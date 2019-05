Mark Bray: "La histeria nacionalista se está alimentando. Debemos estar atentos"

Voz 3 00:00 sí sí eh

Voz 1113 02:02 el fascismo se confunde fácilmente con el autoritarismo pese a que tienen características que les diferencia los autoritarismo son los movilizan a la población los fascismos movilizan determinados partidos populistas de derechas vigentes en el mundo democrático actual tienen connotaciones fascistas como en el pasado han entrado los parlamentos apoyados por élites políticas económicas y unas clases medias alarmada ante la inmigración y la crisis económica que ha traído paro y austeridad cómo frenar al fascismo al margen de movilizaciones un militante le dio la respuesta nuestro entrevistado presentado mejores propuestas políticas que las suyas

Voz 0874 02:54 usted afirma que si miramos al pasado vimos que el fascismo

Voz 4 02:57 yo nunca accedió al poder

Voz 0874 03:00 derribando la puerta sino convenciendo al portero para que le abra la puerta viendo un poco lo que está pasando en Europa y en España en estos últimos tiempos le pregunto nuestro entrevistado al fascismo estamos abriendo demasiadas puertas

Voz 7 03:14 sí sí es obvio a pero es importante hablar sobre las diferencias entre el fascismo tradicional los partidos de la derecha porque creo que hice puede hablar sobre a símil a similitudes pero también diferencias

Voz 0874 03:30 es que en su país en Estados Unidos en el nuestro también en muchos otros la izquierda nunca ha sabido estar unida

Voz 7 03:38 es difícil ir obviamente y hace cien años hoy en día parte del problema al fracaso de la izquierda responder a la al peligro del fascismo

Voz 0874 03:52 estamos charlando con mar Brey es historiador es uno de los impulsores del movimiento Ocupa Wall Street que tanto hablamos en su día que es autor del libro antifaz el manual antifascista publicado por la editorial Capitán Swing que acompañan esta conversación también a José Martí Gómez cómo estás José buenos días hola buenos días

Voz 1113 04:09 ser buenos días Marc empecemos por el principio que será anti fascismo

Voz 7 04:14 sí ha se puede entender el anti fascismo en un sentido amplio de todos que resisten al fascismo pero mi libro pero hay una tendencia específica que en inglés se llama antifranquismo militante que es como a una extradición de acción directa tiene un sketch sismos al estado

Voz 1113 04:37 usted escribe en el libro cita varias veces la obra de pubs con Anatomía del fascismo se pactó en escribe que el fascismo ha sido la invención política más importante del siglo XX usted lo suscribe

Voz 7 04:51 estoy seguro a pero tal vez sí el fascismo y las políticas de la derecha sigue creciendo en este siglo tal vez es cierto

Voz 1113 05:02 porque el populismo de derechas está más de moda que el marxismo

Voz 7 05:07 bueno a creo que ha al fracaso de la Unión Soviética a los problemas de los otros países de del socialismo a tienen un unos parte de esto ha pero también creo que hay mucha gente a que tiene mucho miedo de los cambios sociales inmigración a al crisis económico la respuesta de la derecha que la falta a tiene los inmigrantes gente diferente es más fácil entender

Voz 0874 05:43 me lemas como millones de parados son millones de inmigrantes que sobran son lemas que campan a sus anchas en en Europa en Grecia en Francia a Vox en España y que los votantes de Trump o muchas votantes europeos se sienten inseguros

Voz 7 06:01 en en en en parte es algo económico pero hay a movimientos teólogo otro derecha en países donde no haya crisis económico también ha creo que el papel de la cultura centros en los Estados Unidos ha hemos visto cambios ha con más gente de Latinoamérica más inmigrantes la identidad blanca a peligro desde las perspectivas de otra derecha también movimientos para los derechos de gente gay trans género ha a El País tradicional en peligro desde su perspectiva creo que hay a cosas parecidas a acá en Europa con el de Islam especialmente fundamentalmente el fascismo es un enfoque este hombre balón pues tradicionales y pueden entender su poder en este contexto

Voz 0874 06:59 pero defiende esos valores con un alimento muy claro que es el alimento del miedo cuál debería ser el el alimento para movilizar a la izquierda bueno

Voz 7 07:10 era un una visión de un mundo nuevo a no creo que se puede a hacer un compromiso con la otra derecha ah y también tenemos que presentar soluciones a problemas reales creo que aparte de la conversación el fracaso de la izquierda a apoyando a iniciativas de austeridad neoliberalismo liberalismo en los Estados Unidos al Partido Democrático ha sido a un partido de ir a tratados de libre comercio fue Chrome que presentó una alternativa aunque hubo un iba a de la derecha

Voz 1113 07:52 cuál es el lenguaje de esta nueva ultraderecha eso que usted define como nazis con corbata

Voz 7 07:58 sí fundamentalmente creo que es identidad

Voz 7 08:02 hemos visto un cambio especialmente después de la Segunda Guerra Mundial ha de ir un un enfoque sobre la biología a en al racismo a un enfoque sobre la identidad cultura idioma religión entonces hoy en día la respuesta de la derecha en Gerona es que bueno no somos racistas a estamos defendiendo a nuestra nación nuestra religión ir en parte es cortante a hacer un enfoque este hombre estas diferencias pero también es importante que hay un juego de palabras está aquí porque fundamentalmente es racismo ir a la izquierda debe proponer una visión de realismo

Voz 0874 08:57 está bien esa expresión nazis de corbata porque implica una posición ideológica que debe debe de ajustar frente a quienes dicen que bueno no son tan de derechas quizá no habría que llamarles ultraderecha habría que tener cuidado con ese lenguaje no bueno

Voz 7 09:13 en el libro la frase naciste y es una invitación de hablar sobre la relación entre la política en el Parlamento ida extradición de la derecha obviamente hay diferencias importantes entre los partidos de la derecha pero también ha sido un enfoque Aubrey valores tradicionales identidad oposición inmigración oposición a Al Islam este importante también hacer un enfoque lo que tienen en común

Voz 1113 09:47 qué sabe usted llegó

Voz 7 09:50 sí sí no estoy de aquí pero que sabe bueno ha leído a su programa a es bueno para empezar fue ser usted el único cálido el programa bueno para empezar leí el Twitter tiene lema España primera obviamente este este cafés es interesante para mí ha estudio Vox o nacional Francia ha como ejemplos de un movimiento de la derecha horario en vínculos Trans nacional es entender que aunque los contextos sigan diferentes a es están intentando a crear una nueva edición de la derecha y la otro nacionalismo su libro

Voz 0874 10:43 a titula un manual antifascista el antifascistas de calle digamos las manifestaciones o las concentraciones ha dejado de funcionar ahora hay hay que hacer otro tipo de oposición a esa propuesta

Voz 7 10:57 sigue ahí es un poco chistoso porqué en los Estados Unidos desde las perspectivas de la prensa es algo nuevo pero obviamente tiene una historia más larga como he escrito creo que hay un patea de fascismo donde la cae pero también necesitamos a fue formas de hacer antifascista lo anti fascismo más amplios a porque cuando estamos luchando contra partidos de momento el anti fascismo de la cae no es suficiente

Voz 0874 11:28 hablamos mucho últimamente sobre los límites del humor lo que se puede decir lo que es políticamente correcto en la libertad de expresión debe amparar discursos racistas

Voz 7 11:40 a en general a si hay hay mucho más a que tenemos que decir aquí a por ejemplo en los Estados Unidos tenemos un discurso muy viejo de la libertad de expresión pero no que la mayoría de la gente no ha no piensa es que hay muchos límites sobre la libertad de expresión en nuestro país pornografía a la a y muchas más no sé todas las palabras en castellano a pero también es importante pensador en los ejemplos más horribles en la histórica fascismo para mí es la historia de mi familia judía que fueron matado en Polonia y Ucrania siempre es posible que a alguien parecido puede ocurrir la pregunta es qué podemos hacer como sigue daban de parar la posibilidad cuando tengamos una comunidad con gente imagina avisadas sin papeles a musulmanes judíos que se sienten peligro a en relación con un muro entonces otra derecha sus derechos de la libre expresión y el derecho de sentir seguros estaban en peligro es también entonces creo que es es una lucha no es como una un intento de crear un balance iré de derechos en un sentido libraba clásico

Voz 1113 13:12 en el mismo futbolístico hay fascismo

Voz 7 13:16 sí a hice más de sesenta entrevistas con antifascistas de diecisiete a países la mayoría me dijeron que hay en su país como en Italia en Rusia en Grecia la mayoría de

Voz 0874 13:32 de las otras son de la derecha que que es más grave para un país que exista un partido de ultraderecha potente o que un partido convencional pacte con un partido de ultraderecha y lo normalice a hay ejemplos históricos de ambos

Voz 7 13:52 tiene mente ha

Voz 0874 13:55 bueno es lo más

Voz 7 13:57 más peligroso en mi perspectiva es cuando la otra derecha sea normalizada esto se puede ocurrir dentro de un partido normal o a con un proceso a despacio de integración ha bueno los dos son peligrosos

Voz 0874 14:18 ahí a muchos elementos de fascismo puro y duro en la manera de hacer política detonado claro sin si hay muchos ejemplos por ejemplo ha sido autoritarismo a sus sexismo a

Voz 7 14:32 cuando a él dice que no importa si alguien mata a un inmigrante lo hizo hace dos días ha la sus vínculos con la derecha con figuras como Steve Chen a Stephen K cuando no a qué haría a distanciarse con David Duke que al líder exclaman

Voz 0874 14:59 me lo dijo que hay gente buena hay gente mala a su alrededor

Voz 7 15:01 tanto es así pero no creo que es un fascista en un sentido ideológica el quiere poder ir ahora a CIU a camino a poder ha sido a través de la otra

Voz 1113 15:16 hay ostenta muchas manifestaciones antifascistas

Voz 7 15:19 hoy en dos Estados Unidos no muchos porque ha bueno hace un año y medio a a hubo mucha mucha movilización de la otra derecha grupos como ha la oración patriótica patriótica a los chicos orgullosos que son a un grupo a sexista intentaron establecer una presencia por la calle y en general a no podía hacerlo a especialmente a causa del pateado de locos los que se gama es ACCEM ido ACCEM es una palabra en inglés que es que significa pública la información de la otra derecha para que ha a puedan ser despedidos de sus trabajos por ejemplo después de la movilización de la otra la derecha en dos mil diecisiete esto ocurrió muchas veces entonces recientemente la otra derecha no ha querido a mostrar sus caras en la pública entonces hay Mena hay menos manifestaciones antifascistas

Voz 0874 16:29 usted como historiador estudiar el pasado para entender el presente pero intenta imaginar cómo será el futuro en lugares como Europa o Estados Unidos usted cree que la ultraderecha ha tocado techo o que es un movimiento que hay que seguir de cerca con mucho cuidado

Voz 7 16:43 bueno a obviamente vamos a tener un crisis ecológico ha con una falta de cursos en este contexto cuando ha sido un ex internacional a aumentar ah es obviamente para mí que a los lemas de la otra la derecha van a tener más poder porque ir tenemos que fortalecer nuestras fronteras a gente de fuera no son problema tenemos que hacer un enfoque esto en nuestra gente en este contexto cree que es muy importante que ahora antes de todo eso a establecemos un nacionalismo antinazismo porque vivimos en el en la misma Planeta no no podemos hacer esto ha desde una perspectiva a Naciona solamente

Voz 1113 17:42 pero feminismo qué papel juega en este momento

Voz 7 17:44 da un papel importante a más que en las décadas ultimas a ICD entrevistas por ejemplo con antifascista de Inglaterra que lucharon en las ochenta y las noventa y me dijeron que en esta época el papel de las mujeres fue a de la otra derecha hilos hombres esperaron para luchar Ipad legales

Voz 7 18:09 ahora es es diferente obviamente todavía hay a elementos machistas como existen en la sociedad pero hay grupos que se llaman Tiffany antifascista feminista en países como Alemania Austria y Holanda a hay a asambleas feministas antifascistas en Londres a en los Estados Unidos también el papel de gente Trans gente cuyo ver a gente a sin vino murió en su género ellos juegan un papel importante y bueno fundamentalmente el fascismo tiene un enfoque esto valores tradicionales la familia a la mujer sexualidad la Nación todo esto tiene mucho que ver con el género ha dejado

Voz 0874 19:05 entonces es muy importante yo decía al principio que usted fue uno de los impulsores de el movimiento Ocupa Wall Street con aquellas acampadas en Washington y en Nueva York que Salud tiene este movimiento goza de buena salud todavía

Voz 7 19:17 bueno no existe por eso sí ha empezado a fue inspirada por 15M por ejemplo que terminó uno o dos años más tarde pero creo que fue muy importante en esta década ha como un impulso a crear movimientos nuevos como Sneijder a la lucha por quince que es la lucha obrera para un sueldo mínimo de quince Dolores cambian las campañas presidenciales de dificultades como les hablasen tras las encuestas muestran que gente y menores que hay treinta tienen como una perspectiva favorable a socialismo a ir es todo es muy diferente que la días quedan

Voz 0874 20:08 yo a la que ahora en Irak de un país como Estados Unidos no que la palabra socialismo es casi tóxica de Brey historiador y autor de ese libro antifaz el manual de la antifascista el publicado en España por Editorial Capitán Swing impulsor de aquel movimiento Ocupa Wall Street gracias Marta un abrazo muchas gracias hasta luego adiós José adiós adiós

