Escucha las noticas de las 16:00 (11/05/2019)

centenares de personas han pasado este sábado por la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba allí se han despedido del que fuera vicepresidente del Gobierno y líder del PSOE Ciudadanos y dirigentes políticos no sólo de nuestro país entre ellos los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía o un emocionado Felipe González el ex presidente del Gobierno

este sábado por cierto hemos escuchado también al portavoz del Gobierno vasco resaltar que una de las grandes preocupaciones de Rubalcaba fue Euskadi Josu Erkoreka nunca rompe a los puentes aún a pesar de saber de que la política cotidiana en ocasiones hace que los puentes sean difíciles de transitar o bien porque se hacen demasiado largos o bien porque están llenos de obstáculos no pero él nunca quemado a los puentes y ese era uno de los puntos que mejor quizás vio y Ciudadanos PP y Podemos han reanudado la campaña electoral el ex ministro con el PSOE Celestino Corbacho ha vuelto a L'Hospitalet pero ahora para hacer campaña con Ciudadanos durante catorce años Corbacho gobernó con el PSC la segunda ciudad de Catalunya pero ahora aspira a una silla de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona como número tres de Manuel Valls en L'Hospitalet ha estado Paul rumbo

Voz 2

01:34

alrededores yo cuando me vieron al espejo siempre me veo cara de gobierno hombre no me gustaría cambiar esa imagen a partir del día veintisiete de mayo volveremos a mirar al espejo Celestino ahora está cambió la cara ahora tiene