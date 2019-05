Mujeres al borde de un ataque de risa

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino que esto es la tertulia de cómicos a Vivir Antonio Castelo estoy muy cansado de trabajar como Ana

Voz 3 00:13 sí bueno esto lo esto lo de después si esta es la SER lo primero es lo de después de James Ross lo llama hora antes se llamaba la tertulia de cómicos si yo también lo llaman lo de después de James B pero es que si ya me vas a torear así no sé a la gente le gusta mucho allí Ros a mí me gustas veo bueno medalla de plata medalla de plata e medalla de plata y medalla de bronce también eso ya todos los demás allá a SER Historia no otra cosa a SER Consumidor sí sí sí o Javier pero Javier me vais a ver un momento vamos a ver te voy a decir una cosa mejor cambiará tu manera introduce el en las votaciones de aquí de las generales Levy con papeletas de Vox con llevando a vuelos de la mano dándoles la papeleta que acercando los esto lo vi yo personalmente testificará donde fuera si eso se llama hace doping no puedes decir eso porque eso es mentira esto yo vi cómo lo hacía James Ross sí sí sí sí dijo viejas me tenéis hasta

Voz 4 01:20 yo no soy muy tiquismiquis

Voz 3 01:22 hola soy muy tiquismiquis supe que era él por la palabra Illa acercó hijo vieja vote vote a Vox soy un Zarra pas trozo dijo también ha querido que no cuela bueno bueno no sé tiene el pelo sucio eh yo lo digo una cosa que no se dice que venido a juego y también con esto es que eres indestructible vale te voy a dejar nada te gusta te mola mola por qué

Voz 1 01:52 me mola

Voz 3 01:56 no te lo no te los explicar bueno un aplauso para la medalla de bronce Javier del Pino

Voz 4 02:12 lo que no me podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy

Voz 7 02:16 porque tendríamos que ha venido Mariano gitanos nos polacas Habbo de delante por favor

a vivir que son dos Javier del Pino

Voz 0874 02:53 fíjate Antonio de todo lo que podías haber dicho lo del pelo no lo he visto venir inmigrante tanto esto lo veía venir Vox y luego el pelo no especializada el rol cabía ya ya no

Voz 8 03:05 a los pocos tanto no se considera inmigrantes a los que hablan inglés perfecto y eso porque esos son como inmigrante ya tiene una cosa como despectiva claro eso no

Voz 9 03:13 el turismo es turismo guay bueno aquí están Antonio Castelo David Navarro Llum Barrera

Voz 4 03:19 el camión vi el fin de semana pasado en los bajos de Azca con los nicaragüenses a navajazos o no porque bueno

Voz 0874 03:28 por si acaso alguien no lo sabe el público el estudio está lleno de público y es público que Navidad venido a ver a un pianista tocar el piano y ahora cerramos las puertas se lo come la gente tiene que comer sexto con patatas

Voz 4 03:40 es una tortura y además huele raro huele

Voz 9 03:42 que huele a cien personas culto una comedia de tu casa humanidad lo de la cultura

Voz 0874 03:50 en fin los nódulos que debe de tener Miquel Iceta que estábamos escuchando ante su voz nódulos en las cuerdas vocales rapero

Voz 9 03:57 para especificar si Miquel Iceta lo pide

Voz 0874 04:00 sí que lo hace siempre ha estado en el mismo sitio

Voz 10 04:04 al mismo sitio pues hemos ganado elecciones en unas ocasiones en otras las hemos perdido nuestra forma de gobernar es conocida por la gente porque ya lo hemos hecho

Voz 9 04:15 oye calor este estudio se mucho no sé si es una táctica todos los eh no sé si es una táctica unas cuerdas vocales vocales oye el sábado que viene hacemos el problema en el teatro Colón de A Coruña A Coruña no sé si venía yo no puedo yo sí

Voz 4 04:34 yo ya he dicho que sí vayan Rot no voy

Voz 9 04:37 si estará o Antonio Castelo o James Brown en A Coruña hasta Castel en votación efectivamente esa buena idea no no no no lo hagas que te iba a decir Unión parece que no sé yo no sé querido como oye impacta en Twitter si para los que no podáis si yo estoy en el teatro Infanta

Voz 8 04:58 Isabel con la ternura quiero decir cómo no todo el mundo podía A Coruña

Voz 0874 05:01 este de Madrid no que se venga

Voz 8 05:03 me al teatro gentes de A Coruña estamos en el teatro Colón

Voz 0874 05:07 a las ocho y media las casi mil entradas están agotadas pero intentaremos que sí va más gente pues puedan tras de alguna manera a ver o Antonio Castelo o a Joyce más otras diez doce personas

Voz 9 05:19 pero Castello lleva un organillo discos de Casio que suena como lo harás o de ayuda no no no a lo mejor el organismo suena decir Arévalo

Voz 11 05:31 a salir

Voz 0874 05:34 oye por cierto no no estuvisteis Llum mi David la semana pasada hicimos un Coloquio como era el día anterior al día de la madre con las tres madres de los tres cómicos que estaban queda madre de Antonio la madre de Jorge Ponce y la madre de Pedro Aznar encantadoras

Voz 9 05:48 muy maja las mismas ganas pero sabes qué

Voz 0874 05:51 que luego hablándolo yo creo que tienen el mismo sentido del humor que vosotros todos un poco de

Voz 9 05:55 sí sí sí la madre que me recuerda mucho Antonio

Voz 0874 05:58 le pegaba como Antonio el quiere dar

Voz 4 06:00 sí sí sí mi madre entonces yo me parezco mucho a la verdad

Voz 8 06:04 es que las madres somos muy importantes en la vida de los hijos sí

Voz 0874 06:07 fíjate les dije estuve con el Jorge el martes y le dije oye gracias a tu madre porque yo sé pues es un esfuerzo y es un riesgo también proyecto saberlo de cuenta ibérico que estaba que sumar estaba casi emocionada de haber adherido no

Voz 4 06:19 yo también le gustó muchísimo pero bueno sí

Voz 0874 06:21 mi madre hubiese venido mi padre mi madre

Voz 8 06:24 vino y hubo que quitarle el micro público sí sí sí

Voz 0874 06:28 empezó Carrusel deportivo ya le quitamos el micro

Voz 9 06:30 es que mi madre con los futbolera que él se pone a raja haría bien en cuenta Javier que yo dije la carrera de funcionario por ser cómico si si nos habla mucho la carrera un puesto para todas las madres no sólo tuvo muy bien eh es verdad mi madre dijo no sabía que esto era más

Voz 4 06:47 hacia adelante que gracioso con pensaba que hacer

Voz 8 06:50 lo tu madre toca el piano es muy importante

Voz 9 06:53 mañana se abre la veda de nuevos colaboradores

Voz 8 06:55 de repente pero sabes que esa fue una conversación muy

Voz 0874 06:58 interesante que es la parte claro pues todas hacéis comedia que digamos como padre esas yo sí Mis hijas en el futuro me tienen que decir quiero ser neurocirujano o quiero ser cómico al cómica pues claro como padre pues siempre piensas conmigo no

Voz 11 07:13 que sí que hay conmigo ya al vamos bien o influencer

Voz 0485 07:21 influencer sí

Voz 0874 07:22 pero en fin vamos a intentar que tenemos una campaña electoral por delante vamos a intentar que rinde la alegría y el buen rollo más o menos como el que reinaba esta semana durante la pegada de carteles electorales en Alcorcón escucha

Voz 9 07:33 a mí me de graves

Voz 12 07:35 Miguel además

Voz 13 07:39 a mí no me vas a pegar tú a mí no me graves no me buen rollo pues bueno yo luego

Voz 0874 07:45 el equipo del PSOE llegó pegó su cartel al rato llegó el equipo del PP gol suyo encima claro el cartel del PSOE pues duró nada buenos minutos yo he acabado con denuncias por agresión de unos a otros en ambos bandos un recuerdo a la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba que

Voz 4 08:00 no no soy tan tras tampoco la verdad con estas cosas

Voz 0485 08:03 hay que tener en cuenta que nosotros que somos artista sabemos lo que cuesta lo los carteles los sitios para los carteles una pasta eh y hay una mafia que que lo estado

Voz 4 08:12 dos huecos estando

Voz 0485 08:15 dice que se contratarles ahí ahí la pelea

Voz 8 08:17 yo rutina tiene toda una serie de fotos que cuelgan Instagram mal que pegan sus carteles al estilo poco peligro en una esquina y le parten la cara por la mitad

Voz 9 08:26 a gracias muy poco escrito

Voz 0874 08:29 por es van a las librerías así de incógnito con gabardina hay gafas para ver dónde colocan sus libros vosotros paséis por la calle

Voz 4 08:34 a ver si se siente totalmente mira de hecho es un tema esta noche que están entrar vendido sacó con Jorge y con y en el Palacio de la Prensa en Madrid y parte del trato es que te ponen la cara en las pantallas gigantes de Callao como parte muy importante del día

Voz 8 08:49 es súper emocionante cuando las levantinas ahí tú

Voz 0874 08:52 de los espacios son propiedad del Ayuntamiento lógicamente

Voz 4 08:54 el Gobierno de las de las mafias que pega carteles has claro

Voz 0874 08:58 además pegan cartones en los bares prohibidos seguridad

Voz 4 09:00 Pero Duran tampoco tiempo que perdidos tanto el día pegando entonces te te aseguran un cierto rato no

Voz 0874 09:06 oye es un tema es otro pequeño dato quién es el denunciado por agredir a un concejal del PSOE que estaba grabando lo que pasaba os acordáis de David Pérez el alcalde de Alcorcón que tenía estas ideas sobre el aborto

Voz 4 09:17 el aborto para mí consideró creo que muchos de los que estamos aquí lo compartimos lo más bueno yo pienso que sí

Voz 14 09:22 el mayor atentado el mayor eh el mayor atentado contra la dignidad del hombre que esa producción nuestra historia creo que es el mayor crimen humanitario que existe el aborto

Voz 9 09:35 hombre ya lo ha dicho claro atentar contra lo bueno voy hace tiempo no no hace mucho eh bueno ten en cuenta que ya cambió el discurso más más centrista acusa a cambiar si ahora tengo otro día dijo

Voz 4 09:45 para dar descuentos para abortos con carné joven lo dijo este hombre me parece un poco fuerte la verdad dijo esto es el feminismo también escucha que a veces eso

Voz 15 09:53 mujeres frustradas mujeres amargada mujeres rabiosa las mujeres fracasadas como personas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir de cómo

Voz 0874 10:04 hay que pensar David Pérez ahora ha cambiado su alcaldía por el número dos en la lista con Isabel diez años

Voz 9 10:10 es da del con bigote y pelos en el sobaco tocado que como te pille claro

Voz 4 10:18 sí sí

Voz 9 10:20 solía fandangos en la pegada

Voz 4 10:23 sea carteles que pugnaron por quién ponía el suyo yo creo que al PP le interesa que peguen uno como de Pedro Sánchez pero que les pongan así corten un poco las siglas Vota PP y con la cara de Pedro Sanz

Voz 0874 10:34 la final es es apañan no oye David Navarro siempre que viene haciendo en mini informativo porque claro la gente que escucha la radio el fin de semana es no saben nada de lo que pasa por acordar no

Voz 9 10:43 porque hay mucha gente que ya no hay ni nivela noticia si quieres

Voz 0874 10:47 además icono con tu minuto que es el del igual

Voz 9 10:50 da igual igual igual igual igual un minuto pues una semana Davis

Voz 0485 10:56 en el señor Pedro Sánchez ha enseñado a la casa unos amigos por un lado a Pablo Iglesias que estaba interesado en sabes cómo cuidaba el jardín para aplica los échale también se pasó por allí Pablo Casado Albert Albert Rivera le dijeron vaya Pedro dice lo mío me acosté no te creas decían que estaba aquí de ocupa pero yo tengo contrato de alquiler de cuatro años estoy muy contento gusta la casa dice bueno la de Bertín bueno está mejor vale pues acababa toda la porque Abascal no ha ido a Abascal no hay ido hice algún día va yo que Pedro Sánchez ponía un detector de metales antes de la escalera antes del salud que ya ha empezado la campaña a las elecciones europeas autonómicas y municipales al que se le ocurra hace una de la comunidad de vecinos que tonto perdió if para la Comunidad de Madrid cada día sabemos más cosa de días a su su cada vez más porque si un día descubrimos que le gustaba la atacó de Madrid algo de la mañana ahora sabemos que una ferviente defensora de los empleo basura se sí lo tiene ella tu candidatas y señala el ámbito internacional que Trump está bueno subiendo la Lancer a lo chino lo está cabreado sino cabreado es muy peligroso espero todos todo igual por qué porque el ser humano se subirá cada día y así lo ha hecho Vicente Fernández que me diréis o un cantante de ranchera que este buen hombre rechazó un trasplante de hígado por si es donante era homosexual o drogadicto hoy pero bueno he comenzado la noticia diciendo que cantaba rancheras así que tampoco

Voz 11 12:16 bueno día

Voz 4 12:26 es verdad eso de Vicente permanente de verdad

Voz 9 12:30 pero bueno el que si maravilla la humanidad es homosexual donantes no pero sí es drogado

Voz 4 12:33 Tote viene ligado con premio

Voz 9 12:37 te lo ponen en piezas perdón Gestoso

Voz 0874 12:43 en fin de la semana como decías de las reuniones se ha reunido con los líderes de los partidos más votados no con Vox todavía todavía no sabemos si se alguna vez con ellos quizá hayan estado ocupados apagando el fuego que inició la formación en Melilla cuando felicitó el Ramadán a la comunidad musulmana Twitter sino de comentarios criticando les llamándoles ultraderechista cobarde Vox Melilla acabó retirando la felicitación de las redes sociales para dicen evitar la batalla campal y luego se lamentó porque y esto es textual esto es un claro ejemplo de cómo la religión está empezando a mezclarse peligrosamente con la política en nuestra ciudad

Voz 9 13:17 vox Melilla marca estando

Voz 11 13:20 ya en España los curas no

Voz 9 13:22 qué han hecho política no ha pasado nunca me voy a hacer una camiseta de Vox Melilla en la nueva camiseta Elche y estamos así que vamos a trate la un día Toño como nombre local mola Vox Dei Melilla lo hubiera copa gratis ya te ve mucha moral para la voz

Voz 0874 13:39 lo que sí que acudieron a la reunión con Sánchez fueron Casado Rivera Iglesias en ese orden aunque a los de la formación naranja les hubiera gustado ser los primeros

Voz 0793 13:48 insisto el Partido Popular que creo que no ha entendido el rol que le han dado las urnas me ha entendido el porqué han pasado de ciento ochenta y seis escaños A66 en abiertas en los años

Voz 0874 13:58 esto estoy un poco infantil no lo de oye te has ganado tú pero yo soy primero yo soy líder tú no eres el líder

Voz 8 14:03 cómo se del delegados según Arrimadas

Voz 0874 14:06 el rol del PP es el de tercera fuerza ellos serían los auténticos líderes de la oposición que es aquí donde empieza la reflexión constructiva por ver quién es el mejor segundo según Casado

Voz 0040 14:16 el líder de la oposición es el que tiene

Voz 0874 14:19 más escaños después de que gana las elecciones entonces en las las matemáticas se lo preguntamos a Rivera son incontestables los líderes de la oposición

Voz 0040 14:28 a mi juicio no es un cargo es una forma de vida de serlo

Voz 11 14:31 es decir la comedia

Voz 4 14:37 hasta el punto Vox Cuerno de África porque si yo qué sé es una manera de pensar ser líder de la oposición una manera de estar muy motivado hay

Voz 9 14:46 por eso sí pelea por ejemplo Rivera no rechazaría o no

Voz 4 14:49 el lado en nadie que hubiese consumido nada

Voz 9 14:52 después te sientes

Voz 0874 14:54 después de la reunión ha escuchado los graves

Voz 9 14:57 yo tampoco tengo claro

Voz 0874 15:00 ha ido muy diferente entre los dos líderes políticos Casado fue de incredulidad yo creo que hay muchos españoles que se nos quedó una cara de decir bueno al final esto que era la de Rivera más guerrera si Sánchez

Voz 0040 15:13 días van a gobernar España tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al Gobierno de Sánchez a quién no recuerda Rivera con esto

Voz 0485 15:25 esto es sólo el principio venimos

Voz 9 15:28 a la resumimos hombre

Voz 5 15:31 los delegados

Voz 9 15:38 la es que el aplauso más en nuestro público e venía ya con con el con la de Abascal están inyectando ves están metiendo

Voz 8 15:47 buena todas las pelis patrióticas de los ochenta se está entrenando al peor

Voz 9 15:51 muchos Aguirre de la oposición a ver quién es su telonero

Voz 0874 15:54 el PP mientras tanto pues intenta mostrarse más moderado

Voz 13 15:57 seguimos siendo la fuerza tranquila moderada que puede pactar a izquierda derecha clara renunciar a nuestros valores es verdad da la risa

Voz 4 16:08 con lo de aborto Carné Joven descuentos para abortar

Voz 0874 16:11 en Ciudadanos no hay piedad mientras tanto yo creo que en política

Voz 0040 16:14 ya se hubiera llorado de casa vengan los amigos hechos ya porque no viene a hacer amigos no a llorar por las esquinas

Voz 0874 16:20 cuando quieres ganar votos Si hacerte el campechano y tal que haces bueno pues recurrió al fútbol

Voz 9 16:26 os van mal en la primera parte del partido

Voz 0874 16:29 no hay que lamentarse ni empezar a explicar qué es lo que

Voz 16 16:31 pasados y nos han hecho falta Si nos han hecho trampas Si el árbitro estaba despistado O'Shea hemos jugado mal no hay que hacer es mirar hacia la segunda parte ilusionar a la plantilla estar en el vestuario decir que cerramos filas

Voz 0874 16:43 lo que tenemos una segunda parte que jugar

Voz 9 16:46 ya tiene entrenador acerías saltaba apelar a cuando le rompieron la nariz a Luis Enrique os acordáis nos robaron eh que no aprobaban en el partido que es es lo que hay que hacer si de lo que hace

Voz 4 16:57 futbolistas pensar en Pachá por la noche en no pensar en la segunda

Voz 9 17:00 pues no está pensando en nueve minutos de la segunda parte salíamos a remontar lo voy a remontaba el planeta Tierra esta noche claro

Voz 0874 17:09 Rivera se empeña en mandarle a Tercera División

Voz 0040 17:11 ante tienen señor casado con lo que tienen como para que yo al dedo en el ojo yo estoy más preocupa a los españoles por qué podemos hacer que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular creo que creo que lo que dijo Casado habla por sí misma

Voz 0874 17:25 pues yo no sé con quién hablar Casado bondades van a quedar amigos en ya en el espectro político adivináis cuál fue la reunión más tensa del lunes en Monte

Voz 0040 17:31 no es verdad aquello de de salida Le he dicho oye creo que habéis ganado selecciones la enhorabuena cree por la obligación de formar gobierno tenéis mayoría para hacerlo

Voz 9 17:39 yo creo eh Dios llegan a esa conclusión solo si no lo tengo muy claro

Voz 0874 17:44 en aquella recuento Florida antes eso sí

Voz 9 17:47 la gente que es competitiva ya hasta el absurdo no ha perdido nunca

Voz 0874 17:51 les reconoce que ha ganado que tiene mayoría el debate

Voz 0040 17:54 torna mamó le ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 9 18:03 Cataluña si si consideramos que sí

Voz 4 18:05 y un cojín con Health mira y a mano con escupitajos para que lo que te quiero

Voz 13 18:16 qué tal el público en el estudio pr su cara cuando tienen que escuchar en la publicidad

Voz 4 18:21 oye es que es una cosa sobre la de este curso es la que está viendo ahora ve con geles

Voz 9 18:27 mira te dice dos cosas que dice hoy no vamos a intentar venderlos

Voz 11 18:34 a menudo me

Voz 4 18:40 me baby ojalá el micrófono sacan el piano han destinado casi sin darnos cuenta

Voz 0874 18:48 pues metido ya en otra campaña electoral desde ayer oficialmente nos preparamos para votar en las autonómicas de las municipales en las europeas y aunque los nacionales también jalean a su público

Voz 0277 18:57 como María Jesús Montero puerta a puerta contacto directo me da igual donde en el bar en el mercado el va en el tajo en la puerta del colegio cuando vamos a casa de una vecina cualquier lugar

Voz 0874 19:10 aunque esta gente sale a la calle también el protagonismo de otros de los locales

Voz 13 19:13 aunque las formas en las mismas el veintiséis de mayo nos jugamos que Rejón pueda ser consejero de Economía de la Comunidad de Madrid y vicepresidente o consejero de Transportes donde les sitúe a mí me abren las carnes es vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Economía Agraria en la cartera pregunta si es que no

Voz 0485 19:32 muy bien estoy aquí en los que la gente que está aquí hoy algo utiliza la expresión similar abren las carnes Ignatius dice eso sí

Voz 11 19:41 sí

Voz 0874 19:45 es lo mismo que se decía de Manuela Carmena no que viene el lobo que viene

Voz 4 19:48 sí sí sí sí el otro ya sea del dato que que que nadie habla de eso de lo que ha bajar la deuda con ella

Voz 0874 19:55 es curioso porque es verdad que parecía que se iba a juzgar por su gestión social

Voz 8 20:00 ahora está por el cambio medio ambiental ha destacado la economía

Voz 0874 20:02 a Pedro Duque obsesionados con lo del Madrid central no lo de los coches que diga grabado

Voz 8 20:07 no se vídeos constantemente llevarse el orgullo que yo

Voz 0874 20:10 eso de campo que os diga lo hablamos

Voz 9 20:12 ahí dijo Ayuso una cosa es que tiempo atrás la Casa de Campo está llena de familias tú me has ido mucho

Voz 11 20:17 sí guarda algunas tono eh sheriff usar si lo llama el familia pero bueno

Voz 9 20:25 cómo irá ahí voy a decir que sí

Voz 11 20:27 con una unidad familiar te claro son familias bueno la la

Voz 9 20:33 ya soprano por mucho que se celebran las carnes

Voz 0874 20:36 se lleva toda nuestra atención es ella candidata por el PP la mujer que ama los atascos cundía la que quiere gobernar para los concebidos no nacidos este expresiones

Voz 9 20:45 la que en el día del SIDA está a favor del SIDA la que ahora tiene todos los malos tres y de los gays apoyo a la que ahora tiene un concepto muy particular sube lo que es el empleo

Voz 8 20:57 a ver quién prefiere un empleo a que no haya empleo luego cuando empiezan a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está lo mejor deseando tener empleo basura

Voz 0874 21:07 caso de que con esa misma lógica Isabel Díaz Ayuso prefiera un medicamento caducado a ningún medicamento no es lo mismo y mientras que llega ese momento en la candidata del PP no ha regalado otra perla

Voz 8 21:18 que a nadie se sea la Casa de Campo

Voz 17 21:20 eh ya no sólo porque son

Voz 8 21:23 es un bien patrimonial es también un escenario donde las familias de los vecinos es mala hacer deporte etcétera

Voz 9 21:31 durante el día sí sí sí la Casa de Campo y verás que hay mucha gente haciendo sudando haciendo de familias enteras que lleva canciones suelta todos los chistes que tenga sobre esto de golpe

Voz 11 21:43 hay gente que en taxis bueno a una velocidad muy rara muy muy despacio pero

Voz 9 21:53 este límite de veinte por hora no sabemos muy bien por qué colegio acercado lista sí

Voz 0874 21:58 como siempre ese lío y como siempre la justificación pues no no ayudó

Voz 18 22:02 desde luego el orgullo gay con el Partido Popular ha tenido sus mayores cotas de participación y creo que se tiene que seguir desarrollando como siempre donde siempre eso sí fomentando el descanso de los vecinos y la normalidad de del Instituto Salk no voy a entrar en polémicas estériles yo mismo creado con eso claro

Voz 0485 22:17 claro es la falta de feeling y tengo un amigo gay otro negro que lo sepáis

Voz 0874 22:22 bueno Ayuso no entrar en polémicas porque está claro que cada vez que abre la boca se desencadena una conspiración a su alrededor

Voz 19 22:29 cómo lo que digo yo siempre de guardia demasiado cara muchos periodistas que lo conveniente para hacer activismo modificó no periodismo para las cosas que digo

Voz 9 22:39 claro claro hacer broma también que no pasa nada que es culpa tuya Castelo claro

Voz 0874 22:43 ver que dice solamente se puede hacer lo que nosotros hacemos es es humor

Voz 4 22:46 sí yo tengo un cojín porque bajarle el verdad

Voz 1490 22:55 Ellos son una cosa señor Torra se empieza desobedeciendo los tribunales hice acaba fugado de la justicia no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa en esa casa de los jugados de Waterloo

Voz 0874 23:11 cuánto cuánto van a echar de menos a Inés Arrimadas en el Parlament en Barcelona

Voz 1 23:16 especialmente Torra mires Arrimadas como él

Voz 20 23:21 al de Senna que sí señora Arrimadas entonces Silent si es que aquí

Voz 0040 23:30 Passport Parlament aún no es

Voz 0874 23:33 aún no es silencio decía parafraseando lo que dijo en su día a Rivera es lo que queda tras su paso por el Parlamento la nada

Voz 9 23:40 la nada estuvo estuvo interesante si porque hay dos copias teorías que van a cerrar por todos los papelitos que saca la verdad a la hora de que toda la infografía pérdidas

Voz 0874 23:53 alguien habrá dejado delegado el PIB pierde el presidente de la Generalitat gana el presidente del Gobierno

Voz 0793 23:57 Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos es capaz de hacer lo que sea con tal de seguir utilizando el Falcon seguir estando en Moncloa hizo lo que sea con la tesis hizo lo que sea con el libro es decir es un Fake de presidente

Voz 0874 24:09 es un faith de presidente el palco del fango también yo creo que ya caduca un poco

Voz 9 24:13 pero lo de la tesis también que aburrimiento yo como cómico

Voz 0874 24:16 si tienes un chiste al que vas si algo no funciona antes

Voz 4 24:19 sí sí a aquella Ross pero sí que es verdad que como cómico John me me entristece mucho que haya ganado Pedro Sánchez la verdad porque es tirar piedras al tejado ya me has dicho aquí que es muy difícil sacarle chiste porque realmente fíjate no dan noticias locas casi país

Voz 8 24:37 es revisable cada semana

Voz 4 24:40 a Esperanza Aguirre no esté ahí me abro de pena Rita todo eso es para mí una faena porque es mucho más difícil y por eso ellos tienen que retrotraerse a un chiste que es el el Falcon que está pasa es que no ha dado nada nuevo y entonces me parece mal que no de polémicas locas nuevas

Voz 0874 24:55 Juan Luis Moreno ex socio y director de Innovación de Bali cómo estás con Luis buenos días cuánto puede tardar un Kun me me del presidente Fake en en hacerse viral

Voz 21 25:07 pues la verdad es que muy poquito porque ahora ya todas las redes sociales y la verdad es que precisamente se han convertido en el Papa formas estupendas para visualizar para difundir este tipo que es trabajan con un lenguaje audiovisual y además son noticias impactantes del humor que se difunden claramente y de la Semana Santa

Voz 0874 25:27 ya lo pues otros acabáis de presentar un informe sobre política redes sociales y democracia analiza el impacto que ha tenido en la era digital el dos de los mes Tzipi tres de sociales en la manera de hacer toda la democracia queremos saber las conclusiones o mejor te despido antes de que me las cuentes

Voz 21 25:45 eh pues como porque ya has to

Voz 9 25:48 no era era una manera retórica dependiente lo cual Rubén Cano di

Voz 4 25:55 sí depende de Romancero eres sí

Voz 21 26:00 bueno pues mira efectivamente no estoy apuntado ese informe hemos analizado como las redes sociales se han convertido en el nuevo medio de comunicación cómodos tras transformadas campañas cívicas perecieron y como se han salpicado por parte de los políticos para para comunicarse con los posibles votantes de una forma muy directa más si iba mucho más y y bueno contando también quitar el filtro dicen a veces como palmito tanto la almirante de comunicación no es verdad que si ni efectivo con los usuarios teníamos la sensación de que estamos entrando una conversación ir a cenar directa con las políticas no es como si estuviera en nuestro salón de la casa incidirán que me de faltón verse

Voz 4 26:43 pero Juan Luis que quien crea esos BM

Voz 1 26:46 es donde nacen cosas

Voz 4 26:48 lo que te digo no porque tú ves Jaime Campmany es que es inmediato y si es un me me que está dirigido quién lo quién lo ha creado quién os lo ha creado Pedro Sánchez en Un portátil

Voz 21 26:58 pues no pero no me entere pero asegura que uno de sus detractores o bueno claro

Voz 4 27:03 sí la verdad es que la capacidad de creativa

Voz 21 27:06 es increíble las

Voz 4 27:08 yo creo que los crean ellos mismos quiero decir que creo que hay un equipo de el de cada partido que que un equipo que pueden ser dos personas que ya está preparado incluso aquellas que se preparan desde los otros hilos distribuyen para que estratégicamente la nada y tú piensas que lo ha hecho por detrás con votantes real lo que está a favor en contra

Voz 0874 27:27 dirigidos acertadas Juan Luis Moreno director de Innovación de vale gracias a Luis un abrazo Neymar te has saludado despidió precipitadamente porque en diez segundos llega en la publicidad

Voz 12 27:38 luego yo tengo confiesa eso nos paga las cosas

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 5 28:01 sí

Voz 0874 28:09 estamos con Llum Barrera con David Navarro con Antonio Castelo con un montón de gente pero hay que decir dejaba explicar porque la gente que está en el estudio no entiende lo que pasa digamos cuando hay publicidad con de publicidad pues me lo escuchamos

Voz 9 28:25 pues eso un poco más sintiéndote tertulia en paralelo

Voz 0874 28:29 pasando por esa familia aquí en de público

Voz 9 28:31 no si uno de los que bueno la Casa de Campo que ha hecho no tenemos familias

Voz 4 28:37 son como otro tipo de familias más más más tradicionales y ha dicho que no saca al gobierno esto me ha hecho niño eh por qué no saca el Gobierno un plan renove del cojín con

Voz 11 28:47 hay o no para hilos de segunda mano o kilómetro cero sabes porque hay mucho cojín de mirar veinte Palin

Voz 0874 28:53 la de las esta foto realmente tenéis en el guión es Juanma Moreno Bonilla con nuevo Gobierno supongo

Voz 9 29:01 el Gobierno

Voz 4 29:03 además con emoticonos de flamenca del guasa

Voz 0485 29:05 parece que dentro y Lucchino algo de

Voz 9 29:09 sí sí vamos a ponerlo ahora en las redes

Voz 0874 29:11 entonces la Junta de Andalucía en la Feria de Sevilla y un titular solamente para comentar antes de saludar a nuestros invitados Juanfran jugador del Atlético le ha regalado a su esposa no sé muy bien sí pero cumpleaños por lo que sea acudiera a una sesión del juicio de

Voz 11 29:27 como regalo aquí de esto es verdad que a día de la madre mujer estudia Derecho a los chavales luego yo a mi novia me parto Juanfran

Voz 4 29:40 claro es que con la vida que son mujer de alegrías me pierdo en esta no muy bien aunque el futbolista pues

Voz 0874 29:49 bueno decía que estamos con June con Antonio David con cien personas y con tres invitadas más que son Eva Soriano victoria Martini Thais Villas

Voz 9 30:05 Carbonero está mirando la puerta porque solamente a atentado dos que no

Voz 0874 30:10 estáis estás donde estás

Voz 17 30:11 estoy aquí en Barcelona

Voz 11 30:14 a Haniye Javier no quería

Voz 9 30:16 pesar entonces me he quedado aquí no sabes Javier Javier

Voz 0874 30:19 me ha sonado como lo que dicen mis jefes cuando me meto con la publicidad pues

Voz 8 30:23 ver si hay reconoce lo ayer fuiste a una sesión de juicio del pluses porque estás muy integrada en eso perdona pero yo no

Voz 0485 30:30 dentro un grandísimo regalo ver a toda esa gente como la toga perros en directo a regalazo la verdad un regalazo eh

Voz 0874 30:37 bueno sois tres de las ocho mujeres a las que vemos en las que faltaban que es el leit de los viernes en Movistar porque hoy en día o estás en Movistar o no eres nadie

Voz 9 30:46 somos para subir los porque no mira a mí también yo tampoco estoy en cuestión ha fracasado

Voz 4 30:53 es que he pasado por todas las compañías telefónicas y al final me

Voz 9 30:57 el bajón no sé lo que pasó

Voz 0874 31:02 detrás de las cámaras el público también es femenino

Voz 17 31:05 no soy un poco todo no si es una mezcla de hombres mujeres no teletipo si Sarkozy ha compuesto por el cien por ciento por mujeres Si bueno algún chico eh unos así bueno está claro están en ahí estaré Annie que es coordinador de guión

Voz 9 31:21 sí sí sí sí es verdad Thais pero perdónenme caminos una cosa masacres como una voz rara mi mi cabeza siempre querida si vales pero pero

Voz 0874 31:32 porque si todo el equipo son chicas habéis este estén en eh tiene su privilegiada

Voz 8 31:36 tú sus bonos chico es agradable de ver y de estar con él un rato

Voz 22 31:41 no tienen cámara meter a alguien y dijimos pues al guapo claro claro sí

Voz 23 31:46 Bicanic votan con las mujeres

Voz 17 31:49 pues en este caso se ha puesto es para que para que la gente que hablar hombre

Voz 0874 31:54 de quién fue la idea de este programa

Voz 0485 31:57 pues democristiano eh pero entonces pensando

Voz 11 32:02 sí sí

Voz 9 32:06 somos colegas es muy buena gente en es verdad

Voz 0874 32:09 no pero enseguida no nos recordáis fue una oferta de la televisión fue una oferta vuestra pensaba que había

Voz 17 32:14 qué tipo de producto pues eh yo creo que sí osea a mí me lo ofrecieron y yo dije bueno pues para alante

Voz 0133 32:21 aquí estoy porque yo la verdad no sé muy bien qué hago la como yo con la comedia lo único que me he dado cuenta es que soy Visca crema de hecho mucha gente dice que me den comedia lo único que me lo cuentas que soy soy pero me parece muy bien porque llevaba como veintiocho años saber que lloraba

Voz 9 32:33 pero no te diga eso es verdad

Voz 0874 32:35 de la Cámara de Kaká pero que dices

Voz 9 32:38 y eso sí que es verdad pero cuando de una cama delante de repente empiece a empezar vive te vas a quienes sí sí sí sí muy pagando porque intentas minar al cuello Nene a la vez FT eso suele pasar efectivamente así que posó muy contentas porque intentar poner mirada intensa

Voz 11 32:56 tras relatar amateur

Voz 9 33:00 ha sido versionar Pedro Piqueras Pepe Pedro intensidad pero si no no debió recuerdos para muchos todos

Voz 0874 33:09 hemos dado al piso de Jorge Ponce somos Cole cuando Jorge Ponce se ha ido hay que decir

Voz 9 33:13 más claro es siempre si es vecino de Pedro con el portero vamos de cañas con Sergio me dio recuerdos Perotti Pedro

Voz 0874 33:21 semana pasada somos muy colas les dijo desde que vino aquí lo escuchar otra radio

Voz 9 33:25 en serio sólo escucha esto no puede ser es que Pedro es muy enrollado e súper Enrique Piqueras a las cinco de la mañana puedes ver un hombre andando

Voz 4 33:33 Madrid muy rápido con un sombrero parece a la triste

Voz 9 33:36 es Pedro Piqueras mañana papá papá ya hace como ocho kilómetros y esto es lo sí sí sí esto y a veces se pone la capa camuflado bien

Voz 0874 33:49 ante en la habitación aquí hay ahora mismo uno dos tres cuatro mujeres que hacen comedia Dos hombres que hacen comedia es diferente la comedia de unos y de otros bastante

Voz 23 34:00 pues no se ha contenido o a lo que vivimos lo que tú quieras vale genial y bueno yo creo que contenido al final cada uno habla de lo que sabe lo que quiere sea independientemente del sexo que tenga sea tú haces la comedia que te gusta sea yo puedo hablar de cosas con me voy a morir en cualquier momento

Voz 9 34:18 no te mueras ahora que os pastillas en la tertulia voy a acabar muriendo Barcelona no lo vería mujer

Voz 11 34:26 pero eso es lo único que le preocupa sabéis que me iba a ves que mi madre darme piso quién iba a ser vecina de Pedro Piqueras sorianos volví a verlo el sí sí sí nos vamos pasan

Voz 9 34:39 son los pisos pisos de cómicos entonces como

Voz 23 34:41 Víctor Valdés queremos son baratos que sabían de la comedia van pasando de una otras tumbas subiendo en el estamento cómico te puedes permitir José M

Voz 24 34:51 ha habido un veinte y yo estoy muy poco

Voz 9 34:55 no ya

Voz 0874 34:58 cuando el fenómeno de David Broncano y es que es verdad que todos los cómicos han como que han subido todos un escalón entonces Jorge se cambió de piso Antonio al de Jorge alguien al de Antonio alguien habrá de dejado desde dormir me Puente

Voz 4 35:08 el totalmente es que pasa eso porque al final yo creo que una cosa es que los cómicos no no no cuando envía

Voz 1 35:15 las piensas que tú sí triunfo sí

Voz 4 35:18 estás compitiendo contra tus compañeros y compañeras y que les tienes que quitar el puesto para para lograr están en ese puesto pero es mentira a los puestos los creas tú mismo contuvo calidad es decir la los los puestos nuevos se crean Si tú llegas al nivel necesario para que el público paga

Voz 0874 35:32 claro y eso suele pasar o iba a decir solamente porque el que está por encima de ti sube un escalón con lo cual queda vacío ese escalón

Voz 9 35:39 tira de la manta claro no por qué un cómico

Voz 0874 35:41 entre desaparezca o no todo eso no tiene ahora un poco más bueno pero es que no pero sí sí que pero sí pero pero no

Voz 8 35:48 que no nos estamos desviando importante pero no

Voz 4 35:50 sí perdón perdón esos puestos en cuanto a mí

Voz 8 35:53 mujeres muy mucho más complicado es mucho más complicado si es verdad o no hay mujeres no hay tantas mujeres cómicas si no se exige mucho manos no se exigimos mucho más yo ahora mismo hay una hay una fecha de caducidad de las mujeres quedarme en cómicas va pues bastante más precoz

Voz 17 36:12 sí bueno yo empecé en Youtube y la verdad que sea que los comentarios que ver dirigidos a las mujeres son muchísimo más es como te voy a matar sabes muchísimo más

Voz 9 36:22 heavy que que lo que puede lo que puede recibir un hombre yo eso es lo que lo que lo que he vivido yo creo que

Voz 23 36:27 bueno no sé parte nosotras estamos ya en el mira con lupa todos a no del contenido que aportamos dentro de equis programa sino yo recuerdo cuando estaban leit motiv que me escribían porque esta chica va siempre con el mismo traje digo os habéis dado cuenta cariños que mis compañeros van igual también todos los días claro que no con el mismo traje tal igual se en la camisa pero van igual vestidos Villamira como porque esta chica vestida siempre igual yo era como porque no te mueres

Voz 11 36:50 bueno a mí nadie me dijeron a mí nadie me dijeron no me haces gracia y además no estás ni buena aquello dijo siga sin estar buena no tienen por qué hacer gracia porque ya estás buena

Voz 9 37:02 pero enfado de riesgo que forma parte estatal tú

Voz 0874 37:05 es algo el título es algo así como pues tiene desgracia

Voz 9 37:08 a pesar de ser mujer sí claro así a esos hombres y mujeres

Voz 4 37:12 hombre Vicky ha delatado una cosa que lo has dicho nada más empezar pero es que es lo que se ha de salir en la tele que es que alguien te ha dicho que les bizco

Voz 9 37:20 la horda así hordas eh pero aquí no es una persona que estoy muy orgullosa de

Voz 4 37:25 porque yo creo que se juzga más duro a las chicas cuando suben a escena

Voz 23 37:28 yo creo que cuando entras en Youtube te das cuenta de lo que es la vida sea comentarios

Voz 17 37:32 las juzga duros Siem si se si es eso lo que haga Seat dependienta de un Zara

Voz 0133 37:37 o al menos es farmacéutica yo no juzgar ya no han formas no me parece notó

Voz 11 37:42 en Erez perfecto

Voz 4 37:46 eres de Hacienda tampoco te jamás duramente

Voz 0874 37:50 pero veces que te das cuenta de lo que es la vida cuando ves Youtube

Voz 23 37:53 es que tú ves maravillosa yo ando yo estuve hace un ejercicio como no lo veas porque te va lleva joder luego vas a a un sitio va a ser con esos va a intentar contentar a todo el mundo pero al final lo ves pero luego la ves tema es maravilloso esa ya te digo los comentarios en algún monólogo de una tía es como zorra pero como muy gratuito dirigido argumentar nada no es una profecía Siri sí como eh hola muy buenas noches hora de o put on cosas así sólo porque has visto lo corta que lleva su minifalda dices tú el cerebro su normal como cosa es que

Voz 4 38:23 has hecho más tacos que en toda la temporada del programa

Voz 11 38:25 sí

Voz 9 38:27 luego te has cerrado la puerta del bar pero no te preocupes nada nada nada

Voz 0874 38:33 ha cerrado hoy así que es ese

Voz 9 38:35 a trabajar el universo para todo esto

Voz 0874 38:39 no es nuevo tweet cuán cuanto sesenta años lleva saben intermedio

Voz 17 38:42 pero me llevo trece ella desde el principio cuatro el principio sí

Voz 0485 38:46 la música no quedamos desde el principio Wyoming yo

Voz 9 38:49 yo podía única mujer que aguante de Radio Barcelona te han metido un armario es verdad pero no poco más porque porque han puesto una técnica en lugar de un técnico a que sí dilo

Voz 8 39:00 oye técnico pero suena verdad

Voz 0874 39:03 suena como es una se

Voz 9 39:05 el año con un inalámbrico muestras cabezas cogió un cojín no algo perdáis ta

Voz 0874 39:13 te lo digo en serio tú has visto que ha cambiado algo en el mundo de la televisión en estos trece años en todo este sentido que hablemos

Voz 17 39:19 yo creo que poco estamos en ello ahí debería la cosa no ser una moda titular pero tú sigues viendo los castings a gente que entra por las puertas de los despachos que estamos igual opiniones verdad comentábamos el mismo punto

Voz 9 39:34 el primer lo sea yo le dije yo

Voz 17 39:37 a lo primero que me llamó a mí para para poner mi nombre en todo este tema de hemos visto igual

Voz 25 39:46 eh me dijo no porque queremos que hagas tú

Voz 17 39:49 la expresado si yo digo que pasa que habían pasado todas las altas de melena Aza te tapas pierna larga y nos toca ahora

Voz 1 39:57 cuanto más o menos

Voz 0485 40:02 yo creo que la tele imagen entonces eh hay imagen para las tías Dios hay de todo tipo

Voz 8 40:09 si te iba a decir pero fíjate Thais que antes en los programas antes del intermedio en el informal por ejemplo siempre se cogía como chica reportera ya estaban los del Caiga que podían ser feos guapos como quisieran y luego como chica reportera siempre se cogía alguien muy mona porque los políticos sepa

Voz 9 40:25 se paraban a hablar a ver es verdad mira lo que dijo Aznar como una reportera yo sí sí sí sí sí

Voz 17 40:34 porque es verdad que funcionaba día reacciona funciona con los políticos funciona con los futbolistas fuera con todo quisque

Voz 9 40:40 bueno pero estuve dando la vuelta eso ha sido más lista

Voz 26 40:43 bueno yo quiero mono que eres

Voz 9 40:45 él es un pívot belleza distinta eres como yo somos bellezas simpática sí sí sí sí del montón pero de arriba que cada votante arriba ahí está del montón todo ósea de la de la nata que sea hacia arriba de la leche a ver

Voz 17 41:03 a ti te hace años en el intermedio trece años en la calle hasta

Voz 26 41:08 que ha llegado una oferta como para eh

Voz 17 41:12 el presentar una cosa para llevar un un proyecto eh siguió físicamente hubiese sido de otra manera pues igual al mes y medio móvil llega otro proyecto sabes que te quiero decir pero es que esto es así yo yo lo sufrimos es así o sea la tele imagen entonces esa imagen repito sobre todo para las tías entonces todo va muchísimo más despacio pero bueno si va despacio iba avanzando yo ya mira mientras sigas cobrando a fin de mes que es lo que yo digo mientras vallas tirando está triunfando es que es muy

Voz 4 41:44 si hay un montón de oportunidades para chicas y chica que esté escuchando estoy de quiere dedicarse a hacer comedia o a los medios de comunicación tal les yo creo que debería pensar mucho en formarse en hacer da yo todo el mundo porque es como lo más duro pero es lo que más te forma ha cerrado hacer estándar a formarse a que aprenda escribir porque los huecos ahora mismo existen ahí demanda lo que es lo que

Voz 9 42:07 aprende a escribir a qué te refieres

Voz 11 42:10 bueno esto ha sugerido para que el graduado escolar si no no se educan no me lleva a escribir al propio sí sí sí sí sí

Voz 4 42:18 como a que sea también una buena bien estatal porque creo que cada vez va a haber más espacio para chicas it lo que hace falta claro ahora por ejemplo no donde tú abres un montón de espacios para que chicas entren en en programas de tele en la comedia colaborado cómicas pero claro la industria no ha permitido formar a nadie para cubrir esos huecos antes es muy muy difícil encontrar porque todos buscan chicas todo el tiempo los programas tal es más difícil porque claro no ha habido tanta tradición no habido nos ha dejado a tantas chicas formarse entonces yo creo que es el momento de sí sí es una chica ahí te mola la Comédie crees que puedes empieza a hacer monólogos empieza a escribir empieza tal porque va en el tiempo que tarda en forma te vas a tener una oportunidad yo creo que probable

Voz 23 42:56 hombre sí que se ven más chicas

Voz 9 42:58 los demás cabe entonces

Voz 4 43:01 Ana es la tele y en la radio que ese es el cambio real que es desde abajo no de repente sacara un montón de gente que el cambios reales que gente se forme que gente que antes sólo había chicos en los chicos

Voz 23 43:13 es que al final si coges a gente que no está formada por así decirlo lo que estás creando es que precisamente la dinámica de es que las tías no son

Voz 9 43:22 son graciosos pero porque es más que nada no no no sé

Voz 23 43:24 hemos nos hemos desarrollado vamos al pueblo fobia

Voz 4 43:27 en ninguna parte pero que no le dan bolos a las chicas no da yo creo que ese es el cambio de trabajo que es el Real porque es el que luego dentro de tres años aparecerá una Broncano día que los reviente gordito

Voz 17 43:38 las reacciones a los Oramas haya chicas guionistas que eso también es importante porque lo de escribir pero sí

Voz 0874 43:44 me he dado que te digo que te has faltado terminar tu discurso común por cierto alquilo piso

Voz 9 43:48 así es no

Voz 4 43:52 yo pero es alquila así sea alquilado si que mira no

Voz 9 43:54 no sería te debe coger Thais Villas que me vais un beso Aissami hasta luego

Voz 0874 44:05 las que faltaban en de los viernes se Movistar tres de las ocho mujeres que están en ese programa gracias por

Voz 9 44:10 el INE bien Barrera Antonio Castelo David Navarro y el sábado que viene en Galicia

Voz 5 44:19 no

