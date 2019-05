Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera parte (11/05/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo de Nasser por la Champions el Getafe ahora mismo lo tiene también en la mano

Voz 1991 00:28 es cuarto clasificado con cincuenta y ocho puntos aventaja en tres al Valencia A tres en al Sevilla los otros dos equipos que le pueden quitar la plaza de Champions juega en el Camp Nou contra un Barça que sería muy diferente si hubiese metido en la final de Champions Paco Hernández queda muy buenas qué tal lo hago buena noche cómo están los de Bordalás

Voz 2 00:48 bueno pues con la necesidad de hacer cuatro puntos para certificar ese cuarto puesto que tiene ahora mismo el conjunto azulón depende de sí mismo el Getafe si mañana consigue un empate en el Camp Nou dependerá de sí mismo para la última jornada ante el Villarreal en caso de empate a puntos con el Valencia el Getafe perdería la cuarta plaza en caso de triple empate con Valencia y Sevilla también la perdería la ganaría en caso de empate con el Sevilla mañana el Getafe no va a contar con Jaime Mata ni con Bruno que están sancionados pero entran Gasco Flamini y hoy hemos podido escuchar a Bordalás que lleva toda la temporada ha siendo muy comedido con esto de la Champions pero hoy ya lo hemos visto hablando claramente y con mucha ilusión de la máxima competición continental

Voz 3 01:29 creo que es una cancha o que estas alturas del campeonato estábamos con posibilidades de entrar en Champions pero bueno es una realidad ahora no podemos obviar no nos han regalado absolutamente nada Hay pase lo que pase el equipo ya ha hecho una temporada matriculado no estar peleando hasta casi casi al final por por esa posibilidad significa muchísimo los jugadores están ilusionados todo está ilusionado la afición todos y bueno vamos a intentar si somos capaces de conseguirlo

Voz 1991 01:56 o sea un tipo comedido es Bordalás que nunca querido oír hablar de la palabra Champions menos hasta esta penúltima jornada porque es que ya puede ser después de esta jornada de forma matemática el Getafe equipo de Champions que estoy completamente de acuerdo con el míster que pase lo que pase la temporada del conjunto azulón es de matrícula de honor hay alguna novedad hay algún cambio o que esperamos para el partido de mañana Paco

Voz 2 02:19 bueno pues sobre todo una novedad importante Yago en la delantera porque no va a estar Jaime Mata que es el máximo goleador del equipo con catorce goles igualado con Jorge Molina y mañana no va a poder está por esa sanción el que va a ocupar su puesto es Ángel que era protagonista ayer en El Larguero el delantero canario que lleva ocho tantos siempre le ha ido bien a Ángel cuando ha tenido minutos te suplente vamos a ver cómo le va de titular desde luego los delanteros le está funcionando abordará dos Jorge Molina Jaime Matas

Voz 1991 02:44 Ángel tanto catorce catorce ocho llevan la tripleta de delanteros de el Getafe así que fantástico el rendimiento este año de los arietes en el conjunto madrileño gracias Paco hasta mañana una hora sería delante va a estar el Barça que llega en depresión llega pensando en la Copa del Rey pero evidentemente es el gran objetivo que era esta temporada que era ganar la Liga de Campeones en la linde deseada que dijo Messi en el valle muy buenas hola Yago muy buenas veremos el recibimiento no pues

Voz 4 03:12 si hay una cosa importante como apuntabas tuvo ayer en El Larguero ha dicho al verde que su idea es la de los jugadores es no esconderse por lo tanto vamos a Heron once bastante reconocibles respecto al que vivimos contra el Liverpool sin Suárez que está lesionado como den velé sin Artur que arrastra molestias en el pubis tampoco van a estar Vermaelen Murillo Boateng que o cambia mucho la cosa hoy ya no se iban a volver a vestir con la camiseta del Barça Iván Riki Puccini Abel Ruiz del Barça B hoy en la previa ha habido muchas preguntas sobre lo de Anfield sobre el futuro de Ernesto Valverde dice el y que se ve fuerte que ha hablado con el presidente que se siente respaldado por el club escucharles

Voz 0588 03:55 sí como siempre he hablado con el presidente al el antecedieron yo siempre me he sentido respaldado por el por el club hombre se que ya sé que hay muchos comentarios al respecto pues porque cuando hay un golpe de este divo pues todo se tambalea y hay muchos ya sabemos lo que es este este deporte y esta este deporte este espectáculo

Voz 5 04:19 eh que cuando

Voz 0588 04:21 algo de eso hay que quemar todo algo que quemar todo hay que romperlo todo como nuestros hijos cuando coge una pataleta y luego pasa lo que pasa no que después tienes que volver luego a poner en su sitio

Voz 1991 04:32 pues sí lo que pasa es que está claro que el Barça tenía ese objetivo clarísimo está temporada esa gran ilusión el golpe ha sido durísimo y más por caer dos años de forma consecutiva de la misma forma y claro el el el golpe es duro y el aficionado está fastidiado lo que pasa es que el proyecto deportivo no se puede caer por un solo partido cuando tú acabas de renovará un entrenador con el que sí ha renovado por dos temporadas tiene plena confianza en un proyecto lo que no puede ser es que la noche a la mañana lo que tú pienses lo que tengas gestionado para las próximas temporadas se caiga aunque cosas peores han visto hemos visto a a entrenadores que después de ganar la Champions en los han cargado o sea que puede haber de todo más Ovalle

Voz 4 05:12 mira Valverde sabes que es un hombre con inquietudes artísticas que es un gran amante de la fotografía y del cine y hoy ha explicado su estado de ánimo poniendo un símil cinematográfico mira ha sido curioso

Voz 0588 05:25 una broma de comentaba más o menos que es lo que pasaba por mi cabeza en estos días era como la película La gran evasión que se están escapando cuando se escapan todos aquellos campos de concentración y está Steve Mc Queen que siempre intenta escaparse y cada vez que le coge el le meten en la celda de castigo buenos días y estoy yo todas estaban en la celda de castigo ahí tengo estar ahí un tiempo hasta que se pase todo esto

Voz 1991 05:49 peliculón Si alguien lo ha visto se lo recomiendo La gran evasión la verdad es que el símil es fantástico eh está ahora mismo la celda de castigo sabe que le toca ahora mismo a asumir lo que ha sucedido pero a él y al resto de de de la plantilla del Barça que Ovalle como cara visible cara a principal el ex entrenador y tiene que asumir no hay más

Voz 4 06:07 sí sí totalmente además ha defendido a Rakitic después de irse a la Feria de Sevilla ha dicho que Rakitic no tenía que estar en una celda de castigo siguiendo con el símil que es un gran profesional y que es absurdo dar de él por haber ido

Voz 6 06:20 va a esa feria e Israel

Voz 4 06:23 son de Suárez dice que no es médico y que ya sabía que las molestias que arrastraba podrían desembocar en quirófano he visto Yago con Valverde que ha querido relativizar bastante lo que pasó en Anfield sabe que es duro que están tocados pero que en un partido una debacle no puede cambiar como decías tú proyecto futbolístico se ve con fuerzas para seguir

Voz 1991 06:45 gracias un abrazo esta mañana un abrazo a mí me hace mucha gracia esto lo de no Esquerra quien al día siguiente estaba en la Feria de Sevilla quiero decir tampoco habían metido una o había montado una fiesta para celebrar nada porque no había nada que celebrar pero hombre la vida sigue tu cuando tienes un mal día en tu trabajo no te quedas en tu casa no ha amargado pues no sales estás con tus colegas te echas unas risas una cervecita que no pasa nada que quiere decir que al margen de la profesión que tenga cada uno está la vida personal y entonces muchas veces llevamos demasiado lejos el tema de ha perdido pues no puede salir no puede porque va a ir a la feria porque no pues el lleva muchos años allí su mujer además creo que sevillana pues hombre no creo que pase nada cada cosa en su contexto en su medida que los jugadores aunque no lo creamos muchas veces son como nosotros que tienen problemas que lloran que se mosquea que se enfadan que tienen alegrías que tienen preocupaciones a lo mejor menos que el resto pues sí pero que también las tienen y también tienen su su derecho a a pasárselo viene a tener su su su tiempo libre para disfrutarlo con con su familia o para ellos mismos para lo que les de la gana en fin más partidos por la Champions pendiente de lo que pase en ese encuentro de lo que haga el Getafe lógicamente están dos equipos el Valencia y el Sevilla Pedro Morata qué tal buenas noches hola buenas noches el Valencia cree todavía sí sí sí y además tiene que creer

Voz 1716 08:03 dado porque era pues la otra puerta que tenía para poder jugar la Champions la próxima temporada ha sido un portazo en todos los morros el otro día con la eliminatoria frente al Arsenal con siete tres en contra en el global de la eliminatoria por lo tanto la única oportunidad que le queda al Valencia para poder jugar la Champions la próxima temporal la que es el objetivo primordial y principal desde principio de temporada del equipo es es la Liga Ivy ya creía ya creía el Valencia estando vivo en la Europa League ahora no tiene más remedio que creer el problema es que quedan seis puntos nada más en juego y que las cuenta del Valencia Yago son muy sencillas el Valencia tiene que hacer tres puntos más de los que haga el Getafe de aquí a final de temporada es decir quedando seis el Getafe e tiene que hacer tres puntos menos que el valenciano en fin

Voz 1991 08:51 qué Palme mañana en el Camp Nou claro y por eso te

Voz 1716 08:54 mire aquí durante toda la semana se ha estado pendiente de si el Barça se iba tomar este partido en serio o no hizo hubiese probablemente beneficiado que el Barça jugara la final de la Champions para que no pusiera tanta carne en el asador en un partido contra el Getafe cuando ya tiene la Liga ganada pero claro a lo mejor para resarcirse de la imagen y tal ahora mismo estábamos escuchando que va a ser una alineación reconocible sale con bien al Valencia y es lo que quiere el Valencia que que suceda porque para ello el Valencia tiene que también ganar sus puntos tiene que ganar los seis puntos que le quedan y que el Getafe pinche uno de los partidos e esas son las cuenta no hay más que el Valencia le tiene ganado el goal average particular al Getafe se lo tiene ganado al Sevilla individualmente Easy hubiese un triple empate el Valencia estaría por delante del Getafe ID el Sevilla que la cuenta del Valencia son fáciles no depende de sí mismo tiene que pensar en hacerlo seis puntos y mañana tiene tres ante ante el Alavés con las bajas de de dos hombres importantes en el medio campo que siempre las acusa el el Valencia cuando no juega uno u otro que son coquetean con Dogville además de la baja de Cheryshev pero vamos es de jugando Copeland dos cuatro en Mestalla frente al Arsenal osea que a veces también no depende exactamente

Voz 1991 10:06 los futbolistas pues nada al Valencia a ganar su partido al Alavés y a esperar a que el Barça le haga un favor el Leganés el Getafe para ya depender de sí mismo de cara a la última jornada lo contamos mañana a Morata que va a ser precios al carrusel un abrazo

Voz 1716 10:18 señor como los de antaño que da mucho gusto cuando llega a final de Liga recordar esos carruseles

Voz 1991 10:22 entre tanto más a menudo en los vendría mucho mejor relacionadas también probó delante va estar el Alavés que tiene opciones de alcanzar la séptima posición de la tabla y estar en Europa la próxima temporada Kevin Fernández qué tal muy buenas hola buenas noches está décimo clasificado cuarenta y siete puntos pero opciones hay

Voz 0588 10:38 sí a obtienes hay hay que decir que es verdad que

Voz 1264 10:41 en otras porque se ha complicado mucho el equipo con su última mala racha en nuestra acabando bien la temporada ocho partidos sin ganar tres puntos de los últimos veinticuatro que le han hecho caer no sólo de las seis primeras posiciones ahora mismo es décimo le ha pasado la Real Sociedad le ha pasado el español y ahora mismo las cuentas del Alavés sol mínimo ganar mañana Alba Agencia esperar tropiezos del Atleti del español de la Real Sociedad las cuentas existen se pueden dar el Alavés todavía tiene opciones matemáticas de estar en Europa la próxima temporada pero es complicada la carambola en el equipo lo que ahora mismo se quieres acabar bien dejar atrás esta mala racha y sobre todo irse con una buena sensación de boca en estos últimos partidos de Abelardo te cuento que no van a jugar ni Marie pan y se casi acabado la temporada para los dos el chileno se ha marchado para su país para empezar a pensar en la Copa América Abelardo no prevé mañana muchas rotaciones por todavía quiere aferrarse a esa mínimo opción que hay de pelear por las competiciones europea

Voz 1991 11:37 muchas gracias Kevin un abrazo a esta mañana habrá sellado buenas noche el tercero en discordia Cell Sevilla que juega en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid desde luego no es un partido sencillo para conjunto hispalense de Ortega qué tal muy buenas no sé yo si creen mucho eh

Voz 1870 11:53 no nosotros pues lo crees que creen demasiado en el de puertas hacia fuera que se va a luchar que se va a pelear competir y todas estas cosas pero la racha al Sevilla no es buena este año como visitante la mejora un poquito ha vuelto a caer contra los de abajo o contra los de arriba es difícil verle ganar esta temporada sobre todo lejos de Sánchez Pizjuán además la baja de Banega la de mercado la de promesa pues todavía debilita más la alineación ya veremos que pone mañana Caparrós al que no pones

Voz 1991 12:18 duró más eso te lo digo yo ya es Andrés

Voz 1870 12:21 Silvia mira que veníamos contando en las últimas semanas en Carrusel de nuevo baja Andre Silva en el club no es tan contento con la actitud del portugués se va acercando el final de temporada a Caparrós se le ha acabado la paciencia con el que arrancó la temporada de manera tan brillante

Voz 0956 12:35 me imagino por el bien del fútbol que la selección portuguesa no le llame para jugar con su selección porque creo que sería un mal Un feo favor al fútbol es por eso cómo se está tratando y no va a poder jugar lo que resta de temporada no creo que la Federación lo convoque o que es que juegue por lo tanto tiene que prevalecer el informe médico del equipo que él está poniendo ir pagando religiosamente ante todo podemos ser todo pero no somos hace tranquilidad a respirar no somos

Voz 1991 13:10 esto ha dicho Bono decir gilipollas porque vamos donde mismo pero una cosa Caparrós habla clarísimo siempre lo dejó clarísimo Andy lo lleva tapando al futbolista lo llevó tapando

Voz 1870 13:19 las le duele sí dice que le duele duele se va acercando el final de temporada el futbolista no ha puesto todo lo que tenía que poner sumida ya no estarán el Sevilla aunque el Sevilla dio una opción de compra sobre él muy cara por cierto treinta millones de euros ir viendo que el jugador no les responde que no le ayudaba hoy que el equipo necesitaba viendo que iba a tener que que no poner colocarlo más le pegaba el toque definitivo para que supiera la gente que el futbolista en trámite lo que ha trasmitido él es que no está poniendo todo de su parte para recuperarse

Voz 1991 13:45 cuesta creer que el Sevilla vaya a pagar los kilos para quedarse

Voz 1870 13:48 no olvídate ya que vaya a hacerlo

Voz 1991 13:51 me va a mí que no va a seguir en el Sevilla gracias ante un abrazo hasta mañana mañana delante va a estar el Atlético de Madrid un Atlético Madrid que no se juega nada bueno si el asegurar el subcampeonato de Liga Pedro Fullana muy buenas qué tal muy buenas son punto les falta tan sólo le falta un puntito aunque yo creo que es un gran día un fantástico día para decirle adiós a Diego Godín que ha sido Santi seña de este club

Voz 7 14:13 si va a ser un día más eh primero va a empezar con el homenaje a las chicas al equipo femenino a pesar de no conseguir el doblete pero si iban a celebrar el título de Liga las tres Ligas consecutivas ante la afición antes del partido iba a terminar el encuentro con el gran colofón de fiesta que será el homenaje a Diego Godín si hace un año era Fernando Torres que se despedía con un emotivo homenaje y durante la temporada hemos visto también el homenaje a Jiménez a Gabi ahora será a Diego Godín al central uruguayo que se despedirá de la afición del Atlético Madrid después de nueve temporadas será un acto también emotivo con imágenes en los marcadores con participación de las grandes leyendas del Atlético de Madrid bueno el punto y final a una carrera en el Atlético que ha sido brillante en cuanto a títulos el extranjero con más partidos y además hundió Godín que está a tan solo un gol de ser el defensa con más goles de la historia del Atlético de Madrid sería el colofón perfecto ha salido mal

Voz 1991 15:06 en la jornada de mañana hombre

Voz 7 15:09 imagino que sí porque además su amigo íntimo en el vestuario en el que los tira Griezmann lo más normal es que se lo cede para que pueda ser además el que más goles ha marcado a nivel defensivo en la historia del conjunto rojiblanco y hoy precisamente de hemos preguntado a Diego Pablo Simeone por Godín persuadió ha dicho no han podido retener por mucho que le hubiese gustado seguir contando con él pero el que quiere retener el cree que lo va a conseguir es Antoine Griezmann

Voz 0501 15:32 lo veo muy bien lo veo contento con su compañero es el capitán de nuestro equipo ir de parte nuestra leamos continuamente todo el afecto que podemos ir toda la importancia que se merece después de no estamos en el cuerpo de él para obviamente opinar lo que él en algún momento Si tendrá que opinar lo ha nosotros creemos que seguirá con nosotros no tengo ningún temor a perderlo en nuestro capitán bueno lo que suceda posteriormente sea no depende de nosotros

Voz 1991 16:02 esa será otra batalla pero creo que el aficionado del Atlético de Madrid se merece que Griezmann desde el minuto uno diga me quedo me quedo Si se queda y que no han de con citas de documentales de me quedo me voy ahora me gusta la oferta de este me dejo querer el otro me hace una entrevista en Francia Joy que a lo mejor me cambia de aires que creo que por la honestidad del aficionado del Atlético de Madrid por la fidelidad que le ha demostrado Griezmann no puedo andar con chorradas este verano no puedo andar dejándose querer por otros clubes si se queda que diga que se queda Isinbayeva que lo digas de principio me voy pero andar otra vez con chorradas rayitas de estas no se lo merece ningún aficionado del Atlético de Madrid mañana homenaje a Godín que se lo merece mucho va a perder mucho el Atlético de Madrid en la próxima temporada gracias hasta mañana

Voz 7 16:51 hasta mañana la una y veintiún minutos recta fina

Voz 1991 16:53 Valdecarros él millones de luces con

Voz 1991 17:46 hablamos de Fórmula Uno estamos en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló Manu Franco qué tal muy buenas muy buenas noches Isaac Prada qué tal buenas noches

Voz 0298 17:56 qué tal muy buenas noches y os pido disculpas

Voz 1991 17:58 de mano porque he visto la tralla que teníamos en el día de hoy vamos a tener cinco minutitos para para hablar así que yo os voy dando pasos cortitos y mostró me vale Manu la calificación de hoy te ha parecido

Voz 11 18:11 bueno pues me ha parecido sorprendente la posición por delante de Lewis Hamilton me pareció sorprendente también es la diferencia que hay entre los Ferrari estaba claro que me está un paso por delante pero quizá no tanto me también habrá fuerzas politico esté pero bueno estoy voy a seguir como Vettel ha estado muy por delante de echarle también sorprendente el hecho de que se habían metido entre los dos Ferraris sí desgraciadamente sorprendente me ha parecido que los dos Macarena estamos mucho más atrás de lo que yo esperaba pequeño error de Carlos Sainz ya pues en ese tercer puesto aunque luego después un puesto más adelante por la sanción de Ricardo pero dicho todo esto bueno clasificación que augura una carrera muy interesante

Voz 0298 19:00 Isaac

Voz 1881 19:02 bueno pues a mi me me hubiera gustado no no ver la clasificación de hoy pensando en tenerlos porque ya lo ha apuntado la mano pero es que Macarena está yendo muy bien todo el fin de semana excepto en la clasificación ha sido en el momento más importante ando cuando tanto Norris como como Saint no han podido pasar a la Q3 pero bueno yo creo que mañana tienen un mejor coche de lo que hemos visto hoy arriba pues además de lo que ya comentado Manu más de seis más de cinco décimas casi seis décimas de diferencia entre un mal derivó Tasso imparable que ha marcado récord de de la pista Hamilton me ha sorprendido que Ferrari que traía motor nuevo uno haya estado más arriba muy bien Red Bull que traían mejoras pero no tan grandes como como otras veces cabría esperar para para Barcelona que es la carrera donde los equipos traen pues la primera ronda de grandes mejoras así que bueno mañana muy emocionante porque hay mucho espacio hasta la primera curva ya lo vimos en dos mil once con Fernando que por ejemplo salía cuarto y acabó primero en esa primera curva y con otras

Voz 11 19:54 tras incluso en Fórmula

Voz 1881 19:55 en otras fórmulas del del fin de semana lo hemos visto y bueno pues vamos a ver sobretodo en esos salida yo creo que hay mucha diferencia entre Lewis Hamilton en clasificación vamos a ver mañana en la carrera

Voz 1991 20:04 precisamente la carrera mañana Manu qué carreras pero así sobre todo al margen de quién va a ganar o quién crees que va a ganar donde va a estar a Carlos Sainz mañana

Voz 11 20:12 no a hacer una carrera por delante y vamos a ver si lo Paradise son capaces de poner un primo que pueda estar conmigo para plantar cara los en la primera curva es fundamental que atributos no sé por Hamilton o no deje que es mejor dicho luego en cuanto a Carlos I tiene que ser una carrera ahí a ir a por todas a remontar yo creo que vamos que el piloto madrileño está con una motivación muy especial en esta carrera va ir a por todas y tiene que intentar adelantar pero también ser cauto en esa primera vuelta acelera muy bien la salidas también pero como digo está en mitad de la de la tabla en mitad de la parrilla y suele haber si tiene que ser un poquito cauto al principio ir a partir de la segunda tercera vuelta no irán por todas porque yo creo que el ritmo del Mclaren en carrera es bastante sus antes como por ejemplo los orgasmo incluso lo Renault hizo podemos ver una

Voz 0298 21:11 montar bonita de e Isaac tú que esperar para mañana

Voz 1881 21:15 bueno pues vamos a ver porque sobre todo hay que tener en cuenta varias cosas de Barcelona uno de los circuitos que los equipos conocen mejor porque entienden aquí en invierno hacen muchos entrenamientos muchas pruebas tienen muchos datos es cierto que la temperatura para para mañana es muy diferente a la que conocen en invierno pero hay un tema fundamental y es que la mayor parte de los adelantamientos el seguramente boxes porque es un circuito complicado para adelantar vamos a ver qué equipos se lanzan hacer una estrategia de una parada que a priori es más lenta es mucho mejor hacer dos paradas en el circuito de Barcelona pero hemos visto estrategia de una parada en otros en otros momentos vamos a ver por supuesto si sale de instigar yo creo que por arriba y luego pensando en los nuestros por arriba Mercedes y Ferrari van a estar más cerca aquí lo hemos visto bien clasificación así no pasa nada raro antes de la primera curva pues yo creo que vamos a ver una pugna muy bonita entre Mercedes y Ferrari con este nuevo motor de los de la escudería italiana con repuntes yo creo que también va a CR bastante competitivo que hoy Max Verstappen pues conseguía dividir separa los dos pilotos de Ferrari por detrás de pero que Carlos va a tener la clave sobre todo en la salida la primera vuelta vamos a ver qué hace con la gente que tiene por delante y sobre todo con su compañero de equipo blando que lo tiene a dos puestos yo creo que Mclaren va a estar mucho mejor que la carrera como también comentaba una nueva tanda larga la están mucho mejor que hoy en clasificación bueno pues hay que ver también porque hay otros equipos como Renault pues que hoy lo han hecho muy mal yo creo que van a estar algo mejor en la carrera íbamos a ver también en el ritmo de los has Si de otros equipos que Carlos tiene por ahí como el Alfa Romeo

Voz 1991 22:41 el próximo gran premio prometo a devolver los minutos que esos robado

Voz 0298 22:45 este fin de semana vale gracias Isaac Manu un abrazo a los dos esta mañana un abrazo

Voz 1991 22:52 no no lo he dicho mañana la carrera a las tres de la tarde fantástica hora y luego te pones a ver la final de el Mutua Madrid Open

Voz 12 23:01 nada día con todo

Voz 1991 23:04 sí sí lo Juego de Tronos y luego ya no duerme si vienes empalmaba gudari bypass Italia Borja Cuadrado muy buenas qué tal Yago buenas noches una crono de ocho kilómetros cómo ha ido la jornada bueno pues con victoria de de les

Voz 0298 23:18 noveno que es el ciclista asegura que está en mejor forma de de todos en las apuestas aparece como principal favorito pero bueno vamos a ver cómo cómo evoluciona porque también es el corredor que más esfuerzos ha hecho en la primera parte de la temporada y en sólo ocho kilómetros la metido diecinueve segundos a Simon James XXIII a Nibali que también ha estado muy bien XXVIII a Superman López y Atón di Mullen la mala noticia es que la metido uno cero de ETA Mikel Landa que no ha estado fino en el primer test de envergadura en este Giro de Italia y que ha reconocido que ya desde el primer día va a tener que ser más agresivo e intentar recuperar el tiempo si quiere hacer algo importante en este Giro

Voz 1991 23:54 oye Borja he flipado con una noticia que ha pasado con el japonés que ha quedado fuera de tiempo ha quedado fuera en la primera etapa eliminado

Voz 0298 24:00 pues ha dejado cuatro XXXVI giro aquí ni disimula el corredor cero cuatro a treinta y seis caído andando pues no sé en principio yo no sé si algún problema mecánico iba gobernado porque si no exime explicable no en ocho kilómetros

Voz 1991 24:14 a en ocho kilómetros A cuatro de Picos claro

Voz 0298 24:16 sí es verdad que los dos últimos será muy exigentes no que era con rampas de hasta el diez seis por ciento pero bueno se ha quedado fuera de control su compañero también ha estado a punto también de quedarse fuera el otro el otro japonés que corren en el equipo Vini Fantini os que bueno ha estado a punto de liar una una tremenda su equipo pero bueno pues ahí esta la primera baja en el Giro de Italia fuera de control en una etapa de de ocho kilos

Voz 1991 24:38 el raro verán japonés encima una bici que sea compitiendo ya sé que allí en los asiáticos utilizan mucho lo la mente no Jade gracias Borja esta mañana ha estado mayor hallazgo ponga el de Agustín hace Bilbao el de Justina

Voz 1038 24:51 la buena setas buenas noches tenemos un minuto tenemos que lo de Twitter que tenemos ya en arroba Carrusel es que no es unirlo cualquiera de verdad que hay que verlo es la original forma de dar la convocatoria de la selección femenina inglesa para el Mundial de Francia son veintitrés tweets con cortos vídeos de grandes personalidades dando cada uno el nombre y una felicitación de una jugadora que bueno no personalidades cualquiera eh por ejemplo el duque de Cambridge David Beckham Emma Watson de verdad lo tenemos en arroba Carrusel ahí está el hilo

Voz 12 25:19 has ido de menos a más efectivamente para arriba

Voz 1991 25:25 te has ido de muy menos a a por cierto terror cinco segundos mañana puede ser equipo de Primera el Club Atlético Osasuna hoy aparte correcto es el Mallorca si pierde mañana el Albacete ante el Rayo Majadahonda equipo de Primera osas lo dicho Mayoral lo contamos todo será aquí en Carrusel Deportivo hasta mañana adiós