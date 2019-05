A vivir Madrid | Carmen Linares "De mayor quiero ser como Manuela Carmena"

Voz 1 00:00 hola

Voz 1751 00:10 Iniesta esta mañana en el estudio con nosotros Carmen Linares qué tal buenos días buenos días qué tal Puri muchas felicidades mucha gracia mucha gracia es es un placer que estás aquí con nosotros porque hemos escuchado decir a Rita Maestre que llegaste a Madrid siendo casi una niña no qué significa para ti esta medalla qué o quiénes te vas a acordar Carmen cuando la reciba Cell el miércoles bueno esta medalla significa

Voz 0380 00:33 la muchísimo para mí me voy a acordar de mucha gente porque yo llegue a Madrid muy joven sí todo lo que soy en la vida no con con todo lo que he conseguido con mi profesión lo he conseguido aquí lo he aprendido en Madrid siempre lo digo yo he aprendido a canta en Madrid email hecho como artista que he tenido muchísima oportunidad de Madrid como en un hace se da tan generosa tan buena poesía y aquí están todas la oportunidad de de la vida y si la si sabe cómo hacerlo hoy te estás con gente adecuada pues

Voz 1751 01:14 lo consigue bueno se completar el puzzle Carmen de tus dos casas porque claro tienes la Medalla de Andalucía sea ahora la medalla de Madrid no

Voz 0380 01:22 sí sí sí efectivamente medidos casa yo

Voz 1751 01:24 yo soy de de Linares

Voz 0380 01:27 pero como te digo he pasado muchísimo más tiempo aquí y aunque sigo yendo a mi ciudad ir tengo allí mi familia hay les quiero muchísimo y quiero mucho a mi pueblo pero Madrid especial párame especial

Voz 1751 01:41 esta mañana queremos construir el mapa de de Carmen Linares en Madrid sus calles sus sonidos sus olores sus canciones íbamos a viajar hasta el Madrid de finales de los sesenta Carmen

Voz 2 01:51 la carretera de Extremadura resulta menos congestionada desde la inauguración del ferrocarril suburbano puesto en funcionamiento hace tres años entre la plaza de España en Carabanchel Madrid me cuenta menos paradas retribuido no

Voz 1751 02:02 franquista que convivía con los tablaos flamencos y como cómo era Carmen para una mujer en aquella época no moverse por por ese mundo tan tan de hombres

Voz 0380 02:12 fíjate claro que lo recuerdo muchísimo eh era era un poco complicado o no lo que pasa es que en el flamenco cuando tú entrega esa profesión le da tu vida le da serie dale te tomas en serio tu trabajo yo no sentido que la gente me haya hecho menos no por el hecho de ser mujer y además en mi en mi casa todo estaban encantados de que yo fuera artista que normalmente casi siempre el rechazo he digamos el machismo la palabra siempre viene de de la propia familia porque no bien no veían con buenos ojos que una niña pueda dar dicta indie tal pero yo he tenido muchísima suerte en eso en mi padre lo era la persona que conoce que compartimos

Voz 3 03:03 vida a mi marido que es también le ha venido bien sí sí mundiales pero me da

Voz 0380 03:08 bueno le encantaba el flamenco y estaban todo muy orgulloso de que yo voy a dedicar a eso y entonces bueno pues allí encontré entre la horma de de mi zapato no aquí se cocía todo como yo digo

Voz 1751 03:21 en en tu mapa de Madrid quemar Carla la plaza Santa Ana

Voz 0380 03:24 ay si sigue el barrio de Huerta si sí Villa Rosa y si el café chinitas si el bono en la plaza Santana está lado el teatro de la Comedia que hay en el setenta y cinco creo que fue hicimos la recogida del vea Tere de Santamaría egipcia que era una obra muy polémica no hay hay tuvo muchísimo éxito pero bueno ahí estábamos por ahí y peleando peleando luchando efectivamente la protagonizó Concha Velasco me acuerdo sí bueno ahí hay trabajase en unos años impresionantes no porque en el café chinitas si la baste con Enrique Morente ahí sí sí sí allí Enrique Morente pues compuso la estrella tú viviste todo ese proceso no si Enrique estaba haciendo un disco muy bonito Se hace camino a a la andar estaba bueno ya perfilando la estrella acuerdo que de la que trabajábamos en el Café de Chinitas hicimos los coro

Voz 1751 04:31 sí estamos recordando aquellos años no sé si se en ese en ese lugar trabajando con con Enrique Morente

Voz 7 04:48 son Carmen ya nueve años no sin

Voz 1751 04:50 sin Enrique Morente sí sí sí musicalmente sabemos que fue que es una leyenda un renovador un alto representante del flamenco a nivel mundial que es lo que más echas de menos a día de hoy de Enrique Morente

Voz 0380 05:04 echo de menos todo porque porque Enrique ha sido un artista que ha ido siempre por delante no de en el flamenco y siempre estábamos esperando a ver qué que qué iba a hacer que iba a grabar un artista tan de hoy no de a la vez con esas raíces tan profundas que Enrique tenía un creador un genio entonces eso ha dejado una huella muy grande no se no se olvida de hecho fíjate esta canción la estrella yo la veo como un himno eh un himno que habla de de de la vida de lo que de la solidaridad siguió encontrar a la estrella que en el camino me alumbrar a y que olvidemos la guerra Love me sí le lo motor yo lo veo digo un ahí para mí queda ahí como un himno no

Voz 8 06:00 tres ya con más de

Voz 1751 06:11 Estrella llegó en mil dos ochenta Estrella Morente si hay un lugar de Madrid ya fuera el escenario de los escenarios que recuerda mucho Enrique Morente porque ibas ibas con la familia pasar el día a de esa de

Voz 0380 06:23 ya sí se se coméis en un kiosco

Voz 1751 06:26 y a veces se unían Enrique Morente con estrella consolidada con las

Voz 0380 06:29 niña sí sí va a la de esa la villa con niño muy chiquitito bueno entre ya tendría cuatro cinco años así soleá chiquitita gone un año mi hijo Eduardo mi mi niña todavía la veneración lució pero mi hijo Miguel hilo ahí vamos allí al al campo y los niños jugaban entonces bueno sean criado como como hermano no y de hecho bueno pues seguimos esa gran amistad ahí para mil Enrique y su familia

Voz 1751 06:58 son son son mi gente

Voz 0380 07:01 de tu familia de mi familia sí se quién preparaba la comida

Voz 3 07:05 bueno bueno cuando veníamos a mi casa por casa para preparaba Aurora

Voz 0380 07:11 Ello en la mía pero no íbamos a ese quiosco y nada comíamos por ahí nosotros ya con estar con los niños

Voz 1751 07:17 era era fantástico

Voz 9 07:20 en el caso de tiene más en Ramadán

Voz 0380 07:30 quiere conocer a la noche en la que conoce a Lola Flores porque fue en una sala de Madrid si una sala que ya no existe que se se llama se llamaba salido bueno recordará Lola estaba antes de la familia Morente el padre de Aurora ha sido guitarrista de Lola ellos son uno a miradores de Lola bueno yo también muchísimo para mí Lola es un artista genial esa ese día los recuerdo a mí no se me olvida cuando salió la frase con esa bata de cola y cantando al azar Zamora te dije pero esto que era algo muy muy especial y luego todo el mundo habla

Voz 1751 08:08 el magnetismo de Lola Flores sí sí sí

Voz 0380 08:10 como era mira bien yo te digo que la vi iba con gente joven con con su hija Lolita con ella ella era como un como una luz que que llegaba no es una una persona la mirada de lo la mirada la mirada sumó su personalidad su elegancia su forma de mirarte de de entrañable no sé de una mujer muy moderna y muy mucho más tiempo como muy adelantada a su tiempo sí sí sí la verdad

Voz 1751 08:44 hablamos de esa sala no Cyrus sí que estaba

Voz 0380 08:47 lo hemos buscado ya no se corrígeme en los bajos del teatro Albéniz en la calle paz pues la calle pas sí sí sí hay ahí Bono había día Juanita Reina también en fin da mucho artistas trabajó Carmen Mora que era una bailaora con la que yo trabajaba mucho recuerdo que fui a ver el espectáculo impresionó por eso de lo lo lo cito porque me impresionó Lola cuando la conocí o sea ya no se me olvido nunca se cerró en mil euros

Voz 1751 09:15 los ochenta y cuatro vamos a ceder un poco en ese tiempo han estamos viajando por el Madrid de Carmen Linares y en el año sesenta y seis Un cantante italo belga Adamo si publica esta canción

Voz 9 09:50 Juan

Voz 1751 09:58 ahora eh por eso me gusta hablando esta sección no porque siempre parece como que la mirada de los invitados viajáis no estáis viendo

Voz 0380 10:05 sí estamos viendo el claro a mi adolescencia guateque los Beatles todos

Voz 10 10:15 ha hablado es una leyenda del flamenco si los Beatles en guateques fósiles maldito

Voz 3 10:21 vamos yo que yo viví yo vivía mi tiempo pero

Voz 11 10:24 sí pero tenía esa esa gran afición que que me transmitió mi padre y que yo pillé no en la Andalucía escuchando la radio pero sobre todo mi padre que tocaba la guitarra hay bueno lo trasladaron a Madrid a su trabajo era ferroviario bueno siempre decía que suerte hemos tenido hija de venir a Madrid porque es que es él porque claro toda para una persona que quiere ser artista venir a Madrid y eso es lo más grande claro cómo eran esos guateques porque cuántas veces baila este con Miguel esto hay mucha cintura sí muchas veces bueno lo que siempre alquilaba amó a lo mejor algún algún garaje cada uno ya se tenía So in llevábamos el tocadiscos llevábamos lo disco llevábamos bueno Coca Cola refresco en ese tiempo no se no se tomó mucha pero bueno también había alguien que tomaba alcohol inhalado bailaba vamos fenomenal muy bien y lo pasábamos estupendamente guateques Kelme bueno yo tenía permiso hasta la ONCE así ya era dar de sí sí sí hundía

Voz 0380 11:31 tu marido Miguel si llega a casa con un disco bajo el brazo

Voz 1751 11:35 era éste

Voz 10 11:50 en la puerta bajo el brazo la leyenda

Voz 0380 11:54 bien porque sí bueno fue aquello no impactó de una manera un disco muy revolucionario pero no se nosotros siempre hemos tenido una un abanico muy amplio de no hemos sido flamenco que hemos ido sólo de un artista nosotros no ha gustado porque el flamenco muy muy tiene una diversidad de de Osaka a mí me gustó una voz fina un cabo y dulce y también me gusta una voz que se queja otra otra tipo de voce hiriendo disco lo mismo me gustaba nunca ante rancio como yo cómo me he podido como Carod llegó La leyenda del tiempo de Camarón oí como cuando llegó omega es que vamos

Voz 1751 12:44 eso lo vivió en directo lo de Omega de Enrique diría las criticas no porque en su momento si los puristas lo pusieron a caldo la leyenda de Joan fíjate ahora es un clásico lo que pasa que tenemos

Voz 0380 12:56 que abrir la mente y la porque la vida

Voz 1751 13:02 van llegando gente nueva iban exponiendo su su vivencia y su mundo y hay que intentar entenderlo hoy no echarlo para atrás nunca te decían como Sabah sonar psicodélico no decían eso en la en la época ella estaban Raimundo Amador que de dista muy grandes muy grande dedique y sobre todo que a ello esto artista tienen el flamenco dentro sabe eso no se te va nunca

Voz 0380 13:28 que tú le de un poco de ala quiera estar en

Voz 1751 13:33 en el en el mundo lo que estaba pasando pues pero siempre desde con tu ADN hay que eso no se ve no se te va nunca durante un tiempo fue lo único que se escuchan tu casa en la leyenda el tiempo el disco donde está físicamente ahora está en casa sigue en casa

Voz 0380 13:48 es una de las no menos lo que uno y de hecho puede además cuando un disco ya lo vemos viejito lo volvemos a comprar Lotario repetidos hay disco lo tenemos repetido en casa

Voz 12 14:00 Carmen Pacheco Rodríguez nace hace nada más que veintitrés años en tierras de Jaén en Linares y de ahí su nombre de guerra de Carmen Linares se produce un curioso y aparentes despropósito

Voz 13 14:12 lo que se creía

Voz 12 14:15 en Ávila que la ciudad de Santa Teresa existe y que estemos Peña de Don Antonio Chacón

Voz 13 14:21 P A

Voz 1751 14:26 ayer setenta y cinco años cinco que Fernando Quiñones sí sí

Voz 0380 14:31 sí Fernando bueno me querido Fernando presentaba al programa de flamenco que que en el que mi marido al subdirector iba muy le tengo mucho cariño te un recuerdo fantástico te iba mente eh fue de las primeras veces que yo he cantado en televisión y hay hay claro dice que fui a Ávila cuatro años Ávila A vivir que trasladaron haya mi padre había una peña don Antonio Chacón fíjate en Ávila Illa después me vine a Madrid que fue como hablábamos ante mi gran suerte pero pero en Ávila muy viene tengo un cantidad de de amigo muy querido y luego me vine a Madrid Bono ya aquí

Voz 1751 15:16 ya fue ya cuando empecé como profesional si digamos ir a un lugar ahora

Voz 1942 15:20 eh mi especial para ti en Madrid que es el el rastro ahí sí sí sí sí que es un lugar que al que solía ir con tu hermana si con mi padre sí incluso

Voz 0380 15:30 antes de mudarse a Madrid definitivamente en algún viaje Íbamos al rastro porque claro Madrid si no ir al Rastro de un sitio tan especial donde encuentra cosas que no te puedes imaginar y sobre todo nosotros íbamos a se para para ver discos encontrábamos disco de flamenco que no interesaba muchísimo no hay además hay un ambiente fantástico y ahí de libertad era una maravilla el rastro sí sí el rastro de Carmen Linares estamos pasando por ese mapa de María vamos a ir a un momento

Voz 1942 16:05 que fue el veinte aniversario del país a exigir y con este pongamos que hablo de Madrid

Voz 15 16:14 son

Voz 0380 16:36 esa noche sí sí está Sabina si conocía Sabina me hizo muchísima ilusión porque yo le admiro muchísimo bueno muchísimo ahí veinte pues pongamos que hablo de Madrid esa noche no la cante yo yo luego lo grabado porque me me gusta muchísimo me lo propusieron y bueno me hizo una una ilusión luego la bulería esa noche pongamos que hablo de Madrid la cantó Enrique Morente que hizo una versión fantástica se puso la plaza en pie

Voz 3 17:08 yo cante Volando voy que cantaba Camarón con una banda ahí yo todo

Voz 0380 17:13 que era mira me lo pasé conoció una cantidad de gente y me lo pasé estupendamente y sobre todo eso que conocí a Sabina que era yo le admiraba muchísimo y luego pues he grabado esa canción que me gusta muchísimo canta pongamos Prado

Voz 8 17:32 sí

Voz 1751 17:35 sí ese sí que es es un himno de Madrid sí es verdad es verdad que que poesía tan bonita Sabina vamos a ir acabando Carmen vamos a ir a la voz de Luz Casal a Si bueno

Voz 17 18:01 no

Voz 0380 18:10 a qué momento de tu madre te lleva esta canción fue en mira yo luz la admiro muchísimo la conozco personalmente

Voz 1751 18:18 de

Voz 0380 18:19 he actuado con ella Ivonne esta canción me me recuerda a mi hija Lucía le gustaba muchísimo esta canción y y luego pues fíjate tuvimos la oportunidad que un algo que me encantó de grabarla juntas porque mi cae actriz canta I tuvimos Bono cuando le dije podemos grabar esta canción junta le hizo muchísima ilusión y ahí está grabada que bueno cuando la oigo me daba muchísima emoción porque hemos compartido esa canción lado me lleva bueno pues a una vida es que Madrid es maravillosa en Madrid de Madrid al cielo donde como dice

Voz 3 18:59 ya San Isidro y el día quince las esa medalla de verdad

Voz 1751 19:05 qué ilusión de manos de Manuela Carmena si te hace especial ilusión verdad me hace muchísima ilusión porque a Manuela la miro

Voz 0380 19:12 muchísimo

Voz 1751 19:14 sí estoy ahí con ella a tope siempre me hace mucha ilusión

Voz 0380 19:17 que que me que me la entreguen ya ahí bueno muy agradecida a Madrid y además eso que correspondió que yo he dado mucho a Madrid pero a mí me Madrid me ha dado todo estoy muy muy agradecido hay El día quince estaré ahí con mi familia

Voz 3 19:38 a mi nieta con todo iremos vale

Voz 0380 19:41 su la pones decía que bueno que me hace mucha ilusión estaré con todo mi amigo y además compartirlo bueno con con Juan Tamariz con con rondó que que bueno mi marido guarda todas las

Voz 3 19:55 la lección de de roto sí sí sí

Voz 1751 19:59 estos días no por ejemplo sin ir más lejos hemos empezado el programa yendo y además a lo largo de la semana estamos en campaña electoral en en Madrid por ejemplo hoy hemos visto que que Almodóvar se ha presentado por sorpresa en el acto de si Gemma Madrid con con Manuela Carmena son muchos no los intelectuales de izquierdas los artistas que se están posicionando a esta bueno en esta campaña electoral no yo no sé si tú has firma algún manifiesto Si tú estás activa en ese sentido buen

Voz 0380 20:27 no yo no firman un manifiesto porque en ese momento estaba aquí cuando porque es verdad que me lo me lo mandaron y no sé qué pasó pero yo estoy harta absoluta

Voz 1751 20:38 mente común con Manuela Carmena Carmena a mí me ha

Voz 0380 20:43 no se me da una una paz quiero ser cuando sea mayor quiero ser como ella me da me infunde mucha paz

Voz 18 20:51 mí me me la creo mucho de verdad Carmen Linares ha sido un placer tenerte a conocer el día quince y estudió la conocerás porque no la conoces todavía en persona no en persona no personalmente no la conozco pues en ese momento será será memorable Carmen un beso un abrazo gracias muchísimas gracias a vosotros gracias

Voz 19 21:11 un beso a todos

Voz 1751 21:20 a vivir que son dos días Madrid

Voz 15 21:22 Puri Beltrán