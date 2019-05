Gustavo Cabral: "Parece que la camiseta del Celta es la segunda piel de Iago"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches cómo van los nerviosa Veinticuatro horas de ese partido tan importante

Voz 1 00:05 bueno y todas están nervios siempre está no siempre es importante que tengo nervios porque eso te tiene que tiene en alerta y eso eso eso bueno siempre siempre bueno es lo que están en alerta para lo que significa un partido no importante como este

Voz 1991 00:18 en qué momento está al equipo lo digo porque en las últimas jornadas Streisand buena dinámica no en los últimos ocho partidos son una derrota y tres empates cuatro victorias que para un equipo que está ya bajo los números muy buenos

Voz 1 00:28 sí es verdad que tenemos bueno no me lo creo la última derrota fue contra el Atlético de Madrid en el Wanda un estadio complicado y les puedo ahí creo que hemos cosechado puntos importante que este último fue en el Barcelona vemos pues yo llevo partido con el Girona siempre los tres puntos que hemos cosechado fueron más que nada en el local no con todo lo que significa con lo que rodean a lo que se inserta cuando ocio aunque ahora pero ahora que la ficción estando volcada con el equipo el equipo lo ha captado y lo ha llevado al campo de juego es verdad que no están mucho el bloque visitante pero bueno esperemos que en este partido contra el Bilbao lo puedo cortar esa racha

Voz 1991 01:08 podríamos decir que estáis en el mejor momento de la temporada en el momento más decisivo

Voz 1 01:14 yo creo que sí yo creo que sí la verdad es que el equipo se dio cuenta de la situación que estaba ahí que tenía que actuar lo antes posible creo que puede suerte de hemos actuado en el momento justo oí sí creo que por eso todos los resultados han dado Yi yo estábamos aliviar adoptamos aliviado pero no no salvados así que bueno hay que seguir un partido muy difícil mañana hay después tenemos otra en casa con el eso

Voz 1991 01:37 el que luchas Gustavo cómo es de importante Yago Aspas para este equipo

Voz 1 01:43 ya muy importantes no ya hago siempre lo decimos que es políticamente Yago agua aporta muchísimo y fuera del equipo también es es un referente del equipo si it has de saber no cuando lo sufrimos cuando no está se sufren no tenerlo porque es un jugador que que que un referente sí a nivel ofensivo dado muchas cosas y te puede dar gol como el que pueda dar paseos de movilidad y eso para nosotros la verdad que que no viene muy bien

Voz 1991 02:11 es que yo creo Gustavo al margen de lo futbolístico que es lo que vemos en los que no estamos allí viviendo el día a día lo que vemos es lo futbolístico lo que transmite pero esa forma de querer a un club de volcarse de sufrir cuando estuvo lesionado que no podía ayudar al equipo creo que eso tiene que contagiar no tiene que transmitir

Voz 2 02:28 sí sí me lo que tramiten casi la gente Club uno tanto él como hubo más eran bienes muebles que aparte de ser referente de este club me lo sienten en la piel no yo siempre doy un ejemplo que ya o parece que la camiseta de Consell de su segunda piel así que creo que lo viva así lo eh

Voz 1 02:47 con mucho entusiasmo con mucho va mucho corazón máquina creo que él una situación mala y no cuando estábamos en la situación mayas mejor dicho y él no podía aportar nada porque estaba lesionado más que nada para apoyar al equipo en ese sentido en lo anímico pero no en lo futbolístico yo creo que el muchísimo no se veía se veía nervioso y la verdad es que que después entrenamiento también transmite muchas cosas pues

Voz 2 03:14 oye bueno cómo estás porque podían

Voz 1991 03:16 es decir que ha sido una temporada irregular pero desde la llegada escriba desde luego se está viendo mucho mejor fijo con mucha más confianza no

Voz 1 03:24 sí sí fue una temporada muy irregular pero a mí no a empezar con Air comamer en jugando no la verdad es que me había dado la posibilidad de jugar titular que bueno después le tocó ir se vino Cardoso opto por otros jugadores bueno en ese momento no me veía jugando después y luego escriba y la verdad que muy bien no me siento bien Él me dio la confianza de verdad que los dos primeros partidos con el Estado pero si después me dio la confianza como para para llevar un poco más el arriendo a nivel defensivo y creo que lo ha hecho bien y que el equipo A

Voz 1991 04:02 no resultó en el sentido en casa bien de Weis cuatro victorias consecutivas Hayes en San Mamés contra un Athletic que además se va a jugar los puestos europeos creo Gustavo que ha sido la gran asignatura pendiente este año del Celta no en los partidos fuera de casa

Voz 2 04:15 sí sí el última victoria creo si no recuerdo mal fue contra el Villarreal entonces estamos hablando de que fuese mucho tiempo y hay que hay que tratar de sacar

Voz 1 04:24 los tres puntos porque nosotras de verdad que no podían a la salvación y estaríamos hablando de que no sufrirían hasta la última fecha es verdad que el Bilbao también se juega cosas secundarias a entrar en una competición europea pero bueno su tenemos pueblos nuestro mundo tratar de hacer las cosas

Voz 2 04:40 bien en un campo que que no cuenta no porque que desde que se son nuevos Sálvame la verdad que no sólo no sabemos no hemos no hemos ganado en ese campo hemos empatado tuvimos cerca de ganar pero no hemos ganado así que bueno nada a tratar de de cortar esa racha y también sumar de tres puntos a a nivel visitante

Voz 1991 04:58 si ganáis en San Mamés esto ya estaría hecho pero firmaría un empate

Voz 2 05:03 son voy voy a ganar de verdad que el empate te sirve porque siempre Girona El Levante decir Unite quedarse en Primera pero nosotros no tenemos que pensar en eso en que simpatía tienen que empatando Rivera tenemos que ganar tenemos que ganar tanto que te pareció como el otro te te pueda una salvación lo gana pero también hay que terminarlo bien para para la gente para nosotros para para para ese alivio no debe quedarse en Primera pero primero tenemos partidos muy difícil ha

Voz 3 05:35 sí para quedarse en Primera que ganando termina contrato el treinta de junio

Voz 1991 05:39 no

Voz 3 05:40 sabes algo de tu futuro nada más todavía nada sé qué

Voz 2 05:45 tengo treinta tengo hasta el treinta de junio el contrato si nada de acá eh que se queden primero es el tan primera Easy está la opción de renovar cuando termine todo esto lo analizaremos las dos partes pero tanto como la mía insinuó bueno ver pero sí que que que que para dónde vamos para que rompo

Voz 1991 06:06 me lleva siete años no en Vigo es más no

Voz 2 06:09 sí la verdad que sí tienen años son bastante no pasó paso siempre dicen que cuando uno bien vienen un lugar se pasa rápido bueno a mí me pasó eso siete años la verdad es que me pasaron rapidísimo lo he disfrutado Eloy disfrutar lo disfrutando ojalá pueda seguir contrató sino bueno no disfrutaré mirándolo se ve otro lado

Voz 1991 06:28 tienes treinta y tres años te gustaría retirar te en Vigo o guardas hay una última bala para volver a Argentina

Voz 2 06:35 siempre dije que me gustaría volver a Argentina me gustaría jugar sentir otra vez lo que es el fútbol argentino es verdad que el cura argentino es muy apasionado no

Voz 1 06:44 pero hoy en día está muy complicado

Voz 2 06:47 lo que es vivir en Argentina más que nada por la inseguridad acortó lo que está pasando en Argentina donde tengo esta asignatura así una tengo en la tengo pendiente de verdad que me aún me encantaría me encantaría volver pero bueno yo pienso también en la Familia esas familias importante eso también te siguen puedo decidimos todo junto no tanto mi señora Mis hijos decidimos para que para que la después de la otra pregunta que visite sí me gustaría retirarme vivo sí sí me encantaría porque no porque no es un club que me ha dado muchísimo no bueno y los clubs más partido de jugadas lo que más

Voz 1 07:19 claro

Voz 2 07:21 sí que no retiren saca sería bonito también

Voz 1991 07:24 sí ya hasta te te noto un poco hacen tío gallegos saqué para que veas

Voz 2 07:28 sí tengo poco eso la verdad tengo un poquito de todo depende se muy bajos tanto que también alguna palabra de Méjico pues bueno Méjico estuvo un año pero bueno este año la verdad que las palabras siempre el vale por ejemplo si me pegó muchísimo cada vez que voy a Argentina vale vale vale entonces lleva mirando vale que ver