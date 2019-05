Yago de Vega: "Llevamos unos años dando unos pasitos para atrás: no podemos entrar a los entrenamientos, no podemos viajar con los jugadores..."

Voz 1

00:00

de todas maneras a mí hay algo que me da mucha rabia que es algo a lo que estamos acostumbrados en los últimos años que vamos dando pasitos para atrás no podemos sentar los entrenamientos no podemos viajar con los jugadores y ahora todas las reponen las ruedas de prensa serán antes de la convocatoria nombre hay que tener un poquito de valor al que sin la convocatoria que darla en el momento que basar la rueda prensa señores esto son los convocados hay que preguntar por alguien se pregunta pero hay que tener mucho rostro no sólo por Zidane en el Real Madrid lo hacen todos los equipos quito el problema no he convocado a Bale como nueva convocado por segunda semana consecutiva me evito que me pregunten qué le vamos a seguir preguntando Berbel pero hay que tener mucha cara hombre a los clubes hay que decirle que las ruedas de prensa hay que darlas las convocatorias hay que darlas en esa rueda prensa hombre