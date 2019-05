Escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos

Voz 2 00:00 sí a mí me vale

Voz 3 01:05 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal cómo es la vida de un escritor de éxito pues cansada casi quiera paro de la CECA la Meca estuvo el jueves en Zaragoza en la librería calabozo vendimos todos los libros

Voz 4 01:18 y lo mejor es que uno de los que había en a todos los que voy a dar yo diría yo

Voz 1791 01:21 es un lector me regaló una botella de whisky eh Juanito camina se pueden imaginar es la marca que sale en el libro que es una de las protagonistas en el libro división mola me hizo muchísima ilusión al si te anima a regalarte cosas que tú

Voz 0874 01:35 el mencionas en el texto dice aceptar

Voz 1791 01:37 a los hay bien y después estuvo el viernes en un cumpleaños sorpresa Juan Carlos Tomasi fotógrafo de Médicos Sin Fronteras pedazo de fotógrafo Parker lo tenemos una fiesta en Barcelona un grupo de amigos unos cincuenta parecía hay gritando Cumpleaños feliz

Voz 0874 01:51 te puedes decirle dado sesenta por eso

Voz 1791 01:53 muy especial y bueno está achuchados pero vamos vamos

Voz 1791 02:35 no tiene mucho que ver con el tema casi porque si es una canción que habla de Damasco de amor en la más con música árabe

Voz 0874 02:41 uno de los muchos problemas que tiene el mundo Donald Trump en la Casa Blanca es la tensión que está provocando con Irán el pulso que ambos mantienen aumenta un año después de que Washington rompiera de forma unilateral hay que recordarlo el acuerdo nuclear que Barack Obama había conseguido con Teherán en las últimas horas el Pentágono ha enviado algo de fuerza militar a Oriente Medio no habría que decir que es como el inició una escalada militar pero es una especie de aviso no

Voz 1791 03:05 sí ha mandado un portaaviones Abraham Lincoln que es curioso que es el mismo porta aviones en el que se subió Bush para declarar la victoria como si la victoria en Irak justo Varela empezó la guerra de verdad sea que no sé si iba por el mismo derrotero pero teniendo en cuenta que detrás de todo esto está Bolton John Bolton que era uno de los halcones que mintió sobre la guerra de Irak están repitiendo exactamente las mismas mentiras con Irán

Voz 0874 03:29 Irán niega maniobras militares un usuales acusó al presidente norteamericano de haberse embarcado en una guerra psicológica tú crees que Trump se metería en semejante frenado no

Voz 1791 03:39 no sé yo tengo una teoría que está todo el rato en una especie de cortina de humo con Venezuela aunque allí es más probable que hay algún tipo de intervención aunque sea con mercenarios y China guerra comercial guerra psicológica hay política contra el Congreso en la parte vamos a Cámara de Representantes que está en manos de los demócratas e Irán pero todo para que no se hable de construcción al poder sea que esto sería también obstrucción al poder

Voz 0874 04:03 para que no se hable del informe del fiscal hombre que un presidente de Estados Unidos esté intentando provocar un conflicto armado contra un país de Oriente Medio de movilizando a sus líderes imputando el esquí afanosamente la tendencia de armas de destrucción masiva es algo que no suena de algo vamos a preguntárselo a una persona que conoce muy bien la zona es Mikel Ayestarán periodista especializado en Oriente Medio cómo estás buenos días

Voz 11 04:24 hola muy buenos días buenos días estoy recuerdo

Voz 0874 04:27 a las acusaciones que EEUU hizo a Irak en dos mil dos cuando precisamente John Bolton ocupaba la delegación de EEUU en la ONU

Voz 11 04:35 sí sí la verdad es que parece que las fórmulas está está repitiendo oí cómo leía esta semana diferentes analistas iraníes es una fórmula tan simple como efectiva no primero se muestra al gobierno de Irán como una amenaza existencial e insiste en que la inacción puede acarrear una cadena de sucesos catastróficos después por supuesto se minimizan los costes y riesgos de una guerra necesaria para un cambio de régimen ya es cuando comienza la la gran fiesta como vimos en en dos mil tres cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día una de las más graves que no se le puede volver a la audiencia ese ha sido el el auge la digamos la la explosión mundial de el grupo como como el Estado Islámico claro

Voz 0874 05:14 de Irán es el es el malo perfecto digamos ellos han anunciado la suspensión de algunos de los compromisos nucleares pero hay que recordar que la suspensión después de la ruptura unilateral desacuerdo que puede hacer Irán

Voz 11 05:27 sí es que es un acuerdo además ha llamado mucho la atención son son pasó pasaron más de una década negociando ese ese acuerdo fueron unas negociaciones durísimas que que al final pues cristalizaron un acuerdo que como todos los acuerdos tu CDS yo cedo no sin embargo Donald Trump yo creo que les duró apenas unos meses desde que era una de sus promesas electorales se lo cargó en cuanto pudo y ahora que no ahora que que que va a pasar en el caso de de Irán hay que decir que en el último año se le puede acusar al al al régimen iraní de muchas cosas pero no desde luego de incumplir lo pactado y es que incluso estaban cumpliendo algún un tipo de de de de puntos que de forma voluntaria como gesto de buena voluntad y lo que ha hecho Irak esta esta semana como has dicho es dejar de cumplir algunos compromisos pero pero de una forma muy iraní no con un lado muy orgullosos porque llevan un año cumpliendo lo pactado aún y todo están recibiendo sanciones pero también han dado un paso siguiendo la letra pequeña está acuerdo por el cual hay hay dos puntos que los ha recordado su presidente que les permiten dejar de cumplir algunos compromisos si alguno de los firmantes

Voz 1791 06:37 yo el acuerdo como es el caso de Donaldson se hay que recordar que no sólo Estados Unidos ha suspendido se ha salido del acuerdo que firmaron los cinco grandes de la de Consejo de Seguridad más Alemania sino que además ha incrementado las sanciones ya amenaza todas las empresas europeas o mundiales que participen en el negocio cosa convertir una especie de policía mundial

Voz 11 06:58 policía mundial ya tenido muchísimo afecto y eso es precisamente lo que intentan buscar los iraníes con este órdago candado esta semana es un poco empujara los países europeos si decirle mira llovió un año cumpliendo mi parte del pacto no me estoy beneficiando de de mi parte vosotros estás beneficiando de que John no sigan siendo uranio yo no sé no recibo nada cambio moverlos poner en marcha algunas medidas que nos permitan respirar y hacer frente a las a los castigos de Donald Tsang no pero Europa desde luego no está no se le espera y al contrario en vez de intentar acelerar medidas no para hacer frente a esos castigos Donald Trump lo único que han dicho que han advertido a los iraníes es que si siguen dejando de cumplir compromisos de forma voluntaria se van a enfrentar graves consecuencias pero los iraníes dicen cientos más graves de las que ya tenemos

Voz 0874 07:44 claro ya revuelto ganancia de pescadores Dario que le viene de mil maravillas a Netanyahu en Israel el precinto de la tensión en la zona

Voz 11 07:54 esta es una de las peticiones que tienen Netanyahu encima de la mesa no no ahora no desde hace muchos años lo que es un ataque incluso un ataque directo contra contra objetivos de la de la república islámica no cuando hablabais antes de los fantasmas de la guerra de Irak que yo tengo grabado en una comparecencia de de del primer ministro israelí en el año dos mil dos diciendo en el Congreso en Estados Unidos que les garantizaba que si quitaban del poder ansiaban Husein ese cambio de régimen iba a tener consecuencias muy positivas en toda la región y pues bien ahora mismo es otra de las de las tesis que defienden con más fuerza no acabar militarmente con Irán como como solución a todos los problemas cuando desde luego lo que hemos visto hasta ahora en las diferentes intervenciones internacionales que se han realizado es que el resultado es bastante peor

Voz 1791 08:40 recordemos doscientos sesenta mil hasta seiscientos mil muertos que habla de la revista británica The Lancet en Irak más quintos Milene en Siria nacimiento del ISIS como decías tú la verdad es que ha sido un éxito

Voz 11 08:53 y hay que tener en cuenta que también este llegamos este esta decisión de de John Bolton de de enviar los portaaviones si los B cincuenta y dos y demás está basada en un soplo de la de inteligencia no que que dice que hay amenaza de ataque inminente intereses estadounidenses en en la región ese esa la fuente digamos de de inteligencia viene de Israel no como han desvelado aquí todos los los diarios y los diarios israelíes con lo cual no sé por lo menos habría que tener

Voz 0874 09:23 con este fin voy sobre todo después del acuerdo con los Altos del Golán Mikel Ayestarán serían pajaritos de fondo me lo parece a mí

Voz 11 09:32 sí sí sí aquí por fin por fin ha llegado el no si a la mezcla entre la primavera y el verano no ha sido un invierno muy duro para para lo que se pensaba

Voz 0874 09:40 desde Jerusalén gracias Mike lo un abrazo fuerte un abrazo Miquel

Voz 11 09:43 un abrazo buenos días

Voz 0874 09:57 para Mikel la postura de Europa es como no prestamos atención a ello parece que no existe lo mismo pasa con los chalecos amarillos franceses hace tiempo que me hablamos de ellos sin embargo llevan semanas y semanas volviendo a salir a las calles las manifestaciones parecen haber perdido un poco de músculo con una participación menor pero ahí están

Voz 1791 10:15 ahí están llamas piden cosas muy raras porque ya no se sabe muy bien en qué bando están al principio claramente era una emigró su reacción contra las medidas liberales de Macron en la que sea pedido pues cosas tan contradictorias como bajar impuestos aumentar pensiones aumentar el salario mínimo interprofesional la lucha contra el cambio climático que es uno de los elementos fundamentales pero esto ha ido derivando en un totum revolutum que no sabemos muy bien quiénes y que se está beneficiando es un poco Le Pen

Voz 0874 10:43 sí sobre todo no se sabe cómo puede Macron resolverlo o las perspectivas electorales de las fuerzas progresistas francesas no se ven beneficiadas la luz de las encuestas desde las primeras manifestaciones del diecisiete de noviembre han sufrido una fuerte caída en todos los sondeos no acompaña Marc Bassets corresponsal de El País en París hola cómo estás hola buenos días por diez días sigue Macron sin poder encontrar una solución sin poder ver una salida

Voz 5 11:10 bueno si es que es difícil encontrar una salida un movimiento cómo está siendo tan

Voz 13 11:15 es un genio

Voz 5 11:17 con un programa tan tan volátil y además es imponer subrayarlo tan minoritario ayer salieron mil personas en París unas dieciocho mil en Francia a cualquier manifestación de estudiantes de profesores de funcionarios de un sector determinado saca cuatro cinco veces más de personas en Francia entonces sobre hasta qué punto es representativa está este movimiento ha bajado mucho la la asistencia a las movilizaciones de los chalecos amarillos desde desde el primer la primera movilización el diecisiete de noviembre del año pasado pero incluso el dieciséis de noviembre que fue bueno y el uno de diciembre que fue el máximo de The Kop de poder de convocatoria cerca de trescientas mil personas en todo Francia que tampoco es una cifra extraordinaria

Voz 0874 12:03 ni para un país al que le gusta manifestarse además el el el movimiento se ha radicalizado mucho y eso lo complica

Voz 5 12:11 yo no sé que ha realizado yo yo creo que en muchos elementos a transexuales podemos llamar así radicales ya ya estaban la al principio había más personas es cierto eh

Voz 13 12:23 pero pero a la una

Voz 5 12:25 dentro de radicalización claro y esto no no forma parte del programa Sima de las maneras esa violencia no a la violencia en las manifestaciones de los chalecos amarillos estimó desde el uno de diciembre desde la tercer calculo bien la tercera convocatoria porque ese mal como sabéis se manifiestan cada sábado no a las grandes ciudades y especialmente en París pues la violencia al disturbios y destrozos de mobiliario urbano a los ataques a la policía esto desde desde las primeras horas de tener ya estaba ahí ya ha ido dando bandazos habido momentos aquí allá esto esto y la chaleco biología Se podría decir no es como la criminólogo los criminólogos han chaleco amarillo lobos hay que interpretar a adivinar y hacer mucha mucha hermenéutica sobre este movimiento pero hay algunos que dicen que da bandazos a la derecha y de alguna manera sí que es verdad como decís que si alguien se ha beneficiado de esto está por ver es la en las elecciones europeas nos ayudarán a a calibrar lo que alguien ha manifestado es el esta extrema derecha del Frente Nacional antiguo Frente Nacional que ahora se llama Reagrupamiento Nacional pero sí que las medidas sociales se puede decir que las reclamaciones sociales tienen más peso ahora quizá que al principio no entonces es muy difícil calibrar y ubicar en el espectro político en tradicional de izquierda derecha las reclamaciones de los chalecos amarillos

Voz 1791 13:52 Macron supo polaridad caido bastante no un veinte por ciento oí ya sensación de el el hombre milagro no hace milagros tenemos además Alemania a Merkel que está de salida es momento para la Unión Europea fundamental con el Brexit ahí con el Partido del Brexit de Farage haciendo muy buenos números en las encuestas

Voz 14 14:11 no son buenas noticias no si él el milagro

Voz 5 14:15 once definitivamente sea puede decirse agotado estoy avería Un poco de antes de que empezase la la revuelta de los chalecos amarillos la caída de popularidad se acentuó luego ha recuperado un poco pero es cierto que en el ámbito europeo que era fundamental en el programa reformista de Macron es decir encontrar aliados europeos y aliados europeos significaba básicamente Angela Merkel en Alemania para cambiar o Dani europea no y para reformar la Unión Europea está vía está esto está tapada totalmente todos los planes de Macron para reformar el euro por ejemplo no han encontrado la complicidad que él esperaba de de Angela Merkel que está de salida y que encima hay un claro escepticismo en Alemania respecto a las propuestas de Macron el principio no hoy hoy día sus principales diría que sus principales aliados o únicos aliados sólidos en Europa son los gobiernos de de Portugal y España son socialistas

Voz 0874 15:13 oye en los chalecos amarillos se sabe quién está realmente detrás o cómo se articula un poco la serie de movilizaciones

Voz 5 15:21 en no yo no me atrevería decir que alguien detrás realmente es un movimiento bastante espontáneo no que nace las redes sociales en en Facebook sobre todo fuera esto es muy importante fuera de los circuitos habituales de de la política fuera de los partidos aunque aunque haya partidos que se puedan beneficiar que mencionábamos el el Frente Nacional no lo controlan y lo ven venir siquiera no fuera de los sindicatos no los sindicatos que eran la el canal habitual de de las reclamaciones sociales están totalmente descolocados como os partidos como el presidente de la República incluso como medios de comunicación muy pocos vieron llegar este este movimiento que además nació fuera de de los bueno de las de fuera de París no donde está el poder mediático político y económico esto contribuyó a que no se hubiese una revuelta de la Francia de las ciudades pequeñas y medianas de las la Francia de las provincias en un partido en un país tan centralizado como Francia esto es significativo

Voz 0874 16:29 Marc Bassets corresponsal de El País en París gracias Marck como siempre

Voz 14 16:33 abrazo muchas gracias un abrazo hasta luego gracias

Voz 0874 16:40 lo hemos hablado por cierto de la muerte de Pérez Rubalcaba porque todos los que trabajamos ya contaba las mías todos los que trabajamos en en periodismo si tenemos alguna anécdota con él no le encantaba llamar le encantaba intentar no sé decirte lo que le parecía viene lo que le parecía mal

Voz 1791 16:55 si los que sí piensa que la política es algo maravilloso y limpio donde nadie Mancha allí donde todo es transparente evidentemente Rubalcaba pertenece a la otra política la Real a la política en la que se mueve uno de los pasillos en la que consigue cosas en la que pacta

Voz 0874 17:12 esto que de manera un poco así para salvar la cara se llama luces y sombras

Voz 1791 17:16 sí sí soprano pero a mí nunca que es la de la sombra es un hombre que a mi me parece que se fue de la política sin un duro más SF ha supuesto de profesor es encomiable de una inteligencia política muy alta que es algo inusual en España iba a mí es un tipo con sus luces y sombras que merece muchísimo respeto y enviamos como por lo menos yo envío un un enorme abrazo a su familia

Voz 0874 17:36 buen artículo de Monedero por si en lo que habla

Voz 1791 17:38 una de las sombras y las luces pero que sobre todo creo que en España deberíamos acostumbrarnos a que los elogios hacer también en vida hilos los las críticas también se puede hacer una muerte eh pero vamos en un país en el que hay poca gente con mentalidad de estado por encima de la política partidista gente que tiene una capacidad de realismo que es quizá lo que puede estar más en conflicto con la utopía de los que no vamos a gobernar nunca yo creo que Rubalcaba ha un tipo de político muy interesante

