voz 2 38:57 en una en una pista que no he estado nunca que le

Voz 1104 39:00 sí es decir capaz de queda cuarto

Voz 26 39:02 que tiene razón cuando quieras se dejó la Panigale a ver

Voz 1104 39:08 Zapatero sabe es que sabes que es pura ironía que los vocales es la mejor moto de que te quieren quitar mérito a tu pilotaje ya está de todos modos te digo una cosa eh mañana a las doce del doce a pesar de Distrito siete décimas va a ser interesantísimas le está dando emoción al fin de semana italiano

Voz 26 39:27 no bueno yo creo que aquí

Voz 0103 39:30 poquito a poquito no porque bueno como he dicho antes no no nunca había estado aquí bueno hace dos semanas hizo una media antes no porque hicimos pudimos dar una vueltas pero más que nada para no sabe si la curva izquierda o la derecha pero no trabajar nada yo he sido prácticamente el primer día y bueno cogiendo buenas sensaciones poquito a poco voy pero sí que es verdad que a lo mejor de esta pista nuestra moto es una pista muy revivirá ahí les cuesta un poquito más que que a lo mejor en otras fascistas

Voz 1991 40:01 bueno te llevamos al inicio de la temporada cuando ibas a disputar el primer gran premio del Mundial de Superbikes para para para ver qué tal estabas para darte suerte de cara a la temporada te imaginabas a estar a estas alturas con los resultados que ha conseguido Álvaro

Voz 0103 40:16 pues ni mucho menos es que yo no me lo esperaba esperaba nadie pero el primero no porque venir a un campeonato nuevo con tres carreras por fin de semana una moto que no conocía un equipo que tampoco conocía neumáticos todo todo todo distinto

Voz 26 40:32 sinceramente yo me esperaba

Voz 0103 40:35 puede dejar luchando por por ganar pero ni mucho menos ganar todas las carreras ya la manera que lo hemos hecho que ha sido con con con ventaja

Voz 1991 40:44 qué te dicen en el equipo y que te dicen también la gente del entorno del Mundial de Superbike porque desde luego eres la gran sensación este año sin duda

Voz 26 40:52 la verdad es que prohíbe el equipo pues imagínate

Voz 0103 40:54 está en el súper contento no porque

Voz 1104 40:57 datos son increíbles la gente

Voz 26 40:59 he aquí dentro pues también en parte se alegra de que que haya tiene oportunidad de días CEPAL

Voz 0103 41:05 doctor porque dice que que estamos subiendo el nivel de Superbike tanto en pista como prueba de PISA porque supe cuenta vamos yo tampoco es que antes a lo mejor me fijaba mucho en cuanto se hablaba de Superbikes Últimamente se está hablando casi en los niveles de bienestar MotoGP o una cosa o por otra que si la política de la o que el piloto entonces está hablando mucho más mi gravedad que orgulloso de de te igualmente del punk hemos hecho campeonatos

Voz 1991 41:32 mira lo hemos comentado precisamente me leyó alguna vez eso el el hecho de no sólo al Mundial de motociclismo sino que hablemos ahora del Mundial de Superbikes pero esto Álvaro

Voz 8 41:42 evidente evidentemente únicamente culpa tuya

Voz 1104 41:47 por eso sí

Voz 26 41:48 eso lo sé que hemos revolución

Voz 0103 41:51 nado tanto dentro de la pista porque estamos rodando rapidísimo mejorando los tiempos de los últimos años feo también fuera de la pista no se está hablando de a todas horas ahí la verdad que que muy contento y orgulloso de lo que estoy haciendo no me siento como en aquella época cuando cuando Valentino he hizo un cumbre mundial pues me entiendes bueno que te diste

Voz 1991 42:17 tan real que es tu principal rival el que era el gran favorito hasta hasta tu llegada no sea hablas con él tienes buen rollo

Voz 26 42:24 sí la verdad que sí que hay buen rollo no oí bueno

Voz 22 42:28 Ikeda dice puñetero ya te ha podido queda haber dan mundial de motociclismo no

Voz 26 42:33 eso no me lo dice pero seguro que sí

Voz 0103 42:37 no pero sí hay buen rollo después de las carreras y eso sí que chica hablamos en una buena yo soy de momento todo bien te iba a decir que es lo que más

Voz 1991 42:47 esas de menos del Mundial de motociclismo pero te lo cambio hechas algo de menos del Mundial de Motociclismo

Voz 26 42:52 pues mira sinceramente

Voz 0103 42:55 aparte de Lamela y cuando extradiciones ahí no me dejaba respirar pillaba capaces de vista

Voz 26 43:02 designado pero a ver sinceramente somos

Voz 0103 43:04 lección que tenía antes en Moto GP de esta en un equipo satélite luchando ahí que como mucho muchos podía aspirar a hacerse esto pues sinceramente no lo echo de menos aquí estoy muy a gusto porque me siento muy cómodo el equipo con la moto con genio genial la verdad es que aquí también estoy ganando entonces la verdad es que que no echo mucho de menos aquellos no sinceramente el mejor ahora mismo tú me dices oye volverían a Moto GP en las condiciones que antes no

Voz 3 43:33 cuenta que a hacer a bueno

Voz 0103 43:38 pues eso no volvería sólo si tuviera pues una muy una moto oficial que es armas para poder demostrar su potencial

Voz 1991 43:46 José Alvarado al margen damos Onda al margen del talento al margen de tener un equipo que trabaja al margen de tener una moto que funciona cuánto han tenido de importante el estar picado en tu orgullo el hecho de decir voy a decir entre comillas me había echado el Mundial de motociclismo pero os voy a demostrar qué tipo de pilotos hoy

Voz 0103 44:04 hombre pues bastante bastante porque pues eso es lo mejor en otra convicción pues a lo mejor en en algunas carreras de esas de que mujer de metió Inter segundo pues hubiera o no pero es como diciendo no hubiera lo máximo que tengo para que no ve hay está para quedarse con una buena moto el equipo puedo ir todavía más rápido no entonces no es que se de orgullo pero es como por eso aprovechando la situación y demostrando que he con una buena moto y un buen equipo puedo hacerlo muy bien

Voz 1991 44:41 cuánta gente crees que se ha arrepentido de que no sigues en el Mundial de Motociclismo

Voz 0103 44:47 bueno no sé seguro que los pilotos no

Voz 3 44:50 León

Voz 0103 44:52 pero sí seguro que alguno porque está diciendo iba si hubiéramos si hubiéramos pero bueno las cosas vienen como vienen y ahí estoy muy contento de que por los motivos que que fueran pues

Voz 26 45:05 si hubiera que venirme a a este campeonato con Ducati porque estoy disfrutando mucho

Voz 1104 45:11 mira eh hay una cosa fundamental no dice no volvería a Moto GP sino sólo volvieron a Moto GP en el caso de que sin una moto oficial la pregunta es batir hay alguna posibilidad real de que te den una moto oficial de Trust si el nuevo compañero de Dovizioso Ducati sólo por un año sus resultados no están siendo bueno esta temporada se acercaba al podio yo hago campaña que Adeje me cruzo con Baby de tardó cheques el team manager de Ducati o Pablo iba a decir Bautista Superbike

Voz 25 45:39 yo siempre hice vine aquí a hacer las últimas cinco seis carreras de Moto GP

Voz 1104 45:43 pero claro se cogen de hombro me ponen sonrisa cómplice en ser realmente hay alguna posibilidad de que sigan así el Mundial de moto de Superbikes el año que viene este tengamos al lo hemos una Ducati oficial como compañero Dovizioso

Voz 26 45:58 sinceramente no lo sé no lo sé Si

Voz 0103 46:03 si fuera o no puede haber la oportunidad no yo lo único que puedo hacer es también manos es

Voz 26 46:08 estoy haciendo la voy a intentar dar lo mejor en la pista intentar

Voz 0103 46:12 a demostrar mi potencial mis ganas mi hambre y luego a partir de ahí pues yo no sé si quiere tomar decisiones no se Vide Paolo pues los que no es que tomen decisiones no yo sólo puedo hablar en la pista Hay es lo que intento hacer

Voz 3 46:31 ojalá hubiera posibilidades Álvaro podríamos decir que después de unos cuantos años malos por fin estás disfrutando de nuevo el motociclismo

Voz 26 46:42 a ver doce en MotoGP también disputaba no lo que pasa es que es de otra manera

Voz 1991 46:47 disfruta más ganando no

Voz 26 46:49 hombre no te digo ya lo mil veces claro porque haces lo mismo pero encima ganas entonces es como que que la recompensa es siempre la recompensa no porque ahí

Voz 0103 47:00 en Moto GP cuando estaba así a final de año estábamos muy bien hay muchas no puede entrar entre los seis entre los cinco primeros incluso con la motos satélite pero padece como que no estaba recompensado no aquí pues mira hago el mismo trabajo me empeñe lo mismo doy lo mejor de mí encima tengo de recompensa se que gano y la gente no lo es como que lo valora más

Voz 1991 47:21 sí hombre en lo fundamental es esto de irse con la conciencia tranquila de haberlo dado todo sea el campeonato que sea pero si encima uno se va con la conciencia tranquila con un trofeo cada fin de semana pues mucho más evidentemente