Sucedió una noche: Bacharach, Cate Blanchett y una furgoneta amarilla (12/05/2019)

en sucedió una noche un programa producido por Cadena SER y el canal de televisión trece

Voz 1606 01:22 muy buenas un saludo para todos los próximos cincuenta y tantos minutos vamos a hablar por ejemplo de un compositor define cuyas canciones hemos tararear Otto

Voz 9 01:31 piloto creo que inscriba sus propias canciones no se las escribe por Pájara

Voz 1606 01:36 felicitaremos a una estupenda actriz que cumple cincuenta años Kate Blanchet Kate

Voz 10 01:42 qué hay de un iceberg esperando donde Titanic

Voz 1606 01:44 quién nuestra risas de cine nos monta haremos en una furgoneta amarilla a la que hay que subirse en marcha

Voz 11 01:54 bueno llevando colgado

Voz 1606 01:59 aquí tenemos más cosas pero esa ya las iremos descubriendo por el cante antes empezar ya mismo que comience Sucedió una noche

Voz 1403 02:14 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 13 02:19 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 14 02:30 la película de TCM de entre las casi cien películas que TCM emite la semana que viene hemos elegido la lista de Schindler de Steven Spielberg una película que da igual las veces que la Attias visto siempre conmueve

Voz 15 02:42 vamos a recordar

Voz 0544 02:48 cuando a Steven Spielberg tenía tres años aprendió a identificar los números gracias a un amigo de su abuela Un superviviente del campo de concentración de Auschwitz el hombre ese subía las mangas y le enseñaba la diferencia entre el nueve y el seis dando la vuelta a su brazo donde tenía tatuados su número de identificación Spielberg era el único niño judío de su colegio y eso le costó más de una pelea no es extraño que creciera renegando de su religión el director no descubrió su herencia cultural hebrea hasta que se planteó qué educación religiosa dar a sus hijos entonces empezó a leer ya investigar un amigo le mostró un nuevo libro que acababa de salir contaba la historia de un industrial alemán que durante el Holocausto salvó de la muerte a cientos de judíos

Voz 16 03:36 dicen que aquí no mueren que es aplicar esto el refugio de estos temas que lo dice

Voz 0544 03:44 Spielberg se obsesionó con aquella historia convenció a la universal para que comprará los derechos y durante años buscó el momento adecuado para llevarlo al cine por fin a principios de los noventa tras conseguir un nuevo taquillazo con Parque Jurásico se sintió con derecho a abordar el que iba a ser el proyecto más personal de su carrera Oscar Schindler era un industrial alemán que vio la oportunidad de hacer negocio instalando una fábrica en el gueto judío de Cracovia el capital y la mano de obra la pondrían los propios judíos

Voz 18 04:19 una determinada la guerra se acabó pero de momento se puede ganar una fortuna de parece lo irá muy bien cuando consiga esos contratos

Voz 0544 04:25 sí sin embargo cuando Hitler dio un paso más hacia la llamada solución final y llevó a los judíos a los campos de concentración Schindler le siguió montó en el de Plaza Lou una nueva fábrica pero ya no era el afán de lucro lo que le impulsaba poco a poco se había ido dando cuenta del horror del Holocausto así que utilizando sus influencias convenció a los nazis de que el trabajo de los judíos podía beneficiar les a todos el motivo real era evitar que fuesen enviados a las cámaras de gas de esta forma el oportunista y especulador Schindler se convirtió en el héroe salvador de los judíos

Voz 0544 05:09 en La lista de Schindler Spielberg huyó del sentimentalismo y del horror gratuito para narrar la tragedia del pueblo judío su cámara afirma casi como si se tratara de un documental llegando al corazón de los espectadores sin efectismos made in Hollywood los lugares que aparecen en la película son los mismos donde ocurrieron las matanzas

Voz 19 05:26 esta calle divide el gueto en dos mitades a la derecha del gueto a funcionarios obreros ir de más a la izquierda excedente viejos y enfermos sobretodo se rodó en la verdad

Voz 0544 05:39 la casa y en la auténtica fábrica de Oskar Schindler hice utilizaron objetos de la época como pasaportes periódicos ropas os Beach fue el único lugar Real donde no pudieron entrar las cámaras debido al veto del Congreso Mundial Judío Isère reconstruyeron escenarios que son réplicas exactas del lugar

Voz 20 05:57 cuando llegaron los trenes les hicieron bajar a todos a Coldplay les obligaron a alinearse delante de dos barracones les hicieron desnudarse y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta y unos letreros que ponían baño exhala hacia las sí si se les dieron jabón les dijeron que respiraron todo el tiempo porque era bueno para la desinfección ellos mataron cocas

Voz 0544 06:28 el director no quería grandes estrellas en el reparto que distraje eran al público del mensaje de la película apostó por Liam Neeson como Oskar Schindler y el poco conocido por entonces Rey ains que interpreta al comandante jefe del campo a Moncloa un psicópata nazi que asesinó a miles de judíos

Voz 21 06:46 el comandante somos intento hacer bien mi trabajo y yo el mío fíjate aquí bajo mi responsabilidad para algo más que seguro que tiene razón

Voz 0544 06:58 la lista de Schindler fue la gran triunfadora en la ceremonia de los Oscar de mil novecientos noventa y cuatro por fin tras muchos años negándose lo Steven Spielberg consiguió que la comunidad de Hollywood reconociera con el Oscar al mejor director pero a pesar del premio el director tuvo que pagar un alto precio personal por la película

Voz 2 07:16 pues somos más

Voz 14 07:19 no trabaje durante tres años después de rodar el amistoso Zimmer porque el tema de la película me afectó emocionalmente de una manera tan significativa que cambió mi vida

Voz 0544 07:29 Spielberg se propuso con la lista de Schindler concienciar a las nuevas generaciones mostrarles lo que ocurrió lo que nunca debería volver a suceder en el mundo

Voz 2 07:39 esto

Voz 0544 07:44 de sus más Oskar Schindler salvó de la muerte a mil trescientos judíos que tuvieron entre todos unos seis mil descendientes una cifra la nada desdeñable comparada con los diez mil judíos que hoy viven en Polonia de una población que antes de mil novecientos treinta y nueve era de tres millones

Voz 2 08:01 no olvidarán el nombre de sin llegar fácilmente asegura Óscar se cumplirá todos les recordamos hizo algo

Voz 22 08:11 extraordinario

Voz 1606 08:24 momento ahora para nuestro juego semanal con otras películas que también emite TCM los próximos días tengo que contaros

Voz 2 08:32 quería decir en sino de una forma sencilla y natural pero no ha encontrado en la manera Meana crecida en mi casa me parece que me enviado

Voz 27 09:13 en ella señora no hay decirme que había tomado lo nuestro en serio verdad eso pasa en todos los safaris lo dicen los libros agujero los aprovechamos lo ir a reprochar Melo además con esos ojos que usted tiene en el mundo que se hubiera resistido

Voz 22 09:36 claro

Voz 28 09:41 no juega miles

Voz 29 09:45 no puede ser educar a Bale ni idea a las haré una esa hola

Voz 4 10:08 no

Voz 0544 10:14 cuando estaba entregado

Voz 13 10:16 cuando Fidel de ahí hablando más humano lo que podía inglés español que ni están hizo huyó con tiene tiempo habitación siempre pero ya de hizo una analogía tamaño está está muy desorganizada la habitación han grumas que de esta soborno hijo ingresado usted y que su propia situación no porque la mejor prueba de que no está limpia

Voz 24 10:52 todo

Voz 2 11:07 esta carta llegue a tus manos

Voz 16 11:09 verás como fui ya sin que tú siquiera supieses que existía creo que todos tenemos dos cumpleaños el día en que se nace del día que se despierta a la vida

Voz 0381 11:21 entre mis recuerdos muy ninguno claro antes del día que llegué del colegio de murallas frente a mi casa

Voz 1606 11:54 bueno vamos con la respuesta saber cuántas habéis acertados empezábamos con él película de Paul Verhoeven protagonizada por Isabelle Huppert en dos mil dieciséis su música era obra de la compositora Anta segundo diálogo Clark Gable le rompía el corazón acres Kelly hemos Rambo for y Ava Gardner cantaba la canción cómo va la tercera era un documental del año dos mil quince un viaje con Fidel dirigido por Eduardo Suárez este documental gira en torno a la relación entre Fidel Castro y el periodista John al PER que le acompañó durante un viaje que hizo el mandatario cubano a Nueva York en el año mil novecientos setenta y nueve la música en este documental Un viaje con Fidel era de Carlos Mármol terminábamos con Carta de una desconocida clásico de Masó Foods con Joan Fontaine

Voz 14 12:42 Jordan de protagonistas de su banda sonora hemos elegido este fragmento de la ópera Tannhäuser de Wagner que todavía suena de fondo

Voz 2 12:49 F M el cine que ya tenías que haber visto

Voz 0295 12:56 dale un título liguero escribirá en ciclo vivió curiosa Delfín

Voz 0544 13:05 en el programa de hoy vamos a celebrar dos cumpleaños el primero es el del músico burbuja cara que hoy día doce cumple noventa años o noventa y uno según otras biografías de Notro ya os hablaremos luego va cara es uno de los compositores más importantes que ha dado la música pop y también tiene una carrera nada desdeñable en el cine tres Oscar y ocho Grammys le avalan

Voz 14 13:31 en los años sesenta el pop incluís la bossanova hay otros ritmos modernos hicieron su entrada en las bandas sonoras la música de cine perdía parte de la fuerza dramática que aportaba al sinfonismo pero a cambio ganaba más aceptación popular

Voz 1403 13:44 te presento al futuro sabes la y que teóricamente si quieres ser feliz no debes profundizar ni tampoco

Voz 0544 13:54 siguiendo la estela de Henry Mancini el pionero de

Voz 14 13:56 nuevo estilo surgió una generación de jóvenes músicos de cine entre los que estaban Quincy Jones a los y Frings John Barry o el hombre que hoy nos ocupa

Voz 31 14:04 Burt Bacharach buenas tardes llego tarde

Voz 0381 14:07 no al contrario llegado el momento preciso

Voz 32 14:09 exacto su estilo musical era perfecto para eso

Voz 14 14:12 preciso momento que vivía la música de cine

Voz 1606 14:14 elegante romántico pegadizo en sus composiciones un gran velocista influenciado por los Jazz sino los ritmos tropicales y el pop su gran especialidad siempre fueron las canciones canciones que la mayoría de la gente identifica con sus intérprete

Voz 9 14:28 pero no creo que escribe sus propias canciones no se las escribe por cara

Voz 1606 14:33 así es Bacharach estaba siempre detrás de hecho es uno de los veinte compositores que más Heats ha colocado en las listas de éxito de toda la historia más de setenta canciones suyas han llegado a los primeros puestos de los chats formando en su conjunto un auténtico tesoro de la música popular

Voz 14 14:49 muchas de estas canciones nacieron en películas o han sonado en infinidad de ellas como por ejemplo la que Burt elige como la preferida de toda su carrera una canción que escribió para un film británico de los años sesenta

Voz 2 15:00 bien están cómodos entonces ya podemos empezar yo me llamo

Voz 28 15:06 cero

Voz 33 15:08 algo

Voz 34 15:14 no

Voz 35 15:18 Juan

Voz 14 15:24 estaba es si la Black cantando el tema de la película que lanzó la carrera de Michael Caine

Voz 1606 15:30 pero aunque han sido muchos intérpretes los que han cantado temas de Bacharach hay un nombre que destaca que ha agravado más temas suyos que nadie Dion guarda su cantante favorita o Javier Guillén

Voz 0544 15:42 hemos hecho mucha música juntos a lo largo de los años y espero seguir haciéndolo nadie canta mis canciones como Unión eres la mejor

Voz 1606 15:51 Burt Bacharach empezó como pianista en los años cincuenta acompañando a artistas como Dietrich ya finales de esa década consiguió sus primeros éxitos en el cine comenzó a destacar escribiendo algunas canciones de películas como esta que hizo para una comedia de Doris Day Hudson no me despido su primera partitura completa la creó en mil novecientos sesenta y cinco para la comedia qué tal Pussycat el debut también como guionista y actor de Woody Allen

Voz 36 16:35 dicta aquí con él muy muy resfriado haciendo algo siempre has dicho que harías cualquier cosa por Michel demuestra no pero tuve es que puños tiene

Voz 1606 16:45 música divertida y muy pegadiza tenía también una canción interpretada por Jones

Voz 37 16:50 Juan Watts quién

Voz 8 17:05 sí

Voz 37 17:12 no

Voz 1606 17:14 un par de años después en esa misma línea musical y de comedia disparatada llegó otro de sus grandes éxitos Casino Royale una parodia de las películas de James Bond

Voz 1403 17:23 no había visto por casualidad una señorita contraje pero puede ser una joven con la cabeza metida en un saco que se llevaban dos tipos mal enterrados sí podría ser sí señor

Voz 1606 17:55 pero su consagración definitiva se produjo en mil novecientos sesenta y nueve con un western muy atípica

Voz 38 18:00 no he conocido a nadie más simpático que Tuni más rápido que sin embargo sólo son dos hombres a quienes persiguen por forajidos

Voz 1606 18:07 los hombres y destino o la película de Paul Newman y Robert Redford causaría una revolución en su aspecto musical primero porque vía de las vibrantes composiciones que caracterizaban al género y apostaba por una música mucho más ligera hayan ACR

Voz 39 18:20 nunca

Voz 1606 18:20 más aún por primera vez en un western se atrevían a utilizar una cara

Voz 39 18:25 no al principio o al final de la obra

Voz 1606 18:27 a la comida norma sino en una escena bien entrada la acción de Zein Pedro clowns diseminarse

Voz 0544 18:34 antes de componer la música para las secuencias de la bicicleta vi la escena varias veces en la moviola finalmente escribí el tema y pensé que quizá podía ser una canción con letra y todo pero no sabía en qué medida el director pondría alguna objeción fue una decisión muy arriesgada por nuestra parte podría haber sido muy negativo si no llega a funcionar pero funcionó resultó muy bonita

Voz 1606 18:56 Bacharach ganó dos Oscar a la mejor partitura hay a la mejor canción con este tema que cantaba Villa hizo unas

Voz 28 19:04 en de equipo

Voz 14 19:20 a comienzos de los años setenta continuó su buena racha con películas como Los chicos de la banda pero el fracaso de un musical que adaptaba al clásico de Frank Capra Horizontes perdidos que trabajó mucho tiempo les llevó a apartarse del cine para centrarse en su carrera discográfica en mil novecientos ochenta y uno sin embargo regresó con un nuevo eh éxito de taquilla Arthur el soltero de oro enhorabuena tío

Voz 2 19:43 con esto ha afirmado ser rico el resto de tu vida

Voz 1606 19:46 es justo mi aspiración con esta película Burt Bacharach obtuvo su tercer Oscar por el tema central quinta octava Christopher puedas

Voz 40 19:52 no

Voz 1606 20:21 aunque en las décadas siguientes trabajaría esporádicamente en películas como Turno de noche o el rompecorazones la presencia de Burt Bacharach que Martínez se hizo cada vez más discreta incluso en el mundo musical se empezó a considerar un poco pasado de moda pero en mil novecientos noventa y siete el cine llegó nuevamente al rescate para reivindicarlo todo gracias a este tipo

Voz 11 20:42 por es por mí por mi madre que ricas

Voz 1606 20:47 Mike Myers gran admirador del compositor le pidió que hiciera una breve aparición cantando y tocando el piano en su película

Voz 2 20:54 pautas

Voz 14 21:05 en la segunda parte de Austin Powers volvió a contar con él esta vez al lado de otro de sus grandes fans

Voz 0295 21:12 este plan

Voz 11 21:27 por qué por qué

Voz 14 21:42 a partir de ese momento se inició un auténtico Ribeiro el de su obra con reducciones de sus discos nuevas grabaciones y giras por todo el mundo pero estamos llegando al final del reportaje y sería injusto no mencionar aquí y ahora

Voz 9 21:55 si eres Hal David él describe la letra escribe la música

Voz 14 22:00 en efecto Hal David fue el letrista de la mayor parte de sus éxitos durante los cincuenta a los sesenta y los setenta llegado un momento se distanciaron ni en los años ochenta para Crack empezó a trabajar con su tercera esposa Christa cara al Bayern sin embargo en dos mil la pareja de oro volvió a unirse precisamente para la banda sonora de una película ella es única donde sonaba este tema interpretado por su querida Dion Word en mayo de dos mil doce el presidente Obama entregó el Premio Gershwin al mérito musical anduvo compositor sólo pudo asistir Burt Bacharach ya que se encontraba enfermo de hecho falleció pocas semanas después

Voz 1403 22:45 yo ya estoy de vuelta en ambos haciendo viejos Slater Mina

Voz 14 22:49 Burt Bacharach en efecto está de vuelta de todo a sus noventa años ya no ha de demostrar nada a nadie si sigue componiendo canciones dice que sólo la muerte le retirara su contribución directa la música de cine quizá no sea muy amplia pero su legado musical dentro del pop resulta incomparable muchas de sus canciones suenan seguirán sonando en el cine año tras año década tras década los clásicos nunca muere

Voz 0544 23:42 Music ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie maquillada pero sí muy pronto y para el resto de su vida este caso toda vivida Estados hoy nos visita Majid tantos la actriz Zahara que ahora podemos ver en los cines en la película la pequeña Suiza dentro de unas semanas estrenará un nuevo largometraje antes de la quema de Fernando Colomo Magic saltó a la fama gracias a la serie de televisión Visa vis y la hemos visto también en otras como las chicas del cable Magic Santos es malagueña y su nombre se lo puso su madre por Machi yo Bertie el personaje que interpretó la actriz Susan Sullivan en la serie de televisión Falcon Crest

Voz 0381 24:30 y Madrid bueno no sé yo creo que tenía hay mucha dudas no sabía cómo llamarme no me veía cara de nada hasta que de repente escuchó el nombre de Maggie hacia gracia en doce me empezó a llamarme

Voz 29 24:41 bienvenido a casa y me alegro de ver te espero que el viaje no haya sido pesado

Voz 0381 24:46 estuvo mal es tener una orquesta de música esta orquesta que todos hemos visto el la Feria de los Pueblos a tuvieron la orquesta durante veinte años

Voz 43 24:54 bueno amigos aquí termina nuestra actuación por esta noche cierto a todos los caballeros de este elegante hotel que todos las chicas de orquestas son grandes vistosas que pretendo que sigan siéndolo

Voz 0381 25:05 yo la verdad es que siempre me gusta mucho la música de hecho mi padre casi que intentó el su sueño era que yo fuera violonchelista sí que bueno empecé a hacer música hay empezado para el celo es tu durante tres años pero finalmente descubrir teatro me atrapó tenía quince años me atrapó a desde el primer día dije yo voy a ser actriz

Voz 44 25:32 eh

Voz 0381 25:33 pero no me atrevía porque yo era muy tímida es que realmente tendría que estar aquí estoy aquí por una recordé una profesora de interpretación de Literatura en el Instituto que me dijo que los actores más extrovertido es encima un escenario era la persona más introvertida y que bueno me animó a que probase sacar adelante tengo dos opciones

Voz 45 25:53 contar la verdad acabar abierta en canal callarme

Voz 0381 25:56 exterminar igual siempre supe que si va a ser actriz tendría que es una actriz preparada en cuanto musicalmente como bueno también trabaja que tuviera trabajado mi Mis instrumentos entonces justamente en la que tenían trabajo o Mi cuerpo el doce de metía hacer danza clásica

Voz 46 26:11 la vez por las mañanas suelo hacer deporte footing gimnasia la verdad es que nos dejan bastante tiempo libre así que aprovecho para leer tienen una biblioteca enorme

Voz 0381 26:21 autores clásicos sobre todo bueno y ahí me debatir durante mucho tiempo existiera actriz bailarina porque también le mete mucha caña a la danza pues trabajé por la Costa del Sol como bailarina en algún momento durante dos veranos para ahorrar para irme a estudiar a Cuba que me fui a estudiar danza es una película que he visto mucho mucho mucho de pequeña era regreso a Oz que era una versión bastante macabra de de El mago de Oz

Voz 21 26:56 ya te dije que vendría cosas escoltar judío hasta aquí permitir que se en el sagrado otro y por qué no Alicia en el país de la maravilla

Voz 0381 27:10 que será un clásico fantástico aunque bueno ahora ya hoy en día tiene otras lecturas que igual no me gustan tanto

Voz 47 27:16 me lo ni venía pedir dígame habla con López

Voz 0381 27:25 pero obviamente tu gusto van cambiando oí en la adolescencia es otro son otras películas y hoy en día me gusta mucho el cine de David Yates me parece muy bien que muy inquietante Holanda cómo utiliza en el caso de Lynch eh el arte os a la la pintura como no se había hay otro uno ingrediente que a mí ahora me llenan así que cuando era más joven no pero bueno es que yo creo que va cambiando por eso al final te vas quedando de cada época de tu vida con películas que te han marcado compromiso

Voz 2 27:59 tengo aquí conmigo prime edad

Voz 0381 28:01 Imaz y de repente me vi siendo la protagonista en una serie en Prime Time de la noche a la mañana y tenía que estar preparada trabajaba todos los días durante seis meses y ahí aprendí a quererme aprendí a no juzgar a la actriz aprendes a mejorar cada día en en en el set pero no juzgar me hasta un punto que te pueda bloquear

Voz 2 28:21 Macarena Ferrero está sin nada está vamos Ferreira de gatos cosa que él estaba ahí en la cama

Voz 0381 28:26 o a lo que te de hecho Ferreiro darle las gracias a ese personaje aparte es un es un proyecto que sigue estando vivos ahora creo que se estrena en Bélgica en Japón en Uruguay porque además es un proyecto del que me siento muy orgullosa

Voz 2 28:41 bastante bastante entretenida Roda me pasearon bolas meditan sapo

Voz 0381 28:46 y tengo Anabel dándome ultimátum yo no quiero convertirme en una actriz de moda yo quiero crecer con cada uno de los personajes y para mí lo más bonito lo que me está pasando esa de todo el trabajo de este teniendo que tengo la oportunidad de de crecer muchísimo porque las escuelas está muy bien pero la mayor escuela es la de un rodaje días estábamos quitaron exteniente de células

Voz 16 29:06 no no no es una cita de celos es una cenital de integridad

Voz 0381 29:10 cuando realmente de la acción y todo lo que has aprendido todo lo que has estudiado y todo lo que tú querías ese personaje que tenías ensayado y tienes que se tiene que ver y tienes que vivir

Voz 2 29:20 qué pasa por qué no estás contenta consigue la libertad siento que no la merezco

Voz 21 29:25 qué dices que no tienes que salir de aquí

Voz 0381 29:28 tengo siempre miedo de que pase y que me quiten este momento no pero bueno luego al final me relajo pensando que tengo que hacer la que no importan mañana lo que importa es ahora lo que importa es hacer el trabajo con todo el amor y respeto posible sin ningún tipo de temor disfrutando al final no sólo que no llega disfruto

Voz 48 29:48 en el asesinato de esa chica robo conceden todos los ciegos que tengo poder estar aquí pues no sé lo mejor con suerte a los cincuenta años bueno

Voz 0381 30:00 una ley de madurez ETA yo soy muy exigente en Toledo donde el director no ve un error yo sí lo veo pero bueno pero intento tomarlo como de una forma muy saludable Ike porque al final esta cosa la mente muy poderosa y el actor trabaja con su mente con su cuerpo con su energía también con tu mente no te puede ir a la contra en doce intentos de tener una mente sana y exigir me hasta un punto y ha aprendido a hacer eso

Voz 16 30:21 qué va a declarar en contra de la mayor que conozco suyo a la que vamos a Baser a mí iguales y por casualidad no lo hace da igual porque

Voz 0381 30:30 a pesar de aquí el resto dividida es muy bonito a mí me encanta mi trabajo porque aprendo mucho de lo personaje y no importa el género no importa la historia la que esté involucrada o que siempre vas a sacar algo personal de cada cada uno de los personajes fijos porque

Voz 21 30:45 eh

Voz 45 30:45 no hay nada más de condena por colaborar y probó la conducta además bueno Kayes de malversar centinelas y ayudará a cumplir las normas de que no es tan grave

Voz 49 30:53 Milan armas chica que vas a ser que va a ser la ataques

Voz 21 30:56 ser a Valbuena que no te enteras

Voz 0381 30:58 luego pues verde pues el este estreno estoy siempre hecha un flan así que ya veremos

Voz 41 31:17 no

Voz 14 32:27 suena a Marilyn Monroe con esta canción que grabó para la película Río sin retorno un western en el que formaba pareja con Robert Mitchum nuestra siguiente protagonista también es rubia como Meli como vaca la cante está bien está de cumpleaños

Voz 2 32:44 lo que los dejó es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 14 32:50 así el segundo cumpleaños que celebramos esta semana es el de la actriz Kate Blanchet que el próximo martes día catorce cumple cincuenta años en el siguiente reportaje vamos a recordar los comienzos de la que hoy es una de las actrices más destacadas de cine actúan

Voz 0544 33:10 lo primero que llama la atención de Kate Blanchet son sus ojos azules tan claros que parecen casi transparentes su ojo izquierdo es más oscuro bueno eso lo dejamos para los expertos Kate Blanchet tiene una belleza peculiar es rubia pero no casa con la típica Barbie americana su piel es muy blanca ella a primera vista da una impresión de mujer fría gélida aunque

Voz 10 33:33 pero las apariencias engañan Kate es muy especial que hay tesón iceberg esperando el tétanos

Voz 0544 33:38 así se puede explicar que en los últimos años hayan dicho de ella que es la sucesora de actrices como Meryl Streep o Glenn Close una actriz muy metódica que analiza a fondo sus personajes elige con cuidado sus papeles sin importarle que sean de protagonista o de secundaria una actriz que ha aprendido a disfrutar mucho de su trabajo

Voz 11 33:57 hola buenas

Voz 21 34:01 cuando estudiaba Arte Dramático disfrutamos sólo con los ensayos porque me daba miedo ponerme delante del público que ha aprendido con los años ese disfrutar de todo el proceso gracias sale en libertad que te da el actuar es como un acto de generosidad el público así que ahora disfruto con el viaje a personal que hago desde los ensayos hasta el interpretación

Voz 11 34:20 no

Voz 0544 34:22 una de sus especialidades son los acentos aún siendo australiana los británicos aplaudieron sus interpretaciones de la reina Isabel primera clavó la forma de hablar de Katherine Hepburn en El aviador en el buen alemán por ejemplo parecía una auténtica germana

Voz 2 34:36 elija que seguirle el toque de queda que a veces es inoportuna no es seguro según parece nunca se cobra aquí a quien puede sacar Nate Berlín

Voz 0544 34:45 a pesar de todo Kate Blanchet es muy perfeccionista y nunca se siente satisfecha con lo que hace

Voz 21 34:54 nunca estoy feliz con lo que hago aguantó ver mis películas porque siempre encuentro errores en mi trabajo mi única esperanza es que los demás no lo vea

Voz 0544 35:05 pero vamos a echar la vista atrás para reencontrarnos con la otra Kate Blanchet aquella que todavía no se había convertido en una estrella de cine

Voz 2 35:18 yo

Voz 0544 35:19 pasó su infancia en Australia en su casa

Voz 2 35:21 Bourne

Voz 16 35:24 con la cabeza llena de sueños imposibles

Voz 0544 35:26 el padre era norteamericano murió de un ataque al corazón cuando Kate tenía diez años ella al principio no iba para actriz empezó la carrera de Económicas pero los libros la aburría lo dejó así que cogió una mochila y se dedicó a viajar durante un año por todo el mundo un día cuando estaba en Egipto

Voz 16 35:46 no voy demasiado bien de de dinero esta semana

Voz 0544 35:52 alguien le ofreció trabajar como extra en una película que estaba rodando allí ya así tuvo su primera experiencia cinematográfica sólo era un papel de figurante pero la cosa debió gustarle porque cuando volvió a Australia se matriculó en Arte Dramático todo empezó a funcionar en su vida laboral

Voz 16 36:09 tenía un don que sí siempre seguir mis instintos no

Voz 0544 36:13 sabía lo que pasó es que empezó a ganar premios teatrales de hacerse un nombre en su país en esos años de teatros se hizo muy amiga de Geoffrey ras con el que compartió varios repartos años después coincidiría con él en las dos películas de la reina Isabel

Voz 2 36:27 su acaba de regresar encomendado el cuidado de vuelta mágica

Voz 0544 36:35 debut en el cine americano llegó en mil novecientos noventa y siete con dos películas camino al paraíso al lado de Glenn Close Oscar y Lucinda junto a Ray FAES en la que los dos interpretaban a unos ludópatas

Voz 2 36:47 no no le he pedido skin cada minuto del día que tal vez algo mosso digamos mira a Kabul era buena debo admitir que no compartimos son pasada demasiado ejemplar

Voz 0544 37:02 fue también por entonces cuando conoció al hombre de su vida

Voz 2 37:05 me esmerada es el diez lo está reduzcan la mirada

Voz 0544 37:10 en una fiesta le presentaron a Andrew Upton futuro guionista productor y director teatral que por entonces trabajaba como montador en la película Babe el cerdito valiente se hicieron novios en mil novecientos noventa y siete Se casaron incluso

Voz 21 37:24 uno

Voz 0544 37:25 sino cuatro han tenido al primero no le llamaron Dashiell en honor al escritor favorito de la pareja Dashiell Hammett

Voz 52 37:34 no

Voz 0544 37:40 pero volvamos a mil novecientos noventa y siete las cosas en lo personal y en lo profesional para Kate Blanchet parecían ir bien escuchando

Voz 2 37:47 John

Voz 0544 37:48 todos tanto porque poco después su nombre sonaba en los cuatro puntos cardinales

Voz 53 37:55 no está en cuestión para guisos puesto

Voz 0544 38:08 la película en efecto era Elisabeth en la que hacía de Isabel I de Inglaterra el director secar Kapoor cuenta que la eligió por instinto

Voz 13 38:17 estas mía he dado I wanna be fue un día por casualidad Oscar y Lucinda

Voz 14 38:25 esa es el todo el mundo parecía estar recuerden conmigo fue una decisión instructiva ahora cuando me preguntan puedo contestar que la elegí por Suppli traslucida por su riqueza temporal podría seguir pero de alguna manera eso sería tratar de dar respuestas lógicas a una decisión intuitivo

Voz 1403 38:42 la

Voz 21 38:45 en adelante seguir mi propio criterio por ver si lo hago mejor pero soy sólo una mujer puede que sólo sea una mujer posible Aprocom puedo tener el corazón Tino

Voz 0544 38:53 su personaje le valió varios premios internacionales un Globo de Oro y una nominación al Oscar y aunque no lo ganó Kate dio el paso definitivo había sentado sus reales en el mismísimo Reino de Hollywood la famosa desaparecida casi una estrella

Voz 54 39:09 de la tele la vimos después en películas como El también

Voz 0544 39:12 esto de Mister Ripley o premonición hasta que un día recibió la llamada de Peter Jackson

Voz 16 39:16 cuando se extra no soy rehén

Voz 0544 39:21 y efectivamente lo fue reina de los elfos en las tecnologías de El señor de los anillos y el joven

Voz 2 39:27 la misión se encuentra en el filo de la navaja descuidados un instante y fracasará para desgracia

Voz 0544 39:34 este papel la hizo inmensamente popular seguramente será siempre uno de los más recordados de su carrera

Voz 2 39:41 a dura prueba

Voz 55 39:42 las tiré al oeste Isère siempre Galarza en su

Voz 0544 39:53 convertida ya en una actriz popular aquí solo le faltaba una cosa para convertirse en una auténtica estrella cine

Voz 2 40:03 Kate Blanchet

Voz 0544 40:06 dos de Martin Scorsese por la que ganó el Óscar de actriz de reparto haciendo nada menos que de Katherine Hepburn

Voz 2 40:12 Bartlett aquí ya esto marginada Down vida defenestrado acabadas hoy el pescado podrido que todos rechazan que se vayan acuerdo esa pandilla de desalmados

Voz 0544 40:21 en total Kate Blanchet ha estado nominada a la estatuilla seis veces el segundo ya como protagonista lo ganó en dos mil catorce por Blue Jasmine que sí que lo es una de las mejores actrices del cine actual feliz cumpleaños

Voz 57 40:52 adiós

Voz 1606 42:09 seguro que algunos la habéis reconocido por la ONU es Luz Casal con esta canción de la película de dibujos animados bosque animado sentirá su

risas de afines

Voz 0544 42:26 quiero hacer una comedia Ruiz

Voz 0295 42:28 risas de afines

Voz 0544 42:33 es buena hola qué tal amigos hace unas semanas os hablé en esta sección del poder terapéutico que cien en algunas comedias películas vitalista es que no sólo consiguen que te rías y pases un buen rato sino que salgas del cine con un optimismo renovado y la sensación de haber contemplado la vida de este otro enfoque más esperanzador es lo que pasa con la comedia que os traigo hoy una película del año dos mil seis sobre una familia que viaja en una furgoneta para participar en un concurso

Voz 21 43:14 Kiefer infantil Pekín

Voz 0544 43:17 acto seguro que muchos la recordáis no

Voz 60 43:21 aquí estamos nosotros para eso

Voz 28 43:24 sí

Voz 14 43:28 comedia sobre la vida familiar hay muchas pero los protagonistas de Pequeña Miss Sunshine no tienen nada que ver con los tópicos de la familia americana no viven en casas bonitas con jardín y tienen un perro de mascota ni su problema principal es ver aquí Universidad enviarán a la hija mayor

Voz 1606 43:45 los miembros de esta familia son torpes miserables y caóticos tanto que resultan muy reales

Voz 61 43:52 estoy ya hasta los huevos Jover no lo entiendo es que no podemos cenar en esta puñetera casa aunque sea una sola vez barco que no sea el puto pollos de los huevos tapanos María

Voz 14 44:02 el padre se gana la vida vendiendo métodos de autoayuda con no demasiada fortuna al abuelo le han echado de la residencia de ancianos

Voz 0295 44:10 qué te pasó allí pasó te lo diré yo les pagaba ellos compraba vieja

Voz 14 44:20 una madre al borde del ataque de nervios una adolescente que no

Voz 10 44:23 no hay mesas ocultas de Coín ha dejado quebrar

Voz 2 44:28 voto de silencio de un cuñado encías suicida

Voz 21 44:31 que no eras FEIL por varias razones

Voz 10 44:34 pero lo principal fue que me enamoré de alguien que no me correspondía la alguien que iban en clase estaba muy enamorado de él

Voz 21 44:42 que era un chico te enamoras te digo tonto

Voz 14 44:47 la más normal de la casa parece ser la hija pequeña una niña concita y con gafas cuya ilusión en la mira es convertirse en una mis una reina de la belleza infantil

Voz 21 44:56 qué posibilidades que discutir creo que puedo ganar porque las otras chicas llevan más tiempo en esto pero yo entreno a diario un día

Voz 14 45:05 una llamada de teléfono va a cambiar sus vidas

Voz 62 45:08 tengo clamorosamente cualquier me pasado finalista en el Regional de Misano acaban de llamarme ahora que la niña que era no tuvo que renunciar a la Corona unos de comida algo de unas pastillas para adelgazar está clasificada para el concurso estatal en Redondo Beach

Voz 14 45:25 es así como la familia al completo coge su vieja furgoneta y se embarca en un viaje hacia California donde se celebra el concurso de belleza infantil

Voz 2 45:33 cómo vas a meter al abuelo en el mar no es necesario

Voz 21 45:36 venga yo le tengo cariño

Voz 1606 45:40 viaje aderezado con peleas y discusiones

Voz 10 45:43 cuánto te te esas gotas de Xabi Alonso invita la casa los regalos gratis esperaba él demás mecánicos

Voz 2 45:50 vamos allá

Voz 1606 45:54 y algún que otro encontronazo con la ley

Voz 11 45:57 te obligan a parar al

Voz 0544 46:00 tu calidad entendido Pequeña Miss Sunshine es una

Voz 1606 46:02 a road movie en toda regla y como tal los personajes irán transformándose en el transcurso de la película para descubrir al final que necesitan el apoyo los unos de los otros no

Voz 2 46:13 hemos recorrido mil kilómetros que me hubiera sino llegamos a ese como sea dichas no dejarle nos dejaremos Recha que estas pensado llevaremos

Voz 1606 46:29 durante una charla que ofreció en el Palacio cuando era gobernador de California Arnold Schwarzenegger se dirigió de esta forma a un grupo de alumnos

Voz 0544 46:37 escucha bien niños Si hay algo en este mundo que me da asco son los perdedores los desprecio profundamente

Voz 14 46:44 aquellas palabras publicadas en un periódico encendió la bombilla en la cabeza del guionista Michael Arndt para escribir el argumento de la vida y es que Pequeña Miss Sunshine le da un buen repaso en clave de sátira a una obsesión muy americana

Voz 13 46:58 hay dos clases de personas en el pueblo los triunfadores los fracasa

Voz 14 47:03 esa manía de dividir el mundo entre perdedores y ganadores que se introduce en el cerebro de los americanos desde muy pequeños

Voz 2 47:11 qué dices de dónde ha sacado esa idea de ser una fracasa

Voz 21 47:15 del palco

Voz 2 47:18 al revés vino hubo momentos sabes lo que es un fracasado un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de que ni siquiera intenta

Voz 1606 47:27 a le mete un viaje también a esa aberración que son los concursos de misses infantiles

Voz 2 47:32 señoras señores bienvenidos

Voz 25 47:35 la vigésimo cuarta edición de pequeña

Voz 2 47:43 preciosas concursantes

Voz 1606 47:47 el guionista ofreció el libreto a Jonathan Dayton y Valerie Faris un matrimonio de directores que debutaba en el cine aunque ya era muy conocido en el mundo del videoclip musical donde había conseguido una decena de premios de la MTV dos Grammys

Voz 65 47:59 en

Voz 1606 48:10 Sunshine es una película coral donde todos sus protagonistas cuentan con momentos brillantes Greg Kinnear es el padre Toni Collette la madre Paul gano ese actor que se parece a Messi un hijo adolescente

Voz 14 48:23 el papel de abuelo juerguista y mal hablado se lo reservaron al veterano Alan Arkin

Voz 2 48:28 a buscar algo para ver si quieres algo traerme tres me algo que sea muy nada de esa mierda retocada bien aquí van veinte compra algo tu también una revista de Maric acuerdo

Voz 14 48:43 de todo el reparto el papel del tío homosexual era el que más problemas representó Bill Murray Robin Williams lo rechazaron el elegido finalmente fue Steve Carell no sin muchas dudas por parte

Voz 1606 48:54 los directores ya que por entonces todavía no era muy conocido sin embargo entre el rodaje y el estreno explotó en popularidad gracias a la película Virgen a los cuarenta y a la serie de televisión The Office y a la postre era casi el más famoso el reparto cuando se estrenó Pequeña Miss Sunshine

Voz 0295 49:10 quiero que todo el mundo sepa eso ir mayor esperpento de los Estados Unidos

Voz 1606 49:16 pero sin duda el auténtico caramelo de la película es la pequeña Abigail Breslin una niña encantadora de diez años que provoca sonrisas y emociones cada vez que entra en escena

Voz 2 49:29 tú eres la chica más guapa del mundo entero no lo dices en serio estoy enamorado de tiro sólo es por tu inteligencia o personal es porque por dentro y por fuera

Voz 14 49:42 no podemos olvidarnos de ese otro protagonista de cuatro ruedas que es la vieja furgoneta Volkswagen de color amarillo que también provoca algunas de las mejores escenas de la película

Voz 2 49:52 tienen un problema

Voz 1606 49:55 cuarto Pequeña Miss Sunshine se convirtió en el exlíder de dos mil seis en Estados Unidos palabra que se aplica a las películas de presupuesto humilde que sorpresivamente arrasan en taquilla más lleno de premios por ejemplo el Premio del Público en el Festival de Sundance en el de San Sebastián

Voz 29 50:12 The New TCM del público dotado con treinta mil euros para el mismo Stone Jonathan Dayton

Voz 1606 50:21 tuvo también cuatro nominaciones al Oscar incluida la de mejor película ganó dos estatuillas una para el guión y otra para Alan Arkin abuelo desacomplejado

Voz 0295 50:30 el es que te un consejo ya habla la voz de la experiencia a muchas mujeres no sólo a una mujer muchas mujer suficiente para aquí a una tú eres mejor que ellas también son menores es perfecto cuando cumplan los dieciocho veintitrés a cinco ahí sí que es decir entre la furgoneta ahora mismo

Voz 1606 50:48 una comedia inolvidable en definitiva que supo mezclar risas con drama tal emocionante trágica el divertida como la vida misma aquí

Voz 2 50:57 la chapa con el número alguna cosa más si hay alguna Funeraria por aquí

Voz 0544 51:07 Pequeña Miss Sunshine no sólo es una comedia muy divertida sino un canto a la diferencia y a todo aquello que se sale de la norma

Voz 2 51:14 quiero que sepas que no casa si eres tú tampoco pasan si eso es lo que tú quieres

Voz 0544 51:22 una película que nos enseña a perder el miedo al ridículo y a huir de las etiquetas de perdedores y ganadores Lies estos cocos la Pete es un puto concurso de belleza detrás de otro el Instituto de la universidad luego el trabajo a tomar por culo una película como os decía al principio capaz de alegrar del día con muy poca cosa fina Amigos hasta la semana que viene

Voz 14 52:03 terminamos por hoy Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche este horarios resulta incómodo cosa que comprendemos perfectamente los podéis escuchar cuando queráis a la hora que De6 en los podcast de Cadena Ser punto com Canal TCM punto com hoy nos vamos a despedir con esta canción que ya suena de fondo perteneciente al violín rojo una película canadiense del año mil novecientos noventa y ocho con la que John Galliano ganó el Oscar a la mejor banda sonora que paséis un buen domingo Ríos esperamos la próxima semana chao

