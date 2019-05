Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda parte (11/05/2019)

Voz 1 00:00 sí no dónde

Voz 2 00:14 mañana horario unificado toda la jornada las seis y media porque todos los equipos tienen algo en juego aunque sean

Voz 1991 00:20 muy remotas opciones de conseguir sus objetivos pero todos los equipos mañana se juega algo a las seis y media como digo en Anoeta juega el Real Madrid la verdad es que la Real Sociedad se juega poco porque tiene opciones de alcanzar la séptima posición tiene que fallar al Athletic por delante además que tiene los mismos puntos al Alavés el español que van a pelear también por intentar alcanzar esa séptima posición pero es noticia hoy el Real Madrid Javier Herráez qué tal muy buenas olas

Voz 3 00:47 qué tal muy buenas noches porque otra vez Gareth Bale

Voz 1991 00:50 fuera de la lista y creo que ya esto es muy significativo

Voz 3 00:53 sí sí que lo lo intuía pero vamos a la confirmación ha sido al filo de las seis y media cuando el Real Madrid antes de viajar a San Sebastián hacía oficial esa convocatoria en la que no está Gareth Bale bueno ese divorcio absoluto entre el galés si decide no yo creo que además su representante Barnett creo que tampoco lo hace un gran favor a su representado que es Bale esa es una opinión mía personal me puedo equivocar pero creo que no lo hace un gran favor al decir lo que dijo no todos sabemos que al final tienen que negociar que que tiene contrato en vigor porque se lo ha ganado Gareth Bale pero que no va a seguir en el equipo blanco esa frase de Barnett en la que él dijo que el señor Zidane bueno a lo mejor no quería Bale pero se quería quedar flaco favor para el galés y hoy en la rueda de prensa pues Lemos si bombardeado no podríamos decir a a Zidane sobre este asunto Yago Ésta es un mix de lo que ha dicho Zinedine Zidane en la sala de prensa

Voz 4 01:47 ha dicho el representante de Bale Jonathan Barnett que no sabe si el señor Zidane quiere que siga o no Bale pero que Bale de momento se quiere quedar

Voz 1994 01:55 no no quiero contestar porque yo soy el entrenador de de Madrid el hace su trabajo oí cómo no ya está

Voz 0893 02:03 Barnetta y la gente de Bale decía eso porque entre otras cosas le transmitían que Zidane había hablado con Bale y que la había dicho que no iba a tener tantas oportunidades el año que viene que no contaba con él usted ya tenido esa conversación con Bale como otros futbolín

Voz 1994 02:14 estas tú sabes que no te voy a decir nada de esta conversación privada eh son privadas y se queda en el Vestuario pero es es lo que me toca hacer con todos los jugadores lo que se queda y lo que se tiene que ir lo que bueno se queda dentro

Voz 2 02:29 deduzco que es una conversación privada es porque ya ha habido esa conversación

Voz 1994 02:33 sí puede ser que no hay veinticinco jugadores puede ser que no puede ser que sí sabes yo hablo con los con los jugadores de otra cosa sabes bien tiene de del enteramente de lo que quiere de uno de otro de cómo vamos a jugar contra quién vamos a jugar bueno hablamos eh creo que era Sergio Quirante

Voz 1991 02:53 hacia la pregunta de deduzco que se ha habido esa conversación es porque ya han hablado claro evidentemente que han tenido que hablar de todas maneras a mí hay algo que me da mucha rabia que es algo a lo que estamos acostumbrados en los últimos años que vamos dando pasitos para atrás no podemos a los entrenamientos no podemos viajar con los jugadores ahora todas las reponen las ruedas de prensa serán antes de la convocatoria nombre hay que tener un poquito de valor hay que sin la convocatoria que darla en el momento que basar la rueda prensa señores esto son los convocados y hay que preguntar por alguien se pregunta pero hay que tener mucho rostro no sólo por Zidane en el Real Madrid lo hacen todos los equipos me quito problema no he convocado a Bale como nueva convocado por segunda semana consecutiva me evito que me pregunten qué le vamos a seguir preguntando Borrell pero hay que tener mucha cara hombre a los clubes hay que decirle que las ruedas de prensa hay que darlas las convocatorias que darlas en esa rueda prensa hombre

Voz 3 03:42 si antiguamente recuerdo que hombre claro es que llevaba

Voz 1991 03:44 casi a la isla sacaba la hojita antes de la

Voz 3 03:47 parecencia otras veces la decía el propio entrenador bueno el futbolista tuve que firmar cuando se marcha de del entrenamiento sabe si va uno convocado y firma o no la convocatoria bueno entonces es no realmente tampoco es indagar la las sacas en este caso no pero si yo estoy contigo que al final son dos o tres si quemada si al final se va a saber no te quitas una pregunta dos do marrones pero es que el tema de Bale está clarísimo

Voz 1991 04:12 hombre claro no va a seguir pues es una obviedad

Voz 3 04:15 bueno bueno eso puede quedar efectivamente Valle tiene contrato se lo ha ganado y se puede quedar pero no lo va a poner a Zidane pues es un absurdo para Bailey para para Real Madrid y yo en

Voz 1991 04:25 creo que hasta Herráez podemos a haber visto ya los últimos partidos de de Bale con la camiseta Realmadrid es decir que que NYSE vista tampoco en el último partido

Voz 3 04:33 por si no eso ya sí que digo que puede ser

Voz 1991 04:35 he visto lo visto

Voz 3 04:37 puede ser pero bueno último frente al Betis a lo mejor pues oye se viste para despedirse no lo sé a lo mejor también ve él dice pues ya muy que despedir porque luego ya sobre esto ya para gustos colores no yo he visto hasta grandísimo futbolista de la selección española que que le ofrecieron en su momento hasta despedirse hoy bueno pero bueno quieren uno contra Australia por ejemplo recuerdo en el Mundial de de Brasil al final el futbolista pues ya se cierra ahí ya no saber nada del mundo hoy ya bueno todo se puede entender que hay que saber seis de los sitios no oí yo espero que que Zidane le convoque espero que Bale esté el próximo fin de semana frente al Betis que sería bueno para los dos pero es una opinión y evidentemente no se nivel ni ni Zidane

Voz 1991 05:14 por completar que más ha dicho sí su

Voz 3 05:16 bueno vamos a escuchar un fragmento sobre el tema de la semana no la eliminación del Barça muchos dicen que el Madrid con esa eliminación ha hecho parte de la temporada yo siempre digo lo mismo tienes que mirar de optimismo y el resto que camine solo no es una temporada mala incidan en esto ha sido hoy bastante claro una sola en la sala de prensa

Voz 1994 05:33 no no para nada nosotros la temporada hemos como como tú sabes y esto no va a cambiar yo creo que lo que todo deben por todos los títulos son son importantes la Liga para explicar a la gente que que que entender menos eh que vosotros que nosotros eh la la liga te te permite eh y el día a día te permite estar listo vivo en todas las competiciones sólo digo sólo eso luego nadie nos va a quitar lo que nosotros hemos hecho en la Champions nadie

Voz 1991 06:11 ha dado la clave creo que es la interpretación más sincera que se puede hacer y más real y más certera la liga te permite estar vivo en el resto de competiciones claro tú estás desenchufado en la Liga está a veinticinco puntos del del líder es imposible estar igual de enchufado porque el fin de semana no estás acostumbrado a competir o por lo menos a competir para lograr un título tu nivel de la Liga determina tu nivel general de la temporada es que lo ha clavado Zidane

Voz 3 06:38 si no vale eso de Menchov On en la Champions y me desenchufa a fin de semana

Voz 1991 06:42 a lo puedes hacer un año se llenó de pudor

Voz 3 06:45 más que salga correcto sea que está bien éxito de fijaros que está en la en la final de la Champions habitualmente es un equipo que han ganado la Liga o o la pelean la suya de cada país hasta el final no bueno pues eso es lo que suele ocurrir ahora el Madrid es verdad que ha conseguido el pasado año estando es enganchado de Liga ganar la Copa de Europa Liverpool en Kiev pero el anterior no el anterior llegó a Cardiff jugó con la Juve venía como una moto había ganado la Liga el último partido fue en Málaga en La Rosaleda Zidane dijo que era el el día lo que más ilusión hacía y había conseguido eso el título doméstico que es el día a día no el pan el pan que te da de comer en el fútbol no creo que acierta en eso sí el próximo año hace lo que ha dicho en rueda de prensa trabajar trabajar duro porque a llegar futbolistas todos sabemos que va a llegar Hazard que que va a llegar casi seguro Djokovic que se va a pelear lo de popas van a llegar grandes futbolistas más lo que hay pues evidentemente el plantel va a ser muy bueno si se trabaja bien las cosas pues el Madrid dará la cara que requiere ciudad

Voz 1991 07:45 qué jornada tenemos mañana de Liga en los diez partidos y media que maravilla estos carruseles históricos que cuando yo estudiaba que tenías ocho partidos a las cinco de la tarde que maravilla que ojalá los recuperase prorrogado ya sabemos que lo que hay por encima es la pasta pero mañana una jornada esas preciosas eh

Voz 3 08:02 yo me acuerdo cuando empezaba estaba Joaquín Prat padre llevaba todo a la vez a la misma vez IDAE tiempo va a dar publicidad todo es que era una pasado sabes que era en lo recuerdo con una nostalgia cariñosa osada porque ahora también te da tiempo a disfrutar el partido no va a comentar el partido con con eso con comentaristas dijo

Voz 1991 08:19 dos goles seguidos en dos claro es gente

Voz 3 08:22 otro un penalti una jugada polémica eso eso es eso es radio pues se

Voz 1991 08:27 mañana lo disfrutaremos gracias a un abrazo esta mañana a las doce y veintisiete ahora sí vamos con los partidos en los que hay mucho en juego

Voz 5 08:34 no

Voz 1991 08:36 no

Voz 1991 11:03 tensiones en la parte baja de la tabla evidentemente luchar por un título está muy bien perder un título es una decepción pero perder la categoría es algo dramático el partido la jornada es el que van a disputar el Girona y el Levante Raúl Busquets qué tal muy buenas qué tal buenas noches como esta Girona

Voz 18 11:18 pues en vela porque como decías que realmente se juega mucho el equipo de Eusebio eh que podría defender matemáticamente este fin de semana se dieron unos resultados en cambio una victoria pues le le daría mucha chance de cara a la última jornada sobre todo en las zonas con el Levante que ahora mismo es el el máximo rival que tiene la entidad de Montilivi en su lucha por evitar la

Voz 1991 11:43 el descenso se cree todavía se cree en en que se puede obrar el milagro

Voz 18 11:48 sí porque ganando al Levante sale del descenso el Girona en la última jornada dependería de sí mismo todas maneras las sensaciones no son buenas los dos últimos partidos lejos de Montilivi en en Valladolid en Getafe el equipo compitió cero muy mal en cambio la gente se aferra aquí pues al rendimiento en casa en el último partido contra el Sevilla donde se vio al mejor Girona paradójicamente de la temporada quizá mucho más incluso que en la victoria en el Bernabéu ante el Sevilla según Girona con con hambre con con ganas de sacar esto adelante y a eso se aferra la entidad está todo vendido para el partido contra Levante hay conjura máxima han convocado a toda la plantilla incluso gente como como Stuani orugas Luis que que prácticamente no han entrenado toda la semana van van a estar en el campo porque ese tiene muy claro pues que el tirón no gana este partido puede puede descender matemáticamente pero aunque no fuera matemáticamente todo lo que no sea ganar le dejaría virtualmente en Segunda

Voz 1991 12:49 me imagino ambientazo no

Voz 18 12:51 sí sí sí seguramente se van a rozar los catorce mil la mejor entrada fue contra el Real Madrid en Copa catorce Mi casi doscientos y pocas veces se ha superado dos trece mil pero se tiene claro que sí lo son

Voz 19 13:05 ellos no fallan se va a haber una de las mejores

Voz 18 13:07 tras la temporada porque la gente tiene claro que a pesar de que este año en Montilivi han tenido pocas alegrías bueno pues hay hay que echar el resto para intentar salvar la categoría

Voz 1991 13:17 gracias Raúl un abrazo esta mañana otro para vosotros delante va a estar el Levante que también está en la pelea por la permanencia José Manuel Alemán qué tal muy buenas horas desde mañana con el Levante va el Valladolid el Celta de Vigo el Villarreal van todos

Voz 20 13:30 sí la verdad es que evidentemente son muchos los equipos implicados en esa pelea Hay muchos dependen de lo que haga mañana el Levante Moncholí al menos las cuentas para el Levante son claras partiendo del convencimiento de que están francamente satisfechos

Voz 18 13:44 cómo ha ido la temporada en estas últimas jornadas donde el equipo ha encontrado su mejor fútbol su mejor versión lo mejor resultados las cuentas para relevantes son muy sencillas saben que ganando son equipos de Primera división de forma matemática se han ganado ese derecho a depender de sí mismos incluso el empate le podría dejar virtualmente en Primera siempre cuando si el Villarreal que es el único equipo que el conjunto granota tiene perdido el golaverage particular le ganase a la Sociedad Deportiva Eibar por lo tanto en el conjunto de Paco López eh va a aplicar la máxima de no tocar aquello que ha funcionado les ha ido bien ante el Betis ha sido muy bien ante el Rayo en esas dos partidos con goleadas incluidas por lo tanto Jason Moran Borja Mayoral ese tridente ofensivo con la compañía de incluso trescientos cincuenta aficionados que agotaron rápidamente las localidades que el club gerundense facilitó a Levante y que además

Voz 19 14:32 incluso el el conjunto de de

Voz 18 14:35 Quico Catalán el club ha decidido financiar el desplazamiento en autobús de de los abonados que mañana se va a desplazar hasta tierras gerundenses

Voz 1991 14:42 pues vamos a ver cómo está el Levante a menos de veinticuatro horas de que se dispute ese partido hablamos con uno de los hombres importantes Coke Andújar qué tal buenas no hola buenas noches qué tal cómo estás muchos nervios

Voz 21 14:53 bueno pasando como la semana bueno disfrutando de todos los momentos que al final son parte portantes con mucha tensión pero mira pues hay que hay que ir dando pasitos pasé podemos los entrenamientos currar los mucho ya está ya llegará el el domingo pero también es bueno es flotar cada momento de la verdad

Voz 1991 15:15 para vosotros es una final pero el Girona se juega la vida

Voz 21 15:19 sí bueno pues lo sacamos una una una ventaja pero es verdad que al final es un partido que puede ocurrir cualquier cosa no y en caso de perder pues la la situación daría la vuelta por completo así que sé que bueno es verdad que clasificatorias mente les sacamos punto perdón pero noventa minutos tienen tienen la vuelta a vueltas a la a la situación hay que darlo no sobre todo porque porque

Voz 1991 15:46 en mirando el calendario queda Girona y Atlético de Madrid sigan ahí Salt Girona esto está hecho pero es que si no ganáis ese partido jugársela contra el Atlético de Madrid al Atlético de Madrid no se juega nada ya estaba otras cosas pero es el Atlético de Madrid

Voz 21 15:59 sí por supuesto iba hizo lo mismo futbolista que hace cuatro meses cuando estaban peleando y todas las cosas no podemos pasito a pasito vamos a intentar hacerlo este este fin de semana que hacerlo sobre todo por la dinámica que llevará pero todos estas últimas cuatro semanas el equipo está un pasito adelante y está dando muestras de que de que puede ganar porque sitio

Voz 1991 16:26 el coque de toma Nacho creo que una montaña rusa durante toda la temporada ha habido momentos buenos ha habido rachas buenas luego ha habido otros momentos que ha hecho meteros en la parte de abajo yo creo que a Mehdi a mitad de temporada nadie pensaba que estabais iba a estar metidos ahí es por la trayectoria del equipo

Voz 22 16:42 sí

Voz 21 16:43 sí pero lo cierto si les estoy de acuerdo donde digo pues estábamos una posición intermedia quizás a lo mismo punto de arriba que quede abajo pero bueno pues hemos dejado y con ello partidos en casa que bueno que te has FIA estar o haber salvado momento a a la permanencia luego las hemos visto en esta en esta situación y también es cierto que los partidos de más tensión cuando ya

Voz 23 17:11 eh que es muy difícil que

Voz 21 17:14 que el equipo juegue bien no hay que la gente se pone muy nerviosa el equipo creo que ha hecho muy buenos partidos sí sí te miran quitando el Can Nou que que perdemos pero aún así el equipo daba una imagen muy buenas

Voz 1991 17:26 la victoria contra el Rayo fue fundamental sea eso yo creo fue una liberación quitarlos unas cuantas piedras en la mochila que todavía quedan un par de ellas Pelayos quita estoy mucho peso encima

Voz 21 17:35 sí sí contra el Rayo porque fue lo más recientes pero sobre todo también contra contra el Betis que era un partido hay entre semana que teníamos que ganar también

Voz 18 17:44 es cierto si el equipo volvió a dar la cara yo creo que con un juego muy muy muy bueno

Voz 21 17:50 es verdad que bueno que hubo partidos ahí que no lo conseguimos sacar estar y hubiésemos estado pues más tranquilo de la temporada pero bueno ya eso no fue claro

Voz 1991 18:02 ya sé que la victoria pero el empate no sería malo del todo

Voz 21 18:07 pues no es malo del todo puede ganar

Voz 1991 18:13 eso es una gran verdad

Voz 21 18:17 al final eso es lo lo que lo que es lo que nos hemos merecido pues al sacarla ahora mismo tres puntos al al Girona que podemos jugar también un poco con esa ansiedad claro que pueda tener ellos llega tiempo pues no Garner somos conscientes de que de que un empate luego tendría que resolver el goles porque tendríamos enfrentamiento directo con el ha empatado ya hay pero de momento con ventaja

Voz 1991 18:44 tú sabes lo que es pelear por títulos quiero decir disputar partidos de tensión pero no tiene a que ver eco que cosa cuando uno está luchando por un título a lo mejor se pueden llevar una decepción a pesar de que tú has levantado muchos títulos con el Sevilla pero la tensión en este caso negativa por el tema descenso es que es un sufrimiento tremendo eh

Voz 21 19:07 sí sobre todo sobre todo los pensamientos que te pueden surgir durante el partido pensamientos negativos que no es una han pues bueno pues evidentemente pues no te lleva por título no no te llevas en un partido importante y en Champions pero la verdad que que bueno se aclare está en intentar por ejemplo la divos no no tenerlo si Inglaterra positiva claro que luego su tampoco tampoco es fácil entender lo que tengo

Voz 1991 19:36 decir pero qué bonita está la la la la liga en este tramo final dirá puñetero porque no estás ahí metido pero quiero decir Huesca Rayo ya descendidos está Girona Valladolid Levante Villarreal Celta de Vigo una Liga súper abierta para el espectador es bonito lo que hay por delante

Voz 21 19:55 sí bueno ahí para nosotros está claro que nosotros hubiésemos preferido estar estar salvados ya eso como muchísimo pero bueno al final tenemos que disfrutar de todos estos de todos estos partidos y que el Levante siga un año o un año más en Primera depende de nosotros y bueno pues de pulpos quizá lo mejor de recuerde a los jugadores que hicieron un buen final de temporada pues bueno vamos a a pelear con eso que

Voz 18 20:21 esa presión pues traducirlo en algo positivo ya está

Voz 1991 20:23 me imagino que duele ver no al rollito donde estaba expuesto de haber jugado ahí seis años encima vosotros en en el partido en en en ese que le ganáis pues siendo testigos no del descenso del practicamente del del equipo pues tiene que doler no

Voz 21 20:36 sí son muchas muchos sentimientos otra persona que ha crecido prácticamente con ellos pues bueno pero hablamos prácticamente cada cavar a bueno con Paco pues es una una buena relación lleven a nosotros al final le vimos casi la la puntilla al otro día pero la sucesión de de los últimos partidos sobre todo lo que que parecía claro ya no ha ganado bueno o podían haber Pérez si yo estaba cobrados

Voz 1991 21:09 es una pena pues sí veremos quedan dos jornadas por delante así que Coke Andújar toca apretar los dientes mucha suerte en estas dos jornadas un abrazo muchas gracias un abrazo

Voz 24 21:19 hola hoy os traigo Golden Coutts Golden pues su su juego de Peter con el que puedes ganar dos cientos mil euros doscientos mil euros puede jugar gratis cada semana para ganarse lo tienes que acertar el resultado exacto de seis partidos de fútbol así de fácil ya sabes dos cientos mil euros esperan dueño con golden share si todavía no eres usuario registra te ahora en vez el punto es que consiga hasta cien euros gratis para apostar

Voz 25 21:48 todo esto vámonos le da no jugaron

Voz 1991 21:56 el partido por la salvación y por Europa es el que tenemos Sein San Mamés evidentemente también a las seis y media de la tarde juegan el Athletic y el Celta de Vigo pendientes por supuesto del Girona Levante iba Martín qué tal muy buenas tiene claro el Athletic que si gana tiene la séptima posición practicamente en en en la mano eh

Voz 26 22:17 sí es una realidad fíjate también se piensa que una derrota del Sevilla en el Wanda todo esto en teoría le invita a pensar que en la última jornada que tiene que pensar en perdón el Sánchez Pizjuán por qué no aspirar a la sexta plata y evitar esas previas pero claros todas estas conjeturas pasan por una victoria de mañana frente al Celta derivó porque si no las cuentas complicarían incluso por la séptima plaza porque como bien sabes aprietan los rivales como Real Sociedad Alavés o español te cuento lo deportivo

Voz 1991 22:44 ver mañana va a ser una prioridad

Voz 26 22:47 el de los tres homenajeados después del partido sólo una entrada en convocatoria Markel Susaeta ojo que ha dicho la pérdida que contaba con él sabrá que efectuar está enredando en torno al al lo que ha pasado con el capitán pero dijo que esta semana no quería hablar mucho que no se horas después de la temporada pero que hacen falta explicaciones para saber realmente lo que ha pasado con Susaeta que está en la lista no así Rico Iturraspe vuelve Peñate Echevarría en principio Gaizka Garitano lógicamente va ir con todo no tienen

Voz 18 23:20 el no tiene lesionado pues carnes auditorías

Voz 26 23:22 frente al Celta de Vigo pues si perdemos

Voz 1991 23:24 saeta Isabel que ha pasado porque es más a mí me parece que marque la estado en un nivel más que bueno sea bueno la temporada el Athletic en los que ha sido para tirar cohetes ha sido de menos a más clarisimamente pero Markel siempre que ha estado siempre ha cumplido creo que una temporada más podría haber estado sin ningún tipo de problema con lo cual algo ha tenido que pasar con la directiva del Athletic y el jugador para no llegar a ese acuerdo y quemar se vaya de esta forma el Athletic y más teniendo en cuenta como un chaval de de Lezama un jugador del Athletic de toda la vida el decía incluso que le habría gustado el haber cumplido el haber sido un jugador de un solo club evidentemente lo que sabemos iban retirar no se va a retirar no

Voz 26 24:05 no no no ya dijo que no iba a cosas subiré seguras que seguir jugando al fútbol todavía no tiene decidido dónde pero plácido con veintidós años en el Athletic Yago verdad que tope en la primera en la primera plantilla es el actual capitán de la tele Sitti Si con el entrenador que ha tenido ha acabado jugando con cuarto titular en Valladolid no estuvo convocado pero ha tenido minuto está tienen oportunidades es injusto ha habido una nota del club ha habido un comunicado de Susaeta hoy Garitano ha dicho que contaba con él creo que en este caso hace falta más explicaciones tanto por parte del jugador como parte del club para saber realmente lo que ha pasado

Voz 1991 24:42 veintidós años en Moncloa no se pueda anunciar a través de un tuit es muy cutre muy cutre yo veo lo del Atlético de Madrid que hay muchas cosas al Atlético de Madrid no puedo hacer bien por supuesto pero lo de despedir a ciertos jugadores como el otro día lo de Godín a mi se me cae la baba ya me encantaría que mi equipo que en este caso es el Athletic que lleva veintidós años en el club pues hombre al margen de pone el Markel en el estadio que queda muy bonito y tal creo que hay que ser mucho más elegante además que es que creo yo estoy seguro que el Athletic lo sabe hacer mucho mejor no se ha sido por dejadez por premura por en no sé si es que no era esperado no sé si ha habido enfado pero las cosas hay que hacerlas bien entre hacerlo mal y hacerlo bien si puedes elegir lo bien y creo que poner un tuit no está a la altura de lo que es la historia de este club de esto también se aprende y creo que esta nueva directiva va ir también aprendiendo de este tipo de de cosas porque como Markel Susaeta no se merece que se diga que se va a través de un tuit es que es muy muy Getxo como se hizo aquí en Madrid algo más Iván

Voz 26 25:45 nada más saber qué ambiente mañana en San Mamés se lo que va a ser la despedida de de la y que esta temporada ante su público

Voz 1991 25:51 gracias un abrazo hasta mañana la mañana Yago el Athletic se juega Europa el Celta de Vigo la permanencia Jacob Z qué tal muy buenas qué tal muy buenas llego con los tres puntos esto estaría prácticamente hecho echándole además de reojo un vistacito al partido el Girona claro

Voz 18 26:07 si se tiene que conseguir el Celta un punto más que el Girona en su partido en su visita a San Mamés para estar matemáticamente salvado caso de conseguir el mismo resultado que el Girona entenderíamos que era el golaveraje general en estos momentos el Girona tiene menos catorce el Celta menos siete tiene un colchón cito es siete goles que le permitiría pues prácticamente estar virtualmente salvados se juega mucho el equipo ya hay un par de curiosidades por un lado le preocupa mucho la velocidad de Iñaki Williams sí algo que les mató en la ida en el partido de es cierto que abierto entrenador por eso va a rotar en el centro de la defensa David Costas y Wesley tiene muchas posibilidades de ahí que Cabral pues se haya quedado en Vigo por otro lado la preocupación de Escrivá por las creencia religiosa hacia el Ramadán Fali Debut dos titular hicimos el Celta ha estado el doctor Cota el propio entrenador Fran Escribá muy pendientes de los dos le trasmiten los dos que el ayuno no le está afectando a tener más cansancio pero si él dormir menos duerme menos y eso les estás provocando que estén un poco más cansados de la habitual ha dicho el técnico de mañana el libre elección para los dos hay algunos que son más flexibles a la hora de aplicar el Ramadán como Zille es el otro día con el Ajax que si comió en medio del partido

Voz 26 27:24 lo que ayunar o comer algo mañana

Voz 18 27:26 lo determinarán los propios jugadores pero esto puede abrir la puerta a que uno de los dos se quede en el banquillo juegue

Voz 1991 27:32 el hacer Jacobo hasta mañana

Voz 18 27:33 esta mañana charlamos precisamente con una de las grandes

Voz 1991 27:36 es novedades en este caso por ausencia se queda fuera Gustavo Cabral así que charlamos con él para ver cuáles son las sensaciones a menos de veinticuatro horas de ese partido trascendente en San Mamés Gustavo Cabral qué tal buenas noches

Voz 21 27:49 hola buenas noches cómo van los nerviosa veinticuatro horas

Voz 1991 27:51 de ese partido tan importante

Voz 22 27:54 bueno yo tan nervios siempre está no siempre es importante que tiene nervios porque eso te tiene que tiene en alerta Ayuso a eso

Voz 18 28:00 eso es bueno siempre es siempre bueno es llevarlo

Voz 22 28:03 claro que estén en alerta para para lo que significa un partido no importante como es

Voz 1991 28:07 en qué momento está al equipo lo digo porque las últimas jornadas station buena dinámica no en los últimos ocho partidos sólo una derrota y tres empates cuatro victorias que para un equipo que está ya bajo los números son muy buenos

Voz 22 28:18 sí la verdad que que tenemos bueno no me lo creo la última derrota fue contra el Atlético de Madrid en el Wanda un estadio complicado y les puedo ahí creo que hemos cosechado puntos importante que este último fue en el Barcelona vemos yo llevo partido con el Girona siempre los tres puntos que hemos cosechado fueron más que nada el local no con todo lo que significa con lo que rodean a lo que se inserta con socio aunque ahora pero ahora que la afición están vuelca con el equipo el equipo lo ha captado ICO ha llevado al campo de juego es verdad que en atascos tan mucho qué es lo que visitante pero bueno esperemos que en este partido contra el Bilbao lo podamos cortar esa racha

Voz 1991 28:58 podríamos decir que estáis en el mejor momento de la temporada en el momento más decisivo

Voz 22 29:03 yo creo que sí yo creo que sí la verdad es que el equipo no se dio cuenta una situación que estaba ahí que tenía que actuar lo antes posible creo que por suerte de hemos actuado en el momento justo oí sí creo que por eso te los resultados sean ahí estábamos aliviar adoptamos aliviado pero no salvados así que bueno hay que seguir un partido muy difícil bañada ahí después tenemos otra en casa con el raso y hay que luchar gustamos

Voz 1991 29:29 pues de importante Yago Aspas para este equipo

Voz 22 29:33 llegamos muy importantes no ya hago siempre lo decimos que es políticamente Yago aporta muchísimo y fuera del equipo también es es un referente del equipo si no has de saber no cuando lo sufrimos cuando no está se sufren no tenerlo porque es un jugador que que referencia a nivel ofensivo dado muchas cosas y te puede dar gol como el que dar pases de gol de movilidad y eso para nosotros la verdad es que que no viene muy bien

Voz 1991 30:01 es que yo creo Gustavo al margen de lo futbolístico que es lo que vemos en los que no estamos allí viviendo el día a día lo que vemos es lo futbolístico lo que transmite pero esa forma de querer a un club de volcarse de sufrir cuando estuvo lesionado que no podía ayudar al equipo creo que eso tiene que contagiar no tiene que transmitir

Voz 21 30:17 sí

Voz 22 30:17 sí sí me lo que tramiten casi la gente incluso una tanto él como hubo más eran bien es como él es capaz de ser referente de este club me lo sienten en en la piel no yo siempre doy un ejemplo que ya o que es la camiseta de del Cell de su segunda piel así que creo que lo viva así lo veo yo con mucho entusiasmo con mucho con mucho corazón máquina creo que él cuando una situación mala no cuando estábamos en la situación más mejor dicho y él no podía aportar nada porque estaba lesionado más que nada para apoyar al equipo en ese sentido en lo anímico pero no en lo futbolístico yo creo que el muchísimo no se lo veías ahora se lo veía nervioso comiéndose las uñas y y la verdad es que que después entrenamiento también transmite muchas cosas

Voz 27 31:03 no hay eso buen hito personal cómo estás porque podían

Voz 1991 31:06 es decir que ha sido una temporada irregular pero desde la llegada escriba desde luego se está viendo mucho mejor fijo con mucha más confianza eh

Voz 22 31:13 sí sí fue una temporada muy irregular pero a mí no a empezar con el me el jugando no la verdad es que me había dado la posibilidad de jugar titular que bueno después le tocó ir se vino Cardoso optó por otro jugadores sí bueno en ese momento no me veía jugando después y luego escriba y la verdad que muy bien no me siento bien Él me dio la confianza de verdad que los dos primeros partidos con él no Estado pero si después me dio la confianza como para para llevar un poco más el arriendo a nivel defensivo y suerte creo que lo ha hecho bien y que el equipo A

Voz 1991 31:51 no resultó en ese sentido en casa bien de Weis cuatro victorias consecutivas Hayes en San Mamés contra a un Athletic que además se va a jugar los puestos europeos creo Gustavo que ha sido la gran asignatura pendiente este año del Celta no en los partidos fuera de casa

Voz 22 32:04 sí sí el última victoria creo si no recuerdo mal el fue contra el Villarreal entonces estamos hablando de que fuese mucho tiempo ya hay que hay que tratar de sacar estos tres puntos porque nosotras es verdad que no podían a la salvación y estaríamos hablando de que no sufriría hasta la última fecha es verdad que el Bilbao también se juega cosas como las entrar en a la competición europea pero bueno nosotros tenemos los nuestros a tratar de hacer las cosas bien en un campo que que no cuesta no porque que desde que se hizo nuevo San Mamés la verdad que nosotros no hemos no hemos no hemos ganado en ese campo hemos empatado tuvimos que ganar pero no hemos ganado así que bueno nada atacar de de cortar esa racha y también sumar de tres puntos a a nivel visitantes

Voz 1991 32:47 si ganáis en San Mamés esto ya estaría hecho pero firmaría un empate

Voz 22 32:53 son voy a ganar es verdad que el empate te sirve no porque siempre en Girona allí el Levante decirle ahí te quedas en Primera pero nosotros no tenemos que pensar en eso en que simpatía como tienen que pasar derriba tenemos que ganar tenemos que ganar tanto que te pareció como el otro te te pueda una salvación lo gana pero también hay que terminarlo bien para para la gente para nosotros para para para ese alivio no de

Voz 27 33:21 después en Primera pero primero tenemos partidos muy difíciles todo

Voz 1991 33:25 sí para quedarse en Primera llorando termina contrato el treinta de junio sabes algo de tu futuro no todavía no

Voz 22 33:32 sé que tengo treinta tengo hasta el treinta de junio el contrato izada de acá eh que se queden primero es el en primera Easy está la opción de renovar cuando termine todo esto lo analizaremos las dos partes quiero tanto como la mía sino bueno ver pero sí que que que que para dónde vamos para que rompo

Voz 1991 33:55 me lleva siete años no en Vigo es más no

Voz 22 33:58 sí la verdad que el siete años son bastante no pasó paso siempre dicen que cuando uno lo bien en un lugar se pasa rápido bueno a mí me pasó eso siete años la verdad es que me pasaron rapidísimo y lo he disfrutado Eloy disfrutable sigue disfrutando ojalá pueda seguir contrató sino bueno no disfrutaré mirándolo se veía a otro lado

Voz 1991 34:17 tienes treinta y tres años te gustaría retirar te en Vigo o o guardas hay una última bala para volver a Argentina

Voz 22 34:25 siempre dije que me gustaría volver a Argentina me gustaría jugar sentir otra vez lo que es sube el argentino es verdad que el argentino es muy apasionado no pero hoy en día está muy complicado

Voz 27 34:36 lo que es vivir en Argentina más que nada por la inseguridad cortó

Voz 22 34:39 qué está pasando en Argentina con que tengo esa asignatura si la tengo en la tengo pendiente de verdad que me Agut me encantaría me encantaría volver pero bueno yo pienso también en la Familia esas familias importante eso también te si puedo decidimos todo junto no tanto señor a mis hijos decidimos para que para que haga después de la otra pregunta que visite sí me gustaría retirarme vivo si me encantaría porque no que no es un club que me ha dado muchísimo no bueno y los clubes que más partido he jugado de lo que más años ha estado muy por que no retiren acá sería muy bonito también

Voz 1991 35:13 sí ya hasta te te noto un poco hacen tío gallego para que veas

Voz 27 35:17 sí tengo un poco de todo fue la verdad tengo un poquito de todo civiles es muy bajo tanto también alguna palabra de Méjico bueno Méjico tuvo una facultad bueno año la verdad que las palabras siempre el vale por ejemplo se me pegó muchísimo cada vez que voy a Argentina vale vale vale me mirando vale pero nada se me han pegado mucho

Voz 21 35:39 pues la verdad eso lo importante cuando uno tiene la

Voz 1991 35:42 la suerte de poder vivir en diferentes ciudades diferentes países fundamentalmente el ir cogiendo cosas de cada lado sea también determina lo que ha ido viviendo uno durante su vida pero bueno ya veremos qué es lo que pasa con con tu futuro habrá que esperar al treinta de junio lo primero es dejar al Celta en primero Gustavo Cabral mil gracias y mucha suerte en estas dos jornadas que quedan un abrazo

Voz 21 36:00 ahora si usted un abrazo grande hasta luego el tercer país

Voz 1991 36:02 lo que se va a disputar el disfrutar no disputar por la permanencia lo disfrutarán si lo ganan por la permanencia es el de Vallecas entre el Rayo y el Valladolid José Ignacio Tornadijo Ethan tal muy buenas olas Si gana lo disfrutarán y sobre todo si pierde el Girona que ya está todo hecho

Voz 19 36:18 sí con el empate vale el Valladolid ganando siempre y cuando el Levante puntuó en Montilivi matemáticamente estaría salvado porque cualquier empate a cuarenta y un puntos lo ganaría con cualquiera de los rivales tienen los ganados a todos eh solamente empataría con el Levante por lo tanto no tendría ningún problema es ganar en Vallecas y esperar que el Girona no consiga la victoria esas son las cábalas las cuentas al Valladolid que evidentemente más que estar pendiente de lo que pase en el campo del del Girona va a estar pendiente de lo que pasa en Vallecas porque aunque el Rayo defendido aquí nadie da por hecho que es el partido

Voz 18 36:51 quién sino todo lo contrario a él ella ha vivido Hesperia

Voz 19 36:53 en este partido este parecían ganados ante rivales que no se jugaban nada haya acabado bajando de categoría por lo tanto mañana confianza cero vamos confianzas confianza en la victoria

Voz 1991 37:04 por qué ha viajado hoy pero no se

Voz 19 37:06 Hart iba a pensar que va a ser un paseíllo salir al campo el Rayo Vallecano bajo ningún concepto porque entienden que los de Paco Jémez evidentemente va a haber buena afición de unos mil seguidores entre las entradas que se han dado aquí más las que han conseguido más los carnes de aficiones del Rayo que han dejado también para que seguidores acudan se calcula que unos mil vallisoletanos están en la grada buscando ojalá mañana ocho y media piensan ellos la la permanencia ahí hay que puede ser ya el momento de respirar porque se está haciendo bastante la verdad

Voz 1991 37:37 pues sí la verdad es que se está haciendo largo este final de temporada veremos veremos si mañana gana ese partido el Valladolid en Vallecas que habría dado un paso de gigante para la permanencia gracias lo contamos un abrazo

Voz 19 37:49 un abrazo hasta mañana el Palacio precisamente

Voz 1991 37:51 hablando de esos abonos que están cediendo regalando vendiendo diferentes formas de traspasar a a aficionados del Valladolid que unos cuantos no

Voz 1038 38:01 sí sí debe decía Tornadijo hay cabreo en Valladolid por el precio que había puesto las entradas el Rayo Vallecano que había cedido en torno a las ochocientas ya había dos precios en una primera remesa quemando el Rayo Vallecano a cincuenta euros ensaladas abortaron rápido y según me contaban hoy desde delante de A vallecana habían pedido una segunda remesa y en esa remesa lado cobraban a ochenta euros esas

Voz 1991 38:24 sesenta euros para un partido de locos

Voz 1038 38:27 imagínate que va un una familia

Voz 1991 38:29 de cuatro miembros Se deja una pasta Nira un partido de fútbol snowboard

Voz 28 38:33 pero mira yo hablando y con gente del Rayo hoy

Voz 1038 38:36 hago me decían que les están criticando porque no obstante teniendo digamos un gesto

Voz 28 38:41 el de Valladolid Nobel de la yo no lo nada Rayo del odio

Voz 1991 38:44 en general que el precio de los de la de las entradas en España está familia trescientos veinte euros no se lo puede permitir la pena

Voz 1038 38:50 era él el Rayo el Rayo le ha cedido hasta ochocientas entradas que algunas han sido devueltas porque claro obviamente la gente no quería pagar esos ochenta euros pero me decían hoy es eso porque es que no no jugamos nada dice si no jugáramos en la salvación dice no a lo mejor no hubiéramos mandado ni docientas se que ha tenido como unas seiscientas más de lo normal el el Valladolid además para el público en general están a cuarenta y cinco y noventa desde el radio me explicarán de esto es la ley de la oferta y la demanda va a haber mucha demanda de aficionado vallisoletano nosotros tenemos que subir la oferta eso ya es obviamente la política de cada club Lorre lo comparaban con algunas algunas entradas que recibirán aficionados visitantes canario para afición el visitante por ejemplo los aficionados del Huesca ya descendido para visitar el el Villamarín contra el Betis pagan en torno a cuarenta y cinco euros los de Getafe en el en el cuarto anfiteatro practicamente en el gallinero el Camp Nou entorno a los ochenta y nueve euros

Voz 1991 39:42 en un artículo si acogían se acogían a eso

Voz 1038 39:45 claro esto también lo hemos comentado y lo hemos preguntado a Paco Jémez en rueda de prensa la cesión de abonos o la venta de abonos por parte de abonados del Rayo Vallecano anfitrionas de Valladolid las críticas sobre todo de su presidente de Ronaldo Nazario a la política de económica el Rayo Vallecano con las entradas

Voz 29 40:00 respeto la decisión de cada uno cada uno es libre hacer lo que quiera yo jamás lo haría

Voz 30 40:04 yo si soy bueno en Radio jamás ni dejaría mi mi eso podía haber un amigo mío bueno pero yo ni vendería Ny diaria en mi abono mi abono a alguien

Voz 29 40:14 un aficionado del Valladolid con nosotros vamos por ahí Nos cobran lo que te que era que cuando el Rayo van a otro equipo le regala la entrada sino aficionados de otro equipo que viene aquí tendrá que pagar yo no yo no entro en cuanto ven como yo es un es un dentro de que hay que cada uno quiere vender la película como le viene bien dice un aficionado del Rayo que va Vigo tiene que pagar su entrada intuyo que lo Valladolid en el equipo tendrán que pagar la suya también digo yo

Voz 1991 40:38 no si yo esto acuerdo el aficionado que tiene que tiene que pagar pero no las barbaridades que se pagan en Vallecas y en cualquier campo insisto lo hizo en todos

Voz 1038 40:45 lo que sí decían los aficionado del Valladolid en este caso el club que claro al los aficionado del rayos era pusieron la XXXV John no veía lógico que fueran entre cincuenta y ochenta euros

Voz 1991 40:54 pues sí efectivamente no tiene nada que ver un precio con el otro pero bueno los precios del fútbol español también un apunte la locura luego vuelos con la que el último partido que tiene que ver con el descenso es el del estadio la cerámica juega el Villarreal contra el Eibar Xabi Isidro qué tal muy buenas

Voz 27 41:08 hola Gallego buenas noches novedades cada partido

Voz 1991 41:11 de hasta tres cuartos de lo mismo quiero decir que con un puntito que Palmer Girona ya está hecho

Voz 27 41:15 sí bueno ver incluso hay que sacarlos números como toca no lo más fácil lo más cepillo ganar corre Clemente ya está con el empate como tú decías y pierde

Voz 31 41:25 ahora también está incluso perdiendo

Voz 27 41:28 poniéndonos en lo peor de los casos perdiendo si Palma el Girona y el Celta consigo un punto contra el Athletic de Bilbao por aquello de evitar triples empates el Villarreal Salva es decir que lo tiene en su mano juega en casa se va a colgar el cartel de no hay billetes va a haber recibimiento especial al equipo son fiestas de San Pascual está todo a huevo pero también estaba huevo contra el Huesca y se pactó en el Santiago Bernabeu es decir no se pueden hacer tonterías y más teniendo en cuenta que en la última jornada si el Villarreal no solucionará la papeleta va a tener que ir al Coliseum contra el Getafe jugándose la Champions

Voz 18 41:59 sí de eso Yago no se quiere ni oír hablar en

Voz 27 42:01 la en la cerámica es verdad que está todo muy a favor es verdad que el llevará además no se juega tiene una altísima opción de llegar a Europa pero vaya sería prácticamente un milagro de portando el Eibar no se juega nada es verdad que Mendilíbar advertido en sala de prensa que no van a regalar nada que van a venir aquí a dejarse la piel como en cualquiera de los resto de partidos de la temporada pero obviamente del billar tiene que solventar esa papeleta el en casa tiene las bajas habituales de manera de Bruno de Miguelón pero insisto tiene todo el ambiente a favor todo vendido seguramente vamos a ver la mejor entrada de la temporada si los socios que tienen carné fijo no a su equipo por temas bueno pues ya saben no festivos que coincide con estas fiestas de San Pascual pero en principio está todo a favor ahora sí tiene que completar la faena y hacerla como Dios manda veremos el Villarreal responde hasta este próximo partido deja afectadas observación en casa