Episodio VI | Perfecto de Dios

Voz 1 00:00 Moon humo un humo

Voz 2 00:12 la bienvenida democracia nada que ver

Voz 3 00:21 pues ya está casi

Voz 5 00:32 buenos días hola Camilo

Voz 6 00:37 muy bien

Voz 7 00:39 es perrito perrita es perrito pero por eso no darle confianza no Moncho todo Camilo son con igual

Voz 8 00:59 vosotros si cabe es un subfusil estén inglés una van Jero

Voz 9 01:03 los granjeros metiendo a España en Valencia pues por eso eso llamado Cerro

Voz 8 01:10 me imagino que en el monte también se tomaban precauciones siete tocaba dormir en el monte por ejemplo no encender una hoguera

Voz 9 01:17 ninguna forma fumar tiene chaqueta por la cabeza si pasa un camino jugaré no con barro pues lo pasaban de espaldas para marcar a los pasos a cierta paz consagró lo chaquetas de aquellos tiempos así dónde la tienes aquí cosa que no vale pues enseña Mela de vetar en forma mira lo ocurrido por lo menos tres o cuatro kilos bueno pues mira para otro ojos a se verá si hay serviría para fuera

Voz 10 01:52 una ocurre juzgarlos

Voz 0874 02:01 Camilo conserva en el armario de su habitación la cazadora de cuero que vistió en sus años como guerrillero cuando la usaba ni siquiera había cumplido la mayoría de edad hoy tiene ochenta y siete años recibe a este programa en su casa de sandías un pequeño pueblo de la provincia de Ourense ha pasado mucho tiempo desde que empuñó un arma en defensa de la República no le gusta recordar su historia dice que ya la contado demasiadas veces que ahora lo pasa mal echando la vista atrás

Voz 10 02:26 sí

Voz 0874 02:31 en España quedan pocos testimonios vivos de aquellos hombres y mujeres que en los años que siguieron a la guerra civil se resistieron a asumir el resultado de una contienda desigual ir decidieron esconderse en las montañas se organizaron fueron fieles a la bandera republicana en sus valores

Voz 12 02:46 como madre como mujer como combatiente que ha vivido activamente dos guerras que conocen los terribles sufrimientos que la guerra apunta los mirlos os guiamos amigos y camaradas españoles todos independientemente de vuestras opiniones y de vuestra condición social

Voz 0874 03:05 el ala reflexión muchos siguiendo las consignas del Partido Comunista de alguno de sus líderes como Dolores Ibárruri La Pasionaria soñaban con liberar a España del fascismo y esperaban que la Segunda Guerra Mundial terminara con la caída de Franco la realidad fue otra y la ayuda del exterior nunca llego muchos terminaron en el exilio la inmensa mayoría fueron detenidos torturados encarcelados o asesinados hoy en este serial radiofónico que hacemos con el trabajo de Conchi Cejudo la operación de Gervasio Sánchez y el diseño sonoro de Teo Rodríguez rescatamos la vida de uno de aquellos guerrilleros perfecto de Dios una de tantas vidas enterradas que este país debe rescatar para comprender su pasado en nuestro enlace con ese pasado con la historia de perfecto y la de su familia

Voz 7 03:53 es la memoria de su hermano Camilo Camilo yo Fernández

Voz 13 03:58 ser hijo de campesinos de clase media Jesus fijarme pertenecieron al Partido Comunista y por ello fueron muy perseguidos fuimos de los hermanos varones perfecto el mayor Camilo ikastola

Voz 0874 04:14 Camilo sus hermanos eran solo unos niños cuando su vida vale su familia se transforma para siempre a Galicia no llegó el frente de guerra de golpe militar triunfó desde el principio pero si llegó la persecución a quienes militaron en las organizaciones políticas y sindicales castigadas a partir del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis

Voz 8 04:33 cómo se llamaba tu padre

Voz 9 04:35 tres de ellos como entra tu pan

Voz 8 04:37 entre en contacto con el Partido Comunista

Voz 9 04:40 fue el representante de las primeras elecciones treinta y uno por el Partido Socialista radical a partir de ahí se coloca en Xinzo de taxista entonces es cuando tomo contacto como este ricos que podría mandar quieran republicanos tirando a la derecha pero los republicanos luego pues se apunta también fachadas ya ellas lo tomó contacto con peligro algo

Voz 14 05:06 el que era guionista

Voz 9 05:08 en eso

Voz 15 05:11 en las que ya llega con él para Wi Fi

Voz 14 05:22 consista en Ourense

Voz 0874 05:24 de afilador es menos que todavía hoy te encuentras por la calle buscamos en el Campus de Ourense al historiador y escritor Julio Prada el puede explicarnos la importancia de aquellas organizaciones agrarias en la Galicia rural donde no eran importantes las siglas de los partidos políticos hasta que empezaron a ser el propio Santiago

Voz 16 05:40 Álvarez en sus memorias decía que Orense de la quinta provincia en número de afiliados al partido comunista antes de golpe de Estado eso sonaba a ciencia ficción porque ni la estructura de la propiedad de las mentalidades sociales podían casar eh con eso de dónde saca ese dato probablemente lo escucho en alguna reunión en Madrid porque presentaron como afiliados al partido gente de esas sociedades agrarias que en realidad

Voz 0874 06:10 no lo eran o lo eran sin saber lo era

Voz 16 06:12 vía indirecta a partir de la Sociedad Agraria por eso fue tan sorprendente el tema de la de la represión y así se explica en paz a qué ocurre cuando es el golpe de Estado llega la Guardia Civil a clausurar las sedes de esos sindicatos se encuentra pues con una lista de afiliados que cotizan se encuentra lado propaganda del Partido Comunista deducción automática todos son comunistas a lo a la gente que cogen nadie les de usted era fulanito de tal si son ustedes del Partido Comunista no

Voz 0874 06:46 las ideas y contactos políticos de Jesús harán que con el levantamiento militar de viajes junto a otros compañeros a Ourense a pedir armas al gobernador civil

Voz 17 06:55 no comprando que lo mandaran arman la República

Voz 9 06:58 aquí en verde veniros camión pues viene la Guardia Civil falagistas

Voz 0874 07:05 así que Jesús y su mujer Carmen se vieron obligados a ponerse a salvo en Portugal

Voz 9 07:10 no guardia ella regresa a casa a los pocos días

Voz 0874 07:12 algunos de sus hermanos los mismos que se han encargado de cuidar de sus hijos en su ausencia son afines a la Falange velan porque no les pase nada

Voz 9 07:20 único su marido seguirá escondido cuatro años

Voz 0874 07:22 en Portugal frente al Ponent comida

Voz 7 07:25 los insultos las incautaciones estrellas silenciada

Voz 17 07:31 el Sasser no lo quitan montar aquí un de forma ágil y entonces pues a solas con los seis curso parados en el poder la insultaban como lo venía a mes le con cantar a la puerta bueno pues tanta Konstantin Palace la insultaba de ponéis al caballero gamberro no tirar la puerta

Voz 18 08:07 tenía un pues yo también tuve todas las capacidades X energía del país y Dimanche volvemos más ineludible duro Td2 Enrico exponente

Voz 19 08:24 pocos meses después de terminar la contienda civil y padre de perfecto y Camilo regresa a casa se presenta las autoridades es procesado aunque apenas pasa dos meses en prisión la Familia vuelve a estar unida camino hay perfectos son de nuevo dos niños que van a la escuela se divierten juntos pero tienen intereses diferentes

Voz 9 08:42 había un montón dos juegos que ahora sea la fila en la reencarnado nos lleva

Voz 8 08:51 ibais al colegio

Voz 9 08:54 el IVA más que yo era buen estudiante la meses ponía siempre al lado de la mesa del Él tenía una aritmética que le habían regalado muy luego lo regalaron una enciclopedia yo ya era más serio del mundo aprendió a través de todo el mundo

Voz 17 09:14 abrir las montañas

Voz 8 09:16 de a tiempo como era el pensamiento

Voz 17 09:18 político de tus padres había empezado a gustarme al poco chicas toca la pandereta que no había otra cosa irse bailaban la carretera me gustaba más aquello que aquí los amigos te tu padre hablaba de política en casa si se reuniría porque unos cuantos que portaban de Zamora Valladolid pro ahí yo en cuanto no encontraban trabajo a lo mejor venir aquí imperfecto escuchada en perfecto está siempre dentro los medios tenemos aquí maestro en caso porque es difícil que anduvo trece años escapado

Voz 5 09:58 en los medios

Voz 9 10:01 Conde y coquetos

Voz 5 10:05 perfecto no

Voz 0874 10:06 le gustaba el trabajo en el campo le gustaba estudiar así que además de aprovechar las lecciones que recibía en casa de forma clandestina de profesores de izquierdas es enviado a la ciudad más cercana a Ourense para ampliar sus estudios mientras una nueva tragedia golpea a la Fahmi

Voz 17 10:21 ya en julio cuando regresa murió el catorce de enero con el turismo

Voz 20 10:26 eh

Voz 11 10:30 a los cuarenta y tres años

Voz 0874 10:32 Carmen se queda viuda sus hijos huérfanos han pasado muchos años pero todavía hoy Camilo no ha borrado de su memoria lo que sucedió el día del funeral de su padre

Voz 17 10:42 son las que oscile aquí De de falanges de libro azzurra a muerte y con trece años tuvo que tapado muy Pato estamos muertos Batasuna y hallar se eso puso a cantar a la puerta inquirió salirme más quería salir tal pero los vecinos no lo deja pero yo lo hizo caso a los vecinos revelada coger un buen Paco el de la paliza que le hice sangre hubo puntos de todo

Voz 8 11:10 era mayor esa mujer

Voz 17 11:12 la de cuarenta y tantos años

Voz 0874 11:15 cuando apenas trece años Camilo debe esconderse había pegado a esa mujer que era la jefa de la Falange en el pueblo por haber cantado el Cara al sol en la puerta de su casa el mismo día del funeral de su padre

Voz 9 11:27 en qué momentos que él se sentía ya entonces

Voz 0874 11:29 es un rebelde con una causa a la que su hermano perfecto ayudará a dar contenido al entrar en contacto en la clandestinidad con las Juventudes Socialistas unificadas de la ciudad un hecho determinante para que los dos den el salto a la guerrilla

Voz 9 11:44 como entramos perfecto y tú en un primer momento como enlaces de la guerrilla desde

Voz 8 11:48 de sandías

Voz 9 11:49 bueno todavía más centro izquierda por viento pues parecía en casa hay que ayudarle a esta gente empezamos de otra manera perfecta diabetes digo contar poco con lo sigue habían hablado alcaldes como la ayuda a los guerrilleros traían lo la ropa comprándose ropa con comida por supuesto ellos pagaban para comer en casa

Voz 8 12:13 una vez también dormían

Voz 9 12:16 Nos viajando para todos pero era loco pero los tratamos guerrillero nuestro ya que los correage por seguridad dormía con lo puesto durante

Voz 0874 12:29 hace un año y medio Un grupo de guerrilleros de la segunda agrupación del autodenominado Ejército guerrillero de Galicia visita con frecuencia a la casa en la que Carmen vivía con sus hijos

Voz 9 12:39 mira alto se habían convertido en que no

Voz 0874 12:41 haces un día sin haberlo planeado todo se precipita muchas veces cuando estaban en casa

Voz 8 12:48 tú hacías vigilancia

Voz 17 12:50 sí para ver si había movimiento pues por la Guardia Civil Iberia perdía al lado lado tal

Voz 8 12:58 una noche varios guerrilleros están cenando en casa

Voz 9 13:01 seis cuando tú estás haciendo vigilancia

Voz 8 13:03 eh ir regresa a casa no están ni los guerrilleros

Voz 9 13:08 ni tu hermano ni me madre ni tu madre que piensas veo los platos que estaban manchados los que había azotado todo él me fui otra de otros gente que estaba en contacto

Voz 7 13:23 no sabían Camilo no encuentra su madre y a su hermano y a los guerrilleros que el pueblo no sabe nada

Voz 8 13:31 qué pasó para que ellos pensaran que alguien les iba a delatar o que la Guardia Civil venía por ellos esa noche que estaban cenando en casa

Voz 9 13:38 pueblos fuera paso que llegó

Voz 17 13:41 la Guardia Civil

Voz 9 13:43 venían de un pueblo que hubiera un enfrentamiento la garantía una guardia civil murieron dos guardias en la Guardia Civil el camión pararon que bajaron tantos de practicas unos no habíamos fiesta que pararon Quique pensar lo los casos eso Machado Carmena es entonces una mujer

Voz 0874 14:05 en una encrucijada sabe que su colaboración con la guerrilla ha puesto en riesgo su vida y la de sus hijos Camilo imperfecto que tenían entonces dieciséis dieciocho no años sabe que si alguien de la tasa podría sucederle lo que ante ya le ha pasado a muchos otros hombres y mujeres que han ayudado a los del monte como se refieren en estas tierras a quienes han decidido no aceptar las reglas del nuevo régimen están

Voz 21 14:30 crecidas a la fuerza sus casas han sido quemadas

Voz 0874 14:34 muchos están en prisión sufren torturas algunos han sido condenados a muerte

Voz 9 14:38 Pierre seguido lo remontar

Voz 8 14:40 esperando a ver qué pasaba donde estaban tu hermano retomar los vuelos que fueron ellos

Voz 9 14:45 bien yo elijo deshacer señor manual a buscarme de tu madre y tu hermano están ahí un sitio quieren vejación y me llevó sin desmayo

Voz 0874 14:58 estamos a finales de mil novecientos cuarenta y ocho Carmen y sus hijos toman juntos una decisión

Voz 22 15:04 unirse a la guerrilla

Voz 11 15:06 no

Voz 0874 15:09 los tres viajan con el resto del grupo a Pedreira la descripción que Camilo hace de esta finca y el libro que con ese mismo nombre ha escrito el periodista José Domínguez González no ayudan a reconstruir cómo era aquel lugar también conocido como el cuartel general o el balneario

Voz 23 15:24 aprovechado por las escarpadas laderas que lo cubren al este y al oeste el pequeño cañón que forma aquí el río constituye un plácido y agradable lugar que convierte a Pedreira en una especie de oasis en medio del Macizo Central ourensano a cubierto de los rigores del sol y del viento por cotas en torno a los mil cuatrocientos metros de altitud que lo circundan el río de Pedreira llega a este punto flanqueando lo por la izquierda por eso que llamaron el balneario

Voz 24 15:51 eh

Voz 0874 15:56 las Sierras de que Mohamed serán las áreas de influencia de esta veintena de guerrilleros que actúa bajo las directrices del Partido Comunista y aunque no es muy numeroso está bien organizado Saúl mayo Méndez conocido como Saulo Pelayo es el jefe militar Benigno Fraga Pita apodado Alejandro el viejo es el comisario político y César González El Madriles es el responsable político juntos toman las decisiones es bajo su mando cuando Carmen sus hijos reciben formación política y aprenden a manejar un arma

Voz 17 16:26 bueno eso fuer de ver relaciones que recibimos primero armar las hijas armar la parte obtuviese la práctica de desarmar una pistola con dentro con balas pero no puedes porque es un disparo oí que toma miro luego el tiro al blanco Carmen

Voz 0874 16:46 perfecto permanecen en el cuartel general de forma indefinida en el Molino de la finca existe una imprenta son unas indicaciones clave para la guerrilla común Mundo Obrero o el guerrillero otros pasquines y panfletos de los que Camilo todavía conserva algunos ejemplares en casa salen también de esa imprenta

Voz 8 17:02 eran artículos para distribuirlos entre la gente

Voz 0874 17:05 es una forma de mantener vivo el espíritu de la República entre el pueblo

Voz 11 17:10 seré más libre

Voz 25 17:13 no

Voz 26 17:15 el quince de agosto de mil novecientos cincuenta y nos ha recordado que tenemos en cuenta que soy disminuyó un libro de dieciocho de julio de mil

Voz 27 17:24 los treinta y seis por Dolores Ivan Campillo siniestro que es asesinado investigó condecorado que tienes en las prisiones además de no salir

Voz 28 17:35 que no nos combate con Rajoy voy para que todo el pueblo español de puertas

Voz 7 17:58 así mientras perfecto y Carmen se ocupan de tareas cotidianas en ajedrez

Voz 0874 18:04 el joven Camilo pasa a formar parte de la llamada guerrilla de choque es un grupo de gente joven que se traslada de un lugar a otro dentro de su territorio de forma sigilosa

Voz 9 18:13 si había una guerrilla ambulante lo Derry ya de choque tenemos ciento Hong conocedores de los montes que nos orientamos bien porque la gente es campos orientan mejor que la ciudad una noche oscura que te para reventar el norte brújula Notre y emular tienes un roble y tienes un una peña y eso trepar al no porque piensa piedra que está hacia el norte reciben más humildad timar frío tienen el Service Se veía algo todos conocíamos

Voz 8 18:45 yo ya lo sabía yo lo lo ordenó el cotarro tú me has dicho antes una frase muy bonita la noche era nuestra aliada caminaba sobre todo de no

Voz 9 18:54 sí sobre todo los que a veces muchos kilómetros de treinta kilómetros veces cuarenta tal como el muy preparados para caminar en las noches limpiar no sumergidos

Voz 17 19:06 si nosotros las botellitas cogía Hay ibais preparados si claro que no tratamos canceladas no todo el lugar ni tampoco entonces después de unos alarma era un compañero armarse eh mejor

Voz 8 19:23 había una disciplina unas reglas que había que seguir si Ferri

Voz 9 19:27 además incumplen las menciones respeto sobre todo a las mujeres y los puntos de apoyo esos estaba pues castigado con una pena muerte tú te sabes el primero eh si me haya camas los a cantar siempre había uno de ellos me tirando de las orejas faltar recitan entonces por montos y ciudades guerrilleros libros Lal los mejores luchadores del campo y de las derivado de los Trofeos ordenan avanzar para vencer al negar españoles cumplamos nuestra red venceremos al fanatismo en la batalla final camarada muera Franco viva la Unión una célula eso creo creo unos trofeos y la joven guardia aparte

Voz 8 20:18 cánticos que habían el monte sí

Voz 9 20:21 todos los vecinos que en cosos parece que estamos metiendo miedo a la gente somos los hijos de ir a nuestro régimen feroz el como de aplastar aplastar otra estrofa que desde la jornada de hoy todo han de ser pues tampoco se me parece que está tratando de quitar a unos para lo que concienciar al pueblo en que el hoy sean algo pero los constantemente en el que si Cristiano personales

Voz 29 20:54 un arma pero rechaza el uso de la violencia

Voz 30 21:01 un

Voz 0874 21:06 minar de noche no dejar rastro saber orientarse a través de las estrellas aquel grupo de jóvenes conocía bien el terreno que pisaba tenían una misión que cumplir abrir camino es decir llevar a cabo operaciones de la forma más discreta posible generar una red de enlaces puntos de apoyo que estuviesen preparados para sostener a la guerrilla en sus acciones es en ese papel en el que serán esenciales las mujeres

Voz 8 21:32 los enlaces en los puntos de apoyo eran los ojos y los oídos de los guerrilleros

Voz 9 21:36 el servicio está en la comida ropa cuando cosas diferencia entre nace y punto de apoya punto pues yo era de parados de comida alguien desde millas donde te lavamos la ropa ese era un punto de apoyo tienen las cosas eh persona que lleva al sitio

Voz 8 21:59 antes me hablabas de una caracola que usaban los pastores para dar aviso en caso de que hubiese alguna patrulla de la Guardia Civil y cercana a día otras maneras de comunicarse otras maneras de alertar de que podíais estar en pie

Voz 9 22:10 de un pueblo consignas para entrar en los casos pues podría ser una paja metida dura una piedra movida desde la puerta matarlo que había eh sacados a descomponer días eso sobre todo usamos con los valencianos y Bermillo

Voz 8 22:29 cuando se producían torturas a esos enlaces a esos puntos de apoyo se les torturaba en la propia casa os que les llevaba a las dependencias de la Guardia Civil

Voz 9 22:36 bueno los fines Panizo serán el pueblo para intimidar a los vecinos cómicamente tesis públicamente que recuerdo en el barco de horror horroroso un pueblo pues hicieron una salvajada de esas mataron al matrimonio ya murillos de ocho años que Trillo o hijo le tiraron una manzana pero era así en pleno reto manzana son sellaron una cosa estafeta de correo era una de las cosas que más buscado los enlaces y los correr

Voz 8 23:11 que son las estafeta de correos

Voz 9 23:12 no oferta recurrió eran puntos de apoyo donde se mandaba correspondencia que sabían dónde entregarla en casas donde había un ojo ir a la cartas escribía con renglones torcidos renglones Lancho entonces unos anchos luego se escribía con tinta simpáticas la cosa la carta se les dirigía una chica que había conocido la fiesta

Voz 17 23:40 tal

Voz 9 23:41 Iceta ha gustado mucho que que te gustaría verte otra vez de tal y cual

Voz 8 23:47 qué es esto de la tinta simpática

Voz 9 23:49 bueno la tinta simpática pues era generalmente usábamos agua de rosa un palo como un lápiz escribió mojando títeres arroz luego lo pasamos muy algodón pues yo Do it en Angola

Voz 8 24:04 estaba la información

Voz 29 24:05 estos es su osea que en realidad lo que eran cartas de amor escondían consignas de operaciones prostitución

Voz 0874 24:16 la Guardia Civil era el cuerpo al que Franco había encomendado combatir aquellos hombres a los que el régimen se había encargado de designar como bandoleros asesinos la propia prensa local de la época ha dejado rastro de aquella estrategia de desprestigio de la guerrilla por parte de la dictadura

Voz 31 24:33 la Voz de Galicia el uno de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete bandoleros muertos en un encuentro con la Guardia Civil y al parecer los bandoleros exigieron la entrega de veinticinco mil pesetas a don Hermenegildo García Manu veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y tres los muertos y uno gravemente herido en un encuentro con la Guardia Civil en las proximidades de la ciudad

Voz 27 24:55 los bandoleros tenían dentro de la caza

Voz 9 25:01 a morir con él para de que ha tres los huevos de enemigo era el régimen no era guardia los guardias cumplían una misión que el obligado

Voz 8 25:12 en algún momento os llega esa cruzar con Guardia civiles y ninguno de los dos dispara es porque ninguno de los dos queréis enfrentarnos

Voz 9 25:22 es más que una vez encontrarnos en la carretera de tirados a una cuneta a la tutora tu derecha por ejemplo yo vería si tiramos de Recha pasaba un rato no había un tío pues había que mirar que pasar ya no hubo Guardia Civil y entonces jamás u unas espera para matar guardias civiles pero claro tenía una cosa que versículos mataban pero como un niño cobrado veinticinco o treinta mil pesetas de premio un ascenso entre otras y se llegó incluso a matar gente que no era rellena que después de ponía una pistola dado ir a la cabeza una bomba nadie lo podía identificar no lo era era un pastor quien no

Voz 0874 26:14 miembro del grupo de choque de la guerrilla tamil no participa en múltiples operaciones un día reciben una misión muy especial el maestro José Gómez Gayoso ha regresado de Cuba para organizar en la clandestinidad el Partido Comunista de Galicia de Argentina ha vuelto el tipógrafo Antonio Seoane a parar dirigir esa guerrilla de los dos acaban de ser detenidos en A Coruña que eso octubre del cuarenta y ocho en el diario La Voz de Galicia recogía al día siguiente el consejo de guerra en el que fueron juzgados Javier a las diez de la mañana

Voz 27 26:46 donde actos del cuartel de la Agrupación de sanidad digital

Voz 0874 26:50 mientras Belloso y Seoane esperan en una celda al que se cumpla la sentencia el Ejército que Piñero de Galicia planea una operación

Voz 22 27:03 y al fondo al final de este paseo al lado del mar vemos

Voz 8 27:07 la antigua prisión de La Coruña explícanos dónde estamos exactamente y cómo se llama por ejemplo el nombre de esta playa que es importante para la historia que queremos

Voz 22 27:14 la Torre de Hércules no tenemos detrás que es muy importante siempre en la ciudad que la referencia a la llamó faro durante muchos años antes de llámese como estamos al lado de la placa dadas las de la cosa playa pequeña era un lugar de pescadores aquí lo que nos traído aquí hoy es el intento de la guerrilla antifranquista de Galicia deliberar antes de que los ejecuten a los dos líderes del Partido Comunista en Galicia

Voz 0874 27:41 el escritor Francisco Fernández Naval Xisco ayuda a reconstruir aquella operación están frente a la antigua Prisión Provincial de A Coruña hoy cerrada y abandonada por el paseo marítimo decenas de personas pasean ajenas a la razón que nos trae hasta aquí por asesinar pero si nos trasladamos a la posguerra la imagen que nos devuelve la entrada de esta prisión desde antes bien

Voz 22 28:01 distinta las mujeres hacían el muro delante de la puerta de la prisión todos los días para evitar que por la noche sacasen a los maridos hermanos padres para pasear un día y otro día hasta que al final bueno a base de de golpea de de tenerlas el muro cayó pero fueron muchos días de resistencia

Voz 0874 28:21 en qué momento podían salir de esa cárcel para ser ejecutados los dos líderes comunistas Reunión

Voz 22 28:26 cuando tú tienes Gayoso y se van hay un acuerdo tenían que llegar tres grupos aquí aquí el intento era más o menos dieciocho veinte guerrilleros asaltar la prisión llegar hasta la calderilla donde están Gayoso Seoane

Voz 0874 28:41 su camino camina junto a otros siete guerrilleros cada noche durante una semana para unirse al resto de compañeros y encontrarse en el lugar acordado juntos llegan en barco han pequeño Arenal que está justo enfrente de la prisión a partir de ahí cambios constantes en el guión

Voz 9 28:58 igual no estamos allí un huerto que hay al lado de la prisión mientras la torre proceso de prisión lavar quita que lo llevó no éramos que atravesaba la carretera todavía esos pasión

Voz 22 29:09 marítimo hay cuatro garitas una en cada esquina de los muros que rodean a presión el plante Josep entra eliminar a los cuatro vigilantes que en las garitas entonces yo están aquí ven pasar por delante de la prisión a un soldado con una bandeja bien

Voz 9 29:26 el lado que nos ve soldado llevaba una especie deja entonces ahí se ha cambiado el plano igual pues insulta que alto delgado pero al tú más o menos como yo entorno me ponen el traje Soldado voy yo a llevar al teniente porque el soldado unos confiesa que era el ordenanza que brillaba la cenar cliente entró disconforme dentro una principal el guardia el guardián de la prisión que está en la puerta principal habría es ya la cena para el trienio pero conforme abra la puerta ya veo guardias civiles con ametralladoras otra entonces digo aquello de acoger a la cosa israelí se dijo riendo inutilizaron afirmó mataron Consejería rutas escolares cuando llego junto a los otros se lo dicho es esperando salas Guardia Civil lo que estaríamos más ametralladora pesada

Voz 22 30:30 entonces avisan de que no se puede entrar de desarrollar el plan que tenía per tienen que marchar de aquí entonces me intentan bajar a la playa Paraíso en barco pero el barco ya no están entonces se produce una batalla entre delante de la cárcel en una batalla que Camilo cuenta como algo épico porque supone que todos van a conseguir escapar de la ciudad en una ciudad que no conocían lo dice que sólo había venido A Coruña una vez en tren a buscar munición de la fábrica de ganen no había estado nunca más pero el actor y los demás tampoco

Voz 9 31:08 que pereció un camarada de los dinosaurios

Voz 0874 31:13 a qué grupo de guerrilleros no consiguió liberar a sus camaradas de la prisión logran al menos salir de la ciudad sin bajas a pesar de que les rodeaba el ejército y la Guardia Civil

Voz 8 31:22 escaparon para que arriba por esta calle derribado

Voz 22 31:26 lo hacemos con Xisco el mismo camino que aquellos hombres recurrieron hace setenta años para salir de la ciudad tiene el trayecto encontramos un homenaje a aquel monumento a la memoria con todos los nombres de la gente que fue asesinada muchos nombres escritos Francisco Santos doscientos muchas personas que fueron asesinadas en esta ciudad sin tantos con la con la que es el campo de la rata campo de a en la península encima del mar el lugar donde fusilaron a los a la gente que paseaban aquí me da hasta Sánchez Antonio José Gómez gallos están enterrados en el cementerio los dos fueron ejecutados agarró

Voz 0874 32:07 Devil el seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho días después de que Camilo y sus compañeros intentaran liberarlos hoy una placa en el cementerio de la ciudad rinde homenaje a quién es el poeta Rafael Alberti inmortalizó en estos versos

Voz 11 32:23 y a quién nombrar

Voz 0874 32:28 primero

Voz 29 32:32 a nadie segundo en mi lengua cuando es de acero en la cero uno es glorioso glorioso al otro no hay quien le gane si digo Gómez Gayoso ya estoy diciéndose cuando canto fuerte camaradas compañeros canto fuerte aunque esta copla es de muerte sin la garganta apretada sangre de Gómez Gayoso sangre pura sangre brava sangre de Antonio Seoane de Diéguez de Larrañaga de roza Cristino y vía valles de sangre montañas más aunque su voz se muera su voz seguirá cantando a la España guerrillera siempre seguirá cantando y seguirá diciendo hasta que el gallo del Alba grite que está amaneciendo ya remontó la montaña ya está poniendo banderas republicanas

Voz 0874 33:36 la voz de aquella España guerrillera a la que escribía Alberti se apagaba lentamente con unas explica Xisco el asesinato de Gayoso

Voz 22 33:44 Duane el año cuarenta y ocho el optimismo que había en el año cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco Final de la Guerra Mundial porque las potencias aliadas intervinieron contra contra Franco oí en restauradora el régimen democrático la República sabía enfriado un poco porque no había sucedido prácticamente nada

Voz 0874 34:03 el fantasma de la Segunda Guerra Mundial ha quedado atrás y las posibilidades de que las potencias internacionales intervengan en España parece ya más un sueño que una opción real el Partido Comunista lo sabe quiénes siguen sus directrices en las montañas armas en la mano que empiezan a incluirlo sin embargo las órdenes de repliegue tardarán todavía en llegar el riesgo de ser detenido o asesinado aumenta la presión a la red de apoyos que la guerrilla había configurado en pueblos cien ciudades crece lo sabe bien Camilo

Voz 9 34:33 y tías tuvieron todos los detenidos estaban la crecí si todos y calza no fueron judicial nada para hacerlos entregárselo los detuvieron papel

Voz 0874 34:44 su familia más cercana permaneció detenida casi dos años era la manera de presionar a Carmen a Camilo ya perfecto para que dejasen las armas que se entregara pero esa no fue la razón de su caída el dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve en la ciudad de Ourense Evo

Voz 9 35:00 hemos eliminar a tres torturó los jefes de la Liga

Voz 0874 35:06 los guardias civiles que se hacían pasar por guerrilleros para obtener información detener y torturar a combatientes en la montaña y a sus colaboradores en el llano

Voz 8 35:15 cada pareja tenía que ir

Voz 9 35:17 a uno a la misma hora el dieciocho por la tarde cae en prime time desconfiaban un ciclo de confiábamos otros signos relató cómo es posible bueno pues José María yo nos metimos hacia la ciudad cuando vemos los soldados como ametralladoras colocándolos hacían la son contamos con Ortega los para revisar todo el edificio

Voz 0874 35:41 José María era el compañero de Camilo en aquella operación cuando se adentran en la ciudad ven soldados even a la Guardia Civil todos armados preparados para actuar se refugian en un edificio no hay escapatoria bombas disparos José María cae herido la consigna era mejor matarse que dejar que te maten los guerrilleros solían llevar cianuro para ese trance final pero ese día no lo llevaban por eso José María le pide a Camilo

Voz 34 36:07 qué le pegue un tiro sí

Voz 19 36:09 niega pero le ponen la mano su pistola lo ve como su compañero se pega un tiro en la cabeza guión no es nueva

Voz 17 36:17 colgando maxilar dialogando con la cara a Javier

Voz 19 36:25 en ese momento una bomba le lanza contra el suelo sale de allí detenido José María queda tendido aparentemente muerto os echan en el camión de los muertos

Voz 9 36:34 sí pues avión un camión con tapar con mantas pero tres personas muertas Carlos si a mí me dieron por muerto también entonces me tiraron Monzón millón pero resulta que desde ese creo que no está muerto todo de guardia entonces dijo a eso va a apelar ahora entró con la pistola pero está dado nuestros dos tenientes este es nuestro prisionero hiciese morir muriera pero será un tribunal quien condene

Voz 0874 37:02 Camilo herido es trasladado a prisión junto a otro de los guerrilleros detenidos aquel día Antonio

Voz 9 37:08 que han sofocado Anthony latín sucedió estábamos abordarlos juntos son cumplirlo veías en una tableta que tenía veinte metros de la lata en su esposadas uno al otro con una cara de La Haya en todos los símbolos la tabla vosotros oponía sentado no el suelo para que no fallara el restaba dormían no notable

Voz 8 37:32 os turnaban porque estabais atados unidos de demanda

Voz 9 37:36 buenos según lo que llamamos al no tener casi las muy Atlas

Voz 8 37:41 qué torturas se practicaban en esa comandancia

Voz 9 37:44 buenos días distintos simulada brutalidad no estoy nada en calidad puñetazos con la táctica de él no era un refinado para según martillo que eh que verdor los dos patas es tiene unas manos muy desiguales está entonces perforó la cortada proceden de su gira estoy martillazo esto es el martillazo e este fueron martillazo aquí ya fue corte cuna no baja pero no porque tú me es cuando te algún mano disparados dice tienes algo que te va a estropear a la mano por lo menos que te echa efectivamente empezaron pues resta para terminar también esta tener aquí lo machacaron este también se ve profunda reventón

Voz 8 38:40 Camilo tus manos la derecha y la izquierda reflejan muy bien lo que tú viviste durante

Voz 9 38:45 más de cincuenta días cómo es eso gremiales au camino pues con la naturaleza en la juventud

Voz 0874 38:52 de más que el resta importancia a cómo golpeaban sus dedos con martillos a que le arrancase en las uñas a que de formasen sus manos a golpes a tener que turnarse en una celda con su compañero en un camastro para poder dormir después de todo esto colillas la primera prisión

Voz 9 39:08 a la que tú ya sí pero no

Voz 8 39:11 la única

Voz 9 39:12 pues no no porque es bueno te llaman depresión en prisión y entonces nos llevaron al castillo de los Templarios a Ponferrada de allí a Palencia

Voz 0874 39:23 preso en la cárcel de A Coruña la misma que intentó asaltar en aquella operación fallida para liberar a Gayoso ya Seoane se reencuentra con José María el compañero al que vio pegarse un tiro está vivo porque la bala en la cabeza no le mató pero le queda poco tiempo

Voz 9 39:40 desgranando guardan pleno si lo que tienes lo historia Cuéntame este reloj pero de un guerrillero que cree que estaba muerte nuestro muerto que cuando lo mataron que hizo pasar la noche lo su última dado el fui a noche Jusep María tuvo que es lo que sólo yo he estoy para el viaje un letrero y tuvo la mejor no

Voz 8 40:16 que es precioso y que has guardado todos estos años

Voz 9 40:19 la estatua de emoción de este poco hasta los cuatro verlo patadas cuatro de la mañana le fueron a buscar se lo llevaron entonces se llamaba la papilla la última allí pues al palo de la luego ya que el oro al cuello estrangulamiento o ahorcarla no

Voz 35 41:02 eh

Voz 0874 41:10 el día que Camilo fue detenido en Ourense la Guardia Civil intervienen el caserío que daba cobijo a ese grupo de guerrilleros le prenden fuego incauta material de la imprenta y asesinan con varios tiros por la espalda al guardián de la casa cuando esto sucede ya habían huido los maquis que quedaban en la segunda agrupación del ejército guerrillero de Galicia entre ellos la madre y el hermano de Camilo Carmen imperfecto huyen hacia Francia junto a dos compañeros Juan Sor gay Manolo Grande para eso deben contactar antes en Madrid con alguien que les ayude a cruzar la frontera terminaron ese viaje

Voz 8 41:44 estabas históricos de la Guardia Civil es así

Voz 0874 41:48 Conchi busca la respuesta en el Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil

Voz 8 41:51 bueno me presentaba yo soy conseller acudo periodista de la Cadena SER tú eres pues nada vengo a pedirte ayuda a mi me gustaría saber que se conserva aquí de un hecho que tuvo

Voz 36 42:03 lugar en el año mil novecientos cincuenta en un pueblecito

Voz 8 42:06 eso de Ávila pues mira lo que tuvo que en mil novecientos cincuenta tendría que suene esta primera de la memoria histórica o alguna búsqueda o como si yo creo que si ponemos el nombre Nos nos ayudará perfecto medios sí sí aquí está dieciséis de mayo de mil novecientos cincuenta la búsqueda darle su

Voz 0874 42:30 dado un encuentro un encuentro sobre las catorce

Voz 8 42:33 obras intentar identificar a un grupo de tres hombres y una mujer de conocido que transitaban en Ávila por la carretera Madrid Villacastín Vigo a la altura del pueblo de Herreros

Voz 0874 42:46 aparece el nombre de un pueblo de Ávila marcha Herrero en ese lugar el grupo de cuatro guerrilleros acaba enfrentado a la Guardia Civil en un episodio que marcará el final de esta esto

Voz 3 42:56 porque cuando estamos mira Javier hay un cartel que faltan diez kilómetros para chatarrero oye voy a llamar a Jesús que los alcalde del pueblo a ver cómo quedamos con hola Jesús cómo estás qué tal nada oye te llamo porque Nos quedan como y minutitos para llegar al pueblo donde nos demos

Voz 0874 43:16 una vez más los documentos históricos contienen sólo una parte de la verdad decidimos comprobar en este pequeño pueblo de Ávila que parte del relato de estos hechos no se incluye en ningún papel oficial de esta historia ocurrida en mayo de mil novecientos cincuenta

Voz 37 43:34 mira algo que tal cantaba mucho mucho sabíamos que iba a ser joven pero no sabíamos qué tal no sabía es que tanto treinta años

Voz 36 43:44 Javier es padre ya por segunda vez

Voz 9 43:46 ya ya alcalde Express pueblos de tóxicos siete

Voz 37 43:48 los pueblos

Voz 0874 43:50 aquí hay pocos vecinos apenas treinta en invierno casi todos muy mayores pues algunas con buena memoria es gracias a sus recuerdos como confirmamos que aquel grupo de cuatro guerrilleros antifranquistas se acercó al pueblo pensando que allí no había ningún puesto de la Guardia Civil

Voz 38 44:05 es que aquí ya pues eso estaban los vaya haciéndose a vicio entonces salió a este año va a la calle que esté Albà con la carretera hice viene para el tomate Apis Isaiah un guardia ICD Vega muchachos que hoy no inhumar respetar llevo también el cabo y todos entonces a cabo yeso yo echaros otra vez era una cada uno

Voz 13 44:32 en ese momento pues eh realice una persecución por las calles del pueblo ir bueno pues salieron mediación camino de Viniegra una localidad cercana a la que en Lasheras del pueblo en ese momento según ya bajaban por todas las calles ya a la salida del pueblo pues comienza ese tiroteo porque ya lo guardia civiles yo creo que ya veían que se escapaban

Voz 0874 44:53 comienza entonces la huida de los cuatro guerrilleros Juan gay Manolo Grande avanzan deprisa pero Carmen es más mayor queda rezagada su hijo perfecto la espera varios disparos ya alcanzan

Voz 1 45:04 en es sumar

Voz 0874 45:06 de quién se detiene Carmen se halla en una encrucijada imaginen lo es una mujer que debe decidir entre huir continuar siendo una guerrillera una pieza de la revolución o dar media vuelta Isère una madre que acompaña a su hijo herido en el suelo lo que sucedió en ese momento se lo contó mucho tiempo después a su otro hijo a Camilo

Voz 9 45:29 ha hablado muy poco denso porque era su hijo Isaac emocionada emocionada Mi pero bueno resultados hijos indicó que me ha ocurrido con el dinero pero su madre eh responde a tiros también desprendiendo la y ahí la cosa lo vienen juntaba es que ella se sentó al lado leer lo cogió cuando cayó de series donde vamos que sangraba y tal pero lo sabía que tenía rotas aunque no podía levantarse lo cogió en maten a mi idea es sólo vivía quiere unir yo he echado le decía a mi madre no no tenemos balas para los doce

Voz 0874 46:13 Mate Miami dejen lo vivir a él que es un niño Carmen es una madre con su hijo herido en brazos que suplica que no le maten el tiempo no atenuado la dureza de la respuesta que recibe de la Guardia Civil

Voz 7 46:27 tenemos balas para los dos era al final abismal

Voz 17 46:31 cuando terminé el IVA algo pasó que lo cortaron el brazo y eso lo cortaron porque el creído en la cuneta al guardia que lo pueblos pueblo los pitos de eso lo que lo cortó el brazo vigilan salpicó toda la sangre dijo verano el Palacio del brazo lo por allí pero poco yo sólo quiero pues forma también con el tiro me lo digo pero se ve que al mueve la cabeza y el tirón ver de atravesar salió a los

Voz 19 47:05 Carmen no muere aquel aquel día es detenida

Voz 0874 47:08 hoy su peor condenando serán los años que pasarán en prisión sino vivir el resto de sus días con aquella imagen en su memoria ver cómo su hijo recibe en sus brazos un disparo en la cabeza

Voz 40 47:34 como Ka todo ordinarias

Voz 41 47:42 yo mismo

Voz 42 47:46 ahora vamos a una vecina del pueblo porque Duffy demás también es muy conocedora de todos los hechos que ocurrieron en mil novecientos cincuenta aquí en Cherry

Voz 0874 47:57 entonces saber ahora Carmen acaba de ver morir a su hijo perfecto su otro hijo Camilo lleva meses en la cárcel y a pesar de todo ella no para de preguntar por una niña Paca una niña del pueblo que había sido herida en el intercambio de disparos entre los guerrilleros y la Guardia Civil

Voz 5 48:15 hola buenos días

Voz 0874 48:17 Carmen está detenida en el pueblo Emilia en los cuenta que pasó su primera noche en una cárcel improvisada el que era entonces el Ayuntamiento de la ciudad todavía existe aún sorprende ver que es una pequeña casa bajita un espacio diáfano ese lugar está frente a su casa

Voz 36 48:32 señora esto está que la orquesta pero la madre del chico chico es sobre el mediodía allí poner Luccin una fui a asomar por la ventana de eso estaban a mujer claro

Voz 7 48:53 sí fue una buena fueran hermanos lo que sea

Voz 36 48:57 decir pero estaba triste pero yo ya lo comprendo les ha cogido al hijo ahí habiendo una también había sido como sin te estaba pues triste así tenías mal puestas así con la cabeza Haase

Voz 0874 49:13 lo impactante de esta historia no es pensar en la humanidad de Carmen preocupándose por otra niña herida cuando su hijo acababa de fallecer en sus brazos o imaginarla pensando en su vida en una prisión a partir de entonces lo impactante saber que en aquella celda improvisada aquella noche compartió un espacio tan pequeño con el cadáver ensangrentado de su jo perfecto la personal con el cuerpo ahora sin vida del hijo con el que sólo unas horas antes planeaba llegar a Francia

Voz 43 49:40 buenos días más cosa que tú como fuiste el enterrador pues están haciendo un reportaje IPE quién hacer una entrevista hace ya fíjate tengo

Voz 7 49:50 por cierto ochenta hecho error yo tenía ocho años hace cuatro años ya hace ya setenta años casi setenta

Voz 43 49:56 tallos todo porque vamos a GM María junto a de ese pasajeros Vega

Voz 44 50:03 por quiénes son muchos nietos al te gustaba Chagas golosinas está más grandes lo digo a dos periodistas

Voz 45 50:12 debéis hacer una preguntas de lo de el enterramiento del Mackie en chicharrero a bueno ha pasado mucho tiempo eh muy que en la juego en Tula enterrado

Voz 46 50:26 sí sí claro ellos vinieron los guardias

Voz 8 50:29 vosotros cuando llegaste ya estaba la fosa hecha

Voz 46 50:32 sí la verdad

Voz 45 50:35 digo dónde fuisteis a buscar el cadáver el cadáver estaban eh

Voz 0874 50:39 así lo recuerdan quienes aquellos días se convirtieron en enterradores improvisados Álvaro fue uno de ellos al día siguiente de ese incidente que marcó a este pueblo con la Guardia Civil desplegada por todas partes buscando a los dos guerrilleros todavía huidos él y otros tres jóvenes son obligados a enterrar a perfecto mientras Carmen es trasladada a Ourense para ser juzgada

Voz 28 51:02 eh

Voz 0874 51:04 Ángel no ha borrado un detalle de entre todas las instrucciones que recibieron del comandante de Ávila al mando de todos los efectivos desplegados en la zona

Voz 36 51:13 uno de ellos les dijo le traían Vodafone me parece y Álvaro en una cadera chica

Voz 43 51:19 desde el desde el Ayuntamiento

Voz 47 51:22 letra Gianni estamos nosotros

Voz 43 51:24 para esto cogen uno puja talados ya no se olvida que leíamos adquiera porque antes nos parecía una cosa que era que hará como maquis que otro mundo algo que creíamos que era un bolero que se yo lo que fuera el esquema acuerdo al teniente coronel de la Guardia Civil o al coronel que nos dijo que era una persona igual que los demás que letrado tramo según los demás pachanga lo hizo eso sí que me acuerde no me olvida eso digo y luego ya cuando lo ha empatado yo a pensar digo que contenía este hombre que es un hombre igual que a los demás fue

Voz 0874 51:59 buena civil el que expidió dignidad trato

Voz 43 52:02 así que recuerdo también que otro que el enterró dice vaya Motta buenas si estás en las pudiéramos porque es la cosa más

Voz 0874 52:09 perfecto de Dios guerrillero antifranquista de diecinueve años perteneciente a la segunda agrupación del ejército guerrillero de Galicia fue enterrado al día siguiente de su muerte en una fosa común pero fuera del cementerio de Chad Herrero por orden del cura del pueblo su cuerpo tardará sesenta y cinco años en ser recuperado

Voz 48 52:30 eh eh

Voz 17 52:35 pocos días después de lo que ocurrió en este pueblo

Voz 0874 52:37 ávila los dos compañeros que hoy han con Carmen desperfectos son localizados en un tren Juan Mayorga consiguió escapar de nuevo llegar a Francia donde se perdió su pista para siempre Manolo el Grande es detenido y ejecutado a garrote vil

Voz 9 52:51 no pues el niño canta conteo cantar sexta libre se acusó un Podemos

Voz 5 52:59 quisiera regalar hiciera montañas lo están no poder cantar quisiera

Voz 0874 53:22 Camilo escribe estos versos a la libertad tras las rejas de la prisión de A Coruña Carmen sufren otra cárcel las heridas emocionales ella murió hace algunos años en mil novecientos noventa y ocho así que es tarde para escuchar su relato en primera persona y hacerle todas las preguntas que nos hubiera gustado pero una vez más como tantas otras veces que a pesar de que el tiempo lucha contra la memoria no todas las voces sean aparte

Voz 3 53:45 claro

Voz 22 53:47 son ya doce los giros para Gordon una meningitis

Voz 3 53:51 hola Esperanza buenos días hoy Conchi gracias

Voz 5 53:59 Fuentes

Voz 0874 54:00 en y Zaragoza encontramos a Esperanza una mujer de noventa y dos años que deja por un rato la lectura de la prensa digital en el despacho de su casa para compartir con Conchi sus recuerdos porque vamos a hablar con ella porque Esperanza coincidió con Carmen en la cárcel de Alcalá de Henares

Voz 36 54:18 Carmen era una mujer alta fueron que ella se que ella decía llamada tiene que ser para mis amigos para mí Camilo a mi hermana y además era una mujer buena gente buena gente muy enferma estaba muy mal de la columna vertebral tenía que dormir en cama duda porque no podía en una cama cualquiera el hicieron le pusieron una tabla en su cama porque no eso pero yo creo que le pegaría el mucho si además a lo mejor no lo hubieran hecho mucho caso sino hubiera sido Porter maltrato de ponerle la tablet la cama

Voz 8 54:54 era como eran esos interrogatorios de la Guardia Civil o de la policía

Voz 36 54:58 y cómo se suman los malos test te pegan te empujan te tiran te pisa ante el pataleo prefieres morir te portes te aguantas tampoco la situación te has dan común trapo te tratan de todo lo peor a veces prefieres a veces no no quiere sin y seguir viviendo congénitos tratan tan mal hay además sin perspectiva de sabes lo que te puede que te bueno fusilar

Voz 0874 55:25 ya recuerda bien cómo eran los interrogatorios que sufrían las guerrilleras que lucharon contra Franco esperanza era una de ellas no sabe si Carmen sufrió vejaciones palizas sí fue torturada había cosas de las que no se hablaba por precaución dice no sabías quién escuchaba y quién vigilaba

Voz 36 55:42 búscame ahí prisión prisión haber aquí tienes mucho salvo una de ellas pone cárcel

Voz 0874 55:48 en las estanterías de este pequeño despacho hay una biblioteca donde guarda álbumes con fotografías de los quince años que pasó en prisión en muchas aparece Carmen gracias a esas instantáneas podemos ver imaginar cómo era una mujer de semblante afable con el pelo recogido en un moño una mujer que a los pocos meses de llegar a la cárcel escribe una carta a su hijo Camilo para contarle lo que les ha sucedido a ella ya perfecto

Voz 9 56:14 bueno me cuenta que pueden ser tenida hay que ir muy o perfecto cuyas ir poco más porqué

Voz 21 56:21 hay una censura que permitían escribir en una tarjeta no sobre no no podía pasar de veintiuno líneas pueblos hacíamos la letra pequeñita para procurar entre

Voz 9 56:34 liberación tenías que Dios yo tenía que estar en los papeles

Voz 49 56:40 cuánto tiempo pasa desde que tú recibes esa carta hasta

Voz 8 56:43 te encuentras con tu madre

Voz 9 56:45 o es pasar muchos años has Sergio estábamos a cinco años

Voz 21 56:51 con una pared yo nunca me dejaron perlas Ny ella a mí

Voz 0874 56:54 nunca les permitieron verse sitio nunca les permitieron hablar que no viviría Camilo pasa diez años en la cárcel Carmen trece el día en el que por fin salio

Voz 17 57:04 no

Voz 9 57:05 esperar a que sería serías la llevé a ver

Voz 17 57:11 el Museo del Prado Caja Campo al Retiro Montemarta doce pesetas cobraba luego Nora

Voz 9 57:21 tiene unos días demostrarían lo poco que sopor habitual no porque sea loco yo cuando salí de Guardia Civil ya sin querer estás asustadas sí

Voz 17 57:34 lo que de acuerdo hasta me daba cuenta que estaba en libertad

Voz 0874 57:39 Camilo intenta que su madre recobre la normalidad poco a poco algunas veces hablan de lo que sucedió aquel día en aquel pueblo de Ávila prepara Carmen es demasiado difícil tú

Voz 36 57:48 madre

Voz 8 57:49 no te contó que había pasado una noche en prisión Cherry

Voz 17 57:51 no no no

Voz 8 57:53 no te hablo de eso me bloque solo