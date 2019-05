Derrotas futbolísticas y electorales

Voz 1 00:00 aparte de la humillación del Barça el de la humillación del bosque que tú has sido el Liverpool a Londres mi fidelidad porque es que es la ciudad de los Beatles que sí

Voz 2 00:22 no es una ciudad conflictiva cita chelista los de obrero los dedos quédame sólo tenían buenas hablando Torres Iván de ayer Theresa May en el Parlamento también citó al Liverpool como un ejemplo de que cuando se da todo por perdido cuando parece imposible los ingleses todavía tienen la capacidad de darle la vuelta

Voz 1113 00:45 además los Perico ustedes han enviado bien porque torna tenga Pochettino

Voz 2 00:49 yo Tino que es perico

Voz 1113 00:52 es una final glorioso para la isla

Voz 1 00:54 Isabel además el te del campo del Atlético lo cual el Liverpool al libro estrella

Voz 3 01:01 poco por si vivido no tan sólo de de Malta

Voz 0874 01:09 has de autos y de sentencias viven nuestros juristas de lo que llamamos el ideal de justicia Estévez ha tocado fútbol para iniciar la conversación porque un día antes el Barça había sido eliminado de la Champions vamos esta tertulia de juristas en Barcelona en el Ideal Cocktail Bar nos citamos con nuestro periodista de cabecera que es José Martí Gómez veterano periodista de tribunales siete sucesos en esa época de hecho conoció al resto de integrantes de este grupo el ex fiscal jefe José María Mena la catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán el abogado criminalista Mateo Seguí y el magistrado de la Audiencia de Barcelona José María Fernández Seijo Lourdes Lancho pone temas pero ellos disponen los resultados electorales y la entrada de Vox en el Congreso es la primera parada

Voz 1 01:52 consultados que podía haber sido yo lo primero que se me cogió fue para habernos matado realmente estábamos todos asustados no

Voz 2 02:03 por porque usted que y

Voz 1 02:06 no sé cuál es mi autonómicas donde hay

Voz 2 02:09 pero puede que no sean tan grandes y no sale a votar tanta gente puede que ese pierdan ayuntamientos como los de Madrid como Barcelona o sea que puede haber cambios en Zaragoza también ganando la izquierda puede ocurrir que sin embargo además como la derecha tiene una ventajas que cualquier derrota la rentabiliza como si fuera el Liverpool porque no pero el que

Voz 4 02:34 no yo lo que digo es que el otro día vi uno

Voz 1113 02:37 en vista de que ponía todas las butacas las votaciones de todos los pueblos del Maestrazgo me sorprendió que en todos los pueblos que son pueblos muy pequeños en general en todos ha sacado un votos Vox

Voz 5 02:52 sí porque crees que es

Voz 4 02:55 pues no sé porque sufre de forma parte del sistema sistema esto es que creía Cox Lugo se quejan de que estoy Vox pero es que el sistema da eso dan hay que dar cabida a todos pues ellas tal lo que vais a votar hoy democracia porque hay que asumir riesgos solo ahora que el nuevo lo ganáis en la en el Parlamento esa es otra historia pero en el fondo todos pueden participar yo pienso de miedo uno escribiendo tenía miedo de que ganarles no porque en el fondo hay que ver quién domina la situación quiénes detrás de estos políticos como está la economía como está la educación como Estado sanidad todo eso aparte de que la justicia no Salah demasiado pero Sanidad no no dicen nada educación tendrán que hacer me educación y quiero que esto es lo más importante es a no me importa un comino que sea de extrema derecha izquierda que me importa es saber que hay una base en el país las ciudades que da una educación para que esto no ocurra

Voz 1 04:02 no hay un que bien

Voz 6 04:07 y unas posibilidades desproporcionadas a la educación ical

Voz 1 04:14 fueron claro pues claro pero eso no lo dicen todos los Mateu ahí estamos pequeños los hay que prefieren privatizar la la gasolina y los hay que no

Voz 2 04:25 ya que en fin esto o alerta hemos pasado unos años los que la gente rompía constituciones quemaba banderas quemaba fotografías de los políticos que no les gustaban entonces a ver vos es una reacción también a la a la ruptura de las reglas del juego también por muchos porque yo prefiero que estén dentro de las instituciones que no que estén que no que estén tocando la bomba que estén dentro de los debates y haciendo mítines insultando a la gente pero me parece que que cuando los partidos extremos incorporar a la vida parlamentaria enseguida les gustaban según qué qué hábitos

Voz 4 05:02 un el sistema ya forman parte insistió

Voz 2 05:05 pero que lo mejor es que estén dentro que que participen que ejercía un control P

Voz 1 05:10 aparte de la educación y sanidad amistosa de menos que se hable más de justicia

Voz 2 05:13 lo que os contaba cuando los cruzamos los es que al final todo terminó en los juzgados o alguien tendrá que hablar en los juzgados como la de los hospitales como habla en los colegios cuando cuando nada de Justicia nada decía ni tocar el Código Penal y total

Voz 1 05:29 presente es la la la parte de la infraestructura y la exposición sobre lo que pasa es que si os decía antes que a mí me da un poco de miedo ese tema en una campaña

Voz 5 05:39 no

Voz 1 05:40 es porque cuando la la gente piense en la justicia generalmente piensen en la justicia penal cuando la mayoría se pone a pensar en la justicia penal se pone a pensar en penas más duras en que entra por un aporte salen por la otra vez que eso

Voz 7 05:55 que es cita tanto los ánimos

Voz 1 05:58 ese debate en una campaña electoral a mí me da miedo

Voz 6 06:00 el primero es que son dos cosas una cosa es el servicio público yo te hago es el poder si el poder como poder judicial cuyo reflejo más más notorio es la dimensión penal e es duro que te puede meter en la cárcel etc y luego está al servicio público al que se refería José María obviamente el servicio público que por cierto han mejorado muchísimo en los últimos cien años pero todavía no acaba de salir del siglo XIX aún quedan muchos restos del siglo XIX pero eso como servicio público en abstracto

Voz 1113 06:38 a mí me obsesiona Vox a mí en el sentido de decir en las manifestaciones antifascistas ahora ha salido el libro sobre en combatir en las calles el antifascista pero en las calles la antifascistas Se puede competir sale competir de otra manera el fascismo el fascismo las clases medias han asustado la crisis afectado

Voz 2 07:02 yo creo que es un problema más más que de fascismo lo fascismo y estos señores son muy fachas

Voz 1 07:08 eso es un problema de populismo esto de que no sé si es fascismo no lo de los italianos aquellos camino genere haciendo el saludo fascista ponía los pelos de punta fue el otro día no sabían del aquí y esto es de aquí no sé si existe Isabel Ortega como se llama al están en el Ortega Smith el otro día era el discurso en el teatro de la Comedia de José Antonio en el año treinta y pico cero tres del Boss lo del puesto la dar un dato grados por eso a veces nos cargamos se cargan en de los partidos y tal con demasiada alegría ha cuidado porque

Voz 2 07:42 la verdad es que yo yo hace unos días tuve una conversación con un amigo de Esquerra Republicana y me hace Ava personajes como la Álvarez Toledo como el Ortega Smith yo le decía a mejor no han encontrado el tomo de responder a Rufián osea que se ahora para alguien de Esquerra o sea que que que que

Voz 1 08:02 que en el caso español Albuñol ha sido un detonante para para esta gente está claro pero es un detonante en la medida

Voz 6 08:12 de siempre han pensado lo mismo aquí al estado callados mientras los del bando contrario no les molestaban osea que dominaban la situación Jan asomó la oreja por qué creen que hay el riesgo de que no domine la situación cosas que está muy por discutir todavía eh porque sigue siendo los de siempre están donde siempre lo únicos que ahora se tienen un sector de punta del iceberg que se exhibe pero son los de siempre no nos engañemos es decir el el franquismo todavía no ha sido derrotado

Voz 1 08:49 claro que no ir a votar y luego vuelve como

Voz 6 09:01 en un principio no te permiten votar pobreza exacto

Voz 1 09:06 estoy muy fácil Marlene que ella no porque claro cómo va a hacer nada dice que Kumar esa tanto no bebo whisky Bush cuya lo veo pues sentencia tienes una vida estatales el Alavés no nos queda nada material así era

Voz 8 09:23 ya no nos queda nada ajillo muy mí

Voz 0874 09:34 el ideal es una de las coctelería es más veteranos de Barcelona en ya se suelen dar cita profesionales de la Justicia es habitual ver a abogados jueces fiscales tomar un aperitivo sentarse con sus colegas ha compartido una copa a nosotros nos reservan un rincón pero es un rato que interrumpen quiénes se acercan a saludar a viejos compañeros otros todavía en activo como es el caso de José María Fernández Seijo él como magistrado recurrió al tribunal europeo los abusos de la ley hipotecaria española ganó hasta el punto de conseguir que se cambiase la legislación y a partir de ahí se empezaron a reclamar a los bancos cláusulas abusivas en las hipotecas esta semana el Banco de España ha avisado a la banca del riesgo al que se enfrenta pues esos litigios pendientes irá inevitable preguntarle al magistrado porque obviamente algo tiene que ver el con estos litigio

Voz 2 10:19 lo que pasa es que cuando cuando le pones un pleito una entidad financiera en tu contabilidad lo tienes que provisionar como riesgo lo que dice el Banco de España es que como hay muchos litigios contra los bancos pues que hay un riesgo añadido que hace que la banca española se haya es más débil así que pese a Hortensia de ese problema de balances las entidades financieras no tienen la capacidad ni la voluntad de sentarse a negociar y prefieren procedimientos judiciales largos ahora mismo hay hay pendiente una sentencia del importante del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre un tipo de préstamos vinculados a un índice que llamaran IRPH y que hay en juego pues pues cerca de veinte mil millones de euros tenemos los juicios ejecutivos paralizados entonces durante los últimos ocho nueve años la banca tiene en sus balances provisionado cientos de millones de euros por estos procedimientos Carles y eso es lo que hace es que los empresarios se preocupado porque se usted lo tiene que contabilizar y por lo tanto ese dinero que tiene usted en el congelador no lo puede dedicar a dar préstamos y el sistema funcione con normalidad ir detrás está el problema que que pese al al colapso que hay en en Barcelona hay cerca de cuarenta mil procedimientos judiciales sí parados en el juzgado cincuenta de Barcelona sin sin capacidad de tramitación que a nadie se le ha ocurrido que hay una solución razonable más allá de esperar a que el juicio dentro de de cuatro cinco y nosotros la previsión que teníamos es que si se dejará mañana de presentar demandas contra los bancos con la estructura actual necesitaríamos diez años para limpiar nuestros interno

Voz 1 11:59 claro

Voz 2 12:00 bueno yo de hecho cuando cuando empezó la crisis de del dos mil ocho todavía no habíamos limpiar los armarios de la crisis del noventa y uno de mil novecientos noventa y uno todavía teníamos procedimientos judiciales de mil novecientos noventa y uno cuando nos pilló la unos ocho entonces al fin mal por eso yo pienso que las elecciones eso sí claro no al final en Barcelona ocho jueces tienen que resolver cuarenta mil demandas en ocho jueces quince funcionarios y tres letrados de la administración de sesiones es apelable te lo otro es apelable luego luego la Audiencia pero claro la las los que tienen que poner medios humanos rácana eran funcionarios está discutiendo si ponen uno más otros más cuando a lo mejor se necesitaban

Voz 1 12:47 doscientos funcionarios le siete jueces en cambio pues infraestructura adecuarla

Voz 7 12:57 igual los bancos están dando la pata va hacia adelante el balón hacia adelante que dicen bueno vaya vendrá

Voz 2 13:02 no bueno ya me entrar al final al final es lo que lo que haces se periodística la perdida Hay sí si en el año dos mil trece hubieran devuelto todo lo que deberían de las cláusulas suelo pues probablemente el agujero de los bancos sería mayor estamos en el año dos mil diecinueve y todavía no han terminado de volver

Voz 3 13:22 entonces suavizan la caída volver a plazos vuelven a darme nada

Voz 0874 13:35 Internet y las redes sociales también abren un nuevo mundo en cuestiones judiciales conceptos como Intimidad Honor respeto dignidad han cambiado y están generando una nueva sociedad tiene nueva cultura también es un reto para una justicia que como antes decía José María que tiene demasiadas cosas del siglo XIX la media de edad de no para mesa este setenta y tres años eso da la distancia suficiente como para opinar desenmascarar a algunos personajes que han encontrado en las redes un medio para hacerse ver yo no sé si es porque esta semana la mayoría ha pedido un Bloody Mary porque el tema les saca de sus casillas pero todos son muy contundentes al calificar a estos personajes José María Mena Mercedes García Arán Mateo Seguí José María Fernández Seijo José Martí Gómez hablan de tuits de youtubers a propuesta de José por cierto que se indignó por la polémica del tuit de la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert llamando cerdos algunos candidatos catalanes de partidos no independentistas ha tenido que renunciar a la Cruz de Sant Jordi por esa polémica

Voz 1 14:36 yo creo que hay como una

Voz 1113 14:38 una afán de si un frenético de por la mañana mucha gente se levanta tiene que enviar algo idea hay gente que eso como esta tiene el delirio de de ser genial y enviar insultos porque no son últimos

Voz 1 14:50 cerdo había hecho anteriores

Voz 1113 14:53 en una larga biografía y entonces eso es muy fácil decir como dice ella después nos interpretó mal y además el cinismo decir la prensa me atacado hombre la aprehensión atacados usted a la que ha atacado yo a esta mujer de una eh tratado mucho

Voz 6 15:10 el trazado mucho cuando ella era consejera de Justicia ignora fiscal jefe no tiene nada que ver la persona que dio conocido con este personaje que dices las cosas impresentables nada que ver era una

Voz 7 15:24 sí

Voz 6 15:24 plácida ama de casa de derechas un poco vea Tita bondadosa era un encanto de persona no tiene nada que ver con ese petardo

Voz 4 15:36 siempre hablaban castellano

Voz 6 15:38 sí siempre hay que decir que venía a decir pues lo digo no es que tenemos que defenderla pero yo le tenía afecto por eso porque era el personaje que he descrito no le pega nada yo creo que tiene por un lado una fan de exhibición de protagonismo al que se refería Martí y además tiene el síndrome del neófito porque como acaba anteayer se hizo independiente independentista pero no lo sigo jamás lo que tiene que ser más papista que el Papa

Voz 1113 16:14 entonces la justicia en un momento dado lo tendría que actuar de alguna manera no se puede ser posible una ensaimada de mal gusto los héroes tú Sunitas Iker asimismo

Voz 1 16:26 bueno no vamos a ver pero pero pero en este en el medio este político no significa somos más cosas iraquí políticas y al revés yo no creo que haya hubiera sido más a lo mejor lo que había que hacer era quitar en la pensión como presidente del Parlament como ex presidente del Parlament no lo sé hay otras respuestas que no son que son políticas

Voz 6 16:45 el delito de Dios y se inventó en Europa antes que en España controla los nazis básicamente

Voz 1 16:53 sin tanta amplitud lo tenemos mal porque aquí todo es delito

Voz 6 16:56 ya desbordado aquí tenemos dos grandes delitos impreciso el delito de odio yo el delito de blanqueo nadie sabe muy bien dónde están los márgenes exteriores ni de uno ni de otro ido técnicas es la jurisprudencia hay que reconocer que da banda

Voz 2 17:16 el problema de esa señora es un problema de mal gusto de falta de de que el Alcoyano de mala educación y de mal gusto

Voz 1 17:23 es que trasciende por ejemplo yo leído tal que la chica insta que mataron una maestra que mataba por Jaén Córdoba que caí dos tíos que han empezado a hacer twis también alegando se más o menos no los dicho de que la matara no algo así hombre que se te quedas perplejo ante la impunidad de esa gente

Voz 2 17:46 también ha habido cantantes de rap que han que han alegrado a determinados atentados terroristas que es que pero yo creo que es un tema de es un tema de de mal gusto yo no le daría más importa

Voz 1 17:58 yo no yo yo de todas formas la respuesta cultural y política tendría que ser mucho más contundente es decir no es sólo un tema de mal gusto buenos un chiste que sale ido la mano que no sé qué no a ver aquí hemos visto todos que a veces ha habido auténticas Crucifixión es porque alguien ha dicho una cosa políticamente incorrecta y en cambio a estos descerebrados eh eh el problema es que cuando les hablan les abren un procedimiento penal nos obligan a socializar nos con auténticos impresentables e por lo tanto si yo no tengo hay que decir que los raperos estos son unos descerebrados asiento yo estoy en contra de que los metan en la cárcel incluso de que les abran un un procedimiento penal que se pero pero a pesar pues mira

Voz 4 18:40 a ponernos más a parir algo trancas

Voz 1 18:43 este fijaros yo

Voz 4 18:45 el otro día estuve asistiendo un chaval de catorce años en de un tribunal de menores porque había tenido una pelea con otro del colegio de distrito el otro día me me dio una colleja y entonces yo le tiré un balón de fútbol o una balón de fútbol la cabeza y esto ha comportado que se inicie un procedimiento en el Tribunal de Menores donde estaba la fiscal el funcionario dos psicólogas o del equipo técnico el el chaval de catorce años de hígado abogada entonces para llegar a que yo me acuerdo cuando éramos pequeños que nos tirábamos piedras llegaba exclusividad sacase con con una señal de encima encima superado porque habías perdido

Voz 2 19:38 eh

Voz 1 19:38 eh y sobre todo más grande porque es lo hacen cambian los conceptos básicos yo creo que ha cambiado el concepto de intimidad porque la gente encuentra natural que colgarlo todo ha cambiado el concepto darle su intimidad una cosa si a grandes voces ya con mimo desde el final es el Nolis

Voz 6 20:01 además buena ya que andamos todo el rato que cuando más hacer cualquier cosa te dice no es que por la ley está de la temida ahora no podemos Jesper nombre protege realmente en paz

Voz 1 20:15 antes lo comentábamos aquel el último que ha publicado esto que decía Martí bueno nombre era una broma no lo decía en broma claro a ver

Voz 7 20:23 es que yo quería hablar también del Youtube el chaval éste que es un youtuber que tiene millones de seguidores que con la cámara a un mendigo dio unas galletas simulando entraría pasta de dientes diciendo que desde que era pobre no se lavado los dientes hice reía del hiel ahora en el juicio ha declarado que que bueno que era una coña aunque un habrá

Voz 6 20:44 más si José Luis no se lo hizo bromas al fiscal que ha generado y la colegio usted es un señor muy serio y no entiendo mis bromas algo si es que esto es lo que este es un imbécil decía es lo que les pasa nada operarlo para que lo convirtiera tiene pena ser imbécil y mamás racha nací venga me quejo el problema es que estamos en una sociedad el nivel del reproche social que antes había que había cosas que no estaban ni castigados yo perseguidas pero no lo hacías porque te moría buen sí porque el entorno de los recriminaba ahora no existes son recriminación ese sustituye por acudir al servicio público de los jueces entonces nadie los padres lo recriminan la sociedad no recrimina a ser permiten todo se tolera todo luego hay un servicio público igual que hay Sanida pues hay unos jueces y que te castiguen ellos

Voz 2 21:41 yo estoy con José María no es un tema no es un tema judicial es un tema de ocasiones de modelo educa

Voz 1 21:47 no sé si se puede parar ya esto de alguna manera no no sé cómo se separa

Voz 2 21:51 los gestores de las redes sociales si son capaces si han sido capaces de aplicar un algoritmo para saberse a mi me gusta más el solomillo de cerdo que que que el lenguado sólo por la hora a la que yo tecleó deberían tener un algoritmo para poder expulsar inmediatamente de hecho en en en la red social de Facebook hay una campaña con el tema de los pezones porque si si pones una por una foto con un pezón te echan te te expulsan dos meses

Voz 1 22:21 fíjate seguramente es lo menos grave si perdón pero

Voz 2 22:23 que hice IT pero te expulsa nota me digan ya tienen un detector de pensiones pero yo tengo

Voz 9 22:27 muy joven tengo un amigo que hace crítica de cine impone foto determina las fotos y entonces peleáis entonces si hay un detector de pezones tendría que un detector de insulto insultos vamos a ver si es una cosa más valorativa

Voz 1 22:46 es más difícil en cambio prever poner un detector de empezaron es pero es que eso puede ser también a veces pura moralina

Voz 2 22:52 pues hay una campaña de de de algunos que que le ponen a todo pezones para ver y entonces les pone email pensiones masculinos para

Voz 9 22:58 venció el detector es capaz de distinguir empezar masculino

Voz 1 23:03 bueno risas no pues hay gente Pato o de hoy ha sido yo esto no si yo no manejo

Voz 4 23:13 con Rafa como punto final de la conversación de hoy me Kamen de comunicar en el bar Ideal que el barman de siempre aquí Manel muy joven ha fallecido hace unos días de un ataque cardíaco entonces expresiva nuestra última compra

