Nick Mason, batería de Pink Floyd: "La música que menos me gusta escuchar es la nuestra"

Voz 1775 00:56 el panadero buenos días qué tal buenos días a que no les pones Music que bueno a qué noticia el estás poniendo música con este Walking on the moon de brilla estoy poniendo música menos clásico atento atento a la noticia Jeff Bezos el dueño de Amazon el hombre más rico del mundo ha presentado este jueves la nave blue moon

Voz 1775 01:14 está bien visto mira lo podía patrocinada por qué es su última creación es una nave con la que dice que va a poder llegar a la Luna en el año dos mil veinticuatro de poner unas pegatinas de la cerveza y cuando llegue dice Bezos que bueno que por el beneficio de la Tierra el hombre tiene que volver a la Luna y esta vez lo tiene que hacer para quedar

Voz 0874 01:32 allí lo es un poco facil esta asociación que me haces no caminando sobrevive al una a ver

Voz 1775 01:37 lo fácil hubiera sido poner la canción Blue Moon que por cierto también me gusta no me acordaba de cerveza fíjate pero he traido esta porque hay una historia hay oculta que que te quería contar resulta que bueno estén compuso esta canción en el año setenta y ocho Poco después de que Armstrong dijera aquello de gran paso para la humanidad y el pequeño paso para el hombre lo hizo una noche que volvía estaba en Munich volvía al hotel volvía algo borracho de de subidón bueno le vino la melodía la cabeza se puso a dar botes por la habitación saltando la primera frase que escribió con la melodía que tenía la caza fue Walking on the room caminando en la habitación dirá la luna eh ya fue a la mañana siguiente cuál no hubo un cambio de letra porque lo de la habitación de sonaba un poco tonto también buena porque la sensación que en realidad había tenido esa noche pues se parecía más a lo que debe ser caminar sobre la la luna también contaba aunque Yesterday de los Beatles era Alex Noyes

Voz 0874 02:29 bueno no está mal la historieta pero es verdad que la Luna siempre ha tenido mucha influencia en la música pop David Bowie con Space quizá lo más claro no

Voz 1775 02:36 se pensó en traer a Bowie pero la verdad es que sonaba mucho ya en esta sección no en cambio hay otro que creo me falla quizá la memoria ver si no me falla la memoria nunca hemos puesto en esta sección no en el programa y que bueno yo creo que contigo hoy sobre seguro y además mantengo el tema de la influencia de la luna en la composición de canciones

Voz 0874 03:31 maneras de peligro aumentos de sueldo es poner a la echado he contado alguna vez que hemos entrevistado en viviera Michael Phelps residencia en va más que que tengo su número de Skype y yo le podría llamar

Voz 1775 03:43 en cualquier momento por ahora mismo lo que podríamos llegar siempre hay en fin me lo has contado más de una vez y como te gusta eso de entrevistar a ella a ídolos de tu juventud a músicos históricos no como Mike Oldfield Milito Campo Viejo un clásico que siempre se ha dicho que que dedicó esta canción a John Lennon otro otro mítico la canción estaba recuerda aseguró no en el disco Crisis aquella aquella portada no

Voz 0874 04:02 la verde verde tonos verdes la luna

Voz 1775 04:04 qué nadando sombra una torre a un edificio que está sobre el Mari mientras su nombre mirar desde la esquina de la portada desde la orilla hecho creo que quién diseños aportadas

Voz 0874 04:12 mismo que hizo tubular Bells la detuvo una vez que sea sé que es histórica sino que tenemos que hablar de portadas históricas pero bueno he puesto a hablar de portadas de discos canciones sobre la Luna

Voz 1775 04:21 no podía faltar

Voz 0874 04:52 hombre aquí es dado en el clavo esta canción se ha llevado a muchos sitios en nuestra cabeza nuestra juventud a veces sin necesidad de provocar digamos esos viajes con otra serie de producto

Voz 1775 05:05 solamente las siguientes en anda no él esta es la canción con la que cierra cierra el disco que termina con ese latido del corazón con el que empieza también en fin un disco bueno sorprendente el disco y todo lo que supuso no que cambió seguro a la historia de Pink Floyd pero quizá también la historia de la música

Voz 0874 05:22 ver disco conceptual de Pink Floyd en el que Roger Waters bajista asumió todas las letras algo que era muy importante para él y que según ha dicho después en alguna entrevista era su gran pelea con el resto de la banda sabían pelearse

Voz 1775 05:33 sí bueno éstos tenían mucha experiencia en en pelearse no han tenido todo tipo de demandas acusaciones en todos los años de historia del grupo no es que cuando grabaron esto años setenta y tres pues todavía no todavía se llevaban bien de hecho este disco fue que les lanzó a la fama no años setenta y tres como te digo hacía bueno prácticamente nada que el hombre había llegado a la luna y eso sin duda pues si influyó o no en todo el concepto dice

Voz 0874 05:55 qué pena estoy pensando no saber si la pasión de pincel el espacio fue una cosa pasajera

Voz 1775 06:00 algunos menciona discos posteriores ya pero hubiera estado bien no saber algo más del destacar oculta de la Luna

Voz 0874 06:07 de traer a gente a la que nadie conoce hubiéramos podido entrevistar a alguien que nos lo contará habría estado muy bien hubiera estado bien sí hombre mira quién está aquí me Mason batería de Pink Floyd cómo estás aunque te recuerda claramente si el caer de Moon es de verdad Mis Mason batería de Pink Floyd usted recuerda Si Si este álbum este disco hemos hablando surgió de la pasión por el espacio de Pin

Voz 5 06:29 lo o fue una idea que de repente les digo

Voz 0874 06:31 no de ustedes

Voz 5 06:33 buen gusto en la historia de dar un ochenta claro es bastante curiosa si hablamos de cómo hicimos este álbum Willie Walsh fue realmente un álbum conceptual primero empezamos trabajando con retazos de música después nos juntamos y acordamos que lo que queríamos hacer era una pieza musical sobre las presiones que sufrimos en nuestras vidas Lisa ya de hecho nos sentamos escribimos cuatro o cinco cosas como punto de partes Zidane hay mucha el dinero la mortalidad francés los problemas de noche después Roger escribió las letras en torno a estos conceptos y algunas ya las tenía también teníamos ya algunas músicas pero otras tuvimos que escribirlas

Voz 1775 07:26 que podemos encontrar de de ese álbum en la exposición que que acaban de inaugurar

Voz 6 07:32 en Madrid

Voz 1775 07:34 qué hacen Queen we can factores yo creo que en la exposición hemos cubierto con detalle la historia de todo

Voz 5 07:43 los los álbumes que hemos hecho es dan por ejemplo algunos de los instrumentos que utilizamos en el estudio de Sekulic que aclare fecha sea prestado también mucha atención a los elementos gráficos marines porque cada una de las cosas interesantes The Dark Side of the Moon es que el éxito que tuvo no se debió en mi opinión a un solo factor al menos cinco seis influyeron mucho jamón además de la música y las letras son muy relevantes para gente de cualquiera edad

Voz 6 08:15 es muy entera

Voz 5 08:19 teníamos un ingeniero de sonido maravilloso será Alan Parsons teníamos la ayuda de Chris Thomas freno me que hizo un trabajo fantástico en la mezcla final del álbum en Kimi fue como una suma de muchas cosas las que contribuyeron al éxito incluido el diseño de la portada

Voz 0874 09:00 ya que estamos charlando con Nick Mason que es el batería de Pink Floyd si recuerdas a principio de tiempo dado cuando estuvimos en hábil Rot con unos señero en el estudio en el que se había grabado dacha donde Moon tuyo Veamos Lógicamente y caes Martin mencionaba como en el caso de los Beatles el el enfrentamiento o la competencia entre Lennon y McCartney promovía la creatividad de entre ellos yo me pregunto si en el caso de Pink Floyd y ahora que sabemos sobradamente conocido que la relación entre Roger Waters mismo no ha sido ni es la mejor Si esa competencia entre ellos fue buena o fue mala para la banda

Voz 5 09:38 yo creo que sí yo creo que la competencia que había dentro de Pink Floyd Picture superan con mucho a la de los Beatles

Voz 0874 09:46 sí al se llevaban no hacen Concha opción

Voz 5 09:54 no yo creo que a veces es más las fricciones que la competencia sea Crichton desde luego la ventaja de un grupo frente a una intérprete que trabaja sólo es la capacidad de alimentarse de las ideas de los otros sea de manera sanas o de manera crítica sin que la en el ministro si piensas en Lenon McCartney que hizo en Keith Richards y Mick Jagger esa competencia es frecuente

Voz 1775 10:21 cómo es ahora la relación entre todos los miembros del grupo descartamos definitivamente una nueva reunión de de la banda de Pink Floyd

Voz 5 10:33 no apostaría mi dinero en una reunión del grupo

Voz 1775 10:36 hace charros pero

Voz 5 10:40 déjeme que clarifique una cosa igual el sin chupa cuando hablamos del Dark Side una de las mejores cosas de ese álbum Get es que ese es posiblemente en el que mejor trabajamos juntos yo en realidad no fue sólo Roger y David Luiz las aportaciones de Rick Wright fue enorme en lo que se hizo en Europa muy Liam realmente fue después cuando empezaron a surgir diferencias en el grupo A cada uno empezó a pensar más en lo que querían hacer en solitario más que pensar en el grupo

Voz 0874 11:10 luego hablamos un poco de de la estructura musical de la obra de de Pink Floyd pero una de las cosas que se ve en esta exposición es como se trata de una banda que estaba por delante de su tiempo en términos de tecnología que incluso se creaban aparatos que usaban solamente en los conciertos de Pink Floyd me gustaría que hablar un poco de esto de la relación de Pink Floyd con la tecnología de la música

Voz 6 11:30 cuando me hizo ver al ministro

Voz 5 11:34 hay dos elementos en esto primero teníamos la ventaja de la tecnología que había en el estudio en Abbey Road que es uno de los mejores estudios del mundo Pittsburgh de la gente que trabajaba allí y teníamos la ventaja de otros grupos como los Beatles que no sabían antecedido hispano en Sevilla habían experimentado con algunas tecnologías nuevas Nueva York Martín particularmente fue uno de los primeros en usar los efectos de plan

Voz 0874 12:04 en Pfizer en un estudio eso por un lado

Voz 7 12:46 este

Voz 0874 12:47 eh

Voz 6 12:48 muy muy Hathaway ficha

Voz 5 12:51 por otro teníamos fama de usar mucha tecnología puntera

Voz 6 12:54 a la elite

Voz 5 12:58 pero en realidad no teníamos acceso a las máquinas que la gente pensaba que utilizábamos web febril ahí llegamos muy tarde al uso de los teclados más sofisticados Frings

Voz 1775 13:08 a mí como el fallo el profeta bicho huye

Voz 5 13:14 espía solíamos ir dos años por detrás de los grupos o los intérpretes que los usaba Biz Fanon a veces encontrábamos maneras más simples de producir esos mismos efectos

Voz 6 13:45 hay algo que llama la atención en Pink Floyd y es la presencia casi constante de ese a que sólo fue parte del grupo en los dos primeros discos es una presencia casi constante habido Bono discos dedicados a él canciones dedicadas a él referencias Adele en conciertos incluso la última vez que tocaron juntos cómo hubiera sido Pink Floyd si si hubiera seguido en activo hacen Floyd suma es fútil

Voz 5 14:15 a Schuster yo creo que la vida de Pink Floyd habría sido más corta sí si se hubiera quedado IU hubiera sido el único compositor Chi Chi la longevidad del grupo se debe al hecho de que pasó por varios cambios en la formación que hay otros ejemplos como Genesis o Fleetwood Mac de grupos que han durado mucho gracias a eso a cuidaros cuidaros yo lo que creo es que sin incidir nunca habríamos arrancado

Voz 0874 15:08 en esa época hubo una serie de grupos y de personajes rompedores con con la historia anterior del rock y crearon esto que sea llamado rock sinfónico hablamos de ustedes de Camel de Mike Oldfield de Yes de tantísima gente pero muchos de ellos luego han renegado de esa etiqueta de rock sinfónico como la explicamos a un milenio lo que significaba hacer que el rock pareciera una sinfonía

Voz 6 15:34 supongo que no se es

Voz 5 15:39 una respuesta corta es decir que no puedo explicar con palabras lo que hacíamos o lo que intentábamos conseguir mira si a los millennials les tocaría algo de nuestra música para ver si la aprecian

Voz 6 15:51 a Spies

Voz 5 15:56 creo que una de las cosas que se pueden decir sobre esto que me preguntan es algo que se refleja en la exhibición que acabamos de inaugurar y es algo que en realidad no me gusta mucho lo que nos hace parecer más listos de lo que en realidad somos porque todos se presenta de una manera ordenada como si en su día pensáramos en lo que íbamos a hacer después irse la mayoría de la música que hacíamos la desarrollamos en el estudio cuando surgía una idea no había esa sensación de pensar en cómo lo estábamos haciendo

Voz 1775 16:29 usted ha vuelto a tocar ahora tienen una banda que además lleva por nombre bueno el mismo nombre

Voz 6 16:34 Code Pink Floyd no lo Secret imagino que de ser difícil elegir

Voz 1775 16:39 directorio con

Voz 6 16:41 con la historia que tiene detrás alguien como Mason Chang Spar en sus fotos si es

Voz 5 16:51 en este grupo ha estamos limitando lo que tocamos al periodo anterior a dar un sólo hasta hay si nos centramos mucho en Syd Barrett en las dos bandas sonoras que hicimos para Vettel Rover en el buey el sino de algún modo es fácil pim Running sólo llevamos un año con esto Chase inicio le hemos escogido las canciones que nos gustan a todos los que estamos en el grupo pero nos queda todavía un montón de material

Voz 0874 17:53 bueno pues déjame recordar que la exposición sea abierto

Voz 9 17:55 en el Madrid lo hace un par de días creo arrancó

Voz 0874 17:59 de hecho en el de Victoriano

Voz 9 18:02 tres medio millón de visitantes

Voz 0874 18:04 ha escogido esta ciudad para una exposición itinerante que tenemos el privilegio de poder disfrutar y ahora dejan explicar que lo primero que enhorabuena porque ha pasado del batería de los pequeños que es el batería del FLA

Voz 5 18:16 cuándo habrá como ya tienes que Nick me

Voz 0874 18:18 son una batería de Pink Floyd las dos preguntas tontas que hacemos como fan sí como antes que somos de la misma venga

Voz 1775 18:25 yo tengo una curiosidad de su banda actual e sorprende también la presencia de Kemp guitarrista es cuando valen en esa banda como se incorporó al proyecto porque parece que no tiene mucho que ver Espando Ballet con Pink Floyd

Voz 6 18:37 repaso Infante espantado pues puesto hacen que Mighty me exuberantes

Voz 5 18:46 creo que en esto merece la pena decir una cosa se manche el hecho de que alguien sea conocido por haber tocado con una banda New romántico o haber hecho rhythm blues o lo que sea la mayoría de ellos tienen un talento musical mucho más amplio suelen pero de algún modo ha sido una experiencia fantástica comprobar que además de estar en un grupo que nos dejó grandes canciones vale como Spandau Ballet escritas por Garrett dice comprobar que además es un gran músico y un gran admirador decir así que era una combinación perfecta que no es que hiciéramos unas pruebas para ver a quién cogíamos Se trataba de encontrar gente que tuviera el entusiasmo de hacerlo de unirse al grupo

Voz 3 19:35 eh y qué

Voz 11 20:00 eh

Voz 0874 20:03 pues yo creo terminará con la clásica pregunta que es el hace a una estrella del rock yo yo le he visto usted en un escenario con cien mil personas interpretando el muro de alguien que ha estado subido en ese escenario ahora qué música escucha detuviese les gusta el reggaeton algo así

Voz 6 20:19 a buen se

Voz 5 20:25 le diría que la música que menos me gusta escuchar es la nuestra la tocamos y la gente escucha les sale ni autodefensa Many pero si tengo que escuchar algo hay tantas cosas que no influyeron en su día que Springer Roma Enmi caso como batería me influyeron un sinfín de intérpretes de la era del be pop americano X imperio gay o incluso Buddy Rich escucho mucho por placer pero también para aprender de ellos en de los de hoy en día también muchos Beckstein me dice lo particular que tiene este periodo en la música es que es un entorno mucho más duro para trabajar en él mucho más que cuando empezamos nosotros uno esto imposible conseguir un contrato con una discográfica hoy es casi imposible casi tienes que ser famoso antes para que una compañía firme contigo es que además como los chicos aprenden música en los colegios su destreza musical es fantástica la he visto chicos de catorce años tocando ya pensado pero con cúmulo hace es una sorpresa constante su nombre pero sí hay muchos baterías keniana influido Keith nueve desde Ginger Baker a Keith Moon Cal Palmer y sobre todo Mitch Mitchell mío entre el batería de Jimi Hendrix

Voz 0874 21:51 pues Nick Mason batería de Pink Floyd Le agradezco muchísimo la visita este programa también los recuerdos musicales que estarán siempre con nosotros muchas gracias por venir un abrazo

Voz 5 22:03 que gracias por traerme gracias

Voz 0874 22:06 a la semana que viene Ringo Star como mínimo no venga vamos

Voz 12 22:18 mí