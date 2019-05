James Rhodes, la película

Voz 1 00:00 oye qué raro me hace entre con tanta gente y tan en silencio como como demostramos que red es verdad pueden aplaudir ustedes pues aquí Rocha aquí una audiencia delante James Atlante que algo que quiera es decir sobre tu actividad no se cibernética debe de física química a química bueno estoy haciendo yo

Voz 2 00:38 no me siento mucho mejor

Voz 1 00:42 oye recuerdo la primera vez que

Voz 0874 00:43 hablamos por cierto para que la gente sepa ya si tiene que estar defraudada de antemano o no pasa tocar hoy para tu claro

Voz 1 00:53 yo quiero que toques pues sí

Voz 2 00:58 las pruebas todo un rato no tengan no no poder tocar pero

Voz 3 01:05 de Tyson han bueno eso espectros

Voz 2 01:09 Kamen en la naturaleza

Voz 1 01:12 tampoco te paz pero Abades

Voz 2 01:15 ya no te Arabia

Voz 4 01:17 pero cara a a la a la tarea

Voz 3 01:22 cantando en la senda como como la vida ahora no toca ahora mismo venga adelante

Voz 1 01:39 alejado el paquete de tabaco encima del piano lo tendré en cuenta

Voz 5 01:48 ah

Voz 6 01:52 eh

Voz 5 01:55 ah

Voz 6 01:58 no ha pasado nada no

Voz 7 02:31 sí sí sí

Voz 5 03:00 a sí

Voz 9 03:11 eh

Voz 6 03:20 y sí

Voz 7 03:26 sí

Voz 10 03:29 on

Voz 6 03:56 sí

Voz 13 04:04 eh

Voz 6 04:42 mira y a sí

Voz 14 05:28 eh

Voz 15 05:33 ah

Voz 16 05:50 no

Voz 17 05:54 eh

Voz 6 05:55 eh

Voz 18 05:58 sí

Voz 6 06:03 el

Voz 17 06:20 no

Voz 15 06:26 eh

Voz 1 06:51 qué va ser temprano te gustan mucho las piezas que tienen muchas subidas y bajadas que son como una montaña rusa no la vida en bueno pues eso es lo que tú haces eso

Voz 0874 07:00 déjame decir que si alguien quiere venirse la próxima vez que este es por aquí que no recuerda lo mismo cuando es Si quiere forma parte del público y tener la suerte de verte toca también en directo pueden enviar un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com ahí cree una larga lista de espera pero en fin cabemos todos siempre iba a decir que yo recuerdo cuando nos conocimos la primera vez que la entrevista con el libro hizo cuerdas

Voz 1 07:22 no

Voz 0874 07:23 que ya menciona este entonces que existía la idea de hacer una película sobre el libro de acuerdo porque el libro ya se había publicado en Inglaterra aquí en Estados Unidos lleva un poco después y ahora ya sabemos quién va a hacer de ti déjame encontrar una cosa porque entonces amigo de Benedict y una vez me enseñó la foto que te había mandado caracterizado como tú

Voz 1 07:44 había puesto unas gafas y el pelo y la verdad es que

Voz 4 07:47 sí sí

Voz 0874 07:49 te digo Benedict como si todo el mundo conociera Benedicto

Voz 3 07:53 esto bajo acto en el mundo exacto seguramente con la mejor voz tiene una voz maravillosa

Voz 0874 08:00 bastante pero ya podemos decir quién va a hacer de Sandra no secreto sabemos quiénes no estamos desvelando nada

Voz 1 08:07 si va a hacer de té Spiderman es verdad es verdad sí sí qué suerte

Voz 4 08:16 eh que de día el director

Voz 2 08:21 entonces si está ante el guapísimo

Voz 1 08:27 su pareja se fue al suelo el Hola un poco antes siquiera eres está libre oye pero mola eh es una gran estrella hasta ahora quedan ocho además chulo pero va a ser una superproducción

Voz 2 08:47 sí sí sí pero otra opción muy fuerte si tengo un poco de miedo es un poco raro

Voz 4 08:56 yendo al cine para mí era uno

Voz 0874 09:00 tío que vengan ahora de sobre Teese

Voz 1 09:04 sí

Voz 0874 09:05 y si vas a estar muy encima de la

Voz 2 09:10 han no poquito con guión pero no

Voz 0874 09:14 a fuera tenéis que se arme más o menos en has tenido que firmar un contrato con digamos como Hollywood de ahí está el libro haced lo que queráis con él

Voz 2 09:25 no no no no soy muy muy demasiado tiquismiquis no son muy controlado con muy controlado lo más posible a Solbes

Voz 0874 09:38 sí hijo sobreviví familias

Voz 20 09:41 Juanito A

Voz 0874 09:43 sí bueno creo que la película acaba cuando empieza a trabajar en la radio que haya un cameo de Richard que alguien

Voz 1 09:49 que nada esta Carmen Machi Dalí

Voz 0874 09:57 no pero sale la radio no al final de la que seguro a ver con qué con quién te has metido esta semanas hasta entrado en alguna polémica no pero pregunta no sé si ha pasado algo que que si ya te has metido con alguien esta semana te has enfadado con alguien es discutido con había no

Voz 2 10:18 antes no

Voz 0874 10:19 yo siempre que vienes aquí claro por qué por qué no para que tú cuentes veló veló por tu integridad vuelva a nosotros no nos metemos nunca con nadie

Voz 3 10:32 nunca jamás en este programa ponemos música no demás bueno claro

Voz 0874 10:37 básicamente oye P veo que hay varios chavales jóvenes en en la Audiencia de todo el rato si quieres si te quieren hacer alguna pregunta osea que te quiera hacer alguna pregunta que es algo que luego la gente se queja de que no tienen tiempo de hablar contigo

Voz 1 10:51 exacto bueno todo todo

Voz 0874 10:53 jo

Voz 1 10:55 no es mucho más fácil el año

Voz 0874 10:58 sí hay que hay que ser completamente transparente sea igual oye alguien ha dejado un han panadera gigantesca en el control porque la semana que viene hacemos el programa en La Coruña con esta nota o la equipo esto es para que vayáis abriendo boca de cara a vuestro próximo visita en La Coruña gracias por todos los momentos de radio quedáis cada fin de semana de tal pues buscar en que muchas gracias a quién en a quiénes nos ha traído tienen la ha traído esto alguien

Voz 3 11:26 ah gracias muchas gracias a estar en la un claro

Voz 21 11:30 el clima muestra fue claro

Voz 0874 11:36 tú eres muy de tortilla de patata ha habido cierta polémica con esto no

Voz 3 11:40 esto es un tema más poroso que Catalunya nos estamos centrando en lo que no sé si se lo juro un tuit diciendo yo soy cebolleta no no está muy bien no había escuchado nunca esa palabra no pero peor sería el sexto país te dices te voy está pues si no no

Voz 1 12:08 yo digo eso soy de los que les gusta la tortilla con cebolla pero ser cebolleta parece que va a votar a Vox Mi Anta o político de un movimiento político tú eres te voy a quinientos por ciento a quinientas respuestas en serio

Voz 0874 12:25 quién ha ganado Cerezo buenistas o antiterroristas

Voz 3 12:28 en fin fue Cándido a tú eres anti cebolleta pues sí

Voz 1 12:35 por eso no patatas si eres racista de la cebolla chorizo en la tortilla Hipócrates que ha hecho no si lo llego a saber te traigo aquí a alguien a nadie

Voz 0874 12:53 total que ganó la tortilla sin cebolla correcto sí

Voz 1 12:55 vale prefiero yo con cebolla la sienta que yo siempre pierdo tienes mochila paran de naves escuchamos un poco de música aunque las mejores anal te voy a vale pues entonces no se ha

Voz 3 13:18 Víctor vía muy muy mucho en poco menos de dos minutos muy tranquilo entonces

Voz 22 13:26 las ojo de abril dos web es oídos hoy las orejas orejas sí bueno como orejas como pasta

Voz 1 13:39 orejas hasta que tienen que ver oreja siempre se ha vale porque algunos tienen como la forma de oro bueno está cogido por los pelos esto es bueno es un pequeño milagro de todos

Voz 23 13:52 sí

Voz 13 13:57 y sí sí sí no

Voz 24 15:04 ah sí

Voz 0874 15:11 qué maravilla minimalismo si sí iba a decirte es una pieza para incluso quiénes quieren empezar a tocar piezas más un poquito más compleja

Voz 3 15:21 sí esto es bastante sencillo

Voz 0874 15:24 alguien de quiénes están aquí ha empezado a tocar el piano recientemente o toca el piano ensaya a lo mejor alguno de los chavales o son tontos mira aquí tenemos una chica te importaría siéntate un segundo con nosotros o cuando mira te tenemos aquí a Gemma Gemma es Gemma de las castañas programe ya saben la de bronca no

Voz 1 15:44 cómo estás con cómo te llamas Laura Laura cuando

Voz 0874 15:49 tiempo llevas tocando el piano Laura

Voz 1 15:51 años un poco más de cuatro años

Voz 0874 15:54 será James Brown no te ha dicho que lo dejes

Voz 1 15:56 muy al contrario que te que te gusta

Voz 25 16:00 de del piano

Voz 0874 16:02 es como darle más

Voz 25 16:05 puedo ser yo todo el encuentro no sé

Voz 0874 16:08 qué respuesta más bonita tu saque cuando tus padres te quieren castigar tu para explicarles cómo eres te sientas al piano Él es trabajar duro

Voz 1 16:17 bueno sí estaría bien pero no

Voz 0874 16:19 estaría bien hay que hace haces más todas las semanas todos los días como como prácticas

Voz 25 16:25 sí más o menos intentó tocar todos los días voy a clase de piano también si hay

Voz 0874 16:32 hay una cosa que nosotros hacemos mucho en en este programa hoy es hablar de la necesidad de educación musical de mejorarla de recibirlas y no te la dan digamos en en en la enseñanza pública o privada

Voz 1 16:44 tú qué enseñanza musical ha recibido

Voz 25 16:48 pues que se da en el instituto y luego pues estoy yendo a una escuela de música donde donde está a tocar el piano pasó algo

Voz 0874 16:57 qué te hizo decir

Voz 25 16:58 me apetece tocar un piano

Voz 0874 17:01 Garfield con un piano por ejemplo

Voz 26 17:03 fue un foco que yo quería tocar un instrumento porque porque no porque él quería y un amigo me empezó a tocar el piano entonces como que lo lo proveen Vijay pues me gusta mucho

Voz 25 17:13 estoy en casa escuchando quienes pueblos radio si le obliga estuvo a tus padres otros padres a normalmente y madre lo pone tu madre eso hay pues a veces James es el lenguaje que cuidarlo no perdona digo que a veces James soy el lenguaje que usa a la selección no porque con el tono que tiene es más suave

Voz 1 17:39 a vamos a aquel puedo decir te quiero decir cualquier cosa que como tiene ese tono no pasa nada no si quieres que hagamos una prueba en directo inocente que diga una barbaridad con su tono a ver si nos parece bien aquí esta es la línea rojas jolines

Voz 0874 17:59 oye Laura como convencer a alguien de que tocar el piano por tocar el piano digo tocar un rato la semana un rato cada día es es algo que te ayuda en la vida hay muchas cosas

Voz 25 18:12 a gustado que te relaja y te despeja muchísimo Sato pues haber tenido un día muy duro que sea ahí a través de de la música pues eso relajarte au des no sé

Voz 0874 18:22 está tu crees que rinde mejor en el colegio por ejemplo en los estudios gracias a que tocas el piano porque sí

Voz 25 18:28 porque es como algo más que quiera hacer no sé

Voz 0874 18:31 sí es verdad es clara la has mucho oye pues Laura gracias por venir ya has venido ver a y esto es lo que hay

Voz 1 18:39 no tengo más que ofrecerte este James si alguien alguien quiera hacer alguna pregunta James alguien que también esto de tu sobre algún tema ya hay una chica niñas super pequeñas visto usted yo es que ve un niño pequeño y cómo se lavaba tengo siempre hablar con ellos como en la radio no hay que difuminar es la cara que han notado cuántos años tienes Andrea nueve y nueve años y qué haces aquí voy hacer la pregunta de otra manera sabes dónde estás Andrea

Voz 25 19:13 pero sabe un poco qué es esto donde estamos sí que es una cabina en una cadena de montaje de fábricas de coches una cadena de que de la SER claro que bajar escuchas la radio tú Andrea a veces escuchas la radio

Voz 0874 19:31 cuando te ha dicho esta mañana tu padre a tu madre que vamos a la radio a escuchar música clásica tú has dicho sí sí alegría alegría sí

Voz 4 19:39 sí la verdad tan anciano

Voz 1 19:44 la estancia con playa SL

Voz 0874 19:49 no me digas que serías capaz de tocarla en ese piano que hay ahí

Voz 1 19:53 no quiera yo tampoco Javi es la respuesta más sincera que nunca han invitado no quiero mañana mañana gracias Andrea gracias por venir de eso hasta ahora bueno pues yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta para James o cerramos el

Voz 0874 20:10 circuito de preguntas aquí la gente te pregunta cualquier cosa ya lo sabes pues vamos a escuchar si te parece la pieza de Europa lo vi que estaba sonando antes por debajo de Manuel Díaz es una eso me he notado

Voz 3 20:24 Amine son creo cinco minutos no nada menos que tres metros detrás de vamos que nadie luego la cometer es muy fuerte qué es lo que destreza no es el mejor pianista del siglo XX a fuego en técnica no lo sé

Voz 2 22:49 tú todo lo de todas

Voz 3 22:52 a mi cada Javier Perianes a Antxon y Josep Colom que estuvo por aquí ya tocado hace poco fue el concierto sí es un buen tipo eh te acuerdas sí sí sí sigue putada

Voz 4 23:10 esta narrada no pasa nada

Voz 3 23:13 he visto paso no les ha pasado algo es algo

Voz 0874 23:16 qué te ha parecido bien Laura que diga

Voz 3 23:18 lo que he dicho es algo que no lo has puesto que no ha habido ni nadie ha movido un músculo pero tu caro receptoras

Voz 0874 23:29 porque a veces también a mí me llegan

Voz 1 23:31 ciertos mensajes y ciertas llamadas como puede decir esto son cosas mal

Voz 0874 23:37 no bueno yo tengo mi opinión pero mi opinión cuenta como cualquier otra como la de cualquier otro oyente esto es un programa demócrata

Voz 3 23:43 ah bueno

Voz 0874 23:45 mi opinión es que tú te lo puedes permitir otros no pero porque a lo mejor porque mira hay una cosa yo cuando cuando yo era extranjero porque no había en España se me solían decir a cómo eres extranjero si te puedes hacer cualquier cosa que da igual lo que haga fue como un extranjero te lo van a perdonar no tiene personalismo esto Feghouli cebolleta Quirce

Voz 3 24:10 ahí

Voz 0874 24:12 oye a ver dos cosas aquí tenemos un un chat en la mesa yo tengo un ordenador a otro ordenador que están en la en la pantalla de control dónde está el realizador y están los productores donde nos intercambiamos mensajes importantes sobre los invitados sobre lo que está pasando de última hora el último mensaje es cómo está la empanada a esta es la profesionalidad de este equipo oye queda un minuto algo rápido en el piano antes de la noticia es el para dar paso a las noticias cualquier Queen Elton John yo se lo que se tenga la cabeza

Voz 1 24:47 no no no tú sabes quién te animas esta Rostock traductor de Google sí

Voz 0874 25:19 qué sabes en el disco de ese piano servirlo toca Rickman

Voz 1 25:24 no lo sabías fans si a mí me parece a mí que me gusta mucho que da es que quedan cuarenta segundos para las noticias bueno no no lo sé

Voz 3 25:36 si no existe

Voz 1 25:39 no no me chistes pero si pierdo me lo contaría fatal sabes tú alguno quién inventó la grabadora como que no se ha puesto Twitter Aute bueno tengo un existen una entrevista de trabajo si al tipo dice que ETA ocho

Voz 3 25:57 a muy muy muy adoptado si es bueno como si usted ha

Voz 1 26:06 a mi tierra en inglés mirra mira

Voz 3 26:10 bueno vale en look soy tu padre

Voz 1 26:16 bueno lo siento y ahora mejor