Yago de Vega: "La Liga te permite estar vivo en el resto de competiciones"

ha dado la clave creo que es la interpretación más sincera que se puede hacer y más real y más certera la liga te permite estar vivo en el resto de competiciones claro tú estás desenchufado en la Liga ahí estás a veinticinco puntos del líder es imposible estar igual de enchufado porque el fin de semana no estás acostumbrado a competir o por lo menos a competir para lograr un título tu nivel de la Liga determina tu nivel general de la temporada es que lo ha clavado Zidane

Voz 1

00:27

si no vale eso de Menchov On en la Champions y desenchufa a fin de semana que lo puedes hacer un año pero si no le pudo a lo que salga