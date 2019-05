"Tan solo hay dos enfermeras por planta en cada hospital"

Voz 2 00:00 nosotros por aquí así que estás por ahí supongo Lourdes cómo estás en Barcelona bicefalia funcionan mira es una un proyecto muy bonito de Estado no capitalidad Vic capital lo vamos a hacer siempre apostaba mucho por eso también

Voz 0874 00:51 es inevitable empezar este repaso de la actualidad con la despedida del que fuera vicepresidente ministro del interior ministro de Educación Secretario General del PSOE Pérez Rubalcaba

Voz 1312 00:59 y lo hago con esta canción de de Antonio Vega que mira mañana domingo hace diez años que que nos dejó ya sé que mucha gente dirá sí pero esta canción canta a la física Alfredo Pérez Rubalcaba era profesor de química pero bueno es una de mis canciones preferidas si a mí me parece un bonito Memorial sabiendo como sabemos además Javier que no escuchaba a esta hora muchos sábado

Voz 0874 01:21 sí sí de Petén cuando el mensaje Ava yo fíjate yo recuerdo en Hora Veinticinco cuando aparte del Gobierno con Felipe González se montó una sección que se llama Gobierno y oposición responden y cada viernes venía a él con Francisco Álvarez Cascos que parecen dos personajes antagónicos que sin embargo era muy divertido estar con ellos se ha dicho muchísimos del en las últimas horas

Voz 2 01:43 se ciclos veinticuatro horas

Voz 0874 01:46 todo se ha recurrido a muchos lugares comunes nuestro de luces y sombras ese gran político grandes político de gran con fabulador también yo yo de él me quedo con una cosa hay tantas veces nos hemos reído mucho con él no y es que tenía una capacidad que compartimos mucho en este programa es su capacidad para tocar las narices

Voz 1312 02:04 además fíjate lo has dicho tú yo creo que es lo que mejor define la política de Pérez Rubalcaba es la única unanimidad que ayer hubo a la hora de despedirlo es famosa ya una frase que que todo el mundo recordaba ayer que que él siempre decía no España es un país en el que sabemos enterrar bien y es muy difícil encontrar el consenso en nuestra clase política y ayer lo hubo en recuerdo de este político socialista que desempeñan muchos cargos en el Gobierno en la posición en el partido pese a que a veces no lo ponía fácil era para muchos un honor tenerle enfrente así lo reconocieron ayer por ejemplo el presidente de la Xunta de Galicia el popular Alberto Núñez Feijóo hoy la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 3 02:39 sí pero eso va con reconocimiento reconocimiento primero de que es una persona que ha tenido una visión de Estado y segundo que ha sido útil a los intereses generales españoles y tercero que ha sido un personaje político de primer nivel en el Partido Socialista como organización política en el en el gobierno socialista no por consiguiente yo creo que hay una gran consenso en España de que ha sido un político con visión de Estado y eso lo echamos tanto de menos en este momento que se pueda imaginar

Voz 4 03:06 qué tiene el tope legal que un gran orador de un negociador Roig fantástico pues creo que sido un servidor público excepcional no que la demostrado en todo momento que ha sabido oir se irá que ha vuelto a lo suyo no que esto para mí es un político es una cosa también importantísima no saber estar y también saber qué te vas

Voz 0874 03:27 saber que te vas eran famosas las sesiones de control en el Parlamento sus enfrentamientos a la oposición la réplica serán inteligentes serán rápidas no como ahora que a veces son muy muy mal educadas a veces incluso ordinarias no

Voz 1312 03:39 la zonas yo en el caso del hacía sonreír

Voz 0874 03:42 incluso a quiénes iban dirigidas de esas réplicas de los recordaba el portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando y el ex presidente valenciano y ex ministro con Aznar Eduardo Zaplana

Voz 5 03:50 a Rubalcaba sólo hay uno no hay cada uno pues se tiene ahí desarrolla un papel de brilló con luz propia bueno

Voz 6 03:59 nosotros lo tuvimos fáciles no no fue fácil

Voz 5 04:02 la hacerle la oposición era muy duro

Voz 4 04:04 a su todo el mundo lo sabe todo el mundo destacado yo creo que con razón por su brillantez parlamentaria su audacia su inteligencia una excelente negociador un hábil negociador que era muy discreto y lo que yo valoraba muchísimo del a cumplidor de la palabra dada

Voz 1312 04:22 todos coinciden en su discreción su sentido de Estado yo añadiría la visión que tenía del Estado que a menudo entraba en colisión con algunos líderes nacionalistas que también ayer expresaron su respeto hubo en recuerdo de Rubalcaba que estando en el Gobierno gestionó momentos muy delicados y difíciles de nuestra historia reciente escuchamos al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y el presidente del PNV Andoni Ortuzar

Voz 4 04:43 a mí como a consecuencia se va a impedir que otros discutíamos mucho con

Voz 7 04:51 me le porque la adicción de de Euskadi y el País Vasco de la solución al problema la violencia no siempre se compartía o no se perseguía igual desde Madrid que desde Bilbao o desde Gasteiz no pero pero él el hacía ese esfuerzo por estar por estar cerca por por no por por por hacerse presente Porro ofrecerte una salida

Voz 0874 05:13 el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha firmado un artículo de despedida y homenaje en los periódicos lo titula un rival admirable dice entre otras cosas ni vivía obsesionado por la imagen NYSE perdía por un regate cortoplacista es un modelo en de sus dice Rajoy Alonqueo tendríamos que revisar lo bueno que tiene eso que se ha llamado últimamente la vieja política no Lourdes

Voz 2 05:33 sí tono de oro en los si se mire acá

Voz 1312 05:37 reflexiones nunca habían en Mali sobre todo ahora que estamos en campaña bueno oye vamos a cambiar un poco de tercio vamos

Voz 8 05:43 ah sí

Voz 9 05:49 les dedicación afecto compromiso vocación favor complicidad vida empatía satisface evidencia cuidado cariño generosidad ciencia humanidades confianza vida compromiso ángeles de la guarda compañera humanidad esperanza amor

Voz 1312 06:06 esta es una campaña que ha puesto en marcha el Consejo General de Enfermería se le ha preguntado a ciudadanos algunos de ellos famosos que digan en una palabra lo que es una enfermera para ellos es que mañana se celebra el Día Internacional de las enfermeras pero también mañana esa es la la noticia que a nosotros nos importa miles de personas en trece comunidades autónomas se presenta a las oposiciones para cubrir puestos de trabajo que ahora son interinos temporales y muchas veces precarios

Voz 0874 06:32 sé que no son plazas nuevas digamos de enfermera

Voz 1312 06:34 bueno no son plazas nuevas y eso que hace mucha falta porque el noventa y ocho por ciento de los contratos firmados en el año pasado fueron temporales en nuestro país hay un déficit histórico de de enfermeras no en toda España hay casi trescientas mil enfermeras osea tocan unos tres mil quinientas sesenta y tres profesionales por cada cien mil habitantes una proporción que está muy alejada de los países de de nuestro entorno no en nuestro sistema sanitario menor dato que me han dado en el Consejo General de Enfermería necesitaría más de ciento sesenta mil enfermeras para llegar a las novecientas sesenta y ocho por cada cien mil habitantes que es la media europea

Voz 0874 07:08 la paridad que diferencia tremenda hoy están conmigo Yolanda y Pilar

Voz 1312 07:11 estas muy bien acompañados en realidad las presento mira días buenos días Yolanda Martínez y actores es enfermera del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda trabaja actualmente en la Unidad de insuficiencia cardiaca de Medicina Interna Pilar García Fernández es directora de asistencia en Atención Primaria y las dos lleva mucho tiempo trabajando en esta profesión que además para las dos compartirla que es muy vocacional no

Voz 0874 07:33 sí sí totalmente de casi todas quién es hacéis este trabajo tiene que ser vocacional pero qué esa ese desequilibrio porque no se equiparan a las plazas a la oferta europeo se amplía la oferta

Voz 10 07:46 bueno todo va un poquito también en relación a a las necesidades no oí la carga de cuidados que tiene que tiene la población también está muy relacionado en el modelo asistencial no que se le da a los pacientes probablemente en mi compañera pues eh a nivel en el hospital pretende dar una necesidad de recursos que también funciona a veces de del morbo de la época del año no estamos en verano en navidades pues es verdad que los procesos de ese complican según la estación del año ya en momentos en los que es verdad que innata falta poner mucho más recursos para dar respuesta a las necesidades de nuestra de no no yo en el ámbito mío no que es la Atención Primaria en los centros de salud pues efectivamente estaría muy bien poder contar con algún recurso es verdad que ahora mismo se van adaptando cada vez más las necesidades que tenemos a la realidad que nuestros pacientes tienen porque en el momento en el que estamos pues con una estrategia cima de la mesa hay que cada vez somos la población

Voz 11 08:43 es más longeva eso sí tenemos

Voz 10 08:46 mal llegamos a tener más años no pero con mucha más patología en ese sentido pues que además de la carga de cuidado la visibilidad enfermera tiene que dar ahí tiene que estar ahí presente para dar respuesta a la a la población no

Voz 0874 08:59 pero es una paradoja ha visto desde fuera que hagan falta tantas enfermeras se que sin embargo emigren al Reino Unido por ejemplo

Voz 11 09:05 sí bueno la enfermería española es una enfermería muy profesional con unas capacidades unas cualidades yo una formación exquisita excelente eso hace que seamos muy reclamadas por el resto de países europeos ir muchas veces ante la precariedad de que laboral que hay en Nuestro país opten por por salir fuera de España porque porque es muy reconocida fuera es verdad que los ratios dejan mucho que desear con respecto al resto de de países europeos países que están muy cercanos muy próximos a nosotros el eh a la temporalidad hace que el personal y o sea muy variable varíen mucho de unidades y sobre todo a nivel de los hospitales entonces eso hace que los contratos unas veces puedas estar en cardiología dentro de un mes tengas que estar en urología que que es lo que va a provocar pues que la asistencia y la aplicación de cuidados las a la atención al paciente va va a verse perjudicado

Voz 1312 10:07 la mañana en Galicia las enfermeras los enfermeros bueno lo los que opten a a esas plazas que se han convocado a acudir de negro vestidos de negro en protesta por la precariedad laboral y las pésimas condiciones como como se define la precariedad laboral en enfermería horas apuntado algunas cosas pero cómo cómo se vive esa precariedad

Voz 11 10:25 bueno yo a nivel del hospital lo que ocurre es que el número de Der el ratio de enfermeras por paciente es es evidentemente y muy dificultoso es decir la atención la calidad asistencial Se ve muy comprometida porque dos enfermeras tienen que atender a una planta completa de de unidades hay unidades muy complejas con con pacientes muy crónicos con pacientes de envejecidos que necesitan muchos cuidados mucha asistencia mucha atención y muchas veces el tiempo es muy limitado o no puedes dedicarte el tiempo que precisa el paciente y eso se ve Mer en va se va mermando en la atención y la aplicación de cuidados

Voz 0874 11:09 hay alguna faceta un puesto de trabajo que sea menos conocida hay que deberíamos poner en valor

Voz 10 11:15 pues yo ahí sí que me gustaría aportaron en el sentido de que todavía nos queda un poquito dar más visibilidad a la enfermera no de atención primaria de los centros de salud para que la población para que la sociedad la la conozca más y ponga en valor ECI todo todo aquello de lo que se pueda beneficiar nuestra población de los cuidados de todo aquello que le pueden enseña su su enfermedad no es verdad que cada vez la población los conoce más nos demanda más porque además de las enfermeras de los centros de salud no sólo trabajan en el centro de salud es decir también dan asistencia a la Comunidad en en en en en los domicilios en la consulta en los colegios por lo tanto cada vez más está demandando es esa atención enfermera esos cuidados que tenemos que darle al a la población va reconociendo un poquito más esa visibilidad que tiene que tener

Voz 0874 12:04 yo lo Martínez si Pilar García gracias por ser durante estos minutos la la puede la enfermería gracias por venir un abrazo gracias y mucha suerte a todos y a todas las porque se presenta mañana esas oposiciones entre comunidades

Voz 12 12:15 ah sí

Voz 1 12:24 bueno

Voz 1312 12:30 yo no sé si lo que voy a hacer está bien o mal pero en las campañas municipales dan un material muy bueno Javier en realidad me fascina los vídeos promocionales de algunos candidatos son como esos anuncios de los cines de barrio o de pueblos que son entrañables y cuando voy a uno de esos cines dentro antes para verlos

Voz 0874 12:45 en el sketches de la resistencia totalmente

Voz 1312 12:49 vamos a empezar con con la campaña del candidato del PP al Ayuntamiento de Leganés que se presenta él mismo y sus objetivos más inmediatos con su ciudad

Voz 13 12:55 como he dicho quitar el olor a pis que me han dicho lo los vecinos de Leganés limpiar las calles Leganés huele mal esa es la realidad

Voz 14 13:02 Miguel Ángel Recuenco un pepineros

Voz 1312 13:07 es totalmente si es que así se les llama popularmente a los habitantes de de Leganés que antes era una zona de huertos donde se hacían muy bien los pepinos daban muy bien los Pekín

Voz 0874 13:16 la política hay tantas selecciones no se amplían la cultura entre

Voz 1312 13:19 pero la política es a veces difícil de explicar por las decisiones que se toman lo mejor

Voz 15 13:23 eh es que lo haga el que

Voz 1312 13:26 hasta ahora era concejal en el Ayuntamiento

Voz 15 13:29 el de Ferrol el concejal del PP Alejandro

Voz 1312 13:31 la UTI y ahora es candidato por ciudadanos antes que se lo digan a

Voz 16 13:35 si lo dicen algunos dicen de mí que soy un cambio chaquetas en realidad puede que sea cierto que me quito la chaqueta de un partido que perdió sus valores e incumplió sus principios para ponerme una en la que seguir defendiendo

Voz 0874 13:46 en el lo política municipal es la más cercana al ciudadano no se puede interpretarse hay que conectar más a pie de calle no estás cortarles escuché ayer en en el programa que con y me hicieron muchas gracias

Voz 1312 13:56 Esquire recupera el bono también la política e las campañas municipales tienen mucho flow Ada Colau candidata a la reelección como alcaldesa de Barcelona en la anterior campaña puesto por la rumba catalana el famoso run run no sé si lo recuerdas pues ahora se ha puesto mal nota no canta ella eh Jamison

Voz 19 14:24 tengo miedo

Voz 17 14:26 ah sí

Voz 20 14:36 dudo Airbnb espera sube

Voz 17 14:40 ah

Voz 20 14:45 me encanta la olla a mí sí me bueno es hacer un seguimiento del frikismo en campaña yo te lo borda eh

Voz 0874 14:52 mismo municipal la verdad es también tema iba una sección de Mazo llegó a esa es podemos decir a Cristina no sintonía de fondo déjame escuchar a ver que nos cuenta el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 22 15:14 mi

Voz 23 15:25 toda la vida de desconfiado de los súper héroes me gustaban más los héroes prefería a cualquier marino de Jack London al hombre araña superando hilos de seda por las muñecas la causa estaban las palabras adoraba descubrir el mundo aprendiendo cómo se llamaba a todo aquel todo eran las novelas de mar nada me resultaba más fascinante y lejano que los nombres de las partes de un barco porque a Spiderman lo tenía demasiado cerca lo que a él le sucedía lo contemplaba vamos a diario a la vuelta de la esquina trepar por las paredes de los rascacielos no podía compararse con trepar al palo m sana o el palo mayor o el tren Goethe y andar en equilibrio por la CIA el mar tenían más palabras que los bloques entonces iba la enciclopedia buscaba una lámina con las embarcaciones para saber me las desde el Abbottabad hasta el Press se acuerdan de la novela El lobo de mar es de las más tristes de Jack London en el cine lo hizo Edward G Robinson el actor que nos enseñó que nuestro último refugio iba a ser un abrigo largo aquel libro me caló hasta tener pesadillas con la ceguera que al final sacude al capitán Larsen en la soledad del lobo Larsen Nsue apartarse del género humano había mucha más humanidad y soledad que en el exilio permanente de Lobezno el Lobo hombre de los X Men reclamando se ambos de la estirpe de los lobos uno significaba lo contrario de lo otro lo que en lo vez no era salvarse por regeneración en el lobo de mar era salvarse por degeneración al cine al cabo ser superhéroes resulta fácil tan sólo se trata de una cuestión de presupuesto ser era más complicado costaba la vida la gente estaba hecha de otra pasta no existía el auto ayuda porque toda ayuda era una quimera