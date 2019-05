Héroes vs. Superhéroes

Voz 3

00:21

toda la vida he desconfiado de los súper héroes me gustaban más los héroes prefería a cualquier marino de Jack London al hombre araña superando hilos de seda por las muñecas la causa estaban las palabras lograba descubrir el mundo aprendiendo cómo se llamaba a todo aquel todo eran las novelas de mar nada me resultaba más fascinante y lejano que los nombres de las partes de un barco porque a Spiderman lo tenía demasiado cerca lo que a él le sucedía lo contemplaba vamos a diario a la vuelta de la esquina trepar por las paredes de los rascacielos no podía compararse con trepar al palo sana o el palo mayor o el tren Goethe y andar en equilibrio por la CIA el mar tenía más palabras que los bloques entonces iba la enciclopedia buscaba una lámina con las embarcaciones para saber me las desde el Abbottabad hasta el previos se acuerdan de la novela El lobo de mar es de las más tristes de Jack London en el cine lo hizo Edward G Robinson el actor que nos enseñó que nuestro último refugio iba a ser un abrigo largo aquel libro me caló hasta tener pesadillas con la ceguera que al final sacude al capitán Larsen en la soledad del lobo Larsen en su a apartarse del género humano había mucha más humanidad y soledad que en el exilio permanente de Lobezno el Lobo hombre de los X Men reclamando se ambos de la estirpe de los lobos uno significaba lo contrario de lo otro lo que en lo vez no era salvarse por regeneración en el lobo de mar era salvarse por degeneración al cine al cabo ser superhéroes resulta fácil tan sólo se trata de una cuestión de presupuesto Secrero era más complicado costaba la vida la gente estaba hecha de otra pasta no existía el auto ayuda porque toda ayuda era una quimera