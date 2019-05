El GP de España está en peligro

Voz 1 00:00 última conexión antes de el Gran Premio mañana

Voz 0458 00:02 a que lo contaremos aquí en Carrusel de una de las grandes citas del fin de semana Pons Xavi que va a ser en Montmeló el Gran Premio de España fue que que deseamos Punset tenerlo veinte treinta cuarenta años más pero claro hemos leído tanto tanta declaración sobre el futuro de Barcelona tú conoces a los que lo llevan personalmente también Saisó qué va a pasar con este gran premio poses Xavi

Voz 1025 00:22 es la gran pregunta a día de hoy vamos a ver si os lo quiero hacer muy rápido para que la gente que nos está escuchando entienda lo que está pasando hay cuatro grandes premios que terminan contrato ahora mismo Inglaterra que no está en discusión Alemania que está bueno ojalá que que sea la que Palme México que está más muerta que viva en nosotros ahora mismo el problema que tenemos nosotros es que tenemos tres partidos decidiendo qué pasa con nosotros agarraron se está en la Generalitat que se que están los de Llum por cierto que mañana el presidente de una declaración sobre este tema

Voz 0458 00:55 vamos que es un tema polémico para pasarlo

Voz 1025 00:58 entonces están Esquerra Republicana y que no terminan de aclarar la la perdiz y a esto se suma bacalao el Ayuntamiento que también tiene que poner pasta porque el el secreto esta historia es que el impacto económico del circuito para el entorno del circuito es brutal cuando digo de brutal estamos hablando más de cincuenta millones de euros pero hay un problema el circuito como tal Palma diez millones diez millones que hay que ponerle dinerito aparte el dinero que nos están pidiendo de acuerdo ahora mismo políticamente no se ponen de acuerdo y que puede pasar en las próximas dos semanas que esté Ésta es la gran historia creo que por eso acaban de anunciar hace un ratito que mañana Torroba hablar bueno pues que Holanda que es uno de los dos que va a entrar es Holanda Hanoi Vietnam modo Holanda anunciaron la próxima semana en dos semanas máximo que está dentro con lo cual todos apretados porque eso quiere decir que México está fuera y que queda una plaza ya esa plaza es que nos vamos nosotros sí entonces te puedes imaginar el nivel de tensión que se está manejando habéis visto que han salido muchos pilotos a decir que no podemos

Voz 0458 02:01 perder esto porque el problema de perder dos perderlo ya que no romper al calor recuperarlos

Voz 1025 02:07 hacer una pasta y un esfuerzo descomunal pero ahora mismo os aseguro que las disposiciones son continuos ayer hoy y mañana aquí se está hablando constantemente a ver qué pasa con todo esto pero sobre todo joe es que no puede ser que que sea un tema político porque al contrario cuando otros países caros y nosotros tuviésemos la decisión fuera directamente del Gobierno en España y que el Gobierno de España fuera quién quién puso

Voz 0458 02:32 pero dinero y decidiera dónde quiere que se corras dice que recorren Montmelo Jerez o donde sea pero eso aquí no pasa directamente la decisión política pasa por Cataluña pasa por la Generalitat que ahora mismo como os decía están esos dos partidos y por el Ayuntamiento de Barcelona con la señora Colau que algún día os contaré muchas cosas de las en la cola hay una cuesta

Voz 1982 02:50 Lary también ha al lo que se que es que el el circuito podría intentar una última jugada de buscar capital privado si no les sale el tema del capital público como decía José sí

Voz 0458 03:03 no cuadra sino cuatro Ávila cuenta porque lo que no es a ver yo creo que todos entendemos somos un programa de deporte Nos encanta todo Nos encanta la la Fórmula Uno eh pero como dice Xavi tampoco somos tontos y es verdad que se tiene que encontrar una viabilidad económica dentro de la propia ciudad lo que no tiene tan poco sentido Xavi Pons eh es que eh genera un impacto de cincuenta millones de euros que es una auténtica barrera barbaridad a la ciudad pero

Voz 1025 03:26 que en circuito Palme de millones hay hay que encontrar una

Voz 1982 03:28 no no no absolutamente absolutamente es decir el impacto en el territorio es es muy grande incluido el IVA es decir el canon de veinticuatro millones pero la supera todo esto pero claro el circuito tiene que ser rentable Si el circuito no es rentable si las los números no salen pues ahí es donde se va todo todo al pozo no