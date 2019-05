La radiografía de la dependencia en España

esa legítima una ayuda a la dependencia para mi padre en febrero del dos mil dieciocho pues tiene una enfermedad mental va a un centro de día todos los días tardes y así también es un respiro para mi madre me gustaría llevarlo más días y más horas pero claro todo eso es más gasto

Voz 2

01:21

no existe ningún sistema de urgencia cuando una persona está bien no bajar tramitar la dependencia la gente puede pensar pudo morir sin necesitar entonces cuanto pasa esto y realmente una persona es dependiente entró un hospital no tenemos ningún sistema que salga de ahí con una ayuda en cambio sale siendo completamente dependiente necesitando alguien que le de la comida alguien lo la cueste la familia trabaja