CARRUSEL MADRID (11/05/2019)

Voz 0298 00:05 buenas tardes a todas a todos bienvenido saca Roussel Madrid sábado más desde ahora ya está la uno os vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis como siempre los poder sintonizar en Sermas Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es Si en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid hoy se juega la final de la Copa de la Reina de fútbol a las ocho y media de la tarde Atlético de Madrid Real Sociedad en Granada es la gran cita del sábado Illa rojiblancas muros buscarán el primer doblete de su historia en Primera División jornada XXXVII la penúltima con horario unificado los diez partidos Ecuador mañana a las seis y media con un partido por encima de los demás para los nuestros Barcelona Getafe los azulones que sueña con clasificarse para la Liga de Campeones además se jugaron otros cuatro encuentros con representación madrileña ha

Voz 0298 00:54 Mayol ir Rayo Vallecano Valladolid primer partido que jugará no rayistas desde que descendieron a Segunda División eso en Primera en Segunda juegan los dos equipos madrileños hoy a las seis de la tarde en Numancia Alcorcón y sobre todo mañana a las cuatro Rayo Majadahonda Albacete el equipo griego que tiene únicamente un punto de ventaja sobre los puestos de descenso en en Segunda B dos jornadas para el final también con horario unificado mañana a las seis de la tarde será el Deportivo fue mañana a las seis de la tarde hoy a las cinco y media ya no se juega nada el Navalcarnero en el campo del Deportivo fabril descendido Navalcarnero al igual que el Unión a darle ya está clasificado para el play off de ascenso el Fuenlabrada esta semana podrían conseguirlo Atlético de Madrid B y Castilla en fútbol femenino el Club Deportivo tacón afronta el primer asalto para clasificarse para la Liga Iberdrola ante el Santa Teresa la ida mañana en Badajoz a las doce y media en baloncesto tramo final de la liga regular de la Liga Endesa jornada XXXII hoy a las seis técnicos de Zaragoza Real Madrid mañana a las cinco Montakit Fuenlabrada del Tepco Valencia Basket Movistar Estudiantes en balonmano el descendido Alcobendas recibir al Liberbank el Cuenca a las ocho de la tarde y en fútbol sala arranca en los play off por el título cuartos de final hoy a las seis y media primer partido entre Palma Futsal inmovilista Inter y en ciclismo está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Madrid ayer victoria y liderato en Aranjuez para el italiano Niccolo Bonifacio con Carlos Díaz una técnica Eton y López en la producción es Carrusel Madrid arrancamos

Voz 0298 02:49 cuatro puntos en la portada de Carrusel María Isabel I nos lleva a Granada a las ocho y media seis disputará la gran final de la Copa de la Reina Atlético de Madrid Real Sociedad hoy puede ser un gran día para el conjunto rojiblanco que busca el doblete última hora Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 03:04 qué tal buenas tardes Borja a las ocho y media en Los Cármenes para la historia quiere buscar su primer doblete después de haber conquistado el título de Liga el rival la Real Sociedad de San Sebastián que quiere debutar su palmarés con esta Copa de la Reina no hay bajas en el equipo de José Sánchez Vera descansando antes de la comida el equipo rojiblanco

Voz 0298 03:20 mañana tenemos jornada unificada en primera división con un equipo madrileño intentando hacer historia el Getafe que busca sellar el milagro en el Camp Nou ante un tocado Barça en unos minutos estaremos pendientes de la rueda de prensa del entrenador José Bordalás novedades Paco Hernández muy buenas qué tal Borja muy buenas se que estamos en el Coliseum Alfonso Pérez último entrenamiento del Getafe antes de enfrentarse

Voz 5 03:40 mañana al Barcelona el equipo necesita cuatro puntos en lo que resta de Liga para clasificarse para la Champions mañana serán baja Bruno Isaí me mata en unos minutos Borja escuchamos abordará

Voz 1704 03:50 aquí en el Madrid por supuesto gran semana de tenis la que estamos teniendo aquí en Madrid llega el fin de semana decisivo en el Mutua Madrid Open a las seis final femenina Simona Khaled contra la al neerlandés aquí que hipertensa in muy pendientes de las alas cuatro Novak Djokovic Dominique Team ya eso de las nueve Rafa Nadal contra el griego si Tsipras un Nadal que eliminó ayer al suizo Wawrinka en cuartos

Voz 0838 04:08 la perfección existe eh

Voz 1704 04:11 mira que sigue siendo este año mejor partidas sobre eh

Voz 1774 04:14 sobre tierra hay en la verdad que para mí pues significa mucho no en un momento importante para mí tener esa sensación en un momento yo creo que es crucial dentro de la temporada de tierra batida en frente de todos vosotros para mí significa muchísimo sacado muchísimas gracias a todos por estar aquí para apoyarla

Voz 1704 04:30 a grandes Rafa Nadal y grande el público de Madrid volcado con el mejor tenista español de la historia hizo cerramos esta portada de Carrusel Madrid con fútbol sala no está siendo la temporada y Movistar Inter en dos semanas se ha quedado sin Champions Issing Copa del Rey es el momento de dar el do de pecho hoy primer partido de playoff ante Palma Futsal no se puede fallar habla en la web del club el portero Jesús

Voz 6 04:49 con ganas de de total hacer un buen buen primer partido va a ser complicado allí en Mallorca porque es una pista muy complicada ya parte este año no se ha notado también como esperábamos así que bueno es es un partido que o damos todo lo que tenemos o el resultado no será el que no guste

Voz 1704 05:06 esperemos que sea un un marcador positivo con estos temas y mucho más iremos hasta la una de la tarde venga vamos al lío

Voz 8 05:52 mil novecientos noventa y más de cuarenta mil personas

Voz 1704 05:55 no sugiero en el homenaje la celebración del título del día

Voz 8 05:57 al Copa

Voz 3 06:01 ya entendía muy dedicada al Atlético de Madrid

Voz 9 06:20 el Atlético de Madrid se convirtió en el cuarto equipo

Voz 1704 06:24 a seguir

Voz 3 06:29 dos mil diecinueve Los tiempos cambian nosotros mamá mamá mamá porque somos del Atleti de las

Voz 10 06:53 porque somos de la ley

Voz 3 07:02 Simancas que pueden buscar un doblete que sería histórico mamá porque somos quiere seguir escribiendo páginas para la

Voz 1704 07:16 esto Riga pelos de punta con este montaje fantástico del gran Carlos Díaz Marjaliza y es que hoy no es un día cualquiera para el Atlético de Madrid hace veintitrés años

Voz 0298 07:25 logró el mítico doblete el equipo que por aquel entonces entrenaba Radomir Antic ganaron la Liga con un Vicente Calderón a rebosar en la última jornada ante el Albacete y la Copa del Rey ante el Barça con un gol de Milito Pantic y hoy puede Sellars el doblete del equipo rojiblanco en categoría femenina el pasado domingo conquistó su tercera Liga Iberdrola con

Voz 1704 07:44 se cultiva victoria ante la Real Sociedad y hoy puede lograr la Copa de la Reina precisamente también ante el conjunto donostiarra partido que va a narrar en Carrusel deportivo Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas de nuevo

Voz 1576 07:55 qué tal Borja muy buenas pues si una cita para la historia como tú bien dices quiere buscar su primer doblete en este caso en categoría femenina después del del noventa y seis para ello pues lo tiene todo el equipo de José Luis Sánchez Vera que no tiene bajas que ha podido hacer la convocatoria que quería que ha podido meter a las jugadoras que quería es verdad que ilumina salido de es verdad que Jenni Hermoso ha tenido en los últimos días los últimas semanas alguna que otra molestia pero no va a ser excusa son las grandes favoritas son tres veces campeonas de Liga de forma a consecutiva ganaron justo antes de esa Liga la Copa y ahora pues bueno quieren seguir haciendo historia ganando también esta Copa después de haber conquistado hace días contra el equipo de Gonzalo Arconada la Liga eso no hace que se fía en absoluto y ayer lo decía que sentí Robles la lateral derecho mejicana no se fía de la Real Sociedad no se fía del favor muy sabe que va a ser un partido muy duro

Voz 11 08:49 no es para nada fácil es más estoy yo en cuanto a por el partido yo creo que la

Voz 12 08:55 la Real no lo dio todo

Voz 11 08:58 ese partido que se guardaba una bala yo creo que que amaño estaba mejorando muchísimo tiempo este partido de armas yo creo que mañana va a ser un partido muy complicado

Voz 0298 09:10 pues desde luego que va a ser un partido complicado tala Yoko que la sensación también que hay en en las jugadoras del Atlético de Madrid es que no tiene que ver nada el el partido de esta tarde con el de con el de Liga

Voz 0298 09:22 Olga García en Carrusel Madrid que qué mala leche no que les llevaron en la la Copa al partido de Liga el digo el trofeo de la de la Copa de la Reina Noor dijo que no querían tocarlo las jugadoras porque saben que hoy la gran final es hoy

Voz 1576 11:52 sí porque bueno pues a nadie se le escapa que la máxima goleadora ha estado tiempo en Barcelona de Barcelona fue demasiado bien y consiguió firmar la temporada el conjunto rojiblanco haciendo un gran esfuerzo pero da la sensación de que el Barça está otra vez detrás la sensación que tiene el club es que puede ser su último su último partido que puede volver de nuevo a hacer las maletas rumbo a la Ciudad Condal y evidentemente pues ella es madrileña se quiere despedir ha disfrutado mucho con su familia viéndola prácticamente todos los partidos de casa y quiere firmar este gran año levantado el título de Liga y si puede ser con alguno de sus goles pues mucho mejor en el lado contrario el de la delantera de la Real Nike Cary que gusta y mucho en el equipo rojiblanco si es que sale al final Jenny hermoso para para formar parte de las de las filas del equipo de José Sánchez verá pero evidentemente como te puedes imaginar Nike Ari al igual que su compañera sólo piensan en hacer historia con el equipo txuri urdin levantar su primera Copa de la Reina

Voz 1704 12:49 bueno pues nota vaya hasta la de presentar un protagonista pero esta es la última hora deportiva del Atlético íbamos a conocer también cómo llega a la Real Sociedad el equipo de Gonzalo Arconada ya está también por ahí por Granada el gran Roberto Ramajo Robert que tal cómo llegan cuéntanos

Voz 1825 13:03 hola qué tal Borja muy buenas pues si por aquí estamos ya por las calles de Granada viendo el ambiente hay ambiente de final de todo porque ya hemos visto por aquí seguidores de la Real seis seguidores del Atlético de Madrid estos en en armonía hay pues cada un evidentemente animando ya en las horas previas saca a cada uno de sus equipos sí la verdad es que con un cielo espectacular cielo azul hay que decirlo igual es su presagio no lo sé decirle azul cual es un presagio

Voz 1704 13:29 más quisiera él puede pasar por la tarde con la con las

Voz 1825 13:32 sí eso es con la Real Sociedad pero el caso es que hay muy buen ambiente que se respira ya ambiente de final porque como hubiera dicho tala hay muchos seguidores que viene de del Atlético de Madrid también muchos seguidores que vienen de de San Sebastián de la de la Real Sociedad y la última hora del equipo júnior Dean pasa por saber si finalmente va a poder contar o no Gonzalo Arconada con el pulmón del centro de campo de la Real Sociedad Itxaso Uriarte se lesionó precisamente en el último partido de Liga frente al Atlético de Madrid ha estado toda la semana pues intentando tratarse lo mejor posible para ver si llegaba Time

Voz 1704 14:02 Peña rotura de fibras es complicado que pueda llegar

Voz 1825 14:05 así que tendrá que recomponer ese centro de campo a partir de ahí el resto todas disponibles quizá con la duda de si puede salir con defensa de cinco carreras largas el técnico de la de la Real Sociedad con la duda de si va a ser uno titular también Carla Bautista insegura va a ser la vuelta al once de la mexicana que Ana Palacios de la tele el madrileño ex del Atlético de Madrid B a Beltrán porque no jugaron la última jornada de inicio de partido frente al conjunto rojiblanco la realidad es que luego arriba no se va a dejar nada porque jugará Marta Cardona jugada Nike Andy García es decir que plantea un once muy ofensivo porque tiene muy claro el técnico de la Real Sociedad gozaba de Granada que para ganar la final al Atlético van a tener que marcar uno o dos goles sin marcar no se va a ganar esta final no va a hacer Historia de la Real Sociedad Racing ganada frente al Atlético de Madrid

Voz 1704 14:54 como ya te digo Robert que aunque tú estás viendo el cielo azul ahora a eso de las diez y media va a ser rojiblancos que no vamos a llevar el doblete porque para eso estamos en Madrid Rober gracias hasta luego talar también que está ahora de de viaje camino a camino a Granada donde va comentar el partido en Carrusel Deportivo en la narración y el inalámbrico estará un gran periodista como es Luis Ruiz y vamos a tener también gran protagonista aquí en Carrusel y lógicamente estamos comentando lo decía tala que la afición rojiblanca no va a fallar hemos visto un total de cincuenta peñas de toda España del Atlético de Madrid que van a tener representación en Los Cármenes se habla de siete mil hinchas rojiblancos y entre ellos una peña exclusiva atención del equipo femenino es la peña las colchonera Si ya nos escucha su vez vicepresidente Rubén Caravaca qué tal Rubén muy buenas bueno Rubén me imagino que hoy más que nunca animando no en Granada al equipo

Voz 13 15:48 hay más otorga Liga también ante la falta de la nada

Voz 1704 15:53 bueno y cuenta a cuántos socios hoy la por cierto Rubén

Voz 13 15:57 tan estrecha hay cante hondo

Voz 1704 16:05 cómo cómo surgió la idea de hacer estaba Peña exclusiva del equipo femenino

Voz 13 16:11 él hace de tengo nada que nos a fecha que que que se nada venga otorga situados poquito Nacho que estamos encantados que han viajado de que que es donde se está trabajando

Voz 1704 16:32 bueno pues Rubén es una pena porque el sonido no no es muy bueno no sé si hay problemas claro en carretera pero bueno como decimos la peña las colchonera al igual que el resto en siete mil hinchas rojiblancos que van a estar animando desde luego hoy al Atlético dice esta peña exclusiva que nacía en septiembre de del año pasado gracias Rubén encargos el Madrid final pues buen viaje y sobre todo buen partido de anoche

Voz 14 16:57 pero es

Voz 0298 17:14 esta es la sintonía de la Champions porque no va a haber por desgracia ningún equipo madrileño ni español en la final que se va a jugar el uno de junio en el Wanda Metropolitano pero la capital de España ya empieza a vivir con intensidad las semanas previas a ese duelo inglés entre Liber Pool hito Tottenham y esta mañana ha llegado el trofeo de campeón al Ayuntamiento en un acto que ha estado repleto de estrellas Gonzalo Conejo qué tal muy buenas

Voz 16 17:36 qué tal Borja pues sí porque al final los embajadores serán Roberto Carlos Paulo Futre también ha pasado por ahí el buitre que para hacerse la foto oficial con Carmena que también estaba recogiendo la Copa y como te digo los embajada

Voz 17 17:47 les han recogido la Copa en el Wanda Metropolitano se han llevado un coche que está partido por la mitad nada más que había medio coche y estaba metida la Copa en una vitrina ha paseado por todo Madrid y a eso de las once llegado a La Cibeles a el ayuntamiento donde se lo han entregado a Manuela Carmena el alcohol de esa en la ciudad itera sexto Paolo Futre se ha puesto venido con los medios hablar un poco sobre lo bonito y lo bien que va a salir esta fina en Madrid sobre lo bien que lo va a hacer el Atlético de Madrid acogiendo esta esta final

Voz 18 18:17 el ser un viento increíble llevasen veo organizado pro

Voz 19 18:31 lo que pienso que tengo poco tiempo

Voz 17 18:37 como dice ganará la Champions pero además dice que también lo hará con el Cholo Simeone en el banquillo y que además también le gustaría mucho hablado sobre sobre las dos estrellas de Atlético de Madrid que también le gustaría mucho que Griezmann se quedara porque en el Atlético de Madrid sería una estrella pero fuera sería uno más escuchamos a Paulo Futre hablando primero de Simeone después de Antoine Griezmann

Voz 19 18:58 que no piense obtenemos sólo para agacho yo he dicho hace años que sólo sería hacer gustos no daba que tiene Madrid ovación y además esto creo que si ganamos la ganaremos la Champions como espero que sí espero que sino espero que se quede que este que tiene el Atleti por qué se da otro Cuba será uno más aquí seguir aquí será una leyenda perdonó la vida

Voz 1704 19:28 madre mía también de Barcelona y JK donde estaba Gonzalo también por cierto le gustan esos ambientes así que tampoco desencajada esta mañana estaba hablando del Cholo Simeone así que nada en unos instantes estamos para llegamos a tener ronda entrenadores queremos en este carrusel Madrid a tres entrenadores a ver si en este tramo hasta la una de la tarde hablando dos el primero es el que nos va a llegar esa primera conexión al Cerro del Espino lo hará Simeone

Voz 20 19:58 el sur

Voz 0298 20:11 bueno pues ya lo hacíamos la gran cita para el Atlético de Madrid llega hoy con las chicas pero mañana los de Simeone van a recibir al Sevilla con un punto matemáticamente segundos lo y de paso ayudan a un rival directo ayudan a un rival directo del Getafe en la pelea por la tarde pues mucho mejor imagino que ya será cuestión de minutos que comparezca ante los medios el Cholo Pedro Fullana muy buenos días

Voz 0765 20:31 qué tal Borja muy buena así de segundos te diría yo de hecho ya está aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva Wanda en el Cerro del Espino en Majadahonda Diego Pablo Simeone que tiene ganas de conseguir una victoria con la que cerrar la temporada en casa en la penúltima jornada liguera después de la derrota ante el Espanyol además en un día especial porque se va a despedir Diego Godín habrá actos de hoy en AGE después del partido a uno de los grandes capitanes de leyenda ya del conjunto rojiblanco el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid está a tan solo un gol de ser el defensa que más goles había marcado en la historia del conjunto rojiblanco bueno será un buen colofón en la jornada de de mañana en ese partido frente al Sevilla donde evidentemente vamos a ver otra vez más esas imágenes emotivas que vivimos hace una temporada con Fernando Torres que vimos a lo largo de esta temporada ya con Gabi y una vez que se marchó a jugar a acatar y que vamos a ir mañana también con

Voz 21 21:22 yo Godín será uno de los puntales del equipo va a tener prácticamente el once de gala sólo tiene dos bajas la de Jiménez y la de Savic por lesión por tanto Montero será titular junto a hoy en el centro de la defensa Clemente van a jugar prácticamente los once de gala llama la atención que va a descansar lo que ha sido titular en las últimas tres jornadas pondrá a los cuatro de el centro del campo habituales es decir a a Thomas a Rodrigo junto a saudí Koke que van a entrar por las bandas y mira justo ahora ya veo aparecerá Diego Pablo Simeone que aparece ya esta sala de prensa de

Voz 22 21:55 el Wanda Metropolitano partido como te digo para cerrar la temporada es verdad que matemáticamente falta un punto que es lo que necesita el Atlético de Madrid para

Voz 21 22:03 a ser subcampeón de de Liga y qué es lo que va de tratar de buscar en la jornada de mañana pero sobre todo teniendo en cuenta que el unido el colofón grande sería una victoria para cerrar el año en casa ya ir con algo más de tranquilidad al último partido en Valencia ante el Levante comienza la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone el entrenador del Atlético de Madrid en gamas fotos coloca el micro y comienza la rueda prensa de Diego Pablo Simeone vamos a escucharle

Voz 23 22:35 en China

Voz 24 22:43 ahora sí

Voz 0501 22:49 siempre se ha entregado simple impedido o simplemente pues viva mejor que en otra pero siempre muy muy creo que eso es lo que lo ha hecho un importante en todo este proceso hay una alegría de que de que se iba bien con alegría de que tiene como eso también muchas veces no terminan de la mejor manera cuando cuando esta situación se desarrolle con la mayor claridad posible genera un estado de de de Feliciano porque porque no lo dio todo ahora en Italia seguramente y obviamente intentando seguir tras viviendo valor eso

Voz 25 23:46 bueno su todo

Voz 26 23:55 legalmente orines el último antes jugadores que como una extensión césped no se declarará te gustaría increíble puede ser ese jugador se Simeone Mercedes

Voz 25 24:11 todos los procesos piensa

Voz 0501 24:14 obviamente amiga obviamente van a habilitando posibilidades a gente para fue distinto de Edward siempre hay que ligado a Raúl que lo veinticuatro años fueron lo que fueron ahí otra vez Teresa porque lector que fueron teniendo en la pudieron sé lo importante que existía pero en algún momento tuviera un veinticuatro años tuvieron que tuvieron que

Voz 25 24:48 hacer ese paso más para lograr

Voz 0501 24:51 tener este este momento de su carrera deportiva y seguramente en en el equipo teníamos futbolista que tendrán sumar uno sola como los a Saúl como lo Rodrigo como lo que eran gente que obviamente será cómo han crecido luego de que en su momento ha marcado un poco el camino para la gente que cuando vengan Atlético de Madrid sabe eh no sé si ahora

Voz 1704 25:26 volvemos al Cerro del Espino para seguir escuchando a Simeone para hablar con Fullana de la actualidad Atlético Madrid pero comparece también en Valdebebas Madrid Zinedine Zidane escuchamos no

Voz 1994 25:36 bueno nosotros la temporada de SIMO como como tú sabes si esto no va a cambiar

Voz 27 25:45 hola Mister Bean aquel día de la Cadena Cope en Madrid tiene ahora mismo siete siete ligas más que el Barça y ocho Champions más pero en las últimas temporadas ha producido algo muy extraño ha ganado ocho de las últimas once Ligas el Madrid hasta el uno de junio cuatro en las últimas cinco Champions siempre dice que la Liga es el trofeo más importante que es el día a día el Madrid ha descuidado el día a día en las últimas temporadas es algo que hay que corregir en el futuro en cuenta alguna explicación a esta racha

Voz 1994 26:14 pero mira lo que estaba diciendo yo en la preguntan entendió yo creo que lo que todo importan todos los títulos son son importantes y la única cosa que digo porque vosotros estáis con con bueno con lo de la Liga porque lo he dicho la Liga para explicar a la gente que que que entender menos que vosotros que nosotros en la la Liga te te permite ir el día a día te permite estar listo vivo en todas las competiciones sólo digo sólo eso luego nadie nos va a quitar lo que nosotros hemos hecho en la Champions nadie nadie ir diciendo han añadiendo que lo que estaba diciendo que la la Champions tú lo has visto este año es muy muy muy muy complicado muy difícil es una competición que que que es impresionante porque puede pasar de todo y nosotros lo vivimos lo vivimos también como eh ganándola pero con mucha dificultades y eso que nosotros valoramos mucho los como tú decías las cuatro Champions que

Voz 28 27:28 que que hemos ganado

Voz 1704 27:31 la Mister buenos días José Luis Calderón del diario cuatro Champions eh valorando como era la la Liga el Real Madrid este año lógicamente no va crítica hasta luego a repetirlo en unos instantes va a comparecer Bordalás también es decir que estas la esencia con la que también nació un programa como caros el Madrid Jazmín Paco Jémez decir que vamos a hacer una ronda con todos los entrenadores en directo te vienes hablando ahora el Cholo Simeone escuchamos una más de cine es decir

Voz 1994 27:55 yo no sé quien para decir eso en justo no justo yo sé Yelmo él sabe cómo cómo funciona su trabajo y no podemos dudar de lo que de lo que ha hecho de su trabajo es eso sí pero puedo yo decir luego que sean justo justo e injusto aquí yo también a veces veo cosas y digo bueno pero hay que aceptar esa así Álvaro Montero Deportes Cuatro es imposible que no hablemos de fichajes le ocurre también al aficionado tú me puedes preguntar lo que quieras lo que quiera de verdad de verdad ellos te voy a contestar lo que quiero yo yo lo que quiero decirles aviso porque el que para que tú es ser primero se te voy a contestar en la calle Se habla mucho de fichajes evidente que tanto el presidente va muy simpático muy sonriente Zinedine Zidane dando de fichajes para la próxima temporada sin hablar de nombres a mi me gustaría saber si usted le puede mandar a la afición del Real Madrid al aficionado un mensaje de ilusión si se pueden ilusionar y tienen motivos por la información que usted maneja de cara a la próxima temporada en materia de fichajes yo el primero de todas formas yo lo tengo que decir a a los aficionados claro ah y como club porque yo represento aquí el club el Real Madrid como entrenador del club es lo que que hablando Simeón escisión está hablando Zinedine Zidane siempre

Voz 1704 29:22 Nos vamos a Vallecas caros el Madrid también está en la rueda de prensa del Rayo Vallecano que mañana recibe al Valladolid escuchamos a su entrenador Paco Jémez

Voz 22 29:29 a José Palacio está preguntando

Voz 29 29:36 ahora más

Voz 30 29:41 si no sólo tenemos que buscar otras otros caminos para para motivado para enfrentar perdido pero yo creo que antes no se ser mostrarle nuestra gente que somos respetuosos con la afición que somos responsables con lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido seguidos por temas meramente deportivos te pongas como te por la siempre tienen que bajar tres entonces otros extraños retocados cetros otros y lo que haremos será trabajar para volver al equipo primera sesión primero son hacer todo lo posible para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones pero lo lo mejor que tenemos para motivar no parará para entrar mañana era tan muy graves problemas que además se lo han de decir no a tratar con cariño es difícil un afición y como un equipo que hasta ahora se sitúa la temporada pero muy gran parte de la temporada en puestos de descenso y siempre está ahí siempre una palabra de apoyo siempre están como nunca de un reproche eh que no nos sentimos débito con nuestra afición no la mejor manera de pararle aunque no podamos hacerlo ya con la permanencia es por lo menos despedirnos de la mano de la manera más honrosa posible dándole un buen partido haciendo un buen buen partido compitiendo bien y si es posible ganando ganando porque no es lo mismo y un punto que bajar con treinta y no es lo mismo bajar último que bajar penúltimo y siempre hay condicionantes que para la gente que nos dedicamos a esto son motivo de de motivación

Voz 1704 30:59 pues las palabras de Paco Jémez a pregunta de nuestro compañero José Palacio Nos sentimos en débito con la afición el Rayo Vallecano que recordemos que descendió la semana pasada con la derrota en el campo del Levante volvemos al Cerro del Espino Fullana que más está diciendo el Cholo

Voz 21 31:12 acaba de terminar ahora mismo se marcha Diego Pablo Simeone hablado un poquito de todo

Voz 31 31:16 de Griezmann que él y no

Voz 21 31:18 siente que se vaya a marchar aunque él

Voz 1704 31:21 el hay muchas situaciones que no puede controlar

Voz 21 31:23 de Diego Godín que el club quería que Godín se quedara que él también quería que Godín se quedará pero que ya explico el futbolista que al final bueno pues necesidades no se llegó a un acuerdo y por tanto ese va a marchar lo va a hacer por la puerta grande sí que ha dicho sobre el futuro que le motiva mucho tener que rearmar la defensa que es es la faceta quizás más importante en en su esquema de juego ha perdido dos centrales de los cuatro que tenía esta temporada pierde laterales va a tener que rearmar esa faceta que le ha dado títulos en las últimas temporadas y ha dicho que eso le encanta que le encanta es un reto por delante es una gran motivación

Voz 1704 31:57 que los que van a venir lo va a hacer con la ilusión

Voz 21 32:00 con la misma ilusión que en su día llegaron los Godín y compañía y que luego el Atlético Madrid no va a fichar a ningún jugador ni de ciento cincuenta Dani de ciento veinte mil cien millones que el más caro ha sido el que no ha funcionado y quizás este año que espera que el año que viene el rendimiento sea muchísimo mayor pero que el objetivo el Atlético de Madrid es traer a jugadores con crecimiento hoy potencial Un Giménez Lucas la que después esos jugadores cuesten ciento ciento veinte ciento cincuenta millones como pasa actualmente que se revalorizan en el Atlético de Madrid es el resumen de lo que ha terminado diciendo Diego Pablo Simeone que además sí ha dicho que comparte la filosofía del club de renovar año a año a los veteranos esta semana en El Larguero Gabi criticaba esa filosofía decía que él

Voz 1704 32:40 se eliminaría esa fórmula bueno pues

Voz 21 32:43 ha dicho Simeone que es la forma de funcionar el club que ellos ponen las reglas Iker como entra

Voz 1704 32:48 por las comparte por tanto nada de eliminar

Voz 21 32:50 a esa renovación año a año de los veteranos José

Voz 1704 32:53 ese seguramente sea el titular de la rueda de prensa gracias Pedro hasta luego

Voz 0298 33:07 atropellando en este que carros el Madrid como la escuchamos a Zidane a Paco Jémez también con la pregunta de de Palacio al Cholo Simeone que también comparte esa política de renovar año año los futbolistas pero el equipo que se juega la vida mañana es el Getafe lo va a hacer en el Camp Nou no decía Paulino interna Paco Hernández que no falta mucho para que saliera Bordalás no sé si tenemos ya haya el técnico alicantino Paco qué tal muy buenas desde el Coliseum de nuevo qué tal Borja vivo

Voz 32 33:30 pero bueno todavía no parece por aquí el técnico del Getafe el equipo está realizando está terminando ese último entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Barcelona vamos a ver si tenemos un poco de suerte y de aquí a veinte minutos podemos escuchar a José Bordalás en directo en Carrusel

Voz 1704 33:45 en Getafe Paco que tiene bajas también importantes no la de Jaime Mata que seguramente pues no va a poder estar en seguramente no que está sancionado que no puede jugar en el en el canon seguramente a lo mejor reservándose no para el partido de la última jornada frente al Villarreal ojalá que el Villarreal este Salvados rosaría buena señal para que el Getafe tan poco pues un rival tan complicado y allí en Getafe que que se comenta porque Bordalás es el único pago que yo creo que ya no habla de Chambers ya los jugadores directamente se han quitado la careta a dos jornadas del final es que es evidente que ya hay que hablar de Champions

Voz 32 34:14 sí sí escuchábamos a Cabrera que podíamos hablar con el otro día en la Cadena Ser ayer viernes también fue el equipo piensa ya en meterse la Champions piensa en pelear no estos últimos dos partidos sin conseguir cuatro puntos para estar definitivamente en la máxima competición continental José Bordalás que entran en este momento en la sala de prensa Borja así que nada a poder escuchar al técnico del Getafe

Voz 1704 34:35 no pues vamos a escucharle allí en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez el técnico del Getafe recordemos mañana a las seis y media en el cuando vamos a escuchar a Bordalás en directo aquí en Carrusel Mari Paco

Voz 22 34:46 pieza la rueda de prensa de José Bordalás vamos a escuchar al entrenador pregunta por la situación del equipo el partido contra el Fútbol Club Barcelona no la verdad es que

Voz 33 35:06 no yo creo que nadie hubiese pensado que estas alturas del campeonato faltado jornadas estábamos con posibilidades de de entrar en Champions pero bueno es una realidad ahora no podemos obviar es una realidad eso es porque el equipo ha hecho méritos después después de tantas jornadas el equipo ha hecho méritos para estar donde está no los han regalado absolutamente nada Hay bueno disfrutando del momento disfrutando de de la situación del equipo disfrutando de que ya hemos conseguido matemáticamente estar en Europa la temporada que viene en la Europa League ir con posibilidades de Champions por lo tanto bueno pues disfrutando vamos a un gran escenario contra un gran equipo

Voz 34 35:50 muy contento de afrontar este tramo final

Voz 35 35:55 entrenador grandes en directo para Carrusel deportivo Madrid quería preguntarle por la situación de su rival su equipo tiene una oportunidad histórica pero el Barcelona cayó eliminado el otro día no se espera un rival diferente después de la eliminación de la Champion

Voz 33 36:08 no el Barça es un grande no lo podemos obviar el que haya caído eliminado de la Champions pues lógicamente casi nadie lo esperaba ni siquiera ellos porque son un grandísimo equipo porque hicieron un partido en la ida pero el Barcelona siempre es un rival difícil complicado cualquier momento cualquier escenario lógicamente en el Can no es un rival temible somos conscientes de ello o sea que si alguien piensa que que el Barça va va a estar por debajo de su nivel habitual está muy equivocado el Barça seguro que intentar hacer un gran partido como lo intenta siempre iba con con Messi que es el mejor jugador de la historia

Voz 36 36:59 desde ha preferido un Barça felices

Voz 34 37:05 que es que has puesto

Voz 1704 37:07 hemos esta de Bordalás final

Voz 33 37:10 vuelvo a repetir que las dificultades contra un rival del nivel del Barça son siempre reales son siempre de un nivel altísimo no tanto da igual esto es fútbol y hay esto demuestra las palabras de José Bordalás

Voz 1704 37:28 técnico del Getafe cuarto entrenador de equipo madrileño que escuchamos en directo el quinto equipo Óscar Egido qué tal muy buenas que es el Club Deportivo Leganés de buena mañana el único entra por qué no vamos a escuchar en directo aquí en esta edición de caros Madrid es seguramente el entradón más feliz también en las últimas horas como ese Pellegrino que ha renovado un Lega Óscar que tiene todavía opciones aunque es verdad que muy complicadas de entrar en Europa

Voz 0298 37:50 sí que remontarse a que bueno tiene que ganar los dos partidos esperar estarán

Voz 37 37:54 hola la gane

Voz 1704 37:58 si perdemos a paremos Óscar Egido nada si la la conexión va a tener muy difícil el Leganés que tendría que ganar los dos partidos opciones remotas que pierda también los dos en la el Athletic es complicado así que nada vamos a ver lo que ocurre en este tramo final de Carrusel Madrid hemos terminado con esto la información de los equipos de Primera pero hasta la una de la tarde tenemos más cosas

Voz 38 38:16 no sé adónde vamos a y tienen lo último de matar vehículos nuevos y de ocasión a mí hay un MX cinco Cabrio que me hace tilín bien vamos de acuerdo lo vemos lo que nos gustan las dos por él mismo no cada una su manda el luego intercambiamos Kuroda Motor concesionario oficial nata en Leganés y Majadahonda

Voz 1704 38:38 venga pues vamos a hablar de la segunda división también aquí en Carrusel Madrid el Alcorcón que hoy juega en el campo del Numancia a las seis de la tarde y mañana el Rayo Majadahonda va a recibir al Albacete partido que se va a jugar a partir de las cuatro el Rayo que es está en el puesto número diecisiete con cuarenta y un puntos a uno del descenso que ocupa el Lugo ya nos atiende el lateral derecho del equipo madrileño Ernesto Galán hola qué tal muy buen

Voz 0298 38:59 hola buenas tardes un resto mañana partido equipo que está jugando el ascenso vosotros salir de ahí abajo buf cada partido es una final ya

Voz 1881 39:08 sí sí desde luego ya estamos en la recta final y bueno los resultados de las últimas semanas puso el choque que le apretado un poco la cosa para para nosotros nos ha ido un poco la ventaja que el partido de mañana a la verdad que que es importantísimo para para poder obtener la salvación

Voz 0298 39:26 oye qué partido esperáis mañana ante un Albacete que el otro día pues no pudo ganar al Granada en casa está peleando por el ascenso directo es decir que es un objetivo

Voz 1704 39:33 muy diferente pero que también va a provocar que los

Voz 0298 39:36 los equipos valles a a tumba abierta en busca de la victoria

Voz 1881 39:39 sí sí yo creo que galardones hacen muchísima falta ellos tienen muy buen equipo bueno imagínate para estar luchando por el ascenso directo nada nosotros tenemos que tratar de imponer nuestro juego como como siempre como siempre intentamos hacer

Voz 39 39:55 eh meterle muchísimas

Voz 1881 39:57 tú porque es que son tres puntos que quedan pueden acercar mucho a la salvación

Voz 0298 40:01 a ver si es verdad que el equipo consiga la victoria que le está pasando a este Rayo Majadahonda lo decías son cuatro partidos sin ganar en concreto un punto es decir un empate en los últimos cuatro partidos un punto sobre doce

Voz 1881 40:13 sí bueno yo creo que aquí salga eh lo que nos pasa a veces es una falta de contaría yo creo que que está acaba te acaba condenando no es una cuestión sólo de los delanteros evidentemente pero sí que es verdad que cuando creas ocasiones intentar proponer desde tocando de atrás que al final cosa bastante riesgos y luego consiguió llegar buenas posiciones de finalizar jugada Isma uno culés pues es pues claro al final el equipo contrario bien donde también tienen sus ocasiones Si yo creo casi un poco cuestión de eso porque el juego en sí por supuesto que también lo analizamos si tenemos cosas podemos mejorar pero creo que que sí que se han creado ocasiones como para haber sacado más puntos en estos últimos cuatro partidos

Voz 0298 41:01 claro es lo decía el otro día Antonio Iriondo en concreto en el Partido de Elche que perdimos dos uno el dijo hemos tenido cuatro oportunidades de ante el portero y hemos fallado la las cuatro no estaba Aitor Ruibal que es vuelto lo máximo goleador con doce goles que va a ser baja para el partido frente al Albacete claro en segunda división el gol también la ausencia se paga y sin Aitor Ruibal pues el equipo tiene que reconvertirse de alguna forma claro

Voz 1881 41:23 sí es verdad que ha sido muy muy importante para nosotros y ojalá pues no puede estar para este partido pero que pueda estar para las siguientes porque bueno es verdad que él lo último es además sobre todo en Orán en los últimos partidos pues ha hecho ha hecho muchos goles que nos han dado puntos pero bueno también hay otros delanteros que que que tienen una gran capacidad goleadora y que sólo sólo falta que eso pues que que tengamos un poquito más de suerte de cara a puerta y además pues eso también te dan confianza lo que dentro del partido el poder poner por delante y ver que cuando llegas a hacer daño pues creo que eso te ayudará a crecer dentro de un partido oí te acerca mucho a la victoria en mentalmente psicológicamente

Voz 0298 42:06 según detalla también Ernesto estáis fuera del descenso y no sé si es algo que lo tratado en el día a día y que de alguna forma pues entre comillas puede relajar un poco tres tres puntos más los de la última jornada frente frente al Reus no sé si sólo tenéis en en cuenta lo tenéis en mente

Voz 1704 42:21 a lo mejor los está realizando un poco o es algo de lo que no se trata El Vestuario

Voz 1881 42:25 no bueno a ver nosotros

Voz 0298 42:28 que da ahí abajo me parece que son no sé si es el Numancia es el único equipo que todavía tiene el partido pendiente del Reus a decir que tenéis esos tres puntos extra respecto a los demás

Voz 1881 42:36 sí ese es el Numancia también todavía no no asuman sus puntos pero bueno siempre le explicó que su partido también lo pueden ganar los demás osea no podemos contar cómo es sólo tres puntos de ventaja no sé si me entiende

Voz 0298 42:50 es verdad que tenemos tres puntos asegurados pero claro

Voz 1881 42:53 tendríamos que tener en cuenta que tendríamos un partido más que el resto de rivales también a jugar ese partido de pueden sumar los tres entonces bueno no desde luego que no nos podemos relajar pensando pensando en eso en esos puntos tenemos claro que nosotros necesitamos necesitamos ganar cuanto

Voz 39 43:13 de Si no estar pendiente de allegada

Voz 1881 43:15 la última jornada Hay esos que salvar

Voz 0298 43:20 pues ojalá el equipo ya está salvado y esos tres puntos de la última jornada pues sean como una especie de de de

Voz 0838 43:25 este homenaje a una a una gran temporada Ernesto tú has dado ya

Voz 0298 43:28 por último muchos equipos en Lleida Espanyol Girona Las Palmas Jerez y el último de ellos fue el Rayo Vallecano con el diste como has visto este año al al equipo esperabas que que fuera terminar descendiendo

Voz 1881 43:40 no hombre por supuesto que ojalá ojalá hubiesen podido mantener la categoría es un club que tengo un uno muchísimo aprecio y que creo que hay que hacer es no hacer las cosas bien generalmente pues tenía en una continuación de fútbol practicado vamos el año del ascenso Iker bueno pues por desgracia no ha podido ser así que bueno espero que el año que viene tengan en una muy buena temporada en Segunda División el jugador ponen a promover porque tanto la afición como uno El club unas trabajadores de la selección creo que es un club muy importante dentro de de la Comunidad de Madrid a España que CRIT con con la simpatía con el apoyo de muchísima gente y ojalá puedan puedan volver a lo más alto pronto

Voz 0298 44:34 ha descendido un Rayo Vallecano esperemos de corazón que no descienda al otros Majadahonda ya el año que viene tengamos un derbi inédito en Segunda División que sería bonito entre los dos rayos Rayo Vallecano Rayo Majadahonda así que era lo más importante sí que mañana ghanés al al Albacete gracias Ernesto muchas ganas y mucha suerte para mañana gracias por extranjeros en Madrid vaya muchísimas gracias un abrazo

Voz 1704 44:54 doce y cincuenta y dos vamos cerrando hasta la una de la tarde todavía más cosas en el Madrid siguió

Voz 41 45:21 Roussel Madrid

Voz 0838 45:26 sí que se nos está acabando ya la segunda B José Antonio Duro qué tal muy buenas hola ha Cuadrado qué tal muy buenas ya tenemos un equipo clasificado para Play Off es el Fuenlabrada que por tercer año consecutivo jugar el play off ya sabes que a la tercera va la vencida les primero tiene sesenta y ocho puntos Atlético que segundos sesenta y cuatro la Ponferradina tercero usted hay tres y esta semana fue la Ponferradina se enfrentan en El Toralín es partidazo Si gana los hermoso por cierto temporal del gaditano el Fuenlabrada va a ser primero qué es lo que queremos porque sabes que las posibilidades de ascenso

Voz 1704 45:54 aumentan y no poco eso en las buenas noticias pero la pasar

Voz 0838 45:57 jornada por desgracia la Comunidad de Madrid perdió a otro equipo en la categoría sí se veía venir el Unión al ver que perdió en Fuenlabrada y que dos años después del histórico ascenso va a volver el año que viene a Tercera División la verdad es que es una pena pero si necesita ganar te descomponen como pasó y pierdes cuatro a cero a la verdad es que la segunda vuelta eh no ha sido buena para este a dar con cambios de entrenador y en definitiva los lobos que tienen que volver

Voz 1704 46:18 adelantándose vamos con los partidos de la jornada treinta y siete penúltima con horario unificar

Voz 0838 46:22 a las seis de la tarde del domingo va a coincidir con la Primera división que estamos como estamos me parece un error pero bueno es lo que hay lo que hay es con asuntos en juego un

Voz 1825 46:31 Pontevedra Atlético B eso en la zona alta

Voz 0838 46:33 también en la zona alta un rápido de Bouzas Castillo ojo con este partido Sense Cultural Leonesa que nos afecta también Salamanca Inter de Madrid El mencionado

Voz 1704 46:42 Ponferradina Fuenlabrada además tenemos el

Voz 0838 46:44 Abril naval que se juega hoy a las cinco y media y Las Palmas Atlético a darme mañana a las seis pero ahí ya no hay nada en juego para ninguno de los dos

Voz 1704 46:50 por cierto como he preocupado estás con el Inter de Madrid bastante bien

Voz 0838 46:53 la verdad no han terminado conseguir esos tres puntos que era muy necesarios y ahora los de Boadilla que se ha metido en un problema cuán contra un rival directo esta jornada el Salamanca en el Helmántico Easy cierran en casa contra el vuelo pero en fin hay que puntuar no va a bajar directo eso está claro pero tiene que evitar como sea el play out el Inter de Madrid así que ver Is y la segunda del Grupo VII de Tercera está de fotos setenta y nueve puntos Las Rozas setenta y nueve puntos Móstoles y Alcobendas que ya están metidos en playoff veremos cómo acaban pero el filial del Geta no puede fallar mañana once y media ante el Atlético de Pinto Las Rozas recibe también mañana al mediodía al Carabanchel y por abajo ni te cuento entre los descensos de El Algarve del Navalcarnero el Canillas el Carabanchel que ahí pasando apuros también el filial con pendientes de lo que pueda pasar en fin ojo a las últimas los Jonas también el Grupo siete Tercera porque tanto en segunda B como en esta categoría el final de temporada va a ser apostilla

Voz 1704 47:44 sí por supuesto lo contaremos en Carrusel Madrid hasta la semana que viene duro desde luego chao segunda femenino recordemos al margen de ese Atlético Madrid Real Sociedad final de la Copa de la Reina la semana pasada el Madrid Club de Fútbol Femenino consiguió la salvación en la Liga Iberdrola una Liga Iberdrola donde la próxima temporada podríamos tener otro equipo madrileño Sofía Álvarez qué tal cuéntanos

Voz 1509 48:03 hola Borja hola Carrusel Madrid el Club Deportivo tacón buscará hacer historia el equipo madrileño está luchando por ascender por primera vez a la Liga Iberdrola el tacón pelea por este ascenso después de vencer alzara

Voz 0838 48:15 para conseguir esta ansiada plaza tendrá