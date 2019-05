Con la S de 'senadores'

Voz 1 00:00 de

Voz 2 00:10 por eso te Solaris de de pero brava con este programa la entonces alcaldesa que tuvo que dejarlo lógicamente venían bici al programa en bicicleta eléctrica ahora supongo que no la usaría porque se tendría que me multas haya mismas él defendiendo a Broncano aquí Cristina Pardo cómo estás qué tal muy buenos días hay semanas en las que nos cuesta encontrar de qué podemos hablar que no hayamos hablado ya si hay semanas en las que es muy fácil si vamos con ello

Voz 3 00:42 pues bien el Diccionario de conceptos políticos Cristina Pardo hablamos de Iceta

Voz 2 00:45 el Senado sí porque Pedro Sánchez le ha propuesto como parecía

Voz 0444 00:48 del Senado cosa que no ha entusiasmado a la oposición es curioso porque Iceta líder del PSC es una persona que según dicen nunca creyó que sería candidato de nada

Voz 4 00:57 pero es un tipo bajito gordito caldito que es gay yo yo no me pesaba como candidato

Voz 3 01:05 pues bien el político en declarar públicamente su homosexualidad

Voz 0444 01:07 sí efectivamente y el recuerda aquel día así

Voz 5 01:11 el resto de tu familia lo sabía lo sabía pues mira a algunos igual sí pero

Voz 1591 01:16 hagamos comunicación formal no había habido aquel día si yo cuando vi la que se montaba Louis de regentes dos en la cama cojo el teléfono que sonaba era Iñaki Gabilondo entonces cuando colgué rápidamente llamé a mi madre le dije oye esto es inminente

Voz 6 01:31 oye pues bien preparados pero

Voz 1591 01:35 la verdad es que yo pues bueno una una cierta explosión si también para las familias

Voz 0444 01:40 tiene varias peculiaridades Iceta representa una sensibilidad que en principio no es mayoritaria en el PSOE por ejemplo está a favor de los indultos a los dirigentes independentistas

Voz 1591 01:48 claro

Voz 7 01:48 a día de una parcela Platz sino que de manera

Voz 0444 01:54 sin duda pediría al indulto se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de la consulta ir en contra de la prisión preventiva

Voz 2 02:00 yo creo que sí la prisión preventiva está durando demasiado es decir que la metido en más de un lío a Pedro Sánchez tanto

Voz 0444 02:05 la cual otra peculiaridad Iceta es que en los mítines Grieg

Voz 8 02:08 a juicio concentrar en el partido socialista el máximo de votos progresistas

Voz 9 02:16 entre otras cosas híper donar que barra para casa porque yo no quiero volver a dar Mario

Voz 2 02:23 es que es incapaz de gritó

Voz 0444 02:24 dar mucho

Voz 10 02:26 Pedro mantente firme libro no se libra no

Voz 2 02:36 estallar estuvieron en sí

Voz 0444 02:39 estas declaraciones fueron muy sonadas tanto que en el APM de TV3 hicieron incluso una versión musical

Voz 0444 03:00 desde luego el propio dice tan fue reinterpreta dándose en este caso para apoyar a Hillary Clinton frente a ti

Voz 0444 03:15 pero también se versionar ciclismo para a su manera admitir que echa de menos a Rajoy

Voz 8 03:22 yo lo que no sabía lo que no me podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy porque mira lo que ha venido después

Voz 0444 03:36 pero lo que me imaginaba entonces que era tienen en común eso con la gente que sabe menos si déjame que te cuente otra peculiaridad de Iceta el baile fueron muy comentadas sus coreografías de Queen en la anterior campaña generales en la que por cierto según dio al PSOE

Voz 1591 03:52 siempre pensé que por qué va que va fatal yo de cuando era joven más bien es de los que se quedaban Navarra tampoco no me gustaba cero no veía que fuera muy mucho lo mío ni de repente ahora pues he redescubierto vuelve a inventar

Voz 5 04:06 y es un pase tipo esquí

Voz 6 04:08 de sin mucha variedad pero resultó

Voz 0444 04:14 desde ese punto de vista tengo que decirte que si finalmente es presidente del Senado Iceta podría seguir vinculado a la música

Voz 2 04:20 a la música en el Senado sí que luego a la hora de

Voz 0444 04:23 la verdad no es tan aburrido Ésta es una senadora del PNV

Voz 12 04:29 Ruiz

Voz 0444 04:39 este es el ex ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo explicando en el Senado porque había cantado en un acto el novio de la muerte

Voz 8 04:46 pensaba yo que estaba en la voz yo esté ser Malú hubo rosaría aunque pone el acento ha visto que no he comprendido por qué mal ha hecho usted a mí la pregunta porque si el ministro que mejor canta usted si sequía canto francamente bien izado usted por qué

Voz 2 05:04 porque me apetece cantar bueno pues hay que decir que sí

Voz 0444 05:09 no habían pasado cosas importantes en el Senado cosas

Voz 0444 05:14 el Senado sí porque aquel día el Congreso está nombradas por ejemplo allí fue donde compareció Rajoy para explicar su SMS a Bárcenas fin

Voz 0444 05:24 hay un motivo más por el que Iceta si finalmente va al Senado pues puede sentirse allí como en casa

Voz 2 05:29 sí porque el peso que tiene mayoría ahora no es que te

Voz 0444 05:31 amén hay gente que grita estás es la ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 14 05:37 he tenido que CR provocado ministro de Justicia Juan fiscal general del Estado

Voz 2 05:47 oye una manera eficaz de despertar algunos senadores

Voz 0444 05:50 sí aunque a juzgar por algunas intervenciones de los presidentes de la Cámara Alta hay quien podría pensar que los senadores está mejor dormidos

Voz 16 06:10 a mí personalmente me parece que es lamentable esta es la imagen que queremos trasladar a los ciudadanos porque que tienen problemas no sabemos para quieren soluciones nombre no no se puede tolerar este comportamiento que estamos teniendo la cámara

Voz 17 06:27 le ruego que me de Fuente el el la interrupción en castellano señor presidente tiene la palabra señoría pero no voy a descontar absolutamente nada

Voz 17 06:56 hagamos silencio por favor de Señorías silencio silencio

Voz 18 07:10 señorías es lamentable lo que estamos haciendo cuando lo veamos en las cámaras de televisión no sabe preguntaremos de lo que estamos haciendo

Voz 17 07:19 hola presidente de silencio señorías termino silencio

Voz 19 07:33 a ver si ahora nos tenemos que

Voz 2 07:34 a suscribir al podcast de hoy en el Senado que va a ser más moderna y hornos va dejar tiempo el Congreso Cristina Pardo Un beso fuerte Julio Rey Mauro Entrialgo José María Pérez Peridis Aleix Saló gracias compañeros

Voz 4 09:14 a vivir que son dos días Javier del Pino