Conformarse con las migajas de la política

te da amplias prerrogativas no mandas en Nava por ejemplo y dices cosas que en general entran por un oído y salen por el otro a veces te conceden la penúltima palabra que hace ruido y muere al final mandar sobre la oposición importa un poco más que mandar sobre tus calcetines otros cucharilla desde el postre no es moco de pavo puedes presumir de ir de un lado a otro escuchando cómo te dice jefe gente que querría decirte monigote que se joda podrías dejar de ser jefe y nadie lo notaría volver a serlo INI tú mismo ser consciente del cambio eso se parece al evitar eres el fantasma de alguien que quiso ser jefe del Gobierno y fracasó no está mal en cierto sentido jefe de la oposición equivale a un cargo casi póstuma representa uno de esos sueños que nadie tiene por si se cumplen hay que conformarse con mi quitas de pan cuando hay varios candidatos al puesto todo se vuelve más emocionante y triste cada día te obliga a empezar la pelea en un intento desesperado y melancólico por gritar la tengo es mía en referencia a la amiguita