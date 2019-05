Coke Andújar: "Queremos hacerlo este domingo"

los sobre todo Koke porque mirando el calendario es queda Girona y Atlético de Madrid sigan ahí Salt Girona esto está hecho pero es que si no ganáis ese partido jugársela contra el Atlético de Madrid al Atlético de Madrid no se juega nada ya estaba otras cosas así pero es el Atlético de Madrid

a a la permanencia luego las hemos visto en esta en esta situación y también es cierto que los partidos de más tensión cuando ya que es muy difícil que que el equipo juegue bien no hay que la gente se pone muy nerviosa el equipo creo que ha hecho muy buenos partidos sí sí te miran quitando el Can Nou que que perdemos pero aún así el equipo daba una imagen muy buenas

y no es malo del todo no puede ganar

tú sabes lo que es pelear por títulos en quiero decir disputar partidos de tensión pero no tiene a que ver eco qué pasa cuando uno está luchando por un título a lo mejor se puede llevar una decepción a pesar de que tú has levantado muchos títulos con el Sevilla pero la tensión en este caso negativa por el tema el descenso es que ese es un sufrimiento tremendo eh

Voz 2

04:16

sí sobre todo sobre todos los pensamientos que te pueden sufrir durante el partido pensamientos negativos que no una pues bueno pues evidentemente pues no te lleva por título no no te llevas en un partido importante en Tàrrega entrar en Champions pero de verdad que que bueno se da la clave está en intentar relativos no no tenerlo sí