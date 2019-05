Carrusel Deportivo Último Tramo: Primera Parte (11/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 2 00:03 a las once de la noche las diez y media en Canarias señor Yago de Vega qué tal muy bonaerense Daniel Garrido muy verá muy completo es verdad que mañana el fruto los diez partidos a la vez pero fíjate que enorme final de Copa la hemos vivido con el triunfo de la Real jugando Rafa Nadal por la final

Voz 3 00:17 Dick que más queremos además inesperado porque

Voz 1991 00:19 con el título de la Real Sociedad era evidentemente favorita el Atlético de Madrid que llegaba como campeona de de Liga además ganándole en esa última jornada a la Real Suárez primer gol incluso con exterior ha sido un espectáculo bloques ha vivido hoy en Granada pero antes como tú decías tenemos a Rafa Nadal en directo jugando partido de semifinales Álvaro Benito situamos partido muy buenas

Voz 1704 00:38 hola Yago hola a Dani muy buenas carros Rosell el partido ahora mismo están en el tercer set en el mejor momento seis cuatro el primer set seis dos El segundo para Rafa Nadal y esto está igualadísimo puede pasar de todo dos iguales sirviendo Rafa y además como la de

Voz 1991 00:53 para Stefan así pasta bonito está bonito el partido en Madrid en cuanto haya alguna novedad volvemos a la Caja Mágica para ver cómo va el manacorí pero lo primero que hacemos o lo segundo en este caso es marcharnos a los Cármenes le ha ganado la Real Sociedad a la final de la Copa de la Reina al Atlético de Madrid dos uno nos pide paso Luis Ruiz con protagonista hola Luis qué tal buenas noches

Voz 4 01:15 pues efectivamente ya porque estoy con la mejor jugadora el partido hola buenas noches buenas yo lo descontenta con con el triunfo está empujando todo tu compañero ya no se escucha resume

Voz 5 01:26 hola portera buenas noches muchísimas felicidades

Voz 6 01:30 Matas ya como está siendo esa celebración dos

Voz 5 01:32 poco de compañera de reportera

Voz 7 01:34 hombre pues la verdad que todavía no he tenido miedo a la gente del equipo pero vamos lo que puedo escuchar la verdad es que es ahora no sé donde dijo lo espero ir dentro de poco para poder celebrarlo comedias

Voz 5 01:48 oye ya que es sabe esto de ser campeona de la Copa de la Reina encima siendo la envidia mal no se puede pedir no

Voz 6 01:54 más no se puede pedir estaba súper orgulloso del trabajo que a día de de todo lo que estamos haciendo una de que las mujeres son avancen en televisión de que hagamos importadas de de que sigamos creciendo luchando por lo que nos merecemos y por la igualdad

Voz 1991 02:11 imagino que además sabe mucho mejor ganándole al Atlético de Madrid reciente campeón de Liga escalera mucho más valore

Voz 6 02:17 bueno más calor no se al final era una final de sabíamos que que el Atlético Mari venía de ganar al mal esta casa pero no hemos hecho un partido redondo no he dicho me aquí el trabajo que ha hecho cada jugadora de equipo de estas de toda la gente que se ha quedado fuera ahi ir de toda la afición que nos ha apoyado hoy en Granada hay desde Donosti desde donde sea

Voz 1991 02:40 María Sung pero que estabais muy concienciadas verdad para esta final que era el gran objetivo que lo había preparado muy bien

Voz 6 02:48 estamos súper convencidas no de yo creo que hacía que salía o partidos y citó no sabes como decía no sé por qué

Voz 5 02:57 te han contado cómo está San Sebastián hemos encontrado un poco pero patas arriba está patas arriba ya te lo digo yo

Voz 6 03:05 muy bien muy bien pese a ver espero que mañana también este este PETA hoy bueno sobre todo es que la gente disfrute que nosotros vamos a disfrutar también

Voz 1991 03:13 que maravilla no el ver los Cármenes con ese ambientazo el agente apoyando el fútbol femenino como tiene que ser no

Voz 6 03:20 pues si ha habido una expectación de la ley que va a seguir

Voz 5 03:22 quince mil personas

Voz 6 03:25 se han portado de lujo que hace no paró de animar y no de vamos creciendo es la gente espero que lo había disfrutado desde televisión y esperemos que todo siga así

Voz 1991 03:36 oye cuéntame secreto quién va a ser ahí la la maestra de ceremonias de la fiesta que en el amar bulla Anguera

Voz 6 03:42 seguramente cargados pero no lo sé ya veremos a ver pues ya te contaré

Voz 5 03:46 varía según enhorabuena es disfrutar este título un beso cargas como ahora

Voz 1991 03:51 el teléfono de Luis Ruiz a otro punto Los Cármenes está Roberto Ramajo como protagonista hola qué tal buenas noches esto

Voz 1825 03:58 qué tal hago muy buenas con un hombre muy pero que muy feliz no no no para de tener una sonrisa de oreja oreja empieza y termina en San Sebastian le han cantado Yago tú te acuerdas de aquel grito cuando la Real Sociedad de chicos fue campeona de Liga aquel grito de no pasa nada tenemos a acabar con nada correcto bueno pues oye encantado voy encantado lo mismo no pasa nada ya tenemos a Arconada a Gonzalo Arconada Mister de la Real Sociedad femenina muy buenas noches Luis buenas noches enhorabuena soriana muchísimas gracias creo que sientes cuéntame ahora mismo bajando poco de la nubes

Voz 8 04:32 entonces después de tanta intensidad desde

Voz 9 04:35 vivir en el partido y todo lo que hemos vivido

Voz 1825 04:39 de celebración como posteriormente nos pues ahora intentando

Voz 8 04:44 ser consciente de lo de lo que hemos hecho no Yago te escucha

Voz 1825 04:47 en sintonía de la Cadena Ser el entrenador de la Real Sociedad no pasa nada tenemos a Arconada hola buenas noches

Voz 5 04:55 hola muy buenas noches enhorabuena no te estoy viendo pero por el tono de voz veo cómo

Voz 1991 05:02 no una especie de cómo deliberación ansiedad de querer celebrarlo de determinar de no terminar de creértelo de de saber que has conseguido algo muy grande me imagino que una mezcla de sensaciones

Voz 8 05:13 estoy ahorran el el momento es sede después de partido de de de bajón de que que el cuerpo está está bajando ya de de toda la intensidad vivida durante el partido estima hoy con todo lo que hemos vivido después de de del mismo Huff la verdad es que que que pues eso ahora mismo co con esa necesidad de relajar y de descansar un poco no pero al mismo tiempo de de agradecer agradecer este el apoyo de la afición al esfuerzo del club por por conseguir esto a a estas campeonas que el partido que Aneto cómo será entregado como sale esforzado al máximo los noventa minutos como como han creído ya han tenido esa fe de qué se podía conseguir la afición de de Donosti que me dicen que también lo está celebrando allí y que que mañana que nos espere que que lo celebraremos con ellos allí

Voz 1991 06:02 que lo están celebrando dan segundo Jorge Beristain está en un lugar de celebración en San Sebastián o la Beristain qué tal muy buenas

Voz 11 06:10 anoche la Jaume Viena se la pasaron en la plaza de la Trinidad en pleno Casco Viejo de la Parte Vieja seguir ganando este nuevo éxito para la Real Sociedad el título de la Copa de la Reina en estos momentos acaban de pagar las luces hemos visto esa vidrio pantalla con el título Chapel en una aquí la foto de la brazo de todas las antenas que junto a ni siquiera día de seguidoras

Voz 5 06:41 quién está

Voz 11 06:42 bueno os vamos es como se llama Amaya que dicha valla caso hola muy buenas porque más que que sobrino de hola qué tal ha hecho a habla habla la última bueno le contarme cómo ha vivido este nuevo título

Voz 12 06:58 sería dañino amén un ambiente de verdad maravillas Klaus bueno a estas chicas fantásticas no nos nerviosismo unos nerviosos que me he ido inglés y golazos

Voz 11 07:11 sí como ha bien y crearla pero digo a X bueno y lo avispas su fantástico naves cantado cabe está más quemado estimados Donostia hace treinta y dos años no se sabía Pío ya habéis que ordenó la Larrea en Zaragoza al Atlético de Madrid y los chicos los penaltis sabes lo que se cantaba aquí el año

Voz 12 07:44 a ver si ella hay baile que es Cristo

Voz 11 07:47 para hablar con su hermano

Voz 5 07:52 sí sí sí señor míster que que que que te voy fantástico fantástico que alegría que que los muchísimas gracias Jorge amigo

Voz 1991 08:03 eh mister como como has visto el partido sobre todo porque cuando se han puesto ya por delante ha dicho hay madre porque son el Atlético de Madrid son los actuales campeones de liga venían de ganar os además la última jornada

Voz 8 08:14 sabíamos sabíamos que que un gol íbamos a encajar seguro la Atlético es un equipo con mucho poderío con con mucha pegada sabíamos que íbamos a encajar un gol teníamos pensado que teníamos sabíamos de la necesidad el mínimo dos goles por nuestra parte para poder poder conseguir la victoria y se lo he dicho antes de salir al campo chicas de tranquilidad aunque encajemos un gol que los pongamos por detrás seguir teniendo fe no pasa nada noventa minutos hasta

Voz 10 08:40 a conseguir esos dos goles en la victoria

Voz 13 08:45 eh

Voz 1991 08:45 qué te ha salido el planteamiento como como tenías pensado

Voz 5 08:49 quiero decir hombre evidentemente

Voz 1991 08:52 ya han adelantado no está dentro las previsiones pero aún así creo que además haber reaccionado bien creo que sois merecedores del título pero vamos sin lugar a dudas el planteamiento se ha plasmado en el campo como tú lo habías planteado

Voz 8 09:05 más o menos sí lo hace bueno si el hombre no es fácil porque porque afilar preparar en dos semanas un planteamiento muy diferente a lo que habitualmente veníamos haciendo pues no es fácil que luego se plasma a la perfección pues con los inconvenientes que hemos tenido nuevos que Marta estas dos semanas apenas ha podido entrenar con el grupo que que a última hora se hay allí jugadoras que son importantes referentes en el equipo pero pero bueno del equipo ha tenido fui ha salido bien ya sabe estas cosas a veces son te la juegas a cruzo cara e hoy ha salido bien fantástico otras veces pues hace un planteamiento diferente te la juega así lo sale bien bueno pues pues pues qué le vamos a hacer no pero hay había que ser valientes no podíamos hacer lo mismo para para perder como siempre porque había que hacer algo diferente gracias a Dios nos ha salido bien

Voz 1991 09:53 los Arconada protagonista de los dos últimos títulos de la Real en el ochenta y siete en el equipo masculino en el dos mil diecinueve en el equipo femenino muchos años eh para celebrar un título la Real Sociedad demasiados

Voz 8 10:05 bueno pero es normal al final Lagares lo que es es un club modesto de sobretodo que que apoyado en la gente de de de Guipúzcoa del club es normal que económicamente no podamos competir contra clubes mucho más poderosos económicamente es normal pero pero al final ese perseverar ese trabajar pues pues de vez en cuando tienes ese ese año buen hoy hay Ivo el consigues es escritor también ha habido años anteriores que hemos estado cercano con como correlato no es con alguno de entrenador hemos estado ahí a punto de curso de ganar una Liga crono tenemos que seguir perseverando sabemos que que es difícil como la Real pero pero sí

Voz 9 10:44 de seda esas circunstancias un año oí

Voz 8 10:46 en Hoy este año ha sido Coll con el fútbol femenino pues pues pues bueno que que sea eso también que conté cómo cómo es éxito en en el club

Voz 1991 10:54 me quedan dos para terminar la primera que qué bonito no el ver que el aficionado de la Real Sociedad se siente identificado de igual manera con el equipo masculino el femenino sale a la calle a celebrarlo igual no

Voz 8 11:04 sí yo creo que ese es el sentimiento que se está consiguiendo allí en la en la Real no eh da igual que sean los chicos sean las chicas Asobal lo importante que es la Real sentimiento real la afición está con con la Real y cada vez más desde desde esta temporada que vamos aquellos dos partes Dios en Anoeta metiendo casi veinte mil personas e cada vez el el equipo

Voz 5 11:25 ha sentido muchísimo más apoyo incluso luego en Zubieta

Voz 8 11:28 cada vez hay más gente que que está disfrutando de que está y que está conociendo lo que es el fútbol femenino hoy y bueno nosotros estamos ahí para para seguir empujando para para para conseguir que cada vez vaya teniendo más más reconocimiento lo que veían que que había tenido de España estando mejor preparadas que cada vez compitan mejor final que que que tengan ese reconocimiento por parte de la afición

Voz 1991 11:49 la más importante hacéis noche en Madrid

Voz 5 11:53 no no hacemos aquí en Granada a los en Madrid Álava perdón la si si hacemos hasta no hay pase pernocta y por supuesto no tenemos nada preparado pero el único lo único que está claro

Voz 8 12:07 es que mañana hasta el aeropuerto para acoger el

Voz 5 12:10 avión con que usted

Voz 13 12:13 a ver a ver por favor oye

Voz 8 12:15 que había que todo lo que hagamos Baser fantástico

Voz 1991 12:18 pues celebrarlo a tope claro que sí Gonzalo Arconada enhorabuena por este gran título que ha conseguido con la Real Sociedad un abrazo muchísimas gracias por vuestro apoyo fue rojo espectacular lo que ha hecho la Real Sociedad

Voz 1825 12:28 sí sí sí espectacular espera que felicitó Mister el abrazo de de los casos

Voz 5 12:36 en Muerte en directo Ramajo por abrazo de oso

Voz 1825 12:42 los pocos bueno no es pues mucho Verona es mucho muchísimo es un es un buen tipo Gonzalo Arconada es buen tipo mirarle recordaba que la última vez que aparecía en un medio de comunicación antes de fichar por la Real Sociedad femenina fue en Carrusel deportivo fue en un partido que le llevamos a hacer de la de la Real Sociedad con Dana

Voz 1991 12:58 es verdad sin acuerdo el paredón no no recuerdo la el partido

Voz 1825 13:01 pero yo me acuerdo que van a otros ya a las dos semanas o algo así este fichaba por la por la Real Sociedad femenina para ser entrenador y mira pues es un poco hay poco a poco a poco a poco pues siguiendo lo que vamos

Voz 14 13:13 la verdad es que es muy es muy grande en en un momentito Danis

Voz 1825 13:17 ya voy a pedir paso otra vez vale que está por aquí el presidente de la Real Sociedad a ver si podemos hablar con él también sintonía de la Cadena SER

Voz 1991 13:23 vale perfecto pues damos segundo porque yo voy a aprovecharme hubieron tercer punto de conexión en Los Cármenes porque está Talavera con la cruz con la cruz con las perdedoras con las jugadoras del Atlético de Madrid que hoy no han podido celebra ese título de de campeonas de la Copa de la Reina aunque hace una semana lograban el título de Liga o lata la muy buenas

Voz 1576 13:41 muy buenas desde otro punto de los Cármenes pues con la otra cara de la moneda con una de las jugadas importantes de la Atlético de Madrid Silió Meseguer a la que le digo que se ponga el para que salve Silvia qué tal buenas noches

Voz 0272 13:51 hola buenas bueno pues os ha tocado hace muy poquito

Voz 1576 13:54 a saborear la gloria ganar una Liga casi perfecta hoy os toca otra cara de la moneda

Voz 0272 13:58 sí la verdad es que queríamos rematar la temporada ganando la Copa lleva tres años que se nos está resistiendo oí bueno pues ahora fastidiada Si es lo que toca pero dentro de unos días pues pensaremos si al final la temporada pues ha sido muy buena en general

Voz 1991 14:13 pues Yago ya te escucha o hola Silvia buenas noches por decir algo

Voz 0272 14:17 hola buenas qué es esto cómo es esto no

Voz 1991 14:20 muerte hace nada estabais celebrando ahora os toca a perder pero desde luego la la temporada graves hechos fantástica ganando el título de Liga llegando a la final de Copa es brutal el año

Voz 15 14:29 sí la verdad es pues eso que sigue

Voz 0272 14:32 eh queríamos rematar la temporada con con la Copa Hay parece que empañe el título de Liga del otro día ahí pero bueno que pues eso dentro de unos días pensaremos en en eso que que la temporada ha sido muy buena en general hemos perdido solo tres partidos uno de ellos pues unos a costa ahora Copa

Voz 1991 14:49 habéis empezado ganando además ha pesado un poco el esfuerzo del pasado fin de semana en San Sebastián dando proclamado campeones de Liga

Voz 10 14:56 eh

Voz 0272 14:57 no al final el partido de la Real a la contra pues no nos ha hecho mucho daño durante todo el partido oí dos o tres jugadas que han tenido de peligro pues cientos de todo

Voz 1991 15:09 el Vestuario quién está por ahí tocada porque hemos visto al final del partido muchas de las chicas llorando m me imagino que estos son los momentos lo que toca dar ánimos no entra vosotras

Voz 0272 15:18 todas en general el ambiente que había pues imagínate después de perder

Voz 1991 15:22 bueno hay que sacar lo positivo no el ver las gradas con diecisiete mil quinientas personas una final de Copa una pasada

Voz 0272 15:28 sí la verdad es que la afición del del Atleti allá donde vamos nunca falla Hay a darle las gracias otra vez que bueno intentaremos que que el año que viene pues conseguí de consigamos darle más alegrías

Voz 1991 15:41 según ha dado daban hay Cary suena como compañera vuestra para el año que viene qué te parece

Voz 16 15:47 bueno creo que que bueno y no creo que esté

Voz 0272 15:49 pensando en eso la verdad es que ha hecho un gran partido que disfrute de de la victoria de hoy bueno era el año que viene

Voz 1991 15:57 Silvia Meseguer a pesar de todo enhorabuena por la temporada nada recuperarse cuanto antes vale

Voz 1825 16:03 muchas gracias talar sin lugar a dudas es

Voz 1991 16:05 la cruz de la moneda un Atlético de Madrid que hace siete días celebraba un título de liga este esta noche Le ha tocado pues derramar algunas lágrimas por esta derrota

Voz 1576 16:13 así es el deporte Yago Silió que es la última junto con Amanda Sampedro las dos Se suben al autobús rumbo al hotel a dormir aquí mañana viajarán por carretera y por tren hasta la capital de España y luego a disfrutar ese título de Liga ya ya mostrar sólo a todos los rojiblancos en el Wanda Metropolitano

Voz 1991 16:32 Ramajo volvemos contigo porque estás otra vez coprotagonista no

Voz 10 16:35 eh

Voz 1825 16:36 sí lo prometido es deuda otro hombre feliz si el primer título de Jokin Aperribay como presidente de la Real presidente muy buenas noches

Voz 10 16:45 título puede ser campeones de Segunda que también fue algo normal

Voz 14 16:47 es bien vale entiende me entiende me entiendes

Voz 5 16:50 sí es verdad es verdad

Voz 8 16:53 sí efectivamente Enrique

Voz 10 16:56 a pasar mucho tiempo ya no estamos a mayores

Voz 1825 16:58 sé cómo estás cómo estás

Voz 10 17:01 feliz la verdad es que estoy feliz muy contento orgullosísimo creo que ha sido un comportamiento el de la afición y el de el equipo el de las chicas extraordinaria

Voz 1825 17:12 yo hago te escucha ya en sintonía de la Cadena SER Jokin Aperribay presidente de la Real Sociedad campeona de la Copa de la Reina para así buenas noches

Voz 10 17:20 es

Voz 1825 17:21 tengo que decirle que no buenas noches que hablado

Voz 1991 17:23 más de una más de dos y más de tres noches con usted siempre para otros era para otros motivos y que me alegro me alegro que esta noche sea para celebrar un título de su club

Voz 10 17:33 pues yo también yo también me alegro muchísimo y me alegro un montón además es ya es es un día de de bueno pues de reconocer el esfuerzo un montón de personas Si de acordarse de un montón de personas que han hecho mucho por el deporte en general y por el fútbol el particular profundo lo femenino sí la verdad es que es un día para para agradecerles a todos ellos

Voz 1991 17:55 qué ha pensado cuando suelen votar cuando se ha adelantado el Atlético de Madrid se lo preguntaba antes a a su a Gonzalo Arconada e italianos yo sabía sabía que ellas gol nos iban a hacer con lo cual entraba dentro nuestros planes lo que pasa que cuando se ponen por delante siendo la campeona de Liga dices uy vamos a ver no

Voz 10 18:13 pues mira que pienso que pensamos pues sí que son más o menos como como Gonzalo pues yo formemos jugaba fútbol mal fútbol de Pellegrini tuviera portero yo siempre decía años compañeros y me tienen un gol vamos a seguir tranquilos que estamos vivos y he pensado que uno cero no era malo para llegar al final para aguantar para así Italia Mesquida se podía confiar que uno cero muchas veces es el resultado fue engañoso para el otro equipo y que si seguíamos metidas Podemos te da suerte de meter algo enseguida de pesa lo mismo que no estoy dar muchísima alegría que osea que no ha metido un gol y seguir peleando como estamos peleando pero estamos haciendo muy bien mira hemos aguantado hasta el final tanto desde los

Voz 1991 18:53 el siete no celebraba un título la Real Sociedad hayan pasado años no pueden pasar tantos años entre uno y otro

Voz 10 18:58 pues sí sí sí sí es verdad que celebramos el DS una edición que que a ninguno nos gusta recordar pero pero también es verdad no pueden pasar tantos años que bueno pues desde el ochenta y siete aquí hemos pasado de todos estos momentos buenos momentos malos momentos peores bueno pues a ver si entre todos podemos hacer un esfuerzo hoy que la Real crezca mucho la pregunta puñetera

Voz 1991 19:20 sabe qué le voy a hacerse lo voy a dejar para el final pero antes le le voy a comentar no Islam pasado imágenes del frontón municipal de la plaza de la Trinidad que era una pasada cómo se estaba viviendo allí él el partido y cómo se ha celebrado el ambientazo que había que que bonito que la gente se echa a la calle al igual que hace con los éxitos del equipo masculino

Voz 10 19:39 sí la verdad es que sí sí he visto imágenes preciosas imágenes preciosas muy agradecida afición roja la afición que habilidad y agradecer la afición de Donosti de Guipúzcoa agradecerles muchísimo de no sobre el día de hoy sino el año que llevan muy unidos a los equipos en general también el comportamiento la afición cuando jugamos con las chicas en Anoeta contra el Sevilla o contra Atleti fueron días muy bonitos muy agradecer a la afición por por todo lo malo y también pues pedía vicio que abrir aquí que comparta el triunfo con con ha tenido Madrid que tenemos mucha alegría que no nos da para compartir la alegría que tenemos y también con la afición de Granada lo que es aportado pero habla con todos nosotros y también bueno pues pues que tengan cuidado la vuelta al mundo está escuchando son muchos kilómetros de volver a San Sebastián y que no es que haya muchos días para para festejarlo

Voz 1991 20:30 lo importante es llegar así que nadie tenga prisa que no haga ninguna burrada nadie el presidente le le voy a decir cómo está el el frontón Beristain cuenta al presidente cómo está el frontón de de San Sebastián

Voz 11 20:41 volvemos a estar solo buenos trasladar ya la fiesta desde aquí desde el frontón de la plaza tenga al corazón del Casco Viejo bueno antes hemos encantados grito de no pasar a tener los Arconada chicas estáis escuchando Aperribay presidente les decís al os estáis pasando fenomenal que no que no tener más que segura pero muy bien lo salvarlo quien venga que celebra el primer título venga al gritos Dani Soria pero sí si dicho adiós a las mujeres y que ya en la habitación de muchos ánimos es la demora bueno pues ahí estaba yo quiero es el mensaje claro y creo que eso de la cual digan donostiarra que por cierto mañana las dos niñas que el Ayuntamiento va a salir al Alderdi para levantar esa histórica copa hallado

Voz 1991 21:31 a ver SO esos actos presi también va a haber homenaje en el campo

Voz 10 21:35 sí sí vamos a la una Diputación aunque en vez del Ayuntamiento oí después en un homenaje a las chicas en el fútbol a nadie es que solo

Voz 5 21:42 parece el hombre claro tanto merece y ahora si sigue o no la perdón pues espero que sí

Voz 10 21:51 yo tengo ilusión porque se eh a ver yo creo que el deporte femenino el fútbol femenino está muy lejos de fútbol masculino y creo que ellas pues las jugadoras tienen el derecho a escoger muchas veces no sé qué bueno hay que ser muy respetuoso con la lección que haga pero esperemos que sea por la Real pero dígame la verdad

Voz 1991 22:12 ha hablado con él Cary la dicho algo le le ha comentado ya que ha hablado con ella al Atlético de Madrid o algo

Voz 10 22:18 a ver hemos hablado yo yo hablando con hay Cary mucho tiempo oí conozco perfectamente su pensamiento

Voz 17 22:25 sí bueno son no

Voz 10 22:29 no es algo que que bueno pues que lo tenía escondido ni es algo que no pero yo creo que que logre que sacan arrear ojo ojo pues es lo que creo otra cosa es que bueno pues si no lo hace Egea cómo decirlo que que hay que respetar mucho la decisión que tome pero si esa canción

Voz 5 22:49 bueno por ella Ramajo ya tener titular para mañana eh lo tenemos todos no

Voz 1825 22:55 eh yo yo me gustaría saber cuál es el pensamiento y que he dicho que lo sabe

Voz 10 22:58 no al cual es especialmente y me refiero a que a que a que bueno pues muchas el equipo en los en el deporte femenino en el pues vendido muchas chicas cambian de equipos no y entonces ella pues una ciudad muchas posibilidades y con una ambición personal pues para ganar títulos para que seguir creciendo

Voz 1991 23:14 como cualquier igual

Voz 10 23:16 finalmente entonces pues pues esas conversaciones abierta con ella no no me refería al pensamiento con una por una noticia sino a una conversación abierta Cornellà pues durante meses no queremos que se quede con nosotros

Voz 1991 23:28 el cariz que es ahora mismo una de las jugadoras con más proyección una de las jugadoras con más proyección en nuestro fútbol

Voz 10 23:34 mira asimiladas si se queda uno mira tenemos tenemos la año noventa y siete en Guipúzcoa tenemos jugadores como hay Cary si como Mikel Oyarzabal por Zubeldia o como Ander llevar a muchos jugadores muy importantes que que creo que pueden hacer una gran historia en en la Real

Voz 1991 23:50 déjeme hacerle a hacerle otra Open puñetera así para terminar es que yo soy del Athletic entonces le va a poner Klaus

Voz 10 23:55 ya lo sé porque te escucho ya bueno muchas gracias

Voz 1991 23:58 digo le va a poner cláusula ante Athletic también a la chica

Voz 18 24:02 no no no

Voz 10 24:05 sí yo creo que tampoco tengo muchas cosas que tiene el fútbol fe en el para alguna ahí vamos puliendo no no no te creas no no hay muchas

Voz 1991 24:16 así lo más importante es lo que demostró yo como además como aseguró el Athletic lo más importante que puede tener alguien es tener un tío como Oyarzábal con ese sentimiento de pertenencia

Voz 10 24:24 quedan tan brutal como tiene es que da igual que venga

Voz 1991 24:27 el Athletic o que venga al Bayern de Munich que yo me quedo aquí

Voz 10 24:30 a ver yo creo que cuando cuando Mikel atendió portera de ir a otro equipo habíamos hablado he pues mira voy a decir una cosa que le comenté a las personas que representarán en ese momento en la conversación dijera haber escoger primero os quedáis en la Real os vayáis si es que os vais a la Real hablamos de dinero si os creéis marchar pues las clausura esos suficientemente buena y escogió la Real espero que lo haga para muchos años porque es un grandísimo jugador tenemos la suerte de tener a a Mike Eliana y Cary que con ellos

Voz 1991 25:05 de hacer un descenso grandísimos equipos de beso segundo presidente ha hablado ya con Cary si abuelas que está Luis

Voz 1825 25:14 todo eso está bien era eso para

Voz 1991 25:16 pero si le le felicitaba en en antena Luis Ruiz estás con la protagonista no

Voz 19 25:21 sí aquí estamos con la promesa me la vemos Prudhomme el presidente ha hablado ya están director de Carrusel Deportivo Cali te escucha al preso

Voz 1991 25:28 es el momento de pedir algo eh

Voz 20 25:31 vale bueno nosotros liquidez acá me tiene exactamente Carme pero ojo ya le he dicho que tú cuando ha hecho ahí estamos viendo además tiempo para hablar

Voz 1991 25:45 efectivamente osa quede aquí a final de temporada os vais a asentar un par de veces para charlar no tranquilamente

Voz 21 25:51 bueno veremos ahora tengo muy poca celebrar los macho lo hoy algo que que ya tiene ya para censar el en esas torres queremos hablar de esquí presidente

Voz 19 26:00 este el que está portando muy bien con lo que se como si te estuviera escuchando no la verdad es que me

Voz 5 26:10 presi me quedo con ella un rato vale

Voz 10 26:12 hay muchísimas en mil gracias enhorabuena que me alegro de verdad

Voz 5 26:15 eh eh a volcarse Gascó para luego chao en Hakkari que sientes

Voz 21 26:23 tengo muchas palabras no me lo han preguntado unas cuantas veces y es que no me lo creo es impresionante lo de hoy toda la semana él es lo que la gente hemos disfrutado muchísimo hemos sufrido hemos luchado y yo creo que tenemos que nos ha caracterizado

Voz 1991 26:40 cómo se va a la banda SCO María Sun casi además designada mejor jugadora del del partido no es decía bueno la la fiesta que estamos viviendo la fiesta ganas vamos a P en esta noche vamos lo tenía clarísimo no que esté hay que celebrarlo porque es que es un título

Voz 21 26:56 puesto por supuesto es decir que es ha estado espectacular a lo largo de la temporada y hay una vez más no pero hace destacar también el trabajo del equipo porque se nos hemos vaciado se que que no podíamos dar más ya están peruanos a los pelos en las celdas aquí animando desde desde el primer minuto creo que te habla de lo que hemos ido este año y que esta noche

Voz 1991 27:20 es mejor el título por ganárselo al actual campeón de Liga ya ganó además hace una semana en vuestro campo para proclamarse campeona y además remontando

Voz 21 27:32 bueno sale igual de bien que contra cualquier equipo no pero pero si quisiera que

Voz 6 27:36 vamos salga a la crisis política muy complicada

Voz 21 27:39 a lo largo el Aviva eso la habían perdido contra el Barça en cada uno tiene muy muy bien no pero para nosotros es una oportunidad única sabíamos pocas nos íbamos a ver en una situación así iba uno creo que lo hemos aprovechado

Voz 1991 27:51 qué has pensado cuando ha saltado al campo y ha visto diecisiete mil quinientas cincuenta personas en las gradas

Voz 21 27:57 espectacular le agradecerá la gente que que acertaban porque sabíamos que quiera verme con ambiente pero pero para mí ha sido impresionante las ves aquí tienes animando muchísimo nuestra gente desde el primer momento árabes que han metido doce horas de paro para bajarse hasta aquí a lo examen en abierto a todos los que han empujado y de verdad que que los hemos sentido

Voz 1991 28:18 el y no me diga si te vas o te vas a quedar en la Real pero tienes tienes decidido a día de hoy lo que vas a hacer

Voz 21 28:25 queremos hoy es día para celebrar ya veremos pasar esta semana que viene o la siguiente

Voz 1991 28:30 vale pues no insistimos más que como tú dices eso para para disfruta ha dicho el míster que hay pase pernocta esta noche en Granada es decir que mientras lleguéis a coger el avión que hagáis lo que os de la gana

Voz 6 28:41 esto tenemos la palabra

Voz 1991 28:43 Nike Ari muchísimas felicidades a disfrutarlo un beso

Voz 6 28:46 es que ahora cerramos Ramos

Voz 1991 28:49 Armenia espero tenemos que ir al Mutua Madrid Open porque malas noticias Álvaro Benito ha caído no

Voz 1704 28:54 tal ha caido Nadal en uno de los partidos de la jornada ha sido brutal de tenis a que la Caja Mágica primero con la victoria de Djokovic sobre King a esta aplausos para Rafa Nadal para si pasa acaba de finalizar el partido seis cuatro dos seis seis tres dos horas treinta y cuatro minutos de partido ha necesitado cuatro bolas de partido si sepas para derrotar a Rafa Nadal Nadal que se queda así la opción de medirse mañana a Novak Djokovic Stasi que es la ovación de la Caja Mágica a Rafa Nadal que de esta manera de encadena tres adicionales consecutiva en Montecarlo en Barcelona y en Madrid es decir va a llegar a Roma sin haber llegaba ninguna final en los tres torneos precedentes mañana la final a partir de las seis y media de la tarde entre Novak Djokovic y Stefano sí sí pues nos quedamos sin españoles si pasa aquí en este jugador eh ya

Voz 1991 29:41 vamos a mí yo te digo que va a llegar a ser número uno del mundo en algún momento porque como tenga esta evolución nuestra proyección desde luego va a dar muchas alegrías ahora cerramos a la Caja Mágica que está por ahí Jordi Arrese también y Miguel Ángel Zubiarrain pero tenemos que cerrar antes los Cármenes

Voz 22 29:56 así que tala Luis

Voz 1991 29:58 Ramajo vosotros diréis

Voz 1825 30:00 bueno pues mira te voy a pasar hallado mi prima la capitana no efectivamente efectivamente no viene nadie esto ya para que todo el mundo lo sepa Sandro Ramajo no es mi prima vale pero es como si fuera mi prima lechones les llamamos primo yo leíamos primo primo

Voz 16 30:20 yo estoy tenga que nada que es mi primo déjalo ya eso es una tipa esto

Voz 1825 30:26 depende entre otras cosas porque también de Irún eso ya lo tiene todo Sandra trabajo capitán a la Real muy buenas noches muy muy muy bien

Voz 16 30:34 buenas noches a mi es creer

Voz 1825 30:36 no yo hago te escucha ya venía de la Cadena SER Sandra Ramallo

Voz 1991 30:40 algo o la capitana buenas noches buenas

Voz 16 30:42 noches tenemos casi todas las noches al Ramajo

Voz 1991 30:45 anda saluda Ramajo bueno un muchísimas felicidades cuéntanos un poco a qué sabe este título de Copa de la Reina

Voz 16 30:54 bueno lo primero muchas gracias a que sabe a gloria no creo que que ya tocaba alguna vez que que llegase algo bueno para para la Real Sociedad femenina llevamos muchos años trabajando hoy y haciendo cosas muy buenas y creo que es el resultado de de de todo el trabajo que hemos hecho durante tiempo aquí hay unas cuadras increíbles que son de casa y creo que que ha sido un conjunto de todo eso no creo que que lo que he comentado no el trabajo de de todas las jugadoras durante años imán es la gente de casa al final ha tenido que caer ahí ha sido hoy

Voz 23 31:30 hemos hablado con Asun hemos hablado con Gonzalo Arconada hemos hablado

Voz 1991 31:33 a Jokin Aperribay hemos hablado con Nike Ari ahora estamos hablando contigo in ellos estamos diciendo a todos lo mismo San Sebastián estaba volcado estaba el frontón municipal de la plaza de la Trinidad lleno de gente no se ha podido ver ya imágenes pero es una locura ver como se ha volcado la gente es que como si fuese el equipo masculino no

Voz 16 31:53 yo creo que no voy a volver me da miedo pisar Donosti la verdad que hemos tenido ocasión nos han puesto en El Vestuario unas imágenes de de la plaza de Donosti ha sido espectacular

Voz 1825 32:04 lo que sí parece que que hagan

Voz 16 32:06 al masculino es cierto que no nos esperábamos tanto movimiento pero bueno tampoco vamos a mentir no sea teníamos muchísimas ganas de ganar sabíamos que iba a ser complicado pero creo que no te haces a la idea hasta que consigues nuestra que consigo es levantar la Copa yo en mi caso en el momento que estaba bajando las escaleras y acercando me para levantarle decía madre mía qué es esto que estamos haciendo la hemos liado que no no tengo palabras no tengo palabras para que para que entendáis la situación para que entendáis el momento la por esto esto no lo voy a olvidar nunca en mi corazón y bueno pues encima el poder despedirme así de la Real con todo ese cariño y levantando la copa para todos los txuri urdin es es un privilegio

Voz 1991 32:45 esa esa camiseta viene destinatario destinatario os Paradis

Voz 16 32:49 pues esta es para mí esta es decir que desgranando

Voz 1825 32:52 para marcar no en el salón que servía bien Bahía fueros decías Ramajo mira yo hago algo malo voy a poner si si yo se lo voy a poner a Sandra tengo una foto la mandado mi mujer de cuando ha recibido la Copa de la Reina la capitana de la Real que sientes cuando ves esta imagen

Voz 16 33:09 los pelos de punta no sabes que va más allá

Voz 1825 33:12 lo siguiente no esa ya no es un sueño un sueño

Voz 16 33:14 sí pero un sueño de los de verdad no los que decimos no es un sueño ya estará no estés de verdad no será levantar una copa con el equipo de tu corazón es que no sé no sé ni cómo pagarlo no sé ni cómo pagarlo estoy vamos súper orgullosa de mis compañeras del Club de todas las que han pasado de la afición que venido está Granados es que no está ahí a la vuelta de la esquina el Madrid han venido hasta Granada hay muchos en autobús y lo hemos valorado de que han estado desde el minuto uno no desde que llegaron cae con en las calles de Granada desde el principio el partido hasta el final cantando bueno creo que que en la final hemos ganado en todo

Voz 1991 33:53 qué te ha dicho Larreina cuando a recoger el trofeo

Voz 16 33:55 pues mira me he dicho que que que está muy orgullosa de nosotras del partidazo que habíamos aprendido que él ha gustado muchísimo y eso que que enhorabuena

Voz 1991 34:04 pues nada a disfrutarlo que es lo habéis ganado donde debe ser en el césped Sandra Ramajo enhorabuena

Voz 16 34:09 yo no a disfrutarlo un beso un abrazo

Voz 5 34:12 en Ramajo Paul el punto y final Ramajo mal

Voz 1825 34:15 no Robert el punto y final si punto final mira el punto y final te voy a contar el atrás yo con esto pues voy a cerrar pero antes he hablado con ahí cariño con el presidente sobre ahí Cary García bueno te cuando ha terminado la conferencia de prensa de Gonzalo Arconada han ido todas son te Gonzalo Arconada le han bañado en champán las imágenes las tenemos luego la vamos a jugar en las redes sociales para que la gente las vea y hay una imagen toda la plantilla de la Real Sociedad han manteado y García Ilan encantado Nike Ari quédate Nike Ari quédate Nike Cary quédate ojo ojo no se vaya a quedar al final le veremos veremos se queda gracias Ramajo un abrazo enhorabuena chico gracias

Voz 1 34:53 Luis tala vosotros diréis no yo no le quiero pinchar

Voz 1576 34:56 Cobo ha Ramajo pero vamos a tendría que dar un giro a la situación muy complicado Brian ahí Cary que hoy creo que ha estado prudente y no ha querido que la apretadas mucho más porque yo creo que salvo sorpresa va a ser jugadora del Atlético de Madrid y creo que su

Voz 1991 35:10 Ficha Hong porque me parece que es absolutamente

Voz 1576 35:13 de brutal y que ha sido clave para para el éxito que ha conseguido y la Real Sociedad en Madrid pues fastidiada del yo creo que otra explica muy bien Diago Silvia Meseguer al final parece que que terminas con un lunar la temporada que ha sido increíble que pelearle a un equipo como el Barça la Liga ganarla con los puntos que lo ha hecho tan sólo dándolos todo menos dos eh estar en la final de Copa yo creo que

Voz 24 35:35 no es para para

Voz 1576 35:38 a darle las gracias una vez más al trabajo que están haciendo con Lola Romero a la cabeza en la Sección femenina del Atlético de Madrid y luego pensar que esto deporte y a veces pierdes hoy yo creo que no tenían chispa Llovero de jugarse la Liga hasta el último día les ha pasado factura mientras que la Real hasta un mes preparando este partido con con mimo y luego detalles en la portería de oro que ha sido decisiva lo ha tenido un mal día sobre todo con ese gol que le ha hecho tanto daño al equipo del empate su pues ha sido la mejor jugadora de de la final

Voz 1991 36:06 pues sí eh la verdad ha sido precioso y hemos visto el primer título en la Soria de la sociedad femenina así que enhorabuena a Donosti tala Luis un abrazo los dos hasta mañana un abrazo hasta mañana de los Cármenes nos vamos a la Caja Mágica es contábamos hace unos minutos que ha perdido Rafa Nadal contra si Tsipras habla o el griego y tenemos que esperar no a la rueda de prensa Álvaro Benito de Rafa Nadal para ver las sensaciones que ha tenido

Voz 3 36:33 sí a ver ayer jugó muy bien y

Voz 1704 36:37 hoy iba a decir que se parecía más el partido lo que ha visto hasta el momento durante la gira europea de tierra donde no se le ha visto del todo cómodo con problemas al servicio pero es que yo creo que hoy más más que demérito de Rafa de verdad creo que ha sido mérito decisivas que que es un huracán de Zubieta una barbaridad perdona ubique apareció el partido

Voz 9 36:54 bueno yo creo que sí sí tiene su mérito pero que ya lo dije yo lo dije en Montecarlo que estaba jugando irregular lo dije en Barcelona que está regular y aquí ha vuelto a pasar lo mismo hoy no ha sacado bien a competidores que él normalmente no comete las cortar la edad aún muchas opciones así si te parece que es muy grande pero las seis veces que habían Khost había ganado un vaso menos fácil yo creo que sí pasa es un buen jugador pero que nada malo y no lo ha sido y ha perdido pareció

Voz 1991 37:26 dónde crees que puede llegar el paso

Voz 9 37:29 bueno una venta yo yo creo que el sí sí Pass que la Hullera eh no se hay tres o cuatro jugadores que están en un nivel altísimo con dieciocho veinte años y que pueden llevar muy lejos pero hay que verlo hay que verlos que también estaba Dimitrov ahí que iba a llegar muy lejos y Gulbis y algunos otros y luego separaron no sea que no se puede no se puede saber yo creo que es un buen jugador creo que agujero me encanta es un grandísimo jugador pero el tiempo tiene que poner a cada un sitio ver lo que aguantan de lo que son capaces de hacer cuando tienen dinero en el bolsillo que a veces se va la olla un poquito de Bale y por lo tanto vamos a tener eh cuidadito que también había algún riego ante eso chipriota que también parecía que jugaba muy bien y después separan bueno yo le veo posibilidades de ir al número uno pero cumpliendo como un deportista al cien por cien

Voz 1991 38:23 ante la final besas y Tsipras apretando a Angola ha no le a Nole mañana no para

Voz 25 38:28 yo creo que no es fácil

Voz 9 38:31 yo insisto en que hoy sí paga joven pero es que Rafa fajó mal si esa es la diferencia

Voz 1991 38:37 la estuve un abrazo hasta mañana Jordi Arrese qué tal buenas noches

Voz 3 38:40 buenas noches qué análisis hace estuve el partido bien estoy un poco con Zubi que para mí en el primer set Rafa ha esperado demasiado que cometiera los errores el griego tiene muy claro cómo jugar al tenis yo creo que le beneficia mucho a diferencia de los otros dos partidos que ha jugado tanto en Australia como en Toronto como en Barcelona a la altura de Madrid el hecho de de la forma con la que juega con los efectos y los cambios de ritmo quedar luego rompiendo la pista tanto a hubiera voltear como con saques y volea y además que es un jugador espectacular en la volea porque es un jugador que tenemos que pensar que sólo tiene veinte años antes estuve decía al mejor revés Wawrinka yo no tengo duda

Voz 26 39:22 pero yo no tengo duda que el revés de Wawrinka los veinte

Voz 3 39:25 eh años yo me quedo con este entonces yo lo que creo es que en el segundo ha reaccionado muy bien Rafa ha empezado a estar muy agresivo no ha aguantado el vendaval de Rafa porque no ha perdido pista ha jugado valiente es como a mí realmente me gusta cuando Rafa cae dentro de la pista es cuándo es mejor jugador Él era el tercero pues ha tenía un poquito de mala suerte a Falla algunas voleas muy importantes una el cuatro dos segundo hombre que la tenían muy fácil nunca las falla otra para recuperar match ball pero ahí ya estaba demasiado cuesta abajo con dos breaks abajo sí sí sí pues está jugando muy bien yo ya lo dije el pasado para de los jóvenes es el que será el número uno cuando dejen de estar los tres que están pero pero bueno mérito de Sisi pas un jugador muy valiente un jugador que tiene una variación en el juego que no tienen los otros y eso pues le da da mucho muchísimo potencial

Voz 1991 40:21 decía ahora Azvi que no lo veía chispas metiéndole en problemas mañana Djokovic tú partido esperas yo yo veo más

Voz 3 40:28 Djokovic es porque tiene un juego diferente aquí con Nadal le ha cambiado con las alturas y les rompiera el ritmo pero Djokovic no pierde la pista cuando Nadal no ha perdido la pista ya estaban jugando dentro de la pista el segundo sets serán contra un vendaval yo yo creo que es favorito Djokovic

Voz 1991 40:45 y acabó como obesas Rafa sobre todo de cara al gran objetivo que es run run Garro para no

Voz 3 40:49 eh Roland Garros es diferente a todos y yo estoy convencido que Rafa sigue siendo el favorito es cierto que en todos los años que nos encontramos Rafa siempre se ha encontrado con títulos en la mano en tierra enseguida pues ya vemos once títulos de Montecarlo los once de Barcelona pero yo a cinco sets es muy diferente Rafa también yo creo que va a tener mucho más tranquilidad y no va a jugar a especular tanto va a jugar con más riesgo y cuando Rafa cae dentro de la pista es mucho mejor que que que el Rafa que hemos ido viendo que bueno que está un poco con poca confianza Hay un poquito especulando

Voz 1991 41:26 pues veremos veremos cómo llega Rafa Nadal la cita parisina Jordi Arrese como siempre un placer mil gracias un abrazo

Voz 3 41:32 a vosotros Benito eh tú

Voz 1991 41:34 eh cómo ves a Rafa porque claro todos estamos mirando a París yo creo que más que nunca este año

Voz 3 41:40 está pensando en la gira europea de tierra que además tiene muchos Masters mil que son

Voz 1991 41:44 en torneos muy importantes para el donde dame dame un segundo Álvaro que está saliendo ahora mismo en rueda de prensa Rafa Nadal

Voz 1774 41:51 no está mal a nivel mental y otras que que no han estado bien mi bueno y dar un poquito no no se me calentado con sobre las cinco de la tarde y hacía mucho calor y la pelota estaba corriendo muy bien no sé porqué razón cuando de salió a la pista pues mi sensación ha cambiado un poco creo que se ha movido viento hacía más frío y y aunque jugáramos a una hora muy ayer tenía la sensación que ayer la la pelota me eh bueno sentía mejor la pelota no es el factor que sea ya que dicho esto nada más no no no ha sido mi mejor noche sí y el otro ha sido mejor cuando eso ocurre que hay que perder

Voz 5 42:44 fíjate Benito lo que está contando sensaciones lo que cambian Veinticuatro horas eh absolutamente de todas maneras yo creo que el cuando juega

Voz 3 42:53 a las cuatro de la tarde se encuentra mejor y por eso ayer mejor

Voz 5 42:56 cambio de hecho el nivel de juego que mostró frente a Wawrinka

Voz 1991 42:59 vamos a ver si el hacer alguna pregunta más a Rafel podemos escuchar algo más del tenista español remonta no cuando casi se remonta

Voz 27 43:07 y esa es la Real

Voz 1774 43:10 de dicho esto bueno no yo al final tenía que intentarlo hasta el final ha sido ha sido que bueno sí conozco bien así Tsipras a nivel de juego a nivel personal no aquí y a partir de eso pues eh tenía claro lo que tenía que hacer simplemente no lo que lo que quería hacer y no lo he podido hacer bueno he tenido la sensación suficientemente buena para hacerlo así es no no no hay que darle muchísimas vueltas no tenía claro que tenía que hacer simplemente no he sido capaz de hacerlo esta noche

Voz 1991 43:49 otra cosa no pero Benito sinceridad de Rafa yo creo siempre las ruedas de prensa dice mira no me encontrado bien por lo que sea no sé el motivo la bola me llega ya ha dicho no esa es que no no he jugado bien ha jugado mejor si chispas y punto no hay más

Voz 3 44:02 hace un mes en Montecarlo después de perder contra Fognini en semifinales dijo que había sido su peor partido en catorce años y unos autocrítica fíjate escuchamos más

Voz 1774 44:09 una final en un torneo muy importante para mí bonito

Voz 27 44:14 qué

Voz 1774 44:16 que la verdad eh lo que supone básicamente no estar mañana otro día más delante de de de toda esta gente que que lo que me queda es difícil de describir imposible agradecer osea que esto es lo que lo que ocurre básicamente no en el tenis se trata de de perder y de ganar ganado mucho durante muchos años en esta superficie miran este año pues no no está siendo así estoy dándome cerca pero no no estoy consiguiendo ganar y uno tiene que aceptar las fosas con con naturalidad acertar no quiere decir no intentar cambiar pero eh así como he aceptado toda la vida las victorias creado con una normalidad y naturalidad de la derrota también voy a hacer una normalidad y una naturalidad

Voz 28 45:13 porque al final he todo lo demás podemos buscarle muchos todos los eh todas las excusas a todos los porqués posibles

Voz 1774 45:27 pero al final se trata de jugar a tenis aquí jugando bien creo que hubiera ganado el partido no es jugar lo suficientemente bien o lo cual eh la consecuencia es que es que no ganar el partido lo que supone de cara al futuro lo veremos no no no te puedo decir lo que supone el futuro no espero aceptarlo y veremos qué pasa la semana que viene aquí y después pues y hasta París ahí después veremos que pasa no es semana a semana día a día cantar trabajar de la manera adecuada con la la actitud adecuada y después confiar en mis posibilidades y confiar en que las cosas van a ir saliendo bien