Mariasun Quiñones: "Estábamos súper convencidas, si no se sale así a los partidos no se puede ganar"

Voz 1991 00:00 pero lo primero que hacemos o lo segundo en este caso es marcharnos a los Cármenes le ha ganado la Real Sociedad a la final de la Copa de la Reina al Atlético de Madrid dos uno himnos pide paso Luis Ruiz con protagonista hola Luis qué tal buenas noches

Voz 1 00:12 pues efectivamente ya ves aquí estoy con la mejor jugadora del partido noches hola buenas noches buenas Julien contenta como con el triunfo pocos algo todo tu compañero ya nos escucha resume

Voz 1991 00:23 hola buenas noches muchísimas felicidades

Voz 1855 00:27 más gracias cómo está siendo esa celebración

Voz 1991 00:29 poco de compañera de reportera

Voz 2 00:31 al hombre pues la verdad que todavía no ha tenido oportunidades el equipo pero vamos lo que puedo escuchar la verdad es que sí lo pipas también unas horas doce dos hijos lo espero ir dentro de poco para poder celebrarlo comedias

Voz 1991 00:45 ya que es sabe esto de ser campeona de la Copa de la Reina encima siendo la en Vichy mal no se puede pedir no

Voz 1855 00:51 más no se puede pedir estamos orgullosos y está el trabajo que a día de de todo lo que estamos haciendo una de que las mujeres hagamos en en televisión de que salgamos portadas de de que sigamos creciendo luchando por lo que nos merecemos por la igualdad imagino que además sabe mucho mejor

Voz 1991 01:10 por ganando L al Atlético de Madrid reciente campeón de Liga Esqueleta mucho más valore

Voz 1855 01:14 bueno más al no se al final era una final de sabíamos que que el Atlético Mari venía a ganar la Liga encima de esta casa no no hemos hecho un partido redondo o no yo me quedo trabajos que ha hecho cada jugadora de equipo te estás de toda la gente que se ha quedado fuera de toda la afición que nos ha apoyado hoy en Granada ahí Donosti desde donde sea

Voz 1991 01:37 María un creo que estabais muy concienciadas verdad para esta final que el gran objetivo que lo había preparado muy bien

Voz 1855 01:45 bueno estamos súper convencidas no yo creo que hacía que Salgado partidos y citó no sabes decía no se puede ganar parque

Voz 1991 01:54 te han contado cómo está San Sebastián hemos encontrado un poco pero patas arriba está patas arriba ya te lo digo yo

Voz 1855 02:02 muy bien muy bien pese a ver espero que mañana también este este petardo y sobre todo a que la gente disfrute que nosotras lo vamos a insultar también

Voz 1991 02:10 Villa no el ver los Cármenes con ese ambientazo la gente apoyando el fútbol femenino como tiene que ser no

Voz 1855 02:17 pues si ha habido una expectación de la leche de más de diecisiete mil personas dos aficiones que se han portado de lujo que hace no amparadas animar porque no de vamos creciendo es la gente espero que lo haya disfrutado desde Televisión y esperemos que todo siga así

Voz 1991 02:33 oye cuéntame secreto quién va a ser ahí la la maestra de ceremonias de la fiesta quién es la más bulla Anguera

Voz 1855 02:38 no puedo seguramente cargado autista pero no lo sé ya veremos pues ya te contaré eh

Voz 1991 02:43 variase un enhorabuena disfrutar este título Un beso juergas el teléfono de Lou Reed a otro punto en Los Cármenes está Roberto Ramajo con protagonista hola Robert qué tal buenas noches estoy

Voz 1825 02:55 la tal muy buenas con un hombre muy pero que muy feliz no no no para de tener una sonrisa de oreja oreja empieza una y termina en San Sebastián le han cantado Yago tú te acuerdas de aquel grito cuando la Real Sociedad de chicos fue campeona de Liga aquel grito de no pasa nada tenemos saca Darko nada correcto pues oye encantado encantado lo mismo no pasa nada tenemos sabes coronada Gonzalo Arconada Mister de la Real

Voz 3 03:19 la sociedad femenina muy buenas noches hola muy buenas noches enhorabuena soriana muchísimas gracias cree que sientes cuéntame ahora mismo bajando de la nube

Voz 4 03:29 DGT después de tanta intensidad desde vivir el el partido

Voz 5 03:35 y todo lo que hemos vivido de celebración

Voz 3 03:38 posteriormente los Sara e intentando

Voz 4 03:41 es consciente de lo de lo que hemos hecho no Yago te escucho

Voz 1991 03:44 ya en sintonía de la Cadena Ser el entrenador de la Real Sociedad no pasa nada tenemos a Arconada buenas noches hola muy buenas las doce de la enhorabuena no te estoy viendo pero por el tono de voz veo como una especie de cómo deliberación ansiedad de de querer celebrarlo de determinar de no terminar de creértelo de de de saber que has conseguido algo muy grande me imagino que una mezcla de sensaciones

Voz 4 04:11 estoy lloran el el el momento es sede después de partido de de de bajón de que de que el cuerpo está está bajando ya de de toda la intensidad vivida durante el partido estima hoy con todo lo que hemos vivido después de de del mismo Huff la verdad es que que que pues eso ahora mismo con con esa necesidad de de relajar y de de descansar un poco no pero al mismo tiempo eso de de de agradecer agradecer este apoyo de la afición al esfuerzo del club por por por conseguir esto ha a estas campeonas que el partido que han hecho cómo usar entregado cómo se han esforzado al máximo los noventa minutos como como han creído Jan han tenido esa fe de de que se podía conseguir la afición de de Donosti que me dicen que también lo está celebrando allí y que que mañana que nos espere que que lo celebraremos con ellos allí

Voz 1991 04:59 el lo están celebrando dan un segundo Jorge Beristain está en un lugar de celebración en San Sebastián o la Beristain qué tal muy buenas

Voz 6 05:07 anoche la radio Jaume vena estamos aún en la plaza de la Trinidad en pleno Casco Viejo de la Parte Vieja celebrando este nuevo éxito para la Real Sociedad el título de la Copa de la Reina en estos momentos acaban de pagar las luces hemos vistos aspiro pantalla con el título Chapel en un Akin la foto de la brazos de todas las campeonas que junto a ni siquiera ya hombre claro valdría de seguidoras Elíseos lo quién está bueno os vamos esto es como se llama Amaya que dicha joya caso hola muy buenas porque llamadas a quiere hola

Voz 7 05:48 a ellos a un aula bueno vale contarme este nuevo título

Voz 8 05:56 tiene un ambiente de verdad maravilloso Daul hasta chicas fantásticas no nos Negrete unos nervios que me había sido durante inglés y golazos sí

Voz 7 06:08 cómo ha sido el bien pero vivo a dijimos bueno y lo habéis pasado fantástico Navy claro está más que todos los pronósticos ya hace treinta y dos años no se sabía ya habéis Giordano Larrea ven Zaragoza al Atlético de Madrid y los chicos no sabéis lo que se cantaba era aquel año

Voz 8 06:40 a ver hay baile está escrito

Voz 7 06:43 la página con estabais su hermano

Voz 1991 06:49 sí sí Dior míster que que queremos

Voz 4 06:53 o fantástico fantástico qué alegría que

Voz 1991 06:56 los muchísimas gracias Jorge amigo míster como como has visto el partido sobre todo porque cuando han puesto ellas por delante ha dicho a mi madre porque son el Atlético de Madrid son los actuales campeones de liga venían de ganar os además la última jornada

Voz 4 07:12 sabíamos sabíamos que que un gol y vamos a encajar seguro la Atlético es un equipo con mucho poderío con con mucha pegada sabíamos que íbamos a encajar un gol teníamos pensado que teníamos sabíamos de la necesidad el mínimo dos goles por nuestra parte para poder poder conseguir la victoria y se lo he dicho antes de salir a campo chicas de tranquilidad aunque encajemos un gol que los pongamos por detrás seguir teniendo fe no pasa nada noventa minutos hasta conseguir esos dos goles que los de la victoria

Voz 5 07:40 y lo han conseguido eh

Voz 1991 07:42 qué te ha salido el planteamiento como como tenías pensado quiero decir hombre evidentemente ellas han adelantado no está entre las previsiones pero aún así creo que además haber reaccionado bien creo que sois merecedores del título pero vamos sin lugar a dudas el planteamiento sea plasmado en el campo como tú lo habías planteado

Voz 4 08:02 más o menos sí hace bueno sí hombre lo que no es fácil porque porque al final preparar en dos semanas un planteamiento muy diferente a lo que habitualmente veníamos haciendo pues no es fácil que luego se a la perfección encima luego pues con los el convenientes que hemos tenido nuevos que Marta estas dos semanas apenas ha podido entrenar con el grupo que que a última hora se los que hay allí jugadoras que son importantes referentes en el equipo pero pero bueno el equipo ha tenido fui ha salido bien sabe estas cosas a veces son de la juegas a cruzo cara hoy ha salido bien fantástico otras veces pues hace un planteamiento diferente te la juegas si no sale bien bueno pues pues pues qué le vamos a hacer no pero hay había que ser valientes no podíamos hacer lo mismo para para perder como siempre hoy había que hacer algo diferente gracias a Dios los ha salido bien

Voz 1991 08:50 los Arconada protagonista de los dos últimos títulos de la Real en el ochenta y siete en el equipo masculino en el dos mil diecinueve en el equipo femenino muchos años eh para celebrar un título la Real Sociedad demasiados

Voz 4 09:03 bueno pero es normal al final la reales lo que es es un club modesto del sobretodo que apoyado en la en la gente de de de Guipúzcoa del club es normal que que económicamente no podamos competir contra clubes mucho más poderosos económicamente es normal pero pero al final ese ese perseverar ese trabajar pues pues debe ser cuando tienes ese ese año buen hoy hay Ivonne consigues éxitos también ha habido años anteriores que hemos estado cerca no con con correlato no es con algún otro entrenador hemos estado ahí a punto de curso de ganar una Liga tenemos que seguir perseverando sabemos que es difícil para un club como la Real pero pero siempre da esas circunstancias un año oí porque ha sido con con el fútbol femenino pues pues bueno que que sea eso también que conté cómo cómo es éxito en en el club

Voz 1991 09:51 dime quedando para terminar la primera que qué bonito no el que el aficionado de la Real Sociedad se siente identificado de igual manera con el equipo masculino el femenino sale a la calle a celebrarlo igual no

Voz 4 10:02 sí yo creo que ese es el sentimiento que se está consiguiendo allí en la en la Real no y da igual que sean los chicos Ocean las chicas lo importante que es la Real sentimiento real la afición está con con la Real y cada vez más desde desde esta temporada que jugamos aquellos dos partidos en Anoeta metiendo casi veinte mil personas cada vez el el equipo al sentido muchísimo más apoyo incluso luego en Zubieta cada vez hay más gente que que está disfrutando y que está conociendo lo que es el fútbol femenino hoy bueno nosotros estamos ahí para para seguir empujando para para para conseguir que cada vez vaya teniendo más más reconocimiento no que veían que que había tenido estando mejor preparadas que cada vez compitan mejor final que que que tengan ese reconocimiento por parte de la afición

Voz 1991 10:46 la más importante hacéis noche en Madrid no no hacemos aquí en Granada a Madrid Álava perdón la si si hacemos hace yo estoy pase pernocta no tenemos nada preparado pero el único lo único que está claro es que mañana hemos al aeropuerto para coger el el avión con que estén días no

Voz 9 11:09 pues a ver a ver por favor

Voz 4 11:11 hoy hay que había que todo lo que hagamos ser fantástico es celebrarlo a tope