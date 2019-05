Cuando Madrid le ganó la partida a Barcelona

veo mucho la expresión ésta de luces y sombras no me dices tú quemó movía muy bien los y los le gustaba mucho mover los hilos también llamar manejar información era era muy inteligente y pensaba digamos a largo plazo no cuando cuando hacía algo no lo hacía por el efecto inmediato sino por lo que podía provocar lo que hacía

luego esa información era estando bien al esto no se contempla su figura tu que nunca le ha votado no quiere decir que nunca haya votado has votado al PSOE porque no está ninguna papeleta cuando tú estabas

es decir si te digo la verdad no lo sé pero sí bastante Eiffel con el voto puede ser que haya votado dentro de la lista socialista evidentemente pero bueno ha sido una figura no recuerdo un partido socialista si Rubalcaba digamos no Rubalcaba ya toda la etapa Zapatero fue una figura imprescindible probablemente para el que no es muy ducho en política públicamente tiene muy pocos tics digamos era una persona muy discreta muy muy

quizá eso fue en su contra no cuando al final pues fue el primero de lista no en las elecciones de dos mil once fue verdad yo creo que se fue dos mil once es esta es que más que estaba contando claro llevamos cinco años de tertulia cinco años

ven que parecía arrancada de insiste en donde bien porque era aquel que bajaba las escaleras el recuerdo en la calle Barquillo en la acera de enfrente venía de comer Rubalcaba en los días del Cojo Manteca fue una una movida la primera gorda contra Felipe González de los estudiantes Maravall y pues ese desconcertó iba por la acera enfrente pero Alfredo sí qué pasa que hace es no te preocupes son dos millones pero los tenemos rodeados pero vamos iba tan venía de comer iba tan campante oye allí no no flaqueó no estuvo gestionando un problema gordo con los estudiantes porque era del ramo el estaba en el ministerio habla en la parte alta pero no perdió los papeles en no le he visto perder los papeles en en cuarenta años casi pero tiene razón

no recuerdo mal era ministro de la Presidencia entonces Ia Francisco Álvarez Cascos como portavoz de la oposición incluso contra Cascos no perdía los papeles y mira que era difícil no pero luego encontrar casa contra el dóberman pero me llama mucho la atención que yo tenía veinte y pico años hablaba con con un ministro y luego tengo entendido un poco mejor cuando ha vuelto a ser profesor no sé no sé si ha sido eso bueno mal político pero ex político ha sido muy bueno

pero esa días me había Instagram era un hombre metido en un bañador y efectivamente pues me not había gente que no era partidaria y el hombre aguantaba el tipo

Voz 0093

09:03

cuando veía al hemiciclo desde desde la tribuna de oradores veía el sistema periódico eso ya los gases nobles las tierras raras metales que eran los míos que un grupo de gente moderada más maleable dúctil brillante por momentos no había los los que no se llevaban con nadie haya el cuando estaba las tierras raras sí sí efectivamente yo veía además recuerdan poco una foto del periódico con ojo de pez te lo imaginas no acepta eh había diputados hiperactivos hay una hay una un axioma en química que es que es que los compuestos que son muy activos son poco selectivos no entiende yo se lo explico a mis estudiantes entiende bastante bien la química la química funciona como la vida si eres hiperactivo comiendo eres un trago te lo comes todo si por el contrario es una persona que le gusta comer poco pues sí más exquisito no es verdad que la narratividad lleva la hiperactividad y en política títulos conocerás hay hiperactivos estos tipos hiperactivos les pasa lo que al cloro que son muy poco selectivos qué tal muy poco eficaces no no ahora estoy a pesar de la teoría ésta de que disolvente con semejante disuelve a semejante no es decir un compuesto orgánico se disuelven disolventes orgánicos de una inorgánico en inorgánicos no pues si la política pasa igual semejante disuelve a semejante por eso las coaliciones entre semejante son tan complicadas y a veces son mejor las coaliciones entre complementarios no ente antagónicos que eso pero yo digo que al final a la política le gustan más las emulsión es que las disoluciones no vale para toda la clínica vale tanto