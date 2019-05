Aperribay: "Hemos aguantado hasta el final, estoy feliz y orgullosísimo"

Voz 1 00:00 Ramajo volvemos contigo porque estás otra vez coprotagonista no se lo prometido es deuda otro hombre feliz si el primer título de Jokin Aperribay como presidente de la Real presidente muy buenas noches título puede ser campeones de Segunda que también

Voz 2 00:14 bueno más bien vale

Voz 1 00:16 de me entiende me entiendes M es verdad es verdad

Voz 3 00:19 sí sí sí sí sí efectivamente efectivamente a pasar mucho tiempo y ahora estamos a mayores cómo estás cómo estás feliz la verdad es que estoy feliz muy contento orgullosísimo creo que ha sido un comportamiento el de la pifió y el de el equipo del de las chicas extraordinaria

Voz 1 00:39 no yo hago te escucha ya en sintonía de la Cadena SER Jokin Aperribay presidente de la Real Sociedad campeona de la Copa de la Reina para así buenas noches a veces tengo que decirle que buenas noches que ha hablado en más de una más de dos y más de tres noches con

Voz 1991 00:53 usted siempre para otros era para otro motivos y que me alegro me alegro que esta noche sea para celebrar un título de su club

Voz 3 01:00 pues yo también yo también me alegro muchísimo me me me alegro un montón además es es un día de de de bueno pues de reconocer el esfuerzo un montón de personas sin de acordarse de un montón de personas que han hecho mucho por el deporte en general

Voz 4 01:15 el fútbol en particular la femenino ir

Voz 3 01:19 la de es que es un día para para agradecerles a todos ellos

Voz 1991 01:22 en lo que ha pensado cuando se dato cuando se adelantado el Atlético de Madrid se lo preguntaba antes a su a Gonzalo Arconada decían los yo sabía sabía que ellas gol nos iban a hacer con lo cual entraba dentro nuestros planes lo que pasa que cuando se ponen por delante siendo la campeona de Liga dices vamos a ver no

Voz 3 01:41 pues mira que pienso que pensado son más o menos como como Gonzalo pues yo porque hemos jugado a fútbol mal de pequeñito y era portero yo siempre decía a mis compañeros miradas y nos meten un gol vamos a seguir tranquilos que estamos vivos y he pensado que uno cero no era malo para llegar al final para aguantar para así tal además que ya se podía confiar que uno cero muchas veces es el resultado fue engañoso para el otro equipo y que si seguíamos metidas problemas te da suerte meter gol enseguida le pesa lo mismo que unos tenía que dar muchísima alegría que saque no seamos confiar parar metió un gol si seguir peleando como estamos peleando pero estamos haciendo muy bien ya hemos aguantaba hasta el final y tanto desde el ochenta

Voz 1991 02:20 siete no celebraba un título la Real Sociedad hayan pasado años no pueden pasar tantos años entre uno y otro

Voz 3 02:26 pues sí sí sí sí es verdad que celebra su segunda edición que que a ninguno nos gusta recordar pero pero también es verdad no pueden pasar tantos años que guardan pues en desde el ochenta y siete aquí hemos pasado de todo esto momentos buenos momentos malos momentos peores y bueno pues a ver si entre todos podemos hacer un esfuerzo hoy y que la Real crezca mucho la pregunta puñetera

Voz 1991 02:48 sabe qué le voy a hacerse lo voy a dejar para el final pero antes le voy a comentar es la han pasado imágenes del frontón municipal de la plaza de la Trinidad que era una pasada cómo se estaba viviendo allí el el partido y cómo se ha celebrado en el ambientazo que había que que bonito que la gente se echa a la calle al igual que hace con los éxitos del equipo masculino

Voz 3 03:07 sí la verdad es que sí sí he visto imágenes preciosas imágenes preciosas y agradecer a la afición gracias a la afición que ha venido aquí agradecer que entiende de unos y de Guipúzcoa agradecerles muchísimo no sólo el día de hoy sino el año que llevan muy unidos a los equipos en general también eh

Voz 4 03:25 comportamiento a la afición cuando jugamos con las chicas en Anoeta contra el Sevilla o contra Atleti fueron días muy bonitos

Voz 3 03:32 agradecer a la afición por por todo lo que hace el galo también pues pedía lo que ha venido aquí comparta el triunfo con con el Atlético Madrid que tenemos mucha alegría que no nos da para compartir la alegría que tenemos también con la afición degradado lo que es aportado pero habla con todos nosotros también bueno pues pues que tengan cuidado la vuelta si alguno está escuchando son muchos kilómetros de volver a San Sebastián eso es que no es quedan muchos días para para festejarlo importantes llegar así que nadie

Voz 1991 03:59 venga prisa que no haga ninguna burrada nadie presidente le le voy a decir cómo está el el frontón Beristain cuenta la el president de cómo está el frontón de de San Sebastián

Voz 0995 04:09 bueno pues eso está algo a la vas a la fiesta desde aquí desde el frontón en la plaza triangular al corazón del Casco Viejo bueno antes hemos cantado el grito de no pasar a tener los Arconada chicas estáis escuchando Aperribay presidente les decís al os estáis pasando fenomenal no cree que augura pero muy bien lo sabe algo que celebrar el primer título lo venga al gritos Dani sobre pero sí dicho a las mujeres que ya es esta relación de muchos ánimos esa demora bueno pues ahí estaba yo quién es el mensaje claro que eso de la cuadrilla donostiarra que por cierto mañana las dos niñas que el Ayuntamiento va a salir con grandes para levantar esa histórica

Voz 1991 04:59 a ver SO esos actos presi también babero homenaje no en el campo

Voz 3 05:03 sí sí vamos a la una de la Diputación a una y media el Ayuntamiento oí después se padre un homenaje a las chicas en el fútbol de Anoeta es que se lo merecen hombre claro tanto merece

Voz 1991 05:12 ahora sí Naciri sigue o no

Voz 3 05:15 hay perdón pues espero que sí yo tengo ilusión porque se va a ver yo creo que el deporte femenino el fútbol Femenía está muy lejos de fútbol masculino creo que ellas pues las escuadras tienen pues tienen derecho a escoger muchas veces no se eh bueno hay que ser muy respetuoso con la elección que haga pero esperemos que que sea por la Real

Voz 1991 05:39 pero dígame la verdad ha hablado con el Cary la dicho algo le le

Voz 5 05:41 ha comentado ya que he hablado con ella al Atlético de Madrid

Voz 1991 05:44 no

Voz 4 05:46 a ver hemos hablado yo yo hablando con el cariño mucho tiempo oí conozco perfectamente su pensamiento

Voz 6 05:53 sí bueno son no

Voz 3 05:56 pero no es algo que que bueno pues que lo tenía escondido ni es algo que no pero yo creo que que lo observa negro hay que sea que agarrar ojo ojo pues es lo que creo otra cosa es que bueno pues si no lo hace que es decir decirlo que que hay que respetar mucho la decisión que tome

Voz 1 06:14 pero si os haciendo buenas pero ella Rajoy apenas titular para mañana eh bueno lo tenemos todos no yo yo me gustaría saber puede ser pensamiento y que he dicho que lo saben

Voz 3 06:25 no a ver cuál es el pensamiento de creerme me refiero a que a que a que bueno pues muchas en el equipo en los en el deporte femenino venido muchas chicas cambian de equipos no y entonces ella pues una chica muchas posibilidades y con una ambición personal pues para ganar títulos para seguir creciendo

Voz 1991 06:41 como cualquier profesional

Voz 3 06:44 solamente entonces pues pues esas conversaciones abiertas con ella no no me refería al pensamiento por una por una noticia sino a una conversación abierta Cornellà pues durante meses no bueno esperemos que que se quede con nosotros

Voz 1991 06:56 Eric que es ahora mismo una de las jugadoras con más proyección de una de las jugadoras con más proyección en nuestro fútbol

Voz 3 07:01 mira generadas si se queda uno mira tenemos tenemos la año del noventa y siete en Guipúzcoa tenemos jugadores como hay Cary si como Mikel Oyarzabal Zubeldia a comandar Guevara muchos jugadores muy importantes que que creo que pueden hacer una gran historia en en la Real

Voz 1991 07:17 déjeme hacerle a hacerle otra puñetera así para termina es que yo soy del Athletic entonces le va a poner cláusula a los que te escucho a bueno muchas gracias digo les va a poner cláusula anti Athletic también a la chica

Voz 4 07:29 no no no me el ni ni

Voz 3 07:33 yo creo que tampoco te algunas cláusulas que tiene el fútbol fe en el mar alguna ahí vamos puliendo no no no te creas no no no hay muchas

Voz 1991 07:44 así lo más importante es lo que demostró yo como además como aseguró el Athletic lo más importante que puede tener alguien es tener un tío como Oyarzábal con ese sentimiento de pertenencia

Voz 3 07:52 quedan tan brutal como tiene no es que da igual que venga

Voz 1991 07:54 el Athletic o que venga al Bayern de Munich que yo me quedo aquí

Voz 3 07:58 a ver yo creo que cuando cuando Mikel atendió a otro equipo y hemos hablado he pues mira voy decirte una cosa que le comenté a las personas que representan a mí que en ese momento en la conversación del cadáver escoger primero os quedáis en la Real os vayáis Xisco géiser que os a será real hablamos de dinero si os queréis marchar pues las clausura es suficientemente de buena no y escogió quedarse la espero que lo haga para muchos años porque es un grandísimo jugador tenemos la suerte de tener a a Mike Eliana ahí Cary que con ellos de hacer

Voz 1991 08:34 el segundo presidente ha hablado ya con Cary sí a buenas que está Luis estoy viviendo fuera eso está bien

Voz 1 08:42 está bien era por eso para ver si le le felicito

Voz 1991 08:45 daba en en antena Luis Ruiz estás con la protagonista no

Voz 7 08:48 sí aquí estamos con la promesa me Cuddy la vemos Prudhomme

Voz 3 08:51 propietario lo dice que se había hablado ya

Voz 7 08:53 director Carrusel Deportivo deporte carita escucha al precio

Voz 1991 08:56 es el momento de pedir algo eh

Voz 8 08:58 no no también también sacarme pero ojo

Voz 3 09:06 ya le he dicho que tu corazón hecho Ordín ahí estamos a tiempo para hablar efectivamente

Voz 1991 09:13 pues a que de aquí a final de temporada y os vais a asentar un par de veces para charla no tranquilamente

Voz 9 09:19 bueno a ver al primer me toca lograrlo el macho y luego ya que ya tiene ya para pensar en muchas cosas pero la verdad es que presidente está en el programa muy bien

Voz 1 09:29 no te digo como si te estuviera escuchando no más o menos la verdad es que me me quedo con ella un rato vale

Voz 3 09:40 hay muchísimas gracias mil gracias enhorabuena me alegro de verdad