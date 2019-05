Contigo Dentro desde el Maspalomas Pride 2019 (11/05/19)

Voz 1 00:00 uno M pero un agregó sí sí

Voz 4 00:59 las Islas Afortunadas es desgraciadamente escasa Negrín en una casa en la que mi padre militar de aviación venía a las Islas con relativa frecuencia los viajes a Canarias del viejo suponían todo el mundo de sorpresas pero una época que recibe lo que su padre de sus viajes de Canarias el viejo traía siempre en lo que menos te esperabas Mis primeras vasos de leche por ejemplo llegaban de Canarias era leche en polvo que hervía la cocina de mi casa qué pasaba la mesa en botellas de vidrio de la casera de aquellas que recicla vamos a absolutamente todos los primeros tejanos americanos como los de las pelis de los trajeran de Canarias mis primeras gafas de sol de aviador aquellas Ray Ban mis primeros cigarrillos con fuésemos Mis primeros condones llegaron hasta mi a través de diferentes viajes a las Islas Afortunadas

Voz 0401 02:03 admito que esto último los condones y el tabaco jamás me extrajo bien aunque fijo

Voz 4 02:10 de algo de esto también maneja haría recuerdan cuando el programa iba los domingos después del Larguero pocas cosas me gustaban tanto como decir en directo la hora Akira haciéndolo juego aquel de palabras de la una y la luna la luna media una una media ahora mismo sabe que grabamos el programa no es de madrugada estamos por la tarde pero tengo la fortuna de haberme venido a esta esa luna a la que yo aspiraba vengan se esta noche a aprender un poco más de sexo estamos al sur de Gran Canaria donde se celebra el más palomas dos mil diecinueve la cita en la que la vida allí el sexo son infinitamente mejores

Voz 5 03:10 digo dentro Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 0401 03:13 Contigo Dentro

Voz 7 03:38 buenas noches de cerdo no cuenten este quién es el que se mete esta noche en la cama de todos los que están sintonizado con

Voz 8 03:50 bueno pues yo trabajo en la Cadena SER aquí en Ser Las Palmas si me permite podía ser el anfitrión tanto tuyo como de todos tus oyentes para intentar explicarles qué es esto de Gay Pride de Maspalomas una fiesta sin duda donde aquel que viene se lo pasa en grande

Voz 9 04:06 una pregunta así ya no es verdad que espera Hay

Voz 8 04:11 más de veinte mil personas muchísimo más doscientas cincuenta mil colonos espera que pasen durante estos días durante esta semana porque desde el día dos estamos aquí de fiesta hasta el próximo domingo Maspalomas en la punta sur de la isla grancanaria como decía con muchísimos evento fiesta concierto

Voz 10 04:30 eh

Voz 9 04:31 la fiesta temática también culturales sí sí gente conocida gente desconocida hay una cosa que me llamó mucho la atención que me llama la atención es poner un pie en Canarias David qué pasa que la diversidad sexual en Canarias palpita

Voz 8 04:47 aquí se vive yo creo que desde hace muchísimos años quizás sea Maspalomas empezó a recibir a turistas en los años sesenta también hay que ten en cuenta que el puerto de Las Palmas recibía mucho marinero de mucha cultura distinta y quizás por eso y porque el carácter abierto que de los canarios que tenemos pues ha hecho que que según la de esa diversidad sexual sea algo normal no yo recuerdo de pequeñitos pero puedo contar una anécdota que iba con mi madre a la playa palomas Israel inglés que la suena nudistas veía a cuerpo desnudo y lo había con total normalidad

Voz 0401 05:19 claro es que eso es una ventaja a mí me pasó una cosa yo veraneaba en Roquetas soy Roquetas de Mar es un pueblo de Almería que tienen los mejores pepinos y tomates de lo que se pueda imaginar y eso lo garantizo unos invernaderos estupendas a mí me pasa una cosa yo me criaba me iba allí desde el veintitrés de junio hasta el uno de septiembre solamente con una braga de Bikini y una camiseta el día que yo fui a vivir a una urbanización en Madrid y me dijeron que tenía que ponerme la parte de arriba del biquini

Voz 8 05:48 claro pues aquí tenemos esa naturalidad desde pequeñito y quizás por eso el tantos años tantas décadas llevan fraguando se eso que ahora tenemos lo que estamos viviendo estos días no un ambiente totalmente abierto de donde la abrimos los brazos a todo el mundo que llega de todas partes del mundo de Nueva Zelanda de Australia Sudáfrica Estados Unidos todo vienen aquí a Maspalomas a disfrutar de esta diversidad sexual de la gala

Voz 0401 06:11 pues venga vamos allá cuánta qué es esto de Maspalomas Price bueno el más a lo más por ahí

Voz 8 06:19 como decía antes es una fiesta en una fiesta joven Se puede decir este año cumple la mayoría de edad son dieciocho dieciocho ediciones y y como te decía antes de los sesenta se reciba muchísima gente en plena dictadura ya había gente en plena dictadura franquista que iba a Paloma a hacer nudismo a disfrutar de libertad vivimos aquí

Voz 11 06:38 he estado algo así

Voz 8 06:40 lo que Maspalomas Costa Canaria sea el destino turístico e más importante de Europa quizá en algunas en algunas zonas se molesten Sitges pero es verdad este es el más importante y también uno de los más destacado del mundo para ejemplo hay cifra Celia por ejemplo se esperan como te decía antes que pasen por aquí doscientas cincuenta mil personas a lo largo de esta semana en cien millones de euros de beneficio que dejará la isla este Gay Pride y otra curiosidad jefe del primer Orgullo Gay que encontramos en el calendario la isla porque hay otro dos orgullo en Las Palmas de Gran Canaria que se celebra como en el resto del mundo a principios de julio iba autónomos el Winter Gay Pride que este año se celebra del cuatro al diez de noviembre así que tenemos tres euros

Voz 12 07:19 pero que buena bueno bueno bueno me hagan me gusta porque lo del clima

Voz 8 07:24 está garantizada claro aquí el prime acompaña encima este fin de semana más extremo cara de calor pues venga vamos allá vienes acompañada saliendo bien es solo no vengo solo te presento a alguien que yo creo que es el mejor que conoce ahora mismo esta fiesta que es el organizador Fernando hilar tuya que está con nosotros muy buenas Fernando

Voz 0401 07:43 buenas tardes noches Fernández las rodilla Cuéntame

Voz 9 07:47 qué supone mover estimo

Voz 0401 07:50 hablar y convencer a doscientas cincuenta mil personas como te la comes esta

Voz 8 07:56 pues han como como ya me lo dio

Voz 1621 07:58 el domingo comiendo desde hace cuatro años

Voz 12 08:01 no está mal dígame lo mio que llevamos de programa de Contigo Dentro ves

Voz 1621 08:05 la verdad es que es mucha responsabilidad la verdad pero es hace todo con mucho cariño esas tenemos un equipo es un equipo muy estrecho el que hace el Maspalomas Pride lo hacemos con mucho cariño yo me imagino que

Voz 0401 08:17 pero la gente que esté más o menos acostumbrada a lo que es más Maspalomas y todo esto es muy fácil tú imagínate que yo me de o muy fácil que incluso Berg la diversidad sexual porque tú imagínate que esto es algo que contexto al izar nuestra realidad llevarla otros sitios a veces nos cuesta mire si yo te digo que vivo no por ejemplo que si una mujer lesbiana de un pueblo de Zamora que esté escuchando esta noche contigo Dentro que digo si fuese yo el año que viene Forqué me dirías Celia vente a más paro más pues porque me voy a encontrar

Voz 1621 08:56 es eran encontrar sobre todo y como en casa hay una diversidad impresionante yo siempre lo digo en Maspalomas es el paraíso LGTB aquí hay una normalización general nadie te iba a mirar mal a nadie la decir nada malo vas a venir pero no sólo durante el Maspalomas Price durante todo el año

Voz 0401 09:17 aquí la comunidad que estar normalizada entonces entonces a lo mejor para mucha gente no va a ser como siempre en casa sino como sentirse en esa casa en la que les gustaría estar

Voz 1621 09:28 eso es por eso también por eso también hay mucha gente de toda Europa que decide residir aquí porque aquí se sienten libres

Voz 0401 09:36 me siento libre pero me quiero sentir protegida me lo garantiza es que lo garantizo

Voz 1621 09:42 el municipio para la comunidad LGTB más seguro yo creo que no no sólo de Europa sino del mundo

Voz 0401 09:49 hay cuestiones vamos a dar un pasito más allá vamos a quiero saber si en algún momento space plantear tener el más mínimo problema porque si yo por ejemplo enterarse de que aquí va a haber un pues muchas mujeres o muchos hombres en una cita en la que presumiblemente a lo mejor también hay bastante libertad sexual puedo venir también a aprovechar tampoco garantizan en que soy una mujer bisexual como es mi caso voy a poder vienes a lamenta disfrutar

Voz 1621 10:19 todo el mundo que venga pero si no no sólo no sólo al público LGTB sirviese sexual que heterosexual aquí todo el mundo se va a sentir libre y todo el mundo es bienvenido

Voz 13 10:31 Orlando y era buena

Voz 1621 10:33 las des

Voz 0401 10:35 qué buena labor haces tú por aquí verdad bueno lo los que trabajamos probarlo en eje que es lo que tú eres portavoz de la selecciona Amigos contra el Sida que éste es también en Maspalomas

Voz 1621 10:47 tenemos una oficina aquí Maspalomas cedida por el Ayuntamiento de San Bartolomé donde damos información Il nuestra prioridad es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual sobre todo en fechas como ésta donde la gente viene a divertirse no hay mejor diversión que aquella que lleva en la prevención para las enfermedades de transmisión sexual

Voz 0401 11:12 os encontráis en la calle en gente muy desinformada crees que que salimos de casa ya solamente con la intención de divertirnos divertirnos nada más

Voz 1621 11:22 afortunadamente en el si estamos en el siglo XXI ya en el dos mil diecinueve a las puertas del dos mil veinte la población española y sobre todo la canaria es bastante tolerante está muy informada pero por supuesto siempre hay la excepción siempre bla habrán aquellas personas que no quieren saber realmente de qué es lo que pasa de qué es lo que hay ahí fuera pero estamos bastante bien formados

Voz 0401 11:52 se pueden de esta apuntaba para nosotros se puede podéis distribuir por ejemplo preservativos sobre métodos anticonceptivos en el Maspalomas Play

Voz 1621 12:01 la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias todos los años nos provee de una cantidad de preservativos para que esto se han distribuido gratuitamente entre todos los locales de ambiente LGTB por supuesto entre todas las personas que se acerquen a en un quiosco que tenemos nosotros que ha sido cedido por lograr la organización del Gay Pride

Voz 0401 12:24 me gusta ya hacer una pregunta yo tengo un hijo de diez años Si son tantos días de Maspalomas para él me dijo sale a las cinco

Voz 12 12:33 lo del colegio me puedo venir por aquí con él

Voz 1621 12:36 por supuesto ahora mismo mientras estamos aquí ahí abajo una carrera de tacones is hay niños no sólo aquí sino luego por la tarde el día del desfile de carrozas está lleno de niños sea no va a tener hijos

Voz 9 12:52 Juan importante es Orlando que que haya una

Voz 0401 12:57 acción sexual también de hacia los niños hacia los más pequeños no solamente en cuanto a protección sin educación sexual comí formamos a nuestros hijos Fernando de todo

Voz 1621 13:07 absolutamente que es primordial pero por supuesto esto empieza en el hogar en el hogar en pie sale de educación a los niños luego ya cuando están en el canción secundaria nosotros tenemos un papel primordial en el que dictó damos charlas en todos los institutos donde hablamos de la prevención de las enfermedad de transmisión sexual de la prevención en embarazos no deseados sobre todo en esta población que está empezando está en la flor de la vida que son adolescentes que tienen en qué inquietudes e Inter

Voz 0401 13:43 antes a la hora de porque no vamos a poder evitar que nuestros hijos hagan preguntas no no podemos vivir bien claro

Voz 1621 13:51 sí de remos con lo cual creo que es una labor que llega a muchos padres a veces no están de acuerdo en que nosotros demos ese tipo de información porque por la protección que le quieren dar a sus hijos de que ya llegará la hora pero pensamos que cuando ya están cierta edad a partir de los quince años es una edad ya idónea para que sepan con qué se van a encontrar ahí fuera en la calle

Voz 9 14:19 pues que bueno

Voz 0401 14:22 comienzo entonces Cuéntame yo quería apuntar justamente lo que estaba blanda Orlando

Voz 1621 14:27 en este municipio somos pioneros hay una asociación que se llama cristales que es de niños transexuales que en este municipio en los colegios está dando charlas a esos niños para explicarles lo que es la transexualidad porque además los abusos sexuales suceden en un ochenta por ciento en el entorno más cercano al niño la información sexual sólo viene de los padres ahí

Voz 0401 14:47 está enseña la altísima Fernando y organizador de Maspalomas Pride muchísimas gracias por meterte en esta cuatro años espero que siga muchos años más Orlando diera portavoz de la Asociación Amigos contra el Sida por muchos años más muchos ya gracias muchas gracias

Voz 14 15:07 lo

Voz 15 15:09 qué a solo lo han hecho

Voz 7 15:55 seguimos seguimos seguimos que bueno Kit me habéis colocado aquí porque yo no sé si bueno como vamos Sambora el muchas fotos vuelvan a ver yo estoy en un sofá que es una boca roja preciosa

Voz 17 16:09 tengo a mi lado una unos un ajustado así como llena de látigos para hacer

Voz 0401 16:17 todas estos azotes cachetes de cariño lo llaman los argentino

Voz 8 16:21 has de cariño este cariño

Voz 0401 16:23 tenemos otra versión esta vez en vez de con cuero

Voz 18 16:27 con con lana

Voz 0401 16:29 creo que vamos a hablar de juguetes verdad me vuelves

Voz 8 16:33 porque aquí claro es una fiesta donde mucha gente pues viene a conocerse y a pasarlo bien y claro y también hay juguetes para esa persona que quieren compartir

Voz 0401 16:41 si se va o hacerlo sólo sobre todo porque según las últimas estadísticas cada vez me temo metemos más juguetes en nuestra cama porque cada vez nos apetece más romper la rutina que no estemos solamente con nuestra pareja a la que queremos muchísimo claro no saben lo que yo quiero al patillas pero que

Voz 12 16:59 por si ya nos metemos en una de estas Si queremos una relación de largo recorrido o no de largo recorrido te quiero sorprender David la primera noche pues metemos venga pero mejor que me cuente de juguete

Voz 0401 17:15 es gente que sepa más que porque yo

Voz 8 17:18 la verdad que soy muy estoy muy verde con esto de los juguetes pues venga cuéntame sí

Voz 0401 17:24 con quién vamos a hablar ahora vamos a hablar

Voz 8 17:26 con Macarena que ella es la responsable de la propietaria de Can erótica que son yo creo que las tiendas eróticas más importantes que tenemos aquí en Gran Canaria no está escuchando ahora mismo desde la tienda

Voz 18 17:38 hola Macarena o la hace

Voz 19 17:41 ya muy buenas tardes buenas tardes buena noche buenos días cuando usted no se está arreglando usted Kutcher que cola de descargas que tenía dónde puede estar escuchando a las ocho de la mañana ya lo habían repertorio Macarena me has dejado aquí

Voz 9 17:59 hábitos qué bien te cuido Canario sí

Voz 18 18:03 a que no les falte de nada que eso Julito no pasen hambre por favor por favor por favor por favor yo tengo

Voz 0401 18:11 sí me encanta encantado encantado pero vamos a él porque yo ya voy no adivino el sofá es maravilloso pero como como esta parte las patillas aquí diciendo que acelere hemos porque vamos mal de tiempo escucha a lo que tengo en mis manos ojo Tito que Rosa que por un lado

Voz 9 18:27 eh tiene como eh bastantes protuberancias dando grandes pequeñas y de todo lo habido

Voz 0401 18:34 por haber con una forma perfecta para que me lo pueda encajar lo voy a decir así en la vulva y tiene un botoncito esto vibra esto que que yo me lo imagino que yo tengo un simulador de sexo oral

Voz 20 18:48 simulador de sexo oral

Voz 0401 18:51 eh eh

Voz 9 18:52 que estamos hablando de que yo me puedo imaginar con esta entre las piernas y creer que estos son millones de lengua no

Voz 0401 19:03 mira claro es que esa es la pregunta esto de que sea exactamente cómo hundirlo significa que si yo quiero y me estoy en plena efervescencia acabo de culminar de ese momento de ese lado de el aparatito le puedo dar la vuelta y proseguir

Voz 18 19:19 claro claro que si por un lado es un simulador de sexo oral y por el otro un estimulado con vibración la habitación va de cabo a rabo no me vibraciones inteligente

Voz 21 19:37 si esta tiene nombre

Voz 0401 19:40 este Tenerife que se llama como si de cómo se llama el dicho es un simulador de sexo oral estimulador del sexo oral apunten ustedes sí porque como ya sin el simulador de sexo oral como jugador como ya sido como ya ha sido el día de la madre pues no lo gana poder regalar pero no porque el doce de julio por lo menos en mi cumpleaños seguimos seguimos a porque para hombres veo Gemma bien para hombres veo que tenemos más turbador es de todos los tamaños tamaño

Voz 22 20:08 no

Voz 0401 20:11 más de diez centímetros toda mi mano entera estos son más turbador verdad

Voz 18 20:16 son más turbador pero tengo una felación real como hemos tenido grandes una comida de Sara vamos a tener Law muy detrás falta fea o también Nalda eso

Voz 0401 20:29 digo yo maté harina tú imagínate que yo no tengo alma Paloma andan vengo con muchísima reticencia pero cojo me topo con tu tienda digo mira llegó al sitio Macarena Mira necesito que me pongas aquí Kinnear Nimes a salir ahí con que me voy a encontrar tú que me recomendarías así directamente

Voz 18 20:48 hombre yo te recomiendo el vibrador líquido que te lo he dejan en maletín vale tenemos un vibrato un vibrador líquido no consiste y qué hago yo con

Voz 0401 21:00 esto

Voz 18 21:01 exactamente te lo pone los labios de esta ahí te come os coméis loto por toda la parte del cuerpo que cada uno quiera el dedo gordo del pie el PC con el clítoris el pene donde tú isla Ike Di el entrar en acción cuando fluye las claro que hace cuando ya te has también de que la falto de Your ya da lo que da otra le pregunto si tu gamos son más intenso

Voz 0401 21:27 que esto me da calor frío

Voz 18 21:30 no es nada nada repite acción

Voz 0401 21:33 en ese estén esa es que vibran ya directamente deudas con ellas es si encima de chocolate bueno lo cual agradezco también no

Voz 18 21:44 esta es roja bueno bueno es una maravilla por cierto cuando llega al orgasmo lo sientes una tengo un aro de un

Voz 9 21:53 dedo de grosor de silicona que tiene

Voz 0401 21:57 cinco puntos fijos es decir como si tuviese suelas con y que son imanes

Voz 18 22:06 y entonces si esto se coloca anillo para él a la base del pene con el pene en erección no hilo que hace que lo y imanes fluye la sangre más rápido y están más tiempo gordo es verdad

Voz 9 22:21 el mayor reto

Voz 18 22:24 cargante porque te puesto todos los instrumentos juntos y les sale una maleta para que yo me pueda jugar a esta comarca Sito claro

Voz 19 22:35 eso de ir a poner la lista la compró

Voz 18 22:41 claro que muerta que sencilla en Cannes erótica no puede haber una cosa si no que te tengo que tener tres sabores dos tres no pues es la que harina nos queda un milagro el último minuto tenga déjame que lo dedicamos a Luis Guridi cante

Voz 0401 22:59 esto me encanta el este fuertes dilata acciones

Voz 18 23:05 ese magia POTA acogía hasta que una varita mágica

Voz 0401 23:11 estamos encantados de que con él para hacer Francine vamos a explicar a la gente que en este muy puesta en el tema David lo explicas tu puño no muy bien tienes pues metamos el puño Éste es el lubricante que tu recomiendas para cuando yo necesite tener una relación que digamos no sorprenda la dimensiones de lo que vamos a meter

Voz 18 23:35 va totalmente además no se puede vivir sin él porque después todo vuelve a su ser pues entonces pues son dolor no puede ser

Voz 9 23:47 es Macarena erótica Gran Canaria Éste ha sido solamente el inicio de una gran amistad

Voz 18 23:55 lo prometo muchísimas gracias me encanta Celia vale y que sepa que yo tengo tienda online que te lo mando donde quiera

Voz 23 24:03 va vamos ya va bien

Voz 18 24:06 la ONA perdona que nos vamos

Voz 15 24:12 cuentan que en Huesca Canfranc

Voz 7 24:29 por favor que toda esta Kelly AIS aquí en Maspalomas que compensa me sólo una cifra de esta lado de cien millones de euros

Voz 8 24:41 cien millones de euros lo que dejaste Gay Pride en la isla solamente el Gay Pride imagínate lo que deja el turismo el eje

Voz 7 24:47 te veía porque es porque el turismo Mary's dicho que que esto pronto oye fluyó durante todo

Voz 8 24:53 ah claro imagínate aquí tenemos de media veintidós grados veintitrés durante todo el año Lezo una amaré diez un paraíso que gustos qué gusto

Voz 0401 25:01 pues venga vamos a guiarme por todos estos entresijos sobre lo que supone de verdad de Maspalomas Pride

Voz 8 25:10 mira yo te voy a guiar hay dos personas ahora mismo dos invitados que ellos saben mejor que nadie lo que suponen impacto económico del turismo el eje TBI uno de ellos es concejal de Festejos del Ayuntamiento San Bartolomé Tirajana que es el ayuntamiento donde encontramos de Paloma de José Carlos Álamo José Hall de festejos después también te acompaña José María mañana Cuba que el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo y también conoce muy bien este centro comercial el Jumbo donde nos encontramos

Voz 0401 25:36 muy bien pues buenas noches señores José María me encanta tu apellido te lo he dicho antes nada mal sentarte porque Magerit Cúa cuando eras pequeño en el colegio como te llamaban cuando el hito que bonito porque se plantea porque aquí todo gira en torno a este centro comercial de Jumbo y todo esto es como como como la olla de se cocina esta gran fiesta

Voz 24 26:05 bueno yo creo que la realidad generada por la tolerancia de Bruselas del canario lo abierto a a de a otras culturas otras nacionalidades y otras formas de entender y ver la vida independencia en casi todos los órdenes de la sociedad y eso hace que sea un destino un destino quizás el primero de Neville mejor destino el primer destino gay de Europa tiene mucho de esto y luego es nuestro clima tenemos ultima único

Voz 0401 26:32 para esto es una cosa que es que es bárbara

Voz 24 26:35 Bárbara que hace que muchos y nuestros turistas europeas decidan venir aquí a disfrutar creo que además ascéticas criado en este centro comercial bueno en cierta manera así o por lo menos eh

Voz 0401 26:50 esto lo montón que lo monto

Voz 24 26:52 es en verdad fue Alejandro Castillo ningún debe grande quién inició este proyecto hay a mitad de obra Mi padre cogió la obra ahí finalizó este centro comercial en cierta manera la familia Cubas Moss parte de de este centro no visualice les

Voz 0401 27:10 quiero creer que todo texto educación fue muy diferente de la del resto de niños por ejemplo que viviese un fuera de aquí porque si tu padre montó esta tu tiene diez años yo tengo un niño que tiene diez años ya sabemos que su madre bisexual

Voz 24 27:24 bueno ella así eh la realidad es que seguimos teniendo algunas alguna local después entraron en el centro y siempre hemos estado ligado a a esta realidad y ha sido una realidad post muy positiva para hablar de isleña en tanto en cuanto unos detalles importantes de de ahí Price que se celebra en mayo mayor portada baja todo este movimiento ayudado a Gran Canaria y el turismo alojativas tanto de todas las activo como toda la gente editor de comercio etcétera etcétera a justo en la temporada más bajo del año nuestra peor las fechas donde tenemos una menor menor número visitantes y una tarifa menor ayudado económicamente mantener puestos de trabajo ya seguir de división de la economía porque es lo que Doña

Voz 0401 28:14 me cuesta una un Betis en una que yo perdóname pero yo así a bote pronto no me imagino que yo que sé en Huesca a lo mejor Nokia ya me entiendes por decir eso tiene que ver con el canario

Voz 24 28:29 es un dato más de es un centro comercial donde tiene donde hay un Ximo locales eh que es una mezquita

Voz 19 28:38 eso es una fascinante porque veníamos corriendo David en ninguna o del muy claro de repente que tenemos corriendo Dabiz y pero ahora trecho diría que era atrezzo que graciosos me acumulan decora Ica meten lo nuestro es una mezquita dejaron yo me quedaba así dicho cada vez Kennedy Zenani claro claro pero a decirle

Voz 0401 28:56 es eso a los de las a los árabes que que yo me suelo meter bastante con así un poco así la religión de síntomas aquí la tolerancia hasta el punto de que la mezquita está integrada dentro del centro comercial que es centro comercial LGTB gay por excelencia de toda Europa

Voz 24 29:13 lo correcto es una foto de la tolerancia y la convivencia

Voz 0401 29:16 espera aplaudir sus para sea emoticonos de estos del del Twitter de Tata zapatazo porque ha visto en seguido algo ha visto han seguido en toda vez se considera que haya muchas bocas

Voz 8 29:26 la diversidad tremenda y además como decía también José María es importante el centro comercial después de de de aquí ha salido muchísimo negocio dedicado exclusivamente al colectivo LGTB y hablamos de hoteles exclusivamente de la para este colectivo

Voz 24 29:39 los diecinueve complejos de apartamentos exclusivos unas mil y pico camas pero además la totalidad de de Hoteles y Alojamientos en estas fechas de el turismo gay supone para las arcas la economía en este mes de mayo es fundamental y el resto del año

Voz 0401 29:57 a sus pies da ya cuando estamos ya con los cargos cómo está usted

Voz 1215 30:02 muy bien y además muy contento que no acompañe que

Voz 0401 30:07 qué gustazo qué gustazo yo estoy emocionadísima José Carlos qué tal alarde de dejar por supuesto

Voz 1215 30:13 además me siento más cómodo si la Alex verdad

Voz 9 30:16 eh eh

Voz 0401 30:18 San Bartolomé de Tirajana es el pueblo al que pertenece Maspalomas cómo se nutre toda todo el pueblo de lo que sucede esto

Voz 1215 30:29 bueno como bien ante comentaba David tiene la introducción si por algo se ha destacado siempre el municipio de San Bartolomé de Tirajana sumó el principal de este imán Paloma que es su destino turístico que es el principal destino turístico de Canarias es sin duda por la tolerancia aporrear la integración por el respeto pero no es una cuestión que ha ahora que se utiliza mucho y se demanda y reivindica mucho utilicemos ese tipo de calificativos que siempre hay gente que incluso

Voz 0401 30:58 va llevar a para la fotos

Voz 22 31:01 va

Voz 0401 31:02 a su diputado homosexual de cabecera luego firma con la ultraderecha pero lleva a su diputado homosexual de cabecera

Voz 1215 31:10 sí se tomó una decisión en un pleno municipal en años de prohibición él dotar a la playa a playa del Inglés de una zona para la práctica del nudismo S

Voz 0401 31:21 aquí no hemos anticipado

Voz 1215 31:23 con Dido fiestas como la del Carnaval con otra denominación para que no fueran prohibidas sea aquí hemos ido por delante siempre en ese tipo por eso hoy en día es muy normal hay una normalización total y absoluta en cuanto a la convivencia antes comentabas lo lo lo que no existe allí en este centro comerse que podemos decir que un centro comercial temático donde convive por ejemplo una mesquita con una normalidad total y absoluta ida además durante las práctica de Maspalomas Fried es más estamos en en en en Ramadán claro no hay ningún tipo del libro problema ningún problema celebrándose el Maspalomas en Maspalomas Pride en Maspalomas en sin duda el sector LGTB ha tenido una importancia capital en el desarrollo económico y como bien deseadas José Mari a qué se tomó esa decisión allá en el año dos mil uno siendo Marco Aurelio el actual alcalde alcalde por aquella época se tome una decisión de impulsar este Maspalomas trae Gay Pride se denominaba en aquella época sobre todo eligiendo el mes de mayo porque era un mes complicado para el sexto por turístico y eso fue un revulsivo que hoy en día se ha convertido en uno de los principales referentes de de nuestro destino

Voz 0401 32:37 es evidente que cualquier persona que quiera venir va a encontrar un sitio donde dormir un sitio donde comer y un sitio para estar no

Voz 19 32:44 venga de donde venga si reservar con tiempo con el tiempo ahí quería Villoro

Voz 24 32:49 yo invito hoy es jueves mañana viernes que de Madrid Barcelona de las ciudades españolas con conectividad invito a la gente que mañana acuda aquí en coge un vuelo porque los encontramos en el momento el año donde donde

Voz 0401 33:00 más los precios nuevas tarifas aéreos ídolos

Voz 24 33:02 es más económico por tanto invito que tenemos poner a Camas invito a todos que vengan a pasar este fin de semana a que hagan alteraría Maspalomas porque hay plazas disponibles y mejores ofertas del año

Voz 0401 33:15 bueno yo tengo que reconocer que cuando David me he ido a buscar a al hotel cuando hemos llegado a la hemos estamos dándonos Whatsapp en la en la recepción porque no nos encontrábamos cuando yo le he visto he dicho espero llevarlo todo porque no podría volver a mi cama porque uno tiene que necesite un GPS no puede ser más grande más bonito y no puedo estar más a gusto y la gente más simpática

Voz 17 33:39 esto lo traéis todos los Canario de serie

Voz 8 33:43 el chip es decir yo creo que si no son tantos años de turismo que yo creo que que no es en sí

Voz 25 33:47 dado a recibir a gente de fuera

Voz 8 33:50 sí yo creo que esa amabilidad es parte de lo canario fútbol

Voz 9 33:53 de de verdad de verdad de verdad que José María Maricopa

Voz 0401 33:59 muchísimas gracias por liarla parda de esta manera aquí muchísimas gracias quédese usted Hall que cese quédese usted concejal de José Carlos

Voz 18 34:10 porque me va a ayudar a mí aquí al emo

Voz 0401 34:13 de cómo es el sexo verdad mascado más

Voz 4 34:35 qué tal

Voz 7 34:35 la nariz perdonar esta experiencia de hacerte un Contigo Dentro La Tana

Voz 8 34:40 estoy encantado y normalmente algo el Hoy por hoy Las Palmas que es el programa de por la mañana y claro Garrido Toni Garrido Las Palmas entonces aquí claro es mejor ambiente otra moto

Voz 27 34:51 en mi caso eh aquí era piezas a la once y media hora canaria vale o sea que entonces eres para mí sería Mi Marta Marta González no eres muy bien oye

Voz 0401 35:04 a qué sexo aquí hay seguro vamos a hablar de sexo porque estamos en una fiesta en el eje TBI pero aquí lo que hay es que pues hay muchos saben muchos pero

Voz 8 35:13 durante todo el año no te creas aunque el otro día leía una encuesta que dice que los canarios estamos clásica la cola de en cuanto a relaciones sexuales y a mí me sorprendía

Voz 0401 35:21 mira yo no tengo me haber no ningún nunca he estado con una cada área con un canario pese a que me quedan muchísimas Casillas todavía fuera normal

Voz 8 35:29 pues quizás es una oportunidad

Voz 19 35:32 al City ideal no

Voz 8 35:35 es que esta es una doble estás escuchando verdad estoy dio la vuelta pero hay sexo y hay zonas donde se practican más sexo y encima y si quieres te llevó a una de ellas que yo creo que es espectacular

Voz 0401 35:47 por favor acto sexo o no sólo

Voz 8 35:49 de una temas Paloma que en un espacio natural situado pues eh justo en la punta más junta del sur de Gran Canaria una reserva natural especial impresionante bellísima Se calcula que cada día pueden pasar por allí entre ocho mil diez mil personas no todas las ella van a practicar sexo por supuesto van a hacer senderismo a disfrutar de la playa de la duna de la Charca de ese ecosistema que exista allí para que te da una idea hay cinco zona diferenciada de sexo no están no están vayan a no son oficiales por supuesto no porque porque no es así pero te explico

Voz 25 36:20 esto es lo que las palomas que es una laguna costera natural

Voz 8 36:23 hay se puede primer espacio que crisis gay nocturno especialmente si diez caminando entre las dunas en dirección al mate topar con otra zona consagrada al exhibicionismo heterosexual creo que se llama Dogi

Voz 0401 36:35 sí cuando cuando descritas mientras siguen practicando sexo practicase lo típico de que voy a abrir la cortina de

Voz 19 36:43 mi casa en mía tirará este aquí se me pone el vecino de enfrente creada encantar duerme así mi marido tiene la teoría de que yo de tienen grabada desde hace años lo sacaran a la luz de una tengo cortinas nunca en mi casa

Voz 8 36:59 poeta Sonata entonces exhibicionismo Taylor

Voz 0401 37:01 ya es apunta

Voz 8 37:02 sí sí un poquito más adelante te encuentras con la tercera zona que son unos Mato donde se reúne nombre de más de cincuenta y cinco años que también hace Cristina y de inmediato hace medianoche aproximadamente luego de Daisy caminan When trecho iba direcciones dirección inglés decir al norte sureste pues te encuentras con la cuarta zona que declaró single y también para todas las edades que un pequeño bosque donde la gente podrá de de de la diez de la mañana hasta el anochecer y queda una última que justo al lado el Mirador de Maspalomas que Cruise hay también hasta última hora de la tarde ese sería las Incosol sin olvidar por supuesto también el chiringuito siete que ahí no se practica sexo normalmente eh es un chiringuito donde Seve la elegante de agua y comida al llegar hay más saber si no mama les fallecer exacto ya se reúne pues sobre todo el colectivo LGTB para conocerse para charlar relata una al Otello donde no

Voz 0401 37:51 no he escuchado mucho que haya mucho así como para mujeres lesbianas y mujeres transexuales hombres transexuales

Voz 8 37:59 poco se de tanto mal unas

Voz 0401 38:01 a un poco más a concienciadas

Voz 27 38:04 hay dirigidas hacia hacia el entorno gay

Voz 8 38:06 entorno gay heterosexual también explicó porque a veces hay casos de gastar

Voz 0401 38:13 muy bien muy bien concejal tienen ustedes todas las tonadas perfectamente

Voz 10 38:17 ha dicho David que que So

Voz 8 38:21 qué es lo que ha dicho no es oficial por lo tanto no conoce

Voz 19 38:26 muy buena respuesta muy buena respuesta

Voz 11 38:31 sí es cierto es Elia que aquí

Voz 8 38:34 tampoco no cuesta mucho vender eso más que nada porque los medios de comunicación y a nivel estatal cuando se hacen eco de ello es como es lógico no ponen el foco simplemente en eso se cree que Maspalomas simplemente es eso más mucho más es cierto que esa realidad existe pero hay muchos reportajes desgraciadamente en el que han sacado el sexo como un gancho televisivo para aumentar la audiencia is it deforma la realidad es ahí donde yo quería llegar

Voz 1621 38:59 y es que

Voz 1215 39:00 qué ocurre si con total normalidad además con mucho respeto pero hay mucha gente que lo utiliza no Ouka cualquier situación anómala para magnificar la allí convertirla al final en un ataque sin fundamento yo recuerdo hace dos años con una televisión pública me vino a entrevistar justo cuando terminó el Maspalomas Price y me saca un vídeo de algo que supuestamente sucedió durante en Maspalomas Price en una playa que es estaba practicando sexo da la noticia de Maspalomas Price no era que habían pasado doscientas cincuenta personas que se lo habían pasado muy bien con has espectaculares con galas espectaculares claro cuando ese tipo de noticias

Voz 0401 39:46 claro eso hace daño hacen mucho daño espectacular molesta porque millones de decir porque molesta molesta porque cuando yo no le digo a la gente que se siente aquí que me cuente su vida no es que yo tenga aquí en un tiro el abrumador pero sí que es verdad que normalmente la gente aprovecha todas estas citas para mirarse al espejo y hablar de su sexualidad cosa que es muy gratificante y cuando empecé a decir que me venía Maspalomas había gente que me decía sabes lo que pasa que todos mis amigos están deseando contarlo pero no se fía de la prensa

Voz 1215 40:20 ah sí por supuesto es que cuando la presión salen noticias de esas características genera rechazo los rechazo al final son resta y genera una sobre todo una situación de desconfianza que no tiene nada que ver con la realidad las palomas ya lo hemos hablado ya parte de nuestra forma de ser esa tolerancia ese respeto esa defensa de las Igualdade y sobre todo que todo eso que estamos comentando son hechos insisto que ocurren con una normalidad total y absoluto

Voz 0401 40:55 estamos en un lugar en un espacio en el que hay unas cuantas personas aquí reunidas en me gustaría no le voy a poner a ustedes en ningún compromiso no se preocupen retire pero que levantasen la mano por lo menos de los que están los que en algún momento hayan ido a las dunas a echar un polvo vale una valiosa dos estábamos animarlos y puede levantar la mano o los que estarían dispuestos sabes lo que pasa es que nos ha dado mucho de de lo que es y la homosexualidad masculina

Voz 8 41:29 el Cruise sin claro si entre del exhibirlos

Voz 0401 41:32 exhibieron os hay gente que le gusta exhibirse y hay gente a la que efectivamente no no no le gusta exhibirse cómo se cambia cómo se puede cambiar el concepto éste le fasto que se puede dar por casi yo empezase a hablar de Maspalomas para ir con este tono de voz les puedo asegurar que seguramente a la gente la apetecería mucho venir cómo podemos cambiar el concepto que sí que se van a encontrar si vienen a a Maspalomas vienen además a las eh vamos a aprovecharla algunas que tienen las lagunas que no tenga otro sitio para tener sexo porque yo les voy a decir desde que han puesto las barreras en la universidad por ejemplo en la facultad de Periodismo la facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid ha sido el picadero por excelencia de toda mi generación

Voz 8 42:19 el aparcamiento ese aparcamiento hemos hecho

Voz 0401 42:21 son polvos absolutamente todos están asintió al sintiendo los canarios que están en el público es decir hay hemos joya todos nos han puesto barrera porque es estaba utilizando como sitio disuasorio porque la gente cómo está Madrid central y demás aparcaban allí los coches iban porque está Moncloa el claro porque no todo el mundo tiene una casa para poder practicar sexo yo no empecé a vivir sola hasta que no tuve veinticinco años en nuestros jóvenes parece que tardaron un poco más y luego también es muy difícil conocer a gente Si tienes una personalidad determinada au sitio API teje de repente conocer y tener sexo esporádico por qué no vas a tener esa sexualidad tres repercusiones esta llegada masiva ocho mil diez mil personas donde en unas dunas

Voz 1215 43:15 es una realidad si está claro que las dunas tiene una serie de protecciones necesarias porque como se ha podido constatar en los últimos tiempo ha sufrido un deterioro importante que no es debido sólo a eso de eso tiene una incidencia menor el que se pasen por sí por por ciertas zona sobre todo por los balcones

Voz 11 43:36 hay que genera digamos no

Voz 1215 43:39 poquito de ahí o de genera problemas sobre todo lo que el circuito de una que tan necesario es para que la duna CR generen de manera natural por eso existen algunas prohibiciones o por lo menos alguna llamada la concienciación de no dejar basura de respetar los espacios que están acotados etcétera para evitar en un una afección mayor a un espacio tan importante que es la joya de la corona de nuestro municipio y que sin duda en el sector LGTB es uno de su punto de referencia es más como ante comentaba David ahí está situado el chiringuito número siete el casi siete que Chiringuito preferido y que en esta época no existe una hamaca libre y que tiene además a lo largo del año diferente evento lo que convierten en esa zona en el centro neurálgico debemos tener en cuenta que las actividades preferidas del sector que la gente ve cuando llena a disfrutar de cualquiera de ellos tenemos tres tres evento antes teníamos sólo uno hora estar Maspalomas trae el Freedom más Paloma Kay festival Winter Pride del de las actividades realizadas por ese turismo el preferido ir a la playa

Voz 0401 44:48 claro es que con este clima en la playa ya forma parte del guión pero si encima llegó a la playa voy ahí aquí con este mi primo que no me puede gustar más si encima les hacen imprimo me empieza a decir run run run pollo terminó como termino

Voz 8 45:01 yo Celia te invito a que como nunca ha estado que vaya por la duna es verdad

Voz 0401 45:04 traído biquini claro bueno da igual para todos

Voz 8 45:07 se puedo decir es que no hace falta eso sí con zapatilla tienes que llevar porque cuando el sol pega la arena quema mucho y que desató una aunque no vais hacer nada simplemente a disfrutar desató una porque al BID conoce maravilloso para ocultarlo te lo digo abiertamente me encanta la tuna lo podemos tras hacerse es que si yo viví Saquín estaría todo el día en que sí que a mí brotan las cosas no pasarían

Voz 0401 45:30 muy bien

Voz 8 45:31 pero yo me estaban ahí comentando

Voz 0401 45:34 es de de intentar cuidar las dunas en Ibiza han dado problemas en el sureste de Inglaterra estas cosas también han dado problemas porque hay un deterioro en el sureste de Inglaterra lo que pasaba es que lo que se estaba destruyendo era una zona de paso de aves migratorias lo que suponía ya cambiar una algo muy importante entonces siete de conciencia a la gente quiero creer decir yo prometo que si voy a echar un polvo a palomas los donen menos traigo a mi casa después aunque les haya usado digo yo que estamos hablando de cosas tan elementales como esa

Voz 1215 46:07 es que es importante esa concienciación porque estamos hablando de un medio complicado si nosotros tenemos que utilizar medios mecánicos para acceder a esa zona para hacer limpieza pues estamos generando también un deterioro por eso

Voz 28 46:20 la conservación además es un medio que las cosas se puede quedar enterrada y no facilita la labor de la pasta exacto que invierto de imagen lo que le costara una vez le costará pasta

Voz 1215 46:30 a las cinco millones de euros al año se está rondando ser renovado toda la maquinaria recientemente y son muchísimo dinero lo que no cuesta

Voz 13 46:40 a limpiar las playas anualmente

Voz 0401 46:44 se imagina más palomas en las zonas alguno de ustedes

Voz 8 46:49 eso que están cuidando la hora mucho porque si no tiene rico de desaparecer ese ese campo dunar que es impresionante por eso eh

Voz 1215 46:57 esta es una de las cuestiones que cuando hay situaciones que que a nosotros nos gustaría que por ejemplo me hubieran mejore chiringuitos que hay mucha gente que lo reclaman que hubieran un tipo de servicio de calidad superior nosotros tratamos de explicarles a la gente que es que Maspalomas tiene un nivel de protección que no tiene ninguna playa en España precisamente por tener una de las mayores bendiciones que es tener la duna de Maspalomas evidentemente eso genera una serie de restricciones de provisiones medioambientales que estamos encantado de respetar porque sin duda ayudamos a que se preserve hoy ese espacio tan tan singular José Carlos

Voz 0401 47:35 álamo concejal de Festejos deba son de San Bartolomé de Tirajana que qué bonito todo lo que tienen aquí como lo estamos disfrutando muchísimas gracias por contarnos lo que supone aguda

Voz 1215 47:47 de ha sido un placer

Voz 29 47:49 Contigo Dentro

Voz 8 47:52 Elia Blanco

Voz 7 48:06 también su sabes cómo acabó yo normalmente el programa verdad sabes cómo lo llamamos Celia Fernández Fillon las pajas de la Tate eran las pajes de la Tana porque los que escuchan saben que es donde yo me desgarro me abro me como y digo y creo que las conclusiones que puedo decir de lo que ha supuesto hacer este programa aquí es que lo mejor que puede pasarnos es creernos y educar no sé un entorno en el que la diversidad sexual y el respeto

Voz 0401 48:41 David sean los únicos pilares un lugar del que la orientación sexual se manifieste como cada uno quiera seas quién seas sea tu orientación sexual tu diversidad sexual identidad de género seas quien seas que puedas estar que diversidad sexual para que se invierta David en citas como está tú te imaginas que hubiese Un más vosotros ya tenéis tres imagen que hubiese una cita como ésta en cada una de esas provincias capitales de provincia donde a veces es tan difícil salirse de la hetero norma

Voz 9 49:17 ah pues cada vez que desde aquí

Voz 0401 49:21 que lo cuentas al resto del mundo como hemos hecho esta noche qué te ha parecido hace un placer estar contigo

Voz 8 49:27 aquí contigo dentro y espero que vuelva pronto

Voz 0401 49:30 espero que sí patillas asestado todo el programa atendiendo a como el perfecto productor quieres digan tándem en los tiempos ya has aprendido mucho trabajo

Voz 24 49:40 bien por las dunas las veo de lejos sitio donde ya sé por dónde están mal tiempo a todo localizadas

Voz 7 49:47 no le doy si tú no eres muy de que Clarín muy de que te vean cuando estás ahí pero hay otra César la Baby válida para todos

Voz 0401 49:55 mundo no actúa acuérdate siempre de que yo tengo muchas ganas de un trío con dos tipos nada seguro que encontramos alguno no te o a dos

Voz 9 50:05 qué les tengo que decir señores que están aquí Maspalomas que la vida el sexos sí que es de ver

Voz 0401 50:12 la magnífico con todos ustedes dentro sí sí más gracias fuera acogernos así de bien

Voz 33 50:48 y

Voz 32 50:51 eh eh

Voz 36 52:20 eh no tengo que no que no hay que